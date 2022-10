(Grito)

(Grito)

¡No me has dado!

"NORMAN DEL NORTE UNA AVENTURA DIGNA DE UN REY"

(Música de tensión)

¿Por qué me haces esto, Dexter?

¡Éramos colegas! ¡La estatuilla!

¡Debe ser mía! -¡No!

¡Pertenece a todas las personas!

Bueno, yo soy una persona

y sé cómo hacer una gran fortuna con ella.

-¡Vas a hacer que nos estrellemos!

(Música dramática)

¡Perdonad, chicos, es tarde! ¡Tengo que ir a ver al abuelo!

¡Ay!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

(Grito)

(Grito)

¡Perdón, Pete y Belle! ¡No os he visto!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Ay, llego tarde! ¡Llego tarde!

¡Oh, Dios mío!

¡Tengo que ver al abuelo!

¡Llego tarde!

¡Llego tarde! Míralo, ahí está.

Ahí está. Ahí está.

Está ahí.

Ahí está.

Hola, abuelo, aquí estoy.

Ay...

Llegas tarde.

Perdona, abuelo. ¿Va todo bien?

Mucho mejor que bien.

Quiero hacerte una petición, Norman.

Vaya, no tendrá que ver

con recortarte los pelos de la nariz otra vez,

¿verdad? No.

Quiero que tú, como rey,

sea quien oficie una boda.

Pues claro. ¿De quién?

¡La mía!

Tú sabes que Judith y yo

hemos compartido mucho tiempo juntos.

Y he llegado a la conclusión de que la amo.

Y ella me ama a mí.

Queremos casarnos.

De acuerdo a la tradición, como tú eres el rey,

te estoy pidiendo tu consentimiento.

Mi consentimiento, ¿eh?

¿Pues sabéis qué os digo?

Os digo que por "osopuesto". Es fantástico.

¡Una boda seguida de un bodorrio!

¡Adelante! ¿Cuándo? ¿Esta noche?

Según la tradición,

la boda de un exrrey debe celebrarse

bajo el esplendor especial de la Aurora Boreal.

Las luces del norte con tantos colores. Rojo, verde...

Azul verdoso. Ay.

Amarillo verdoso.

Todo tipo de verdes. Eh, Norman.

¡Norman!

Deja de nombrar colores.

La Aurora lugar va a tener lugar en exactamente seis días.

Seis días. Lo pillo.

Estoy feliz por ti y por ti, Judith.

Y ahora, ¿seguro que estarás allí para oficiar la ceremonia?

Tu palabra es tu compromiso.

Y tanto en asuntos mayores como en menores,

dar tu palabra y ser fiel a tu palabra,

lo significa todo.

Sí, tus súbditos tienen que saber

que cuando un rey dice que va a estar ahí,

o que va a hacer algo,

no les va a defraudar.

Bien dicho, Sócrates.

Lo pillo.

Y necesito dar ejemplo.

Mi familia y los osos de mi reino me admiran.

Y oye, hay una boda a la vista.

Mis amigos humanos deben saberlo.

Tranquilos, yo me ocupo.

¡Oh!

(Gritos)

(Móvil "melodía animada")

Hola, Olympia.

Vera. Hola, Fong.

"Hola, Norman. Hola, Norman".

"Es una alegría verte".

"¿Qué pasa?".

Hay un notición.

Mi abuelo se casa.

"Oh, un matrimonio de la tercera edad".

"Que cosa tan hermosa".

Vaya, hay que buscar un regalo para la pareja feliz.

"Los osos no hacemos regalos". ¿Eh?

Tenemos de todo. Hielo, nieve, peces...

"Y luego más nieve, más hielo, más peces".

Vale.

¿Y qué pasa con la celebración? ¿Tenéis planes?

Sí, vamos a celebrarlo en seis días.

No importa, os ayudaremos.

¿Alguna idea sobre menú, decoración y festejo?

"Sí, todo irá de cine".

Bueno, pues genial. ¿Vais a venir?

"Por supuesto que iremos".

Sé que nosotros siempre nos apoyamos.

Y sé que cuando decís que vais a venir,

es una promesa, ¿no?

"Sí, pues claro".

Y una promesa es dar tu palabra.

Y vuestra palabra es compromiso.

"¿No hemos dicho que iríamos? E iremos".

Genial.

Pues para que quede claro tengo vuestra palabra.

(ASIENTEN)

Decidlo.

(TODOS) "Palabra de honor".

(Pitidos)

Mira, he instalado una nueva app en tu móvil, papá.

Que puede rastrear ovnis.

(Pitidos)

¿Qué es eso?

Ya sabes, papá, objeto volador no identificado,

naves espaciales, extraterrestres...

No, ¿que qué es una app?

Es una aplicación descargada digitalmente

que es algo especial que hace tu móvil.

La app me dice que tenemos algunos objetos voladores.

(Pitidos)

(Pitidos)

Y que ya no están. Qué raro.

(Música dramática)

Están pasando cosas raras

en el glaciar de la Montaña Neblinosa.

¿Y quién iría al glaciar de la Montaña Neblinosa?

Es tan neblinoso, montañoso y glaciaroso.

La verdad que es un lugar de lo más extraño y peligroso.

Ventiscas repentinas, avalanchas, niebla envolvente.

Cómo mola. Me apunto.

(AMBOS) ¡Y yo!

No, es un trabajo para un rey. O sea, yo.

Di mi palabra de proteger este reino

y voy a mantener mi palabra.

Porque yo... Tú ve y punto.

Sí, eso haré.

Solo, como hace un rey.

No estoy asustado.

Vale.

Puedo hacerlo.

Puedo hacerlo.

Ni hablar lemmings.

Esta es una misión en solitario.

(Música de tensión)

Este lugar es muy peligroso, ¿sabéis?

Vientos de ventisca.

Largaos.

(Cuchicheos)

(Música dramática)

¿Qué habrá pasado con el piloto?

¿Eh? Huellas.

(Pitidos)

(Pitidos)

(Pitidos)

(Pitidos)

(Pitidos)

(Pitidos)

Ajá.

(Música de tensión)

(Pitidos)

Esto es lo que debía estar buscando ese hombre.

¡Eh! ¿Estás bien?

¡Ah!

Esto no me gusta.

Hola. ¡Oh!

¿Un oso polar que habla?

Tú tienes que ser Norman del Norte.

Sí, aunque me han ascendido.

No es gran cosa, pero ahora soy el Rey Norman del Norte.

Y me parece que esto te pertenece.

Oh, menos mal.

Esto debe ser devuelto a China cuanto antes.

Bueno, no podremos salir de esta cueva hasta mañana,

cuando el sol caliente el hielo y sea más fácil picar.

¿Estás bien?

Solo algo conmocionado por el derrumbe

y atontado por el accidente aéreo.

¿Y qué haces por aquí?

Este lugar es peligroso y neblinoso.

Deje caer esto aquí porque alguien pretendía robármelo.

(Música de tensión)

¿Eh?

(OFF) "Me desvié mucho de mi ruta".

"Me quedé sin combustible".

Y aterricé como pude.

Ya. Vi tu avioneta en el...

¡Espera! ¿Arrojaste ese objeto tan valioso por la ventanilla?

Sí, pero tiene un chip.

Así que sabía que lo encontraría.

Y lo encontré en esta cueva.

Y entonces vino el derrumbe.

Siento una profunda vergüenza y tristeza.

¿Y quién intenta robártelo?

Un hombre llamado Dexter.

"Él y yo éramos colegas,

restauradores de antigüedades en un museo universitario de China".

"Pero en los últimos años

me percaté de la desaparición de algunas antigüedades

y sospeché que habían sido robadas".

"Dexter juró no saber nada de aquellos robos".

"Pero yo tenía mis sospechas".

"Coloqué chips informáticos en todas las antigüedades

para que si alguna era robada

pudiera rastrear su ubicación".

"Pronto se confirmaron mis sospechas sobre Dexter".

"Le cacé con las manos en la masa cuando vendía una reliquia".

"El Consejo Universitario lo despidió

y Dexter se marchó avergonzado".

Verás, esta estatuilla tiene un gran valor.

Más del que se pueda pagar con dinero.

Es la llave de acceso a tesoros de antiguos emperadores chinos

ocultos en la montaña de los Nueve Calderos.

Y tiene que ser devuelta a China enseguida

porque se necesita para algo que pasa solo una vez

cada cien años.

Prométeme algo, Norman.

Si yo no lo consigo,

tú harás que esto llegue a mi nieto Chen.

Oh, no digas tonterías.

Tú mismo has dicho que vas a conseguirlo.

Pero, ¿y si no puedo?

Chen vive en Pekín.

Es profesor en la universidad.

Profesor en Pekín.

Vale, si tú no puedes yo le llevo la estatuilla.

¿Lo prometes?

Pues claro.

¿Tengo tu palabra?

Por supuesto, puedes contar conmigo.

Soy rey y la palabra de un rey es sagrada.

¿Puedes decirlo en firme?

Tienes mi palabra. Te doy mi palabra.

Considérala dada.

Te vas a poner bien.

Y ahora te haremos entrar en calor.

Vamos allá.

Voy a colarme... Uy, perdón.

Perdona, ¿estás bien?

No, me estás aplastando.

Eh, Jim, despierta.

Ya podemos empezar a picar hielo.

(Ruido)

(Ruido de martillo hidráulico)

¡Lemmings!

Esperad.

Podría haber otro derrumbamiento si seguimos picando.

Sería mejor esperar a que el sol derrita el hielo algo más.

Si no tenéis otra idea mejor.

Un consejo. Si tienes sed, nada de nieve amarilla.

Despacio. ¡Esperad!

El deshielo es bueno, pero se abren muchas grietas.

(Crujido)

¡No te preocupes por mí, salva esto!

Estatuilla a salvo.

¡Cuidado!

Muy bien.

Puedo hacerlo. Puedo hacerlo.

Espero no tener que hacer esto otra vez.

Sí. ¿Y la estatuilla?

La tengo a...

¡Oh!

¡La tengo!

¡Ah!

¡Ah!

Gracias.

¡Sí!

(Música de tensión)

¡Ah!

(Grito)

(Gritos)

(Gritos)

Necesito recuperar el aliento.

Claro, claro. Eh, te pondrás bien.

Te llevaré a tu refugio para calentarte.

Y viene mis amigos humanos.

Y todo lo que necesites y quieras...

Solo hay una cosa que necesito o quiero,

y es que mantengas tu promesa y lleves de vuelta esto a Pekín.

Vaya, vaya, vaya.

Jim, veo que no estás en muy buenas condiciones, amigo.

Oh, entrégame esa estatuilla si no te importa.

Veo que te has hecho amigo del famoso oso bailarín.

Norman, ¿no es así?

Es Rey Norman, muchísimas gracias.

Y no te entrego la estatuilla.

No querrás que al viejo Jim

le alcance un dardo envenenado, ¿verdad?

La verdad es que no. El veneno es malo, ¿no?

Muy malo.

Y estos dardos en particular están empapados

con el veneno de mis dragones de Komodo,

Destrucción y Caos.

Sí, tienen tus mismos ojos.

Y mi nariz.

Su veneno es altamente tóxico.

En su estado tan débil

la posibilidad de supervivencia de Jim

sería... pues no sé, en torno a cero.

Ahora la estatuilla, si no te importa.

No, Norman, no lo hagas.

¡Oh!

¿Estos roedores son tus compinches?

¿Tu músculo?

¡Ay! ¡Cosquillas no!

¡No es justo! ¡Quietos!

¡Os lo advierto!

¡Aparta!

¡Lemmings, coged la estatuilla y traédmela!

¡Ajá!

Ah.

¿Me trae la carta de postres, señorita?

(Risas)

Tengo la estatuilla.

Muchas gracias, pedazo de oso bufón.

No, Dexter, piensa en el pueblo chino

y su tesoro.

Oh, lo hago.

Y pienso en la fortuna que tendré

después de robarlo y venderlo.

(Música dramática)

¡Oh!

(Aullidos)

¡Oh!

Cuidad de mi amigo, ¿vale?

Que entre en calor y descanse.

Así lo haremos, Rey Norman.

¡Hola, niños!

Seguro que estabais preocupados porque he pasado la noche fuera,

enfrentándome al glaciar de la Montaña Neblinosa.

Y a la ventisca.

La verdad es que no. ¡Hola, Norman!

Ya estás aquí. Norman.

Cuánto me alegro de verte, amigo.

¿Dónde estabas? No he parado de llamarte.

Ah... ¡Uy, lo tengo apagado!

(Móvil "melodía animada")

Hola, Olympia.

Ha sido un vuelo complicado, con mucha ventisca.

Veamos. Quiero marcar

algunas localizaciones para el vídeo.

¿En qué recinto se celebrará la boda?

¿Recinto? No, la celebraremos aquí.

Uh, ¿vais a celebrarla al raso?

Perdona, ¿al qué? Al aire libre, Norman.

Pues claro. Aquí casi todo está al aire libre.

Excepto las cuevas.

Y ya he tenido cuevas como para todo un año.

¡Sí, toda esta zona será perfecta!

Aquí la ceremonia.

¡Oh! Y aquí la banda de música.

Y todo iluminado por la Aurora Boreal.

Oh.

Ahora que recuerdo, mientras se hacen los preparativos

yo debo ir a otro sitio.

Di mi palabra.

Debo entregar una estatuilla antigua,

de mi amigo humano Jim,

a su nieto, que está en Pekín.

¡Uy, me chiflan las estatuillas!

Quiero verla.

Bueno, la cosa es que la ha robado un humano malvado

llamado Dexter.

¿Y cómo vas a llevar a Pekín una estatuilla

que no está en tu poder?

Esa es la parte complicada.

Primer paso, encontrar a Dexter.

Segundo, recuperar la estatuilla.

Tercero, llevársela a Chen, el nieto de Jim.

Pero seguro que eso puede esperar hasta después de la boda.

No.

Pues eso va a complicar algo los preparativos de la boda

y la grabación del vídeo,

puesto que no hablamos osuno.

Pero, yo hablo humano.

Yo me ocuparé, papá.

Me quedo al mando. Yo soy tu primogénito

y el primero en la línea sucesoria.

Supongo. Vale, Quinn, te quedas al mando.

Te felicito, Quinn, mi amiguito rey en funciones.

Me temo que no voy a poder hacer

lo de choca esos cinco siendo rey, Olympia.

Y, aunque seamos amigos,

debo estar el primero y ante todo,

para todos mis súbditos.

Esto no va a terminar bien.

Muy bien. ¿Y cómo encuentro a Dexter?

Su avión se estrelló.

Así que solo podría salir de aquí...

(Ruido de aspas)

En helicóptero.

¡Mi helicóptero!

(Música de tensión)

(Cuchicheos)

(Móvil "melodía animada")

¡Hola!

¡Norman! ¿Cómo vas?

Ah, bien, aquí dando un paseíto en el helicóptero de Fong.

¿Has recuperado la estatuilla?

La tengo prácticamente en mis garras.

¿Cómo os va por ahí?

Bueno, Quinn se está tomando

pero muy en serio lo de estar al mando.

Yo voy a ocuparme de parte del menú.

Quinn quiere que te pregunte qué tipo de pescado prefieres.

¡No, no, no, no! ¡Ay, mi trasero!

¿Eh? ¿Qué es "ay, mi trasero"?

No, no, he dicho quiero mero.

El mero es mi pescado favorito.

Es un... ya sabes,

es un pes...

Te estoy perdiendo.

Chao.

Ah, ah.

¿A esto llamas huevas de salmón frescas?

Y para colmo no son ecológicas. ¡A la basura!

Ay.

Sabía que iba a pasar.

En cuanto le das un poco de poder...

-¡Tú no eres mi jefe!

No, no lo soy,

soy el jefe de todos vosotros.

Ay, cómo se tira el rollo

con lo de ser el primero en la línea al trono.

¡Escuchad todos!

¡Con papá ausente soy yo el que manda!

¡Soy el primero en la línea al trono!

¿En serio?

Eh, lemmings, ya sé que el aire fresco es genial,

pero no dejo de pensar

que estaríamos mejor dentro del helicóptero.

(Murmullos)

(Grito)

A tu cajita, preciosa.

"Hola, ¿estás ahí?".

Al habla, Dexter.

"¿La tienes?". -Sí.

La tengo y aterrizaré en Pekín en pocas horas.

"Pues asegúrate de que llega sana y salva".

Asegúrate tú y el resto de compradores

de que tenéis mi dinero listo.

"Lo tendrás".

Rumbo a Pekín.

¡Perfecto!

Allí vive Chen, el nieto de Jim.

Me haré con la estatuilla en el momento oportuno.

De modo que este rey se va a echar una real siesta hasta entonces.

Despertadme cuando estemos cerca.

Maldición.

La altitud me está atontando.

¡Ajá!

(Música de tensión)

Apuesto a que no estáis solos, ratones de nieve, ¿verdad?

(Ronquido)

Chao.

¡Mi pie!

¿Eh?

¿Eh?

¿Eh? ¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

¡Eh!

Con tu permiso.

Que sueño más loco he tenido.

¡Ah!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oi!

¡Oh!

Lemmings pilotando, no pinta nada bien.

Tengo que volver a subirme, pero no sé cómo voy a hacerlo.

¿Eh?

¡Ah!

¡Ay, mi cabeza me está sonando!

(Móvil "melodía animada")

Residencia Norman, ¿con quién estoy hablando?

Norman, hablas raro.

¿Cómo te va?

"Genial, es un viaje muy relajante".

Dile a Fong que su helicóptero está en buenas manos,

en manos pequeñitas.

Esto ya estaba hablado.

Nada de llamadas.

Obedece a tu rey.

Tú no eres mi rey, Quinn.

Es decir, solo eres rey en funciones,

y te estás comportando como un cretino.

¿Ah, sí?

No obstante debo ser obedecido.

¿No obstante?

¿Qué clase de oso emplea frases así?

(Música dramática)

¿Pero qué...?

¡Sube!

¡Ah!

¡Ay!

(Móvil "melodía animada")

Hola, soy el Rey Norman, por favor, deje su mensaje...

"Hola, Norman. Soy yo otra vez".

Quinn no para de confiscar mi móvil.

Esto es superestresante.

¡Apartaos, lemmings!

¡Dejad paso al Rey Quinn!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

"No tienes ni idea de lo fácil que lo tienes".

Sí, qué suerte.

¡Eh!

Aquí está Normi.

¡No! ¡No!

Y ahora, ¿dónde está la estatuilla?

En un lugar donde nunca la encontrarás.

¡Ay!

¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

La quieres, ¿verdad?

Sí.

Pues veamos cuánto.

No te atreverás a tirarla.

Tienes razón.

Pero sí que voy a lanzarla.

¡No!

¡Ah!

O quizá solo finjo lanzarla.

Falso lanzamiento de pelota lemming.

¡Ah!

¿Eh?

Engañado por un oso estúpido.

Un aterrizaje suave sobre esos sacos.

¡Viento!

Lo que importa es aterrizar.

¡Oh!

Próxima parada, Pekín.

Entregamos la estatuilla a Chen en la universidad

y volvemos a casa con tiempo para la Aurora Boreal

y la boda del abuelo.

Jamás había pilotado un helicóptero.

Pero no parece muy complicado.

¡Oh!

Vosotros tres, una vez despejada la zona

la pulís para habilitarla como pista de baile.

Bien lisa pero que no resbale.

Fong. Oh, ya sé cuál va a ser mi trabajo.

Voy a hacer una escultura

de la preciosa novia y apuesto novio.

¿Tú sabes esculpir?

Así me ganaba la vida cuando estaba estudiando.

¿Conocéis la Estatua de la Libertad?

¿Tú la esculpiste?

Eh, no, pero la veía desde mi ventana de la universidad.

Traed al señor Fong un bloque de hielo para esculpir.

(Música animada)

Muy desordenado y caótico.

Debe ser pulcro y glamuroso.

No somos bárbaros después de todo.

(Música disco)

Chase, ¿cómo va la música?

Gracias al señor Fong hemos montado todo un equipo de sonido humano.

Atento, he mezclado unos ritmos de lo más marchosos.

(Continúa la música disco)

¡A bailar!

(Pitido)

Me espanta.

No, es muy vulgar.

¡Eh, lemmings, vais muy calladitos!

¿Descansando y disfrutando del vuelo?

Vaya, ¿dónde estará esa universidad?

Eh.

Disculpe, ¿cómo se va a la universidad?

Estudiando.

Con mucho, mucho estudio.

(Continúa la música)

Eh, ahí está.

Ja, no me extraña que lo llamen Institución de Alto Aprendizaje.

Está sobre una cima.

¿Lo pilláis?

¿No lo pilláis? ¿En serio?

A ver, ¿alguno sabe cómo se aterriza este chisme?

Me tomaré eso como un no.

En fin, no será complicado.

¡Ah!

¡Oh!

¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo!

Vamos allá.

Posaré este trasto con mucha suavidad en el suelo.

¡Oh!

¿Estáis todos bien?

¿Eh?

En nuestro curso de arqueología hemos hablado de muchos tesoros.

Pero el tesoro más especial de todos es esta estatuilla.

-¡Ah! ¿Qué es eso?

Situando la estatuilla en su ubicación sagrada

puede accederse a tesoros ocultos de la Montaña de los Nueve Calderos.

Tesoros milenarios.

¿Y nunca nadie ha visto esos tesoros?

Nadie a lo largo de vuestra vida o de la mía.

Pero eso va a cambiar esta noche.

Los antiguos emperadores usaron la magia de diecisiete hechiceros

para que la gente pudiera contemplar su contenido,

al menos una vez cada cien años.

Por un día y una noche, del alba al amanecer,

la montaña muestra los Nueve Calderos de Trípode

y demás tesoros de nuestros antepasados.

-¡Ah!

Y la clave para que la montaña los muestre

es esta estatuilla.

-¿Y dónde está esa estatuilla ahora?

Pues estaba expuesta en un museo de Canadá,

pero confío en que estará de vuelta aquí

antes de la puesta de sol.

Sé que conseguirás traerla a tiempo, abuelo.

Estoy seguro.

(Timbre)

La clase ha terminado.

-Ha sido muy interesante.

-Venga. Sí. Sí.

Con permiso. Llevo un poco de prisa.

¿Todo bien, chavales?

Fin del trayecto, lemmings.

Un rey siempre cumple su palabra

y entregamos la estatuilla sana y...

Como iba diciendo, sana y salva.

El profesor Chen, supongo.

No, no conozco a ningún Chen.

Te equivocas de aula.

-Profesor Chen, hasta mañana.

Sí, lo entiendo no tienen demasiados osos parlantes por aquí.

Pero tranqui, tengo algo para ti.

No, no lo quiero.

No quiero nada de ti.

No es mío, es de tu abuelo Jim.

Mi abuelo no es más que un viejo chiflado

y un contrabandista de objetos robados. Márchate.

Te equivocas, tu abuelo es un gran tipo.

En cambio hay un tipo llamado Dexter

que sí que es un ladrón y un villano. Un tipo terrible.

Si alguna vez te topas con él cruza la calle, no mires atrás.

En cualquier caso, yo di mi palabra, así que toma.

Había olvidado lo hermosa que es.

-Sí que lo es.

(Música de tensión)

Permitid que os presente a Caos y Destrucción.

Dragones de Komodo.

Sí, he visto fotos de crías.

Crecen tan rápido...

(PEDORREA)

(PEDORREA)

(PEDORREA)

(PEDORREA)

(PEDORREA)

Muy bien, veo que entiendes bastante de reptiles.

Así que supongo que sabrás que los dragones de Komodo

son carnívoros insaciables

que se alimentan de criaturas pequeñas como ratones

y tan grandes como ciervos.

Incluso de humanos si es necesario.

Ya, pero no de osos polares.

No, al menos hasta el momento.

Viven muy al sur como para encontrarse con alguno.

Oh, Caos parece muy interesado en degustar un nuevo bocado.

Destrucción, la estatuilla.

Te hice señales para que te marcharas.

Dexter me apuntaba todo el rato.

Ahora entiendo tu nerviosismo.

Creía que era porque era un oso parlante.

Mis komodos van a quedarse aquí a haceros compañía.

Tienen instrucciones precisas.

Un movimiento y atacarán.

Y no queréis que hagan eso.

Dexter, mi abuelo y tú erais colegas.

Respetabais las obras de arte.

Los tesoros de la montaña pertenecen a las personas.

Te digo lo mismo que a tu abuelo,

¡yo soy una persona

y todos los tesoros serán míos!

Komodos, en guardia.

¡Chao!

Dexter irá a la Montaña de los Nueve Calderos

y robará todos los tesoros.

Pues entonces tenemos que impedírselo.

¿Cómo?

Estos dragones de Komodo van muy en serio.

Y son letales.

Sí y comen animales.

Pero nunca han probado algo tan delicioso como un lemming.

Son tiernos y sabrosos,

con un toque dulce a la vez que agrio.

Crujientes por fuera y cremosos por dentro.

¡Yuju! ¡Bien hecho, lemmings!

(Cristales)

(SISTEMA) "Bloqueando todos los accesos".

¡Lemmings!

(Música de tensión)

¡Venid!

¡Corred!

Este río va directo a la Montaña de los Nueve Calderos.

No he tenido tiempo de preguntarte, pero mi abuelo,

¿por qué no me devolvió la estatuilla él?

Oh, bueno, verás, es que estaba un poquito resfriado,

por culpa de... una cueva sobre todo.

Se quedó toda una noche en una cueva helada...

y luego se desmayó, se quedó inconsciente...

Bueno, más bien en coma.

¿Qué? ¿Sobrevivirá?

Claro que sí.

¡Ay! ¿Qué...?

¿Pero qué...?

Ah.

Sabroso.

¡Hala!

(Música animada)

Hola, coleguilla.

Veo que has traído a tus amigos.

(Rugido)

(Chillido)

¡Mira, Dexter!

Soy Norman.

No, quiero decir que Dexter está ahí.

Ah.

No llegaremos antes a la montaña.

A este ritmo no.

¡Cuidado!

Sabía que algo malo le había pasado.

Juró solemnemente que devolvería la estatuilla a Pekín.

A tiempo para la apertura

de los cien años de la Montaña de los Nueve Calderos.

Me dio su palabra.

Pero luego me hizo prometer a mí que te entregaría la estatuilla

si él no podía.

Y así lo hice, de manera que he cumplido su palabra.

Claro, solo que ahora Dexter tiene la estatuilla.

Y si llega a la montaña antes que nosotros

robará los tesoros.

Eso no va a pasar.

Cuando un rey, o sea yo, da su palabra como hice yo,

nada puede detenerlo.

¡Excepto tal vez eso!

¡Cuidado!

Tío Stan, deberías estar ensayando la canción de boda no...

¿Se puede saber qué estás haciendo?

Gárgaras con agua helada.

Es bueno para mi instrumento.

Vale. Pero el ensayo empieza en diez minutos.

(Música de tensión)

La única forma de acceder al tesoro

es aterrizar en la base y escalar hasta la cueva.

Llegaremos antes que él.

Lemmings, manos a la obra.

(Música animada)

Un bote no puede ir por tierra, no tiene ruedas.

Las leyes de la física lo hacen imposible.

Soy rey, yo no obedezco las leyes,

las dicto.

¡Ah!

(Gritos)

Dexter no va a escalar hasta la cueva,

va a descender hasta ella.

(Música dramática)

(Música de tensión)

Todos a bordo.

Si él baja desde arriba, subiremos desde abajo.

Sujetaos fuerte.

(Música de tensión)

(Móvil "melodía animada")

Aquí Norman.

# Es tan hermosa... #

Norman, olvidé preguntarte.

¿Ensalada de lechuga iceberg

o crema de nieve como primer plato?

Cualquiera me vale.

"¿Por qué hablas tan raro?".

Habrá poca cobertura. Estoy en una montaña.

Oye, Norman, que sepas que la Aurora Boreal

estará aquí en muy poquitas horas.

Tienes que volver y así podré grabar algunas imágenes

de ti con la feliz pareja

y los increíbles colores de la Aurora de fondo.

Volveré lo antes que pueda.

Y podemos colgar el vídeo de la boda en internet.

Algo me dice que este va a ser el evento social del año

en la tundra ártica.

Mamá, va a ser el único evento social

del año en la tundra ártica.

Aún mejor. Estoy sin cobertura. Os cuelgo.

Otra vez en contra de la física.

Ni física ni química,

cuando eres un rey tú dictas las leyes.

"Norman, esto es lo más espantoso y horripilante del mundo".

¿El qué?

"Tu hermano Stan cantando".

# Oh sana... #

Si es que esto es cantar.

Es... indescriptible.

(Pitidos)

"Es la canción preferida del abuelo".

"No puedo creer que Stan se acuerde de la melodía y de toda la letra".

¿Melodía? ¿Letra? ¿En serio.

¿Cuántas veces tengo que decírtelo?

¡Nada de teléfonos! ¡Tenemos mucho que hacer!

¡Ni se te ocurra acercarte!

¡Oh!

Espera, Norman.

Acabo de recordar algo que dijo mi abuelo.

Estas galerías están protegidas por trampas cazabobos.

¿Seguro? ¿Y cómo Dexter...?

¡Oh!

¡Ah!

Vale, tenías razón con las trampas cazabobos.

Dexter sabe evitarlas, igual que mi abuelo.

Voy a llamar a Olympia por teléfono para...

¡Oh, sin cobertura! ¡Pero bueno!

Dos tipos listos como nosotros lo conseguiremos.

(Música de tensión)

Aquí dice "ying o yang".

"Escoge sabiamente".

Significa que solo debemos pisar

o las piedras rojas o las piedras azules.

Bueno, eso lo reduce mucho.

Vale. Descartamos las piedras rojas en el acto.

Y pisamos las azules ipso facto.

(Música de tensión)

Tranqui, Norman, todo va bien.

¡Ah!

¡Ah!

Por qué poquito.

Creo que se han acabado las trampas cazabobos.

¡Ah!

Vale, puede que no.

No te muevas.

No fastidies.

¡Ah!

Vale. Ya está, ¿no?

Oh, Chen.

Bravo, tú y tu oso de circo habéis conseguido

sobrevivir a las trampas.

¿Oso de circo?

Seguro que es un insulto, aunque no sé bien por qué.

No lo hagas, Dexter.

Mi abuelo me dijo que antes eras un hombre bueno y honrado.

Oh, sí, bueno y pobre.

Y de repente vi lo equivocado que estaba.

Estas absurdas antigüedades

valen una fortuna para los coleccionistas.

Así que vas a vender a tu colega, a todo su país

y tus principios, ¿por un dinerillo?

No, por un dineral.

Los tesoros que contiene esta montaña valen una fortuna.

Ya conocéis a Caos y a Destrucción.

Me temo que todo lo que les hicisteis anteriormente

ha despertado en ellos un deseo de venganza.

¡Espera! ¡No funcionará!

No se ha puesto el sol. Aún no es el momento.

Oh, al contrario, es el momento perfecto.

Mira como la montaña ya está empezando a relucir.

Lo que significa que es la hora de mi cosecha.

Y no hay nada que podáis hacer para detenerme.

¿Ah, sí?

Olvidé mencionároslo, aún quedaban una trampita o dos.

(Música dramática)

¡Ah!

No.

¿Qué le pasa a este chisme?

Se habrá quedado sin pilas.

Espera.

Este texto está escrito en mandarín antiguo.

"Aquí reposan los Nueve Calderos

y los tesoros de los antiguos emperadores,

cuya belleza solo se puede contemplar una vez

cada cien años.

Muy bien.

¡Pues ábrete y muéstrame tu belleza!

No has leído el texto bueno.

¿Qué? ¿Este galimatías?

Está escrito en la lengua secreta de los antiguos emperadores.

No conozco esa lengua.

Uh, parece que alguien no estuvo atento en clase ese día.

Los Nueve Calderos representan el honor.

De modo que solo una persona con honor,

tanto en sus palabras como en sus actos,

puede acceder al tesoro de la montaña.

Vuestros antiguos emperadores eran como los nuestros.

Siempre cumplimos nuestra palabra.

La suerte te ha abandonado, Dexter.

Como no tienes ningún honor

la montaña te ha rechazado.

Pero tú, Chen, mosquita muerta,

eres un hombre tan honorable

que sin duda se abrirá para ti.

(Móvil "melodía animada")

Es mi móvil.

Perdón, chicos, tengo que cogerlo.

¡Hola! No, ahora no puedo hablar, pero...

No sé por qué me da que algo no va bien.

Tic tac, Chen.

¡Hazlo!

No, no lo haré. Así se habla, Chen.

¿Estás dispuesto a dar tu vida con tal de privarme del tesoro?

Pensándolo bien...

(Música dramática)

A ver, es muy raro.

Mira esas grandes ollas de metal.

Los Nueve Calderos.

(Pitidos)

Vaya, se ha cortado.

Los Nueve Calderos.

La montaña se está abriendo.

¡Ah!

Y ahora todos los tesoros serán míos.

De eso nada.

Le prometí a Chen que eso jamás iba a pasar.

Le di mi palabra.

¡Caos, Destrucción, atacad!

¡Te pillé!

¡Oh!

¡Ja!

Oh, no, esto no es justo.

Tengo colas de compradores para los tesoros.

Les di mi palabra.

Tú respetas eso, ¿no?

Mi abuelo me dijo una vez: "Tu palabra vale tanto como tú".

Supongo que eso significa que tu palabra

es tan buena como bueno seas tú.

Y tú, Dexter, no eres muy bueno.

No se engaña a la montaña. La levantaron emperadores y parece

que tus antiguos emperadores cumplían su palabra.

(Música dramática)

(Música suave de percusión)

(Continúa la música)

Mi abuelo se va a poner muy contento.

Pues el mío para nada.

A menos que vuelva al norte a tiempo para su boda.

Le di mi palabra.

¿Dónde está Norman?

La boda está a punto de empezar.

No te preocupes, ya casi he terminado.

¡Atención todos!

¡Ocupad vuestro lugar!

¡Deprisa, los invitados ya llegan!

¡Vamos, esto es una ocasión feliz, una boda!

¿Por qué esas malas caras?

Igual tiene algo que ver contigo, Quinn,

por ser tan mandón.

Bueno, estricta es la cabeza que lleva la corona.

Y engreída es la cabezota que se hincha de poder.

(Móvil "melodía animada")

¡Hola! "Norman, ¿dónde estás?".

Volando. "¿Volando?".

Bueno, en el helicóptero de Fong.

Genial, porque la Aurora Boreal está a punto de salir,

y ya no puedo más con el mandón de Quinn,

y menos aún con Stan cantando.

(Pitidos)

¡Ay, cómo no!

El helicóptero ha sufrido más daños de los que pensábamos.

¡Cuidado, gansos! ¡Esquívalos!

¡Pero qué desfachatez!

¡Los gansos tenemos derecho de paso, energúmeno!

Limpiaparabrisas rotos.

No veo nada.

¡Lemmings, os necesito!

Vaya, qué limpio ha quedado.

Limpio no, ha desaparecido.

Bueno, admite que ahora se ve todo.

Las nubes, esa montaña.

¡Montaña!

¡Ah!

¡Toma! En su sitio y como nuevo.

Hay que darle un poco de caña. ¿A qué velocidad vamos?

El velocímetro está roto, pero bastante rápido.

No vamos ni a velocidad de ganso.

¡Hay que ir más rápido!

Vale, pero no sé si el helicóptero aguantará.

"Norman, todos estamos de los nervios".

"Tienes que venir ya".

¿Estás bien? "Sí, estoy bien".

Tú no, Chen.

"¿Quién es Chen?". Pues...

...un poquito borroso para seguir pilotando.

Tranqui, yo me ocupo.

"Eso es lo que digo,

tienes que estar aquí y encargarte de todo".

Que vale, estoy de camino.

Voy a ocupar tu puesto.

Vale.

Solo hay que darle más potencia.

(CARRASPEA) Hay que rellenar la ponchera.

Cantante de boda en su puesto.

María, Chase, dad la bienvenida y sentad a los invitados tardones.

A la orden, su pesadeza.

Jo, estoy deseando de que vuelva papá

y Quinn sea rebajado al hermano tonto de siempre.

-¡Lo he oído!

¿Qué pasa?

Estamos sin combustible.

¡Vamos, vamos!

¿Y bien?

¿Cuál es el plan de emergencia si Norman no llega a tiempo?

No hay ningún plan de emergencia.

Norman dio su palabra.

Llegará a tiempo.

Espero.

Supongo que podré editar el vídeo

para que parezca que ha estado aquí.

Mamá, olvida el vídeo.

La Aurora Boreal dura como mucho diez minutos.

La ceremonia nupcial tiene que empezar ahora.

(Música de tensión)

¡Ah!

Bueno, ¿a qué estamos esperando? Casemos ya a estos dos tortolitos.

Y por el poder que me ha sido conferido,

como Rey del Norte,

yo, Norman, os declaro

esposo y esposa.

Ya puedes besarla, abuelo.

(Música suave de violines)

(Gritos)

¡Viva los novios! -¡Viva los novios!

-¡Buena pareja!

-¡Viva los novios!

# Que osa tan hermosa.

# con piel lustrosa.

# Sus ojos azules como el mar

# son inmensos como un glaciar. #

Bueno la cosa se me complicó un poquillo,

pero he regresado a tiempo y cumplido mi palabra.

Ya lo creo que sí.

Incluso has traído a mi nieto a este feliz evento.

Eres en verdad un gran rey

y has honrado a los emperadores de China con lo que has hecho.

Gracias.

Y como rey tengo algo que decir a mis súbditos.

(Música solemne)

¡Atención todos, el Rey Norman pronunciará un discurso solemne!

¡Sí, sí! ¡Que hable! ¡Que hable!

-¡Sí, vamos!

¡Que empiece la fiesta de una vez!

(Música animada)

Nos estamos quedando sin salmón.

Tú ya no estás al mando.

¿Quieres pescado?

Pues ve a pescarlo tú mismo, exalteza.

Estricta es la cabeza que lleva la corona.

O el cubo.

Estoy de lo más orgulloso de mi nieto.

Te entiendo muy bien.

Yo también estoy muy orgulloso del mío.

(Continúa la música)

¡Vamos, papi, a mover el esqueleto!

¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile!

¡Que baile!¡Que baile! ¡Que baile!

¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile!

¡Marcha! ¡Marcha! ¡Mirad! ¡Mirad!

¡Mirad, mirad, mirad esto!

¡Vuelta! ¡Vuelta!

¡Vuelta y... quieto!

Soy el Rey del Norte.

Orgulloso pero a veces un poquito avergonzado.

(Continúa la música animada)