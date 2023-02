(Canto del gallo)

(TARAREA) -¡Aparta de mi camino!

-Me la pido.

¿Son lo que creo que son?

(TODOS) ¡Toma!

Vaya, tenía que llegar tarde el día de las galletas.

Galleta, galleta. -Galleta.

¡Ya están aquí! -Yo quiero una.

Ya han empezado.

¿Me hacéis un hueco? Tengo picos que alimentar.

Robert, si te duermes te lo pierdes.

-¡Quita esta es mía! -¡Eh!

-Si te duermes lo pierdes.

-Es mía. -No, mía.

-Mía, mía, mía.

¡Ajá!

¡Ven con papá!

¡Canasta!

¡Toma ya!

¡Venga, alitas mías, no me falléis! ¡No quiero perderla!

Compatriotas cigüeñas,

ahora que ya hemos anidado todos

debemos centrarnos en la educación de nuestras crías.

Ya casi estoy.

La migra... -¡Cuidado!

¡Paquete entrante!

¡Lo siento, demasiado tarde!

Gorriones...

Conseguido. Venga, galletita.

¿Me lo he perdido? ¿Me lo he perdido?

Tranquilo, cariño, llegas a tiempo.

Oh, y has traído un regalito.

Para celebrarlo con nuestro recién llegado.

Richard, ha venido tu papá.

-Es igualito a mí cuando tenía su edad.

Sí, ese es mi chico.

Sin duda tiene tu impaciencia.

Y parece que también tiene tu habilidad para picotear.

Vamos, tú puedes.

Empuja, Richard, empuja.

¡Oh! ¡Oh, Robert!

¡Oh!

(Música de tensión)

Has elegido un mal día, amigo.

(Gritos)

(Balbuceo)

(Balbuceo)

(Música suave de piano)

¿A quién tenemos aquí?

Ah, Richard.

Pues hola, Richard.

Yo soy Aurora.

Tranquilo.

Ten.

Está bueno, ¿eh?

¿Dónde están tus papás?

Mami.

¡Oh! Yo no soy tu...

Ven aquí.

¿Qué voy a hacer contigo?

(RÍE)

Agárrate bien, Richard.

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Vaya!

¡Oh! ¿Nada de pescado?

¿Qué es esto?

¿Ranas? No, Max, este es...

Claudius, querido.

Uno de esos molestos gorriones

casi me fastidia el discurso de la reunión.

Alimañas.

¿Qué hay para comer?

-Querido, quiero comentarte una cosa.

¡Papi!

¡Aparta!

¡Aurora!

Claudius, Max... -Quítate de encima.

...este es... ¡Richard!

¡Quita! ¿Qué está haciendo aquí?

¿Qué divertido? ¿Puede quedarse a comer?

Pues claro que no.

Quítame esa sanguijuela de encima.

Ve a jugar con él, Max.

¿Quieres dar un paseo, Richard?

¡Max! ¡Uh!

Le encontré solo en su nido.

Gorriones... Las cigüeñas nunca dejarían sola a su cría.

No tenían alternativa.

Había arrasado su nido.

Aún así, no es asunto nuestro.

Devuélvelo. -No voy a devolverlo.

No puedo.

Imagina que fuera nuestro hijo totalmente solo en el bosque.

Cuidado, niño,

turbulencias a la vista. ¡Ah!

¡Uh! ¿Dónde estás?

Está bien, se puede quedar.

Sabía que lo entenderías.

Solo... hasta el otoño.

Después tendrá que cuidar de sí mismo.

¿Vale?

Y... no quiero que las demás cigüeñas

se enteren de esto.

Y... que no me llame papi.

¡Papi!

Mirad lo que le he enseñado.

¡Uh!

¡Ah!

"RICHARD, LA CIGÜEÑA"

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Yuju!

(Risas)

¿Vas bien, hermanito?

¡Voy de lujo!

¡Más rápido, Max! ¡Más rápido!

Lo he hecho adrede.

Sí, ya.

Pero en silencio, ¿vale?

Lo tengo.

Ese es mi chico.

Pues no parece tan difícil.

¡Te tengo!

¡Qué asco!

¡Oh!

¡Richard, un pez volador, allá va!

Lo tengo.

¡Ay!

Guay.

(Risas)

Lo siento, me he caído de la cama.

¡Venga ya, Max, creía que eras rápido!

¿Rápido? Ahora verás. Lo que tú digas, hermanote.

Te espero.

Casi te tengo.

Ja, ja, ya te gustaría.

¡Mira esto!

¡Píllame si puedes! ¡Richard!

¡Los árboles... se hacen pequeños!

Oye, no nos dejan volar tan alto.

¡Vamos, te preocupas demasiado!

¡Hay mucho viento! ¡Vamos a dar la vuelta!

¡Gallina! Una brisa no hace daño a la...

¡Richard! ¡Eso me pasa por hablar!

(GRITA)

Te tengo.

(RÍE)

Yo iba hacia ti, no me has cogido.

¿Ah, sí? Descendía en picado, espárrago.

Eh... Pero buen agarre.

(Castañeo)

(Castañeo)

Nos llama papá. Vamos.

¿Por qué no podemos llevarnos a Richard?

No es ninguna carga.

Y yo podría llevarle... -Sé razonable, Aurora.

Sabías que llegaría este día.

Eres una madre maravillosa.

Y has hecho todo lo que has podido por él.

Pero no sobrevivirá al viaje a África.

Tiene que vivir una vida de gorrión.

(Castañeo)

Ya estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa?

Por fin. He convocado a la bandada.

Vamos, Max. Oye, ¿y yo qué?

Yo también voy, ¿no?

Richard, tú espera aquí hasta que volvamos, ¿vale?

¿Qué?

¿Por qué? Haz lo que se te dice.

Pero si vamos juntos a todas partes.

Sí, mamá.

Os lo explicaré todo luego. Lo prometo.

Pero... Esto no es justo.

¡Max, deja de perder el tiempo!

(CARRASPEA)

Compatriotas cigüeñas,

hoy el viejo roble ha dejado caer su primera hoja.

Ha llegado la hora de la gran migración.

Ciudadanos,

debemos migrar antes de que llegue el invierno.

Formaremos una bandada y volaremos hacia el sur,

al Gran Lago de África. ¡Vaya!

¡África!

Nuestro viaje es largo y peligroso.

¡No, no, no, no, no! Tenemos...

(GRITA)

¡Ay!

¡Uy!

¿Qué tal?

Richard.

¿Conoces a este pájaro?

¿Conocerme? Pero si es mi madre.

¿Eh?

Claudius, tal vez deberíamos posponer nuestra salida

hasta que resuelvan tus asuntos familiares.

Mis asuntos familiares están perfectamente.

Richard, tu madre...

Quiero decir, Aurora, tendría que habértelo dicho.

¿Decirme qué?

Eres un gorrión, Richard.

No puedes migrar.

Tu sitio está aquí con los demás gorriones.

(SUSPIRA)

¡Casi me la cuelas, papá!

Tú siempre con tu sentido del humor.

Oh, pobre pequeñuelo.

Ven conmigo.

Tengo que enseñarte una cosa.

Mamá...

¡Mamá! ¿Qué quieres decir?

Richard... ¡Espera!

Tú te quedas aquí, Max. Pero, papá, yo...

Te quedas.

Se levanta la sesión.

Saldremos todos al amanecer.

(Música dramática)

¿Dónde estamos?

Te encontré aquí,

en este nido de gorrión.

Se llevaron a tus padres...

antes de que rompieras el cascarón.

No, tú eres mi madre y yo me voy contigo.

Richard, no puede venir a África.

Sí que puedo, mamá.

Es por papá, ¿verdad? Richard, nosotros...

Puede que mis piernas sean cortas y mi pico diminuto,

pero es porque soy una cigüeña pequeña.

Pero voy a crecer para ser una cigüeña grande.

Grande y fuerte.

Ya verás. ¡Espera!

¡Todos los veréis!

Puedo sentirlo, puedo llegar a África.

No puede ser tan difícil.

No hay que cruzar el océano ni nada por el estilo.

Daos prisa, patos mareados, nos espera el Gran Lago.

Yo les enseñaré cómo se hace.

¡Abrid paso al cohete cigüeña!

Mirad a ese pequeñín. Con esa velocidad

llegaríamos a África en un periquete.

Justo lo que yo digo.

(RÍE)

Iré a por la familia y siguiente parada: África.

Dale una oportunidad, papá. No me provoques, hijo.

Las cigüeñas nunca sobrevivían al invierno,

y los gorriones nunca sobrevivirían a la migración.

Nunca.

Y eso es un hecho.

Pero si vuela mucho mejor que yo.

¿Es que no me he explicado bien?

Los gorriones no están hechos para las altas altitudes,

y lo sabes.

Richard, nunca llegaría vivo, hijo.

¿Es eso lo que quieres?

Pues...

¡Hola a todos, estoy en casa! Richard.

¿Estás bien?

¿Si estoy bien?

Mejor que nunca. Podría volar por todo el mundo.

Basta ya, es hora de anidar. Tenemos un gran viaje por delante.

Me muero de ganas.

¡Uh!

Sabía que esto pasaría.

Oye, ¿por qué estás tan triste? Nos vamos a África.

Pues, supongo que estoy cansado.

Vamos a dormir.

Bien pensado.

Hay que estar listos para el despegue.

¿Tengo razón, grandullón?

Buenas noches, espárrago.

Que descanses, hermanito.

(Ventisca)

(Música dramática)

África...

Cuídate mucho.

Se nos acaba el tiempo.

No puedo creer que hagamos esto.

Es lo mejor, Max.

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Buenos días! Listo y dispuesto para migrar.

Hay que ponerse en marcha.

(Truenos)

¿Eh?

¿Mamá?

¿Papá?

¡Max!

¿Eh?

¿Esos son...? ¡No!

¡Esperad! ¡Os olvidáis de mí!

¡Esperad! ¡Esperadme!

¡No!

(Música de tensión)

Parece que está muerto. Dale un golpecito.

¿Qué dices?

Vale, le doy un golpecito.

Si no vas a darle un golpecito tú no me digas cómo tengo que hacerlo.

Pues claro que sé cómo se hace. ¿Lo ves?

Uy.

(Risa maléfica)

¿Tú, tú quién eres?

Soy Olga y este es mi mejor amigo, Oleg.

Somos búhos pigmeos.

Vale..., Oleg.

Ah... ¿Estoy en África?

¿Quieres picar?

Más para nosotros.

¡Eh! ¿Por qué crees que esto es África?

Ah, es a donde estoy migrando con las demás cigüeñas.

Al menos eso creía.

Sí, ya lo he oído, Oleg.

Eh... Te das cuenta

de que no te pareces ni un pelín a una cigüeña, ¿verdad?

¡Ja! ¿Y tú qué vas a saber?

Mi padre es el líder de la bandada.

Asunto sin resolver con el padre.

¿Ah, sí, Oleg?

¿Y por qué no está con su bandada?

Mi padre nunca ha creído en mí.

Dijo que nunca lo conseguiría.

Ah, entiendo.

Bueno, cuando no te quieren es mejor ir por tu cuenta.

¿Verdad, Oleg? Mentira.

Mi sitio está con mi bandada.

Les alcanzaré,

y cuando llegue mi padre verá que soy una cigüeña.

Tú eres muy raro.

¿Yo? ¿Yo soy el raro?

Lo que tú digas.

Diviértete con tu "amigo" o lo que sea.

Yo buscaré a mi familia.

¡Para el carro!

¡Ay!

El sur está por ahí.

¡Ay! Gracias, pero las cigüeñas sabemos orientarnos.

Vale, vete, chico cigüeña.

¿Alguna vez has visto un pájaro tan loco?

¿Cómo que somos parecidos?

Conque no soy una cigüeña, ya le enseñaré...

Vale, se fueron hacia el sur...

Y el sur está por aquí.

No.

No, el sur está por ahí.

O por aquí.

(Grito)

(Música de tensión)

¿Papá?

Hola.

(RÍE)

Esto es malo. Esto es muy malo.

¡Apartad!

(GRITAN)

Esos... bichos.

Síguenos si quieres vivir. ¡Esperadnos!

(Música dramática)

(Risas)

-¡No huyas, voy a pillarte!

¡Agáchate!

(RÍE)

¡Ay!

¡Te veo!

¡Socorro!

¡Te pillé!

¡Ni se te ocurra!

¡Prisas!

Eso no nos dará mucho tiempo de ventaja.

Levántate. ¿No ves que se escapa?

¿Y ahora qué? ¡La luz!

¡Hay que acercarse a la luz!

Vale.

(Gritos)

No tan cerca.

(Risas)

¡Por aquí!

Hola, murciélagos.

¡Oye, suéltame!

¿Buscáis un sabroso gorrión? (TODOS) ¡Sí!

Está de rechupete. ¡Cigüeña búho loco!

¡Olga!

(GRITA)

(Claxon)

¡Ay, se me ha caído un diente!

(GRITAN)

Genial.

O sea...

(CARRASPEA)

No es que yo necesitara ayuda.

(ASIENTE)

Ya, claro.

¿Lo ves? Esto es lo que pasa cuando eres amable.

Este pajarraco puede arreglárselas solo.

Vamos a buscar ratones.

¡Olga, espera!

¡Olga!

¿Aún por aquí?

Creíamos que ya estarías en África.

He estado pensando.

Como las cigüeñas no somos nocturnas

y tú puedes ver en la oscuridad,

tal vez podrías, no sé, ¿guiarme?

Solo hasta el amanecer, claro.

¿Te parecemos hermanitas de la caridad?

De ninguna manera.

No, Oleg.

No me mires así.

Volvemos a casa.

Tío, detesto tu bondad.

¡Ay!

Nos portaremos bien. Gracias, Olga.

Dáselas a Oleg.

Esto lo hago por él.

Vamos, chico cigüeña.

Me llamo Richard, por cierto.

(Castañeo)

No ha dicho nada desde que nos fuimos.

Max madurará con esto.

Hicimos lo correcto para Richard.

Espero que esté bien.

No te preocupes.

Seguro que ya habrá encontrado algunos gorriones.

¡Oh!

¿Eh?

¿Qué?

(Claxon)

¿Dónde... dónde estamos?

¿Qué está pasando?

Olga. No te rías, no estoy...

¡Olga!

...gorda. ¡Olga!

¡Despierta!

Respira.

Ya está.

Muy buena. ¿Qué hay para desayunar?

¿Qué era eso?

¿Nunca has visto comida regurgitada?

Es un poco de esto y un poco de lo otro.

Nah, no quieras saberlo.

¿Qué hacemos en esta cosa?

Mi hábitat es el aire.

¿Disculpa?

¿Quién se ha quedado dormido a mitad de vuelo?

Pues... Exacto.

Tranqui, esta cosa nos ha llevado más lejos

de lo que podrías haber volado jamás.

¿Ah, sí?

¿Y dónde está mi familia?

Si realmente quieres saberlo...

¿De qué estás hablando?

Por si acaso...

No se parecen en nada a mí.

¡Caray!

¿Eres amigo de un búho?

No somos amigos.

¿Qué?

Hola.

Nunca te he visto por aquí.

Unos turistas han tirado sobras de sabrosos almuerzos.

¿Tenéis hambre?

No como basura.

Solo cazo y pesco.

Allá tú.

¿Y qué haces en Francia?

Toma nota, va hacia el sur, detrás de su bandada.

Pero nosotros no emigramos.

¿Qué tipo de gorrión eres?

Pues soy... Soy una cigüeña.

Caray.

No os lo toméis como algo personal, es una flor tardía.

Vaya.

Pobrecitos, solo quería saludar.

No, gracias.

Qué insistentes.

Son gorriones, insistente es su mote.

¿Podemos volver con mi familia?

Puede que ya estemos cerca como para oler su rastro.

Hablando de ser insistente, ¿verdad, Oleg?

Espera.

¡Los has encontrado!

¡Vamos!

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

Espera, esto no puede estar bien.

Mi halconburguesa se ha ido volando.

¿Pero qué haces?

Genial, sencillamente genial, Olga.

Mi familia podría estar a la vuelta de la esquina

y tú a llenar el buche.

Primero lo primero, Oleg.

Esto es magia en vena.

¡Oy!

(Pitido)

Comentad.

-Me gusta. -Compartir.

Vale, quédate aquí.

Pero, Oleg, ¿y todas estas delicias?

Está bien, está bien.

Hola, chicos. Eh, escuchad...

¿Habéis visto una bandada de cigüeñas?

¡Au!

¿Qué ha sido eso?

Un gorrión ha intentado hackearme.

(HABLA FRANCÉS)

Soy una cigüeña, ¿lo coges?

No según la Pollapedia.

Me parto.

¡Me gusta!

¿Hola, hay alguien en casa?

Bueno, ¿cómo va eso?

Se habrán freído el cerebro. Me gusta.

Estoy perdiendo el tiempo.

Ya sé cómo funciona esto.

(TODOS) ¡Cargando!

¿Qué puede fallar, Oleg? Solo hay que...

¡Olga!

De pronto me siento...

(Acorde de piano)

muy conectada. ¿Eh?

Equis, de, tenemos un búho en línea.

¡Olga! ¿Puedo añadirte?

Claro. Claro.

¡Toma!

Ya tengo seis amigos nuevos.

Es genial, Oleg.

Pregúntales, Olga. Vale. Vale, vale, vale.

¿Habéis visto una bandada de cigüeñas por aquí?

¿Cigüeñas? No.

Puede que otro la haya visto.

Voy a mirar... ¡Ay! ...en Facepico. ¡Ajá!

Un amigo de un amigo de un amigo de un primo

que tengo bloqueado, la verdad...

Dice que ha visto a las cigüeñas de camino a Gibraltar.

¡Gibraltar! ¿Cómo se llega allí?

¿Ruta más corta o menos campos eólicos?

¿Eh? No importa.

Le enviaré a Olga las coordenadas.

¡Oh!

Redirigiendo. ¡Genial, vamos!

¿Olga?

(Pitido)

Tendrás que esperar.

Estoy ocupada completando mi perfil.

¡Olga, muéstrame el camino!

Justo cuando empezaba a conocerla.

Supongo que vuelvo a estar en el mercado.

(Melodía de móvil animada)

(TODOS) ¡Me gusta!

¿Quieres una galletita?

Porque eso es lo que tienes

hasta que me consigas clientes, Kiki.

¡Canta como si tu vida dependiera de ello!

Lo cual es muy cierto.

(Música dramática)

# Viejo camión...

# tú eres mi amor. #

No haces más que ocupar espacio, despojo verde.

¡Eh!

(Música disco)

(Claxon)

# Viejo camión... #

Electrónica barata...

Si no espabilas te saco al gato.

Mon die!

El Festival de San Remo empieza mañana.

(MEGAFONÍA) "Atención, el expreso a San Remo

saldrá inmediatamente,

después de un descanso para tomarme un café".

¡Esperadme!

Tengo que salir de esta prisión.

Ayudame, galletita.

Eres mi única esperanza.

¡Oh, no, este es mi destino!

Madre mía, hacer amigos es más fácil de lo que pensaba.

¿Pero hacia dónde está Gibraltar?

Admítelo, nos hemos perdido.

¿Eh?

Te lo enseñaré.

Gracias al Paloma Maps

tengo vista de pájaro en todas partes.

Pero solo desde muy arriba.

Te encontramos aquí.

Y aquí es a donde te diriges.

África. Exacto.

Gracia a Oleg y a mí ya hemos avanzado todo esto.

Pero tus cigüeñas van directas a Gibraltar.

Hasta aquí.

Está superlejos de casa.

¿Y?

¿No te das cuenta? Tardaríamos una semana en llegar allí.

Eso es imposible.

Te habrás equivocado de camino. ¡Oye!

Nuestros sentidos no se equivocan, solo que no somos tan rápidos.

¿Y sabes por qué?

Porque no somos cigüeñas.

Ese es el problema.

No eres una cigüeña, me estás retrasando.

Este niño me está volviendo loca.

Tiene que haber un camino más rápido a Gibraltar.

Kiki entra en escena.

¡Madame, monsieur!

¿Puedo serles de ayuda?

Miradlos, el depredador y su presa.

¿Necesitan ir a Gibraltar?

Me llamo Richard.

Y esta es Olga. ¿Y...?

(CARRASPEA)

Vale, Olga y Oleg.

¿Qua?

Ya lo pillo, son los pájaros locos.

¿Locos nosotros?

Es Richard el que cree que es una cigüeña.

Pues claro, una cigüeña.

La postura erguida, la inevitable elegancia...

Por fin alguien que sabe de lo que habla.

¿Y quién se supone que eres tú?

Mis disculpas. Kiki La Spree.

Periquito disco fantástico.

Embajador de las lentejuelas.

Distinguido profesor de... ¿Cotorreo?

No he podido evitar oíros por casualidad.

Pero no desesperéis, yo puedo llevaros a Gibraltar.

Voy justo en la misma dirección.

¿Acaso no es una coincidencia asombrosa?

¿Qué querría hacer un pájaro enjaulado en Gibraltar?

Pues tengo una función allí.

para dar la bienvenida a las aves

que migran en el Festival de Gibraltar.

Libérame y cogeremos un tren

antes de que cante el gallo volviendo de la disco.

¿Pero qué es un tren?

(Silbido)

Voilá.

¡Toma ya!

"...dispónganse a subir al tren". ¡Oh, no!

¿Qué? Hay que darse prisa.

Ha dicho que el tren a... Gibraltar se va ya.

¿Hablas humano?

Después de un trillón de horas de karaoke

incluso tú lo hablarías, mi querida bola de plumas.

Lo que hace preguntarnos

qué más trucos escondes en las alas.

Venga, Olga, Kiki necesita ayuda.

Merci.

Hay una cerradura ahí abajo, pero ten cuidado.

¡He dicho que tengas cuidado!

¿Qué te pasa? ¡Tengo miedo a las alturas!

¿Vale?

¡Socorro!

Lo que faltaba.

¿Estoy muerto? No, aún no.

(Gritos)

¡Ah!

¿Qué? ¡Olga, sácalo de aquí!

No pienso ensuciarme las alas.

Sácale tú.

¡Ah!

¡Ya te tengo!

¡Ah!

(Gritos)

¿A dónde me llevas?

Cierra el pico. ¿Podrás?

¿Qué clase de ave tiene miedo a volar?

Volar es cosa de chusma.

¡Yo soy un pájaro cantor!

¡Suéltame, arpía despiadada!

Ah, muy bien. ¡Ah!

Genial. Oye, me lo ha pedido.

¡Kiki!

¡Solo tienes que volar, eres un pájaro!

¡Extiende las alas!

"¡Pasajeros al tren!".

El tren se va. Se acabó todo.

¡Adiós, mundo cruel!

¡Paradlo! ¡Paradlo!

Tulipanes...

Genial, ahora voy a pillar la gripe aviar.

¡Socorro! ¡Pájaros!

¡Oh, no! ¿Qué?

¡Ese es nuestro tren!

"¡Pasajeros al tren a San Remo!".

¡Gibraltar, allá vamos!

¡Yuju!

(GRITA)

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

(Música dramática)

¡Papá, no podemos seguir! ¡Necesitamos un descanso!

¡Nos atendremos a la ruta prescrita!

¿No podemos al menos volar un poco más abajo?

¡No, mantente en la formación!

¡Permaneced juntos todos! ¡No os quedéis atrás!

¡Pero, papá! ¡Max, haz lo que digo!

(Pitido)

(Gritos)

Y cuando me desperté mi hermano y mis padres...

se habían ido.

Ojalá yo tuviera unos antecedentes tan dramáticos como tú.

Siempre soñé con huir de mi triste entorno

para convertirme en una estrella famosa de discoteca.

Adorado.

Amado.

(Música disco)

¿Y qué es una discoteca?

¿Algún tipo de comportamiento de cortejo para ligar?

Es posible.

Aunque dudo que a ti te funcionara, cariño.

Oye...

Estoy acostumbrada.

Ya sé que soy grande y torpe.

¿Pero es que tu madre no te enseñó a acicalarte?

Digamos que mi familia no me aceptó exactamente.

Puede que con suavizante y un gel de plumas...

¿Es que no ves que soy gigantesca?

He visto búhos mucho más grandes en los documentales.

Sí, pero no búhos pigmeos.

Supongo que... Yo nunca encajo.

Eso me suena. No...

No, literalmente no encajaba.

Quiero decir, en el nido.

(OFF) "Se supone que los búhos pigmeo son diminutos,

no gigantes".

"Un pigmeo gigante... Eso es como una quisquilla elefante".

(Gritos)

¡Olga es un monstruo!

¡Olga es una friki!

(RÍEN)

(OFF) "Mi propia familia no levantó ni un espolón por mí".

"No tenía un solo amigo en el mundo entero".

¡Ah!

"Y entonces...

conocí a Oleg".

Tú siempre me has apoyado.

¿Cómo dices?

Tú también.

A ver cómo te lo digo.

Hay quien cree que para que alguien exista

tienes que poder verle.

Es como de locos.

Ya lo sé.

Déjanos en paz.

Genial. ¿Qué?

No pasa nada, Olga.

Sé cómo te sientes.

"Señores pasajeros, vamos a atenuar las luces".

"Les deseamos buenas noches".

"Llegaremos a San Remo por la mañana".

(AMBOS) ¿Eh?

Ha dicho que el bufet del desayuno

tiene una bandeja con tortilla.

Y que le váter está atascado.

Ya es hora de dormir.

Buenas noches.

Ven, apóyate en mí.

Si quieres, claro.

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

Ya casi estamos.

Ya. Buenas noches, amorcitos.

(Continúa la música)

No te sientas culpable, vete.

Soy más falso que unos zapatos de tacón de cuero sintético.

En fin, una diva tiene que hacer lo que tiene que hacer.

¿Qué lleva aquí dentro?

¿Un piano?

Kiki, tenemos que... ¿Kiki? ¿Eh?

¡Pájaros! ¡Fuera, fuera, pájaros!

¿Kiki?

¡Kiki!

¿Dónde estás? Olvídate de él, hay que salir de...

aquí.

Si has visto la ventana, Oleg, ¿por qué no me has dicho nada?

¡Cuidado!

¡Abrid paso al búho!

Me parece que no sois de aquí.

Creo que os iría bien algo de ayuda

de un lugareño como Don Cuervo Leone.

¿Prego?

Pues...

Te veo y es como si me estamparan una lasaña en la cara.

Hay muchos peligros en esta ciudad.

Vais a necesitar a alguien que os proteja.

O puede que os topéis... con pájaros muy malos.

Así que os protegeremos por un módico precio, claro.

Para que disfrutéis de vuestra estancia en San Remo.

¿Qué?

¿San Remo?

Querrá decir Gibraltar.

Excusi. ¿Gibraltar?

Il bambino cree que está en Gibraltar.

Estás en el hermoso San Remo.

¡Italia! ¿Qué?

¿Por qué crees que tenemos este absurdo acento?

¿Eh?

¿Entonces dónde está África? ¿África?

Molto lejos.

Más allá de la mar.

No...

No intentes volar allí o dormirás con los peces.

Sabía que esa cotorra no tenía buenas intenciones.

¿Te refieres al periquito? Le vi con mucha prisa.

Nos preguntó cómo se iba al Festival de San Remo.

Un extraño pajarillo.

¿Qué?

Nos ha usado.

Me parece que os han timado. Lo siento, bambini.

¡Oye!

¡Richard!

Chitón.

¡Espera! ¿A dónde vas?

¿Cómo ha podido hacernos esto Kiki?

¿Cómo voy a encontrar a mi familia?

¡No, Oleg!

Muérdete el pico. Estoy harta de andarme por las ramas.

¿Sabes qué, Richard?

Puede que así aprendas.

Estás metido en este lío

porque no aceptas lo que eres en realidad.

Pues en realidad estoy

más que cansado de discutir sobre esto.

Bien, pues para.

¡Oleg, díselo!

Como si Oleg existiera.

¡No le metas en esto, gorrión!

Oleg solo está en tu cabeza. ¿Lo pillas?

No es real.

# La, la, la, la. #

¡Ah!

Genial.

Mi padre tenía razón.

Las cigüeñas han de ir con los de su especie.

Nunca tendría que haberte seguido.

Vale. Vete.

¡Abandóname!

¡No te necesito!

¡No necesito a nadie!

Diantres.

No. No le seguiré.

Agita tus plumas cuanto quieras.

¿De qué lado estás?

¡No! Escúchame tú, bonachón.

¿Quién es el culpable de este lío?

Solo me traes problemas, Oleg.

¡Ojalá no te conociera!

¿A dónde te has ido?

¿Oleg?

¡Oleg!

¡Guapo!

-¡Te queremos!

¿Qué fragancia es esta?

Pues es el dulce olor del superestrellato.

Primer premio, allá voy.

¿Quién ha puesto a este gorila aquí?

"Atención, sil vous plait, todos los pájaros cantores al tejado

para el Festival de San Remo".

¿Por qué siempre organizan los eventos de aves en las alturas?

(Gritos)

(Gritos)

...para el festival de los pájaros cantores...

¡Empieza el espectáculo!

Tiene que haber alguien por aquí que sepa el camino a África.

¡Cigüeñas!

¿Hola?

¡Hola!

¿Hay alguien en casa?

¿Nadie?

(Música suave de guitarra)

Ya deben de estar en África.

¡Oleg!

¿Dónde estás?

No lo decía en serio.

¡Vuelve!

(Silbido)

¡Publicar! ¡Publicar! ¡Compartir!

Chicos, tenéis que ayudarme.

Estoy buscando a Oleg. Le he perdido.

Y he perdido a Richard.

He perdido a todos mis amigos.

Espera, tú eres ese búho raro del que oímos hablar en línea.

¿El que estaba persiguiendo a un gorrión

que se cree una cigüeña? Sí, soy yo.

Menos eso de que soy raro.

¿Eres tú? Eres trending pájaro.

Conéctate.

Sí, tenemos cable de alta velocidad.

Vale.

Pero solo un ratito.

Espero que alguien haya visto a mis amigos.

Alta velocidad...

La vida en el carril rápido.

Te lo dije. Vale.

Ahora busquemos a Oleg.

Equis de.

Tengo 3012 solicitudes de amistad.

¿Te importaría confirmar primero mi solicitud de amistad?

Sí, y la mía también. Claro.

Voy a confirmarlas todas.

Tengo muchos... muchos amigos nuevos.

(Pitido)

Ya está aquí.

Tu momento mágico.

"Bienvenidos al Festival de San Remo".

Si tuviera amigos para que lo celebraran conmigo.

"Inauguramos el espectáculo con un clásico de discoteca".

Bueno, que siga el espectáculo.

"Es el periquito con el piar más dulce".

"Alarmantemente magnífico, impresionantemente hermoso,

Coco". ¿Qué?

¡No, no, no, no! Mi nombre es...

¡Solo los artistas! ¡Fuera! Ese soy yo.

¡Por favor, por favor!

Vaya, mil grazie.

¡Grazie!

¡No puede ser! Tengo que... Aparta.

¡Esa es mi canción!

(Música disco)

(Continúa la música)

¡Ah!

Sé que puedo hacerlo.

# Saliendo estoy, el mundo me ve hoy...

# tal cual como soy. #

"Atenzione pasajeros,

el ferri a Túnez, África, embarcadero 12".

Ferri a África...

Este barco de ensueño ya no tiene más por lo que volar.

Au revoir, fama.

Bon jour, olvido.

Luigi, todos están en el acantilado.

Un gorrión quiere a travesar el mar volando hasta África.

Pero es una locura peligrosa.

¡Bravo! ¡Andiamo!

¡Richard!

Tengo que detenerle.

(Bocina)

No puedo. Es que no puedo.

Pero me necesita.

¡Aquí llega Kiki!

Oh, no, no, no, no.

¡Todo saldrá bien, Richard!

(Melodía de notificación)

Bien hecho, cerdito.

(IMITA A UN CERDO)

¿Olga?

Por el amor de Donna Summer, ¿qué estás haciendo aquí?

Cultivando mi granja virtual. Déjala en paz,

o te bloqueo el acceso. -Hastag, periquito molesto.

¡Compartir!

¿Pero qué has hecho?

¡Vamos a otro punto caliente, rápido!

No, Richard necesita nuestra ayuda.

¿Por qué debería confiar en ti?

¡Ya me engañaste una vez!

Periquito mentiroso, manipulador.

¡Superficial!

Richard cree que puede atravesar el mar volando él solo.

Pero nunca lo conseguirá.

Tenemos que detenerle.

Me ha abandonado, igual que Oleg.

¿Por qué debería preocuparme?

Porque sois amigos.

¡Oh!

Richard te necesita. Es la verdad.

Te partiré en dos si este es otro de tus trucos.

Cómeme vivo si quieres, pero date prisa.

¡Vamos!

Te cojo. Sí que pesas para ser un periquito.

Ya habló la giganta.

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Vamos, ese gorrión chiflado va a saltar del acantilado!

-¿Con esas alas?

Está de la olla.

Tres arenques a que se hace puré.

-Puedes hacerlo. -Salta.

¡Tú puedes!

¡Richard! ¡No saltes!

Vaya.

¿No veis que estoy ocupado? No, Richard.

Te matarás. Perdóname, por favor.

Sé que he sido despreciable.

Te lo ruego, déjame compensártelo.

Salta. -Vamos, salta.

Ya he perdido a Oleg,

no puedo perderte a ti también. Escuchad.

Hay un camino seguro hasta África, un ferri.

Es como un tren que flota en el agua.

No, soy una cigüeña.

Es hora de que me comporte como tal.

¡Ah!

¡Richard!

Estupendo. ¡Nos vemos sobre el arcoíris!

Apuesto seis arenques a que el verde se ahoga primero.

(Música de tensión)

¡Extiende las alas! ¡No puedo!

¡No puedo!

¡Allá voy!

Pagad.

Toma.

(Gritos)

¿Vamos hacia abajo o hacia arriba?

¡Lo sabremos cuando nos estrellemos!

(GRITAN)

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Eh!

¡Vaya!

Esto es increíble.

Espectaculante.

Esto sin duda lo incluiré en mis memorias.

Demasiado bonito para ser verdad.

¿Eh, Oleg?

(Continúa la música)

¡África, allá vamos!

¡Yuju!

Mira, una estrella fugaz.

Pedid todos un deseo.

Eso no es una estrella fugaz.

Y no es lo que había deseado.

(TODOS) ¡No!

Vaya, mira esto, tenemos algo a la vista.

(Gritos)

(Gritos)

Correr sobre un avión no estaba en mi maldita lista.

¡Agarraos!

¡Olga!

(GRITA)

¿Dónde está Olga?

¡Ahí!

¡Olga!

¡Te salvaremos, querida!

¡Ah!

¡Te tengo!

¡Hay que encontrar un sitio para aterrizar!

¿En mitad del mar?

¡Ahí! ¿Qué es eso? Un trasatlántico.

(GRITA)

(GRITA)

Siempre he querido aprender natación sincronizada.

¡Olga!

Querida...

No.

¡Olga!

¡Venga, despierta!

Sé lo que hay que hacer.

El cartel de primeros auxilios.

Lo he visto durante años.

Venga... Olga, vamos.

Es... demasiado tarde.

No...

¿Oleg?

Por favor, Oleg.

¿Puedes ayudarla?

Todo es culpa mía, y lo siento.

Por favor, tráela de vuelta.

Te necesita más que nunca, Oleg.

(Música dramática)

¿Oleg?

¿Eres tú?

¡Sí! Sí.

¡Ha vuelto!

¡Sí!

¡Eh!

¡Es el mejor regalo que me han hecho nunca!

(RÍE)

También te he echado de menos, Oleg.

Esto sí que es vida.

"Dese el gusto de disfrutar de nuestro lujos balneario

y relájese en nuestras saunas,

mientras nos aproximamos a nuestro destino".

¡Eh!

¿A que no adivináis

hacia dónde nos dirigimos, amorcitos?

¡África!

Por fin podrás reunirte con las demás cigüeñas.

¿Eh?

¿Las demás cigüeñas?

Claudius tenía razón.

Todos la teníais.

No soy una cigüeña.

Y nunca la seré.

Solo soy un gorrión.

Les quieres mucho, ¿verdad?

A tus cigüeñas.

Pues yo digo que les mostremos quién eres en realidad.

Pero, ¿y si no me quieren?

Solo hay una forma de averiguarlo.

¿Estás segura?

Si no te adoptaremos...

(Bocina)

Acabo de hacer un Gloria Gaynor.

Vamos, ave del paraíso,

vamos a buscar un sitio para dormir la mona.

Vale.

Oye, a lo mejor hay una discoteca en este cascarón.

(Música suave de piano)

Cigüeñas, preparaos para aterrizar.

Podemos descansar aquí hasta que pase el calor.

-¡Oh!

-Vaya páramo tan encantador.

Pero si había agua aquí el año pasado.

Nunca me equivoco con estas cosas.

El lecho del río se secó.

Los humanos construyeron otra de sus estúpidas presas.

Conozco un par de charcos por aquí. Si queréis podría enseñároslos.

Gracias, señor.

Pero no se requiere de su ayuda.

¿Sí? Muy bien.

Cigüeñas... -Iré a buscar agua.

No os separéis, ¿de acuerdo?

Podrías haber aceptado su ayuda.

Parecía muy amable.

Nuestra bandada puede cuidarse sola.

Yo sé lo que me hago.

Ya lo veo.

No te consiento que me hables así, Max.

Déjalo, ¿quieres?

Yo solo estoy intentando ser razonable,

y hacer lo que creo que es mejor para todos.

¿Para todos? ¿En serio?

¿Incluso mi hermano pequeño?

¡No entiendes nada! ¡Max!

¡Quédate con la bandada!

Ve tras él.

¡Max!

¡Pedazo de...!

(Castañeo)

Idiota. Es un sitio peligroso.

¡Te odio!

(Gritos)

(Zumbido)

¿Hola?

¿Quién anda ahí?

(GRITA)

¡Max!

(Bocina)

(Bocina)

¡No me creo que estemos en Tánger!

¡Oh! ¡África!

¡Ah!

¡Quema!

¿Hacia dónde está el Gran Lago, Olga?

A ver...

Richard. ¿Eres el gorrión que cree que es una cigüeña?

-Tenemos buenas noticias para ti.

Tu bandada está cerca.

Acaba de llegarme

tienen superproblemas, algo del hijo del líder, un tal Fax.

¡Max!

Eso es.

(Pitido)

Ha desaparecido sin dejar rastro por el oasis.

¿El oasis? Tengo que llegar allí.

¡Eh! Podríamos llevarle, cariño.

¡Ay! -¿Y desconectarnos?

¿Has pillado un virus?

¡Vamos, deprisa!

Tenemos que ayudarle, amor.

Oye, esto es mejor de lo que recordaba.

Vamos, tortolita.

Nunca. No perderé un test de personalidad.

Confía en mí, no te lo querrás perder.

Todo es tan... real.

¡Deprisa!

En fin, ahí van mis vacaciones.

Ojalá tuviera aquí mis gafas de sol.

¡Max!

¡Max!

Es imposible.

Si este muchacho me hubiera hecho caso...

¿Qué vamos a hacer? -No sé qué más puedo...

¿Dónde está Max? ¡Oh!

¿Richard?

¿Cómo es posible? ¡Mamá!

¿Qué le ha pasado a Max?

Se ha escapado.

Hemos encontrado sus pisadas y conducen a este túnel.

Lo he intentado todo pero no logro entrar.

-Nada bueno, pero que nada bueno.

Esa es la entrada de la guarida subterránea

de un tejón de la miel.

Un tejón de la miel no suena tan mal.

Bueno, voy a sacar a Max de ahí.

No, el tejón de la miel

es el depredador más temerario de todos.

La muerte instantánea está más que garantizada.

¿Y tú cómo lo sabes?

Televisión por cable. ¡Muy bien!

Voy a entrar. No.

Demasiado peligroso para ti. No nos queda otra.

Las cigüeñas no cabéis por esa entrada.

Vamos contigo.

Le daremos miel de verdad a ese tejón, ¿verdad, Kiki?

¿Verdad, Kiki?

Recuérdame por qué me estoy alistando en esta misión kamikaze.

Porque nos engañaste y te sientes fatal.

Ah, sí, contad conmigo.

Richard... ¿Qué?

Ten cuidado, por favor.

Yo vigilaré la entrada.

Esto ha sido una mala idea.

Y yo sé de malas ideas.

Mala idea es mi mote.

Soy amante de la discoteca no cazador de tejones.

Debe de estar por aquí.

Vale, pues vamos por ahí.

Vale, vale.

Es escalofriante.

¿Ese es Max?

¿A ti te parecen huesos de pájaro?

¿Cómo voy a saberlo?

Soy vegano.

Pues yo soy carnívoro, recuérdalo.

Bueno, ¿le habéis dado alguna vuelta más

a mi plan de fuga?

Cada uno que vaya por un túnel.

Pero en silencio, ¿vale?

Se refiere a ti, ruiseñor.

¡Oye!

A tu túnel.

¿No podemos ni echarlo a cara o cruz?

Mueve el plumero.

En fin, al menos dejaré un precioso cadáver.

¡Max!

¡Max!

Es crujiente, y deliciosamente viscoso por dentro.

¿Max?

(Música de tensión)

(Ruido)

Max.

¿Está bien?

Levántate, Max.

¿Eh?

¿Hermanito?

¿Cómo has llegado hasta aquí?

Tenemos que sacarte de aquí.

¿Dónde está Kiki?

Estupendo, la tintorería me va a salir carísima.

Veo doble, triple, cuádruple.

(GRITA)

¡Hay que huir! ¡Hay que huir!

Es él.

Lo siento. Genial.

Por aquí.

¿Qué túnel?

Este tiene buena pinta.

(GRITAN)

¡Kiki!

Soy demasiado colorido para morir.

(Música de tensión)

¿Monsieur tejón de la miel?

(Música disco)

(Música dramática)

¡Olga, Kiki, sacad a Max de aquí!

¿Pero y tú? ¡Hacedme caso!

Ahí va mi suerte. Un callejón sin salida.

¡Todos, seguid buscando!

¡Tiene que haber otra forma de entrar!

¡Papá, mamá!

¡Estamos aquí! ¡Max!

¡Cavad aquí!

(Música de tensión)

¡Hijo!

Lo siento mucho.

Papá, Richard sigue ahí dentro.

(Música dramática)t

(GRITA)

¡Richard, sal de ahí!

¡Ay!

¡No te atrevas a tocarle, bestia!

¡Se derrumba!

Esta cueva no es reglamentaria.

¡Aquí, tejoncete!

¿Buscas un sabroso gorrión?

(GRITA)

¡Ah!

(Música de tensión)

(Música dramática)

Richard.

¿Dónde... dónde está?

¡Vamos, sal!

¿Le ves, Oleg?

Oh, no.

¿Ves lo que yo veo? ¿El qué?

¡Richard!

¡Es Richard! ¡Toma ya!

¡Eh!

Justo a tiempo, hermanito.

Tú sí que sabes hacer una entrada.

Nunca volveré a dejarte.

¿Y cómo has conseguido llegar hasta aquí?

Os presento a todos a mis amigos, Olga y Kiki.

Y Oleg.

No estaría aquí si no fuera por ellos.

Enchanté.

El placer ha sido nuestro.

¿Vedad, Oleg?

Te debo una disculpa, Richard.

Tenía que haber creído en ti.

Gorrión o cigüeña eres mi hijo.

(Música suave de piano)

¿Puedo ser parte de la familia?

Nada me haría sentir más orgulloso.

Siguiente parada: el Gran Lago.

Richard, ¿nos guías?

¿De verdad? ¿Yo?

Cuando estés listo, da la señal.

Oye, Richard, el sur está por ahí.

¡Seguidme!

¡Venga, chicos, mantened el ritmo!

¡Jolín, hermanito! ¿Has estado entrenando?

(RÍE)

(Neveux BSO "Richard, la cigüeña")

¡Caramba, tiene que ser ahí!

¡Sí!

¡El Gran Lago!

Oh, esto es lo que yo llamo un resort de lujo.

Gracias, Oleg, no lo habría hecho sin ti.

Lo hemos conseguido.

¡Lo hemos conseguido!

¡Yuju!

(Continúa la música)

(Música animada)