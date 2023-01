¡Abuela! ¡Abuelo!

¡Tenéis que ver esto!

¡He encontrado un mapa!

Un mapa

con el que por fin podré encontrar a mis padres.

(Música)

HEY ARNOLD UNA PELI EN LA JUNGLA

(Música suspense)

Tienen que ser suyas.

(Continúa la música)

¿Mamá? ¿Papá?

¿Dónde estáis?

(Continúa la música)

(AMBOS) ¡Arnold!

¿Mamá? ¡Papá!

¡Madre mía, cuánto has crecido!

-Sigues llevando la gorra que te regalé.

¡Esperad!

¡Os he estado buscado por todas partes!

Lo sé, nos hemos perdido.

-Enséñanos en barrio.

¿Cómo?

(Estruendo)

Esto es muy raro.

Mamá, papá.

(AMBOS) ¿Sí, Arnold?

Lleváis tanto tiempo desaparecidos...

Yo siempre he creído que estabais vivos, pero...

¡Stella, Miles!

¡Os necesito para una última misión!

¡Esperad! ¿A dónde vais?

¡Partimos a otra misión con Eduardo!

¡No! ¡Otra vez no!

(AMBOS) ¡Adiós, Arnold!

(Música suspense)

(SOBRESALTADO) ¡Ah!

DIARIO

(Música emotiva)

Os echo tanto de menos.

(Cisterna)

Sí, vale, abuelo, me aconsejas que no entre ahora.

(RÍE) Así me gusta, que sigas mis consejos.

¿No se te olvida algo, abuelo?

Precisamente, estaba pensando en ello.

Abuelo, he vuelto a tener ese sueño.

Oh. ¿Y qué ocurría esta vez?

Salían mis padres.

Bueno, no sé...

Parecía que iban a quedarse aquí.

¿Pero al final se fueron a otra misión?

Oh, lo siento, Arnold.

Yo también los echo de menos.

Pero me alegro de que puedas verlos aunque solo sea en sueños.

Pero son mucho mejor que la pesadilla que yo suelo tener.

Vivo en una vieja y destartalada casa de huéspedes

alquilando habitaciones a un puñado de raritos

que no dejan de pedirme cosas.

-¡Oiga, abuelo! ¿Qué hay de desayunar?

Me muero de hambre. ¡De hambre! ¿Me oye?

-Imagínate.

Una auténtica pesadilla, hijo.

-Hazme un sándwich, viejo.

(ACENTO ASIÁTICO) -Patatas fritas y hamburguesa de tofu para mí,

¡Y deprisita, abuelo!

-¡Hola, Arnold! Por fin alguien sensato por aquí.

Hola, Ernie. Hola, Oskar. Hola, Arnold.

Me alegro de verte. Hola, señor Hyuhn.

¡El poder es de los trabajadores!

¡El poder es del proletariado!

¡Queremos un salario digno!

Buenos días, abuela.

Hola, cielo.

-¿A quién quieres engañar, Pookie? Vuelve a la cocina.

¡Abner! No tengo comida.

Oh, bueno, tengo esta manzana.

Ya sé lo que quieres.

¡Adiós, chicos! Vamos, Abner.

¿Un cerdo comiendo bacon? Eso sí que es extraño.

(HABLAN A LA VEZ)

Hola, Arnold, ¿listo para el mejor día de clase?

¿El mejor día de clase? Sí, hoy es el último día de clase,

así que, según mis cálculos... Es el mejor día.

BUSCAS BIG BOB

¡Eh, eh, eh, un momento! ¿A dónde vais vosotras?

¡A clase, papá! Recuerda: niños, cole.

Tenemos que ir para no ser como tú.

Vale, podéis ir,

pero vuelve enseguida y ayúdame con los buscas.

¿Aún no te has enterado, Bob? Ya nadie utiliza los buscas.

¿Has oído hablar de móviles?

Oye, Helga, el busca es un dispositivo de comunicación

usado para avisar a alguien de que haga una llamada,

una reliquia de la tecnología arcaica.

Odio los buscas.

Y lo único que medio tolero de ese aparatito...

¡Au!

¡Arnold!

Pero, bueno, ¿eres tonto o qué?

Anda, ¡quítate del medio, so bobo!

¡Dios! ¿Dónde tienes los ojos?

¿No sabes caminar sin chocar?

¿Algo más, Helga?

¡Para tu cumple pide que alguien te enseñe a caminar por la calle!

Lo que tú digas, Helga.

Vaya contestación, Arnoldo.

¡Anda ya! Vámonos, Phoebe. ¡Ya voy!

(Timbre)

(HABLAN A LA VEZ) Vale, chicos, calmaos.

Sé que estáis emocionados porque es el último día de clase,

pero tengo cosas que contar más emocionantes.

-¿Como esto, profe?

-No. No es eso, Harold.

En fin, la noticia es que hemos sido seleccionados

para competir en un concurso muy especial.

Lo coordina una organización de humanitaria de Centroamérica

que ayuda a los menos afortunados.

Construyen aldeas para darles cobijo allí en la selva

y quieren recompensar a los niños que sean ejemplo de su labor.

-¿Señor Simmons? ¿Qué debemos hacer para ganar el concurso?

-Buena pregunta, Phoebe. Hay que presentar un vídeo

en el que se vea lo humanitaria que es nuestra clase

en nuestro propio barrio. -¿Cuál es el premio?

¿Curly?

(Redoble)

¡Un viaje a San Lorenzo!

¿San Lorenzo?

¿Ese San Lorenzo?

¿El restaurante mexicano que acaban de abrir?

-No, este sitio lleva ya mucho tiempo abierto.

-Casi, Stinky.

Es una preciosa e imponente república al sur.

Allí es donde iremos si ganamos el concurso.

-¡A ese restaurante mexicano!

-No...

A San Lorenzo.

A ese país.

Y la organización que nos acogerá se llama Ayudantes de la Humanidad.

Ahí es donde trabajaban mis padres.

¿En San Lorenzo no es donde desaparecieron tus padres?

Parece que este concurso lo han hecho pensando en ti.

¡Callaos! Intento concentrarme en la hora de salir.

Niños, sé que os hace ilusión trabajar en este vídeo.

Aunque sea el último día de clase, pienso que...

(GRITAN EMOCIONADOS)

Yo lo haré. Y yo también.

¡Genial! Seguro que vamos a ganar.

Es para la semana que viene.

Vale, haremos el mejor vídeo del mundo.

Ganaremos el concurso, iremos a San Lorenzo

y encontraremos a tus padres.

Ya, pero el premio no es un viaje gratis para ir a buscarlos.

Cierto, ¿pero vas a dejar de ir a buscar a tus padres?

Y además con la ayuda de tu mejor amigo.

(RÍE) Vale. ¡Ganemos ese concurso!

Y consigamos respuestas. Será nuestro secreto.

Ahora solo necesitamos hacer algo humanitario.

¡Ya sé! Hagamos una casa para el hombre mono.

Aquí mismo, en el río.

Chico, eres un tío listo.

(Música)

FECHA DE ENTREGA

(Continúa la música)

Donde hubo una vez una sucia orilla,

hemos construido una morada para el hombre mono

igual que un hábitat para las aves locales.

¡Hombre mono!

¡Genial, Arnold! Solo necesito grabar desde otros ángulos

nuestra preciosa casa.

(PROTESTAN) ¡Me quitaron mis cosas!

(GRITA) ¡No!

(GRITAN)

Oh...

Oh, oh... (GRITA) ¡Hombre mono!

Oye, Arnold, ¿a dónde vas?

Era mi última oportunidad de encontrar a mis padres.

(Música suspense)

(Risas de niños)

(Música emotiva)

(RÍE)

(RÍE)

¡Hombre mono!

(TODOS) ¡Hombre mono!

(RÍEN)

¡Uy!

¡Ah, por favor, ten cuidado! ¡Deja ya de chocar conmigo!

¿Qué? ¿Dando un paseo y pensando en cómo has fracasado por completo

para ganar ese inútil concurso?

Así son las cosas, eres un fracasado.

(GRUÑE)

(TRISTE) En realidad, solo estaba pensando en mi vida

y en el tiempo que llevo sin ver a mis padres desde que era un bebé.

Ojalá pudiera verles de nuevo.

Vaya.

Yo no... no lo sabía, en fin.

Si quieres hablar sobre tus... (BALBUCEA)

¡Sentimientos! (GRUÑE)

Perdona, Helga, creo que Abner quiere hacer pipí.

Nos vemos. Vamos, Abner.

¡Ay! ¡Solo piensa en ese cerdo sucio y tonto!

Lo único que quería era decirle a ese estúpido de Arnold...

que puede contar conmigo, que le escucho.

Recuerdo cada cosa que dice.

Cada pensamiento suyo, cada reflexión de su alma.

Sí, y hasta cada uno de sus balbuceos.

Arnold, he intentado decírtelo,

pero aún no me has demostrado que te hayas dado cuenta

de que tú también lo sientes.

Así que hago lo que mejor se me da, ¡ser rematadamente desagradable!

¡Au!

Vale, seré amable.

(SUSPIRA) Seré amable y comprensiva y...

(RESPIRA FUERTE)

¡Ajá! Si ayudo a Arnold a ganar ese viaje a San Lorenzo

y le ayudo a descubrir el misterio de la desaparición de sus padres

o a encontrar a esos perdedores perdidos,

Arnold me estará eternamente agradecido y...

¡Y puede que incluso me corresponda!

¡Todos ganamos! ¡Qué gran plan! (CONTENTA) ¡Sí!

(Música épica)

¡Phoebe! Necesito un vídeo heroico, ya.

¡Marchando!

Cintas de Arnold 155E, 17C, 101F.

¡Dentro!

¿Cómo va esto? ¡Oh!

Eh, empieza a confiar en nosotros.

¡Es verdad! ¡Arnold salvó a esa tortuga tan tonta!

Tranquilo, amigo, te sacaremos de aquí.

Ayuda a todo el mundo.

Enseñaré a esos tontos del jurado por qué tiene que ganar.

Necesitamos más.

Y necesito que alguien pueda hacer algo con todo esto.

(ASIENTE)

Lo que estás pidiendo es una historia épica.

¿De dónde has sacado este vídeo? ¡De las cámaras de seguridad! ¿Vale?

Ajá, todas bien bien etiquetadas y organizadas.

¡Ostras! Este es el cuarto de Arnold. ¿Cómo has...?

Da igual.

Si queremos ganar el concurso,

tenemos que centrarnos en las cosas importantes.

Creía que odiabas a Arnold.

¿Por qué quieres ayudarle de repente?

Porque no quiero verle la cara

a ese estúpido cabeza de balón todo el verano.

Tenemos que hacer que Arnold gane para que pueda ir a San Lorenzo.

Es algo muy importante para él y... ¿Lo harás?

Vale, lo haré,

pero solo si consigues que colabore todo el mundo.

Sin problema.

Solo hay que hablar con la vieja Betsy.

Vale. Eso está hecho.

(Música emotiva)

LA LEYENDA DE ANROLD

(Continúa la música)

Vaya, te has pegado un buen paseo, Arnold.

Casi alquilo tu habitación.

(SUSPIRA) Hola, abuelo.

Han venido a verte. Están en la azotea.

¿Quién ha venido?

Ni idea. Yo solo trabajo aquí, Shortman.

(TODOS) Sorpresa!

¡Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold!

¡Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold!

¡Es increíble! Habéis venido todos a verme.

Siéntate en el suelo, Arnold.

¿Por qué? ¿Qué pasa?

Luces...

(Ruido interruptor)

LA LEYENDA DE ARNOLD

La leyenda de Arnold

pasará de generación de niños

en generación de niños.

Y así sucesivamente.

Y Gerald es el guardián de leyendas.

El contador de cuentos.

Todo tuyo, Gerald.

(CARRASPEA) Le llamamos Arnold, amigo de sus amigos.

Ejemplo de honradez.

Hacedor del bien.

Es el amigo más fiel, leal y honrado que puedas imaginar.

Te ayuda de inmediato sin preguntar.

Y sé que muchos otros piensan lo mismo.

Oigamos a algunas de las personas que Arnold ha ayudado.

Nunca habría dejado mi escalera... ¡Y mírame ahora!

Sentado en la escalera más grande de la ciudad.

Y todo gracias a Arnold.

Ahora puedo seguir gritándole a la gente desde aquí,

desde mi escalera. (RÍE)

Resumiendo, ese tío tiene un gran corazón.

-"Me ayudó a no ser tan egocéntrica.

Ahora soy tolerante, amable y modesta".

¡Oh! Y humilde. Quiero una copia de esto, ¿vale?

-Arnold me ayudó a hacer las paces con mi viejo amigo

y así retomé mi carrera.

Me llevo los aplausos, pero Arnold es la verdadera estrella, chicos.

-Arnold me ayudó a salir de mi antigua morada en el tejado.

Ahora soy libre como un pájaro.

"Merci", Arnold.

-"Arnold me escuchó y me trató como a una amiga más".

Es bueno, puro de corazón.

"Nunca lo olvidaré, Arnold".

-"Puedo decir sin duda alguna que la gran confianza de Arnold

me devolvió el título de entrenador Wittenberg".

(RAPEA) -"Yo era un matón de una sola dimensión,

hasta que Arnold me mostró mi lado sensible".

-"Arnold... No sé quién es".

-"¡Arnold casi me mata!". (RÍEN)

"Pero luego me salvó la vida.

Me consiguió un pez nuevo. Hizo que no me volviera malo.

¡Gracias, Arnold! Un gran amigo".

(RÍEN)

-"Estoy bien".

"Puro de corazón, así es Arnold.

Y por eso se merece ganar el viaje a San Lorenzo.

Porque ha hecho mucho por los demás.

Es humanitario, como sus padres,

y los Ayudantes de la Humanidad".

¡Hombre mono!

Oye, Arnold,

eres un chico listo y un verdadero héroe.

FIN

(Risas, aplausos)

Muchas gracias a todos.

¿Pero no es demasiado tarde para participar?

Tengo grandes noticias, Arnold.

Cuando los Ayudantes de la Humanidad vieron el vídeo,

fuimos seleccionados inmediatamente para ir a San Lorenzo.

¡Así es! ¡Ganamos!

(Vítores)

No tengan miedo.

Tengo planificado cada minuto de este viaje

y perder a alguien en esta aventura no está escrito en la agenda.

-¿Alguna vez ha viajado con una docena de niños antes?

Sé que este vídeo no habría sido posible sin ti, Gerald.

Muchísimas gracias.

Dáselas a Helga. La idea del vídeo fue suya.

Si vieras todos los vídeos que tiene...

Sí, son cosas de la ciudad, cosas increíbles.

Bueno, ya está hecho, nos vamos a San Lorenzo.

(SORPRENDIDO) ¡Vaya! Gracias, Helga.

(Música romántica)

(Fuegos artificiales)

Oh... Perdón, tengo que ir a hacer la maleta.

Estos son los hechos.

Un niño con cabeza de balón gana un concurso

y consigue un viaje a Centroamérica, al país de San Lorenzo,

para toda su clase.

Lo creas o no...

FORMA DE BALÓN DETECTADA

(Risa malvada)

Bueno, pequeñajo, aquí está tu pasaporte.

Oh, genial.

Ah, aún no.

Arnold, me preocupa mucho este viaje.

¿Recuerdas los problemas que tuvieron tus padres con Lasombra,

aquel malvado pirata?

Aquella fue, prácticamente, la última vez que supimos de ellos.

Oh. Bien.

No te olvides de firmarlo con tu nombre

tal cual aparece en tu partida de nacimiento.

Arnold...

Shortman.

Abuelo, San Lorenzo es un país muy grande.

No voy a ir a buscar a Lasombra

y dudo mucho que me cruce con él por la calle.

Uh, espero que no.

Te vas de viaje con tus amigos del cole a visitar la selva,

no a buscar a tus padres.

Tranquilo, abuelo,

estaré con mis amigos en todo momento.

Pero, ya que voy a San Lorenzo,

por lo menos, tengo que buscar a Eduardo.

Era el mejor amigo de mamá y papá.

Bueno, supongo que podrías hacer eso.

(TOCA FUERTE)

Ve a la aventura, pero armado con esto.

-¡Pookie! Arnold no puede pasar una pipa hecha a mano

por el control de seguridad.

Eh, vamos a ver...

Toma, hijo, llévate esto, para que te acuerdes de tu hogar.

Ah... Gracias.

(AMBOS) Ten cuidado, Arnold.

Creo que se ha pasado de equipaje, señorita Rhonda.

-Una maleta para cada día. Siempre lo hago así.

-Harold, ¿para quién son esos bocadillos?

-Mi madre me los ha preparado por si no hay comida en San Lorenzo.

-Allí hay un montón de comida, Harold,

no puedes llevarte esa bandeja.

-¿No puedo llevármela?

Oh, Arnold...

Aunque por fuera aparente que odio la idea de ir contigo

a una jungla olvidada de la mano de Dios,

no es más que una fachada.

Te ayudaré a encontrar a tus padres y quizás, sólo quizás...

(CONTENTA) ¡Ah! ¡Sorpresa, hermanita!

Me voy con vosotros a San Lorenzo

como profe de prácticas-barra-acompañante.

¡Qué bien!

¿Estás de broma? Esto es lo peor del mundo.

Me preocupa tu integridad física en ese lugar, San... no sé qué.

Estaré bien, gracias, Bob.

¡Anda! Si estás aquí.

Llévate esta bolsa llena de buscas y véndeselos a esos.

-Arnold, vas a la misteriosa jungla,

así que no pilles ninguna enfermedad tropical

como la malaria, la difteria, el cólera

o la fiebre amarilla, la anquilostomiasis,

la elefantitis, la lepra o el codo de tenista.

¡Ah!

O picor de sobacos o la fiebre bum bum

o un sarpullido en el cuello.

-¡Eh, oiga usted, señora, salga de mi camión!

(RÍE)

O un esguince en la rodilla o enfermedad de Borneo

o no sé, pie de atleta.

¿Sabes? Voy a echar de menos a los abuelos.

(CHILLA) ¡Abner! ¿Qué haces aquí?

(GRUÑE)

Tu abuelo no ha querido que te fueras

sin tu cerdito, Arnold.

(RÍE) Sí, supongo que tenemos un polizón.

(Música)

¡Ah, mi pelo!

-Ya sabes lo que dicen, Rhonda, no es el calor, es la humedad.

-Chicos, no os alejéis mucho mientras exploráis.

Quedamos en el muelle del río a las 3 de la tarde.

Entonces, iremos al barco...

(Barullo)

¡Parad! ¡Correr no está en el plan!

¡En los muelles a las 3!

-¡Vamos, hermanita!

(Música)

¡Ay! Ay, ay, ay, ay.

-¿Me echabas de menos? -¡Ay!

Bueno, Arnold. ¡Estamos en San Lorenzo!

Bien, ¿por dónde empezamos a buscar a tus padres?

Verás, le prometí al abuelo no ir a buscarlos,

pero podemos ir a buscar a Eduardo, el mejor amigo de mis padres.

(Claxon)

Encontré este sobre con su dirección de Eduardo.

Aquí es.

(LLAMA A LA PUERTA)

Vaya...

¿Qué ha pasado?

Parece que Eduardo tuvo que irse deprisa.

(GRUÑE)

Abner, ¿qué pasa, chico?

Se ha asustado por algo, pero debemos volver con Simmons,

no podemos perder el barco.

(Música animada)

¡Hola, bienvenidos!

Usted debe de ser el señor Simmons y estos sus alumnos.

Me llamo Eduardo.

(TODOS) ¡Hola, Eduardo!

(AMBOS) ¿Eduardo?

¡Arnold!

¿Cómo es posible?

¡Arnold, soy yo, el mejor amigo de tus padres!

¡Qué buena fortuna!

Soy el capitán de este barco

y os llevaré río arriba hasta la selva.

Iremos directos a la aldea que mi grupo,

los Ayudantes de la Humanidad, construyó.

Sí, como mis padres.

Claro, trabajamos juntos.

Hola, soy Gerald. Qué alivio, pensábamos que algo malo...

¡Capitán Edu! ¿Hay algún retrete en el barco?

Claro, claro, disculpadme, ¿dónde están mis modales?

Todo el mundo a bordo.

Estamos en el barco, vamos sobre lo planeado...

El capitán hasta conoce a Arnold. Será un viaje perfecto.

-No podría estar más de acuerdo, señor Simmons.

Quiero presentarles a mi tripulación.

Este es Paolo. Ey.

Steve. Hola.

Y Che.

(Música de salsa)

Oh...

Todo el mundo adora a Olga.

No puedo creerme que esté en San Lorenzo contigo, Eduardo.

¿Será el destino? Quién sabe.

Eduardo, necesito saberlo. ¿Y mis padres?

¿Están vivos?

Ah, cuánto lo siento.

Eso es un misterio que aún no he resuelto, amigo.

Pero seguro que te apetece oír historias sobre tus padres.

¡Sí! Por favor.

¡Ja! Veamos.

Tu padre...

siempre iba saltando por ahí rompiéndose alguna cosa.

Creo que las tres primeras veces que vio a tu madre

siempre se rompía algo. (RÍE)

El brazo, la cabeza... (RÍE)

Eran mis mejores amigos.

Tu padre querría que tuvieras esto.

Fue un regalo que le hicieron los Ojos Verdes.

En fin... Se ayudaron en muchas ocasiones.

¿Eh?

¿Qué?

Es la primera vez que pasa eso.

Creo que eres el elegido, Arnold.

Elegido por los Ojos Verdes.

Seguro que sabes, que cuando naciste,

silenciaste un volcán en erupción, el Turriable.

Estaba en el diario de mi padre.

Los Ojos Verdes también lo vieron, completó su profecía.

Quizá cuando lleguemos río arriba,

podríamos tú y yo buscar a los Ojos Verdes.

Puede que ellos tengan la respuesta al misterio de tus padres.

Oye, Arnold, hay bufet libre.

Yo... Eh... Vete, Arnold, vete.

Los amigos deben estar con sus amigos.

¡Uh! ¡Pitaya!

(RÍE) ¡Vaya!

Creo que tendré que añadir la pitaya a mi lista de alergias.

-Me he terminado todos los sándwiches, toda la carne...

¡Oh!

(Rugido de tripas)

¡Desalojen el retrete, emergencia! ¡Que alguien me mate!

¡Dios! Olga hace que parezca tan fácil.

¿Cuál es su secreto?

Aparte de ser guapa y encantadora y amable.

(GRITA) ¡Soy la reina del mundo!

¡Hora de alimentar los peces!

¡Eh, que está ocupado!

Hola, Eduardo, ¿qué estás mirando?

Oh, nada, Arnold, nada.

Pero en la jungla siempre hay que estar alerta

por todos los peligros que acechan.

¿Como Lasombra?

Así que has oído hablar de Lasombra.

No le hizo gracia que tus padres le robaran

un preciado tesoro llamado El Corazón.

¿Viene a por mí? Estamos en peligro, ¿no?

Podemos dar la vuelta y así ponernos a salvo

o podemos seguir adelante

y quizás poder encontrar a tus padres.

¿Qué?

Pero le prometí...

No.

Tú nos protegerás. Seguimos adelante.

Bien, pero no hables de esto con los demás.

No quiero preocupar a nadie.

¿Pasa algo, Arnold?

¿Eh? No, no, nada. Todo va bien.

¡Vamos, tío! Entre nosotros no hay secretos, ¿no?

¿Tienes algún secreto con ese tío que acabas de conocer?

Vale.

(Música suave)

(SUSPIRA)

Arnold, qué sorpresa.

He subido aquí para pensar

sobre la vida y esas cosas.

Sí.

Yo también.

Bueno, aquí en mitad de la noche, queriendo contarme algo, ¿verdad?

Bueno, lo cierto es que sí que tengo algo que confesar.

¿Confesar? ¿Una confesión?

¿Como un secreto que llevas tiempo guardando y que no me has contado?

Sí.

¿Alguna vez has sentido un vacío en el corazón?

Sí, todo el tiempo.

Todo este viaje es por un solo motivo.

Quiero encontrar a mis padres.

Siento que os he puesto a todos en...

Sí, ya me sé lo de tus padres ¿pero qué sientes por mí?

Sabes que no estarías aquí si no fuera por mí.

¡Oh, Arnold! Puede que parezca que no me importa,

incluso puedo decir que te odio, pero todo es una farsa.

Me preocupo por ti, Arnold.

¡No te hagas el tonto! ¡Sabes de lo que hablo!

Eres como un viejo erudito.

Venga, por favor, sé que puedes soportar la verdad

y yo también.

¿De qué estás hablando? ¿De qué voy a hablar?

Hablo del hecho de que me gustas mucho, Arnold.

Me gustas como los rayos a la tormenta,

los puños a las caras.

Ya sabes... Gustar de gustar.

En realidad, te quie... Oh, oh... ¡Viene un barco!

(GRITA RABIOSA)

(Música dramática)

¡Eduardo!

(Cerdo olfateando)

(CHILLA)

¡Eduardo! (JADEA)

¡Viene... Viene un barco!

¡Al ataque!

¡Arnold, es Lasombra!

Lo sabía. ¿Qué vamos a hacer?

Lucharemos para escapar.

Quédate donde no puedan verte.

Pero ¿y mis amigos? ¡Olvídalos!

¡Madre mía! ¿Un ataque pirata?

No está en la agenda.

(Música tensión)

¡Dale duro, Che!

¡Pero que no te destrocen esa carita de modelo que tienes!

(Continúa la música)

Agárrate, amigo.

(ACELERA)

Sí, querido, voy a cambiar de rumbo, vamos al río de Oscuridad.

Tienen unos rápidos muy peligrosos, no se atreverán a seguirnos.

(GRITAN)

(Música tensión)

¡Ah! ¿Quién reservó esto?

Bueno, Lasombra será un despiadado pirata de río,

pero no está loco. No, nada de eso.

(Música suspense)

(GRITAN)

¡Allá vamos! ¡Abajo otra vez! (RÍE)

(Continúa la música)

(GRITAN)

-¡Agárrate, Helga!

(RÍE)

¡Uh!

(Continúa la música)

¡Agarraos!

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Estoy bien!

¡Atención todo el mundo, abandonen el barco!

¡Abner! ¡Abner!

¡Chico!

¿Dónde estás? Bueno...

¿Quién tiene hambre? ¡Oh!

Yo tengo algo de comer en otra de mis maletas.

Voy a buscarla.

O no... Bien, amigos.

Ahora dejadme que os explique lo que acaba de pasar.

¡La emocionante escena de persecución!

Hemos naufragado y estamos perdidos. No, exactamente.

Hemos escapado de un ataque inesperado, sí.

Nuestro barco ha naufragado, pero hay buenas noticias.

No estamos perdidos.

Podemos ir a pie desde aquí hasta la aldea, un lugar seguro.

¿Y esa aldea está cerca de aquí? Oh, no.

No, será un camino muy muy duro y muy largo.

¡Oh! Qué noticia tan terrible.

A través de la abrupta jungla. ¡Peor todavía!

Pero luego es más llano. (TODOS) ¡Ah!

Y hay un enorme pantano. (TODOS) Oh...

(SILBA)

Vale, exijo una explicación, caballero.

¿Qué ha pasado realmente? ¿Quién nos atacó y por qué?

Nos atacaron los piratas de río.

Su líder se llama Lasombra.

Y... busca a Arnold.

(AMBOS) ¿Eh? -¿Lasombra?

(TODOS MURMURAN)

¿Y por qué busca Lasombra a Arnold? ¡Eso es cosa de Arnold!

En marcha, chicos, vámonos.

No hemos venido para esto, Arnold, pero tú eso ya lo sabías.

Ahora, literalmente, ¡estamos perdidos en mitad de la nada!

No, nada de peleas.

Tenemos una tarea, chicos: andar. Podemos hacerlo.

Coged lo que necesitéis.

(Música misterio)

¡Ah!

(HACE BURLA)

(Continúa la música)

¡Oh, qué asco! ¡Déjame!

¡Ay, creo que me ha picado!

-¡Oh! Parece Navidad.

(Continúa la música)

¿Eh? ¡Oh, mis botas! (LLORA)

-¡Ah! ¡Veo la aldea! -¿Qué?

-¡La aldea! -¡Por fin hemos llegado!

-¡Fijaos! -¡Qué bien, es la aldea!

BIENVENIDOS, NIÑOS

¡La aldea! Gracias, Eduardo. En marcha.

Ahí podremos secarnos, descansar y cenar algo caliente.

(RÍEN)

(Música)

Encantada, mucho gusto.

-¡Eh! Me llevo a Eugene a dar un garbeo.

-Ya vamos sobre lo planeado. Sí, parece que todo salió bien.

(CARRASPEA) ¿Me prestáis atención?

Ha habido un malentendido que me gustaría aclarar.

Yo no soy Eduardo.

¡Soy Lasombra!

Y ahora sois mis prisioneros.

¡No!

Seréis mis prisioneros

hasta que ese niño con cabeza de balón

me diga dónde puedo encontrar el Corazón.

(Música tensión)

¡Gracias! Gracias a todos por caer directamente en mi trampa.

¿Cómo has podido? Fácil.

Mira, Eduardo, Lasombra, Eduardo, Lasombra.

Abraham Lincoln, Frida Kahlo... Fácil.

Sí, muy divertido, Lasiembra, pero yo soy Helga G. Pataki

y no me pienso quedar,

así que, si puedes abrir la puerta, nos marchamos.

Tú te quedas.

Si me tomé tantas molestias por hacer ese concurso,

solo fue para atraer a Arnold hasta aquí.

Sí, sí, sí. Tengo una pregunta.

¿Aquí llega WI-FI o no?

Sí. ¡Oh!

Pero no te voy a dar la contraseña. Eres un monstruo.

¿Quién te la ha dicho?

¡Ve a cambiar la contraseña!

¡Y que no se te olvide apuntarla esta vez!

Vale, Lasombra, aquí me tienes.

Puedes dejar libres a mi amigos. Arnold, venga, no te enfades.

Eres mi colega, ¿recuerdas? (SUSURRA) Nuestro secreto...

¿Colega? ¿De qué secreto está hablando?

¡No! Yo... Eh... ¡Oh! ¿Arnold no os lo dijo?

Quedamos en buscar a los Ojos Verdes cuando llegáramos.

(TODOS) ¿Ojos Verdes? ¡Oh, no, está mintiendo!

Pensaba que, si encontrábamos a los Ojos Verdes,

ellos podrían decirme dónde están mis padres.

Arnold, dinos que no es verdad.

¿De veras estabas ayudando a ese papanatas?

¡Lo sabía! ¿Por qué no me lo dijiste?

Lo siento, Gerald, yo... ¡Eres como Benedict Arnold!

Benedict fue un general que desertó y se cambió...

(TODOS) ¡Lo sabemos, Simmons! ¡Silencio!

Bueno, ¿y qué tiene de especial este cabeza de melón?

Los antiguos Ojos Verdes

predijeron que el niño del volcán les salvaría,

y creen que Arnold es ese niño.

Durante años, he ido tras los misteriosos Ojos Verdes

para arrebatarles su aún más misterioso erario...

(LEE) "Erario: sinónimo de tesoro".

Con él a mi lado,

seguro que los Ojos Verdes me llevarán hasta él.

Como podéis ver, tengo en Centroamérica

una gran carrera a mis espaldas como ladrón,

pero hay un tesoro que se me resiste: el Corazón.

¡Pshh! ¿Necesitas un infiltrado?

Puedo ser tu polizón, ¿vale?

Lo siento, chaval, estás demasiado pirado hasta para nosotros.

Buen trabajo. Nos has traído aquí para tu falso concurso.

Y ahora, cabeza de melón, somos prisioneros

de un asqueroso psicópata pirata de río.

Escucha, Helga, yo... yo no quería que os pasara...

Ahórrate el discurso, no te pasará nada.

En cuanto a vosotros, ¡encerradlos!

¿Qué? Ya habéis oído al jefe.

-¡No me lo puedo creer, Che! -¡Andando!

(TODOS PROTESTAN)

¡Madre mía! ¿A dónde vamos? -Disfruta de tu mal, Arnold.

-Adiós, Arnold. -Estoy muy decepcionado, Arnold.

(TODOS) ¡Oh!

(Llanto)

Arnold, como tenga oportunidad, vas a saber lo que es bueno.

(Ronquidos)

(Música emotiva)

Mamá... Papá...

Llevo tantos años esperando poder encontraros

y ser una familia de nuevo...

Pero...

Supongo que nunca os encontraré.

Nunca sabré qué os pasó.

(Llanto)

(SOLLOZA) Adiós, mamá. Adiós, papá.

Lo siento... Lo siento mucho.

Oh, Arnold...

Pobre criatura torturada.

De haber sabido lo profunda que era tu desesperación,

no te habría dado de lado en tu momento de soledad.

Si alguna vez has necesitado mi amor,

lo tienes por y para siempre.

¡Debo hacer algo!

¡Algún sacrificio para ayudarte a encontrar a tus padres!

¡Oh, Arnold, espécimen maravilloso, voy a por ti!

(RESPIRA FUERTE)

¡Brainy! ¡Oh, te pegaría!

¿Eh?

(TOCA MÚSICA ALEGRE)

¡Gerald, Gerald! ¿Qué pasa, Helga?

Mira, Arnold será un idiota que ofreció nuestras vidas

a cambio de un puñado de judías mágicas,

pero necesita nuestra ayuda. Tenemos que hacer algo.

Oh... Ese tío me va a hacer los deberes durante semanas por esto.

Venga, vale, ¿cuál es el plan? Phoebe.

Mm... No podemos escapar todos a la vez.

Notarían nuestra ausencia y nos volverían a encerrar.

¡Vale! Oye, Helga, tú y yo vamos a sacar a Arnold

para poder encontrar a esos Ojos Verdes.

Y tú, Phoebe... Y yo me ocuparé de todo lo demás.

(Llanto)

¡Echo de menos a Arnold! (LLORA)

-¡Yija! ¡Arre, caballito! -¡Ay!

¡Oh, no! ¡Curly se ha vuelto loco!

¡Quitádmelo de encima! ¡Socorro! ¡Quitádmelo!

(RÍEN)

(CURLY RÍE)

Nos vemos al otro lado. (LE BESA)

Guapo.

(RÍE) ¡Cosquillas!

¡Oh!

¿Qué está pa...?

(CHISTA)

(SUSURRA) ¿Qué hacéis aquí, chicos? Somos tu equipo de rescate.

Pensaba que me odiabais. ¡Pff!

Pues claro que todos te odiamos, pero tenemos que sacarte de aquí

y encontrar a esos Ojos Verdes si queremos salir de aquí.

¿Pero qué podemos hacer?

Lasombra ha ganado. ¡No te rindas ahora!

Tu optimismo ciego es una de tus cualidades más molestas.

Además, si encontramos a los Ojos Verdes,

quizás nos den información sobre tus padres.

¡Vamos!

(RONCA)

¡Eh! ¿Qué pasa?

(SIGUE RONCANDO)

El abuelo dijo que me vendría bien.

(Música suspense)

(SIGUE RONCANDO)

¡Eh!

¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero qué estáis...? (LE GOLPEA)

Tu abuelo tenía mucha razón.

(CURLY RÍE) -¡Curly, ya está bien!

¡Esto ya no tiene gracia!

-¡Nadine, ahora!

(GRITA) ¡Araña!

(Música tensión)

¡Lo conseguimos! ¡Somos libres!

Gracias... por no darme de lado, Gerald.

(GRITA)

Y ahora que nos has arrastrado hasta aquí,

¿cómo encontramos a esos Ojos Verdes?

Tranquilos, tengo un mapa. Y según el diario de mi padre,

los Ojos Verdes viven en algún lugar de esta zona.

Vamos.

Qué mono, tiene un mapa.

¡Oh! ¿Qué pasa?

Jefe, el mocoso cabeza rara escapó. No fue culpa mía.

Así que... ¿Fuiste abatido por un niño

o es que te quedaste dormido? Pobrecito...

¡Oh, por favor, jefe, ten piedad!

(RÍE)

(TODOS RÍEN)

Muy bien. Han hecho justo lo que yo quería.

¿Sí?

¿Veis?

Quería que escapara.

Los Ojos Verdes no se habrían dejado ver si yo fuera con él,

por lo que le puse un localizador,

así me llevará directo hasta ellos.

¡Reúne a los demás! ¡Nos vamos a cazar Ojos Verdes!

Y su preciado Corazón...

(RÍE)

-¡Ah! ¡Oh, no!

¡Han descubierto que Arnold ha escapado!

¡Pobre hermanita mía! (LLORA)

-Tranquila, Olga.

¿Sigues teniendo la bolsa de buscas que os dio Bob?

-Aquí está, pero solo pueden recibir mensajes.

Es una comunicación unilateral...

(LLORA) ¡Como Che y yo!

-Pero el teléfono de Rhonda puede enviar mensajes.

-Última hora: cero, sin cobertura.

-Puedo acceder al WI-FI de Lasombra...

-¡Mi móvil! -Y transmitir un mensaje tan pequeño

que no necesitaremos la contraseña.

Ahora necesitamos encontrar algunas partes más.

(Música)

808 de Bob y 505 de SOS. ¡"Voilà"!

Ahora tenemos un artefacto de onda larga

mandando nuestras coordenadas precisas.

(Pitido)

(RONCA)

Gracias por ayudarme con los buscas, Miriam.

(Suenan todos)

Eh... Sí, estoy despierta.

-¡Los buscas se han vuelto locos!

No lo pillo. ¿Qué significa 505 808?

-Es SOS en código busca, Bob. "SOS" significa socorro.

-Ya sé lo que significa ¿pero quién puede necesitar mi ayuda ahora?

-¿Las niñas no están de viaje?

(AMBOS) ¡Olga!

(Música suspense)

¡Oh! Y la otra. -¡Oh! Es verdad: Helga.

(Timbre)

¡Ya voy, ya voy! Tranquilo.

¡Abner! (CHILLA)

¿Cómo diablos has llegado aquí? -¡Oh, madre mía! ¿Qué ha pasado?

(CHILLA)

"¿Qué?".

"¡No!".

"¡Oh! ¡No! ¿Estás de broma?".

(ABNER CHILLA)

"Eso es imposible".

"¡Madre mía!".

"Me dejas alucinada".

"Y entonces, ¿qué?".

"¡Oh!".

"¿Qué?".

¿Sirven cócteles de gambas en primera clase?

-¿Has venido hasta aquí solo para decirnos lo de las gambas?

-¡No! Es Arnold, está en peligro. -Pero Arnold está en San Lorenzo.

-Bueno, ¿y qué esperas? ¿Una invitación?

Tenemos que ir a rescatar a Arnold.

(POOKIE RÍE) ¡Sí!

-¡Oh, Pookie! Deja la pierna falsa de autostop.

-¡Oh, viejo aburrido!

-¡Phil, Gertrude! ¿Seguís vivos? -Eso parece.

-¡Por todos los buscas! ¿Qué hacéis aquí?

-Intentamos ir a San Lorenzo. -¡Eh! Nosotros también.

-Venid, tengo un avión.

-¡Vaya, menudo avión! El negocio de los buscas debe irte muy bien.

-Oh, no es este. Es ese.

Bueno, ¿cómo pasamos esta catarata?

Vale, yo diría que...

No lo sé.

¡Eh, cabeza de balón, tu camiseta brilla!

¿Qué?

¡Porque está junto al mapa!

¡Mirad, es una llave! ¡Hay un camino detrás de la catarata!

(Música misterio)

¿Estás seguro de que estés leyendo el mapa bien?

Eso creo.

¡Oh, claro! Entonces, ¿debería haber una especie de ojo gigante aquí?

Nos hemos perdido, cabeza de balón.

¿Alguien ha dicho un ojo gigante?

Arnold, trae ese mapa.

¡Oh! No me lo puedo creer.

¡Bien hecho, Helga! ¡Eres brillante!

Ay...

Bueno, al menos, uno de nosotros sabe leer.

¡Ah!

¡Es una trampa! ¡Ah!

¿He dicho que puedas tocarme? Qué fuerte.

¡Madre mía! Esto nos dice qué baldosas evitar.

Adelante, adelante, adelante.

Izquierda, adelante.

(LOS TRES) Izquierda, adelante, derecha, derecha...

O quizá deberíamos... ¡Ah!

(GRITAN)

Esperad, aquí pone que hay un tramo de camino falso.

Seguidme.

¡Ah!

¡Gerald! (LOS TRES) ¡Ay!

Pasaremos por aquí pegados a la pared.

(Música misterio)

Seguidme.

Bien hecho, niño del volcán.

¿Qué es esto?

(GRITAN ASUSTADOS)

(Música tensión)

Oh... ¿Qué?

(Pitidos)

Por favor, tú primero. No, jefe.

Usted primero. No, no, no, no, insisto.

Tú primero.

¡Yo no quería ser el primero!

Impresionante.

Vamos.

(Música tensión)

¡Bien!

Os deseo buena suerte para volver solos.

¡Espéreme!

-¿Jefe?

(GRITAN)

Todo por ese tesoro.

El amuleto ha dejado de brillar y en el mapa ya no hay nada más.

¡Oh, no me lo puedo creer!

Bueno, si no os importa, podríamos descansar un rato,

me duelen los pies.

Seguiremos buscando a partir de aquí.

¡Supongo que estarás bromeando!

¡Estamos en mitad de la nada, cabeza de...!

(GRITA)

¡Gerald! ¿Estás bien? ¡Gerald! ¡Ah!

¡Arnold! Mira, esa estatua se parece mucho a ti.

Reconozco que no está mal, pero...

Los he visto mejores.

¡Ah!

¡Son ellos! ¡Son los Ojos Verdes!

(TODOS) ¡Arnold!

¡Arnold!

-Chicos, con un poco de inventiva podemos transformar una tragedia

en una oportunidad para aprender algo nuevo.

(Chillidos)

¡Vale, de acuerdo, muchachos! Pero prestad un poco de atención.

-Vaya, ha sido demasiado para él solo.

Tenemos que escapar ahora, y necesito la ayuda de todos.

"Olga se encargará de distraer a los guardias".

-¡Yuju! ¡Guardias!

(RÍE)

-¡Yuju!

-"Nadine se ocupará de conseguir las llaves".

(GRITA)

"Vosotros dos llamaréis la atención para que acudan todos los guardias".

-¡Toma guitarra! -¡Miradme! ¡Os tengo que distraer!

-"Yo utilizaré mi electroimán para desarmar a los guardias".

(TODOS) ¿Eh?

-¡Cuidado!

-"Y, finalmente, soltaremos a Curly".

-¡Liberad a los animales del zoo!

(CHILLA)

(RUGE)

(GRITA)

(TOCA)

¡Chicos! -¡Cuidado, que voy!

-"Con los guardias encerrados, solo nos quedará ir hasta la puerta".

(Música acción)

(GRUÑE)

Phoebe, ¿qué hacemos ahora?

-¡Gerónimo! -¡Cleopatra!

(Grito de guerra)

¡Vaya, Phoebe! ¡Habías pensado en todo!

(Música triunfal)

¿Estáis bien? Recibimos el mensaje.

(GRITAN ENFURECIDOS)

¡Oh, no! (GRITAN)

¡Oh, papi, ese chico se ha portado mal conmigo!

-¡Oh! ¡No, no, no!

(Alboroto)

¡Yia! ¡Ah!

-¡Toma llave inglesa! ¡Y tú también! -¡Cuidado, que voy!

-¡No tengáis miedo, luchad! ¡Así!

-¡Lo estáis haciendo muy bien!

-¡Mi pobre pelo!

-No entres en un rato.

-¡Cuidado con esta fiera!

-¡Soy como la bola grande de la peli esa!

(GRITAN)

¿Qué pasa?

-¡Corred! -Oh, vaya... Oh...

¡Arnold! ¡Arnold!

¿Dónde estás, Arnold Shortman?

-¡Señor Shortman! Arnold está allá arriba...

En alguna parte. -Oh...

(Música suspense)

(A LA VEZ) ¡Arnold!

¡Vamos, chicos! Necesitamos vuestra ayuda.

Nuestros amigos son prisioneros de Lasombra.

(A LA VEZ) ¡Arnold! Sí...

Os he oído. (JADEAN)

¡Ah! ¡Eh! ¿Y ahora por qué os paráis?

(Música)

(ASOMBRADO) ¡Guau!

¡La ciudad escondida de los Ojos Verdes!

(A LA VEZ) ¡Arnold!

¡Sí, sí! (LES IMITA) "Arnold".

Ya lo pillamos.

(TODOS) ¡Arnold!

(Vítores)

(TODOS) ¡Arnold!

Helga, ¿no has notado algo extraño en este lugar?

No hay ninguna persona adulta.

(RÍE)

¿Y eso es lo más raro?

(Música)

Por fin alguien con un poco de autoridad.

Un poco.

(TODOS) ¡Arnold!

¿Qué? ¿Tú también eres una niña? ¡Arnold!

Por favor, ¿puedes ayudarnos?

(SUSURRA) No sabemos si habla nuestro idioma.

Yo me encargo.

Hola, guapa, ¿cómo va eso?

¡Oh!

¿Pero qué...?

¡Jo! ¿Por qué yo nunca soy el elegido?

¡Que corra el aire, hermana!

¿Qué? ¡Oye, Arnold, fíjate!

Parece que el rey está... ¿durmiendo?

¿De siesta?

Debe de ser por la enfermedad del sueño,

la que mis padres vinieron a curar. ¡Arnold!

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Parece que nos va a hacer una visita turística.

Pues ya puede ser buena

porque llevamos hechos un montón de kilómetros.

¡Mira! Ahí hay un montón más de personas durmiendo.

¿Eso es lo que les pasó a todas las personas adultas?

¿Dormirse?

(Música suspense)

¡Mamá! ¡Papá!

¿Sabes dónde están?

¡Por favor! ¿Conoces a estas personas?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Madre mía!

Estas pinturas parecen sacadas del diario de mi padre.

Esa es la primera vez que trajeron el suero a los Ojos Verdes.

¿Suero? ¡Sí!

La cura para la enfermedad del sueño.

¿Pero llegó un momento en que se les acabó?

¿Y qué están haciendo ahí?

Parece que mis padres están haciendo más suero.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Es el Corazón!

¿El tesoro que trae a Lasombra de cabeza?

¿El niño del volcán se supone que soy yo?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(GRITAN CONTENTOS)

(Música misterio)

¿Qué se supone que debo hacer?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Sé que quieres que haga algo, pero necesito saber el qué.

Eso, lo que quiera que sea, se parece a la cosa del dibujo.

¿Veis? Está en el centro. ¡Eh, sí!

¡Y también tiene el corazón ahí!

Pero, al verdad, no sé qué hacer.

Yo sí sé qué hacer.

Buenos días, colegas.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Has oído hablar de mí! Qué honor.

Soy tristemente célebre. (RÍE)

Por fin... El Corazón.

El tesoro sagrado de los Ojos Verdes ya es mío.

¡No, no es tuyo! ¡Lo necesitamos!

Puede curar la enfermedad el sueño. Mm...

¿Eso crees?

Pues es demasiado tarde. ¡Ahora es mío!

Y tú, mi fabuloso amigo con cabeza de balón,

me trajiste directo a él.

¿Qué? ¡Ah!

¿No te diste cuenta de que llevabas un localizador?

¿El amuleto? ¡Oh! ¡Pues claro!

Sí.

Utilicé el tesoro de los Ojos Verdes contra ellos mismos.

Ha sido un plan inteligente y con un toque malvado.

Y tras siglos escondidos,

tú, Arnold, me has traído hasta ellos.

¿Dónde están nuestros amigos?

¡Nah! No os preocupéis, mis guardas los vigilan.

Hablando de vigilar, ¿quién guarda este lugar?

Un momento... ¿Son todos niños?

¡Ah! Lleva 5 minutos aquí y ahora se entera.

¿Una ciudad escondida, llena de tesoros y no hay guardias,

solo niños, para evitar que me lo lleve todo?

¿Y también el Corazón? ¡No! ¡No puedes llevarte sus cosas!

Es cierto.

¿Por qué llevármelo...

cuando podría traer a mucha gente aquí y vendérselo?

Podría cobrar entrada.

Ahora lo veo...

¡La ciudad escondida! ¡Ah!

¡Cómo te atreves...!

¡Niños entrometidos!

¡No entendéis el frontalismo!

¡Ah!

Ag...

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Ya veo que sobramos aquí, Arnold.

¡Vámonos! ¡No!

¿No? (RÍE)

Te necesito, colega. ¡Arnold!

(Música suspense)

¡Ah!

¡Venga!

¡Arnold! ¡Para!

¡Chicos, esperad! ¡No...!

¡Ah! Alucino... Y tenemos que pasar por este estúpido puente de madera

para salvar a este estúpido cabeza de balón.

Madre mía... No me creo que esté haciendo esto.

¡Ah!

¡No! ¡Ah!

¡Daos la vuelta! (AMBOS) ¡Ah!

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Helga, Gerald, aguantad! (RÍE)

Ven aquí, niño del volcán. ¡Suéltame!

¿Soltarte?

Eres el único que puede abrirlo. ¡No!

¡Tengo que salvar a mis amigos!

Primero, abres el Corazón

y luego podrás ir a jugar con tus amiguitos.

¡Tómate tu tiempo, Arnoldo, nos encanta estar aquí colgados!

(Música misterio)

¡Oh!

(Continúa la música)

¡Es el Corazón de Oro!

¡Aparta, mocoso! ¡Ah!

¡Es precioso y es mío!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

(GRITA)

¿Eh?

Me gustaría olvidar eso.

¡Cógete de mi mano!

¡Tira!

¡Lo intento! ¡Pues inténtalo más!

(GRITA)

(GRITAN)

(Música tensión)

¡Arriba, chicos!

¿Quién eres? ¿A quién le importa?

(JADEAN)

Arriba.

(RESOPLAN)

¡Eh! ¿No eres...? ¡Eduardo!

¿De verdad eres tú? Hola, amigos.

Espera. ¿Otro Eduardo...?

¿El gran amigo de tus padres?

¿Con un bigote falso? ¡Ja! Ya he oído eso antes.

¿Por qué confiar en él? De nada por salvaros la vida.

¿Cómo nos has encontrado?

Os he seguido desde que llegasteis aquí.

Imaginé que Lasombra os utilizaría para llegar a los Ojos Verdes.

Entraron en mi casa y me secuestraron.

Escapé, pero llegué al muelle demasiado tarde.

Tuve que perseguiros en otro barco.

¡Oh, en el río!

Pensamos que era un ataque pirata. ¡No! Era yo.

Os perdí en los rápidos, pero fui capaz de seguiros el rastro.

Qué bien que estés aquí.

Encontramos la ciudad escondida. Ahí desaparecieron mis padres.

Entonces, ¿los viste?

¿Tus padres están... están vivos? No... No lo sé.

(JADEA)

(SE ASUSTAN)

Vaya, lo has conseguido, Eduardo.

¿A eso lo llamas bigote?

¿Creías que ibas a salirte con la tuya?

Miles y Stella protegieron a los Ojos Verdes de ti,

y ahora lo hará su hijo.

Siempre tan presuntuoso.

¡Aún no están a salvo! (GRITA)

(Música tensión)

¡No vas a poder conmigo!

(GRITAN)

¡Ah!

¡Oh, no!

¡Aparta, es mío! (ECO) Mío, mío, mío...

(Música suspense)

¡Maldito! ¡Eres como tu padre!

¡Te tiraré por el acantilado! ¡Ve a buscarlo!

(Música suspense)

Murió como vivió, envenenado.

Pero el Corazón... era para curar.

Ahora.. se acabó.

Eh, cabeza de balón, estamos vivos, ¿vale?

Volvamos a esa ciudad y descubramos qué le pasó a tu padres.

Una pregunta.

¿Cómo vamos a pasar al otro lado?

Eh... La verdad, es que yo prefiero el puente de piedra.

¿Y a qué esperamos?

¡Ah!

¡Arnold!

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Arnold...

Tus padres están aquí.

Nos va a llevar...

a donde yacen.

Papá...

Mamá...

Soy yo.

Arnold...

¿Están...? No, no.

Tienen la enfermedad del sueño desde hace 9 años.

Pero...

Tenían una cura.

¡Sí! Y esa rueda de piedra del templo

tiene algo que ver con ella.

Esa, como se llame, tiene que saberlo.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Creen que tú eres el único capaz de abrir el Corazón.

Y con el Corazón de Oro en tu poder, despertarás a los padres dormidos

y se reunirán con sus hijos.

¿El Corazón era la cura?

Pero... cayó por el acantilado.

Tenemos que contarle lo que pasó.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(LLORAN)

Pero... están vivos.

Habrá alguna manera de despertar a tus padres.

Helga, ¿qué estás haciendo? ¡Aquí puede estar la respuesta!

Yo creo que, si pones el Corazón de Oro aquí,

pues, entonces, no sé, algo pasará.

Tampoco soy científica. Creo que sé lo que es.

Los controles de una máquina de la que ya me habló tu padre.

Los Ojos Verdes ponían diferentes hierbas en el altar

y la máquina esparcía su aroma.

¡Mis padres sabían cómo funcionaba! Lo pone en el mural.

Así que, en lugar de hierbas...

¿Veis? Pusieron la medicina aquí

para curarlos a todos de una sola vez.

¡Oh! ¡Qué genios!

Pero sin el Corazón de Oro...

ni mis padres ni los Ojos Verdes podrán curarse.

Yo... quizá tenga algo que pueda servir.

Es... Es un corazón.

Creo que podría encajar.

Pero solo tiene un baño de oro, no es un baño muy puro.

No sé... Yo creo que tu corazón es más puro de lo que crees.

¡Oh!

¡Serás cabeza de balón!

(Estruendo)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(GRITAN CONTENTOS)

(Música esperanzadora)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Trueno)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(GRITAN CONTENTOS)

Vale... ¿Y ahora qué pasa? Son mariposas.

¡Esperad! ¿Sería posible...?

(Música emotiva)

(Risas)

(Continúa la música)

(Risas)

(Continúa la música)

(AMBOS) ¡Eh! Hola, Arnold.

(Música emotiva)

(Música alegre)

(Vítores)

(TODOS) ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold!

¡Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold!

Parece que has terminado lo que tu padre y yo empezamos.

-Estoy orgulloso de ti, hijo.

(NIEGA) Creo que ya lo he visto todo.

(RÍE) Muy buena, Gerald.

¿Helga?

Hola, Helga. (GRITA ASUSTADA)

Hola, Arnold.

Helga, te conozco desde que nací, prácticamente,

y siempre has estado como enfadada conmigo,

y un poco desagradable. ¡Ya!

¿Y...?

Pero...

También te he visto como una persona leal y supervaliente.

Y siempre me he preguntado si eras tan desagradable conmigo

porque... en el fondo, me quieres.

¿Quererte?

¿A ti? ¡Sí, claro! Como quiero a mi equipo de música.

Helga, sé que intentaste decírmelo antes,

pero no estaba listo para escucharlo.

Ahora, después de todo esto, el viaje a San Lorenzo,

haber escapado de Lasombra, haber encontrado a mis padres,

ha sido gracias a ti.

A tu medallón. ¿Medallón? ¿Qué medallón?

Tu medallón despertó a mis padres.

Y lo has hecho... para ayudarme.

Y...

Y...

(Música emotiva)

(ASIENTE)

(SILBAN)

Vale, colegas, ahora sí lo he visto todo.

Oh...

¡Ah!

¿Mamá? ¿Papá?

¡Oiga, abuelo! ¿Qué hay para desayunar?

¡Me muero de hambre! ¿Me oye? -Hazme un sándwich, viejo.

(ACENTO ASIÁTICO) -Patatas fritas y una hamburguesa de tofu para mí,

por favor, y deprisita.

-El desayuno está servido. ¡Huevos en canasta!

-¿No querías decir huevos con pan? -Los llamamos huevos en canasta.

-No os ofendáis, pero lleváis dormidos 10 años.

¿Qué sabéis vosotros de desayunos?

(RÍE) ¡Mamá, papá, estáis aquí! (AMBOS) ¡Hola, Arnold!

¿Has vuelto a tener ese sueño...

en el que nunca nos encuentras?

Sí, el mismo sueño que he tenido todo el verano.

El sueño se hizo realidad. Realmente, fuiste a buscarnos

y estamos aquí en casa contigo.

Arnold, ¿te apetece hacer algo especial hoy?

En los jardines botánicos de la ciudad

hay una exhibición de la selva.

¡Suena genial! Pero hoy es el primer día de clase.

Oh... Claro, ya lo sabíamos.

-Claro, qué emoción. ¡Vamos, Abner!

Qué extraño... -¿Quién es ese niño rubio tan mono?

¡Adiós a todos!

(TODOS) ¡Adiós, Arnold! -Adiós, rubito.

(Ladridos y maullidos)

Bueno, Arnold... ¿Listo para el peor día de clase?

¿Te refieres al primer día de clase? Eso es lo que he dicho.

Vamos, Gerald, mira el lado bueno.

Vamos a empezar 6, ¿qué podría pasar?

Vale, ¿sería posible...?

¡Oh!

¡Eh! ¿Quién ha dicho que puedas tocarme?

(AMBOS) ¡Oye, Arnold!

-¿Podemos acompañarte al cole? -Sí, ya te echábamos de menos.

(RÍE) Sí, claro que sí.

(HABLAN A LA VEZ)

Tenéis que quedaros fuera, ¿vale?

Vale. -¿Cuándo acabas?

Eh... 3:30.

¡Te esperamos aquí!

(Música)

(Música créditos)