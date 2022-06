Orm en el reino de las nieves

Tengo que contarte toda la verdad.

Debo compartir contigo mi más terrible secreto.

Estuve sirviendo a la Reina de la Nieve.

(OFF) "Me obligó a hacer

las cosas más terribles y despiadadas".

Quiero que busques entre la gente,

y encuentres al heredero del Maestro Vegard.

Claro, volveré mañana con el niño.

(OFF) "Se suponía que tenía que llevar a Gerda

al palacio de la Reina de la Nieve para una muerte segura, pero...".

¿Ha podido contigo una niña?

Es que eran dos y me sorprendieron.

¿Qué haces? Me has dado en la cara. Luta.

Quítame de encima a este depredador.

(OFF) "Superamos tantos obstáculos por el camino,

que nos hicimos amigos de verdad".

¡Orm! ¿Estás bien?

Estoy bien, pero déjame en paz.

"El peligro nos acechaba en cada esquina".

"Pero solo sirvió para unirnos".

"Por primera vez en mi miserable vida,

sentí que podía cambiar, que podía dejar de mentir".

"Podía ser un héroe valiente, en vez de un troll cobarde".

"Al final de nuestro viaje al palacio de la Reina de la Nieve,

me di cuenta de que no podía seguir sirviendo a la reina".

Este troll te traicionó.

Jamás cambiará.

No es tu amigo.

Nunca será nada más que un troll cobarde.

Orm... Mi nombre es ¡Orm!

(Música dramática)

¡Orm, cuidado!

¡Corre y no olvides tu espejo mágico!

Por fin llegó el momento de la helada eterna.

"No sé qué esperábamos".

"Nadie podía derrotar a la Reina de la Nieve".

"Estábamos mirando a la muerte directamente a los ojos".

"Si no hubiera sido por Gerda...".

¿Qué? ¿Qué ocurre?

Esto no puede estar pasando.

¡No!

"Ese día me juré a mí mismo

que jamás le diría a nadie

que había servido a la Reina de la Nieve".

Sagrado lago Gow, por favor,

que sea esta la última mentira que cuente.

Juro que jamás volveré a mentir a nadie.

(Música dramática)

"Querida Gerda, soy Orm".

"¿Cómo está la cosa por ahí?".

"Solo quería saber cómo...".

"Estoy viviendo con mi abuela...".

"Desde que se descongeló ha vuelto a ser la misma".

Ya casi he terminado de tejer tu bufanda. ¿Te gusta?

¿No tejías un calcetín?

Ah, sí, es un calcetín.

"Tiene problemas de memoria y esas cosas".

Escucha, mírame a los ojos y no olvides mis palabras, Orm.

Es muy importante. Sí. ¿Quieres que vaya al banco?

No, a por entradas para el concierto.

"Ahora soy un máquina con la pala".

¿Dónde crees que estás, minero, en un cajón de arena?

Dame esa pala. Toma.

"Mi jefe volvió a ascenderme,

y tengo un trabajo fácil y limpio".

¿Te ayudo?

"Y lo más importante es que tengo amigos

con los que puedo contar".

Oh, deje que la ayude, madame.

"Sí, señor, la vida es maravillosa".

# Había una vez...

# un troll con suerte.

# Al que quería toda la gente.

# Porque era un... #

Bueno, Orm, ¿qué vas a hacer ahora?

Tengo que sacar estas rocas.

¿Y no preferirías pagar la hipoteca de tu casa?

¿Acaso no le prometiste nada a tu abuela?

Oye, Rakhat, ¿me ayudas, amigo?

Has vuelto a cargarlo demasiado.

Así es muy peligroso.

Bueno, tranquilo, si algo sale mal

yo me llevaré toda la bronca.

Vale.

Me alegra saber que aún quedan tipos como tú por aquí.

Deberíamos descargarlo un poco, Orm.

Vale.

¿Mejor ahora?

Uno, dos... ¡Empuja!

¡Lo conseguimos!

¡Vamos!

(Música de tensión)

(Murmullos)

No podré volver a pisar este lugar.

-Teníamos un acuerdo.

¡Oh, no!

¡Uh!

¡Eh, tú! ¿A dónde vas!

-¡Cuidado!

¡Oh! ¡No, no estoy bien!

¡Para! ¿Qué estás haciendo?

(GRITA)

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

¡Papi! ¡Papi!

(Gritos)

(Gritos)

¡Yuju!

¡Yuju!

(Continúa la música de tensión)

¡Para! ¡Frena!

(GRITAN)

¡Orm!

Cuidao.

(Gritos)

Así que al bueno de Orm todo le va de maravilla últimamente.

Su vida en el campo debe ser un rollo.

Sí.

Esto no me gusta.

No sé por qué, pero creo que deberíamos ir a verle.

¿Puedes llevarnos?

¿Pero qué estás diciendo?

Gerda, has dicho que todo le va bien.

He aprendido en creer más en mi intuición que en Orm.

Algo no va bien.

Escuchad lo que dice después.

Te has cargado por completo el carro.

Las vías están destruidas y enterradas bajo los escombros.

La mitad del pueblo se ha caído a las minas.

¡Y hay un agujero enorme en mi despacho!

No podrás pagar todo esto ni con tu salario de un año.

Podría traer mi carro y despejar las vías.

Y, como la mitad del pueblo trabaja en las minas,

ya no llegarán tarde al trabajo porque ya estarán aquí.

Hola, buenas.

¡Uh!

¡Vete de aquí, Orm!

¿Cómo compraré las entradas del concierto para mi abuela?

¿Las entradas? Espera, aquí tengo algo para ti.

¡Toma!

¡Ay!

¡Ah!

(Gritos)

Ya sé que para ella es muy importante,

pero no puedo hablar de lo mismo todo el día.

¿Cuánto cuestan dos entradas en primera fila?

Para usted, señor Arrog, es gratis.

Dos entradas, por favor.

En primera fila. Cinco monedas.

¿Cinco monedas?

¿Y en la quinta fila? Cuatro monedas.

Tengo prisa, amigo.

¿Cuánto valen en la fila treinta? Tres monedas.

¿Y en la fila cien?

¿Y cuánto...?

(Risas)

Hola, tío Eric.

¿Podrías ingresarme cinco monedas en mi cuenta?

¿Qué?

Pensaba que venías a pagar la hipoteca, Orm.

Sí, me encantaría, pero el importe de la cuota volvió a subir.

Deberías haberle prestado más atención

a la letra pequeña del contrato.

Tío Eric, he descubierto un gran filón.

¿Qué? En serio.

Diamantes tan grandes como puños. ¿En serio?

Algunos son como mi cabeza.

¿Tan grandes como tu cabeza?

¿Cuánto necesitas?

Solo cinco monedas, por favor.

Una, dos... ¡Hay miles de diamantes!

...tres, cuatro... Como para llenar un estadio.

Podría jugar a fútbol con ellos.

...cinco...

Espera. He exagerado... ¿Estás bien?

Orm...

Tal vez no sean como mi puño, pero...

Había alguno como mi cabeza.

Vale, tú ganas. Solo era una broma.

Muy gracioso.

¿Ya estás contenta, pequeña piraña?

Te recuerdo que debes tres mensualidades.

El banco no está nada contento. Puede que pierdas tu casa, Orm.

¿Orm?

¡Acabarás viviendo en la estación de tren!

Vaya vida, estoy agotado.

Rakhat, ¿podrías prestarme cinco monedas?

¿Eh?

"Su majestad el rey de los Trolls de la Caverna,

ha emitido un decreto".

"El rey invita a todos los jóvenes de más de 17 años

a asistir a la plaza del castillo,

para que luchen por la mano de su preciosa sobrina,

la princesa Maribel".

¿Qué quiere...? ¿Qué quiere decir luchar?

¿Cuáles son las reglas?

¡Perdone!

Orm, no podemos llegar tarde a trabajar.

Espera, no me he enterado.

Tengo que escuchar las reglas.

¿Las reglas? Van a despedirnos.

"...se casará con la princesa Maribel,

y se le concederá la mitad del reino".

"El pueblo decidirá quién es el ganador".

No seas llorica. "Van a despedirnos".

"Van a despedirnos". Pero, van a despedirnos.

Mira, si alguien pregunta, di que me duele una muela.

Como se te ocurra volver tarde después de comer, ¡te despido!

¡Volveré a tiempo!

Orm, ¿a dónde vas?

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Os veo bien, chicos. Como siempre.

¡Soy un candidato!

¿Es que no sabes leer, candidato?

Solo quiero hacer una preguntilla.

Te doy tres segundos para preguntar.

Es sobre las reglas del concurso.

¿Para qué quiere saber las reglas un don nadie como tú?

¡No, no, no!

¡Ah!

Pase, señor Arrog.

Este es un país libre, señor.

Pues venga, sé libre.

Esto va contra la Constitución.

Pienso hablarle...

Que tenga un buen día, señor Arrog.

Escucha, amigo, vuelve a las minas.

(GRITA)

No...

Lukum.

¡Lukum!

No he sido yo.

Ah.

Orm, ¿puedo ayudarte en algo?

¿Podrías bajar el puente? Es que llego tarde.

No puedo. ¿No ves ese barco?

Pero... no se puede aparcar ahí.

El futuro esposo de la princesa puede saltarse las normas.

Pero si aún no lo han elegido.

Esas cosas ya se saben de antemano.

Vamos, ¿es que naciste ayer?

Hace ya 87 largos años

nuestros ancestros fundaron en estas mismas cuevas

un nuevo reino basado en la libertad

y en el principio de que todos los trolls

son exactamente iguales.

Por eso yo, Arrog El Magnífico,

os prometo, mis queridos vecinos,

que si me elegís para...

¿Y si no lo hacemos? (TODOS) ¡Ah!

¿Quién ha dicho eso?

Nadie.

Jovencito, ¿a dónde crees que vas?

Espera.

Perdona.

¡Alto, detenedlo!

¿Dónde se ha metido? -¿Cómo os lo explico?

Es como un kiosco.

Si veis una bandada de patos es que os habéis pasado.

Así que... ¿A dónde vais?

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Me dijo que se lo pensaría...

¡Eh!

¡Eh! ¿Pero qué haces?

¡Ahí está! ¡Acércate a la orilla!

¡Sorpresa!

¡Ah!

¿En serio?

Ya es nuestro.

(Gritos)

(Chillido)

Oh, no.

¡El trabajo! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde!

¡Llego tarde!

Lo logramos.

Tómatelo con clama, Orm.

Pero he llegado a tiempo, jefe.

¿Qué sucede? Estás despedido.

Te metiste con el caballero equivocado.

¿Te refieres a Arrog?

¿Estoy despedido solo por hablarle?

(Música dramática)

Cristales frescos, los más deliciosos.

Déjame ver.

¡Eh, Orm!

"Aviso de desalojo".

"Al no haber pagado las tres últimas cuotas

mediante la presente,

le avisamos de que será desahuciado mañana".

Ahí lo tienes Luta.

Espero que estés contenta.

(Música dramática)

Siempre siguiendo las normas y lo que te dicen...

Cállate.

Cuando tan solo un año la mismísima Reina de las Nieves

te eligió como su mano derecha.

Te lo advierto... Hazlo por la abuela.

Diles que tú venciste a la Reina de la Nieve

para que la princesa y el casillo sean tuyos.

No intentes convencerme, he cambiado.

Pero el mundo no ha cambiado, Orm.

Lo gobiernan aquellos que tienen las piedras.

Ya lo sé.

Pero no me aceptarán sin armadura.

(TARAREA)

No tengo las entradas y la abuela

ya está arreglada para el concierto.

Tal vez se haya olvidado.

(TARAREA) Hola, abuela.

¡Jo, qué susto!

Qué alta eres.

Orm, es que estoy creciendo porque tomo vitaminas.

Bueno, nada importante, solo ordenando esto un poco.

Pues tú sigue con lo tuyo.

¿Cómo? Hay polvo por todas partes.

¿En serio?

Deberías quitar hasta la última mota.

Ya sabes, por las alergias. Ajá.

Orm, se me había olvidado por completo.

No tenemos tiempo para limpiar y quitar el polvo. ¡No!

¿Ah, no? ¡No!

Claro que sí. No, no, no, no lo tenemos.

Porque he hecho masa para pasteles

y tengo que saber quién va a hornearlos.

Vaya, por un momento me había preocupado.

¿Por qué?

Bueno, pues... por los pasteles.

No puedes desperdiciar esa masa, llevas todo el día con ella.

Te veo un poco nervioso. ¿No estarás burlándote de mí?

Porque no siempre he sido

una vieja chocha que no se entera de nada.

No. No hace mucho un príncipe guapísimo

estaba enamorado de mí.

¡Cómo bailábamos!

# Si tú quieres mi cuerpo... #

(Música disco)

¿Qué pasa aquí?

¿Quién es ella?

¡Fuera de mi castillo!

¡Fuera!

¡Marchaos!

Sí, sí, ya lo sé.

El padre del príncipe suspendió la boda

porque no le gustó vuestro baile alocado.

¿Ya te había contado esta historia?

Fue divertida las primeas doscientas veces.

¿Pero qué me pasa?

Madre mía, Orm, démonos prisa o llegaremos tarde.

¿Tarde a dónde?

¿Cómo que a dónde, cabecita loca? Al concierto.

¿Al concierto? Pero si ya... ya fuimos anoche. ¿No te acuerdas?

¿Fuimos anoche en serio?

¿Y me gustó?

¿Que si te gustó? Te encantó. Sobre todo, esta canción.

(Música disco)

¿Ya te acuerdas, abuela? Te volviste loca.

Orm, ¿qué es esto?

¿No has pagado las cuotas de la hipoteca?

¿La hipoteca? Tú no te preocupes por eso, olvídalo.

Tengo un plan genial

para que por fin acabes viviendo... en el castillo.

¡Ah!

(Truenos)

(Música dramática)

¡Ah!

(Chillidos)

(Música suave de piano)

"Querida Gerda, en este mundo...

las mentiras pueden causar un gran dolor".

"Pero la verdad duele aún más".

"Le di mi palabra a la abuela y ahora...

no sé qué hacer".

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Quieren una armadura...

pues yo les daré una armadura.

(Truenos)

Perfecto.

Había una vez un troll con suerte...

Al que quería toda la gente, porque su gran corazón...

¡Oh!

Pero, si estaba aquí hace un segundo.

¿O no lo estaba?

¿Qué?

También ha desaparecido la espátula.

Oh, ya estoy senil perdida.

¿Dónde están todas mis cosas?

Usha, una cosa, ¿me prestas una sartén?

-Claro, ven a por ella.

(Música rock)

(Continúa la música)

¡Mola!

¡Orm!

Caramba, ¿de qué vas disfrazado?

Aparta de mi camino, anciana plebeya.

Orm, necesito esto para cribar el trigo.

Yo tengo que casarme con la princesa.

¡Orm!

(Música de tensión)

(Música folklórica)

No os quedéis ahí parados, zoquetes.

Mucho mejor. Apárcalo y quédate con el cambio.

Sí, señor.

¿Y tú quién eres?

¿Que quién soy?

¿Quién eres tú? Nombre, rango y número de serie.

¡Eh!

Vuelve a tocarme otra vez y te decapitaré inmediatamente.

Por favor, señor, tenga piedad. Tengo niños hambrientos en casa.

Mi mujer está desesperada, apenas nos queda ganado.

Por esta vez te perdono, gusano.

Volved a vuestro trabajo, soldados.

He dicho que volváis a trabajar, soldados. Os estaré vigilando.

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Espero que no sea demasiado tarde.

Venga ya. Si la mitad de la carta de Orm fuera cierta,

no hay de qué preocuparse.

Ya estamos aquí. Serán unas vacaciones estupendas.

Alfida...

Mi abuelo cruzaba el puenteo que hay sobre el lago mágico.

Y, de repente, un orco feo y fétido salió de la oscuridad y le atacó.

Mi abuelo se abalanzó sobre el orco

y aterrizó en el cuello lleno de espinas

de aquel temible monstruo.

Y entonces...

(PEDORREA)

¿Pero tu abuelo murió?

No, su alteza.

Mi abuelo cogió su enorme y afilada hacha,

y golpeó la cabeza del monstruo.

Y así fue como le quitó el rubí gigante de su frente.

Una piedra única y de valor incalculable.

¿Puedo verla? ¡Oh! ¿Qué me he perdido?

Venga, tío, el general Arrog estaba contando la historia

del espectacular rubí de su abuelo.

Digo, de sus hazañas...

Ah, fantástico.

Entonces, sin más dilación, mi lady...

Pues ya tenemos nuevo príncipe.

Y ahora a comer. ¡Esperen todos un momento!

¿Eh?

Sus majestades... Aparta.

¿Quién es ese?

¿Quién eres, caballero?

Soy, sir Orm.

Y, a diferencia de mister musculitos,

no tengo que ocultarme tras los logros de mi abuelo.

Oh, ¿en serio?

¿Y qué gran hazaña llevaste a cabo con semejante atuendo?

¿Venciste con una sartén?

En realidad, y rompí el sello de la Reina de la Nieve.

¿Tú? Yo.

¿No tienes respeto a nada, necio?

Mi abuelo rompió más de cien hachas,

y no fue capaz de arañar el sello de la Reina de la Nieve.

Así que los huesos que encontré en la entrada eran suyos.

Vamos.

Oh, no, trolls.

Pobrecillos. Y lo peor es que solo intentaban salvarnos a todos.

Pero los abandonaron aquí.

Es el sello de la Reina de la Nieve.

Ella convierte a nuestro pueblo en hielo.

Ahora que ya no está...

deberíamos intentar romperlo.

¡Ay!

¡Au!

¡Au!

(TODOS) ¡Oh!

No os preocupéis,

todo salió bien y no hubo ningún problema.

(OFF) "Aquel percance no iba a detenerme".

"No iba a rendirme".

"Seguí rompiendo el sello".

"El estruendo que provocaba cada uno de mis golpes

era ensordecedor".

"Sabía que saldría victorioso de aquella gesta,

y no pensaba parar hasta lograrlo".

Será mejor que regresemos.

No queremos acabar como este tipo de aquí.

(RÍE)

"Y entonces, hice el último y decisivo intento".

¡Ah!

¿Eh?

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

"Pensé que ya que la Reina de la Nieve no estaba,

tan solo podía deshacer el hechizo. Y estaba en lo cierto".

"Conseguí descongelar a todos los trolls".

"Incluso a nuestro valiente rey".

¿Qué me he perdido?

"Y así es como el misterioso Caballero de Espaldas

ocupó su lugar en la historia".

Nada más que mentiras.

Echad de aquí a este roedor, o, mejor aún, encerradle.

Entonces, ¿él es el auténtico Caballero de Espaldas?

Princesa, por favor...

¿De verdad cree que este enclenque fue capaz de conseguir tal hazaña?

Entonces ¿por qué no ha dicho nada durante todo un año?

¿Por qué le ocultó esta historia a todo el mundo?

Tiene razón. ¿Por qué lo ocultaste?

Bueno, su majestad,

hay una explicación muy simple para eso.

Lo hice porque...

Lo ocultaste porque tú servías a la Reina de la Nieve.

No puedo creer que te atrevas ni a pensar eso de mí.

Escuchadme bien, amigos.

No suelo alardear de mis hazañas más heroicas,

pero ya que estáis tocando el tema...

¡Fui yo quien derrotó a la Reina de la Nieve!

¿Tú mataste a la Reina de la Nieve?

¡No son nada más que mentiras!

Gracias. Gracias.

Ya es suficiente.

Pero, su majestad, usted no le creerá, ¿verdad?

El reino decidirá si hay que creerle o no.

Continúa, caballero.

Queremos saber cómo lo hiciste.

¡Buah!

El Palacio de Hielo estaba tan frío que hasta el hielo se congelaba.

Y allí estaba la Reina de la Nieve.

Solo estábamos ella y yo, mano a mano.

Yo tengo entendido que te ayudaron.

A... ahora que lo mencionas, viajé con una chica...

Pero ella solo me ayudaba a cocinar, a hacer la colada,

y a esas cosas.

Y allí estábamos.

La Reina de la Nieve estaba donde estás ahora, princesa.

Vi una oportunidad, la aproveché, y la rodeé con mis brazos,

y ella se fundió como el chocolate.

Adiós, Reina de la Nieve.

¡Alabado sea el glorioso Orm!

¡Mentiroso!

Ya he tomado una decisión, Orm.

Nuestro reino te escoge a ti.

¡Sí!

Ojalá yo fuera tu padre.

Tienes la mano de mi sobrina.

¿Qué?

Su majestad, le suplico que se replanteé su decisión.

Princesa, este troll no es más que un mentiroso.

Ya, al menos él narra sus propias hazañas heroicas

y no las de su abuelo, general.

¿Eh? Un momento, amigos.

¡Gerda! ¡Apartaos, por favor!

¡Gerda! ¡Gerda!

Me alegra que hayamos venido. -Supongo que cada uno es como es.

¿Y si necesita nuestra ayuda?

¿Nuestra ayuda? ¿Después de cómo te ha traicionado?

¡Gerda, espérame, tenemos que hablar!

No tengo nada que decirle.

Dejadnos solos. Ahora os alcanzo.

Gerda... ¿Qué quieres, Orm?

¿Quieres que te prepare la cena,

o, tal vez, prefieres que te lave los calcetines sucios?

No quería que escucharas eso.

Orm, no has cambiado ni un pelo.

Tú tampoco has cambiado.

Nadie te pidió que vinieras.

¿Encima vas a echarme a mí la culpa?

Sí, porque sigues metiendo tu narizota donde no...

Mira quién habla.

Venga, adelante, díselo a todos.

Vamos, di que tú los salvaste a todos.

Vamos, diles que Orm solía trabajar para la Reina de la Nieve.

Deja que me hagan picadillo. Será divertido.

No he venido aquí para eso.

Orm, querido, he estado buscándote por todas partes.

Hay mucho de lo que tenemos que hablar.

Cuéntame más cosas sobre esas piedras preciosas.

(Música suave de piano)

Parece que Orm no nos necesita.

Sí, se merece lo peor.

Tengo mucho frío.

Se aproxima el Viento del Norte.

Orm, nuestra casa está... Olvídate de la casa, abuela.

Voy a casarme con la princesa y vamos a mudarnos al castillo.

Orm, no bromeas, ¿verdad?

No, no bromeo, abuela.

A partir de ahora vivirás en el castillo.

Venga, vamos.

Pero, ¿y qué pasa con nuestras cosas?

Tendremos cosas mejores, cosas del castillo.

Mi lady.

Han pasado más de cien años, pero parece que fue ayer.

Rey, le presento a mi abuela.

Me suena mucho su cara.

¿No la conozco de algún sitio?

Vaya, ¿tanto he cambiado?

¡Eres tú! ¡Oh!

Tendréis que acostumbraros.

Orm, mi amor.

¿Qué pasa con esas piedras que prometiste mostrarme?

Luego te las enseño.

Abuela, ¿has visto cómo he cumplido con mi promesa?

El castillo es todo tuyo.

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Adelante.

¿Qué es eso?

(Rugido)

(Gritos)

¡Orm!

¡Sálvame!

(GRITA)

¡Ya te tengo!

(GRITA)

(GRITAN)

¡Princesa!

¿Me he perdido algo?

Su majestad...

¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Maribel?

Vino el Viento del Norte y se la llevó.

¿El Viento del Norte?

¿El esbirro de la Reina de la Nieve?

Creía que estaba muerta. Yo también lo creía.

Pues, mátala otra vez.

Maribel, es como una hija para mí.

Y tráela de vuelta.

No sé si podré hacerlo, majestad.

¿No puedes hacerlo?

Entonces,

Maribel se casará con el troll que lo logre.

Oh...

(Música suave de piano)

Un momento. ¡Su majestad!

¡Su majestad!

¡Creo que no me ha entendido bien!

¡Formaré un ejército y salvaré a la princesa!

No pienso repetirlo ni una vez más.

Quién salve a mi sobrina...

se convertirá en su marido.

Haré todo lo que esté en mi mano, su majestad.

¿Le pedirás ayuda a tu abuelito?

No, esta es mi oportunidad

de escribir mi nombre en la historia.

(Música de tensión)

(Marcha militar)

(Gritos)

¡Viva!

(Gritos)

(Continúa la música)

¡Vamos, Orm!

Ahora eres el héroe del pueblo, comadreja.

Pero dentro de poco todos te odiarán a muerte.

(TODOS) ¡Orm! ¡Orm!

(Continúa la música)

¡Oh!

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

¿Crees que puedes derrotar a la Reina de la Nieve

con esas bolas de acero?

Bueno, minero, yo no la mataré a abrazos como tú pretendes.

¿Abrazos?

Abrazos...

Seguid, chicos, yo voy a echar un vistazo por aquí.

"Querida Gerda,

seguramente sabrás que la Reina de la Nieve ha vuelto,

pero no debes preocuparte, esta vez seré yo quien la abrace".

"¿Recuerdas cómo funcionaba exactamente tu espejo?".

Espera.

Claro.

Primero tengo que apuntarla con el espejo,

y luego la abrazo.

¡Lo tengo!

¡Sí! ¡Sí!

# Muévelo, muévelo.

# Muévelo. Eso es, sí.

# Ya lo tienes, ya lo tienes.

# Mueve ese cuerpo. #

Cubito, no te distraigas.

Claro, el espejo de Gerda. ¿Cómo he podio olvidarlo?

¡Oye, despierta! Vamos, bola de nieve, perezosa.

Toca hacer ejercicio.

(Rugido)

Eh... ¿Cómo vamos a cruzar el río, señor?

Podemos hacer un puente con ese roble.

No, no, ni pensarlo.

Es mi roble. Yo lo vi primero y es mío.

¿En serio? ¿Peleamos y se lo queda el vencedor?

Ay, guapo e inteligente.

Por supuesto.

Eh, espera un momento.

No estás al tanto de las artes marciales mineras.

Como el movimiento del puño infernal.

Mi puño infernal es...

(GRITA)

¡Ha funcionado! Gracias por el vuelo.

¿Quién quiere un puente cuanto basta con enfadar a Arrog?

¿Quién es el siguiente?

¡Eh! ¿Qué problema tenéis?

Vale, de acuerdo.

Pensaremos en un plan B.

(GRITOS)

¿Preparados?

¡Preparados!

Os deseo suerte.

¡Y... bebed!

Te queda muy bien.

Mirad cómo abusa de sus soldados.

¡Absorbed, soldados!

¡Un, dos, tres, bebed!

¡Un, dos, tres, bebed!

¡Vamos, pringaos!

¿Es que no os motiva esta misión?

¡Vamos, señoritas, sentid el dolor!

¡Vamos, vamos, vamos!

# Si a la princesa queréis salvar,

# el ancho río debéis cruzar. #

¡Mucha suerte, Arrog!

A lo mejor le ponen tu nombre al puente.

¡A trabajar!

Alguien ha robado el espejo.

El Viento del Norte. ¿Quién podría ser sino?

Ah.

¿Cómo voy a vencer a la Reina de la Nieve sin él?

¡Lo tengo!

¡Lo tengo!

"Gerda, parece

que la Reina de la Nieve está de vuelta".

"No puedo derrotarla sin ti".

"Te esperaré en el Acantilado Negro".

No podemos dejar que Gerda hable con los trolls.

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

(TARAREA)

(TARAREA)

(Música de tensión)

No.

Luta, mala. No, mala.

¡Allá va!

Por fin podré vencer a Arrog, y la princesa será mía.

¿Orm? General...

¿Qué ha pasado? ¿Te han atacado? Sí.

Ha sido un... ataque de ansiedad.

A lo que llamaba ejército, salió huyendo como gallinas miedicas.

Menuda sorpresa.

Esos lumbreras no derrotarían ni a una mosca.

Oye, ahora lo único que importa es salvar a Maribel.

¿Quieres soltarme la nariz? Puede que hayamos sido enemigos,

pero por el bien de la princesa, toma, te tiendo mi mano.

Oye, ¿conoces algún atajo

al castillo de la Reina de la Nieve?

De acuerdo.

Estamos aquí. Y el camino más corto es atravesando esta zona.

Pero nadie sale con vida de ahí.

No te preocupes, general.

Conozco esa zona como la palma de mi mano.

(Truenos)

¡Vamos, chicos, poneos en marcha!

¡Poned atención a mis instrucciones!

(Música dramática)

Mirad, es un pájaro mensajero.

¡Yo lo cojo!

Ahí viene. ¡Ahí viene!

No os preocupéis.

¡Lo tengo! ¡Lo tengo!

¡Ah!

Lo tengo.

La Reina de la Nieve va a por Orm.

Nos espera en el Acantilado Negro.

Sí.

(Música dramática)

Todo está saliendo según lo planeado.

(Aullido)

(Ronquido)

¡Ah!

Maribel, soy tu salvador.

(VOZ FEMENINA) Serás descarado.

Espera a estar casado...

Solo un besito, mi amor.

No, significa no.

¿Orm? General.

Me casaré con Maribel.

Por supuesto que sí.

Pero ahora debes descansar.

(RÍE)

¡Orm!

Eric, ¿pero cómo se te ha ocurrido ayudar a Orm?

No podía dejar morir a mi sobrino.

Me debe dinero.

Vaya, mire quién hay aquí, general.

Cuadraos ante mí.

¿Mami? No, papi.

¿Dónde está Orm? Dímelo. ¿Orm?

Orm se perdió ayer. ¿Se marchó sin saber a dónde ir?

No, se llevó nuestro mapa.

¿Se llevó el mapa y os dejó aquí congelándoos?

Lo dices como si fuera algo malo.

Tendremos que llegar sin mapa.

¡En marcha! ¿Y cómo lo haremos?

Seguiremos la orilla hasta llegar.

Ponte esto en el pecho, te calentará.

Está... calentito.

Trolls. Orm.

Pero el Acantilado Negro está más lejos.

Puede que aún no haya llegado.

Hace mucho frío.

¡A babor! -¡A sus órdenes!

¡A babor!

(Música dramática)

¿Orm?

(Gemido)

La guerra es así, Luta. ¿Me entiendes?

¿Qué otra opción tenía?

Echaré un vistazo. Puede que Gerda esté cerca.

(Gritos)

¿Hizo todo eso para impedir que te casaras con la princesa?

Si no me crees, pregúntaselo a sus amigos.

Fue un poco raro. O sea, Orm no conocía a Maribel,

pero de repente tenía en mente casarse con ella.

Gracias.

¿Y por qué lo hace? Porque quiere ser rey.

¿Por qué sino?

¡Levad anclas inmediatamente!

No perdamos más tiempo con ese traidor.

¡Izad las velas!

¡Gerda, estoy aquí arriba!

¡Dad la vuelta!

¿Pero qué hacéis?

¿Eh?

¡Parad! ¡Vuelve, Gerda! ¡No escuches a Arrog!

¿Y por qué mintió?

Yo no quería mentir, pero es

la única manera de sobrevivir, Gerda.

El mundo es injusto.

Sí, creo que lo hizo por eso.

Yo creo que el mundo es como tú lo hagas.

Por favor, créeme, Gerda.

No quiero volver a verle.

¡Vale, pues vete! ¡No necesito a nadie!

¡Yo solito puedo derrotar a la Reina de la Nieve!

¡Sí, como ya lo hice antes!

¡Haz lo que te parezca! ¡Luta!

¡No, vuelve!

Oh, genial, vale, vete.

Otra traidora más...

(Música suave de piano)

# Había una vez un troll con suerte

# al que quería toda la gente. #

Lo quería toda la gente, ja.

Dejadme en paz.

¡Ya lo creo!

El mundo es injusto, Orm.

Duele cuando tus amigos se pasan al bando enemigo.

Sí, pero también es culpa mía.

Qué tontería. Tenemos que detenerlos.

Si Arrog llega antes y encuentra a Maribel y la salva,

tu abuela jamás vivirá en el castillo.

Oh.

Pero yo puedo ayudarte. Sí, claro.

Pídemelo y lo verás.

No soy tu reflejo habitual.

¿En serio?

Ayúdame.

(Música de tensión)

No...

¡Ah!

¿Eres real? Por supuesto.

¿De dónde has sacado eso?

¿Se lo has robado a la Reina de la Nieve?

Veo que aún no te has enterado, genio.

No existe ninguna Reina de la Nieve.

¿Quién eres?

Puedes llamarme el Rey de la Nieve.

¡El mar se está congelando!

Estamos condenados.

¡Vamos a morir!

Gracias.

¡Izad todas la velas a toda velocidad!

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Eh, rey, deja en paz a mis amigos!

¿O qué?

¡Ah!

Lo lograremos.

(Rugido)

¡Disparad los cañones de proa!

Agarraos fuerte.

¡Cargad la catapulta!

¡Déjalo ya de una vez!

Duele, ¿verdad? ¿Ves lo difícil que es pelear contra ti mismo?

(Gritos)

¡Ahora!

¡No, Orm, eso duele mucho!

¡Mirad, otro iceberg!

(Gritos)

¡Preparaos todos para el impacto!

¡No, en la nariz, no!

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Buen trabajo, marinero. -Lo mismo digo.

Convertiré a tus amiguitos en estatuas de hielo.

Te enseñaré a quererte a ti mismo.

¡No podrás!

¡Ni la Reina de la Nieve consiguió congelar a Gerda!

Orm, es fácil congelar a un corazón engañado.

Ella jamás te creería.

¿Y a ti sí te creerá?

Recuerda que tú y yo somos el mismo.

Pero tú solo eres un reflejo. ¿Solo un reflejo? ¡Ja!

¿Era solo un reflejo cuando hiciste tu estúpido juramento?

¿Cuál de los dos parece más un reflejo ahora?

Puedo ver la luna a través de ti.

Adiós.

(Rugido)

¡Espera, no dejaré que engañes a nadie!

El Viento del Norte se dirige ahí,

al palacio de la Reina de la Nieve.

¡Sacad los patines! -¿Qué?

Increíble. Sí.

Se me había olvidado contároslo.

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

¿Y ahora qué hacemos?

Cerrad los ojos y rezad.

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

¡Lo conseguimos!

Sí.

Tienes que enseñarme a hacerlo.

Espero que sea algo que nunca tengas que hacer.

¡Seguidme!

¡Vamos, mis valientes!

(Gritos)

¿Gerda?

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

¿Qué está pasando?

Gerda. Gerda. ¿Puedes verme?

Gerda. ¿Que te pasa?

¡Ese día quedará grabado en nuestras memorias!

¡Este día será un día histórico!

¡La victoria será nuestra!

¡Luchemos con todas nuestras fuerzas!

¡Ahora!

¡Atacad!

(Gritos)

¡Fuego!

(Gritos)

¡Gerda!

¡Cuidado!

¡Ah!

(Música dramática)

(Gritos)

¡Kay!

¡No!

¡Kay!

¡Kay!

(GRITA)

¡Ah!

Princesa.

General.

Creo que me he quedado dormida.

Maribel...

(Gruñido)

¡No!

¡Oh!

Gerda... Gerda, ayúdame.

¿Orm?

Gerda, por favor, escúchame, no te acerques a él.

Ese no soy yo, intenta engañarte.

¿A dónde está la Reina de la Nieve?

¿Vuelves a trabajar para ella?

Ella me obligó. Me amenazó para que lo hiciera.

No, es un impostor, Gerda. Orm soy yo.

Él quiere congelarte.

Escúchame. Orm, ¿qué te ha pasado?

¿Pero qué te ha hecho?

¿Estás herido?

Tengo frío.

Déjala. Llévate mi vida.

Pero déjala en paz.

Quítale tus garras de encima.

Gerda, eres lo que más me importa en esta vida.

¡No! ¡Para! ¡Para!

¡Para! ¡No! ¡No!

¡No!

¡No!

¿Por qué solo empezamos a valorar las cosas importantes de la vida

tras perderlas?

Tú... Tú...

Los has congelado a todos.

Muy observador, pero no he sido yo.

Has sido tú, Orm.

Has seguido mintiendo a pesar del juramento

que hiciste en el lago Gow.

Donde yo vengo nunca olvidamos un juramento.

Cuanto más crezco, más desapareces, amigo mío.

¿Qué es esto?

Es tu nuevo hogar.

Espero que te guste.

¡Déjame salir! ¿Estás loco?

¡Por fin está todo en su sitio!

Un detalle que gente tan ajetreada

haya sacado un huequito para visitarme.

Estoy conmovido.

¡Eh!

Por cierto, mi casa es tu casa.

¡Déjalos en paz, escoria!

¡Silencio!

La fiesta está a punto de empezar.

Hoy está especialmente hermosa, princesa.

No quiero ser entrometido, general,

pero no debería perder de vista a su amada,

o alguien podría robársela.

¡Tú no eres un troll, eres un monstruo!

No os cortéis, chicos.

Seguid calentándoos

con el latido de vuestros corazones.

Y cierra la boca.

Mi lady,

sé que nos separa un abismo de hielo

y no puedo esperar que me perdones,

pero puede que con el paso de los años me llegues a conocer.

Tenemos muchos años fríos por delante.

¿Qué hecho?

(Risa maléfica)

# Había una vez un troll con suerte...

# al que quería toda la gente.

# Porque eran de los que nunca mienten. #

Nunca mienten...

(Cristales)

¡Oh, el espejo de mi madre!

No, yo no he sido.

Entonces he sido yo.

Supongo que sí. Últimamente se me olvida todo.

Soy una vieja inútil.

¡Abuela!

No has sido tú, he sido yo.

No llores.

¿Has sido tú?

Sí, estaba haciendo el tonto...

y sin querer...

Orm, cariño, muchas gracias.

Siempre debes decir la verdad.

Lo prometo, abuela.

La verdad...

No dije la verdad.

El Rey de la Nieve nació de mis mentiras.

Porque yo... Porque...

Yo soy un egoísta.

Quería llamar la atención.

¡Quería ser más grande de lo que soy!

¡Así que mentí!

¡Y traicioné a mis amigos!

¡Lo siento, Gerda, soy... soy un mentiroso!

Soy libre.

Orm, ¿cómo lo has hecho?

No iba a dejar a mis amigos en tus manos.

Rakhat, yo no abracé a la Reina de las Nieve,

fue Gerda quien la venció.

¿Qué crees que estás haciendo?

Lukum, os dejé tirados

para que no supierais que no soy nada sin Gerda.

¿Me has oído?

¡No!

Chicos, os mentí cuando os dije que todo me iba bien.

Mentí para ganar la competición...

Debéis estar juntos y yo intenté evitarlo. Lo siento.

¡Ven aquí!

¡Te ordeno que cierres la boca!

Te diré la verdad. La cosa más importante de mi vida...

es mi abuela.

¿Orm?

¿Te crees que puedes pasar

el resto de tu vida sin decir una mentira?

¡Claro que puedo!

¿Qué has hecho?

¿Qué está pasando?

(Gritos)

(Willot BSO "Orm en Reino Nieves")

Eh...

(Música dramática)

¡Servías a la Reina de la Nieve! ¡Eres un traidor!

Como consecuencia de tus acciones

el Rey de la Nieve casi lo congela todo de nuevo.

¡Por tu culpa!

¡Este reino no escatimará esfuerzos en darte tu merecido!

Sea lo que sea, acepto el castigo.

(Disparo)

Todos sabes que jugaste un papel esencial

para derrotar a la Reina de la Nieve.

Pero, eso no es nada

comparado con lo que acabas de hacer.

Te derrotaste a ti mismo.

¿Ah?

Decidme, ¿quién de nosotros es perfecto?

Quizá no hayamos contado sus mentiras.

Pero todos tenemos nuestras cosas.

Algunos sois avariciosos,

otros superficiales, y otros hacéis cosas malas.

Pero Orm ha logrado vencer su mayor defecto.

¿Cuántos podemos enorgullecernos de lo mismo?

Por eso este monumento sirve para recordar a cada troll,

que todos podemos salir victoriosos en nuestras propias vidas.

Y para ello no hace falta viajar al fin del mundo,

ni luchar contra ejércitos de monstruos de hielo,

solo debemos enfrentarnos a nuestros demonios.

Sí.

¿Eh?

¿Puedo darte la mano, minero?

¡Muy bien, Orm!

(Gritos)

Rosa, debo confesarte algo antes de desmayarme.

Durante todos estos años no he tenido agallas

para contarte lo que siento.

Pero tu nieto Orm me ha inspirado.

Si no es demasiado tarde, ¿quieres casarte conmigo?

Eh...

¿En serio?

Orm, he sido demasiado avaricioso.

Y me pasé subiendo los intereses de tu casa.

Desde ahora tu casa está totalmente pagada.

Toma.

¡Abuela! La casa.

Ya es nuestra para siempre.

¿Me he perdido algo?

Pues sí, una cosita.

He dicho que sí.

Resiste como un hombre.

¿Qué ocurre?

Orm, al final vamos a acabar viviendo en el castillo.

Vosotros dos necesitáis un poco de intimidad.

Me voy a casa.

Lo siento, Gerda.

En el Palacio de Hielo dije

que no eras lo más importante...

Te oí, Orm.

Estaba equivocado, soy un troll muy tonto.

No pasa nada, eres un diamante en bruto que hay que pulir.

¿Diamante?

# Some say I wish upon a star.

# Cross your fingers as you will go far.

# But everybody knows, everybody knows.