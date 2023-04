El arte de protestar

(Música rockera)

(Bocina)

(Ladrido)

El arte

nos permite expresar sentimientos,

pensamientos,

ideas...

¡Aunque se puede hacer un arte

de cualquier tarea!

Pero...

¿Qué hace tanta gente aquí?

(Música tranquila)

Debemos descubrir qué están tramando.

(Frenazo)

Parece un decorado de una obra de teatro, ¿no?

(Instrumentos de viento)

¿Tú qué crees, hermanita?

¿Que están preparando un pase de moda?

¡Qué guay!

(LADRA)

¡Tienes razón!

Las camisetas son iguales.

Quizá es un pase de moda

para una marca de uniformes.

¡Pero eso es muy aburrido!

¡No, no, no! Es otra cosa.

¡Mirona! ¡No te quedes ahí esperando!

Entiendo que Lucía

no se dé cuenta de que la puerta está abierta.

¿Pero tú?

(RÍE)

Aprende de la buena educación de Mirona, Cora.

Esperaba que alguien la recibiera

para no entrar sin avisar.

A ver, a ver... ¿Qué puede ser?

¡A lo mejor vamos a montar una fiesta!

Aunque...

Con lo organizada que es la madre de Irma,

me parece raro

que no lo hubiera preparado todo desde hace días.

(Instrumento de viento)

¿A ver?

Esto...

Esto debe ser...

(Ruido)

¡Claro!

¡Están redecorando la casa!

Pero...

Esta decoración es un poco rarita.

¿No crees, Cora?

(Percusión)

(Instrumentos de viento)

¡Es verdad!

Llevan la ropa a juego con la casa.

¡Uy, uy, uy! ¡Qué misterio!

(RÍEN)

¡Claro!

¡Son las letras de las canciones!

¡Cómo no se me había ocurrido!

Pero...

No hay ninguna nota musical.

(Música)

(RESOPLA)

Me rindo.

(RÍEN)

Venga, Cora...

No me copies tanto

y piensa tú también qué puede ser.

(Instrumento de viento)

¡Claro!

¡Van a hacer una valla publicitaria!

Yo tampoco sé de qué.

(RÍE)

¿Estás pensando lo mismo que yo?

(Frenazo)

(Chapoteo)

¡Qué guay, qué guay!

¡Con cuidado, hermanita!

¡Que todavía no me he puesto la camiseta!

(AMBAS) (RÍEN)

¡Cómo mola! ¡Qué guay!

(RÍEN)

(Frenazo)

¿Has visto?

Raúl se ha quedado patidifuso.

(RÍE)

¡Qué bien! ¡Parece que les gusta!

Habrá que averiguar para qué sirve.

Si está también aquí la veterinaria...

Tal vez estamos haciendo

una tienda de campaña gigante

para proteger a la granja de los rayos.

(Trueno)

Tampoco, ¿verdad?

¡Cómo se me resiste este misterio!

(Música alegre)

(Voces)

¡Vamos, Cora!

¡Es curioso! Parece una celebración.

Pero...

(RÍE)

¡Si es nuestro cuadro!

(Silbatos)

¡Qué guapo estás, Pelayo!

¡Creo que estamos dentro

de una exposición itinerante!

Aunque Chow dice

que no se trata de eso.

Resulta que estamos protestando

por la tala de árboles,

por las torres de alta tensión,

por la autopista...

(LADRA)

Según Pelayo,

el alcalde no respondió a los escritos de los vecinos.

Y hemos venido hasta aquí para que nos escuche.

(Instrumentos)

¡Qué bien!

Los trabajadores del Ayuntamiento

también se unen a la protesta.

(Sonidos eléctricos)

¿Saben?

Protestar es una tarea agotadora.

Pero, juntando nuestro talento,

hemos demostrado al alcalde

que no cuenta con el apoyo de nadie.

Y lo hemos hecho sin gritos,

sin violencia...

Hemos manifestado nuestra opinión

con mucho arte.

(BOSTEZA)

Debo soñar con la forma

de cambiar el punto de vista