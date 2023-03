(Tintineo)

(Música rock)

(Bocina)

(LADRA)

(RÍE)

Hum...

Degustar un paisaje no es solo cuestión de mirar,

sino de disfrutarlo con los cinco sentidos.

(LOS PÁJAROS TRINAN)

¡Qué bonita eres, flor!

¡Y qué bien hueles!

¿Eh?

¿Te hice daño? (RÍE)

(SILBA)

¡Si es el rey del valle!

Justo ayer estuve pensando en ti.

¡Qué alegría verte!

-Bla. ¡Y qué coincidencia!

También es el padre de la maestra.

Y no solo es agricultor.

También es artesano,

escultor,

músico y poeta.

¡Qué cantidad de inquietudes tiene!

Dice que hoy vamos a hacer una degustación

del paisaje.

¡Mmm! ¿Comeremos moras?

¿Comeremos higos?

-Bla-bla. Según Amadou,

para degustar un paisaje, hay que tomárselo con calma.

(GRITAN) ¡Ay, ay, ay!

¡Que se lo llevan por delante! (RÍE)

Menos mal que se ha rendido a tiempo.

(RÍEN)

Si extienden el mantel

es que vamos a empezar ya la degustación.

¿Querrán hacer servilletas?

Si se lo ponen en la cabeza es que vamos a hacer kárate.

(RÍE)

Siempre he querido aprenderlo. -(RÍE)

¿Y yo?

También hay una para mí.

¡A degustar la comida! ¿Eh?

Por aquí no hay nada.

Y tampoco ellos la llevan.

Qué raro. ¿Habrá dicho "excursión"

y yo entendí "degustación"?

No se sienten. Si ya me he hecho a la idea

de que vamos de excursión en busca de un tesoro con la forma de...

¡Este superdesayuno!

Bla...

Degustar el paisaje no es comernos lo que encontremos por el camino,

sino disfrutarlo con calma y con los cinco sentidos.

Primero debemos memorizar lo que vemos.

Solo memorizar, ¿eh? Cada cual lo que vea

ante sus ojos,

sin movernos... (CHISTA)

Vale, vale, no me muevo.

Yo soy Cleo. ¿Tú cómo te llamas? -(GRUÑE)

¡Qué palmera más alta y bonita!

Seguro que no se me olvida.

¡Huy, qué fría!

¡Qué fría está! -Bla.

Bla.

Vale, vale. No me salto el orden. Bla-bla.

(RÍE) Bla.

¿Yo también me bajo la venda?

Ahora toca contar lo que hemos visto

para que los demás se lo imaginen.

-Bla-bla-bla.

El peque dice que ha visto un mosquitero canario.

¿Qué será un mosquitero?

-(PÍA)

(RÍE) Debe ser un pajarito. -Bla-bla-bla.

(OLISQUEA)

También podemos degustar el paisaje con nuestras narices.

¡Je! Huele a pino,

a romero

y...

¿Eh?

¡Huele a Balfa!

Bla-bla.

¡Hum! Qué gusto da

degustar esta tierra con las patitas.

(OLISQUEA) Y qué bien huele.

(LOS NIÑOS RÍEN)

¿Eh? Alguien se ha movido.

¿Adónde irá?

-Bla. ¡Ay! Que sigue el juego.

Bla-bla-bla. Ahora toca

degustar el paisaje con los sonidos.

-(CROAN)

(LOS NIÑOS RÍEN)

¿Eh? Se ha marchado otra vez.

-Bla. Vale, vale, no me la quito.

(RÍE) ¡Qué ganas de volver a chapotear!

Y no soy la única. (RÍE)

Bla-bla-bla. Por fin toca desayunar.

Y hay que adivinar qué es.

Bla-bla-bla-bla. Pero debemos hacerlo lentamente.

Primero lo olemos y después... Bla-bla-bla.

...nos lo metemos en la boca

y lo saboreamos,

sintiendo su textura antes de tragarlo.

¡Ñam! ¡Mmmm! ¡Qué rico!

¿Qué toman ahora?

Yo también quiero.

(NICO) Bla-bla-bla.

No lo digas. Déjame probarlo antes. -(CHISTA)

(RÍE)

(CHUPETEA) ¡Mmmm!

¡Qué dulce está! Bla-bla-bla.

Y ahora a buscar de dónde vienen los alimentos

que acabamos de probar. -¡Bla-bla!

(LOS NIÑOS GRITAN Y RÍEN)

¿Ya es mi turno?

(RÍE) ¡Mmmm!

Esto no es.

¡Ay! No, no.

Esto sí es. (RÍE)

¿Saben cómo se hace la miel de palma?

Sangran la palmera,

filtran el guarapo

y lo cuecen.

Y, una vez frío...

¡Qué dulce eres!

(RÍEN)

¿Se han fijado en que, cuando quieren, los mayores

ponen sus cinco sentidos