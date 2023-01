# Esto va a empezar. # Hay que ir al rescate.

# Crujen los motores. # Van a todo gas.

# Llega la patrulla # a gran velocidad.

# Chase. Skye.

# Rubble. Zuma.

# Rocky. Marshall.

# No hay nada que no pueda hacer. # Juntos lo conseguirán. Acudirán.

# Vamos, pisa. Patrulla Canina. #

LA PATRULLA CANINA "RESCATE A TODA VELOCIDAD"

Aquí Ron Lengua Vivaz para retransmitir esta carrera:

las 500 millas de Bahía Aventura.

El circuito es una maravilla. Lo ha construido la Patrulla Canina.

-Qué chulo. -Aquí están las luces de salida.

Ánimo, Patrulla. Bien dicho.

Yo diría que el circuito está listo, chicos.

Los fans están deseando ver a su piloto favorito: The Whoosh.

Si consiguiera ganar la carrera, habrá conseguido puntos suficientes

para proclamarse vencedor del campeonato de este año.

El coche de The Whoosh parece más rápido visto de cerca,

aunque la foto está un poquitín sucia.

Mejor. Ahora brillan el motor superturbo de 10 cilindros

y también su sonrisa.

(RÍE) Marshall, pareces el mayor fan de The Whoosh del mundo.

Lo soy. He visto todas sus carreras.

No puedo creer que vaya a conocerlo en persona.

Siempre que no vaya a toda velocidad.

Estoy bien.

Seguro que el resto de pilotos no se lo van a poner fácil.

Rif Rockanrolera. -Lista para el rock and roll.

-Lionel El Veloz. -Estudios científicos demuestran

que mi coche es más rápido que la velocidad de la luz.

-Willy Ruedas Grandes Junior.

-Como decía mi padre: "Cuidado con los Ruedas Grandes".

-La mayor rival que tiene The Whoosh es la veloz piloto

conocida como...

-Yo: The Cheetah.

-Como el guepardo que decora su coche, Cheetah tiene

tres velocidades: rápida, muy rápida e inalcanzable.

(TODOS TOSEN)

-Tragad polvo, chicos.

The Cheetah es muy rápida. Sí, es rápida.

Pero The Whoosh es más rápido y más majo.

Eso parece, pero ¿dónde está?

-Ahí está mi prima favorita. Hola, Cheetah. Bonito trofeo.

-Es más bonito con mi preciosa cara a su lado.

-Cuando ganemos; es decir tú ganes el trofeo

nos lo llevaremos para exponerlo en Ciudad Niebla.

(Motor)

(TODOS SORPRENDIDOS)

The Whoosh.

Hola, fans. He llegado tarde porque debía lavarme los dientes

después del desayuno. Hace un gran día para competir.

Recordad que debéis usar hilo dental, chicos.

¿Lo veis? Es el mejor. Mirad, mirad. Es él de verdad.

Todos creen que es genial solo porque gana carreras.

Y porque es majo. Y por sus dientes perfectos.

-Es un deporte de equipo, chicos, así que saludemos

a los ayudantes que harán que todo marche como la seda.

El equipo de boxes de las 500 millas de Bahía Aventura.

Son los que mantienen a punto los coches de carreras.

Son afortunados, sean quienes sean. (TODOS SORPRENDIDOS)

El equipo de boxes oficial sois vosotros.

Fantástico.

Por eso he construido el Patrulla Coche Taller,

para reparar los coches en plena pista.

Qué maravilla.

Solamente yo repararé mi coche trucado.

Es decir mi Cheetah móvil. No quiero que esos cachorros se acerquen.

Pero podemos hacerles arreglillos a los otros coches.

Capitán, quiero que pongas pegamento en los neumáticos a The Whoosh.

-Recibido, prima. Gatitos.

Así aprenderá ese fanfarrón. Si no puedes con ellos...

(AMBOS) Haz trampas.

-Pilotos, a la línea de salida.

Prepárense para las 500 millas de Bahía Aventura.

Tendrán que dar 10 vueltas a la pista. La alcaldesa Goodway

dará la salida. -Buena suerte a todos.

¿Preparados? ¿Listos?

Ya. -Adelante. ¿Qué le ocurre a Whoosh?

Se ha quedado pegado al suelo.

-Patrulla de boxes, algo va mal.

Yo puedo ayudar. Estoy listo para la guau guau reparación.

(LADRA) Escáner.

Pistones listo. Válvulas listo. Batería listo. El motor está bien.

Alto. Hay algo pegado a las ruedas. (LADRA) Cañones de agua.

Ahora sí. Corre, The Whoosh.

Gracias, tío. Sabes lo que haces.

Sí, pero nunca podré conducir tan rápido como tú.

Estoy bien.

No necesito un escáner de rayos X

para saber que tienes corazón de piloto.

Debo recuperar el tiempo perdido.

-The Whoosh vuelve a la carrera y está avanzando posiciones.

-The Whoosh me está alcanzando. ¿Qué ha pasado?

-Uno de esos cachorros entrometidos le ha ayudado. ¿Ahora qué?

-Mira y aprende. Conozco un montón de artimañas.

-Lionel adelantará a Cheetah con su coche de energía solar.

Parece que Lionel ha perdido todos los neumáticos de su coche.

Rif y Willy tienen que esquivarlos. The Whoosh aprovecha para acelerar

y acercarse a los demás.

-Esta vez, la victoria no será mía.

Tranquilo, Lionel, la patrulla de boxes te devolverá a la carrera.

Neumáticos listos.

Según mis cálculos, el coche debería poder acelerar en...

(A LA VEZ) -Ahora.

-Caray. La Patrulla Canina ha reparado el coche de Lionel

a la velocidad del rayo. Lionel necesita ganar posiciones.

Tras tres vueltas, The Cheetah sigue en cabeza, pero quedan siete.

Con tanto ruido, a Cheetah le han entrado ganas de bailar.

-Voy a añadir una canción triste a tu lista.

Yo la llamo el blues de Ciudad Niebla.

(RÍE MALVADA)

(RIF TOSE) -No puedo ver nada.

-Miren esa niebla azul. Debe de ser algún fenómeno meteorológico.

(WILLY GRITA)

Me he llenado de barro.

(LADRA) Gancho.

Recoger gancho.

Colega, será mejor que laves el coche.

El motor se ha recalentado. (LADRA) Cañones de agua.

Tienes que volver a la carrera.

Está todo listo, Rif. Dale caña. -Gracias, chicos.

-Gracias, patrulla de boxes.

-Vaya, la patrulla de boxes no da abasto.

Todos los pilotos han vuelto a la pista,

pero la batalla se libra entre The Cheetah y The Whoosh.

A falta de dos vueltas, The Whoosh lo tiene difícil para ganar

Ánimo, The Whoosh. Acelera. Sí. Tiene que adelantarla.

No. Demasiado pronto. The Whoosh para en boxes antes de acabar,

así cambia los neumáticos y rellena el depósito para el final.

"Bien dicho, Marshall. Voy a hacer la parada".

Recibido. Patrulla de boxes, patas a la obra.

The Whoosh puede quedarse atrás a menos que la Patrulla Canina

se dé mucha prisa.

-Listo para volver a la pista. Aún no. Siempre se come

una barrita energética antes del final. Rocky.

(SABOREA) Además sin azúcar. Mis dientes os lo agradecen.

-The Whoosh vuelve a la pista en tiempo récord.

The Cheetah le lleva una gran ventaja.

(RÍE MALVADA)

-Prima Cheetah, tienes que ir más rápido.

-No porque haré que él vaya más lento.

(THE WHOOSH NERVIOSO)

(TODOS LADRAN)

The Whoosh, ¿te encuentras bien? Me he hecho daño en el brazo.

Te echaré un vistazo. (LADRA) Escáner.

Es una torcedura. No puedes continuar la carrera.

Debo intentarlo. No te preocupes.

(DOLORIDO) Tienes razón. Así no puedo pilotar.

Tengo que abandonar. Pero perderás la carrera.

Lo siento, chicos. The Whoosh no puede pilotar lesionado.

Tiene un generador eléctrico turbo triple,

barras de torsión intercambiables.

Eso por no hablar del sistema de frenado de alto rendimiento.

Podrías pilotarlo tú. ¿Yo?

Tú sabes tanto de mi coche como yo. O incluso más. ¿Qué te parece?

Cheetah se acerca a la meta cada segundo que pasa.

(TODOS LADRAN)

Vamos a pilotar.

Esto está chupado. Ganaré la carrera hasta marcha atrás.

Preparen las cámaras. La ganadora empieza la última vuelta.

-Falta una vuelta. Parece que Cheetah vencerá a Whoosh,

su mayor rival.

El coche de The Whoosh. ¿Quién es el piloto?

El piloto del equipo de Whoosh: Marshall.

(Animaciones)

El piloto novato está controlando la situación a la perfección.

The Cheetah deberá esforzarse al máximo, si quiere ganar.

-Esta es mi carrera. Quítate de mi vista.

Si tú lo dices...

Marshall ha conseguido colocarse en cabeza.

-Ese cachorro está acabado.

Ahora me catapultaré a la victoria. Nos vemos.

¿Qué?

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?

La flamante ganadora de las 500 millas de Bahía Aventura

es The Cheetah.

Parece que la carrera ya ha terminado.

Marshall. -¿Estás bien?

Sí, pero he perdido. No pasa nada. Lo has intentado.

Intentarlo no ha sido suficiente.

Casi ganas. Has estado cerca.

(AMBOS RÍEN MALVADOS)

-¿Te encuentras bien? Sí.

Siento haberte decepcionado. Creía que iba a ganar,

pero perdí el control del coche y...

Entiendo cómo te sientes. La próxima vez lo harás mejor.

No va a haber una próxima vez porque no quiero volver a pilotar.

Buenas noticias, fans de la velocidad. Se celebrará

otra carrera. Como The Whoosh ha terminado el último

se ha producido un empate a puntos en la clasificación general.

-¿Un empate? Chickaletta está realmente emocionada.

-En unos días volveremos con la carrera final del campeonato.

Un rally por todo el mundo para decidir el ganador.

-Quédate con este. Yo quiero el trofeo más grande

porque seguro que voy a ganar, ganar, ganar.

-La pregunta que nos hacemos es: ¿Participarás en la carrera?

-Lo siento. Hasta que no mejore lo más prudente es

que no participe en la carrera.

-Entonces no podrás ganar el campeonato.

¿Y si...?

No, no, no, no, no. De eso nada. No quiero volver a perder.

Entrenarás conmigo. Te enseñaré a ser un piloto de primera.

Seguro que ganas. Y nosotros te ayudaremos.

Te echaremos una pata. Tienes que intentarlo.

Vale. Si quieres entrenarme tú... Aunque no creo que sirva.

Yo creo en ti, Marshall. Tú deberías creer en ti mismo.

-Ya lo saben. A pesar de no haber conseguido la victoria,

Marshall volverá a subirse al coche para ayudar a The Whoosh

con gran valentía. Suerte. La voy a necesitar.

Muy bien. ¿Listo para empezar? Supongo que sí, entrenador.

(RÍE) Empezaremos con un vehículo al que estás acostumbrado.

¿Mi camión de bomberos? Exacto. Súbete y conduce.

Tienes que pasar muy despacio entre esos conos.

Cuando te sientas seguro deberás acelerar.

¿Acelerar cuánto? No sé si puedo ir muy rápido.

(GRITA) Lo siento. Estoy bien.

Marshall.

Marshall, ¿te has hecho daño? Estoy bien.

Ni se me da bien pilotar mi propio camión de bomberos.

Te daré un consejo muy serio e importante para la carrera.

(RÍE) Sonríe, hombre. Pilotar es divertido.

Eso sí puedo hacerlo. Camión listo para entrenar.

Así me gusta. Volveré a colocar los conos para que practiques.

-Marshall está entrenando con el mismísimo The Whoosh.

Tenemos que avisar a mi prima Cheetah.

-¿Por qué me enseñas esto? Es aburrido. ¿Por qué no salgo yo?

-The Whoosh está entrenando a ese cachorro para competir contigo

y la última vez casi te gana, ¿recuerdas?

-Sí, pero con una artimaña me quité a ese cachorro de encima.

-Si entrena con Whoosh tal vez sea más difícil hacer trampas.

-Tienes razón. Tenemos que mejorar mi coche de carreras.

Robaremos las mejores piezas del resto de coches.

-Un plan malvado perfecto. -Es solo el principio.

Prepara el dirigible. Nos vamos a ir de compras.

-The Whoosh entrena a Marshall. Aprovecharemos para robar el coche.

(RÍE MALVADO)

Alcalde llamando a Cheetah 1. El coche de The Whoosh es nuestro.

-"Estupendo, primo. Esto no ha hecho más que empezar".

Voy a ser la ganadora del campeonato.

-Bien. Dos segundos más rápido que la última vez, Rif.

-Puedo superarlo porque voy a subir el ritmo.

(Música rock)

(RÍE) Subo el ritmo y cae el árbol.

-Alcalde a Cheetah 1. He localizado el objetivo.

-Recibido. El coche de esa Rockanrolera es nuestro.

(RIF ASUSTADA)

-No. Bolas de nieve gigantes. Corre. (RIF GRITA)

-Voy a llamar a Ryder y a la Patrulla Canina.

¿Qué pasa, Jake? Dos bolas de nieve gigantes vienen

hacia nosotros. Es posible que pronto nos alcancen.

Os ayudaremos. No hay bolas de nieve imposibles

para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al Patrulla Coche Taller.

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

(A LA VEZ) Marshall, cuidado.

He ganado por un pelo.

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir rápido. Jake y Rif huyen

de unas bolas de nieve gigantes.

Necesitamos toda la ayuda posible y debemos darnos prisa.

Somos rápidos, pero tenemos que ser superrápidos para llegar.

¿Superrápidos? Exacto.

Será un rescate a toda velocidad.

Contamos con la ayuda del Patrulla Coche Taller.

Muy bien. Patrulla Canina, todos a una.

Perrobot, activa la rampa. Chicos, venid al Patrulla Coche Taller.

¿Listos para un rescate fantástico?

(Música acción)

Chase.

(Continúa la música)

Marshall.

(Continúa la música)

Rescate a toda velocidad.

Chicos, esas bolas de nieve son enormes.

Rubble, usa la pala para desviar las bolas.

Rubble a toda máquina.

-Vaya. (RIF ASUSTADA)

Rocky, rápido. Sácalos de ahí. Luz verde y adelante.

Gracias por el viaje.

Buen trabajo, perretes.

La próxima vez prometo ir más rápido.

Gracias, Patrulla Canina. Ya puedo seguir entrenando en mi coche...

-¿Dónde está el coche de Rif?

Los paneles solares de tu coche son supercañeros, Lionel El Veloz.

-Gracias, Joven skater. -Soy Dani X El Cañero.

¿Los paneles solares harán que mi skate sea más veloz?

-Es posible. Observa, Daniel X.

-Es Dani X El Cañero.

-Haré que caiga la sombra sobre los estúpidos paneles solares.

-Disculpe, ¿podría apartar su dirigible

para que mi coche reciba la luz del Sol?

(AMBOS TOSEN)

-Llamaré a la Patrulla Canina.

Hola, Dani. X. Lionel y yo estamos

en el desierto y se acerca una tormenta de arena.

Vamos. Patrulla Canina, rumbo al desierto. A la carrera.

Súbete a mi skate. Es más rápido.

Tenemos que llegar antes que la tormenta de arena.

Marshall, ¿puedes llegar rápido para utilizar la escalera?

¿Yo? Puedes hacerlo.

Lo intentaré. Debo ser más rápido. Con tranquilidad y mucho cuidado.

Oh no. Otra vez no. No puedo hacerlo, Ryder.

No pasa nada, Marshall. Chicos, démonos prisa.

Si siguen encima del skate, la tormenta los alcanzará.

Skye, convierte tu coche en un superjet.

Me encanta volar.

Guau. -Maravilloso.

-Caray, habéis llegado extremadamente rápido. Gracias.

-Exacto. Os lo agradezco mucho.

Veo que mi coche ha desaparecido. -¿Otro coche desaparecido?

Aquí está pasando algo muy raro.

Cheetah 1, nuestro último objetivo está entrenando

en la granja del granjero Al. -Recibido, alcalde Humdinger.

Marchando una triquiñuela sucia. De hecho está llena de barro.

-¿De dónde ha salido este barro?

¿Ahora dónde está mi coche?

(AL ASUSTADO)

No te acerques, Garbi. Creo que hay fuego. Llamaré a la Patrulla Canina.

Hola, granjero Al. Hola. Me he quedado colgando

del silo, otra vez.

Además hay un incendio. Vamos para allá.

Patrulla Canina, a la granja de Al. Hay fuego en el silo.

¿Fuego? Te necesitamos más que nunca.

Puedes hacerlo. Eres un perro muy valiente.

Vale. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo.

Si el silo se calienta mucho acabará con todo el maíz. Ayuda.

Ya voy, granjero Al.

¡No puedo controlarlo!

Claro que puedes. Tranquilízate. Agarra bien el volante.

Ha funcionado. Gracias, The Whoosh.

(LADRA) Cañones de agua.

(AL ASUSTADO) (LADRA) Escalera.

Así se hace, colega. Un rescate brutal.

Sabíamos que lo harías.

-Gracias. Has logrado salvar el silo. Y también me has salvado a mí.

He tenido la ayuda del mejor piloto del mundo: The Whoosh.

Sabía que eras un auténtico piloto.

-Alguien se ha llevado mi 4 ruedas. ¿También el tuyo?

Con ese van tres coches. Todos iban a participar

en el rally del campeonato por todo el mundo.

Sin esos coches, los pilotos no podrán participar.

Tenemos que encontrar los coches desaparecidos.

Chase, Skye y tú iréis por el desierto a buscar pistas.

Rubble, Rocky y Zuma, a la montaña de Jake.

Perrobot y yo buscaremos por aquí. ¿Yo qué puedo hacer?

Sigue entrenando y prepárate para la gran carrera.

Sí, la carrera.

Marshall, después del rescate a toda velocidad que acabo de ver

estás más que preparado. Bien. Lo haré,

pero tú me ayudarás, ¿no? (RÍE) Pues claro.

-Los paneles solares van ahí. A esas ruedas les falta aire.

-Con estos regalitos, tu coche todavía será más rápido.

Nadie se atreverá a desafiarte. (AMBOS RÍEN MALVADOS)

-Faltan unas horas para que comience el rally por el mundo,

la última carrera del campeonato.

The Whoosh, la superestrella, continúa lesionado,

pero está entrenando a su sustituto.

The Whoosh se comunicará con Marshall por auriculares.

The Cheetah no lo tendrá fácil para derrotarle.

-Tenemos que hacer algo. -¿Cómo lograr que tu coche sea

aún más rápido? -No. Robar el coche de ese cachorro.

-Si hacemos eso no quedarán coches para la carrera.

-Exacto. Seré la ganadora sin tener que competir.

Si no puedes con ellos, haz trampa. (AMBOS RÍEN MALVADOS)

(CONTENTO) Qué pasada.

Ha llegado la hora de que te enseñe mi técnica del superderrape.

(LADRA) La técnica del superderrape es mi favorita de The Whoosh.

Primero, un giro rápido. Luego, el freno. Lo enderezas

y pisas el pedal a fondo.

Marshall, haz el superderrape ahora. Vale. Giro rápido, luego el freno,

lo enderezo y piso el pedal a fondo.

Habéis fallado, gatitos. Otra vez.

Vaya, pero ¿qué es eso?

Bajadme de aquí, vamos.

-No molestéis, gatitos. Tenemos el coche.

Vámonos antes de que llegue la Patrulla Canina.

Activaré el turbomotor y escaparemos con nuestro preciado premio.

The Whoosh. Oh, no. Ryder, aquí Marshall.

Es una emergencia. "¿Qué ocurre?"

El alcalde Humdinger se ha llevado a The Whoosh en su dirigible.

Estará detrás de las desapariciones de los coches.

"Ryder, he encontrado pistas en el desierto: huellas de ruedas.

-Y nosotros. Y la huella de la pata de un gatito".

Son Cheetah y el alcalde Humdinger. Traman algo.

Chicos, es una emergencia. Todos al Patrulla Coche Taller.

Alcalde Humdinger a Cheetah 1: misión cumplida.

Tenemos el bólido de ese fanfarrón.

-Excelente trabajo, primo. -Soy un Humdinger.

(AMBOS RÍEN MALVADOS)

-Sacadme de aquí. ¿Qué es esto?

-Baja la voz. Intento decirle a mi prima que tenemos...

¡al piloto equivocado!

-"Primo Humdinger, ¿qué quieres decir con eso?"

-Un ligero cambio de planes. Mis gatitos han cogido a The Whoosh

en vez del coche del cachorro.

-Eso es mejor. Nunca podrá ganar sin los consejos de The Whoosh.

-Claro. Eso es lo que estaba pensando.

Ese perrito no encontrará ni la línea de salida.

-"Que Whoosh no se acerque a la pista hasta que haya ganado".

Patrulla lista para una nueva misión muy veloz.

Gracias, chicos. Luego nos ocuparemos de los coches.

Hay un problema. The Whoosh está en peligro. Hay que rescatarlo.

Humdinger se lo llevó y se fue hacia Ciudad Niebla.

Hay que llegar a la guarida del alcalde superrápido.

Hace un día estupendo para el rally por todo el mundo del campeonato.

Han desaparecido varios coches. No sé quién participará en ella.

Aquí llega la primera piloto.

(Música rock)

The Cheetah. Veo que ha mejorado su coche.

-Cielos, la carrera va a empezar, pero no hay ningún piloto

que compita contra Cheetah. -Eso significa que he ganado.

-No puedes retenerme para siempre. -No es necesario.

Solo hasta que mi prima Cheetah gane la carrera.

(Maullidos)

¿Qué? ¿La Patrulla Canina? Plan: esconderse hasta que acabe.

Se ha dado la vuelta. Skye, usa tu superjet para seguir

al dirigible. Me encanta volar con el jet.

Los demás lo perseguiremos por tierra firme.

Excepto tú, Marshall. La carrera está a punto de empezar.

"Debes ir a la línea de salida". ¿Qué pasa con The Whoosh?

"Tranquilo. Tienes que ganar. Eso es lo que querría The Whoosh".

Bien, lo intentaré. No sé si podré hacerlo sin su ayuda.

Ya que la única piloto que ha venido es The Cheetah no tenemos más opción

que entregarle el trofeo del campeonato a...

-Es Marshall. Soy del equipo de The Whoosh.

Ha aparecido otro corredor.

¿Habéis encontrado a The Whoosh? Me vendría superbién su ayuda.

"Estamos en ello, Marshall. Aguanta".

Vale. Soy un auténtico piloto. Soy un auténtico piloto.

Damas y caballeros, presten atención a esa gran pantalla

en donde podrán seguir la gran carrera por el campeonato.

El rally por todo el mundo comenzará en la pista de carreras

y continuará por el puente y la ciudad de Bahía Aventura

hasta la frondosa selva.

Tendrán que atravesar el hielo y la nieve,

y las callejuelas del reino de Guauguau Burgo

para volver hasta aquí y dar la última vuelta a la pista

hasta cruzar la línea de meta.

-¿Preparados, listos?

Ya.

-Cheetah y Marshall se disputan el primer puesto.

Están a punto de llegar a la ciudad.

Madre mía, ese piloto podría ser el mismísimo The Whoosh.

Marshall hace una maniobra asombrosa y se pone en cabeza.

Lo he logrado. ¿Podré mantenerme en primer lugar?

¡Ánimo, Marshall! Vamos. Ánimo, Marshall. Vamos.

Skye, ¿puedes ver el dirigible? Afirmativo. Lo estoy viendo.

-Rayos. La Patrulla Canina nos ha encontrado. Agarraos.

-Se dirige a la ciudad.

-Marshall sigue en cabeza cuando están llegando

al Templo de los Monos, en la selva.

-Tengo que encontrar la forma de adelantarlo.

Es el momento de utilizar mi equipo sónico para hacer trampas.

(Música fuerte)

(GRITA)

Cuidado.

Marshall ha salvado a la reina mona,

pero ha dejado que The Cheetah le saque mucha ventaja.

No quiero volver a perder. ¿Dónde está The Whoosh?

The Cheetah lidera la carrera. Ha llegado a los casquetes de hielo.

-Te has acercado demasiado. Es hora de tomar algo fresquito.

Primero, choca esas ruedas.

¿Qué ha sido eso? (RÍE MALVADA)

(GRITA)

Esa maniobra me ha dejado sin palabras.

-¿Se ha librado de mi artimaña? No mola.

Ha funcionado. Espero aguantar hasta el final.

Que nos persigan. Solo tenemos que retener a The Whoosh aquí

hasta que mi prima cruce la línea de meta.

Debemos rescatar a The Whoosh y ayudar a Marshall.

"Skye, lanza el gancho para abrir la jaula".

(LADRA) Gancho. Allá va.

-Agarraos bien, gatitos. Voy a cambiar de sentido.

Se está alejando de la ciudad.

Los pilotos han llegado al reino de Guauguau Burgo.

Van tan rápido que ni me da tiempo a narrar la carrera.

-Espero que puedan parar a tomar el té conmigo.

-Si lo hacen, será mi ocasión de hacerme con el trono.

(RÍE MALVADA)

-Adiós, Guauguau Burgo.

The Cheetah y Marshall vuelven a la pista

para la última vuelta de la carrera.

-Siento tanto bamboleo, gatitos. Terminará en cuanto mi prima gane.

-No estés tan seguro. Marshall es un auténtico piloto.

-El coche de mi prima está lleno de aparatos para hacer trampas.

(RÍE MALVADO) ¿Quieres apostar algo?

-Quiero abrir la jaula, Ryder, pero el dirigible tiene

un motor turbo y se mueve mucho.

¿Por qué no lanzas el gancho hacia un motor? Irá más despacio.

Lo intentaré con valor.

Ya tenemos un turbo menos. Fantástico, Skye.

Rocky, hay que preparar una rampa. ¿Podrías levantar el muelle?

Tan rápido como el viento.

Perfecto. Chase, prepárate para dar un buen salto.

Voy a coger carrerilla.

Zuma, ve a la bahía y prepárate para un rescate acuático.

Preparados, listos y a mojarse.

Espero que a Marshall le haya ido bien.

Los pilotos saben que la carrera llega a su fin.

Cheetah no se lo va a poner fácil a Marshall.

Toma, la he adelantado.

Disfruta de tu ventaja porque no durará mucho.

Rampa lista, Ryder. Yo lo estoy para saltar muy alto.

Preparados, listos y al rescate.

¿Qué? Un perro volador.

(LADRA) Gancho.

Bien. (LADRA) Colchón hinchable.

Salta, The Whoosh. Zuma te cogerá. Gracias, Patrulla Canina.

Zuma, ve a pescar a un gran piloto.

(LADRA) Salvavidas.

Bien hecho. Volved a la orilla y llevad a The Whoosh al circuito.

Marshall sigue en cabeza. Cada vez falta menos para la meta.

Estoy seguro de que The Cheetah no se dará por vencida.

-Funcionó una vez y volverá a funcionar.

Darás vueltas sin parar mientras me ves ganar.

(GRITA) Otra vez no.

Marshall comienza a dar vueltas y The Cheetah recupera la posición.

(GRITA) ¿Qué voy a hacer ahora?

Ya sé: tranquilizarme y agarrar bien el volante.

Lo he conseguido. "Asombroso. Así se pilota".

Qué raro. Me ha parecido escuchar la voz de The Whoosh.

"Soy yo de verdad". (TODOS ANIMAN)

The Whoosh, has vuelto. La Patrulla Canina me ha salvado.

Tú no necesitas que te salven. Puedes ganar por ti mismo.

Sí, es verdad. Puedo lograrlo.

(TODOS ANIMAN) Marshall, Marshall, Marshall, Marshall.

Hora del superderrape.

Marshall utiliza la técnica de The Whoosh llamada superderrape.

Se pone en cabeza. Funciona.

¿Qué? No puede ser.

El ganador del rally por todo el mundo

en el campeonato es Marshall.

(TODOS ANIMAN) Marshall, Marshall.

-¿Por dónde se va a la línea de meta?

-Mirad, son mis altavoces. -Y mis paneles solares.

-Y mis ruedas.

-Me parece que este es mi motor superturbo de 10 cilindros.

Y de alta tecnología.

Por eso robaste los coches: para mejorar el tuyo.

Parece que la carrera no ha terminado bien, prima.

Súbete y llegaremos a Ciudad Niebla en un periquete.

-Me largo, pero volveré.

¡Espérame!

-¿Te das cuenta? Cheetah ha hecho trampas desde el principio.

No fue tu culpa que perdieras la primera carrera.

Lo que sí perdí fue la confianza.

Es un placer entregarle el trofeo del campeonato

a Marshall, de Bahía Aventura.

Gracias, pero quien se merece este trofeo es The Whoosh.

No habría podido ganar sin su ayuda.

Muchas gracias. Has ganado por ti. Eres un auténtico piloto.

-¿Me puede firmar un autógrafo? Whoosh, te ha pedido un autógrafo.

No, amigo. Quiere el tuyo. ¿De verdad? ¿Quieres el mío? Vale.

Ese es mi pata autógrafo.

Me parece que algún día tú también ganarás este trofeo.

¿Listo para dar la vuelta de la victoria?

Por supuesto. Equipo de boxes de la Patrulla, adelante.

# Pa, pa, pa, pa, Patrulla Canina. # Pa, pa, pa, pa, Patrulla Canina.