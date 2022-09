Say my name

144031

Danger Force en inglés

6238946

Say my name

Los miembros de Danger Force reciben terribles apodos en directo en las noticias de KLVY, así que idean un plan para anunciar al mundo quiénes son realmente: Alarido, Voltio, Rayo y Tormenta mental.

21 min, 5 sec

20-09-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6238946/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/danger-force-ingles/video/say-my-name/6238946/

https://www.rtve.es/v/6238946/

Danger Force en inglés - Say my name