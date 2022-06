Amigos a prueba

(Música)

Te entregarás, ¿me has oído?

Estarás encerrado durante mucho tiempo.

Tormenta mental, necesito que te ocupes de esos boxes.

No siento los brazos. No te rindas ahora.

-Ya casi está. ¡Son demasiados!

Estoy perdiendo fuerza.

Ya casi está.

Listo. Listo.

Listo. Ayuda, un calcetín huérfano.

¡Oh! ¡Lo tengo!

(Música suspense)

¿Lo conseguimos? ¡Lo conseguimos!

-Hemos hecho toda la colada.

Toda la ropa que tenemos está limpia.

¡Hemos logrado cero ropa sucia!

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

Buen trabajo, chicos. Estamos supersincronizados.

Comprobando la armonía.

(CANTAN) A tono estoy.

-La cosa no puede ir mejor. Sí.

(Teléfono)

¡Mi agente!

Sí, dime.

¿La portada?

Comemos juntos la semana que viene. Sí, pagas tú.

No, yo no pienso pagar.

Está bien, adiós.

Voy a salir en la portada de "S I".

¡La "Supes Ilustrada"!

¡La revista de superhéroes! La misma.

¿Podemos salir contigo?

Eh...

Porfi, hemos estado practicando la pose semanas.

¡Equipo Danger, a posar!

Bueno, no me gusta mucho. Debería salir yo solo, ¿vale?

Tenemos siete más.

Equipo Danger, pose de graduación.

Esa no me mola. Equipo Danger, redes sociales.

Una preguntita.

Cuando decidisteis practicar todas estas poses sin mí,

acaso dijo alguien: "Eh, ¿dónde está Capitán Man?".

No, asumimos que tú también saldrías.

¿De verdad?

Obviamente, estarás en la portada con nosotros.

Obviamente.

¿Podemos salir contigo en la portada o no?

Haremos esto, me lo voy a pensar.

Oh, Ray ha dicho la palabra prohibida.

Pero si casi nunca piensas en nada. Ya puedo morir tranquilo.

Os invito a cenar. ¿Por qué no vais a "La Br"?

¿El restaurante que abrevia los nombres de sus platos?

E M...

El mismo. (A LA VEZ) ¡Ah, ya!

-Buen chiste.

Me voy a zampar unas enchilis. Burris para mí.

Dos de siempre.

Me encantan los chos... ¿Abreviatura de nachos?

E M. (A LA VEZ) ¡Eh!

-Sí, bueno, adiós. (HABLAN A LA VEZ)

Te quiero, tío.

Yo te... Abreviatura de yo te quiero a ti.

(SUSPIRA) -Qué gran grupo de chavales.

-Sí, pero no me fío de ellos. -Ya, son tan... Espera, ¿qué?

-He dicho que no me fío. -¿Por qué no?

-Ya lo has oído.

Planean quitarme la portada de "Supes Ilustrada".

-¿De dónde has sacado esa idea?

-No lo sé, sus palabras, sus acciones,

sus 72 poses distintas en las que no me han incluido.

-Solo han dicho que tenían siete más.

-Sí, que sepamos.

-Ray, son buenos chicos. Puedes confiar en ellos.

-¿De verdad crees que puedo fiarme? -Sí.

-No me dejas otra opción que demostrarte que no puedo fiarme.

-Puedes dejar las cosas como están.

-Les pondré una serie de elaboradas pruebas para demostrarte

que no son de fiar.

Empezaremos mañana.

Ay, madre, no tengo mi dinero.

-Ya, ya, se lo diste a ellos.

-Creo que esos chicos me lo han robado.

Tarjeta roja. Eliminados.

(Música)

¿Schwoz? (GRITA)

¿Qué haces con eso? -Esconderme.

-¿Por qué?

-Porque sé que me vas a pedir que use mis habilidades

para ayudarte a poner a prueba a estos pobres chicos.

-Bingo.

Consígueme la forma de poder estar aquí

mientras veo y oigo todo lo que pasa ahí.

-Vale. Dame dos horas.

Inventaré algo bueno. -Tienes 90 segundos.

-Necesito por lo menos 100 segundos para quitarme este camuflaje.

-85, 84, 83... ¿Qué?

Nada, no he dicho eso. ¿Decir qué?

Bien. Examen sorpresa.

No...

Aquí tienes, para ti. ¡Oh, cáspita!

Casi te doy las respuestas en lugar del examen, jovencito.

Habría sido un error morrocotudo.

Y ahora dejaré las respuestas del examen aquí, en este podio

adyacente a ese ventilador.

¿Por qué hablas como un libro? Perdeos, libros.

Oh, siento una vibración en mi bolsillo.

Bueno, tendré que contestar. Buen día, señor o señora o señora.

¡Oh!

¿Qué decías, señor?

Quería comentar los detalles sobre la portada "Supes Ilustrada".

¿Podemos salir, por favor? (HABLAN A LA VEZ)

No sé qué decir, todavía me lo estoy pensando.

Y ahora voy a retirarme a la otra habitación dejando las respuestas

del examen aquí, sin vigilancia, mientras discuto la portada

de dicha revista en privado.

(Música)

¡No!

Sí...

Chicos, la he visto, he visto una respuesta de nuestro examen.

Está bien, pero no nos la digas al resto.

Sí...

No voy a decirle a nadie la respuesta.

Es más, voy a contestar esta mal a posta

para que no se cuestione que he podido copiar.

Muy lista, esa es mi hermanita. Bien hecho, la ética.

Y voy a contestar a otra mal a propósito por si acaso.

Esa es mi hermanita de nuevo.

Esta respuesta nos está destruyendo.

No han mirado las respuestas. Parece que han pasado tu prueba.

-Tienes razón, la prueba ha sido un fracaso.

-Ray, escúchame.

Si no te olvidas de esto,

acabarás perdiendo lo que más quieres en el mundo.

Y esta vez te aseguro que va a ser algo más que salir en la portada

de "Supes Ilustrada". -Es verdad.

Tengo que endurecer estas pruebas. -No. No, no, no...

-¡A por la manescalera!

Ha ocurrido y no sé cómo. (HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(Timbre)

(A LA VEZ) ¡Equipo Danger en acción! -Si es solo el timbre de la puerta.

-Lo sé.

(Música)

A los pájaros no les gustará tu casa, Bose.

¿Por qué no?

Hola, estamos haciendo nidos. Para un pájaro sin hogar.

Advertir esta escala. Vuelves a hablar como un libro.

Yo asciendo. Ya lo vemos.

Y ahora... Caída de confianza.

Te tengo, jefe. ¿Eh?

Cojines.

Poned esos cojines en su sitio.

Echo de menos cuando Ray nos daba cinco mil pavos para ir a "La Br".

O vi... Ya te...

Tot...

Eh, colega.

¿Por qué no te rindes y reconoces que puedes fiarte de los chicos?

-Tienes razón. Jamás me traicionarán en grupo.

Necesito ponerlos a prueba individualmente.

-¿Llamo entonces a "Supes Ilustrada" y les digo que cancelen la portada?

¡Ay!

¿Helado por aquí?

Miles dejó el helado hace tres semanas.

Dijo que quería tomar mejor las decisiones.

(Teléfono)

¿Hola?

Hola, soy tu voz del futuro.

¡Ah!

¿Eres el Bose del pasado? No, soy el Bose del presente.

Se ha equivocado. No, espere, no cuelgues, hermano.

Me refería al Bose del presente.

Tengo un mensaje muy importante para ti.

Tienes que destruir a Ray.

Tengo que dar un discurso dentro de dos minutos.

Debo practicar delante de alguien y no tengo tiempo para hacer cambios.

¿Puedo confiar en que me escuches y digas solo gran trabajo?

¿Un discurso en dos minutos?

¿Puedo confiar en que me escuches? ¡Sí!

Saludos.

Os voy a decir cómo ser las mejores personas.

Primer paso, nunca jamás votéis.

(Conexión internet)

No tengo móvil. Pues cómprate uno.

¿Vamos a hacer esto cada vez que venga aquí?

Hasta que te compres un móvil.

¡Ay, madre! ¿Sí?

Hola, ¿le estás dando la chapa? -Hasta que se compre un móvil.

-Ah, pásamela. -Es para ti.

Hola, soy Miles.

Tengo delante de mí un cubo de helado y me siento tentado.

Necesito tu fuerza.

¿Por qué tengo que destruir a Ray?

Porque en el futuro, Ray se vuelve malo.

Arrasará toda Buenavista.

¿Incluso el pequezoo? Especialmente el pequezoo.

¡No!

Para salvar Buenavista tienes que destruir a tu bello jefe.

¿Tengo que destruir a Schwoz? ¡Tienes que destruir a Ray!

Por muy guapo que sea.

Tienes razón. Las zanahorias son una opción mucho mejor.

¡Mi helado!

No puedo hacerlo, quiero a Ray demasiado.

Y por último, pero no más importante,

al deletrear, la regla es N antes de P, como en imberbe.

Amén.

¿Bien? ¿Qué te ha parecido?

Gran trabajo. Disculpa, necesito... Bueno.

(GRITA)

Oye, por error te he mandado la peor foto que me han sacado nunca.

Ya lo sé.

Porfa, bórrala. No la cuelgues en EnvyGram.

De acuerdo. La borro.

¿La ha borrado?

-Sí, sí, la borrado. Sí.

Ray, todavía hay tiempo de rendirse,

antes de que pierdas tu portada de la manera ridícula.

-Para de comerte mi helado, Schwoz.

A algún pajarito con suerte le va a gustar esta hamaca de jardín.

Ah, sí, está genial, hermano. Te ha quedado muy bien.

Es muy chula. Gracias.

Chicos. Tenemos que ir al pequezoo y coger al resto de animales.

¿Tenemos? Sí.

En el futuro, Ray se vuelve malo y destruye toda Buenavista.

Sobre todo el pequezoo.

¿Qué? Es cierto.

Mi yo futuro me ha llamado

y me ha dicho que tengo que destruir a Ray para salvar el zoo.

Pero no pienso hacerlo.

Bose, cielo.

¿Hemos vuelto a olvidar la diferencia

entre sueños y realidad?

No fue un sueño. Comprueba las llamadas recibidas.

Este es el número de Ray. Ray no tiene móvil.

Se lo robó un chico. Esa fui yo.

¿Tú le robaste el móvil? Di que sí para que podamos seguir.

¿Por qué Ray iba a fingir ser Bose en el futuro

y decirle que destruya a Ray? A mí no me preguntes.

¿Y si te doy un calambre?

Ray piensa que queréis robarle su foto de portada

en "Supes Ilustrada", así que os está poniendo a prueba

para ver si puede fiarse de vosotros. (SORPRENDIDOS)

Además, estamos otra vez en el mil de colada.

(TODOS) ¡Oh!

(Música)

Desde luego, es increíble. ¿Por qué no se fía de nosotros?

Sí, ¿por qué no se fía de nosotros?

Porque Ray es un niño grande con tendencias autodestructivas y,

En lugar de hablar de sus sentimientos, entra en barrena.

Y en esta crisis está poniendo una prueba a sus únicos amigos.

Prueba que he pasado, por cierto. No sé vosotros, pero yo la acabé...

Todos la pasamos, Mika. Todos la pasamos.

Y debo señalar que la colada se hace más rápida

cuando estamos enfadados. (A LA VEZ) ¡Estoy de acuerdo!

¿Estamos de colada? Sí. ¿Qué crees que estamos haciendo?

Íbamos a dar de comer a la cabra. No.

Es cierto que tiene sus momentos, pero este no.

Eh, chicos, necesito vuestra ayuda.

Estoy en el desierto y he metido el pie en un agujero.

Oh, no. Necesitas que tu leal equipo vaya a rescatarte.

Sí. Traedme agua y mi camiseta de conciertos, si es que está limpia.

Claro, Ray. Ahora mismo vamos. Porque puedes confiar en nosotros.

Sí, sí, sí.

Daos prisa, se me está acabando la batería.

Unas avispas escorpión están intentando anidar en mi pelo.

Escúchame, Raimon Manchester... No me llames por mi nombre completo.

Te llamaré con los nombres que te puso tu mamá, Raimon.

No me gusta que me pongan a prueba sin saberlo.

¡Sí! ¿Destruyes al pequezoo o no?

Schwoz, ¿se lo has dicho? -No lo sé.

-Bueno, venid antes de que me quede sin batería.

Yo no voy a ninguna parte. ¿Qué?

Sabemos que esta es otra de tus estupendas pruebas.

No lo es. Y las pruebas eran la pera.

-Adiós, Ray.

-Vale, lo confieso. Esta era otra prueba.

Iba a venir aquí, coger una avispa escorpión, llevarla al nido,

y deciros que uno de vosotros se la tenía que comer

para salvarme la vida.

¿Pero por qué comérnosla? Qué más da.

Yo aún lo haría, señor.

Daos prisa y venid a ayudarme a sacar el pie de este agujero, por favor.

¡Ah!

Oh, Miles, menos mal que has venido. Ha sido un accidente.

Vuelve. Adiós, Ray.

No me colguéis. Esto es otra prueba.

No es otra prueba.

Eso es lo que una persona que nos está poniendo a prueba diría.

Trae mi camiseta y venid a por mí.

Lo siento, la cabra se la ha comido.

(GRITA)

¡Eh, lo has conseguido! -Fantástico, lo tienes.

Enhorabuena, hermanito. Gracias.

Jamás pensé que llegaría al mes sin comerme un helado.

Es toda una Miles-seta. Deja de hablar.

Dices eso cada vez que Miles consigue una chapa nueva.

Y nunca tiene gracia. No lo pilláis.

Su nombre es Miles, por eso.

Espera, un momento.

Si hoy es mi trigésimo día sin tomar helado

significa entonces que... Ray lleva fuera una semana.

Y... Igual sí que estaba atascado en ese agujero.

Ya, ya...

O eso es exactamente lo que quiere que creamos.

(A LA VEZ) Sí... eso es. -Es posible.

-Es totalmente posible.

Creedme. Fingirá estar atrapado allí las dos próximas semanas,

pero no se va a perder esa sesión de fotos.

Pues mientras él llora fuera,

yo me voy a comer un helado de estos.

¿Qué? (GRITAN)

¡Dame eso!

Total.

Chicos, jamás pensé que estaría 37 días sin comer helado.

Es toda una Miles-seta. (RÍEN)

Eso tiene gracia. Ya lo pillo.

Chicos, siento todas las cosas que dije cuando me sujetabais

para que no me comiera el helado de Ray.

Técnicamente, deberías disculparte con mi madre.

¿Sabemos algo de Ray? No, nada.

Está llevando esta prueba falsa del desierto muy lejos.

¿Deberíamos ir a por él?

La sesión de fotos para la "Supes Ilustrada" es mañana.

Se rendirá y volverá antes de eso. Sí, sí, es cierto.

Por favor. Chicos... ¿Podéis oírme?

¿Ray? Oh, menos mal.

Anoche hubo una tormenta eléctrica.

Levanté el móvil y me cayó un rayo encima.

Pero se ha cargado la batería lo suficiente para llamaros.

Tío, se te ve fatal. Me siento fatal.

Llevo atrapado en el desierto dos semanas.

Vale, creo que es posible que no esté fingiendo.

No estoy fingiendo.

He sobrevivido comiendo avispas, escorpión y bebiendo mi propio sudor.

Intenté romperme el pie con una roca, pero soy indestructible.

Sí, ahora lo vemos. Lo siento. Lo sentimos mucho.

Perdón.

-Vale, podéis disculparos luego, pero ahora venid a por mí.

Creo que eres tú el que debe disculparse por someternos

a esas estúpidas pruebas.

Sí, eran estupideces y molestas.

¿Si me disculpo con vosotros, vendréis a sacarme de este agujero?

Sí.

Bueno, entonces supongo que pasaré el resto de mis días en el desierto,

porque yo jamás voy a pediros disculpas.

Por favor, tío.

Eres una persona adulta y prefieres comer bichos

en lugar de decir lo siento.

Jamás me disculparé.

Lo juro por todas las mamás de Buenavista.

Pues te dejaremos allí.

Ya contaba con ello. Muy bien, tío.

Vale, genial. Ese es un error muy tonto.

Podríamos haberle llevado su helado.

Me encanta. Eso es.

Guau, pensaba que Capitán Man nos llamaría y se disculparía.

¿En serio? No...

(HABLAN A LA VEZ) -Ya lo tenemos.

Esta es la portada de "Supes Ilustrada".

Perdone, ¿sería posible esperar unos minutillos

mientras llamo a Capitán Man

y le doy una última oportunidad de disculparse?

Cuando digo que la tengo, es que la tengo.

¿Cómo salgo de aquí?

Bueno, puedo teletransportarla donde quiera ir.

Quiero ir... A Nueva York. De acuerdo.

Nueva York está bien.

Agárrese bien.

¡Ding... don! ¿Ray?

Aquí está. ¿No estabas atrapado?

Sí, ¿cómo has vuelto?

Se me acabaron las avispas,

así que mis músculos finalmente se encogieron por el hambre

y al final pude sacar el pie del agujero.

Espero que hayas aprendido la lección.

Pues te fastidias, listilla, porque no he aprendido nada.

Fastídiate tú, porque acabas de perderte la sesión de fotos

para la portada de "Supes Ilustrada".

Sois monstruos.

No te preocupes, tío.

Tengo una gran foto tuya que puedo mandarles.

Seguro que te pondrán en la portada con nosotros.

¿Lo harías realmente? Sí, Ray. Confía en mí.

Gracias. Eres un amor.

Vale. Me lo merezco.