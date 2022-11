(Música)

¡Nunca había estado con un chico en un coche!

No soy de esa clase de chicas.

Bueno, yo no soy la clase de chico

que saldría con esa clase de chicas.

¡Pero qué mono!

Creo. -Tranquila, no hay nada que temer.

(GRITA)

¡Sabía que pasaría algo si nos lo montábamos!

(GRITAN)

¡Buena puntería, hijo!

(GRITAN)

General, creo que se rinden.

¡Fuego a discreción!

(Disparos)

(RUGE)

¡Disparen, disparen!

¡Sigan disparando!

¡Maten hasta el último alienígena!

(RÍEN)

(GRITAN)

¡Todos seréis mis zombis alienígenas!

¡No!

¡Asustaos! (GRITA)

(Música)

¿Qué te había dicho de esa clase de películas?

-¡Ya casi había terminado!

(Música)

Hola, guapo. ¡Cuchi, cuchi!

Es igualito que su padre.

(ERUCTA)

(RÍE) ¡Igualito que su padre!

(Música)

(Trueno)

Oh, no soporto la lluvia.

Está lloviendo a cantos.

¡Estupendo!

(Música)

El espacio,

un universo de misterio.

Pues bien, hoy el misterio será desvelado.

La ciencia nos ha enseñado que el universo

mide casi 500 km de punta a punta.

Y que contiene, atención, no os lo vais a creer,

¡más de mil estrellas!

(BOSTEZAN)

(SISEA) ¡Lem!

¡Ten un poco más de ritmo!

Aun así,

la única vida inteligente conocida

se encuentra aquí mismo,

en nuestro planeta.

¡No, no! ¡No, por favor!

¿Qué era eso?

-Nuestro planeta después del ataque de los Humaníacos.

¡Se comerán nuestros cerebros para cenar!

(TODOS) ¡Oh! -¿Lo dice en serio?

¡Por favor, chicos!

Eso es ridículo.

Totalmente ridículo.

¿Cerebros para cenar?

¡Por favor! Son para desayunar.

Con leche y cereales.

Lo que cenan son ojos y vísceras. (TODOS) ¡Ah!

(VOMITA) (TODOS) ¡Oh!

¡Chicos, atención!

Escuchad, por favor.

Nadie nos comerá.

Ni nos devorarán ni asarán nuestros cerebros en la barbacoa.

El universo no da miedo.

De hecho, es apasionante.

Y no olvidéis recoger vuestro yoyó planetario.

Tranquilos, que hay para todos.

(TODOS) ¡Bien!

¡Tenéis al nuevo ayudante auxiliar adjunto

del encargado del planetario! ¡Choca esos cuatro! ¡Uh!

Ahora es media jornada, pero cuando me gradúe

será todo el día. ¿Cómo te ha ido, Lem?

¡Tengo el trabajo! ¡Lo sabía!

Ya estoy viendo mi futuro: una casa, un coche,

dos hijos que crecerán y tendrán hijos

e irán a visitarme en vacaciones.

¿Qué tal? ¡Ya es mío!

¡Lem, enhorabuena por el empleo!

Sabía que lo conseguirías. Gracias.

(Sirena)

¡Oh! ¡Hala!

Oh, fíjate.

Solo faltan dos días. -¡Mola!

"Humaníacos III:

la batalla final por nuestro mundo".

(AMBOS) ¡Victoria o extinción!

(TARAREAN)

Si os presentáis disfrazados, fingid que no os conozco.

¿Acabas de decir lo que creo que has dicho?

Soy un profesional del planetario.

No tengo tiempo para ver pelis infantiles.

¡Oh! ¿Pelis infantiles?

Y supongo que ahora dirás que los aliens no existen.

Eh...

¡Ah, lo sospechaba! Tú no eres Lem,

eres un zombi alienígena como eh "Humaníacos II".

Skiff, no soy un zombi. Ya.

Eso es justo lo que os programan que digáis.

A ver, dime algo que sepa el verdadero Lem.

Sé que Skiff es el único chiflado que cree que el Gobierno

oculta pruebas sobre alienígenas en la Base 9.

Y que le dabas gelatina a tu hámster para que cagase gominolas.

¡Aj! -Solo fue un experimento.

Con el debido respeto, me paso muchas horas en el trabajo

investigando sobre aliens. Pero ¿qué dices?

Si trabajas en una tienda de cómics.

La mejor fuente de conocimientos científicos.

¡Skiff, han llegado las cacas alien de tela!

¡Voy enseguida, señor Oglob!

¡Te acordarás de mí, Lem, cuando los alienígenas

te metan en la fiambrera!

¡Hala!

¡Skiff! -Me encantan las cacas alien de tela.

Esto, eh...

Eckle, ¿crees que tu hermana está en casa?

¿Por qué? Es que quería decirle

que he conseguido el empleo. ¿Por qué?

Da igual, díselo tú por mí, ¿vale? Vale.

Pero cada vez que me dices que le diga algo,

ella me pregunta que por qué no se lo dices tú mismo.

¿Qué? Entonces mi madre dice:

"Será porque le gustas". Y ella va y dice: "¡Oh, qué mono!".

Y que por qué no la invitas a salir de una vez.

Está esperando a que se lo pidas desde que nos mudamos

a la casa de al lado.

¿Que...? ¿Que yo...

le gusto a la chica de mis sueños?

¡Es el mejor día de mi vida!

¡Sí, hemos visto a ese chaval vomitar!

(TARAREA)

¡Eh, lo ha hecho, ha conseguido el empleo!

¡Estamos tan orgullosos de ti!

(RÍE) Dicen que una vez dentro,

estás a un paso de ser jefe de ayudante auxiliar adjunto.

(Música romántica)

¡Oh!

Adelante, soldado, conquista esa colina.

(RÍE)

Hola, Neera.

Hola, Lem.

Quería decirte que tengo el empleo.

¡Lem, me alegro mucho!

Quizá ser hora de que tú y yo... ¿Sí?

Bueno, ¿te gustaría...?

(Música)

¡Eh, Neera! ¡Te he estado buscando por todas partes!

¿Me buscabas a mí?

¡La causa te necesita!

¿La qué?

La causa. Glar ha inventado algo

que él llama "prutestad",

es como gritar por algo que no te gusta.

Sí, como lo de las fotos del instituto.

¿Por qué tienen que ser de nuestras caras?

Qué peñazo, macho.

Significa que no me gusta.

¡Neera, te necesitamos, ilumínanos!

Es un honor.

Pero Lem estaba a punto de preguntarme algo.

¿Sí? Tío, ¿qué querías preguntarle?

Esto es privado. ¡No hay problema, tío!

Vamos, que eso lo respeto.

Esto... Neera.

Neera y Lem quieren conversar solitos

y sin nadie a su alrededor.

Oye, mejor hablamos luego.

De acuerdo.

¡Paz!

¡Significa hasta luego!

(RÍE)

(Música)

¡Adiós!

¡Adiós!

"Eh, la causa, tío".

Te voy a dar yo una causa... ¡Ah!

No quiero oír ni una burbuja.

Os he visto, burbujitas.

(Señales)

(Música)

(SILBA)

¿Eh?

Llamad al general.

¡Llamad al general!

(Señales)

(Señal)

(Señal)

¡Vamos, vamos, seguidme!

(IMITA EXPLOSIÓN)

Resistirse es inútil.

Rendíos o morid.

Vamos, Eckle, ayuda a tu padre.

(Música)

¿Eh?

¿Eh?

¡Oh!

¡Oh!

(Música)

(TARAREA)

¡Chachán!

(Pitido)

¡Me cachis en...!

¿Un pato?

¡Uh!

(Ladridos)

(CARRASPEA)

(SILBA)

(GRITA)

¡Vaya!

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

¡Mamá, papá!

¡Hay una nave en medio de...!

(GRITA)

(JADEA)

(LADRA)

(SISEA)

(GRITA)

(LADRA)

(GRITA)

¡Oh!

¡Ah!

¡Abre la boquita o el monstruo malvado te llevará!

¡Oh!

¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

(GRITAN)

¡Ah!

(CHILLA)

La batalla por nuestro mundo ha comenzado.

Capitán, movilice al ejército. Sí, señor.

¡Media vuelta y en marcha!

Un, dos, un, dos.

(Sirena)

¿Serán hostiles? ¿Podrá sobrevivir nuestra especie?

Una cosa sabemos seguro, no respetan en absoluto

nuestras normas de aparcamiento.

Y hablando de supervivencia,

¿cómo se puede sobrevivir sin una sonrisa reluciente?

Dale a tu sonrisa un brillo especial.

Dale a tu boca un poco de ProDental.

¿Sabes? Haces muy bien de cepillo. -Se me da mejor hacer de supositorio.

Ya estamos todos.

Invasión por hormigas gigantes, no.

Por monstruos marinos, no.

¿Por mujeres de 50 pies?

¡Ah, aquí está!

Así que los aliens le han invadido.

(SUSPIRA)

¡Oh, ponga sus ojos en los aliens!

¿Aliens?

Atención, niños, intentémoslo una vez más.

¡Los aliens están aquí!

Flarc, has sido muy lento.

Vete con los zombis.

(Timbre) (REFUNFUÑA)

Os lo dije. La cuestión es que no sé

si debería estar aterrado porque es el fin del mundo

o feliz porque, ¡ya os lo había dicho!

Aunque yo ya tengo un plan.

Necesitarán a un nativo para las minas.

Me haré su amigo.

Les mostraré mis habilidades y, ¡pam, ya estoy dentro!

Oh, oh. Hablando de meterse dentro.

¿Un corcho? Es la mejor defensa

contra su método de exploración corporal:

la sonda.

Te lo metes... ahí. ¡Ah!

Sí, ya, creo que lo capto. Espera, este es el tuyo.

Ese ya lo he usado. ¡Ah!

Ah... Me olvidaba, mi trabajo. Bueno, yo me voy.

Ya sabes, mi jefe. ¿Tu jefe?

No hay problema, lo podéis compartir.

(CHILLA)

(EMITE SONIDOS)

Neera, debes decidirte.

O me eliges a mí...

o a Glar.

"Oh, Lem, no hay ninguna duda,

te elijo a ti, claro".

(SILBA)

(TARAREA)

(Señal)

(Ruidos)

(GRITAN)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

¡Oh!

Vamos, vamos.

"Está llamando a emergencias alienígenas".

Sí, hola. Tengo al alien.

"¡Ya están aquí!

¡Ningún arma podrá detenerlos!".

Será una broma.

"¿Diga?" Sí, hola.

Tengo un alien.

"Si ha detectado una flota alienígena, marque el uno.

Si tiene familiares abducidos, marque el dos".

(JADEA)

¡Puedo respirar!

Puedo respirar.

Pero si hablas mi idioma.

Es increíble,

si hablas mi idioma.

Sí, es lo que acabo de decir.

Has dicho: "Es lo que acabo de decir".

¡Di algo más!

¿Como qué?

¿Como qué?

En el Centro Kennedy van a flipar.

Soy el capitán Charles T. Baker,

astronauta.

AS-TRO-NAU-TA.

A... Astronauta.

L-E-M. ¡Lem!

O bien te llamas Lem o...

quieres aparearte conmigo.

Houston, tenemos un problemilla.

¿Qué es lo que quieres? Gracias, ya era hora.

Descafeinado, de máquina.

¿Tenéis sacarina por aquí?

Y unos churros, gracias.

No, no, me refiero a si tú...

vienes a invadir nuestro mundo

y a comer... ¿nuestros cerebros?

No, no, no. Un momento.

¿Qué clase de planeta depravado es este?

En primer lugar, debería estar deshabitado, ¿vale?

No lleno de Fraguel verdes bailando canciones retro.

Mi misión era plantar la banderita, hacerme unos hoyos

y volver para salir en la tele. Y ahora la he pringado.

¿Qué?

Estás hablando alien. Eh, no soy yo el alien,

eres tú. ¿Yo? Eres tú.

¡No! Tú. ¡Tú! Tú has venido a mi planeta.

(RÍE) Un planeta alienígena. ¿Hola?

Hola. No hola. ¿Hola?

Eh... ¿Qué? ¿Qué?

¿Eh? ¿Eh?

¿Eh?

Volvamos a empezar.

Oye, mi módulo de mando está en órbita ahora mismo.

No por mucho tiempo, tiene que partir dentro de 74 horas.

Y si no estoy a bordo, volverá a la Tierra sin mí.

¿"Capisci"?

Tengo que llegar hasta mi nave y volver al espacio.

¿Puedes ayudarme?

¿Quieres que te lleve a tu platillo volante?

¡No! Si me pillan, vete a saber lo que me harán.

Lo perderé todo. Mi vida empezaba a ser perfecta.

Chico... Porque eres un chico, ¿no?

¿No serás algo así como un Yoda de mil años? Olvídalo.

Eres mi única esperanza.

Pero supongo que podrías dejarme aquí tirado.

Mi mujer tendrá que mantener a los niños.

Los once.

Tenemos once hijos.

Siempre con hambre. Sí, sí.

Pero, oye, no necesitan un padre.

Lo importante es que tú te evites cualquier problemilla.

"Emergencias alienígenas. ¿Puede decirnos qué ha visto?.

¿Hola? ¿Sigue ahí?

¿Oiga? ¿Hay alguien?".

(SILBA)

Hola, muchacho.

¿Quién quiere un donut?

(LADRA)

(CHILLA)

(RÍE)

(GRUÑE)

(RÍE)

¡Chucho tonto!

(TARAREA)

¡Oh!

(GRUÑE)

(GRITA)

Ahí tienes tu platillo. ¿Ahora qué?

De acuerdo.

Tengo un plan.

Tú tumbas a ese poli y luego dejas fuera de combate a esos dos.

Neutralizas a ese otro y esposas al tío fortote al volante.

¿Ese es tu plan? ¿Y si empiezan a disparar?

Eres de los suyos. Te apuntarán a las piernas.

¿A las piernas?

¿Es que no os crecen de nuevo? ¡No!

No somos como vosotros, ¿vale? Ah.

¿Sabes qué? Cómete esto.

Te volverás invencible. Bien, pues hazlo tú.

Yo no puedo infringir la ley, soy un elegido para la gloria.

¿Un qué? Un elegido.

Estoy hecho de una pasta especial.

Ahora ve. ¡Que vayas! ¡Ah!

¡Uh! ¡Ah, ah!

¡Eh, Lem! ¿Te pasa algo?

¡Vamos, vamos!

Como pueden ver, el ejército toma posiciones

como si fuera la Guerra de los Mundos.

Se preparan para este encuentro en la tercera fase

por invasores del espacio exterior.

¡Firmes!

Así que ya han llegado.

Capitán. Señor.

Que sus hombres registren el platillo volante.

Sí, señor.

¡Vamos!

¡Equipo uno, adelante!

Ahora nuestros valientes soldados

entran en la nave espacial alienígena.

Para ser un destructor espacial no parece demasiado grande.

-Uy, qué oscuro está.

¡Oh, Lem, mira!

No hay rastro del piloto, señor.

(Música)

(GRITAN)

¿Lo estás grabando?

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.

Que tu cuerpo es pa' darle...

Jamás había visto un arma tan terrible.

Estamos ante un enemigo cruel y despiadado.

Acordonen la ciudad.

Y encuentren a ese piloto alienígena.

(Guitarra)

¡Protesto!

Me dan muy mal rollo sus vibraciones.

Y si todos nos plantamos...

Olvídelo, capitán, el alienígena está aquí.

¡Cogedle! -¡Sí, señor!

¡No podéis! Glar no es el alien.

¿Ah, no?

¿Y cómo llamas tú a esto? ¡Ay!

Pelo, le gusta largo. Muy inusual.

Incluso diría... muy alienígena.

Disculpe,

Glar es un alumno del instituto.

Glar solo intenta decir que podrían ser amistosos.

Um... (RÍE)

¡Lem!

Lem, tú sabes astronomía.

Si viniera un alienígena desde muy lejos,

¿no procuraría venir en son de paz? Eh...

¡No! ¡Ah!

¡No, no, no!

Ay.

Oh.

Eh...

Veréis,

han venido a robar nuestros órganos

y a esclavizarnos. ¿Yo?

Creo que deberíamos correr a casa a escondernos.

¿Eh?

Ese joven es muy sensato.

Déjenlo. Y en cuanto al resto,

vuelvan a casa y aguarden instrucciones.

(ENTRE DIENTES) ¡Adiós!

Ja. Oh, oh.

Vamos, vamos.

Deprisa, corre.

Arriba.

Genial. Es genial.

Oye, dije que te llevaría a tu platillo volante, ¿no?

Pues ahí está. Y ahora, te vas.

¡Sin novedad, señor!

Te traeré una manta y una almohada para dormir.

¡Vamos, vamos!

¡Hemos acordonado la zona!

(SUSPIRA)

Un milagro necesito.

(SILBA)

¿Eh?

¡Ah!

(TIEMBLA)

¿Lo quieres? ¿Te gusta? ¡Pues hala, corre!

Ay.

¡Es él, alto!

(Claxon)

(Música)

¡Le tengo!

(Música)

(GRITAN)

¡Ah!

¿QUÉ HACER CUANDO LOS ALIENÍGENAS NOS INVADEN?

Los alienígenas se parecen a nosotros,

salvo que tienen dos filas de dientes.

Las yemas de los dedos hipodérmicas y un ojo hipnótico

capaz de controlarnos el cerebro

y convertirnos en un ejército de zombis

que destruirá nuestro mundo.

¿Qué? Oh.

Y recuerden: todo aquel que ayude a un alienígena,

será enviado a la cárcel.

¿La cárcel?

Estupendo.

Ayer mi vida era perfecta

y ahora soy el súper delincuente más buscado del mundo.

Al menos tú tienes un mundo.

Seguramente, yo no vuelva a ver el mío.

(Señal)

Procedimientos preliminares conseguidos, señor.

La nave espacial ha sido puesta en cuarentena.

Buscamos un emplazamiento para su cuartel general.

-Sin rastro del alienígena, señor.

¿Dónde se escondería si fuera alienígena?

¿Esconderse? Bravo, general.

Un invasor alienígena gasta más de 500 dólares

cruzando el universo y se esconde. No sea ridículo,

ha venido a apoderarse de nuestras mentes.

La suya incluida. Es diabólico.

Capitán, póngame bajo arresto.

No tan rápido, general.

Mi intelecto superior puede detectar las mentes esclavizadas.

Uh...

Limpio.

Pero... ese es un zombi.

Y... esos dos. -¡Oh!

¿Cómo sabremos quién es un zombi?

Pues... Los zombis no sienten el dolor.

¡Ay! -¡Ay!

Limpio. -Y tú.

General, debe capturar al alienígena con vida

y entregármelo a mí.

Yo descubriré los secretos de su maravilloso cerebro.

Capitán, peine la ciudad.

Vaya incluso puerta a puerta.

Pero encuéntrenlo.

¡Ajá!

Hola, Plark.

Si realmente eres tú.

Muy buenos días, Serbok.

¿O debo llamarte por tu nombre, alien?

¡Eh, eh!

¡Oh!

¡Eres tú! ¡Eres tú!

¡Eres tú!

¿Por qué tengo que ir al dentista si es el fin del mundo, mamá?

-Ni invasión ni mandangas, tienes que ir.

¡Mi mamá es un zombi! ¡Socorro! -¿Eh?

(GRITA)

¡Zombi!

Ajá, ya casi está.

Esta es la última calle que registramos hoy.

(ASIENTE)

(OLFATEA)

(LADRA)

Vamos a empezar por esta puerta.

-Creo que soy un zombi.

Oigo una voz irritante muy molesta en la parte de atrás de mi cabeza.

-¡Cállate, es mi voz! -¡Ahí está otra vez!

-Es mi voz, so memo.

Eh, ¿qué es eso?

(GIME)

(LADRA)

Oye, mira. (RÍEN)

(Puerta)

¿Mamá?

¡Mamá!

¡No, mamá, no entres!

¡Ah!

Oh... ¿Rover?

¡Vaya, cuánto me alegro de verte, Rover!

¿Rover?

Es la sonda que enviamos para captar imágenes de vuestro planeta.

¡Eh! ¿Está repleto de aliens y tú envías fotos de piedras?

Muy mal, muy mal.

¡No, no entres! ¡Es el alien!

¡Qué guay!

¿Puedes firmarme un autógrafo?

Eh, esto no es un cómic, ¿me oyes? Esto es serio.

No me importa, es lo que tiene ser un héroe.

¿Y en mi póster de "Humaníacos"?

¿Y en el pecho?

Eh...

Oye, ¿por qué no me sacas una foto? ¿Eh?

Así, mirando al firmamento.

(Puerta) ¡Mamá!

Anoche me encontré al alien.

No veas cómo me lo camelé.

Prácticamente lo tengo comiendo de la palma de mi mano.

La verdad es que el tal alien no da tanto miedo.

¡Ah!

Es... (CARRASPEA)

Su chef personal a sus órdenes, señor.

¿Puedo sugerirle unos bocaditos para esta noche?

Tengo una lista de los profes más gorditos de mi instituto.

Ideales para un tentempié. Skiff, para.

No quiere comerse a nadie, es inofensivo.

Excepto para mí. Mira, deja que hable con él.

Creo que a ti te guarda para el postre. ¡Ah!

¡Oh, es tan mono cuando hace eso!

(Puerta)

Oh, genial. ¿Montamos una fiesta?

Extraordinario por lo del alien.

¡Ah!

¡No disparen! No disparen. Oh.

Intenta controlarnos la mente. -¿Qué hacemos?

-No le mires a los ojos, así es cómo controlan el cerebro.

¿El cerebro? Pues claro, el cerebro.

¡Sois mis zombis, esclavos!

¡Quiero controlar vuestro cerebro! ¡Está dentro de mi cabeza!

-¡Su voluntad es muy fuerte! (EMITE UN SONIDO)

(AMBOS) Ah...

Ah... ¡Macarena!

(AMBOS) A tus órdenes, amo.

A tus órdenes también. No es de verdad.

Sé muy bien cuándo me controlan la mente.

Eh, quizá ellos puedan llevarme a mi nave.

Yo creo que va a ser que no.

"Haciendo una búsqueda exhaustiva. Mientras tanto..."

Pero sé quién podría.

"A mi izquierda todo se está comprobando

una y otra vez. El alto mando tiene la situación controlada".

¿Quieren instalar el cuartel general en mi casa?

Caray, eso sería, ¡un gran honor!

¡Cielo, dile a Lem que tenemos invitados!

¡Lem!

Hay alguien que te gustaría cono... ¡Oh!

¡Venga, vamos!

Despídete de la nave, Rover.

¿De verdad crees que me van a sacar por la tele?

Eres la mayor noticia de la historia.

Te verá todo el planeta. ¿Todo el planeta?

Interesante.

Oh, me dejé el fijador en la nave. Pero ya improvisaré.

Los astronautas manejamos cualquier tipo de emergencia.

Ya lo pillo: diremos a todo el mundo que es pacífico.

Necesitamos un lugar a salvo, el reportero de la tele

y todo volverá a la normalidad.

Skiff, la tienda de cómics, ¿qué tal si vamos?

¡Vale! Pero si no sabe usar el baño, tú limpias el estropicio.

Necesitamos un lema, algo que diga que es un rollo

hacer la guerra contra los aliens y que deberíamos hacer la...

¡Eh, Neera!

¡Hola! ¿A matar aliens, Lem?

¿Matar? ¡Oh, no lo entiendes! Estos soldados son...

Oh, genial, el día mejora por momentos.

¿Eh?

-General Grawl, será mejor que vea esto.

Profesor, examínelo.

No hay duda de que esto es escritura alienígena.

Y dice... Eh...

"Rendíos o morid".

Y esto es una lista de condiciones para la rendición.

Es diabólico.

¿Qué hacen en la habitación de Lem?

Me temo que su hijo es un zombi. ¡Oh!

Chico, ¿qué mosca te ha picado? Neera.

¿Qué es eso, un insecto alienígena? No, no, qué va.

Es la chica de mis sueños.

Y ahora me odia. ¡No, vamos! No seas tan duro.

A lo mejor solo le caes mal.

Además, hay otro chico,

¡Glar! Vale.

¿Sabes cuál es tu problema? No es Glar ni Neera, ¡es Lem!

Mírate, piensas con el lado izquierdo.

¿O era el derecho? Es igual. Eres un maniático del control,

tienes que soltarte. Tenemos tiempo.

Amigo mío, tienes suerte,

el doctor está aquí.

Guisante y yo tenemos que hablar.

Antes de empezar, debo preguntarte una cosa.

¿En tu mundo se te considera alguien muy feo?

¿Qué? Es que yo no lo sé.

No. Bueno, no estoy mal. De acuerdo, bien.

¿Por qué gusto a las chicas?

¿Porque soy guapo?

¿Porque soy astronauta?

Sí y sí.

Pero también es por los tres pasos de Chuck Baker hacia el amor.

Avista la presa, ve a por ella,

no tengas piedad.

Hola, guapa.

Te he visto al entrar en el bar.

¿Saltan chispas o este local está en llamas?

Oh...

Seguro que no eres feo, ¿no? Creo que no.

¡Ah! Mañana estaré en el espacio

y tal vez ya no volveré.

¡Oh! Hagamos que esta noche

sea inolvidable.

¡Oh!

¡Ah!

¡El corcho! ¡El corcho!

¡Recuerda el plan!

El único plan que hay

es que Chuck salga por la tele.

Volveré con el reportero.

Te dejo a ti al mando.

¿Al mando?

¡Ya lo habéis oído!

Las cosas van a cambiar radicalmente.

Mis deseos son órdenes.

Vamos, chicos, hay que buscar la noticia.

Necesitamos un alienígena para el boletín de la seis.

¡Oiga, pare! ¡Oiga!

¡Estamos enfadados!

(TODOS) ¡Sí!

¡Muy enfadados! (TODOS) ¡Sí!

¡Enfadados de verdad!

(TODOS) Sí...

¡Neera!

Tenemos que hablar. Creía que perseguías al alien.

No es lo que parece. Entonces, ¿qué?

Lem, misterioso Lem.

¿Qué ocultas en tu corazón?

Eh...

No puedo decirlo. ¡Oh!

Lem, siempre creí que estaríamos juntos.

Pero necesito a alguien

que no se crea todo lo que le cuentan.

Como dice Glar,

los tiempos están cambiando.

Será mejor que te vayas.

(TARAREA)

Eh, guapa.

¿Qué?

¿En este local saltan llamas

o la noche está echando chispas?

No tengas piedad.

¿No te había comentado que no soy nada feo?

¡Ah!

¿Te has vuelto loco?

¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

Eh, nena, ¿el tío este te da malas vibraciones?

Lem ya se iba.

Vamos.

-¡Qué macarra!

(Truenos)

¿Me tomas el pelo?

Si tienes que hacer pipí, usa estos periódicos;

si tienes que hacer popó, ve afuera.

Y si tienes otras necesidades,

no cuentes conmigo.

¡Te tengo, alienígena!

¡Victoria o extinción! ¿Ah, sí?

En el espacio nadie puede oírte... ¡Gritar!

¡Ah! ¡No me pillas!

¡Matar, destruir!

¡Aplastar, matar, destruir!

¡Eh, un momento, también queremos que nos destruyas!

¡Rápido, cubrid la cámara!

Si vuelve a estropearse, tendremos que pagarla nosotros.

(Truenos)

(EMITE SONIDOS)

Te asusta la tormentita, ¿eh?

No es nada, ¿lo ves?

¡Ah!

¡Rover!

¡Siéntate, Rover! ¡Levanta, para!

¡Quieto! ¡Hazte el muerto!

¡No podréis escapar!

¡Os atrae hacia la perdición!

-¡Ah!

Boletín de las seis. ¡Allá vamos!

(Truenos)

"La misión..." ¿Eh?

"Pronto aplastaremos a la alianza rebelde

y controlaremos la galaxia".

(TODOS) ¡Oh!

Gracias, muchas gracias. Gracias.

"Eres una espía rebelde y una traidora del imperio.

Lleváosla".

¡Skiff!

(Claxon) ¡Cuidado!

"'Sayonara, baby'. Quedas exterminado".

Fíjese, general,

¿eso no son cómics?

Capitán, traiga a sus hombres.

Cuidado.

Tenemos que largarnos.

¡Vamos, vamos!

¡Vamos, vamos!

¡Vamos!

Lo siento, demasiado peligroso.

Pero... ¡Largo!

¡Alto, quieto! ¡Ah!

¡Voy ganando!

¡Hala!

No vuelvas a escaparte nunca más.

¿Y si te llevaran a la perrera?

¿Cómo te iba a encontrar?

¿Lem?

Vaya tela.

¡Están atrapados!

¡Será mejor que corramos!

¡Oh!

¡Vámonos!

¡Oh!

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Vamos, vamos!

(SUSPIRAN)

Oh. Oh.

Deja actuar al doctor. (CARRASPEA)

Señoras,

¿quién quiere conocer a un astronauta?

(GRITAN)

¡Chuck!

¡La he subido a Facebook!

¡Oh!

¿Preparados?

¿Eh?

(EMITE SONIDOS)

¡Cuidado, el monstruo!

¿Rover? ¡No!

Rápido, puentéalo. ¿Qué?

¿Cuándo evolucionaréis, caras de guisante?

¡Oh!

¡Cuidado!

(JADEA)

¡Atención a todo el personal! -¿Qué ha pasado?

(LLORA)

¿Por qué lo ha hecho?

Iba a enseñarle a dar la patita...

¡Y todas esas cosas!

¡Increíble!

El cerebro del alienígena es tan potente,

que aún nos sigue controlando.

¿Qué os ordena que hagáis ahora?

Eh... Creo que debo hacer una colmena para la reina alien.

Sí. Y yo poner bombas, creo.

A menos que necesites ayuda para la colmena.

-Oh, no. Tranquilo. -¿Seguro?

-Ya me apaño. Déjelos, profesor.

Esto tiene todas las respuestas.

¿Dónde está tu amo?

¡Habla! (EMITE SONIDOS)

Ya se llevan el platillo volante a un lugar secreto

donde lo desmontarán y estudiarán.

Este reportero está en condiciones de revelarle

dónde se encuentra ese lugar.

Acaban de comunicar a este reportero que si lo digo,

me atraparán y me estudiarán a mí.

Oh, mira. Perfecto, fantástico.

¡Lo que faltaba! ¡Perfecto!

John Glenn dio una vuelta a la Tierra

y es senador de por vida.

Yo he cruzado el maldito universo y sería gobernador, como mínimo.

¡Pero no!

Estoy aquí tirado en esta estúpida roca.

Oye, esta estúpida roca es mi mundo.

O lo era hasta que llegaste tú y lo estropeaste todo.

Quiero recuperar mi vida.

A no ser que, no sé, ¡quieras estropear algo más!

¿Y este?

Oh, es mi jefe.

Lo siento, señor Hucklo,

solo será una nochecita.

O una semana.

Y espero que esto no afecte a nuestra relación laboral.

(Puerta)

Ay.

¡Oh! ¡Genial, estupendo!

¡Despedido!

Oye, ¿por qué no me arrancas los órganos y acabamos de una vez?

(Puerta)

Qué bien, mira lo que has hecho ahora,

se ha enfadado un montón.

¿Lem?

¿Lem?

Ja.

Estás mirando mi mundo.

¿Ves esa estrella, la de color rojo?

Alrededor de ella orbita la Tierra.

Está a unos 30 000 millones de kilómetros.

Más o menos.

El espacio no es tan grande. ¿Qué?

¿Hablas en serio?

Hay millones de galaxias.

Y cada galaxia tiene millones de estrellas.

Comparado con eso,

nuestros planetas son dos motas de polvo.

Así que nada de lo que conozco es verdad.

¡Oh, vamos! Conoces a Neera.

Eh, venga, mírala.

Sin las antenas y un poquito de cirugía

está como un tren.

Yo no soy de una pasta especial como tú.

Chico,

yo nunca he sido de una pasta especial.

¿Eh?

Solo pulso botones.

Soy un mono amaestrado.

Ni siquiera piloto yo la nave, todo es automático.

Conseguí este trabajo con mi encanto, mi buena percha.

Tú lo has arriesgado todo

para ayudar a un desconocido de otro mundo.

Tú sí que eres de una pasta especial.

Venga ya.

¡Por fin!

Os estábamos buscando.

¡Chico!

Un buen escondrijo. ¡Me pillo el armario!

¡Ni hablar!

¡Lucharemos contra el ejército! -¿Cómo se oculta tu especie?

¿Tu piel puede cambiar de color? -Tú decides, capitán Baker,

¿qué opción prefieres? ¿Escondernos o luchar?

Ninguna.

Creo que Lem quiere pedirse el armario.

Ya sé lo que haremos.

Vamos a llevar a Chuck hasta su nave.

Skiff, tenías razón con lo de la Base 9,

es donde guardan la nave. Pero no sabemos dónde está.

Sí que lo sabemos.

Si Rover me encontró,

también está programado para encontrar mi nave.

¿Dónde está Rover?

(LLORA)

Es tan doloroso recordarlo. -Tranquilo.

Es que lo tienen en la tienda de cómics.

Entonces vayamos a por él.

Espera, el ejército os busca a los dos.

No podéis pasearos por la ciudad.

Espera, la película,

¿no se estrenaba esta noche?

Sí. ¿Por qué?

(Bullicio)

Los ciudadanos de Glipforg,

impasibles ante los invasores alienígenas,

siguen valientes con sus quehaceres cotidianos.

¡Ah! (LLORA)

Ahí está la tienda de cómics, vamos.

(Música)

¿Eh? ¡Qué estupendos disfraces!

Vais a ser finalistas.

Venga, al escenario. ¡No!

No hemos venido a participar en el concurso.

Entonces, ¿por qué vais vestidos de aliens?

Es que hemos venido...

¡A ganar el concurso! Sí.

Sí, claro.

¡Genial!

Soldado, venga aquí.

No dispares, soldado.

Llévanos hasta tu líder.

(Música)

¡Bienvenidos al concurso de disfraces

de "Humaníacos III"!

¡Bravo!

¡Estamos enfadados!

¡Estamos enfadados!

Un aplauso para los finalistas.

¿Qué hacemos ahora?

Darles la dosis mínima diaria de Chuck.

¿Qué pasa, Humaníacos?

(Música)

¡Vamos, Lem!

Mira cómo bailo yo.

¡Sí, eso es!

Bien hecho.

(Música)

¡Uh!

(AMBOS) ¡Oh, yeah!

(GRITAN)

¡Ah!

¡El alien!

(GRITAN)

¡Por aquí!

Con todos estos disfraces, señor, ¿cómo encontraremos al alien?

Es muy sencillo, como nosotros, él lleva uniforme.

¡Cogedle!

¡Ya te tengo!

¡Chuck!

¡No, dejadlo!

Alto ahí, atrás.

Muévete.

¡Oh!

Veamos al monstruo...

cara a cara.

(GRITAN)

Mírelo, profesor, es horroroso.

Y cómo huele.

Eh, prueba a llevar el mismo traje tres semanas y verás.

Um, qué cerebro más interesante.

Una incisión aquí,

otra aquí y, puf, ya está fuera.

¿Eh?

No, cometen un error, es amistoso.

Oh, es evidente que este chico es un zombi.

A ti también te lo extraeré. ¿Eh?

(LLORA)

Oh.

Uh... Uh...

Ya no eres necesario, esclavo.

Yo te libero.

Regresa a tu vida miserable.

Chico, ya no hay nada que hacer.

No tiene sentido que sigas conmigo.

Gracias.

Gracias por todo.

Vamos.

¿Qué me dice, profesor? Um, es difícil saberlo.

¿Sigues creyendo que el alienígena es amistoso?

No. (TODOS) ¡Oh!

¡El muchacho es libre! (TODOS) ¡Bien!

¡Lem!

-¡Cuánto nos alegramos de que no seas un zombi!

¿Qué hacemos con la cría alienígena, señor?

Que la destruyan,

que lo hagan pieza a pieza.

En marcha, llévenlos a la Base 9.

(TODOS) ¡Oh!

Aunque... no exista.

Venga.

Vamos.

Lem.

-¿Cómo estás?

¡Adentro!

(EMITE SONIDOS)

Estamos aquí para honrar a un joven

que sobrevivió a una terrible experiencia

a manos del monstruo alienígena.

Lem, acércate.

Hijo.

(Música)

Lem, tengo entendido que trabajarás en este lugar,

en cuanto te gradúes,

enseñándonos los misterios del espacio.

Danos un anticipo de lo que aprenderemos.

Pues lo sabemos todo acerca del universo.

Mide 500 kilómetros.

¡500 kilómetros!

Extraordinario. No puedo.

El espacio no mide 500 km, no es así.

Es mucho mayor de lo que imaginamos.

Hay millones de galaxias

y en cada galaxia hay millones de estrellas.

Y en comparación, nuestro planeta es...

Disculpen.

(MURMURAN)

¿Lem?

Oh, ya sé que he sido algo dura.

Y lo siento mucho.

¡Oh!

Oh, hola, Neera.

¿Qué estás haciendo?

Lo llaman puente.

Así los arrancan en la Tierra.

Lem, eh...

He pensado que...

ahora que todo ha acabado... ¿Sí, Neera?

Tal vez tú y yo...

(Motor)

¡Lem!

Los has dejado colgados.

Voy a buscar a Chuck.

Pero ¿cómo?

Sin Rover será imposible.

Rover, mi pequeñín.

(LLORA)

¡Puedo oír cómo mueve la antenita de alegría!

¿Rover?

¿Rover?

¡Rover!

¡Rover!

¡Estás vivo!

Pero ¿cómo se ha escapado?

Así me gusta, chico.

Rover, ¿podrías encontrar a Chuck?

¿Dónde está?

¿Venís conmigo? Ajá.

¡En marcha!

¿Queríais conquistar nuestro mundo?

Tu especie no tiene decencia.

Ja, te refieres a los guaperas.

No, a los aliens.

¡Dinos cuál es el plan!

Y no te molestes en controlar mi mente.

Hazlo y el capitán Kizno te disparará siguiendo órdenes.

Y si consigues controlar su mente, el teniente Groit,

tiene órdenes de dispararle.

Si controlas la mente del teniente Groit,

el sargento Yerk disparará al teniente,

al capitán y a mí. Y a esos tres soldados.

Cada hombre tiene un blanco asignado en el pelotón.

Si consiguieras controlar todas nuestras mentes,

el cabo Hisk tiene órdenes de electrocutarnos a todos.

Y si eso falla, toda la base volará por los aires

pulsando un botón. Una cosa, general,

¿tengo que disparar a Hecknavar o a Kolski?

-Yo disparo a Kolski. No, usted a Meckavoy.

¿Quién dispara a Kolski? -Puedo dispararme a mí mismo.

No será necesario. Hecknavar dispara a Kolski,

al capitán Kizno y roza al cabo Hisk.

Sí, señor. -¡Ah!

¡Aún no!

¡Baja el arma! -¡No, tú primero!

-¡Te tengo en el punto de mira! -¡No te muevas!

Uy. ¡Ah!

¡Alto al fuego!

(GRITAN)

(GRUÑE)

Ah, ah, ah...

(TODOS) Ay...

¡Alto al fuego!

Capitán Kizno,

saque a todos sus hombres.

Esto...

No creerá que ha sido culpa mía, ¿verdad?

De acuerdo,

no quieres hablar, ¿eh?

Hay otra manera de acceder a tu cerebro.

Profesor Kipple.

Esto nos gusta.

(RÍE MALÉVOLO)

(Graznido)

(EMITE SONIDOS)

¡Cree que le hemos encontrado!

Aguanta, Chuck, te encontraremos.

Oh, aquí estás.

Eso solo era el precalentamiento.

Extraeremos ese cerebro en un santiamén.

¿Para qué quiere mi cerebro?

No sirve de nada.

Pasé cuatro años en el bar de la universidad.

En serio, créame.

Está hecho puré.

¿Hola?

¿Hay alguien?

Skiff, ¿qué estás haciendo?

Oh, venga ya. Aquí no hay nadie.

No me van a pillar.

¡Lo pagaré, lo pagaré!

Eso que estaba... aquí

se ha ido por el... ¡Hala!

La Base 9.

Esto es increíble, ¡he vuelto a acertar!

¡Yuju!

Pero ¿cómo vamos a entrar sin que nos vean?

(Canción)

Me mola, me gusta un montón.

Te lo juro, vas alegre con mi canción.

Y lo siento, su música es un tostón.

Si nosotros nos lanzamos,

no nos moverán.

No nos moverán.

No nos mo...

¡Ay, ay!

Ahora.

¡Ah! ¡Oh!

¡Mola! ¡Ah!

Supongo que no habréis inventado la anestesia.

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

¿Eh?

(GRITA)

¡Lem!

Buen trabajo, Rover.

(GRITAN)

Chicos, esto es muy "Luke Skywalker".

Por cierto, vosotros no seréis hermanos, ¿verdad?

¿Cuánto tiempo tenemos? El suficiente.

Rover nos llevará directamente a mi nave.

Qué sitio tan raro para llevar la antena.

Capitán, toda la base en alerta roja.

Sí, señor.

General, tiene que salvar su cerebro.

Me preocupa más poder salvar nuestro mundo.

¡Oh!

¿Viste? Ese profesor es macanudo.

Me siento eufórico. -En plena forma,

qué experiencia más edificante. -¡Chévere! salud.

Oh.

¡Mi madre!

Así me gusta, chico.

Alto.

Las manos arriba.

(GRITAN)

¡Vamos, vamos!

Era imposible que lograras escapar.

Oh. Ah.

¿Destruiría toda esta base solo por mí?

¡Es de locos!

Pues a mí me parece arrollador. ¿De locos?

De locos es ayudar a un enemigo de nuestro mundo.

De locos es hacerse amigo de un ser completamente... diferente.

De locos es... esa cosa que tienes ante ti.

Lo siento, profesor.

Es demasiado peligroso que el alien siga con vida.

Oh.

¡Alto, pare! ¿Eh?

General,

yo sé de qué tiene miedo.

Y no se trata de Chuck

ni de monstruos o de aliens,

es de lo desconocido.

Yo lo he evitado toda mi vida.

Y, seguramente, usted también.

Pero le aseguro que lo desconocido no debe asustarnos.

Puede ser tu mejor amigo.

Y justo cuando crees que representa el final de todo tu mundo,

ves que en realidad solo es el principio.

¿Eh?

"La base se destruirá en dos minutos".

¿Qué estáis mirando? ¡Huid!

¡Oh! ¡Ah!

(GRITAN)

¡Ahí va eso!

¡Ah!

Vamos, a bordo. ¡Vamos!

"A todo el personal,

abandonen la base inmediatamente".

¿Qué estás haciendo?

¡No puedo dejarle ahí!

¿Y por qué no? Porque es de una pasta especial.

(Música)

"Destrucción de la base: 60 segundos".

No hay tiempo para el automático. ¿Y ahora qué pasa?

Que voy a tener que pilotar esta cafetera.

"Destrucción de la base: 15 segundos".

¡Vamos, arriba!

"Diez, nueve, ocho,

siete, seis,

cinco, cuatro,

tres, dos,

uno".

¡Mirad, despega!

-¡Lo ha conseguido!

(TODOS) ¡Sí! ¡Vamos!

Chicos, deberíais ver esto.

Oh. Oh.

¡Eh!

(EMITE SONIDOS)

(RÍE)

(RÍEN)

¡Guau!

Bueno, ¿qué te parece?

Qué grande puede ser el universo.

¡Seguro que vuelvo a subir aquí!

¡Oh! ¡Oh!

-¡Oh!

¿Soy un zombi o no?

Diría que este tío lee demasiados cómics.

(EMITE SONIDOS)

Eh, Neera.

Ahora que todo ha pasado,

¿te gustaría...? Sí.

Pero si aún no has oído lo que iba a...

¡Uy! -¡Qué asco!

Cinturones,

os llevo de vuelta a casa.

¡Es Lem!

(GRITAN)

¡Eh!

(CARRASPEA)

¡El monstruo!

Tranquilo, jefe, está conmigo.

Soldados, ¡firmes!

Tenemos delante a un astronauta.

Capitán,

gracias por salvarme la vida.

Es un placer, general.

Espero que la próxima fiesta sea menos movidita.

Chico,

¿te gustaría ser el presidente

del primer club de fanes de Chuck Baker de este planeta?

¡Sí!

-¡Me toca! -¡Y yo!

Sé bueno.

¡Y no olvides beberte todo el aceite!

(LLORA)

Rover,

¿vienes?

¿O quieres quedarte aquí?

¡Rover!

¡Has vuelto, pequeñín!

(Señal)

Lem,

me has salvado la vida.

Y tú a mí.

(TODOS) ¡Oh!

Esto era... un abrazo varonil,

es muy corriente en mi planeta. ¿Eh?

Oye, cuida a este chico, ¿vale?

(RÍE)

¡Sois un gran planeta!

¡Y los años 50 están bien!

Pero llamadme cuando lleguéis a los 60...

porque eso va a ser la caña.

Toma.

(EMITE SONIDOS)