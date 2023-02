Alimentando ilusiones

(Música animada)

¿Saben? Alimentarse de forma saludable

no es solo una cuestión de cocinar,

también requiere un trabajo de investigación

muy emocionante y divertido.

¿Saben? Desde que hay un eco-comedor en el colegio,

Nerea y Clara están mucho más contentas.

Aunque sus padres no lo están tanto

porque sus hijas se quejan de la comida de casa.

La madre de Irma dice

que comer sano no tiene por qué ser aburrido.

Y se ofrece a organizar un curso de cocina sana

para que los peques enseñemos

a nuestras madres y padres a comer bien.

¿No les parece bonito

¿No les parece bonito

que los mayores aprendan de sus hijos?

La madre de Irma busca un lugar para organizar el curso

porque aquí no cabremos todos.

Irma busca recetas que quiere aprender a cocinar.

Aunque su madre dice que no se trata solo de cocinar.

¡Qué misterio!

Nos vamos el fin de semana a aprender a cocinar

y no sabemos ni adónde.

¡Me encantan los misterios!

No llores, Lázaro.

Seguro que lo pasamos genial.

No iremos a acampar en el parque.

No, no, no, no, no.

Aquí no podemos cocinar.

Qué gracioso el hombre lobo.

Qué gracioso el hombre lobo.

Mmm.

Tendré que incorporar los aullidos a mi fórmula de la felicidad.

No les miento si les digo que este hombre lobo

no se parece nada al de los cuentos de miedo de Lucía.

Lejos de estar atormentado, se le ve de lo más feliz. (RÍE)

¡Mami! ¡Tú también vienes con nosotros!

Pero si es aquí.

(RÍE) Tenía que habérmelo imaginado.

La veterinaria quiere que entremos en contacto con la tierra

antes de mostrarnos de dónde vienen las materias primas

que usaremos para cocinar.

Dice que todos los seres estamos hechos de la misma materia

que la tierra, el cielo y el mar.

¡Y que todos juntos somos el universo!

Según el hombre lobo,

la tierra nos da alimento

y nosotros la alimentamos a ella. ¡Bien!

De las aceitunas que da el olivo se extrae el aceite de oliva.

Las vacas nos dan la leche

que podemos transformar en queso y en yogur.

Además de comer frescos los tomates,

podemos secarlos al sol,

o hacer salsa para que se conserven más tiempo.

Como las berenjenas,

que se conservan genial en vinagre.

La vid nos dan uvas

que, cuando secamos, se transforman en pasas

y prensadas, en mosto o en vino.

Y el vino se puede transformar en el vinagre que usamos

para conservar los alimentos.

¡Caramba!

¡Todo es circular!

Y, por supuesto, los animales

siempre han de estar muy bien cuidados.

Te quiero, pato.

No es un hombre lobo, es profesor de Economía.

Y nos está enseñando a elegir bien

y a comprar justo lo que necesitamos.

Dice que tirar la comida es una injusticia,

porque con todo lo que desperdiciamos

se alimentarían muchas personas

que no tienen la misma suerte que nosotros.

Que debemos evitar el plástico

porque tarda siglos en descomponerse

y es un peligro para la vida.

Y que leamos atentamente las etiquetas

para asegurarnos de que los productos sean

lo más naturales posibles

y no contengan azúcares añadidos.

Esto no es lo que parece, ¿eh?

Aunque las chiquititas son algo más caras,

a largo plazo resultan más baratas,

porque son locales y se cultivan sin pesticidas.

Por lo visto, los pesticidas enferman la tierra

donde se cultiva lo que nos comemos.

Intentar curarnos es mucho más caro que alimentarnos bien.

Por eso, hoy la abuela nos enseña a cocinar platos tradicionales.

Y mañana, ayudada de un robot,

nos enseñará nuevas recetas.

¡Caramba con la abuela!

Combina la tradición con la tecnología.

Hoy he comprendido que es importante

saber elegir y cocinar bien lo que comemos.

Y además, he descubierto