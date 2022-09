Jim Button and the Wild 13

134773

Cine Clan

6220702

La Patrulla Canina: Rescate a toda velocidad

La Patrulla Canina está preparada para apoyar al piloto The Whoosh de cara al próximo Campeonato de Really por Todo el Mundo. Sin embargo, éste no puede participar finalmente, porque resulta herido por la vengativa Cheetah con sus trampas, por lo que deben entrenar a Marshall para que le sustituya.



La Patrulla Canina está emocionada por ser del equipo de técnicos y de cambio de neumáticos con el legendario piloto The Whoosh en la Carrera Automovilística. La pista de Bahía Aventura está preparada, y el cachorro Marshall está esperando la carrera, cuando la prima del alcalde Humdinger, la tramposa Cheetah decide que ganará la carrera por cualquier medio. The Whoosh resulta herido, por una trampa de Cheetah, en la carrera y Marshall se ofrece a competir en su nombre, pero le cuesta sostenerse contra Cheetah, quien todavía está decidida a ganar. Pero en la clasificación general, hay un empate por lo que se propone otra carrera definitiva. The Whoosh dice que no participará pero que él entrenará a Marshall que es un buen piloto, y que debe confiar en sí mismo.



No obstante, con el apoyo de los otros cachorros, Marshall promete hacer lo mejor que pueda, para probar que no hay que hacer trampas para salir victorioso y hay que confiar en uno mismo.