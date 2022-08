The Case of the Blackmailer on Stage

The Case of the Tasteful Art Robbery

Un nuevo alumno, Ben, llega a la escuela y se hace amigo de Estefi. Charly se pone celoso y sospecha de él. Carl Witt, el padre de Ben, es acusado de haber robado unas figuritas de arte y el grupo intentará probar su inocencia. Bueno, ¡todos menos Charly, que está convencido que Carl es culpable! Ben los ayuda en la investigación, que acabará llevando a los chicos a la Galería de Arte Tartiflette. Una vez resuelto el caso, Carl decide mudarse de nuevo a otra ciudad donde no les conozcan. Estefi se pone triste ya que no podrá volver a ver a Ben.

