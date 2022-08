The Case of the Car Thief

The Case of the Blackmailer on Stage

Cuatro amigos y medio en inglés

The Case of the Blackmailer on Stage

La escuela organiza una obra de teatro donde actúan tanto profesores como alumnos, incluyendo un beso en la mejilla de la señorita Stratmann a Fred, que representan ser madre e hijo. Los chicos descubren una carta anónima de extorsión que alguien ha enviado al director de la obra, el señor Pinter. La señorita Janis les informa que el director está preparando otra obra en el Teatro Municipal. ¿Dos obras a la vez? ¡Es suficientemente sospechoso como para hacer investigar a Charly & Co.! Además, ¿conseguirá Fred recibir el beso de su querida señorita Stratmann?

