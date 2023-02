(Música)

"Tras meses de intensas precipitaciones,

el nivel del río Sena ha alcanzado un máximo histórico.

A lo largo de la última semana

los miles de parisinos que viven cerca del río

se han visto obligados a evacuar sus casas.

Para poder desplazarse por la ciudad es necesario hacer uso de barcazas

o de las pasarelas de madera

que han construido los parisinos con sus propias manos.

El agua ha subido 6 metros por encima de lo normal.

La torre Eiffel tiene sus pies bajo el agua

y, quien desee no mojarse,

debe refugiarse en la colina de Montmartre".

(Música)

(Voces asombro)

"Émile Petit presenta...

'Romance primaveral'".

(Música suave)

(RÍE)

¡Émile, eh, aquí!

(Música)

Oh, permíteme. (RÍE) Gracias.

¿Sabes? Émile, solo me arrepiento de una cosa...

Ah, ¿sí? ¿De qué?

De que hayas tardado dos años en pedirme una cita.

Tenía miedo de que me rechazaras.

Oh, Émile, ojalá hubiera sabido que...

Tanto tiempo perdido...

Maud, querida..., no pienses en eso ahora.

El pasado es pasado. El futuro es nuestro.

Nada, nada puede separarnos ahora.

(GRITAN)

¡Émile!

¡Ah! ¿Qué?

¡Oh!

(GRITA)

¡Eh! ¿Quieres pelea? ¡En guardia!

A la izquierda, a la derecha... y ahora ríndete.

¡Es un dragón! ¡Un dragón en París! ¿Es un sueño?

No, yo creo que es más bien una pesadilla.

(Voces quejándose)

Oh...

Oh, no...

Vamos a ver... Vale, ya está.

(Aplausos)

(SUSPIRA ALIVIADO)

"UN MONSTRUO EN PARÍS"

Vamos, cariño. -Oh...

Oh...

(TARAREA)

(Claxon)

¿Todo bien?

(TOSE) Hola, Raoul.

Muy buenas, Maud. Mírate, tan guapa como siempre.

Qué precioso vestido. ¿Qué color es? ¿Es berenjena?

Oh, gracias. Yo diría más bien púrpura.

Para mí que es berenjena. ¿Está Émile? Le traigo una cosita.

Pues entonces será berenjena. ¡Oh, la nueva de Méliès!

¡Qué alegría se va a llevar! Es su ídolo.

¡Eh, Émile! ¡Hola, Raoul!

¡Cógela!

Oh..., oh... Menudo bochorno. (RÍE)

Eh, eh, eh, cuidado. Venga, vamos. Vale, no estoy mirando.

No puedo ver nada. Venga, rápido.

¿Vas a algún sitio? Tengo que ir a comprarme un cinto.

Obviamente. Oh, no, no, no. No.

Un cinto para el proyector.

(RÍE) ¿Desde cuándo los proyectores llevan pantalón?

¿Proyector con pantalones? Bueno, como dices... No importa.

¿Te llevo? Me pilla de camino. Catherine está justo...

¡Oh, Catherine! ¡Oh, vamos! ¿Pueden parar el...? ¡Perdón!

¡Vuelve aquí! ¡Vuelve ahora mismo!

(CARRASPEA) ¿Entonces te veo luego... en la proyección?

Sí. Sí, sí. Nos vemos ahí. Eh...

¿Sabes, Maud? Me... Me... Me preguntaba...

Si no te importa... Eh, bueno, si te parece...

Sí, por supuesto que sí. ¿De verdad?

Sí, no me importa llevarte la película a la cabina.

No te preocupes. Ah, sí, sí. Eso.

Bueno, sí, por supuesto. En fin, gracias. Toma, toma, gracias, Maud.

¿Algo más, Émile? Sí... Bueno, he...

he pensado que... tal vez después de la proyección...

Émile, amigo, no te entretengas, que tengo prisa.

Ya tendrás tiempo de cortejar a Maud a la vuelta.

(RÍE) Adiós.

(Música animada)

Perfecto. Muchísimas gracias, Raoul. No hay de qué, Émile. ¿Por qué?

Estaba hablando con ella y me has interrumpido.

Pero mira que eres pillín. ¿Por fin te has decidido a pedirle una cita?

No, qué va. No. Es tan complicado... ¿Qué va a ser complicado...?

Le pides una cita, ella desfallece, te dice que sí,

tú desfalleces y listo. Tenéis una cita.

No, no creas que es tan sencillo.

Cada vez que la veo es como si... se me pegara la lengua al paladar.

Por eso deberías escribirle una carta.

Lo único que tendrás que pegar será el sobre.

¿Una carta? No es mala idea. Es una idea genial. Es mía.

Si quieres te ayudo. Tengo mucha labia, como bien sabes.

Bueno, en eso tienes razón, pero ¿qué sabes tú del amor?

¿Que qué sé? (RÍE) Oh... Eres adorable.

¿Que qué sé del amor? ¿No has oído nunca lo que dicen?

Cuando Raoul sale a pasear las gatitas no paran de maullar.

Vaya, si hasta rima... Es pura poesía, amigo.

Hola, Madame Hueve. Espero que no se haya levantado muy revuelta

y que no se haya pasado por agua. (RÍE PARA ADENTRO)

¿Y mis huevos? No es que no me fié de ti, Raoul,

pero con tu conducción es más seguro repartirlos en su embalaje original.

(RÍE) (FARFULLA) Genial.

(ESTORNUDA)

Raoul, ¿estás bien? No es nada, es solo la...

¡Achús!...alergia. ¡Achús!

¡Majadero! ¡Lo siento, cielo!

Conduces muy rápido.

Lo sé. Desde que Catherine funciona con aceite de girasol,

va como la seda.

Hablando de seda... tu abrigo... pica mucho. Parece de... paja.

¿De paja? ¿Qué dices? Con lo que me ha costado...

(RÍE) Émile... Este es un abrigo de alta... ¡Achús! ...calidad.

¡La inundación del siglo! ¡La cota de popularidad del gobernador...!

Eh... Raoul...

(Claxon)

¡Eh! ¡Oh!

(GRITAN)

(GRITAN)

Oh, no... ¡Achús!

(GRITA) ¡Odio a los pájaros!

(Música suave)

Gracias, Raoul. No se merecen, grandullón.

Hasta luego.

Oiga, tenga más cuidado.

-(RÍE)

-Aquí tienes, un cinto de ocasión, como nuevo. ¿Alguna cosa más?

Tal vez. Una preciosidad, ¿verdad que sí?

Ya lo creo.

(SILBA)

¿Qué es eso? ¿Que qué es? Esto es el futuro.

No, esto. ¿Es paja? No. Bien, volvamos al futuro.

¿Ves? Se acabaron las ampollas, se acabó el ponerse perdido

y las agujetas. Todo confort, nada de esfuerzo. Eso es el futuro.

De acuerdo, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues para...

¡Oh!

¡Uh! (RÍE)

-Adiós y gracias. Gracias a usted. Adiós.

Oh, mi cámara... Oh, fíjate...

(RÍE EMOCIONADO)

¡Eh, esa cámara es mía! ¿Por qué se la lleva? ¡Al ladrón!

(GRITA) ¡Al ladrón!

De acuerdo, vamos a ver.

¡Mi cámara! ¡Al ladrón!

Oh... No, no, no. No, no debería hacer eso.

(GRITO) Fantástico.

(SOPLA) Au... Si ayer funcionaba perfectamente...

(Claxon)

Oh, vamos...

Vale. A lo mejor si aprieto aquí... ¡Pero...!

¡Uy! ¡Uno! ¡Dos!

¿Eso es lo que querías? Muchísimas gracias, Raoul.

Me has salvado la vida. ¿Ah, sí?

Sí, mira.

¡Y tres! Justo lo que quería hacer. Bueno, ahora que ya está todo,

sigamos con el reparto. Eh... No... No sé si puedo...

Es que no quiero llegar tarde. Acabaremos en un santiamén.

(Música animada)

¡Caray!

El profesor te va a encantar. Muy adelantado a su tiempo.

Todo un visionario. Muy parecido a mí.

Lástima que no me enseñe su trabajo. Quizás sea tímido.

Sí, puede ser. ¡Profesor!

Parece que muy tímido.

¿Qué tenemos aquí?

(LEE) "Querido Raoul, estoy en una conferencia en Nueva York.

Deja el abono fuera. Charles se ocupará de todo".

¿Quién es Charles?

Charles, ven aquí.

Eh... (ASOMBRADO) ¡Oh!

(LEE) "Charles. Ayudante de botánico".

Hola, Charles.

Venga, Charles, dejemos estos sacos aquí dentro.

No queremos que se mojen, ¿verdad? (CHILLA)

A ver... "Ya que has entrado, deja el abono en la puerta

y procura no tocar...".

(QUEJÁNDOSE) ¡Ay! "No tocar nada. Gracias. Buenos días".

De acuerdo, está bien. Entendido.

Parece que el profesor te conoce bastante bien.

Sí, sí. (SILBA)

(ASOMBRADO) ¡Vaya! ¡Oh! ¡Qué maravilla!

Estamos abonando el terreno para futuros clientes, ¿verdad?

(RÍE) Abonando. ¿Lo pillas? ¿Y tú lo pillas?

Eres un mono.

(SILBA)

¿Nos damos una vueltecita? El mono ha dicho que no pasemos.

Ni caso. Grábalo. Imagínate... Tu película sobre la jungla.

Yo haré de explorador. ¿Qué me dices?

¿Has dicho grábalo? (RÍE) Eres un caso.

¡Pues claro! ¡Grábalo todo!

Bien, digamos que yo soy Jeff... y con mi compañero Charlie

salvaré a una damisela en apuros

de los oscuros peligros de la jungla. ¡Madre mía!

¡Mira ese monstruo! ¿Qué clase de árbol será?

Esto, Émile, es un "extremus gigantus circus... esparragus".

(CHILLA) Oh, en realidad es una secuoya.

Sí, como quieras... Una secuoya... Si prefieres el nombre genérico...

(EMOCIONADO) ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Mira eso!

¡Es el laboratorio del profesor! (RÍE) Émile, Émile, ven a grabarme.

(RÍE)

¿Qué tenemos aquí? (LEE) "No usar".

Veamos para qué sirve. ¿Estás grabando?

Sí, pero ahí pone que no lo uses. No pasa nada. Tranquilo.

(Explosión)

(TOSE)

(CHILLA) Eh... Ah...

Ah, sí, siguiente. Probemos este. Se llama "modulador de voz".

Me gusta el nombre. Bla, bla, bla. Para una voz más melodiosa.

(CHILLA)

(ENTONA)

(RÍE) ¡Eso es increíble! Ya lo creo.

Charles, tienes una voz lírica fabulosa. Ahora probemos este.

(LEE) "Superfertilizante. Inestable".

De acuerdo. Ahora cogemos una semilla...

La ponemos aquí. Unas gotitas... y a esperar.

Seguimos esperando.

Y esperamos. Bueno, menuda estafa.

A lo mejor deberías regarla. ¡Buena idea, Émile!

(TARAREA)

Qué decepción, profesor. En fin, siguiente.

A ver si el viejo chiflado

ha inventado algo que funciona de verdad.

(Ruido)

¡Ah!

¿Lo has grabado? ¡Sí! ¡Lo tengo todo!

(RÍE) Un girasol de ese tamaño produciría toneladas de aceite.

Gastaría diez veces menos en combustible para Catherine.

(RÍE) Émile, hoy es mi día de suerte.

¿Émile?

(Música tensión)

(Explosión)

(TOSE)

(Música terror)

¿Eh? ¿Qué...?

¡Oh! ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

¿Raoul? ¡Raoul! ¿Raoul, Raoul, estás bien?

(RESOPLA) Sí... Sí.

Creo que el abrigo me ha salvado la vida. Émile.

¡Émile! Estoy bien, estoy bien. Oh, bien, bien...

¡Charles! ¿Y Charles? ¿Charles?

"Mira arriba". ¡Oh! ¡Eh, Charles!

Todo en orden. Charles está bien, tú también, yo también,

las plantas también...

(Cristal)

¡Vaya! ¡Es hora de irse! Buenas noches. Un placer.

Raoul, tú... tú no has visto nada raro ahí dentro, ¿verdad?

¿Quieres decir aparte de un mono cantor,

un girasol de 15 metros y una explosión casi nos mata?

No. ¿Tú has visto algo raro? ¿O sea que no has visto

una criatura de 2 metros con grandes ojos rojos de insecto,

cuatro patas y espinas por todo el cuerpo?

(RÍE) Émile, me parece que has visto demasiadas películas.

¿Tú crees? Sí, amigo mío. ¡Achús!

(Claxon)

(Música suave)

(Chirrido de insecto)

(Música)

(GRITA)

(Música suspense, gritos)

(Conversaciones)

Puedo considerarme una afortunada.

-Madame Carlotta, ¿le ha comentado Lucille lo de mis canciones?

-Sí, sí, vete ya. -Está bien.

-Bueno, los ríos se desbordan de vez en cuando.

¿Por quién me toman? ¿Por Moisés? ¿Esperan que obre milagros?

-No, pero tal vez algunos barcos, más pasarelas,

algún albergue para los pobres, mantas...

-Olvida las mantas. La solución aquí reside en la desviación.

-Oh, sí, perfecto. Desviemos el agua. -Oh... El agua no, Pâté, la atención.

Necesitan olvidar este mar de preocupaciones

y pensar en algo... grandioso. En algo que arrase este titular

y lo reemplace con algo que despierte su imaginación.

-¿Cómo qué?

-No lo sé, algo que suene explosivo, algo que haga bum.

(Corcho)

Trae aquí. -¿Qué?

-Largo. ¡Ya! -No ha sido culpa mía.

- Gobernador Maynott, capitán Pâté, espero que todo sea de su gusto.

-Oh, sí, mi querida Carlotta, sí. -Por supuesto que sí, ¿verdad?

-Y para que todo sea perfecto... -¿Es que no lo es? ¡Oh!

-Solo necesito...

que el angelito de tu sobrina acepte mi invitación...

Con mis respetos. (RÍE) -Oh, Monsieur gobernador,

qué gran honor, qué ilusión le va a hacer.

Oh, hablando del rey de Roma.

(Música, aplausos)

(CANTA EN INGLÉS)

(Vítores)

No me interesa.

Todo el mundo necesita alguien, incluso tú. Fíjate en el gobernador,

un hombre de éxito, un hombre de Estado...

Y pretencioso. Tiene una medalla de honor.

Y aburrido. La gente le respeta.

Tiene el pelo precioso. Oh, me encanta su pelo.

Y huele bien, ¿no? Y es atractivo.

No es mi tipo. ¿Qué no es tu tipo?

De acuerdo, puede que aún no, pero conócelo, se buena

y será tu tipo. Regálale una de esas preciosas sonrisas tuyas

y, quién sabe, vamos, déjame verla. Oh, perfecta.

(RÍE)

(RESOPLA)

-Oh, qué voz. -Qué mujer.

-¿Cómo que qué mujer? -Te estoy picando.

¿Te has puesto celosa? -Oh, no...

(RÍE) -Ya las recojo yo.

Ya está.

(Música tensión)

-¡Ah! -¿Qué ocurre?

-Algo me ha tocado. -Oh, tranquila, querida...

No atacará a un animal más grande que él.

(Maullidos, bufidos)

(GRITA ATERRORIZADA) -¿Qué?

(GRITA) ¡Ah! ¡No, no, no, no!

¡Corre, corre, corre, vámonos!

(GRITAN)

(Chirrido de insecto)

Oh, era horrible. Medía unos 2 m. Tenía los dientes afilados.

Horrible. -Sí, claro... Firme aquí.

-Sí.

-¿Cómo va ese retrato?

(INCRÉDULO) -¿Qué? -Tiene talento, ¿eh?

-Entiendo. ¿Qué podría rimar con gran destino?

(RÍE) ¡Oh, ya lo tengo! Mío. Pase.

¿Pâté? ¿Qué demonios llevas puesto?

-Forma parte de la nueva campaña de deporte para los agentes de élite.

Dirigiré la unidad de bicicletas de respuesta rápida.

-Brillante. ¿Alguna novedad?

-Bueno, solo es una teoría, pero...

Aquí es donde hicieron añicos el escaparate de la tienda.

Aquí es donde los niños salieron golpeados.

-De acuerdo. -Aquí es donde el caballo se espantó

y entró galopando en la tienda de lencería. ¿Me sigue?

-¿La verdad? No.

-Hay un patrón, una progresión lógica,

que nos lleva directos hasta... aquí. -¿Y...?

-Quisiera pedir permiso

para investigar el caso más a fondo, señor.

-Sí, por supuesto. Investiga a tu antojo.

Que el público vea que somos hombres de acción.

-Gracias. -De nada.

-Gracias.

-Y no te precipites resolviendo el caso.

-Cuanto más rápidos seamos, mejor, señor.

Estamos al borde de una catástrofe.

-Donde tú ves una catástrofe, yo veo una oportunidad.

Sabes, querido capitán, cuando la gente tiene miedo

necesita protección. Necesita alguien a quien encomendarse...

Alguien en quien creer. Un salvador. Un héroe.

En otras palabras, me necesita... a mí.

(Campanas)

"Dale recuerdos de mi parte". "Descuida".

"No, no hace falta, no se los des. Bueno, solo si me menciona".

"Está bien". Oh, espera, querida, quiero verte.

Perfecta.

¿Qué es esto?

(LEE) "Una extraña criatura ha sido vista en las calles de París.

La bestia mide 2 m, es muy peluda y tiene dos grandes ojos rojos.

Dada la gravedad de la situación recomendamos a todos los ciudadanos

que no salgan solos por la noche". Oh, genial...

"Tengan cuidado y no se asusten".

(GRITA) (GRITA)

¡Me has asustado! ¿Qué haces aquí?

Tú me has asustado a mí. Y vengo por trabajo.

Espero que esté intacto. Tranquila, estoy bien.

Me refiero al champán, idiota. Mira, me has puesto perdida.

Ya empezamos con los numeritos. Vamos, no es nada.

Déjalo, lo estás empeorando.

Oh, genial, tendré que cambiarme otra vez.

No te vendría mal. El marrón no te favorece nada.

(RÍE)

Ahora resulta que eres un experto en moda.

Muy creíble con ese abrigo de paja que llevas.

No es de paja. No has cambiado ni una pizca.

Eres el mismo cabeza de chorlito de siempre.

Y tú sigues siendo... siendo tan... tú.

Siempre tan elocuente. (IMITA) "Siempre tan elocuente.

Soy tan lista... Usó palabras como elocuente.

Miradme, mirad lo divina que soy". (IMITA) "Oh, yo soy tan tonto...

Me he caído otra vez". "Soy una estrella.

Soy una princesa. Pero canto como una...". ¡Rana!

Oh, ya entiendo. ¿El qué?

Tienes envidia. (RÍE) Oh, sí.

Envidias mi éxito. Te hace sentir inferior.

(RÍE) Escucha, tesoro... ¡No soy tu tesoro!

Escucha, tesoro, me va muy bien, ¿vale?

Las mujeres me adoran, los hombres me imitan,

los hombres quieren salir con las mujeres a las que les gusto...

y las mujeres quieren parecerse a los hombres que quieren salir con...

Soy popular y creativo. ¿Creativo?

¿Te refieres a esa tartana?

No te atrevas... a meter a Catherine en esto.

Si quieres ver algo popular y creativo ven a ver mi espectáculo.

Oh, espera, no puedes... No admitimos fracasados.

¡Oh! ¡Perdóneme, su insoportable alteza real!

¡No sabía que había que ganar la medalla de honor

para poder entrar en este antro!

En tu caso, la única forma de que te dejen pasar,

es que aparezcas con esa medalla pinchada en el pecho.

Le iría que ni pintada a tu abriguito de paja.

¡No lo es! ¡No es... No es de paja!

(RÍE) Una cosa más:

si vienes con esa medalla, te daremos la mejor mesa

y podrás beber todo el champán que te apetezca. Invita la casa.

¡Ah!

"Albert, ¿puedes salir para meter el champán?".

"Estoy en el baño". "Ahora".

"Está bien, ya voy". Víbora.

¡Hay un monstruo en París! ¡Ay! ¡Ah...!

La gente tiene miedo. Dame uno, toma.

Gracias.

(SUSPIRA)

(Motor)

¿Cómo va la cosa? -Casi lo tengo.

De acuerdo, veamos... Oh...

Oh... Un momento. ¿Qué es esto?

(Música suspense)

¡Oh, santo Dios! ¡Es una pesadilla!

Émile, es una pesadilla. ¡He perdido mis clientes!

¡Ah! ¡No! Ay... ¿Qué es eso? Es... Es... Es el monstruo.

El monstruo que hemos creado. ¡Es nuestro monstruo!

Tiene tus ojos y mis piernas peludas.

¿Qué vamos a hacer? Todo saldrá bien.

No ha sido culpa nuestra. Además, nadie sabe que estuvimos ahí.

Pudo ser cualquiera... Lamento interrumpir la sesión,

caballeros, pero creo que van a protagonizar la próxima película.

Se llama: el interrogatorio.

(CARRASPERA) -En mi opinión, la humanidad se divide

en dos categorías diferentes. Las masas uniformes anónimas

que viven su vida como... cucarachas,

y aquellos con un gran destino,

como el suyo y el mío. Es muy amable, gobernador,

pero yo solo soy una cantante. Oh, no sea modesta...

Por cierto, próximamente inauguraré el nuevo funicular.

Va a ser la comidilla de la ciudad... Y sería un honor...

que participara en la inauguración del evento y estuviera a mi lado,

porque no es solo una cantante, es una estrella que brilla mucho más

que todas las demás, que ilumina el camino hacia un brillante futuro

para usted, para mí, para nosotros.

Ah... Se lo agradezco mucho, pero...

¿No cree que es un pelín pronto

para referirse a nosotros como... nosotros?

(CARRASPEA) Disculpe. (MOLESTO) -¿Sí, Pâté?

-Lamento interrumpir, pero tengo una noticia sumamente importante.

-¿Cuál? -El monstruo.

Tengo tres sospechosos.

Si se fija detenidamente... Aquí, justo antes de la explosión.

¿Ve ese puntito negro? Es una pulga el pelo del mono.

Sospecho que la combinación de estas pociones...

la convirtieron...

en el monstruo. (APLAUDE) -¡Bravo, Pâté! ¡Bravo!

Una pulga gigante. Eso es exactamente lo que estaba buscando.

(RÍE) Perdone, señor...,

pero estoy en la flor de la vida... No quiero ir a la cárcel.

No es un buen sector para las entregas a domicilio.

Arreste al mono. ¡Era su pulga!

¿La cárcel? ¿Quién ha dicho nada de la cárcel?

Esta es una historia de héroes, y los héroes no van a la cárcel.

-Pero, señor, son culpables. -¿Culpables de qué?

¿De brindarme la ocasión de demostrarle al público

en quién puede depositar su confianza? No, no.

No merecen acabar entre rejas. Lo que merecen es que lo celebremos,

que les honremos, merecen...

Toma. Elige una.

Bueno, ¿hay alguna medalla de honor ahí, por casualidad? ¿Eh?

(CANTA DESENTONANDO EN INGLÉS)

¿Qué tal? Bueno, gracias, Albert...

Escucha, ¿puedo hablarte con franqueza?

¿Por qué? ¿No te ha gustado esa? A ver esta.

(CANTURREA) Espera. Albert. Albert...

La canción no es el problema. ¿Y cuál es el problema?

Tengo mucho talento. Todos mis amigos me lo han dicho.

Solo necesito que me den una oportunidad, nada más.

O eso u otros amigos. Soy yo. Tengo que irme, cariño.

Tengo prisa. Luego me cuentas, ¿vale? ¿Contarte el qué?

Ya sabes, qué tal te fue con el gobernador, ¿no?

Ah... Eso... Muy bien. Bien. Me muero por oírlo.

Oye, Albert, gracias. No te molestes.

Soy demasiado original para un lugar como este.

Demasiado vanguardista. Me lo has quitado de la boca.

Eso es lo que soy, demasiado vanguardista.

Justamente. Tienes razón. Este no es mi sitio.

Adiós. ¡Ah! ¡Puf!

(RESOPLA)

Me tiene envidia, eso pasa.

Está encasillada en su papel de cantante burguesa

mientras yo exploro nuevos horizontes.

Tiene pavor. El talento da miedo.

(Ruido)

(Música suspense)

¿Quién anda ahí?

(Truenos)

¡Abre la puerta! ¡Ábreme! ¡Soy yo! ¡Ábreme! ¡Abre la puerta!

(GRITA)

¡Mi tobillo! ¡Me he roto el tobillo!

Escucha, Albert, no...

(Quejido)

Dios mío...

¿Está bien?

¿Se ha hecho daño?

Señor, lo siento mucho.

Déjeme ver...

(Música suspense)

(ASOMBRADA) ¡Ah!

¡Oh...!

(GRITA ATERRORIZADA)

¡No, suélteme, suélteme!

(JADEA)

(Música tensión)

(JADEA ALIVIADA)

Es una pesadilla. Me voy a despertar.

Me voy a despertar. Me voy a despertar.

(Goteo rítmico)

(ENTONA)

(CANTA EN INGLÉS)

(Lluvia)

(Pasos)

¿Tienes... Tienes nombre? (CHIRRÍA)

¿Qué te parece... Francoeur?

(CHIRRÍA)

Significa corazón honesto. (CHIRRÍA)

Ven conmigo.

(Música suave)

(ASIENTE)

Un segundito...

Ya. Ten paciencia, casi he acabado. Espera aquí.

"Esto... A ver..."

(Sonido)

Oh, esto podría servir.

O no. Casi que no.

¿Qué te parece este? ¡Ah!

Demasiado excéntrico.

Oh, ya lo tengo.

No te muevas.

No te muevas... Casi lo tengo.

Ya está.

Impecable.

Las manos, Francoeur.

Así.

Perfecto.

La Policía ya no te va a reconocer.

Bien, si me disculpas, me toca a mí.

(Ruido)

¿Va todo bien?

(Notas)

Eso se llama guitarra. Es muy difícil de tocar.

(Puerta)

(CHISTA) "Soy yo".

(RESOPLA)

Hay una sorpresa esperándote fuera, cariño.

Enseguida salgo.

Haz lo que quieras, pero sin hacer ruido, ¿vale?

Enseguida vuelvo.

Buenas noches. Buenas noches.

¿Y bien? Vaya, vaya.

Brilla, brilla, mi estrellita. Oh, ¿qué haces tú aquí?

Querida, hemos venido a ver tu supuesto espectáculo.

Dime qué llevas en la solapa, Émile.

Oh, me parece que es la medalla de honor, Raoul.

Vaya... Émile, pero qué coincidencia.

Casualmente yo llevo otra. (INCRÉDULA) ¿Qué?

¿Dónde la has robado? Oh, no, no. No la hemos robado.

Nos la dio el gobernador Maynott. ¿En serio?

Un momento, espera, ¿qué es eso? ¿Oyes algo? Yo oigo una voz.

"Si ganas la medalla de honor tendrás la mejor mesa del local".

¿Te suena de algo? ¡Albert!

Lleva a estos caballeros a la mejor mesa del local.

¿Por qué yo? Disfruta del espectáculo,

si es que sabes apreciarlo.

¡Adiós!

¿Ya os conocíais? (SATISFECHO) Oh... Sí...

Digo, sí.

(RESOPLA) Será...

(Guitarra)

Francoeur, ¿qué estás...? Querida... Qué maravilla..

Puedo explicarlo.

El genio no necesita explicación, cariño.

Nunca había oído nada igual. ¿Dónde lo has encontrado?

Apareció por casualidad. Es perfecto para tu dulce vocecita.

Voy a decírselo al resto de los músicos.

¡Qué emoción! No creo que...

¡Haremos historia! ¡Lo presiento! (RÍE NERVIOSA)

¿Qué parte de "no hagas ruido" no has entendido?

(Corcho)

Oh, gracias. Muy amable, gracias. No hay de qué, señor.

Venga, relájate, quítate el abrigo. (SUSPIRA) De acuerdo.

Oh.

Oh, ¿qué es esto?

"Querida Maud". ¡Trae!

¡No! ¡Devuélvemela!

Así que me has hecho caso, bribón. No pensé que te atreverías.

¡Devuélvemela! No, no, no.

"Quisiera proponerte...". ¡Para! ¡No leas eso!

¿Una cita?

(SUSPIRA) ¿Dónde? No lo sé.

Venga, trae. Devuélvemela. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!

¡O le contaré a todo el mundo que estás enamorado de Lucille!

(Silencio)

¿Estás loco? ¿Yo?

¿Esa mujer?

¿En qué cabeza cabe?

Es más que evidente. Tú sí que eres evidente.

(Murmullo)

¡Y ahora, damas y caballeros...!

¡Francoeur, vamos!

¡La única, la inimitable...! ¡Francoeur!

¡Muévete! ¡La incomparable Lucille!

(Aplausos)

(Gritos de asombro)

¡Oh, oh!

Buenas noches.

Bienvenidos al Mirlo Blanco.

Cuánto me alegro de verles esta noche.

Hoy...

les presentamos a una gran revelación musical,

al maestro de la guitarra venido desde... algún lugar.

¡El gran virtuoso monsieur Francoeur!

(Aplausos tímidos)

Adelante, siéntate con la banda.

Todo irá bien.

(Risas)

(Chirridos)

(Música)

¡Oh!

(CANTA EN INGLÉS Y FRANCÉS)

(CANTA EN INGLÉS Y FRANCÉS)

(Aplausos)

Paradojas.

(VITOREA)

Vente. Vale.

Has estado fantástico. Un éxito como este se merece...

plu-plumas.

¡Achús!

¡Oh! ¡Ah!

Perdón, son las plumas.

Te diré lo que no merezco yo: a ti.

Oye, Lucille, solo quería decirte que las notas agudas eran...

¡agudas!

Y las notas graves eran...

graves.

Y todo el número ha sido..., ha sido..., ya sabes, ha sido...

Mágico. Sí, exacto. Ha sido mágico.

Y tú...

(RÍE)

Tú has estado espléndido.

Ha sido maravilloso, mademoiselle Lucille.

Gracias. Eh, ¿señor?

Ah.

(GRITAN)

¡Eh! ¡Que duele!

¡Oye! ¡Chis!

¿Cómo que "chis"? Es el...

Es el... (SUSURRA) El monstruo.

No es ningún monstruo.

¿Y todos esos testigos? Y los destrozos, ¿qué?

Cuando la gente tiene miedo, empieza a desvariar.

Puede que sea una pulga gigante, pero no dañaría ni a una mosca.

Fijaos en él. (ENTONA)

Y qué voz tiene.

¿Habíais oído una voz tan melodiosa?

(ENTONA)

Una vez. Sí, era un mono.

Mi vida, ¿estás lista? Sales en dos minutos.

Enseguida voy.

Perfecto, querida. No te retrases.

La verdad es que parece demasiado afable para ser un monstruo.

Ciertamente. Ya sé lo que haremos.

Se lo presentaremos al gobernador mañana en la rueda de prensa

y aclararemos el malentendido. ¿Qué rueda de prensa?

¡Lo pulverizaré! ¡Lo aplastaré!

¡Lo devolveré al infierno, de donde ha venido!

(Aplausos)

-Gobernador, ¿cómo se propone matarlo?

(RÍE) -¿Cómo? Con agua.

Las pulgas no pueden vivir en el agua,

y en este momento la providencia ha querido que París esté inundada.

Ese es el motivo por el que no ordené drenar las calles.

El agua es el arma que voy a usar.

Cuando encuentre a la bestia, la abatiré y la ahogaré.

(Aplausos)

-Gobernador, gobernador, muy encomiable,

pero ¿cómo piensa ahogar al monstruo si ni siquiera lo ha encontrado?

(RÍE) -Lo encontraré, descuide.

Es más, voy a aprovechar la rueda de prensa

para ofrecer una recompensa a la primera persona

que me ofrezca cualquier información que nos ayude a atrapar y matar

a esta amenaza de la paz y la felicidad.

(MUJER) -Menuda labia.

-¿Señor? -Sí.

-Yo tengo información. -Excelente, excelente.

(SUSURRA) Vamos. Por favor, suba.

¡Rata de cloaca!

Él sí que acabará ahogado cuando le eche el guante.

No llegaremos antes que la policía. ¿Me tomas el pelo?

No nació el parisino que llegue antes que yo al mismo destino.

¡Émile! ¡Maud!

He oído lo valiente que fuiste. ¿Ah, sí?

Sí, y la medalla lo demuestra. No fue nada, yo...

No lo creo. ¡Émile!

¡Sí, ya voy!

Tengo que irme, pero... Para ti. ¡Émile!

El deber me llama.

"Querida Maud, quisiera proponerte una cita.

El sábado".

¡Oh! ¿A las tres de la tarde?

"Con todo mi afecto, Émile".

(SUSPIRA)

¿El sábado a las tres de la tarde? Bien, pero ¿dónde?

-Venga, vámonos.

Al cabaret.

¡Oh!

Ah, un mono. Esto no es el arca de Noé, ¿sabes?

Escucha, tesoro, no vine a discutir, sino a salvarte.

¿A salvarme? Entremos.

Maynott. ¡La policía!

¿La policía, qué? ¡Oh!

(Sirenas)

Daos prisa. Adentro, vamos. ¡Oh!

(CHIRRÍA)

(Golpes)

Gobernador, qué sorpresa. Lo mismo digo.

¿Dónde está? ¿Quién?

¡El monstruo! ¡Au, me hace daño!

No tanto como usted a mí.

Sus palabras ya no me embelesan, querida.

Así que acabe con esta farsa

y tenga la decencia de decirme la verdad por una vez.

¿Dónde está? ¿Dónde está el qué?

Señor, está ahí.

¡Oh!

Primero me acusa sin la más mínima prueba,

luego irrumpe en mi propiedad privada.

Como se atreva a entrar en mi camerino,

tendrá que buscarse a otra cantante. Eso está hecho.

¡Maldición!

¡Aquí no hay nada!

(JADEA)

-Lo hemos registrado todo, señor, y nada.

-¿En serio? Ya se lo dije.

Estoy... Estoy confundido. No sé qué decir.

Yo sí. Gracias. ¿Gracias?

Por anteponer la seguridad pública o la suya propia.

Yo... Liderando una operación

para liberar las calles de París de esta terrible amenaza.

Pero...

¡Si estaba aquí! ¡Yo lo oí!

-¡Lleváoslo! -¿Pero qué he hecho yo?

-¿Que qué has hecho? ¡Mentir a la policía!

¡Dar un falso testimonio! ¡Difundir falsos rumores!

¿Quieres que continúe?

¡Lleváoslo! -Ven aquí.

-¡Vamos, andando!

-Querida, estoy abochornado. -¡Yo soy inocente!

Solo cumplía con su deber.

No le reprocharía que no quisiera cantar en la inauguración.

Por supuesto que cantaré.

Así le demostraré todo mi apoyo y admiración

por lo que ha hecho por nosotros. Oh, gracias, mademoiselle.

Que tenga un buen día.

Igualmente. Sí.

(Puerta)

(SUSPIRA)

(SUSURRA) Francoeur. Raoul.

Ya no hay moros en la costa.

Podéis salir.

¡Oh!

Oh, Francoeur.

Estás ahí.

¡Fantástico! ¡Bravo, Lucille! ¡Qué convincente has estado!

Puede esconderse en mi sala de proyecciones,

nadie sube nunca. Hasta que alguien lo haga.

Necesitamos una solución a largo plazo.

Ten, límpiate.

¡Achús!

¡Malditas plumas!

Si pudiéramos encogerlo un poco y tuviera una estatura normal,

nadie lo encontraría.

Cuanto más bajito, menos te mira la gente.

Al menos, según mi experiencia.

Solo hay una persona que podría salvarle,

y ahora está en Nueva York.

Pero no la necesitamos.

Lucille, no te ofendas, hablamos de ciencia con mayúsculas.

Yo solo sé de repartos; Émile, de películas;

tú eres experta en el mundo del espectáculo...

Exacto.

Entiendo.

Muy astuta. Gracias.

Disculpad, ¿quiere alguien explicarme qué os proponéis?

¡Damas y caballeros, vengan a ver París desde el aire!

¡Una experiencia de gran altura!

(Música suave)

(MAYNOTT) ¡Y olvidarnos de las preocupaciones diarias!

¡Monstruos paseándose por nuestras calles,

inundaciones que amenazan nuestras vidas!

Perdón. Disculpe.

Además de esta maravilla, quisiera ofrecerles algo más.

Aquí tienen esperanza, aquí me tienen a mí.

(Aplausos tímidos)

¡Así que, con gran orgullo, tengo el honor de anunciarles

mi candidatura al puesto de maire de París!

¡Eh, vamos!

Antes de acometer tan importante tarea,

tengo el grandísimo placer de presentarles

al símbolo de su actual grandeza.

¡Damas y caballeros, les presento a Lucille,

el ángel de Montmartre!

Lucille.

(Aplausos)

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

¿Has visto?

Oh.

(CHISTA) Señor.

Señor. Ahora no, muchacho.

Es el... He dicho que ahora no.

Pero, gobernador, es el antídoto para el monstruo.

Estaba en el laboratorio del profesor.

¿Me permite? -¿No oíste mi discurso?

Yo soy el antídoto.

Y ahora, largo.

(CHIRRÍA)

(TARAREA)

(RÍE) ¡Dios mío, es el monstruo!

(Gritos)

¿Qué?

¡Allí!

(Música suspense)

¡Oh, no! (ENTONA)

(GRUÑE) ¡Qué miedo!

¡Oh, Lucille!

¡Oh! ¡Oh, no!

¡No disparéis, le daríais a mi ángel!

¡Gobernador, el antídoto!

¡Tírelo!

(Música tensión)

¡Eh, mirad todos! ¡Es el monstruo!

¡Ha vuelto a su tamaño de pulga! ¡Oh, sí! ¡Mátala!

¡Eso haré!

¡El monstruo ha muerto!

¡Larga vida a nuestro héroe, maire Maynott!

¡Bravo! ¡Larga vida a maire Maynott!

Muchas gracias. Oh, mi héroe.

Gracias.

(COREAN) ¡Maynott! ¡Maynott!

(RÍE) -Me halagan. Gracias.

-¿Pero qué...?

Gobernador. -¿Sí?

¡No!

Pâté, abre la trampilla.

(Música tensión)

¡Me habéis engañado!

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(Música tensión)

¡Francoeur, márchate de aquí! ¡Aléjate! ¡Salta, salta!

¡Sí! ¡Muy bien, así! ¡Vamos, tienes que salir de aquí!

¡Salta! ¡Vete! ¡Vamos, salta!

¡Vete!

¡Oh!

(CHIRRÍA)

¡Apartaos! ¡Vamos!

¡No!

Vaya.

(Música tensión)

¡Alto ahí! ¡Detente! ¡Para!

-¡Que alguien detenga al mono!

-¡Vamos, chicos!

¡Os vemos abajo!

¿A qué estáis esperando? ¡Atrapadlo! ¡Ahora!

(Silbato)

¡Raoul, vamos!

¡Eh!

¿Lista? Oh, no.

Raoul, si nos matamos, te mato. Vale.

(GRITAN)

¡Suba el funicular!

-Imposible, señor, el sistema está automatizado.

En cuanto se cierran las puertas, no se puede parar.

-¿Así que no puede subir?

Muy bien, entonces bajará.

(GRITAN)

¡Vamos a por Catherine!

¡Raoul! ¡Oh, no!

(RÍE)

(TOSE)

(TOSE)

(TOSE)

Eh... Lucille.

¿Qué hacemos con Raoul? Súbete, nos encontrará.

(Sirenas)

¡Eh, mi bici!

¡Ahí estás! Me echaste de menos, ¿eh?

¡Oh!

¡Uf!

¡Ah!

¡Alto, al ladrón!

-¡Ay!

-Trae aquí.

(GRUÑE)

¡Confiscado!

¿No querías ser la estrella del cuerpo de bicicletas?

He aquí tu oportunidad. ¡Ponte a pedalear!

-¿Eh?

Su billete, por favor.

¡No!

-¡Cuidado! ¡Detengan ese autobús!

¡Disculpen!

(GRITAN)

¡Ahí estáis! ¡Subid!

(GRITAN)

Bienvenidos a bordo.

(Claxon)

Uf.

(Sirenas)

¡Aquí vienen!

-¡Cuidado!

¡Eh, Raoul!

(Claxon)

¡Oh! Ay, pobre. ¿Estás bien?

¡Uy, mi capó!

Metámoslo detrás.

Vale, un momento.

¡Eh, alto! ¡Quedan detenidos! ¡No se muevan!

¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vamos, venga!

¡Que no escapen! Vamos, rápido.

Daos prisa, daos prisa. ¡Alto ahí, no se muevan!

Están ahí, Raoul. ¡Rápido! Ya voy.

Date prisa. ¡Vamos!

¡Detenedlos!

¿Charles?

(Música tensión)

¡Alto ahí! ¡Deteneos!

-¡Te tengo! Tu documentación.

¡Oh!

¡Oh!

¿Eh?

(Sirenas)

Oh.

Ya lo tengo.

Perdonad.

¿Qué? ¿Qué estas haciendo?

Tu abrigo. (SOLLOZA) No pasa nada.

Total, era de paja.

¡Eh!

Creíais que me habíais dado esquinazo, ¿verdad?

Émile. ¿Sí?

Quita eso, por favor. ¿Tengo que salir?

Por favor. De acuerdo.

(Disparo)

¿Pero qué...? ¡Émile! ¡Émile, ten cuidado!

¿Eh?

(Música suspense)

¡Eh!

(GRITAN)

-Pâté, necesito un arma más grande.

¡Oh, por supuesto! ¡Magnífico!

¡Al Sena!

¡Al Sena, Pâté! ¡Al Sena!

-Con gusto la llevo hasta allí, señorita, pero no hay nadie arriba.

-Lo habrá, estoy segura.

-¡Más rápido, Pâté!

Imagínate que estás ganando el Tour de Francia.

-Nunca quise participar en el Tour, señor.

Demasiado fatigoso.

-Precisamente, esto es más fácil. No hay montañas.

¡Sí, pedalea! ¡Pedalea!

Sin las ruedas de delante, no puedo girar.

¡Oh, no!

(MAYNOTT RÍE)

¡Dios mío!

¡Mis mercancías!

¡Ah!

¡Oh, Dios! ¡Oiga!

¡Francoeur!

(GRUÑE)

¡Rápido, tenemos que ayudarle!

Antes tenemos que salir de aquí. ¡Nos hundimos!

¡Ah!

(SUSPIRA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah, Émile!

(GRITA)

¡Oh, ya lo tengo!

(RÍE) Ya está.

Uno, dos. Uno, dos.

Perdón, pero seguimos hundiéndonos. Sí, pero estamos avanzando.

Arriba, abajo. Arriba, abajo.

¡Baja esto, Pâté! ¡Bájalo! -¡Hago lo que puedo, señor!

-¡Pues no es suficiente!

¡Y voilà!

Sanos y salvos. Y secos.

Gracias al gran equipo Raoul y Catherine.

¡Catherine! ¡No!

¡No, no, no!

¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no!

(Música trágica)

¡Émile! ¿Maud? ¿Qué haces tú...?

¿Recuerdas el monstruo del que todos hablan?

¡Está aquí!

No, no te preocupes, Maud, venimos a protegerlo.

¿A proteger a un monstruo? ¡Vamos, Émile!

¡Sí, ya voy!

Enseguida vuelvo a por ti.

Si tú te vas, yo también.

(JADEA)

¡Es imposible, señor!

-Qué inútil. Tengo que hacerlo todo yo solo.

-¿Señor?

No pretendo decirle lo que debe hacer, señor,

pero ¿no cree que, no sé, deberíamos reconsiderar...?

(VOZ AGUDA) Esa criatura no le ha hecho daño a nadie.

(VOZ AGUDA) -Eso no impor... ¿Por qué tienes esa voz tan ridícula?

-Es el helio, señor.

-¡El monstruo se interpone entre mí y el ayuntamiento!

¡Si él se muere, yo gano!

(RÍE)

¡Francoeur!

¿Estás bien?

¡Oh, oh!

¡Vamos, daos prisa!

(GRUÑE)

Apártate, Lucille.

Adelante, dispara. No me tientes.

Los periódicos tenían razón.

Hay un monstruo en París, y lo tengo frente a mí.

¿Qué? Como quieras. ¡No!

¡Oh, me han dado! ¡Abatido!

Estoy bien, ¡estoy bien!

¡Francoeur, largo! ¡Huye!

(GRUÑE)

¡Ah!

¡No, no! ¡Lucille!

¡No!

¡No!

¡Raoul! Aguanta, Lucille.

¡Raoul! Estoy aquí.

(RÍE)

¡Alto ahí! Por supuesto. Claro.

-¡Oh, Émile! ¿Estás bien?

(Música tensión)

¿Qué estás haciendo?

¡Aguanta, Lucille! ¡Ya voy!

Émile, no importa. Se acabó. Deja que te ayude.

¿Sabes una cosa, Maud? Estoy muy enfadado.

Y, por primera vez, voy a hacer algo al respecto.

¿Me permites, por favor? Claro.

¡Raoul! Casi te tengo.

¡Ah!

Tranquila, todo saldrá bien, ¿vale? Lucille, estoy aquí.

¡Achús!

(GRITA)

¡Vamos a morir!

(Música suspense)

(RÍE)

(GRUÑE)

Dame eso, retaco.

Yo seré un retaco, pero con una pistola grande.

En realidad, la pistola es bastante pequeña.

Y ahora, devuélvemela. -¡Deja a mi Émile en paz!

¡No, para!

¡Ah!

-¿Sigues queriendo hacerte el héroe?

Dame mi pistola o ya puedes despedirte.

¡Vale, vale! Tome la pistola.

(MAUD GRITA)

-Cada uno tiene su destino.

El tuyo está a la sombra, y el mío está bajo los focos.

Oh, tu broche.

¿Qué? Espera.

¡Eh!

¡Muy bien, Maynott, que empiece el espectáculo!

Maud, cierra los ojos.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música emotiva)

¡No! (GRITA)

(GRITA) ¡No, no, no!

Émile, has estado fantástico. Igual que en mis sueños.

¿En tus sueños?

(Música tensión)

(GRITAN)

(Disparo)

¡Francoeur!

¿Dónde estás? ¿Dónde estás?

(RÍE)

¡Lo conseguí!

¡He matado al monstruo de París!

(RÍE)

¡He sido yo!

(Música trágica)

(RÍE)

-Gobernador.

(RÍE) -Pâté.

-Tengo un mensaje del ministro del Interior.

Está muy disgustado con los destrozos causados

durante su persecución maníaca en pos de sus ambiciones.

-Pero, como todos pueden ver, arriesgué mi vida, Pâté.

He liquidado al monstruo. Díselo al ministro.

-Será un placer. Victor Maynott, queda arrestado

por el asesinato premeditado de monsieur Francoeur.

-¿Qué? ¿Perdiste la cabeza?

-Por el contrario, estaba tan empeñado

en ser un leal subordinado, que no me di cuenta de la ruina

a la que nos estaba llevando.

He necesitado que una pulga me abriera los ojos.

(RÍE) -¿Te has vuelto majara? Solo era una repugnante pulguita.

-Cuánto se equivoca, señor. Había más humanidad en esa pulga

que en la sabandija que tengo frente a mí.

-¿Sabandija? -¡Lleváoslo!

(Canción en inglés)

¡Lucille, te estamos esperando! -¡Sal, Lucille!

-¡Queremos ver a Lucille!

(LLORA)

¿Lucille?

Escucha. Escúchalos, te adoran. No puedo, Raoul.

Por supuesto que puedes. Naciste para cantar.

Si no lo haces por ellos o por mí, hazlo por él.

(COREAN) ¡Lucille! ¡Lucille!

¿De acuerdo?

(COREAN) ¡Lucille! ¡Lucille!

¡Lucille! ¡Lucille!

(Aplausos)

-¡Enhorabuena, Lucille! ¡Canta!

Vamos.

(CANTA)

¿Eh?

(CANTA)

¿Francoeur?

(CANTA)

(CANTA)

Está aquí.

(RÍE)

(CANTAN)

(CANTAN EN INGLÉS)

(Música)

Está bien, vamos.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

Raoul, ven a bailar conmigo.

Émile, graba eso. Oh, sí.

(RÍE)

-Oh, disculpe. ¿Me permite un baile?

-Oh, sí.

-¡Me encanta, gobernador!

(Música emotiva)

¡Oh!

(RÍE)

(RÍE)

¡Eh! ¡Eh!

(LLORA)

Ay.

Adelante.

Ah... Lucille, hay una cosa que quería decirte.

Desde el primer día de colegio, siempre he... Adiós.

Siempre he...

querido... Yo también te quiero, idiota.

¿Qué? Desde el primer día.

Pero me quitaste mi juguete. Esperaba que vinieras a por él.

¿En serio? Sí.

¿O sea que me quieres? (ASIENTE)

Es el mejor día de mi vida.