Stardog & Turbocat

"Quedan diez minutos para el despegue".

¡Buddy!

¿Te gusta tu nuevo traje espacial? ¡Oh, David, David, David!

¡Mira, tiene radio!

¡Y es azul! ¡Me encanta!

(RÍE) No hablo tu idioma, pero creo que eso es un sí.

Te he preparado la comida y la cápsula espacial ya está lista.

¿Eh?

"Atención a todo el personal:

Prepárense para despejar la plataforma de lanzamiento".

Buddy.

Sé que estás asustado, y piensas:

"¿Cómo puede un perrito como yo montar en ese pedazo de cohete?".

Pero yo sé que puedes hacerlo, Buddy.

Vas a ser un héroe.

Y en cuanto la cápsula aterrice de regreso,

yo la encontraré.

Y entonces, te devolveré esto. Lo prometo.

(LADRA) ¡Eso es!

¡Vas a ser un perro espacial! ¡Vamos! ¡Ven aquí!

Creo que hay ligeras turbulencias.

"Todos los sistemas funcionan. Lo estás haciendo genial".

"Sigue así, Buddy".

Guau... David, veo las estrellas.

Estoy en el espacio.

¡David! ¿Qué está pasando?

"¡Buddy! ¡Buddy! ¡Responde! ¿Me oyes?".

"¡Buddy! ¡Buddy!". ¿David?

¡David! ¡David!

(B.S.O "StarDog and TurboCat")

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¿David?

¿Dónde...? ¿En dónde estoy?

¿Qué... ha pasado?

Ah. ¡Oh, mira! ¡Un humano!

Le preguntaré.

Eh... ¡Disculpe, señor! (LADRA)

¡Ah! ¡Un perro! (GRITA)

¿Eh?

¡Oh, Dios mío! ¡Un perro!

¡Tranquilos! ¡Llamaré a Emergencias!

¿Eh? ¡Oh!

¡Oh! ¡No te acerques a mi hijo!

¡Oh! ¡Ay!

¡Malditos críos!

¡Oh, rayos! ¿Cómo he llegado aquí?

¿Por qué son todos tan bordes?

¡David! ¡David!

¡Por favor, responde, Dav...!

¿Eh? Oh.

No sé cuánto será esto en años perrunos,

pero... ¡un montón!

Oh, Dios. Yo... ¡Ah! ¡Ah!

¡Caray! ¡La escotilla de la cápsula espacial!

Se habrá roto en la reentrada. Hemos caído y...

¿Dónde estará el resto de la cápsula?

¿Dónde estará David?

¿Y esto qué hace aquí?

(Motor)

¿Eh?

¡Oh, claro!

Ese amable gente de policía me ayudará.

Oh, pero... no a menos que siga su coche.

¡Seguir su coche!

(LADRA)

(LADRA)

(LADRA)

¡Oh!

¡Ayuda!

¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!

¡Tío, tienes que ayudarme! ¡Por favor, me estoy ahogando!

¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Vamos, por favor! ¡No... puedo... abrirla!

¡Ah! Tal vez nos ayude el agente de policía.

¿Pero... tú... estás loco? A ver, déjame probar.

¡Oh! ¡Ay! ¡Ay!

No. No. No, por favor. No. Ahí no.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE GLENDFIELD

¡No, no! ¡No quiero!

DENUNCIAR ANIMALES CALLEJEROS

¡No, por favor! ¡No, no, no, no!

¡No quiero! ¡Ayuda! ¡No puedo entrar, por favor!

¡No!

PERRERA MUNICIPAL

¡Ayuda! ¡Ayuda!

(GRITA)

Oh, rayos...

Dios mío, qué lugar tan horrible.

¿Eh?

¡LOS HUMANOS APESTAN!

¿Pero qué...?

¿Eh?

Eso por haber tocado mi obra de arte.

¿Pero qué estás...? ¿Quién eres?

Algunos me llaman el felino oscuro.

Otros, el defensor sin collar.

Pero todos tiemblan ante el héroe que Glendfield merece.

¡TurboCat!

¿Un gato? Ay, te vas... ¡Ay! ¡Ay!

¡Bla, bla, bla, bla, bla!

Hora de mi siesta. ¡TurboCat se las pira!

ME HAN PATEADO EL TRASERO

(VOZ FEMENINA) "Cortina de humo".

¡Oh! ¡Ah! ¡Malditos críos!

¡Chupado!

¡Piloto automático!

¡Actualización!

¡TurboCat les mete caña a los humanos!

¡Otra vez!

Hashtag: "Estúpidos chuchos".

Hashtag: "Alucinante".

Bienvenido a casa, señor.

Esta noche ha sido especialmente heroico.

He pillado a un chucho intentando estropear mi arte.

Deberíamos celebrarlo, señor,

pero siento comunicarle que estamos sin leche.

No, tranqui, Sinclair.

Ser tan guay me agota demasiado como para beber.

(BOSTEZA) A dormir.

(Ruidos)

¡Déjame salir!

¡Eh! ¡Cierra el pico!

¡Si me arruina la hora de la siesta un estúpido perro callejero...!

No soy callejero.

Me enviaron al espacio en 1969.

¡Ja! Sí, ya. Y yo fui a la Luna en pijama la semana pasada.

¡Claro que eres callejero!

¡Conecta las cámaras de seguridad!

Aísla el ladrido del perro y escanéalo del revés.

(Ladrido)

¿Lo ves? Eres un sucio perro callejero

Como veo que eres nuevo por aquí, te explicaré cómo va esto.

Estás en Glendfield y los humanos odian a los animales.

Cuando el agente Peck encuentra algún sucio perro callejero,

lo encierra en una celda y ya no lo volvemos a ver...

jamás.

Cierra la puerta al salir.

Ya... Bueno, pues espero que te encierren a ti.

Lo dudo mogollón. ¿Sabes por qué?

Porque yo tengo una de estas. ¡Ah!

Y eso. ¡Ah!

Esto.

Eso.

¡Y eso!

Aquello.

Esos dos.

¡Y... esto!

Fibra de carbono de triple capa, hecho a mano.

Llevado en Glendfield por el más indomable y atractivo supergato

dando caña a los humanos día y noche.

¡Ah, ah!

No... toques... la capa.

Nos queda un poco de leche uperizada, señor maestro Félix.

(SUSPIRA) ¿Pero cuántas veces...?

(VOZ BAJA) Es mi identidad secreta.

Este es Sinclair, Buddy.

Tecnología de los 80 reciclada para ser mi compañero

y para que me abra latas.

Oh, rayos...

Estoy perdido en una ciudad del futuro donde odian a los animales

y el único que queda es un supergato algo chiflado.

Espero que David venga a buscarme pronto.

¿Qué?

¿No me digas que le sigues el rollo a un humano?

¡Cuidadito, gato!

David me quería tanto

que me metió en una cápsula espacial experimental.

(RÍE) ¡Esto es genial!

Verás, quizás si encuentras esa cápsula espacial,

ese tal amante de los animales vendrá a por su querido chucho.

Ah. ¡Eso es!

¡David dijo que vendría a por la cápsula!

Si no estoy con ella, no me encontrará.

Oh, ¿pero cómo va a encontrar la cápsula un perrito como yo?

Vale. No me he explicado bien.

Eres un oledor de culos y un dispensador de babas.

No voy a ayudarte a encontrar esa chatarra espacial

ni a ese sucio humano.

Vale. No me dejas elección.

¿Qué... estás haciendo?

Pues intentar que veas que soy bueno.

Suele funcionar con los humanos.

Se acabó el hablar de humanos. ¡Sinclair!

¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

(GRITA) Si me hubieses traído leche,

te escucharía. "Chaíto".

MUSEO CERRADO

Oh.

¡Ay!

(BEBÉ GRITA) ¡Ay!

(TOSE)

¡Ah!

¡Ah!

Ay, vaya... Espero que no haya que llevarlo a la tintorería.

Oh. Oh, rayos.

¿Por qué los humanos odian tanto a los animales?

David no era así. Le gustábamos.

Lo único que me queda para recordarlo es esta comida.

¡Oh!

(Llaman a la puerta)

El caso es que...

solo bebo leche entera.

¡Ay, Dios! ¡Señor Félix TurboCat!

¡Ayúdame a encontrar la cápsula espacial, por favor!

He encontrado la escotilla al lado de esto.

¡Eh! Sinclair.

Tráeme la cámara, ¿quieres?

Me grabaré pateándole el culo esta vez.

Eres mi esperanza para encontrar a David.

¡Oh, por favor!

¿Aún sigues con lo de ese estúpido humano?

Puede que David sea un humano,

pero creo de todo corazón... que los humanos son buenos

y que David está ahí fuera buscándome.

Por favor, usa tus poderes para ayudarme

y para que pueda reunirme con mi dueño

como el perro fiel que soy.

(Mensaje)

¿Eh? Ah, perdona. ¿Me haces un resumen?

Oh... ¡Guau!

Oh... El cachorrito aún no se ha enterado de que ese David

no va a venir a buscarlo

¡porque los humanos odian a los animales!

Oh, cielos...

Siento haberte hecho perder el tiempo.

ANIMALES NO

DENUNCIAR ANIMALES CALLEJEROS

Señor, los mordiscos de esta zanahoria me resultan familiares.

Ponme las cámaras de seguridad.

¡Esa!

¡Pantalla completa!

¡Arriba a la izquierda!

Aumenta.

Más. ¡Para!

Ajusta.

¡Oh!

Cassidy.

Tiene razón, señor.

Puede que la señora Cassidy conozca el paradero

de esa tal cápsula espacial.

¿Un conejo tiene mi cápsula?

¡Adoro perseguir conejos! También yo...

Ya te digo.

¡Sí! ¡Bueno!

Como no tengo nada que hacer, echaré un vistazo y...

veré si puedo encontrar su escondite.

Sinclair, el catmovil.

¿Llevo lechuga para la señorita Cassidy, señor?

Sí, que se sienta como en casa.

¿Entonces puedo ir contigo?

TurboCat trabaja solo, perrito.

¡Oh!

Confirmado: Dos animales en el parque.

Sinclair. El coche.

¿Y ahora qué, Félix?

¿Félix?

¡Félix!

¡Eh! ¡Espera por mí!

¡Eh! ¡No corras conmigo, idiota! ¡Ve hacia el otro lado!

(Sirena)

Pero si corro hacia el otro lado, no podrá seguirnos a los dos.

¡Perro estúpido!

¡Toma! ¡Cógela!

¡La tengo! ¡Sí! ¡Me encanta jugar! ¿Quieres tirármela otra vez?

Eres increíble...

(Sirena)

¡Ayúdame, David!

¿Pero qué...?

¿Qué es lo que...? ¡Hazlo otra vez!

¿Cómo haces esto, eh?

¡No lo sé! ¡No lo sé!

¡Pues sigue haciéndolo! ¡No pares!

¡Allá voy, David! ¡Allá voy!

Tienes que practicar las frenadas.

¡Perdona, Félix! ¡Estoy a tope! ¡Voy a buscar a David!

¡Te he dicho que soy TurboCat...! Ah, olvídalo.

No me creo que tenga que encontrar a Cassidy sin mi capa.

Mira, no sé cómo has hecho eso de correr.

Supongo que te habrás pasado con el azúcar o algo,

pero puede que nos venga bien.

¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? ¡Me disparaste!

Y encima haces eso de lamerte.

Una palabra: higiene.

No conozco a ninguna Irene.

Y aún no sé si puedo fiarme de ti.

¿Quién es esa Cassidy y dónde rayos estamos?

La zanahoria que encontraste salió de esa tienda,

así que seguro que se esconde ahí.

Abren dentro de una hora. Habrá que ir con cuidado.

¡Vamos!

Como siempre. Todo despejado.

¡Oh! ¡Ay! ¡Me has llenado de babas!

¡Ay! ¡Ese olor no se me irá nunca!

¡Rayos! Nunca había visto una tienda tan grande.

¡Oh! ¡Pelotas!

¡Vale! ¡Botan mucho, pero casi las pillo!

¡Ahí hay más, pero las dejo por ahora!

¿Qué? Nada.

No hay nada estúpido en ese comportamiento.

Oh, vale. Por un momento... ¡Oh! ¡Pompas!

(LADRA)

¡Las he pillado todas! ¡Si ves alguna más, avísame!

Es mi prioridad número uno. Oh, vale, buscaré...

¡Coches!

Son muy pequeños.

Y saben raro. ¡Puaj!

¡Vale! Puedo pasar de las babas

y haré la vista gorda si te pones a oler culos de otros perros,

¡pero tengo un límite!

Oye, ¿quieres uno, Félix?

¿Félix?

¿Félix?

Toca siesta. Pero... tenemos prisa.

Se siente. Toca siesta. Da el sol.

¡Eh! ¡Arriba!

¡Tienes que ayudarme a encontrar la cápsula y a David! ¿Recuerdas?

Estoy durmiendo.

Y me da igual lo de tu estúpido humano.

¿Recuerdas?

Ah. Había olvidado esto, pero...

¡Rayos! Sabía que los gatos eran vagos,

pero no que eran egoístas también.

Vale. Basta. Me las piro.

Encontraré a Cassidy yo solo sin este pesado.

Y sin que se me peguen sus pelos.

¿Eh? ¡No! ¡Vuelve!

(Alarma)

¿Eh?

Eh...

¡Oh, eres un genio!

Cerrado.

Ahora tendremos que salir y volver a entrar otra vez.

Como si no tuviese nada mejor que...

¡Maldición! ¡Una humana!

¡Y encima atrapados! ¡Genial!

¡Tiene la bici contra la puerta!

¡Solo tiene que subirse y salir disparada dando gritos!

¡Eh! ¡Niña! ¡Vete a casa!

¡Vamos!

¡Sí! ¡Soy más grande de lo que parezco!

¡Y mis bufidos señalan violencia inminente!

¡Vaya! Esto siempre funciona.

Félix, creo que tiene miedo de nosotros

y tiene que ver que somos buenos.

¡Así!

¿Es que no aprendes?

¡Eso ni funciona!

Es lo único que nos queda. Inténtalo, por favor, Félix.

Vamos, vamos.

"Policía de Glendfield. Al habla el agente Peck".

"¿Hola?". -¡Oh!

"¿Hola?".

¿Qué?

Llevaba sin comer 50 años.

Ya. Ahora entiendo por qué os atan cuando os sacan.

Nosotros somos más exquisitos.

¡Oh! ¿Qué es ese increíble olor?

(MAÚLLA) ¡No me lo llenes de babas!

Toma.

Lata morada.

Todo lo que sea morado tiene más clase.

¡Guau! Pero no importa lo que ponga en la lata

porque toda la comida sabe igual.

(RIENDO) En eso tienes razón.

Bueno...

Tu truco con la humana ha funcionado.

¡Oh, no es un truco! Los humanos aún aman a los animales.

Ya...

Creo que mi experiencia con humanos es diferente a la tuya.

Peck llegó a la ciudad y convenció al resto de humanos

de que éramos malos y peligrosos, y encerró a los callejeros.

¿Y ahí fue cuando empezaste a disfrazarte de TurboCat?

¡Eh, eh! No es un disfraz.

¿Y qué hay de tu traje,

porque no esperarás que me crea que has ido al espacio?

¡Claro que sí! Entrenaron a varios animales:

conejos, perros, ratones... ¡Hasta un gato!

David me escogió a mí.

Dijo que en quien más confiaba era en su mascota.

Vale. ¿Y tú te lo creíste?

¡Pues claro! ¡Te lo he dicho! En el fondo creo que...

los humanos son buenos.

¡Quietos!

¿Ponemos a prueba tu hipótesis? ¡Quizás luego!

¡Ah!

¡Estáis rodeados! ¡No intentéis escapar!

¡Arriba!

(AMBOS GRITAN)

¡Quietos!

¡Zarpas a la vista y manteneos lejos de la pecera!

¡Eh! ¿Qué demonios...?

¡Tú, el famoso TurboCat! ¿Cuál es tu misión?

¿Necesitas suministros de hierba gatera?

Hierba gatera...

(TOSE)

¿Cómo habéis dado con la sede secreta de GUARD?

¿La sede de qué? ¡GUARD!

Glendfield Unión Animal Regional por los Derechos.

Jefe de operaciones tácticas.

Y esta, nuestra relaciones públicas Tinker.

Bullion, si la lectura de neutrino es correcta...

¡Ahora no, Tinker!

¡Eh! ¡Mira, ya estoy harto de...! ¡Silencio!

¡Mantengan sus posiciones o serán neutralizados!

Relájate, Bullion. ¿Eh?

Si hay que neutralizar a alguien, yo te lo diré.

Sí, señora. Me iré a patrullar el perímetro.

¡Cassidy!

Qué agradable coincidencia.

(Sirena)

(RADIO) "Manténganos informados, agente".

Aviso de animales callejeros en el supermercado.

Echaré un vistazo. -"Recibido".

Enhorabuena, Félix.

Has traído a Peck hasta nuestro escondite.

Ahora tendremos que mudarnos.

Por fin me lo pides.

Un placer verla de nuevo, señorita Cassidy.

¿Le apetece un poco de agua con gas?

Como siempre el mejor servicio, Sinc.

Sí, lo he actualizado otra vez.

Dos terabytes de memoria para ofrecerte agua con gas.

Señorita Cassidy.

Félix me dijo que usted podría encontrar mi cápsula espacial.

En realidad, esperamos que tú nos ayudes a encontrarla.

Sinclair, por favor.

8K de alta definición en tiempo real.

Increíble, ¿no?

Gracias, Félix.

Como sabes, Buddy, en 1969,

te eligieron de entre varios animales entrenados

para ser tripulante de un cohete experimental.

David...

Pero lo que no sabes es que el combustible utilizado

de forma secreta era una sustancia cristalizada llamada...

hiperlitio.

¿Había un cristal en la cápsula?

Pero pensé que solo era un cohete.

Con propulsión doble, chasis de titanio,

asientos eyectables y ¡ja! ¡Mira esto!

¡Cállate, Félix!

Buddy, la misión de GUARD es encontrar la cápsula

y utilizar el hiperlitio

para proteger a los animales de Glendfield.

¿Pero de qué va a valer un cristal?

¡Ah! El hiperlitio emite ondas energéticas...

¡Esa es una buena pregunta!

Oh.

Buddy, nuestro jefe científico Todd.

Es todo un honor. En cuanto a tu pregunta,

esta modestia invención mía utiliza como combustible

un pequeño cristal.

Pero cuando encontremos la cápsula,

utilizaremos el hiperlitio en una máquina mucho,

¡mucho más grande! ¡El guardián!

Oh, caramba.

Gracias al guardián,

los animales de Glendfield podrán al fin plantarle cara a Peck.

¡Encontrar la cápsula espacial es la única esperanza!

Como puedes observar, tenemos problemas iniciales.

Buddy, ¿te unirás a GUARD para ayudarnos?

(RÍE)

Encajarías a la perfección con todos estos pringados.

Félix, recuérdame cómo paga TurboCat

todos esos "aparatejos" y capas que usa.

(MAÚLLA)

160 millones de visualizaciones.

Los ingresos por publicidad deben ser súper.

¡Eh! ¡Eso no tiene gracia!

Nadie se resiste a un puntero láser, ¿vale?

Buddy.

Félix quiere que me venga a vivir a su base secreta

a jugar con sus supercacharros,

pero yo creo que podemos liberar a los animales de la tiranía de Peck

si lo hacemos trabajando todos juntos.

Ah... Yo solo soy un perro.

Eres un héroe animal, Buddy.

Y necesitamos héroes.

(Pitido)

¡Funciona!

Hay un vector de hiperlitio

conectado a la red de videovigilancia...

¡Ahora!

Demasiado tarde.

Peck ha encontrado la cápsula y la ha llevado a la perrera.

Ninguna mascota que haya entrado ahí ha salido con vida.

(Carraspeo)

Esto parece un trabajo para... ¡TurboCat!

(CANTURREA EN VOZ BAJA)

Oye, Cassidy.

Misión TurboCat recupera cápsula. Fase uno: completada.

"¡Félix, idiota! ¡Conseguirás que nos pillen!".

"¡Vuelve aquí!".

Ya, he pensado en eso. Procediendo a fase dos.

Esta demasiado chupado.

(CANTURREA)

(CANTURREA)

La cápsula está justo detrás de esta puerta.

¿Eh?

Tú no eres la cápsula.

¡Eh! ¿Vas a ayudarme a escapar?

¡Oh, por favor! ¡Venga, sácame de aquí!

Debo de haberme equivocado en algo.

¡Oye, sácame de aquí! ¡No puedo respirar en este sitio!

¡Por favor! ¡Cállate! ¡Peck está justo...!

¡Oh! ¡Pero... quítame esto! ¡Qué asco!

Lo siento. Vaya. ¡Ah!

¡Cállate!

¿Puedes parar de una vez?

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Ay!

Oh.

Porque lo escucho ladrar desde la entrada. Por eso.

Es peligroso.

Y... es... asqueroso.

Espera, tengo otra llamada.

¿Hola? -"¡Hola, hijo! Soy tu padre".

Papá, estoy trabajando.

"¿Sabes dónde está la radio?".

¿Dónde la viste por última vez?

"Pues eso es lo que no recuerdo, hijo".

Ah. -"Si recordase dónde la puse,

Ya. -"...no te molestaría en el trabajo".

Ya, vale, papá, lo entiendo, lo entiendo.

Pero, oye, te recuerdo que ese cacharro

tiene unos 50 años por lo menos.

Lo liberaremos después. ¡Vamos!

¡Espera! Esta cosa aún parpadea.

¿Eh?

¿Cómo ha hecho eso?

Sígueme.

Espera. ¡Ah!

Y, dime, ¿te ha enviado Cassidy?

Bueno, dijo algo sobre un tonto integral

que se merece que le den una gran paliza,

y dijo algo más, pero no lo entendí muy bien.

(SUSPIRA)

Hay que llegar a la cápsula ahora más que nunca.

¡Por aquí!

¡Oh!

¡Oh!

¡Ahí está! (LADRA)

¡Espera!

¡Más despacio! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

(Música animada)

¡Ah! (MAÚLLA)

¿Eh?

¿Qué es.... esto?

¿Vosotros tenéis alguna idea de lo que nos van a hacer?

¿Llevarnos a un sitio guay con mucha comida y mucho sol?

¡No! ¡A un sitio en donde no voy a poder respirar!

¡Ah! ¡Ah! (RESPIRA CON DIFICULTAD) Oye, Félix.

¿Cómo iba a saber que tu rifle multifunción

de alta tecnología era tan sensible?

Oh, lo siento.

Oh, no es culpa tuya.

Es un fallo que cualquiera podría tener.

Yo solo quería ver a David otra vez.

Siempre estuvo ahí para mí.

Desde que era un cachorro.

Yo desde pequeño siempre he sido un gato callejero.

Siempre en las calles solo.

Nunca he tenido a nadie que cuidase de mí.

Así que gracias por rescatarme.

Fue un acto... muy heroico.

¿Y... esto es un día normal en tu trabajo, papá?

No, voy al cuartel general una vez al mes

y en un día normal no suelo cuidar de mi hija.

¿Qué es esa cosa, papá?

Es peligrosa. No quiero que te acerques.

¿Y... crees que los animales también son peligrosos, papá?

Los callejeros son sucios; portan enfermedades.

Además, Alex, nunca debes confiar en un animal.

Ya, pero... -¡No hay peros, Alex!

Simplemente, son malos y punto.

(Carraspeo)

¿Qué tal?

¿Cassidy?

¡Guau! ¿Misión de rescate?

Como en los viejos tiempos, ¿eh, Félix?

Lo dejas todo patas arriba y tengo que ser yo...

la que lo arregle.

¡Miau! ¡Es increíble!

Sabías que podría hacer virguerías con esa varita.

¡Abracadabra!

No... digas eso... nunca más.

Si Todd ha puesto los detonantes correctamente,

deberíamos poder salir en tres, dos, ¡uno!

¡La niña! ¡Aún debe de estar dentro!

¡Buddy! ¡Buddy, vuelve!

¡Buddy! ¡Hay que salir de aquí! ¡Pero la niña está ahí!

Está bien. Está bien. Tú pesas más.

¡Oye! Apenas he comido en 50 años.

Tú haz contrapeso mientras voy a por ella.

¡Ay! ¡Ah!

¡Se mueve!

¡Solos unos... segundos más!

¡Es demasiado pesado! ¡Vamos, Buddy!

¡Has estado en el espacio, por Dios! ¡Puedes hacerlo!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

(AMBOS GRITAN)

¿Qué?

Oh, oh. ¡Ay!

Je, je. Un accidente.

(TV) "Increíbles imágenes procedentes de la autopista 70

a las afueras de Glendfield

de lo que parece ser un perro levantando una camioneta".

"El perro aún no ha ido identificado...".

"Levantó el vehículo...".

"Sin duda, un perro increíble, pero aún hay más imágenes...".

Ahora que todo el mundo ha visto la cápsula en la tele,

David vendrá a buscarme.

(TV) "Podemos ver a un gato sacando a una niña del coche

totalmente ilesa".

Enhorabuena, señor.

Ahora hay una pequeña humana

que no seguirá los pasos de su padre.

¿Quiere celebrarlo con doble de crema o triple?

(SUSPIRA) Así mucho mejor.

Un placer ayudar a un camarada animal, Víctor.

Bienvenido a GUARD.

Eh, mirad.

¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por ahí no!

¿Por qué no los dejaste en la carretera?

¡Señora!

Solicito permiso para usar láseres desintegradores

si los humanos entran.

MUSEO DE GLENDFIELD

Hola, perrito.

¡Oye, para con eso!

Lo siento, pero no puedo, es que actúa por su cuenta.

Pues controla lo que hace. Casi me saca un ojo. No voy a...

Hola a ti también.

¿Qué... me está... pasando?

¡Oh! Yo lo sé.

Lo hacéis antes de escupir una bola de pelo.

Eso es si toso, idiota...

Gatito bueno.

¡No!

¡Alex!

¡Dios mío! ¿Estás bien?

Yo estoy bien, papá. Y los animales también.

¡Los animales! ¿Se han escapado? ¿Te han hecho daño? ¿Dónde están?

Pues...

Se han escapado.

Se fueron corriendo, pero yo estoy bien.

No me atacaron ni nada.

Oh... Menos mal.

Oh, lo siento, Alex.

Desde que te pasó aquello cuando eras pequeña, yo...

estoy tan...

Debería hacerme una revisión en el hospital.

(JADEA)

No me duermo si haces eso.

Oh, lo siento, Félix. Estoy esperando por David.

Ya me estás asustando.

¿En serio crees que va a venir? ¡Te mandó al espacio, alma cándida!

¿Qué quieres decir?

¡Silencio en la sala!

¡Estamos trabajando con sustancias peligrosas!

El hiperlitio.

El efecto que ha tenido en Buddy es... increíble.

Puede que los neutronitos interactuando con su ADN hayan...

¿Qué ocurre, Todd?

El hiperlitio está emitiendo

una radiación bastante extraña.

Tiene el poder de interactuar

con el ADN animal desestabilizándolo.

Cambiándolo.

Debemos ser precavidos.

Peck sabía que era peligroso, pero...

¿qué planeaba hacer con él?

¿No creerás que los humanos pretenden usar el hiperlitio

contra nosotros?

¿Quién sabe lo que podrían hacer los humanos

si tuvieran esto en su poder?

¿Cuándo estará listo el guardián?

Pues aún tengo que conectar los lanzacohetes y la teledirección...

Voy todo lo rápido que puedo.

Eh.... Puede que Peck solo esté preocupado por su familia.

No creo que quiera... Yo también tuve un dueño, Buddy.

Pensaba que me cuidaba, que me quería...

Pero él... ¡me rechazó!

¡Me... dejó tirado!

¡Fui un animal abandonado!

¡Tuve que vivir en la calle entre basura!

¡Tiene razón!

¡Peck me encerró en la perrera sin moverme, sin respirar!

No pienso volver allí.

Los humanos nos harían cualquier cosa.

Mira lo que David te hizo a ti.

¡Eh! ¡David es mi amigo!

¡Es bueno! Vale, vale. Vamos a calmarnos todos.

Señora.

¡Permiso para usar fuerza nuclear!

¡Podéis callaros todos de una maldita vez!

Estoy intentando dormir.

Señor Buddy, quizá necesite darse un paseo.

Puede que el señor David esté por el vecindario.

¡Oh, claro!

¡Puede que David esté fuera buscándome!

Señor Félix, creo que algo de leche caliente le ayudará dormir.

¿Por qué siempre consientes a ese idiota, Sinc?

Verá, señorita Cassidy,

mi programa es de los 80 y está algo obsoleto.

De hecho, estoy seguro de que por eso se me desechó

y se me tiró a la basura

hasta que el amo Félix me rescató y me reparó por supuesto.

Eso fue bastante súper, señorita Cassidy.

Debemos aprender más sobre el hiperlitio.

Está bien. Peck aún está en el hospital.

Iré a por el resto del equipo.

Volveré antes del anochecer.

Eh... Disculpa.

Lo siento. Pensé que Sinclair te lo habría dicho.

Para estudiar el hiperlitio, creímos que lo mejor sería...

que me quedase a dormir. Eh...

Te parece bien, ¿no? Sí, claro.

Está bien. Es decir, es perfecto.

(RÍE) Sí... ¡Ay!

Está bien.

Vale. Gracias.

Siento lo de antes.

En la camioneta.

Es que... pasé muchos años con la magia...

escondiéndome dentro de un sombrero.

Aprendí por la malas que la magia no existe.

Y todo eso del superhéroe...

es como si creyeras que llevando una capa

pudieses solucionarlo todo.

Lo siento. Realmente yo... solo intentaba...

¿Impresionarme? (RIENDO) Sí.

Creía que teniendo todos esos aparatos y la máscara,

todo el mundo pensaría que soy guay,

y nadie se daría cuenta de lo que me afecta

el problema con los humanos.

Pero ahora... lo serás. Y Buddy.

Tal vez Peck no consiga atraparnos.

Quizá ahora podamos ganar de verdad.

Quizá la magia sea real después de todo.

Iré a por el equipo. Tú vigila la cápsula, ¿vale?

Vigilar la cápsula.

(BOSTEZANDO) Vigilar la cápsula.

Oh, rayos. Pensé que David ya estaría aquí.

Dijo que encontraría...

la cápsula espacial.

¡La cápsula espacial!

¡Ah, ah, ah!

¡Ay! ¡Ay, ay! (MAÚLLA)

¡La cápsula! ¡La camioneta! ¡Se la llevan!

¿Qué? Pero si la cápsula está...

¡Tiene que ser Peck!

¡Ha salido del hospital y de alguna forma la ha encontrado!

¿Pero cómo? ¡Oh! Cassidy.

La habrá atrapado y se la lleva.

¿Por dónde se ha ido? ¡Por allí!

¡Sube!

¡Eh! ¡No babees! ¡Acabo de limpiar!

¿Dónde estará esa camioneta? ¿Puedo abrir la ventanilla?

Imposible. ¡Catmovil, encuentra la camioneta!

¿Qué es esa luz? "Cortina de humo activada".

¡No toques! Piloto automático.

¡Se dirige a la interestatal!

¡Catmovil, a la ruta siete!

"Buscando restaurante Ruta 7". ¿Qué? ¡No! ¡A la Ruta 7!

"Buscando autolavado Ruta 7". (GRITA ENFADADO)

Déjame probar a mí.

¡Ah! ¡Deja de hacer eso!

¡Ponlo recto! ¡El de la derecha! ¡Ah!

¡El de... la otra derecha!

(Pitido)

¡La camioneta!

¡Mi cápsula!

¡Cassidy!

Vale, los pararemos con esto.

Apunta al guardabarros.

¡A la cápsula no, a la camioneta!

¡Vamos, déjame a mí!

¡Frena!

¡Tenemos que coger a cápsula!

¿Qué? Ni hablar. Estamos muy cerca.

¡Suéltalo, idiota!

¡Sin la cápsula no volveré a ver a David!

¡Pero se llevarán a Cassidy a la perrera!

(AMBOS GRITAN)

(Cristales rotos)

¿Te haces una idea de lo caras que son las piezas de uno de estos?

¡Allí! ¡Mira!

¿Eh?

¡Ah!

Yo... no entiendo nada. Ha sido... una trampa.

Peck quería que lo siguiésemos. ¿Pero por qué?

Para que nos alejásemos de...

(Sirena)

¿Qué habéis estado haciendo? ¡Cassidy!

Pensé que Peck te había cogido. ¿Qué?

Sé cuidar de mí misma, Félix. ¿Dónde está Todd?

No le dio tiempo a escaparse. Ni a Víctor.

¿Por qué demonios no...?

¿Te daba el solecito, Félix?

¡Oh! ¿Dormías la siesta?

Me tuviste despierto haciendo guardia.

Cuando me di cuenta, perseguías esa estúpida cápsula y...

Y los dos caísteis en la trampa de Peck.

Mientras vosotros os hacíais los superhéroes,

él ganó.

Tiene a Víctor, a Todd, el hiperlitio...

Se... acabó.

¡Me niego, señora!

¡Nos pondremos en formación!

¡Rodeamos el edificio y neutralizamos a los humanos sin dañar GUARD!

Bullion, GUARD es un chiste.

Eres tan útil en las operaciones tácticas como un... ¡pez!

¡Nuestra relaciones públicas nunca habla!

¡Y nuestro científico va camino a la perrera

porque ninguno de vosotros sabe trabajar en equipo!

Peck va a capturarnos

y no podemos agitar una varita para detenerlo.

(AMBOS) ¡Tenemos que recuperar esa cápsula!

¡Estate callado e intenta no perseguir nada!

Oh, no lo haré. Tú intenta no dormirte.

¡Oh! ¿Así que es culpa mía?

¡Esto no habría ocurrido si tú no persiguieses lo primero que ves!

¿Qué? ¡Oye, estabas durmiendo en vez de estar vigilando la cápsula!

Oh... Me... daba... el solecito.

¡Oh!

Peck.

Más le vale no jugar con mis cosas.

¿Ahora te preocupas por tus chismes?

Oh, nunca encontraré a David sin la cápsula.

¡Eres un egoísta! ¡Oh! ¡Vale!

Al menos yo no sigo corriendo detrás del humano

que me echó de su vida hace 50 años.

¡Oh! ¡David no me echó! ¡Él dijo...!

(RÍE) ¡Típico!

Un perro y un gato pelándose. (RÍE)

¡Oh! ¡Ah! ¡Ay!

Hemos tirado el resto de tus juguetes,

pero este me gusta mucho.

Es casi tan útil como este.

¡Oye! ¡Deja eso! ¡Es mío!

¡No!

¡Es mío!

¿Todd? ¿Pero... dónde está Peck?

¿Qué... qué haces tú aquí? ¿Que qué hago?

¿Qué hacías tú en 1969

aparatando al mejor científico felino

del mundo...

para poder viajar tú al espacio

en mi lugar?

Cuando me escapé, me di cuenta de que el hiperlitio

tiene diferentes efectos en distintos animales.

Ya hemos visto el efecto en los perros;

en los gatos fue prolongarles la vida,

así que esperé.

¡Esperé 50 años...

a que los restos volvieran a la Tierra!

No podía esperar más para deshacerme de vosotros dos

y así poder completar mi plan en secreto.

¡Espera! ¿Era Víctor el que conducía la camioneta?

¿Nos tendisteis una trampa? Entonces, ¿dónde diablos está Peck?

Tengo entendido que ha salido del hospital

y está comprobando qué ocurre en el museo...

¡justamente ahora!

¡Eh! ¿Qué está pasando aquí?

¿Pero qué...? ¿Animales?

(GRITA)

Pero... nos dijiste que Peck

iba a usar el hiperlitio para hacernos daño.

Estoy seguro de que lo haría si no lo detengo.

¿Humanos? ¡Bah! Solo quieren encerrarnos.

Bueno. Ahora somos los amos.

Peck.

(JADEA)

Ahora, chico,

¡arrástrate ante Todd!

(RÍE FUERTE)

Parece que no me equivocaba

con los efectos del hiperlitio en los humanos.

Ahora en cuanto la bomba del hiperlitio esté cargada,

se detonará,

¡y todos los humanos de la ciudad

se convertirán en sirvientes de sus legítimos amos!

Todd, no te saldrás con la tuya.

Oh, ¿y es que tengo que explicaros la ironía?

Habéis sido derrotados por un perro y un gato

que sí saben trabajar juntos.

¡Víctor, sácanos de aquí! -¡Ya voy, ya voy!

¡Vamos!

¡Sácanos de aquí! ¡Sinclair!

¡Oh!

Por aquí. Señor Félix, señor Buddy, no tenemos mucho tiempo.

¡Cogedlos! ¡Cogedlos!

¡Sinclair!

¿Sinclair?

Mucho lo siento, señor.

No parece que servir podré para celebrarlo esta vez.

Sinclair.

Un privilegio ha sido su compañero ser,

se, se, se, se, señor.

Ningún robot de los 80 se va a interponer en nuestro camino.

¡David os detendrá! Oh... ¿En serio?

¿David? Déjame decirte que...

¡David inventó el hiperlitio! ¡Era científico!

¡Sabía que era peligroso y por eso envió a un animal estúpido

en lugar de a un humano! No.

¿Pensabas que eras un héroe o algo así?

¡David te utilizó, Buddy!

¡Él nunca te quiso y nunca va a volver a por ti!

No, no, no. ¡David era mi amigo!

(RÍE)

(AMBOS RÍEN)

DENUNCIAR ANIMALES CALLEJEROS

(LADRA)

(LADRA) -Vale, cuando llegue te llamaré y...

Guau...

Eso es, acercaos.

Acercaos.

Vale. Entonces atacamos con láseres

y les tiramos pirañas a los ojos.

Lo llamaremos causa perdida.

Papá.

Papá, ¿qué te han hecho los animales?

Oh, papá, tenías razón.

Me siento como la pegatina.

(RIENDO) Sí. Muy ingenioso.

Necesito tu ayuda, Buddy.

Hay una niña que piensa que los animales son malvados y crueles.

Necesito demostrarle que podemos ser mucho más.

Los humanos son los crueles.

Eso me dijiste.

Es posible.

Confiabas en la bondad de la gente y... yo te creo.

Solo soy un perro.

¡Y yo solo un gato

con una estúpida máscara para simular que soy guay!

¡Tú eres el verdadero héroe, Buddy! ¡Has viajado al espacio!

Puede correr más rápido que... ¡Ya sabes!

Y... y... eres fuerte.

El animal más fuerte que conozco.

Y... por eso te he traído esto.

Fibra de carbono de triple capa.

No eres solo un perro, Buddy.

Eres... ¡StarDog!

(TODOS RÍEN)

¿Pero... qué está pasando?

Oye, ¿qué es ese ruido?

¿Qué demonios...?

¿Eh?

¡Guau!

¡Oh!

¡Gracias! ¡Gracias!

¡Apártense! ¡Las supermascotas están aquí!

¡Ríndete, Todd! ¡Deja a los humanos en paz!

¡Sí! ¡Que vean los geniales que podemos ser!

¡Que confíen en nosotros y así serán mejores personas!

Me ha quedado muy largo. Buddy, ¿puedes resumirlo?

(LADRA) No podría decirlo mejor.

(RIENDO) A ver, dejad que os aclare algo.

¿De verdad creísteis que trabajaría en esto durante 50 años

y no tendría un plan B en caso de que...

un par de supermascotas me aguasen la fiesta?

Sí, tiene bastante sentido.

Me robaste el protagonismo una vez, Buddy.

Ahora no me detendrás.

¡Y tú, Félix, todos piensan que eres un idiota!

¿Tú sabías eso?

Controlo el poder del hiperlitio

mejor de lo que vosotros controláis el vuestro.

Solo tenéis que observar.

¡Oh, malditos críos!

(ERUCTA)

Vale, Super-Víctor es un problema,

pero el problema realmente son Todd y la bomba de hiperlitio.

Necesitamos neutralizarlos.

¡Correcto! Es un gato. ¿Punto débil?

Hierba... gatera...

¡Por supuesto!

¡Vayamos al supermercado! ¡Vamos, Félix!

Hierba... gatera...

Creo que será mejor que vaya solo.

¡Volveré lo antes posible!

¡Vale! Necesitamos tener a ese perro bajo control.

¿Pero cómo? Oh, bueno, tenemos esos...

Tiene que haber una manera. ¡Piensa!

¡Sugiero que acabemos con él!

Decía que tenemos esos... ¡Silencio!

¡Intento pensar!

¡Ay...!

(GRITANDO) ¡Queréis callaros y escucharme de una vez!

Decía...

que aún tenemos esos chismes rotos

y las piezas del robot que tiraron los del museo.

Y además, tenemos a nuestro especialista en operaciones tácticas.

¡Oh yeah!

Oye, el parque está cerrado.

Ah, disculpa. ¿Hablabas conmigo...

o... con él?

Comienza la Operación Pez Tanque.

¿Pez... Tanque?

¿Es una broma? -Negativo.

¡Oh!

¿Eh? ¡Oh, no!

¡Soy especialista en operaciones tácticas!

(RÍE)

No pienso volver ahí adentro.

¡Es hora de encerrar a los humanos!

Puede que sean humanos, pero en el fondo de mi corazón sé...

que los humanos son buenos

y ahora deberíamos estar cuidando de ellos.

Por favor.

Utiliza conmigo tus poderes

para que pueda convertirme en una leal y cariñosa mascota.

Es la cosa más estúpida que he oído nunca.

¿En serio?

¿Y si hago esto?

¡Déjalo ya!

¡Oh! Juguemos a la pelota.

¡Ah!

¿Qué decías de jugar a la pelota? ¡Oh! ¿Quieres jugar a atraparla?

¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez no!

¡No puedo respirar! (LLORA)

(RIENDO) ¡No me creo que funcionase!

¡Solamente funciona con un perro estúpido! ¡Nada más!

¡Sí, bueno! ¡Es lo que ocurre cuando los animales trabajan unidos!

No cometeré el mismo error dos veces.

(AMBOS) ¡Oh!

¡Oye, se suponía que el guardián protegería a los animales!

Fue duro ser un vagabundo durante 50 años.

¡Pero ahora con esta máquina de hiperlitio

podré tratar a los humanos como ellos me trataron a mí!

¿Qué hacemos ahora, Félix? ¿Eh?

Es hora de enseñarle a Todd lo que has comprado.

¡Oh!

¡Hey, hey, hey! ¡Despacio!

En cuanto abras eso, no me hago responsable de mis actos.

¿Qué estáis haciendo ahí abajo?

Vale. ¿Listo?

¡Oh!

¡Hierba gatera!

(MAÚLLA) Ven, gatito...

¡Dame eso! ¡Dámelo ahora!

¿Hola?

No puedo oíros por el zumbido del microfiltro del aire acondicionado.

¿Qué ha pasado? ¿Hemos ganado? ¿Toca una siesta?

¿Sabías que tiene aire acondicionado?

(SUSPIRA) Ah, genial...

¿Por dónde iba? (RÍE) Ah, sí.

Por lo duro que es ser un vagabundo durante 50 años.

¿Qué os parece si ahora os enseño cómo era vivir así?

¿Os gusta el poder del hiperlitio?

(RÍE)

¡Salid de ahí, malditos animales!

¿Dónde estáis?

No me gustaría pisaros por accidente.

¡Volved!

¡Aún no he acabado con vosotros!

¡Mirad! ¡Unos apestosos vagabundos!

¡Hora de la ducha!

(AMBOS GRITAN)

(AMBOS GRITAN)

¡Tiremos a estos sucios vagabundos con el resto de la basura!

¡Víctor!

Abracadabra. ¡Hop!

¡No! ¡El Sol no!

Qué sueñito...

¡Ay! ¡Bien hecho, Cassidy! ¡Félix, ella...!

Siempre ha sido un blandito.

Qué sueñito...

Estaba saliendo de la ciudad cuando os vi en televisión.

Todo ese espectáculo con la multitud y la capas.

Fue algo...

¿Mágico?

No. Fue lo más estúpido que visto en toda mi vida.

Pero que trabajaseis juntos fue... impresionante.

¿Por qué no os callareis de una vez?

Cristal tintado. Ingenioso, ¿eh?

Oh... Vale.

Cass, me alegra mucho que estés aquí,

así puedo decirte lo inútil y desastroso que era GUARD

y lo mucho que me divertía ocultándote que tu guardián

estaba siendo secretamente armado.

Todd, no tienes por qué hacer esto.

Sí... tengo: os quiero muertos.

¿Cómo se apuntaba con esto? ¡Ah!

Vamos allá.

Solo tengo que alinear el objetivo con este...

puntero... láser.

(RÍE FUERTE)

¡No, no, no, espera! (RÍE)

¡Uh, uh! ¡Volved!

¡Uh, uh! (RÍE)

¡Ja!

¡Ah!

¡Oh!

Oh, vaya.

Está bien. Se acabó.

Algún día atraparé ese puntero láser.

¡Oye! ¡Esa es...!

¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¡Ya voy!

Pensé que Víctor los había ahuyentado a todos.

¡Ja! Mi bomba de hiperlitio está a punto de ser detonada.

Cuando explote,

ella y su estúpido abuelito se convertirán en mis esclavos.

¡Félix! ¡Tenemos que hacer algo!

¡Félix! ¡Lo siento, chicos!

¡Es la forma de evitar que el hiperlitio esclavice a Alex!

¡Pero cuando la bomba explote destruirá el robot y entonces...!

Sí.

Parece que llegó mi turno para viajar al espacio, ¿eh?

Pero es la ocasión de demostrarle a Alex

que las mascotas somos buenas.

Félix... No tenías que hacer esto para impresionarme.

Eh... Félix.

Hola, Buddy. Formamos un gran equipo, ¿eh?

Lástima no haber conocido a David.

Oh, Félix... "No, escucha, Buddy".

He estado pensando: David te envió al espacio

porque sabía que el hiperlitio era peligroso

y confiaba en ti más que en nadie para protegerlo.

¿David... confiaba en mí?

"¡David sabía que eras un héroe, Buddy!".

¡Y debes estar seguro de que sigue ahí fuera buscándote!

¿Me oyes, Buddy? Debes creerlo. "¡David te quiere!".

¡Sí! ¡Es buena persona y me quiere!

Eh... Buddy.

¡Oh, caray! ¡Puedo volar!

¡Oh, caray! ¡Puedo volar!

¡StarDog, busca!

Supongo que no nos queda de esa hierba gatera, ¿no?

No vuelvas jamás a hacer eso.

¿Qué ocurre?

¡Papá! -¡Alex!

¡Papá! ¿Has visto eso?

¡El gatito subió en un cohete y después el perrito voló y lo salvó!

¡Ha sido increíble!

Es cierto.

Oh, Dios mío, tenías razón.

No son malvados ni crueles ni peligroso.

Nos acaban de salvar a todos.

Estos animales... ¡son héroes!

¡Papá! ¿Nos los podemos quedar? -Claro que sí, cariño.

Al abuelo le encantará. ¿Dónde está el abuelo? ¡Abuelo!

¡Malditos críos!

¡Nunca habéis escuchado nada de lo que os conté!

¡Os dije que estaba esperando...

por el día en que escuchase que un perro podía volar

y entonces sabría que mi Buddy había vuelto.

¡Buddy!

¡Buddy! ¿Eres tú?

"Sí, te dije que tenías que creer, ¿verdad?".

"Otra asombrosa predicción de...".

"¡Da igual!".

GRAN REAPERTURA

"Ha pasado un mes y las cosas se han calmado".

"Tras encontrar un nuevo hogar para Todd y Víctor,

Peck abandonó la policía para pasar más tiempo con Alex,

y decidieron reabrir el viejo museo

con una exposición sobre las estrellas".

"Alex le echa una mano a su padre en la cafetería

con algo de ayuda".

Marchando, señorita Alex. "Sí. Tinker arregló a Sinclair

y lo programó para hacer cafés con leche".

"Buddy trabaja aquí como perro guardián

cuando no está paseando con David".

"Y yo... paso bastante tiempo durmiendo la siesta

y, de cuando en cuando, vigilo los monitores".

¡Otra vez no!

Eso. Alerta de GUARD.

"Cassidy reorganizó de nuevo GUARD con Tinker como jefa científica

y Bullion como jefe de operaciones tácticas".

BANCO DE GLENDFIELD ALERTA: ROBO EN PROCESO

"Cualquiera que sea malo con los animales

o que se meta con alguien más pequeño

o tenga planes de convertir a un hámster robot en presidente

y hacerse con... Lo siento, demasiado largo.

"Buddy, ¿puedes resumirlo?".

(LADRA)

"Traducción: que los malos tengan cuidado con...

¡StarDog y TurboCat!".

(Música créditos)