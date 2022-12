(OFF) "Hace mucho tiempo

llegó al lejano Norte la Reina de las Nieves,

que cambió la vida en la tierra tal y como la conocíamos".

"El mundo se volvió un lugar tan frío

que todos se escondían en sus casas".

"Sin embargo, algunos decidieron enfrentarse a la reina,

los llamados Magos".

"Una noche la malvada reina envió al Viento del Norte

a la ciudad para congelar al último Mago que quedaba:

el Maestro Vegard".

(Música de tensión)

¡Jía! ¡Vamos!

(Relincho)

¡Jía! ¡Jía!

(GRITA)

(OFF) "El Maestro Vegard inventó espejos mágicos

que reflejaban

las verdadera esencia de cada persona,

y ninguna máscara los podía engañar".

"Estos espejos eran el mayor temor de la Reina de las Nieves".

(Música dramática)

¡Una, corre, esconde a los niños!

¡Oh! -¡Rápido, Una!

Escóndete, Gerda.

¡Para!

No tengas miedo, mi amor,

viviremos siempre en los corazones de nuestros hijos.

Te quiero. -Yo también te quiero.

(Rugido)

(Rugido)

()

(TARAREA)

(TARAREA)

¡Oh!

Maestro Vegard, cuánto tiempo.

Es un placer verle de nuevo.

Y ver a través de usted.

(RÍE)

Y mire a su mujer.

Está un poco tiesa. ¿No le parece?

(RÍE)

Bueno, ya me he reído bastante.

Ha llegado el momento de la helada eterna.

Espejo.

La tierra se está enfriando.

Vuestro poder es cada vez mayor, su majestad.

Pero todavía hay corazones que laten.

Te escucho.

(OFF) "en el pueblo vive un niño por cuyas venas

fluye la sangre del maestro".

"Su corazón palpita vigorosamente".

"Un heredero vivo del Maestro Vegard,

que podría detener a las fuerzas del Norte".

Buenos días.

¡Señora Bumberry! ¡Kai!

Hola, querido.

¡Uh!

(RÍE)

Pasa. Entra en calor. Como si estuvieras en tu casa.

(RÍE)

Debe hacer mucho frío ahí fuera.

Como siempre, claro.

Le he traído lo que le prometí.

Tome.

¡Oh! Veo que me has quitado unos cuantos kilos.

Y también varios años.

La verdad es que nunca he estado tan delgada,

ni cuando era joven.

¿No le gusta? No seas tonto.

La verdad es que me encanta, querido.

¿Sabes qué?

Yo también te tengo preparada una pequeña sorpresa.

(RÍE)

Tiene que estar por aquí.

(Golpe)

(TARAREA)

¡Oh!

¿Es pintura de verdad?

¡Y pinceles! Para ti.

Un artista apasionado como tú,

debe tener las herramientas apropiadas.

Mi marido quería ser artista pero acabó metiéndose a pirata.

Qué pena que su barco se hundió cuando aún no sabía dibujar.

Pero ten cuidado, chico,

lo último que desearía es que te metieras en problemas.

Gracias, señora Bumberry. Adiós, querido.

(SUSPIRA)

¡Ah! Lo siento.

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

¡Troll!

Escucha atentamente, Troll.

Quiero que busques entre la gente,

y que encuentres al heredero del Maestro Vegard.

¿Entiendes tu cometido? Sí.

¿Acaso he dicho que puedes irte?

Sigue haciendo ese ruido y una nueva estatua de hielo

será parte de la colección.

Escúchame atentamente.

Debes llevar este vial de viento del Norte contigo.

Brillará cuando esté cerca del heredero del Maestro.

Presta mucha atención.

Debes esperar, ver la Estrella Polar.

Luego rompe el vial,

y el viento del Norte te traerá de vuelta al castillo.

Gracias. Gracias, su majestad.

Está chupado.

Volveré mañana con el chico.

(Graznido)

"Hogar Infantil Saint Peter".

(Graznidos)

(Risas)

¡En marcha!

¡Niños, id a los talleres inmediatamente!

¡Todo el mundo, sin excepción!

Luta. Luta. ¿Dónde estás?

Comadreja estúpida.

¿Has vuelto a salir de la habitación?

Como el profesor se entere se hará un bufanda contigo.

Esperamos de vosotros obediencia y trabajo duro.

No van a venir mamá y papá a llevaros de la mano.

Esto es un orfanato.

Y se espera que seáis autosuficientes,

y que sigáis normas muy simples.

No hablaréis a no ser que se os lo pida.

Y la risa está terminantemente prohibida.

La risa perjudica nuestra disciplina de trabajo.

Es la tercera vez que llegas tarde esta semana, jovencita.

Lo siento, señor, no volverá a ocurrir.

Lo prometo.

Sigamos.

También está prohibido llevar a cabo actividades como dibujar,

pintar, cantar,

o cualquier expresión artística inútil de ese tipo.

Por último, pero no menos importante,

nada de mascotas.

(Grito)

(Chillido)

(Grito)

Señor profesor.

¿Puedo salir un momento? Solo un minuto. Es lo que necesito.

Un minuto.

Ay.

Hola. Perdona que te moleste,

pero creo que mi comadreja está en tu cesta.

¿Es esa cosa tan mona, suave y peluda?

Sí, le encanta merodear. Adora las chimeneas.

Siempre se está metiendo en problemas. La muy granuja...

En realidad, está justo detrás de ti.

Luta.

Qué lata me da.

Soy Gerda. No me suena haberte visto por aquí.

¿Eres nuevo?

Está chupado...

Volveré mañana... Me llamo Kai.

¿Eh?

Encantado de conocerte.

Igualmente.

¡Ah! Lo encontré.

He tardado 13 años pero lo conseguí.

¿Qué es esto?

¿Pintura? ¿Eres pintor?

¿Me lo enseñas? ¡No!

Ahora no puedo. Quizá otro día.

¿De acuerdo?

Me parece a mí que ese minuto ha sido muy largo, ¿no?

Si crees que puedes deambular por la casa

cuando deberías estar trabajando,

me temo que tengo malas noticias para ti.

Perdone, señor profesor.

Lo siento, ha sido culpa mía.

Le pedí que me ayudara a... limpiar la caldera.

Ja. Así que eres incapaz de encargarte de tus propias tareas.

Tú puedes irte, pero no creas que te librarás del castigo.

Y no podrás irte del taller hasta que hayas cosido 50 guantes.

¿Me has entendido?

Pero... Cien guantes.

En cuanto a ti,

todos los niños de nuestra casa sin excepción

tienen un empleo remunerado.

Pero en lugar de mantener las calderas,

¿a qué te dedicas?

A pintar.

Pero los dibujos dan alegría y calor,

a este mundo tan frío.

¡Basta!

Tonterías.

Aunque pensándolo bien...

¡No!

Tenías razón, Kai.

Sí que dan calor al mundo.

Y tampoco es que sean muy bonitos.

(RÍE)

Eso ha sido una salvajada, en mi opinión.

¿Quién anda ahí? Estoy aquí.

Más abajo.

Aquí, hola.

Increíble.

Una comadreja que habla.

Amigo mío, no creo que quieras ser calderero toda tu vida.

Un chico con talento como tú. ¿Con talento?

¿Te refieres a mí? Sí, tú.

Entiendo un poco de arte

y tengo que decirte, colega, que esta obra es excelente.

Ah, claro.

No es una obra maestra, pero...

no está mal para un chico de un lugar como este.

¿De dónde has sacado tanto talento?

Seguro que lo llevas en los genes.

¿Quiénes son tus padres? Murieron.

Hace mucho, yo era un bebé.

Pues claro, un bebé.

¿Sabes qué?

Creo que lo que tienes que hacer es crecer,

perfeccionar tu arte.

Pero no en este vertedero, por supuesto.

Te buscaré un sitio en el que puedas estar con gente

como tú.

Donde te convertirás en un maestro.

Todo lo que tienes que hacer es decirme si estás listo,

y nos iremos esta noche, cuando salga la Estrella Polar.

¿Qué me dices?

Yo... tendría que pensármelo.

No, no, no, no, no quiero meterte prisa,

tómate tu tiempo, pero no demasiado.

La Estrella Polar. Esta noche, ¿vale?

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

¡Ay!

Es muy atento. ¿No crees?

Cuando pienso en mi hermano,

me lo imagino como él.

¿Viste cómo intentó protegerme?

Debería darle las gracias.

Creo que sería lo correcto.

Fue muy amable.

¡Y por fin, cien!

(Ladridos)

(Portazo)

Oh.

¡Apagad las luces!

¡Es hora de dormir!

Escóndete.

(Música suave de piano)

¡Oh!

(Golpes)

(Continúa la música)

Calla.

¿Eh?

(TARAREA)

Bueno, chico, ¿todo listo?

En realidad no hay mucho que preparar.

Esto es lo único que me llevo.

Ya, ya, ya, ya. Claro, claro.

Dame un segundo, tengo que comprobar algo.

¿Pero qué pasa?

Ah.

Espera. ¿Eres hijo único?

He oído que tenía una hermana.

Pero, no recuerdo su nombre.

No recuerdo nada de ella.

No puede ser.

Entonces ahora tengo que buscar a la hija del Maestro Vegard.

¿Conocías a mi padre? ¿Al Maestro Vegard?

Sí, claro. No personalmente,

pero digamos que tenemos a un conocido en común.

¿Qué te parece si decimos

que tu hermana murió con tus padres, eh?

¡No, estoy viva!

¿Gerda?

Kai...

¡Oye!

(GRITA)

¡Un troll!

(GRITA)

Ni se te ocurra. Casi muero congelado buscándote.

(GRITA)

(Rugido)

(Gritos)

¡Ah! ¡Suéltala!

¿Qué dices? Es ella que se está agarrando a mí.

¡Suéltame, chica!

No puedo soltarme, estamos muy lejos del suelo.

¡Agárrate bien, Gerda! ¡No te sueltes!

¡No pienso perderte otra vez!

¡Demasiado tarde! ¡Yo le encontré primero!

¡Es mío!

(Gruñido)

¿Qué demonios haces, rata blanca?

¡Fuera de mi nariz! ¡Es muy delicada!

¡Ah!

(Gruñidos)

(GRITA)

(Gritos)

¡Gerda!

¡Kai!

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

Ya está bien. Prepárate para conocer a un troll enfadado.

Será mejor que me digas a dónde has mandado a Kai.

A menos que quieras que Luta se suba de nuevo a tu nariz.

(Gruñido)

¡Ay!

¿Qué estás haciendo? Me has dado en toda la cara.

¡Luta, a por él!

Has echado todo a perder.

¡Eh! ¿De dónde has sacado eso?

¿Te refieres a esto? ¡Oh!

Un espejo.

Es el Espejo Mágico del Maestro Vegard.

Sí, esa cosa que tienes en la mano. ¿Dónde la conseguiste?

Siempre ha estado conmigo, desde que tengo memoria.

(GRITA)

(GRITA)

Ella también es hija del Maestro Vegard.

Me temo que tengo un gran problema.

Muy bien. ¿Dónde has enviado a Kai?

Y si no me lo dices, te daré otra vez.

No he sido yo.

El Viento del Norte

se lo ha llevado a la Reina de las Nieves.

¿Y qué quiere de él?

Es un artista. Bromeas, ¿no?

Ya deberías saber que la reina

odia a todos los artistas, músicos...

Escucha atentamente.

Me ayudarás a encontrar a Kai... O si no, ¿qué?

Luta.

Quita. Quítame de encima a este depredador.

Ayuda, ayuda.

¡Lo haré! Pero quítamela.

Te llevaré hasta Kai. Está bien.

He dicho que te ayudaré. Soy Gerda.

Y esta es Luta. Orm.

Pues en marcha.

¿Cómo que en marcha?

¿Y cómo se supone que vamos a llegar ahí abajo?

Orm, ¿no querrás hacernos enfadar?

Me pondré en marcha cuando yo quiera.

Pensaba que iba a caer...

¡Cuidado, Orm!

¡Ah!

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Frenazo)

(Gritos)

(Gritos)

(Música de tensión)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

¡Ah!

(Gritos)

(Gritos)

Orm...

¿Sabes? Deberías darme las gracias, acabo de salvarte la vida.

Así que a callar.

Oh, qué preciosidad.

Hay muchas flores.

Entraré en la casa a ver si pillo algo de comer.

Tú vienes conmigo.

Tú vigila.

No vamos a robar.

Pediremos educadamente algo de comida.

Mira todas estas flores.

Estoy convencida de que son buenas personas

y generosas también.

¡Oh, Gerda!

No sabes mucho sobre las personas, ¿no?

¡Ja!

¿Quién anda ahí?

Vale, ahorrémosle un infarto a la señora.

Iré a ver qué puedo encontrar.

¡Ah! ¡Mis rosas!

Este arbusto habría dado para...

para... tres ramos.

Pero si solo hay cinco flores.

No seas zopenca.

Dos ramos de dos y uno de una.

A ver... a ver... serán 35 táleros, además de la puerta.

(Cristales)

Y... una ventana.

¡Ah! Te daré seis táleros por esta bufando peluda.

Se llama Luta.

Señora, lamento molestar,

pero me preguntaba si tendría algo de comida.

¿Qué es eso? Qué extraño.

¿A qué huele?

Huele a rosas.

Será mejor que me vaya.

Vaya, vaya, qué interesante.

Podría venderlas a diez táleros.

¡Espera un segundo!

La verdad es que no podría soportar

que te fueras hambrienta con el frío que hace, querida.

Pasa. Te daré té caliente y galletas.

Pero debo ir a ver a la Reina de las Nieves.

Créeme, niña, preferirás quedarte aquí.

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

(Continúa la música)

No es necesario que te inclines tanto ante mí, Kai.

Quién hubiera dicho que el Troll lo conseguiría después de todo.

Sin duda ha sido cuestión de suerte.

¿Cómo ha sido el trayecto hasta aquí, querido?

Parece que te ha ido bastante bien.

La mayoría llega convertida en bloque de hielo.

Tu corazón es fuerte, Kai.

(RÍE)

Bien, sígueme.

(Música dramática)

(TARAREA)

(TARAREA)

Mi dulce niña, cuéntame cómo lo has hecho.

¿Es un conjuro, algún tipo de poción, o es magia?

Lo siento, señora, pero no lo entiendo.

Oh, vaya, mira eso.

Muy inteligente para una chica tan joven.

Vale, está bien, hagamos un trato.

¿Por qué cifra debería empezar?

¿Qué te parece dos táleros?

No, no, no, no, cuatro táleros. Sí, eso sería un precio justo.

Discúlpeme, pero todavía no sé su nombre.

Querida, puedes llamarme abuela.

O tía.

O podría ser tu madre.

No, soy más como una hermana, ¿verdad?

Podríamos ser hermanas,

o mejor aún, mejores amigas.

Me está asustando.

Qué tonta. Dime cómo lo has hecho.

Yo llevo diez años intentándolo.

Pero nunca he sido capaz de hacer que huelan a nada.

Excepto estiércol, claro, lo uso como fertilizante.

No lo sé, simplemente huelen.

Imagínate todo el dinero que podríamos ganar juntas,

si combináramos esfuerzos, hermanita.

¿Ese es su trabajo, vender flores?

Alegría, querida, vendo alegría.

A un precio de ganga, por supuesto.

¿Ganga? Cinco táleros por una flor que ni siquiera huele.

Así son los negocios, boba.

Pero no te preocupes, te lo enseñaré todo.

Lo siento, pero tengo que marcharme.

¡No puedes irte!

Quiero decir, no dejaré que te vayas

sin tomar otra taza de mi delicioso té.

Estoy segura de que te gustará.

Bien, solo una taza. Sí, sí, solo una.

(TARAREA)

Quieta ahí, rata peluda.

Pretendes conseguir más comida solo para ti, ¿eh?

Pues te voy a dar una buena lección.

¿Qué? ¿Cómo dices?

(CUCHICHEA)

¿En serio? Vaya.

(CUCHICHEA)

Ven, sígueme.

(TARAREA)

Sí, sí, solo una...

¿Se puede ser más estúpida?

Se quedará para siempre en mi invernadero

haciéndome compañía.

Gracias a mi hermanita me haré de oro.

(RÍE) ¡Dinero, dinero, dinero!

(PEDORREA)

Una poción de olvido, muy lista.

Es una bruja de cuidado.

(Gruñido)

¡Eh, eh, eh, eh, un momento!

¡Un troll!

Sí. Hola. Vamos, Gerda, tenemos que irnos.

(PEDORREA)

¡Oh!

¡Orm! Perdona, es la poción.

Por cierto, esta amable señora iba a darte una poción de olvido.

¿Pero qué insinúas?

Es mentira. ¿Cómo te atreves?

¿Es cierto? ¿Quería envenenarme?

Nos vamos, Luta.

No irás a ninguna parte. Aquí mando yo.

Hiedra.

(Música dramática)

(PEDORREA)

¡Ah!

Más te vale que la sueltes.

¿Pero qué te pasa?

¡Se está escapando, captúrale, y ahora mismo!

¡A por ella!

(Música de tensión)

(Risa maléfica)

(Continúa la música)

(Gritos)

(Gritos)

(Risa maléfica)

¡Ah!

No lo conseguirás.

(Gritos)

¡Ay!

Acércate al espejo, Kai.

¿Qué está pasando?

Tengo frío.

Hay dos herederos. Los necesitamos a los dos.

¿Cómo que dos herederos?

¿Qué significa eso?

¿Tienes un hermano o una hermana?

Y será mejor que me digas la verdad.

No, soy solo yo, no tengo hermanos.

¿De verdad?

¿Está el pequeño intentando hacer el héroe?

No, no. Le prometo que no.

Te lo preguntaré otra vez.

¿Hay más niños en tu familia aparte de ti?

No, no hay más.

Te he dado una oportunidad.

Has decidido mentir. No puedes mentirme.

No mientras el hielo toma el control de tu cuerpo.

Mientras avanza puedo escuchar la voz de tu corazón,

que me revelará su nombre.

¿Es ella?

Es tu hermana.

Gerda...

Gerda.

Así que el nombre de tu hermana es Gerda.

"Mira todas estas flores".

"Estoy convencida de que son buenas personas,

y generosas también".

Vale. Está bien, me equivoqué.

Lo siento.

Y sí, muchas gracias por ayudarme antes en la puerta.

Fue un detalle.

No tiene importancia.

Y, por cierto,

soy mucho más peligroso de lo que parezco.

A veces me transformo en un oso polar gigante

y aterrador.

No puedo evitarlo, simplemente sucede.

¿Cuántas veces te ha pasado?

¿Qué, una transformación completa, dices?

Toma, no es un almuerzo, pero es algo.

Pero yo no tengo nada que darte.

No importa, es para ti.

No lo quiero.

Pues toma, Luta.

¡Eh, fuera esas zarpas!

No sé lo que estás pensando, pero te aviso,

soy impredecible.

Dijiste que tenías hambre,

así que cogí un poco de pan de jengibre.

¿A dónde vamos?

Confía en mí, conozco estos caminos como la palma de mi mano.

Está chupado.

Orm, ¿te has perdido? Admítelo.

¿Qué dices? Qué va.

Lo tengo todo controlado.

La entrada a las cuevas de Imana tiene que estar por aquí.

Estamos caminando en círculo. Estas son nuestras huellas.

Bah, si no son nuestras.

Yo no veo a nadie.

Te crees muy lista, ¿no?

¿Quieres que te deje atrás?

¡Ah!

¡Ay!

(GRITA)

¡Orm! ¿Estás bien?

(GRITAN)

¿Te has hecho daño? Voy a echarte un vistazo.

Estoy bien. Pero déjame en paz.

Aquí están, las impresionantes cuevas Imana.

La cuna de los trolls.

¿Los trolls viven aquí?

Hace tiempo que se fueron.

(OFF) "Estas cuevas han estado vacías

desde que la Reina de las Nieves

propagó su fría ambición y dominó el mundo".

"Su mera existencia

influenció a dos grandes reyes de la hermandad troll,

e hizo que se enfrentaran".

"Su deseo de obtener más poder

se volvió tan fuerte que consumió sus corazones

y los llevó a una guerra cruel sin precedentes,

que no dejó ganadores de los que hablar".

"Se dice que las almas en pena de los trolls

están aún en las aguas profundas del lago Gow".

¿Desaparecieron todos?

No, uno sobrevivió.

Él era... el más fuerte,

el más valiente,

el más rápido,

el más listo,

y también... muy atractivo.

Pero, espera, ¿dónde está ese poderoso troll?

Ah...

Orm, ¿estás bien?

No te preocupes, sigue avanzando.

Yo voy ahora.

Orm, ¿estás seguro? Sí, estaré bien.

Pero, no mires el lago.

Esta niña está jugando conmigo.

Se cree que puede ser más lista que yo.

Piensa que encontrará mi punto débil.

Bueno, tengo que admitir

que lo del pan de jengibre fue un detalle.

No he probado nada tan dulce en mi vida.

Vale, compartió su pan conmigo

y yo la voy a llevar junto a su amigo.

¡Ja! ¿A quién quiero engañar?

La estoy llevando a la reina.

¡Ay!

Si no fuera por esa horrible reina la vida sería más fácil.

Troll.

(Gritos)

Hola, mi reina. Qué agradable sorpresa.

¿Dónde está Gerda, Troll?

Está aquí, pero no hablemos muy alto.

No es que le tenga miedo. Ya sabe cómo son los niños de ahora,

se creer invencibles. ¿Pero vencer a un troll? ¡Venga ya!

¿Una niña ha podido contigo?

Pero es que eran dos, y me sorprendieron.

Cierra la boca y escúchame.

He sido demasiado buena contigo.

¿Por qué no te he congelado todavía?

Porque es usted una gran persona y en el fondo le caigo bien.

¡Basta!

Sí, su majestad.

Tu estupidez nunca deja de asombrarme.

Pero como siempre,

cada vez que te pido que hagas algo

demuestras que estás hecho un incompetente.

Gracias, mi reina.

Los necesito a los dos.

¿Entiendes bien lo que te estoy diciendo?

O si no...

Ah.

(SUSPIRA)

(Música dramática)

¡Paraos!

¿En qué estabas pensando, eh?

¿Qué parte de no mires al lago no has entendido?

Escucha, tenemos que cruzar el puente,

pero no mires abajo porque nadie podrá salvarte.

(Música de tensión)

No mires al lago.

¡No, no, no lo hagas!

Gerda...

Gerda.

Luta, tienes que ayudarla.

(VOZ DIABÓLICA) Mata.

Mata al monstruo.

Ya te tengo, vamos.

Nadie había podido nunca apartar la mirada.

Gerda, has vencido al poder maligno de Gow.

(ECO) Gow, Gow, Gow.

No pasa nada, es solo un carámbano.

Y otro.

Y otro.

¡Vamos, rápido!

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

(Disparos)

¿Qué ha sido eso?

(RÍE)

Parece una cacería real.

¡Oye, tú! ¿Dónde están los hurones?

Responde ante el rey.

¡No les dispare!

¿Eh?

¿Te atreves a desafiar al rey?

¡Mi espada!

¡Al ataque!

Lo intentaré de nuevo.

(GRITA)

Oh.

(Relincho)

La salud de la reina Ann

se vio deteriorada por este frío inclemente.

Y al poco tiempo falleció.

El rey se quedó solo con sus dos hijos

y no ha habido paz en el castillo desde entonces.

La corte real declaró al rey

no apto para desarrollar sus obligaciones paternales.

Por este motivo

no puede estar a menos de diez pasos de sus hijos.

El reino se ha dividido en dos.

Una pertenece a su majestad, y otra a sus herederos.

¿Cómo se encuentra?

Ajá, te tengo.

¡Ay!

¡Oh! ¿Qué está pasando?

¡Oh, porras!

¿Invitados?

No, son mis prisioneros. ¿Sus prisioneros?

Le hemos salvado. ¿Por qué nos trata así?

Porque soy un tirano y un déspota.

Otra vez con lo mismo... -Ahora el juicio y la ejecución.

No, iremos directamente a la ejecución.

Les cortaré la cabeza y luego las colgaré.

Un momento, señor, permítame recordarle

que por orden de la corte real

la mitad de las propiedades del rey deben ser cedidas a sus hijos.

Las ratas para vosotros y la chica para mí.

Es más que justo.

Me temo que no.

Dividiremos a la chica en dos también.

¿Queréis la mitad de arriba o la de abajo?

Esperad.

Un momento.

Ay, Dios, ¿qué diantres estoy pensando?

¿Qué es lo que me pasa?

Debo de haber perdido la cabeza.

Lo que tenemos que hacer es dividirla verticalmente,

no horizontalmente.

De esa manera cada uno obtiene una parte equitativa,

y así todos contentos.

Está intentando aprovecharse de nosotros.

No le importamos. -¿Cómo que no me importáis?

Se olvidó de nuestro cumpleaños el verano pasado.

No es cierto, sí que me acordé.

Demasiado tarde.

No me di cuenta, aquí siempre es invierno.

No entiendo por qué discuten tanto, son familia.

Una familia que se hizo pedazos hace mucho.

Estos dos solo piensan en sí mismos.

¿Tienes la menor idea de lo duro que es gobernar un reino?

No lo sé. Ellos tampoco.

Incluso dividieron esta mesa en dos.

No creo que pueda ayudarle, tengo que salvar a mi hermano.

Está en peligro y es la única familia que me queda.

¿Veis? Ella quiere salvar a su hermano

mientras que vosotros dos

solo queréis deshaceros de vuestro padre.

No es verdad.

No os necesito, y lo demostraré.

Voy a prender fuego a mi mitad del castillo.

No, nosotros quemaremos la nuestra primero.

(Música de tensión)

(Gritos)

¡Fuego! ¡Fuego! ¡Papá, ayuda! -¡Papá, ayúdanos!

¡Ya voy!

¡Papá os salvará!

(GRITA)

(GRITA)

¡Oh, papá!

Vosotros dos sois lo más importante que he tenido nunca.

Mentira. Siempre me has hecho trabajar muy duro.

Solo porque quería que te convirtieras

en un rey sabio y noble como tu padre.

No tengáis miedo, hijos míos.

¡Deje de hablar y agárrese!

(Música dramática)

(Gritos)

Gerda, no tengo palabras para expresar nuestra gratitud.

Has sido de gran ayuda a esta familia.

Por favor, acepta este trineo como muestra de nuestro aprecio.

¿Qué pasará con ustedes?

Ahora que estamos juntos otra vez,

no necesitamos nada más para ser felices.

¡Adiós!

¡Suerte!

Y date prisa, tienes un largo viaje por delante.

-¡Y vuelve algún día a visitarnos!

¡Te estaremos esperando!

¡Adiós!

Dime, Orm, ¿por qué sirves a la Reina de las Nieves?

Bueno, supongo que realmente no he tenido elección.

Al principio era su ayudante.

O al menos eso pensaba.

Luego parecía que más bien era su sirviente.

Y al final terminé siendo su esclavo.

No es cierto, no le perteneces.

Bueno, claro, estoy de acuerdo, pero me parece

que ella no lo ve de la misma manera.

¡Para!

Buenos días. ¿A dónde se dirige?

Lo siento, preciosa, fin del camino.

¡Vamos, corre! ¡Jía!

¡Vamos, vamos! ¡Corre!

¡Vamos, rápido!

¡Que se nos escapan!

(GRITA)

¡Arre, arre! -Eso es.

-¡Que no se escapen!

¡Orm, es un buen momento para que te transformes en oso!

(GRITA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Jía! ¡Jía!

¡Vamos, vamos!

¡A la derecha, a la derecha! ¡Dame las riendas!

¡Vamos, rata estúpida!

¡Dámelas!

¡Ah! ¡Ay!

Se acabó. Ya me has hartado, rata peluda.

Orm...

¡Y tú no te metas en esto porque es culpa tuya.

Querías ver un oso, ¿eh?

Enseña a tu rata a comportare.

Esto me vendrá bien.

¡Oy!

¡Au!

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

¿Eh? -¡Oh!

¿Eh? -Dejad a la chica.

Cariño, vamos, me estás desautorizando ante la tripulación.

¿Desautorizando? Despierta, mamá.

Un día lucharé contra ti y tomaré el mando.

¿Cómo te atreves a hablarme así?

¿Amenazas a tu propia madre?

Crecí entre piratas.

¿Esperabas que fuera una flor delicada?

Venga, ¿quién quiere empezar?

Buena, chica.

¿Eh?

Dime, ¿cómo te llamas?

¿Cómo te llamas?

Gerda. Estoy buscando... Gerda, ¿eh?

Me gusta.

Me lo quedaré.

¿Cómo has dicho que te llama? Gerda.

Eh, tú, ¿te estás quedando conmigo?

Yo soy Gerda.

Viento del Norte, ten compasión.

Cielo, ¿por qué no le dices a Gerda que te llamas Marta?

Y dime, ¿qué te trae a un sitio como este?

Voy a ver a la Reina de las Nieves para salvar a mi hermano Kai.

Si ella lo tiene ya puedes olvidarte de él.

Pero, ¿cómo voy a olvidarme de él?

Yo seré tu hermana, ¿vale?

No.

Lo siento.

Tú no eres muy valiente, ¿no?

Soy valiente, lo soy.

Pero no puedo perder más tiempo.

Siento decepcionarte, pero no vas a ningún lado, eres mi prisionera.

No, no lo entiendes.

Es a ti a quien tienen que rescatar.

Ahora que has sido capturada por piratas desalmados.

¿Piratas? ¿Aquí?

¿Quieres decir que en otro tiempo este montón de madera

era un buque? Lo que fuera.

Y con oro construiremos un nuevo barco

y volveremos a la piratería.

Pero aunque construyáis un barco,

¿cómo lo pondréis a flote?

¿A dónde iréis? Ya no hay mares.

Se congelaron hace años por culpa de la Reina de las Nieves.

(Disparo)

Y bien, ¿quiénes sois tú y el perro?

Eh, señora, no soy un perro.

Eh... Guau.

Colgad a este sinvergüenza.

Por favor, no le hagas daño.

Me está ayudando a encontrar a Kai.

Si nos dejas en libertad,

me ayudará a vencer a la reina

y tendréis mares y océanos otra vez.

Que ingenua eres.

¿Quieres vencer a una reina y confías en un perro que habla?

Eso es discriminación.

Yo soy buen tipo, pregúntele a Gerda.

Guau.

Mamá, ¿por qué no le das una oportunidad?

Como quieras.

Me cuesta creer

que la Reina de las Nieves pueda ser derrotada.

Pero es una buena oportunidad.

¿Crees que necesito

tantos táleros, doblones y reales de a ocho?

No valen para nada.

Todo lo que desea el alma y el corazón de un navegante

cada día de su vida es el océano, el mar, el viento en las velas.

Y un barco con el que surcar las olas hacia mundos desconocidos.

Le daré mi reno.

Cielo, ¿no te acuerdas de lo difícil que fue robarlo?

No es buena idea, es el mejor reno de toda la región Norte.

Necesitarás toda tu fuerza

para vencer a la Reina de las Nieves.

(Música dramática)

Por lo que veo, parece que tienes algo de talento.

Y ahora te toca a ti

disfrutar un poco de mi arte, Kai.

(Continúa la música)

Agárrate fuerte.

Pero no tanto.

Recuerda La Lapona es una chamán.

Ella sabrá como vencer a la Reina de las Nieves.

¡Ve rápido, Ragnar, más rápido que el viento!

¡Eh, esperadme!

¡No puedo pararlo! ¡Corre, intenta alcanzarnos!

(GRITA)

(Aullido)

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

(Música dramática)

(Continúa la música)

Mi casa no es lugar para trolls.

Vieja bruja, tampoco quería entrar.

Buenas noches.

Percibo un espejo.

Los espejos son una rareza hoy en día.

Cuando te miras en el espejo,

crees que ves una imagen perfecta de ti misma.

En el momento en el que ajustes un poco el ángulo,

la perspectiva cambiará.

Ese espejo revela lo que los ojos no pueden ver.

Muestra el odio y el miedo.

O quizá bondad y calor.

Un maestro solo crea un espejo con gran sinceridad.

Una idea amenazante para alguien con corazón vengativo.

Por eso la reina teme a los espejos del Maestro Vegard.

(OFF) "Hace muchos años

nació una niña en la familia de un sabio mago lapón".

"Incluso siendo pequeña,

albergaba más poder que muchos magos del Norte".

"Se llamaba Irma,

y sus compañeros la admiraban por sus dones extraordinarios".

"Pero aquellos que no comprendían esos dones,

la discriminaban".

"Irma no encajaba en el mundo real".

"Los niños eran crueles y mezquinos con ella,

por ser diferente".

-Hechicera. -Bruja.

-Loca.

"Su don se convirtió en una maldición".

"Todos evitaban a Irma y se sumió en una tristeza profunda".

"Y esta se convirtió en una ira que infectó su corazón".

"Un día Irma decidió ir a las cuevas Imana

y pidió un deseo".

Que todo aquel que me odie se convierta en hielo.

"El odio debilitó su corazón

y el frío anidó en el alma de Irma para siempre".

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

¿A qué viene todo esto?

Yo solo quiero salvar a mi hermano.

El mal no puede destruirse con un mal mayor.

Saber que no estás sola en este mundo

puede ayudarte a conquistar el miedo.

A veces el arma más poderosa es un simple abrazo.

¿Cómo se supone que voy a lograrlo?

El espejo, ahí encontrarás la respuesta.

(OFF) "Escucha atentamente, Gerda".

"Sube a este barco y deja que el frío viento

te lleve hasta la Reina de las Nieves".

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

"Las leyendas siempre son más importantes que la verdad".

"Porque demuestran que incluso el peor de los males,

puede derrotarse".

"Haz lo que tienes que hacer,

y recibirás a cambio lo que más deseas".

"Cada uno toma sus propias decisiones".

"Debes elegir de qué lado estás".

Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer.

No la encontrarás.

Orm, ¿qué pasa?

Sé lo que tengo que hacer.

Puedo verlo. Veo el castillo de la reina.

Ha cambiado de opinión.

¿Qué quieres decir? Tengo que rescatar a Kai.

¡No!

(GRITAN)

No lo entiendes, pedazo de ingenua.

Me preguntaste cómo derrotar a la Reina de las Nieves,

y aquí tienes mi respuesta:

¡no se puede!

Nadie, nadie podrá nunca derrotar a esa horrible mujer.

No te necesito, eres un cobarde.

Quédate aquí, yo iré sola.

Luta.

Soy un cobarde, ¿eh?

No tienes ni idea a qué te enfrentas. ¿Y sabes qué?

Prefiero ser un cobarde vivo que un valiente muerto.

La verdad, Orm, es que en algún momento

pensé que habías cambiado, pero veo que me equivoqué.

¡Vale, vete!

¡Y solo para que lo sepas,

no es culpa mía que estemos aquí, es tuya!

(Música dramática)

(Continúa la música)

¡Oh!

(Continúa la música)

¡Oh!

Kai.

¿Qué te pasa?

Kai, ¿no me reconoces?

Soy yo, Gerda.

Por favor, Kai, respóndeme.

No puede responderte, Gerda.

Vamos, chica.

No llores, Gerda, no hay por qué llorar.

(Música de tensión)

(Golpe)

Oh, no, es ella. Es la Reina de las Nieves.

(Golpe)

(Willot BSO "Reina de las Nieves")

Me has arrebatado a mi hermano.

Pero no tengo miedo.

Devuélvemelo.

(RÍE)

Así que dices que no me tienes miedo, ¿no?

Bueno, yo creo que deberías.

¿Quieres saber por qué, Gerda?

Porque ha llegado el momento de que te reúnas

con el resto de tu familia finalmente.

No te saldrás con la tuya.

¿De verdad?

¿Y quién va a detenerme?

Yo, yo te detendré.

Eres una chica valiente, Gerda.

¿Y sabes? Creo que podríamos haber sido amigas en otra vida.

Pero me temo que ya, no es posible.

Bien hecho, Troll.

Has cumplido tu misión.

Y, por tanto, mantengo lo prometido.

Vete, te espera tu recompensa.

Lo siento.

¡Ajá!

Si me permite, su majestad.

Le he servido durante años,

y he hecho cosas horribles y repugnantes

bajo sus órdenes sin dudar ni un segundo.

Pero le suplico que escuche mi única petición, su majestad.

Por favor, deje que Gerda se vaya.

Bueno, esto sí que no me lo esperaba.

Muy valiente por tu parte, Troll.

Pero también muy estúpido.

Fuera de mi vista.

Ya me ocuparé de ti más tarde.

No, ya no te pertenezco.

Ah, ¿no me digas?

¿Y quién te ha dicho tal cosa?

¿Gerda?

Supongo que ahora sois mejores amigos, ¿no?

Tal vez ha llegado la hora de contarle a Gerda

tu plan maestro para atraerla hasta su muerte.

Oh, solo seguía sus órdenes.

¿Lo has oído, Gerda? Este troll...

te traicionó. No es tu amigo.

Jamás cambiará.

Nunca será nada más que un troll cobarde.

Orm. ¡Mi nombre es Orm!

¿Hay espejos en alguna parte del castillo?

¡En la sala del trono!

(Música de tensión)

(Rugido)

¡Ah!

(Grito)

(Rugido)

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Oh!

(Rugido)

¡Ah!

¡Ve al salón del trono!

¡No te dejaré atrás! ¡Corre!

¡Ah!

(Continúa la música)

(Grito)

(Continúa la música)

(Grito)

(Chillido)

(Gruñido)

(OFF) "Ese espejo revela lo que los ojos no pueden ver".

(Rugido)

(Continúa la música)

Todo ha terminado, Gerda.

Te quedarás aquí para siempre.

(RÍE)

Por fin llegó el momento de la helada eterna.

Vamos, Gerda, levántate. Ponte en mi, mi vida.

Puedes hacerlo. Padre...

Madre.

Levanta, preciosa.

He decepcionado a todo el mundo.

No queda nada dentro de mí.

No puedo seguir.

Me siento sola.

No estás sola, Gerda.

Mientras nos recuerdes estaremos en tu corazón,

para siempre.

Kai. Gerda.

Qué orgulloso estaré de llamarte hermana.

(Continúa la música)

¿Qué? ¿Qué ocurre? Esto no puede estar pasando.

Pensabas que podrías arrebatármelos a todos.

Pero te equivocabas.

Tú tendrás que arrancármelos del corazón.

Nadie puede alejarlos de mí. ¿Me oyes?

¡Nadie!

(OFF) "Incluso la reina tiene miedo de mirarse

en el espejo del Maestro Vegard".

Si yo desaparezco, la chica desaparece conmigo.

¡Irma!

(Continúa la música)

(Música dramática)

Kai, despierta.

Se acabó, Kai.

La Reina de las Nieves se ha ido.

Por favor, despierta, Kai.

¡Oye, rata, te voy a...!

(OFF) "Y así es como acaba

la verdadera historia de la Reina de las Nieves".

"Kai y Gerda recuperaron a su familia".

"La pequeña Irma aprendió que llenar de odio su corazón

solo le podía traer desdicha".

"Y en cuanto al troll valiente y atractivo,

bueno, él salvó al mundo de la helada eterna".

(CARRASPEA) Orm.

Está bien. Está bien. Gerda también ayudó.

Quizá. Solo un poco.

Los trolls nunca se llevan la gloria.

En fin.

# Somewhere in the darkness.

# Hiding away from the cold wind's blowing.

# Deep in the silence.

# Deep in the heart of a never-knowing.

# You could be a flashlight.

# Or a candle dancing on the breeze.

# As bright as the floodlight.

# As clear as the hook in a sweet serenade.

# But you'll never know it.

# How bright you shone for me tonight.

# My poor little flashlight.

# I turn you on when the sun goes down on me.