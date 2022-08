Garfield en la vida real

(Graznidos)

(Tintineo)

(Claxon)

(Trinos)

(Trinos)

(Ronquidos)

(Bostezo)

¡Ay!

(RONCA)

(BOSTEZANDO) Esto es demasiado.

(RONCA)

Duérmete, bonito.

¡Ay!

¡Ay!

¡Caray!

Odio los lunes.

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Ja, ja, ja!

(TARAREA)

(TARAREA)

¡Mm!

Buenos días, Odie.

(LADRA)

¿Tienes hambre, chico?

(LADRA)

Estupendo.

Bueno, el desayuno ya está.

Desayunaremos en cuanto despierte a don gruñón.

¡Garfield!

(LEJOS) ¡El desayuno!

Y ahora a levantarme.

Aunque, por lo menos, me han hecho el desayuno.

¡Oh, no!

¡Oh!

(GRITA)

(Estruendo)

¡Madre!

¡Ay!

Buenos días, Garfield. (LADRA)

¿Buenos días?

¿Buenos días?

Jon, hoy es lunes. El lunes es el sobaco de la semana.

Es un agujero negro en el calendario

que absorbe toda la alegría de nuestra existencia.

Anímate, Garfield.

Protagonizas una tira cómica.

Trabajar, ese es el mayor problema.

Más vale que te animes rápido, chaval.

Nos vamos al trabajo en 20 minutos.

Es para echarse a llorar.

Sí.

Buenos días.

Uy.

¡Ay!

(Claxon)

¡Buenos días!

¡Ah!

Ahí vienen.

-Hola, chicos.

¿Por qué no te sientas atrás, Odie?

Buenos días, Garfield.

Buenos días, Arlene.

Oye, ¿quieres sentarte aquí conmigo?

Hola, Garfield.

Vuelve atrás, Nermal. Me sentaré atrás.

Poneos el cinturón.

(SUSPIRA)

Va a ser un largo paseo...

Eh, Garfield,

adivina qué día es hoy.

Sé qué día es hoy, Nermal.

Vamos, adivínalo.

Nermal...

Ah, no lo sabes.

Es lunes.

¿Es qué?

¡Lunes!

Y tú odias los lunes.

Los lunes son comunes.

¡Los odias, los odias, sí!

No tanto como te odio a ti, nene.

Hola, Jack.

¡Hey!

-Hay tres frases que expresan cómo me siento.

Tengo tanta hambre que me comería un caballo.

Hola, oso Billy.

¡Eh!

Ese es mi nombre. No me lo gastes.

¿Cómo estás, conejo Randy?

¡Estoy genial!

¿Cómo lo ves?

(RESOPLA) Ya empezamos.

(OSO BILLY) El estofado criollo es tan rico...

Zelda, Zelda, Zelda.

¿Cómo está hoy mi odiosa cocinera favorita?

¿Cuál es el veneno del día?

Gato a la criolla.

¿Quieres probarlo?

Por cierto, ¿has pensado en dejarte el pelo suelto?

¿Eh?

Romperías muchos corazones, pimpollo.

(MAÚLLA)

¿Mm? ¡Oh!

(TARAREA)

¡Walter, por favor!

Perdona, querida.

¿Por qué tienes que estar siempre toqueteándolo todo?

¿No puedes estarte quietecito como haría un buen marido?

Sí, querida.

(OSO BILLY) Lo mismo le sentaba mal, era un gruñón.

Hola, Wally.

Hola, Garfield.

¿Qué se trae hoy entre manos el mejor inventor?

Observa.

¡Ah!

¡Oh!

Oye, gordi,

¿no me quedaba otra galleta?

Mm.

¡Oh!

Oye, ¿dónde puedo conseguir una de esas?

Te apuntaré en la lista.

En contra de la opinión general,

sonarse la nariz es un arte.

Permitidme una demostración.

(CARRASPEA)

La trompeta.

Qué bien. -(GRUÑE)

Qué "pesao".

Tengo que largarme de aquí.

El almohadón de pedos.

(HACE PEDORRETAS)

(HACE PEDORRETAS)

¡Oh! -Me encanta eso.

(OSO BILLY LEJOS) El reclamo para patos.

¿Eh?

¡Yuju! Gracias.

Que te aproveche.

(OSO BILLY) La coctelera.

(Risas)

Y la que más me gusta: el matasuegras "zumbao".

¿Eh? -¡Oh!

(Ruido de trompeta y pedorretas)

Allá que vuela.

(Risas)

¡Ay!

¡Eres un oso repugnante!

De eso se trata.

¡Walter, vámonos!

Sí, querida.

¡Bah!

(Risas)

¡Oh!

(Risas)

Viene Betty. Disimulad todos.

¡Ay! -Buenos días, chicos.

Buenos días. -Hola, guapa.

¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh, cielo santo!

¡Ay, Randy! ¡Ay, Dios mío!

¡Ay, no te había visto!

Cariño, cuánto lo siento.

¡Oh! ¡Ay!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

Cómo eres.

Muy gracioso, chicos.

(TARAREA)

¿Estás bien, Garfield?

(SUSPIRA)

Parece que estás deprimido.

Prefiero llamarlo meditabundo.

Bueno, si meditabundo significa aburrido,

estoy de acuerdo.

Estoy harto de mi tira cómica.

Es la misma rutina todos los días.

Los mismos chistes viejos todos los días.

Todos los días.

¡Qué rollo! Cambiar de aires me vendría de perlas.

Quiero descansar.

¿Descansar de mí?

No tienes nada que ver, Arlene. Es por mí.

¿Te has fijado en que todo siempre es por ti?

¡Oh!

Y cuando las entregue... -De acuerdo.

Oye, ol... olvidé darte esto.

¡Oh, Garfield...!

Qué detalle.

Oh, y yo aquí dándote la lata con mis paranoias.

Las paranoias son buenas. Son buenas para...

Una buena relación no debe tomarse

a la ligera, porque... Los borradores del lunes.

¿Qué te parece? Hora de trabajar.

¡Oh!

Toma, Betty.

¡Oh! Gracias.

A mandar.

Han llegado los guiones, chicos.

Hay que crear la página de humor.

Yo puedo hacer... Si no tuviera tanto trabajo...

Pero me aburre

hacer siempre lo mismo.

(LADRA)

(Ladridos)

El tiempo vuelva, señores.

Hoy necesito a Garfield y a... Odie.

¿Seguro que yo no salgo en el guión?

¿Le he dicho a Nermal que se acerque a mí?

Keith, ¿he pronunciado el nombre de Nermal?

Pues a mí me da que no.

¡Ya lo has oído!

(IMITA LA VOZ DE KEITH) "A mí me da que no".

¡Oh!

Atrecista. -¡Plin!

¿Me ha llamado, señor?

Este guión requiere un hueso.

Un hueso. Veamos qué tengo por aquí.

Vuelvo dentro de un segundo.

¡Plin!

No te encariñes demasiado con él, perro.

Es propiedad del departamento de atrezzo.

¿Puede decir Jon mi diálogo?

Necesito una siesta.

Escúchame.

Cuanto antes hagas lo que yo te diga,

antes podrás echarte una siesta.

¿Por qué aguanto esto?

¡De acuerdo, a grabar, señores!

Eli, el decorado del parque.

A la orden.

¿Preparados para grabar?

(LADRA)

¿Dónde está Garfield?

Garfield, ven aquí.

(SUSPIRA)

Necesito un descanso.

A sus puestos, señores.

Acción.

Odie y yo disfrutamos de nuestra compañía.

Toma.

Monta el decorado de la montaña rusa.

(ELI) Marchando.

¡Acción!

Nuestra vida es como una montaña rusa. ¡Yupi!

Toma.

Monta el decorado de la cocina.

(ELI) Sí, señor.

(SUSPIRA)

¡Acción!

Y así seguiremos hasta estirar la pata.

Toma.

Perfecto.

Terminamos la tira de Garfield.

En marcha todo el mundo. Aún tenemos que hacer dos más.

(SUSPIRA)

(GRUÑE) ¿Qué hay, chucho?

(GRUÑE)

Ah, te has enamorado del hueso.

Sí, sí.

Y no quieres que el atrecista te lo quite.

¿Qué haría un perro listo con este hueso?

No sé.

Lo escondería donde el atrecista no pueda encontrarlo.

Suerte.

Pescar es aburrido, Billy.

Seguro que no dices eso a la hora de cenar, Randy.

(DIRECTOR) ¡Toma!

(Clic fotográfico)

(RANDY) ¿Por qué? ¿Qué hay para cenar?

(DIRECTOR) Toma.

(Clic fotográfico)

¡Pizza! -¿Estamos pescando pizza?

(DIRECTOR) Toma.

(Clic fotográfico)

Perfecto. Y ahora preparen el decorado de Stegman.

¿Le ha gustado?

Me he identificado con el papel de tiburón.

Me sentía... -Has estado formidable, formidable.

¡Más deprisa, señores!

¡Sí!

¡Oh, oh!

¡Plin!

Muy bien, chucho,

¿dónde está mi hueso?

No, no lo sé.

No te voy a quitar ojo hasta que me lo devuelvas.

¡Plin!

Hola, Eli.

Hola, Garfield.

¿Te importa que me meta debajo de la mesa de control

a echar una cabezadita? Tú mismo.

Gracias.

A lo mejor una siesta te pone de mejor humor.

Me aburro, Eli.

Estoy cansado de este trabajo,

cansado de hacer lo mismo una y otra vez.

Necesito un cambio. ¡Uy!

Garfield...

No toques nada.

Muchas personas se morirían por hacer lo que tú haces.

Tienes fans incondicionales.

Y, tío, eres famoso.

Bueno, debe de estar bien.

¿De qué hablas?

De pasarse el día apretando botones.

No sé ni para qué hablo contigo.

Oye, Bonita, ¿por qué el pollo existencialista cruzó la calle?

Toma.

Un pollo existencialista

no habría cruzado la calle

si no hubiera podido percibir lo que es la calle, Walter.

¡Toma!

Ahora sé bueno

y saca la basura.

Es que yo no percibo la basura, Bonita.

(DIRECTOR) ¡Toma!

(Clic fotográfico)

Perfecto.

Terminamos, señores.

Móntalas e imprímelas, Betty.

A la orden, capitán. Ahora mismo, señor.

Odie y yo disfrutamos de nuestra compañía.

(Clic fotográfico)

Nuestra vida es como una montaña rusa.

(Clic fotográfico)

Y así seguiremos hasta estirar la pata.

(Clic fotográfico)

Atención, Eli.

Atención, Eli.

(SUSPIRA)

Las tiras están listas para su transmisión.

Repito: las tiras están listas para su transmisión.

Betty...,

¿por qué usas el interfono?

Oh, lo uso porque...

me encanta oírlo.

Por eso, Eli.

Ah.

De acuerdo.

Voy a montar la pantalla.

Que empiece el show.

(Música suave)

Preparar visor.

Localización de periódico.

Repartidor de periódicos.

(TARAREA UNA CANCIÓN)

Qué bien huele, cariño.

Niños, a desayunar.

¡Han llegado las historietas!

¡Bien! -¡Bien!

¡Oh!

De acuerdo. Y ahora a leer las tiras cómicas.

(NIÑOS ENTUSIASMADOS) ¡Bien!

(PADRE) ¿Qué dice el conejo Randy?

(Conversaciones cruzadas)

Veamos quién lee las tiras cómicas.

(PADRE) ¿Qué hay para cenar?

Y Billy dice: "Pizza".

"¿Estamos pescando pizzas?".

¿Y qué le contesta el oso Billy?

"¡Ah!".

¡Ah!

¡Muy bien, Rusty.

Qué niño tan listo.

Es uno de mis fans.

Ay, lo que hay que oír...

¡Eh, Eli!

Enséñanos más periódicos.

Sí. Cambia de canal.

Vamos allá.

¡Eh, eh, rebobina!

Eli, acércate a los perritos y amplía la imagen.

Hecho, Garfield.

Es una de las imágenes más bellas que he visto nunca.

¡Oh!

Hola, perritos calientes.

¡Hola!

Uy, qué ricos.

Es maravilloso.

-¡Eh, gatito!

Ven.

¡Hala!

¡Qué ricos!

(ERUCTA)

¡Ay, ay, ay, ay!

El mundo real.

(Alarma)

(Conversaciones cruzadas)

¿Dónde...? ¿Qué...? ¿Qué está...?

Walter... -Intentaré arreglarlo.

(ELI) Tranquilos. Estoy investigando

qué ha ocurrido.

¡Es mi hueso!

¡Oh!

Genial.

Lo realmente inquietante, señor director,

es cómo voy a recuperarlo. -Parece una aventura.

Es cierto, es muy peligroso.

Apártate del parche de la pantalla, Odie.

(WALTER) No te preocupes. Tengo un invento.

Pero yo me comprometo. -Debemos mirar...

Que nadie se acerque al parche de la pantalla

o acabará en el mundo real.

Y no podrá volver, como el hueso de Odie.

(Conversaciones cruzadas)

El mundo real.

Es el cambio que necesito.

Atrecista.

¡Piun!

Dame la cinta adhesiva.

De acuerdo. Veamos qué tengo.

Eh... un segundo.

¡Piun!

(Alarma)

¡Oh! -¿Qué pasa?

(Conversaciones cruzadas)

(ELI) ¿Y ahora qué ha sucedido?

¡Garfield!

¿Garfield?

¡Garfield!

Bueno, estoy en el mundo real.

Mira.

¡Soy un gato real!

(ENTUSIASMADO) ¡Todo esto es real! ¡Mamá!

¡Miau!

¡Caramba! Justo el cambio que necesitaba.

¡Ay, sí!

¡Vaya!

¿Y este olorcito tan rico?

¡Sí!

¡Fuera de aquí, gato loco!

¡Venga, lárgate!

La gente del mundo real no entendéis lo que digo, pero...

Te adoro, tío.

¡Gato loco!

Esto es genial.

Adiós a mi aburrido trabajo en la tira.

Adiós a ese perro baboso.

¡Puedo hacer todo lo que se me antoje!

¡Viva! ¡Brindo por mi nueva vida!

(ERUCTA)

¡Oh, es increíble!

No doy crédito.

¡Mi gato desaparecido!

Eli, ¿qué ha pasado?

De acuerdo. -Es terrible.

¿Qué vamos a hacer ahora?

Ahora escuchad todos.

Esta pantalla separa el mundo de los tebeos

del mundo real.

El mundo de los tebeos está presurizado, como un avión.

Cuando alguien es absorbido por el mundo real,

no hay vuelta atrás. -Cinta adhesiva.

¿Alguna pregunta?

¿Qué ha dicho? ¡Rabanitos!

(GRITA) -Apártate de ahí.

(GRITA) -¿No has oído lo que he dicho?

Ninguno de vosotros podéis acercaros al parche.

¿Entendido?

Claro. -No debes repetirlo.

¡Ay!

Dame la cinta adhesiva.

Espero que hayáis aprendido a lección.

Garfield sí que la ha aprendido.

¡Ay! No ha hecho más que empezar a aprenderla.

¡Ay, ay, ay!

¡Oh! ¡Mi hueso!

¡Odie!

Ah, no, ni hablar.

No estropearás mi nueva vida.

Vas a volver por donde has venido.

Te veré en los tebeos, Odie. (LADRA)

(TODOS) ¡Oh!

Ahí va.

Habrá alguna forma para que vuelvas, Odie.

¿Tú crees?

¡Oh!

¿Adónde vas, Arlene?

Voy a acompañar a Garfield.

No, ni hablar.

Tenemos una tira, señorita.

Nermal lleva razón.

Aquí es donde debemos estar. Y Garfield también.

Pero últimamente está confuso.

Si te quedas, Garfield tendrá una razón más para volver.

Más vale que vuelva.

Bueno, Odie, tendré que cargar contigo.

Busquemos comida de verdad.

¡Oh! ¡Eli, los hemos perdido!

Descuida.

Los encontraré en un segundo.

Ahí los tenemos.

Venga, Odie.

(LADRA)

(Ladridos)

(TODOS LADRAN)

(GRITA)

(LADRAN)

Deberíamos haber encontrado el bufet.

Este es el bufet, tío.

¡Oh! Un cubo de basura que habla.

También existen en el mundo real.

No soy un cubo de basura, chavalote.

No debes de ser de este barrio.

No soy de este mundo.

Soy Garfield, el gato.

Ya sabes, el de los tebeos.

¡Oh, ya!

Y tu amigo debe de ser Odie.

Eh, Odie, un fan.

(LADRA)

Na, na, na, na.

(Ladridos)

Parece que Odie ha hecho nuevos amigos.

¿Eh?

Soy Shecky.

Encantado, Shecky.

Oye, ¿cuando se sirve la cena aquí?

(SUSPIRA)

¿Cómo vamos a publicar la tira cómica sin nuestra estrella?

Necesitamos un gato gracioso.

¡Eh, eh, eh!

¿No os habéis fijado en mí?

Primero cambiaremos el nombre de la tira por ¡Nermald!

(Música alegre)

Las tronchantes aventuras de un gatito chiflado...

y su malcriada pero simpática compañera Arlene.

¿Qué os parece?

¡Soltadme, que lo mato, lo mato!

Arlene, tranquila, mona.

Intento ayudar.

(LADRAN)

(LADRAN)

Unos amigos y yo vamos a ver un espectáculo.

¿Te apuntas?

Eh, sí, claro.

(LADRAN)

Pero primero ayudaré a Odie a salir de este apuro.

¡Eh, Odie!

¡Tírame el hueso! (LADRAN)

(LADRAN)

¡Oh!

(SUSPIRA) Perro ladrador, poco mordedor.

(RÍE)

¡Caray!

Eso es lo que yo llamo tener poca correa.

Cógelo, Odie.

El mundo real es mucho más emocionante que el de los tebeos.

Eh... ya lo que tú digas. Oye, el espectáculo va a empezar.

Estupendo.

Después de usted, señor Shecky.

Hemos llegado, caballeros.

¡Y aquí!

(AMBOS) ¡Y aquí!

(FARFULLA) -¡Oh! Serás...

Este es Waldo. No es tan listo como parece.

Gracias.

Y esta es Sheila.

Hola, chicos.

Nadie mejor para cubrirte las espaldas en una pelea de gatos.

Os presento a Garfield y a Odie.

Ya sabéis, los famosos personajes de los tebeos.

¿Lo habéis pillado?

¡Oh, oh! -Oh, ya.

Me encantáis, chicos.

Os leo siempre.

Bueno, en realidad solo veo los dibujos.

Muchas gracias. (LADRA)

Hola, hola.

Eres muy mono, encanto.

¡Miau!

¿Qué?

¡Te vas a enterar de lo que es mono, guapa!

Oh, oh.

Bienvenidos al club Shecky.

Aquí venimos a cenar y a ver un espectáculo.

El espectáculo lo damos nosotros. Y la gente nos tira la cena.

Esto no me lo pierdo.

Déjame que te lo demuestre.

Vale.

¡Ay!

De acuerdo, Waldo, te ha tocado

el primer plato.

¡Oh! ¡Chachi, chachi!

(RÍE)

Buenas noches, señoras y señores.

El primer intérprete de esta noche

es nada menos que el jefe en persona.

Será posible...

Por favor, un aplauso para...

¡Shecky!

Gracias, gracias.

Es fabuloso estar de nuevo en el club Shecky.

Esta noche me ha pasado una cosa curiosa

de camino aquí.

Me ha atropellado el camión del lechero.

No ha sido la primera vez que llevo demasiadas copas encima.

¡Oh! (RÍE)

Gracias, gracias. En primer lugar...

¡Eh, cállate!

¡Estamos intentando dormir!

Deseo cantar un tema de mi último álbum.

¡Cállate, gato del demonio!

¡Ya basta! Ahí viene la cena.

¡Será posible...!

Entonaré una canción que empieza así.

# Solo me pillas cuando me pillas.

# Solo me achuchas cuando me achuchas. #

¡Cállate ya!

¡Cierra el pico! -¡Queremos dormir!

¡Gato asqueroso!

Gracias, gracias. Os quiero a todos.

¡Déjanos en paz! -¡Vete con la música a otra parte!

Seguidamente pasaremos al segundo acto.

¿Cómo vamos, Waldo?

Estamos que lo tiramos.

Hay un hueso con un poco de pavo,

queda una sardina en esta lata,

un montón de cosas ricas.

Estupendo.

Garfield, ahora te toca. Hazte a un lado, aficionado.

Pero es que hay un par de cosas que deberías saber.

Shecky, no hagas esperar a todos mis fans.

Vale. Tú mismo.

El siguiente intérprete es un cómico de tebeo.

Por favor, un fuerte aplauso para Garfield.

Buenas noches, señoras y... ¡Ah!

Tienes que moverte y esquivar, Garfield.

Es más difícil acertar si te mueves.

Eh, sé cómo manejar a un público rebelde.

(RÍE)

Sería más difícil acertar si no tuviera el culo tan gordo.

Como iba diciendo, buen...

¡Ah!

Estoy planteándome seriamente dejar el mundo del espectáculo.

¡A cenar!

(WALDO) Tenemos una cena variada.

Está muy buena. Hola.

¿Sabes? Tú también eres muy mona. Ya.

¿Qué?

Garfield, ¿de veras?

Uy, sí.

Oye, ¿te vas a terminar el pescado?

Tócalo y te parto el brazo, bomboncito.

(RONCA) ¡Oh, no! Típico de él.

Es más fiel a su estómago que a mí.

Bueno, hemos llegado.

Hasta la vista.

Buenas noches.

Adiós, Sheil. Adiós.

(LADRA)

¡Guau!

(RÍE) Muy espaciosa.

Perdonad el desorden.

Le he dado la semana libre a la asistenta.

Ah, y el ascensor está fuera de servicio temporalmente.

Oh, y cuidado con ese escalón. ¡Ay!

O sea, este.

Sí, ese.

Sé que son muchas escaleras, pero la vista vale la pena.

(LADRA)

Díselo a mis piernas

y a mi espalda

y a mis pies y a mi...

Preciosa.

Una habitación con vistas y muy ventilada además.

Mi cuchitril es tu cuchitril.

Ya, ya. ¿Pero no tendrás algo de comer?

No.

¡Oh! ¿Eso es café?

Probablemente, pero lleva ahí un temporada.

Es como más me gusta.

(ERUCTA)

(ERUCTA)

Ay, sí.

¿Qué... qué te ha pasado?

¿Eh? ¿De qué hablas?

De... de tu cabeza.

¿Qué le pasa?

Olvídalo.

Necesito echar un sueñecito.

Hasta mañana.

Buenas noches.

Toma, compañero.

Hoy ha sido nuestro primer día en el mundo real.

Mañana será mejor, ya verás.

(Truenos)

(Truenos)

Lo que faltaba.

Ojalá pudiera competir con su barriga.

Buenas noches, Arlene.

Buenas noches, Garfield.

Que descanses.

Buenos y felices días, Garfield.

¿Tienes hambre?

¿Es una pregunta con trampa?

¿Qué tal si vamos al parque a meternos en las papeleras

antes de que pase el camión de la basura?

¡Mm! Magnífica idea.

Cada vez que creo que he tocado fondo,

viene alguien y me empuja.

Eh, Odie.

Veamos cómo se las arreglan con nuestra tira cómica.

(Ladridos)

(LADRAN)

(GRITA)

¿Eh?

¿Han suspendido mi tira cómica?

No pueden hacer eso.

Yo no quería que la suspendieran.

¡Ha sido culpa tuya, traidor!

¿Eh?

El periódico ha organizado un concurso

para sustituir mi tira.

Eh, chicos, tengo una idea.

Odie y yo iremos al concurso del periódico

y nos ocuparemos de que no sustituyan nuestra tira.

¿Qué está haciendo?

Os digo que ese gato está pirado.

Vosotros solo tenéis que buscar el modo

de llevarnos otra vez a casa.

Nos vemos.

¡Lo conseguiremos, chicos! ¡Sí!

¡Bien dicho, Garfield!

Está sí que va a ser... -Buena suerte en el concurso.

Cuenta con nosotros, Garfield. Sí.

Vámonos, Odie.

(Ladridos)

¿Odie?

(LADRAN)

¡Ah, ah!

(LADRAN)

(GRITA)

(GRITA)

La, la, la, la, la.

(LADRAN)

¡Oh!

(LADRAN)

Vamos a diseñar un plan de salvamento para Garfield y Odie.

No temáis decir lo que pensáis.

Recordad: todas las ideas son buenas.

¡Yo, yo, yo!

Sí, Wally.

¿Y si construyéramos un artilugio,

un túnel de rescate intradimensional

que atraviese la pantalla y equilibre la presión entre los...?

Tenéis que disculpar a Walter.

Tiene muchos pájaros en la cabeza.

Walter, querido, tus ridículos inventos imaginarios no funcionan

ni funcionarán nunca.

Sí, querida.

De acuerdo.

¿Alguna otra idea?

¿Ninguna?

(SUSPIRA)

(LADRAN)

(LADRAN)

Que os divirtáis.

¿Has terminado de jugar con tus amiguitos?

Bien.

Les diremos a los del periódico que volvemos a casa.

(LADRA)

(Ambiente de tráfico)

Es aquí.

SUSTITUYE A GARFIELD Y GANA

Andando, Odie.

(LADRA)

(Respiración agitada)

Este es mi personaje.

Pinky Punto.

Lo encuentro irónico y bastante cómico.

No como tú.

Siguiente.

¡Oh!

¡Oh! (REFUNFUÑA)

Lo adivinaré.

Sois siameses, ¿verdad?

Exacto. -Exacto.

Gracioso. -Triste.

Gracioso en plan triste.

Llévate a tu horrible amigo.

No es horrible.

No estaba hablando contigo.

¿Eh? -Siguiente.

(CANTURREA)

(CONTINÚA CANTURREANDO)

Por aquí. Venga.

(CANTURREA)

(ESTORNUDA)

¡Siguiente!

¡Oh!

¡Oh!

(LADRA)

Ahí están.

Tenemos que entrar y demostrarles que hemos vuelto.

(GRUÑE)

Vale, verán, esto es para troncharse.

Cuando una persona la diña, mi personaje se la lleva con él.

Bien, escucha. ¿Por qué no te lleva a ti con él?

¡Siguiente!

(LLORA)

¡Ay!

¿Qué más tenemos?

Buenas tardes, señores.

¿Quiénes son estos?

Ah...

no figuran en la lista.

¿Notan el parecido?

Eh, ¿no os parece que se dan un aire a ellos?

Porque somos nosotros.

Tenemos el placer de anunciar que volvemos al trabajo.

¿Qué le pasa a ese perro en la lengua?

Supongo que debe de ser un trastorno glandular.

No es un representante muy digno de la especie canina.

¿Un gato de verdad hace esto?

(TARAREA)

Y menudo barrigón tiene el gato.

Daría un mal ejemplo a los jóvenes con sobrepeso.

No nos conviene.

Un momento, un momento.

Somos los auténticos Garfield y Odie.

Y para que no les quepa ninguna duda,

ejecutaremos un número de nuestra tira cómica.

Odie, si eres tan amable... (LADRA)

(SUSPIRAN)

Verán, señores, un día sin tirar a Odie de una patada

es como un día...

sin sol.

¡Tachán!

¡Ha tirado la perro de la mesa de una patada!

¡Es un horror! ¡Qué violento!

Eh, no se agobie, señora.

En las tiras cómicas nadie se hace daño.

¿Verdad, Odie?

¡Oh!

Uy, perdona, chaval.

Olvidé que en el mundo real sí te haces daño.

Ah... hemos visto suficiente.

Pero aún no hemos hablado del sueldo.

Siguiente.

¡Cometen un grave error!

¡Siguiente!

(SUSPIRA)

Vaya día.

No pueden hacer eso.

Esto tiene mala pinta.

(TARAREA)

Sí, Bobby, Eric, soy Mike.

¿Eh? (LADRA)

Tengo el honor de ofrecerles el fenómeno

de las franquicias destinado a conquistar la industria editorial.

¡Les presento a Hale y Hardy!

(LOS TRES) ¡Oh!

Despídete.

Estos chicos son positivos, atractivos

y capaces de generar muchos ingresos por la venta de licencias.

(TODOS) Están perdidos.

Conseguirán que sus obesos y perezosos lectores

hagan dieta y ejercicio en unos segundos.

(LOS TRES) ¡Oh!

Imagínense hacer dieta

con agua mineral Hale y Hardy.

Y también harán ejercicio con...

¡Hale y Hardy ropa deportiva!

(ENTREVISTADOR JOVEN) ¡Y...

pesas de Hale y Hardy!

¡En uno de sus centros de salud y belleza Hale y Hardy!

(LOS TRES) ¡Oh!

Pero... son graciosos.

Bueno, ¿qué les parece?

Creo que ya tenemos nuestra nueva tira.

¡Hale y Hardy!

No puedo creer lo que estoy viendo.

Oh, créetelo, gordito.

Casualmente, tengo aquí el contrato.

(LOS TRES) ¡Oh!

¡No, no, no, no, no!

¡No firmen! ¡Soy yo!

Espere un poco.

Garfield ha sido la mejor tira que hemos tenido.

Voy a darle otra oportunidad. -¡Oh!

Si en 24 horas no se publica la tira,

firmaremos con Hale y Hardy.

Sin problema.

Nos vemos mañana.

Sid, ¿no hablarás en serio?

¿No creerás que ese gato gordo y ese perro

son realmente Garfield y Odie?

A mí edad ya nada puede sorprenderme, Bobby.

La tira de Garfield dispone de un día para volver.

Sí, señor.

Usted manda, usted manda.

(Comentarios cruzados)

(MUCHOS) ¡Sí! -¡Bien!

# Volvemos al tebeo, volvemos al tebeo

# volvemos al tebeo. #

Esa tira es nuestra.

Lo siento, musculitos,

pero mañana volverá a publicarse nuestra tira.

Eso habrá que verlo.

Eres un perdedor.

Panolis.

Venga, Odie,

tenemos que volver a casa.

Mundo de los tebeos, allá vamos.

Preparados,

listos, ¡ya!

Adiós, chicos.

(RÍE) No van a ir ninguna parte.

(SUSPIRA)

Bueno,

preparados,

listos...,

¡Salta!

Vale, espero que funcione.

Si no sale bien,

al menos nadie dudará de nuestro valor.

O de nuestra estupidez.

¡Huyamos!

(Gruñido)

¡Qué poco ha faltado! Odie.

¡Odie!

¡Ay, no!

¡Tachán!

No da resultado.

Nada funciona.

Vamos, Garfield, es hora de irnos.

Debo encontrar el modo de volver al mundo de los tebeos.

Bueno, mi puerta siempre está abierta.

Eh, suerte para volver al periódico.

Sí, buena suerte. -Chao.

Que voy.

(ODIE GRUÑE)

Sí, solo nos salvará la suerte.

(SUSPIRA)

Hola.

¿Hay alguien en casa?

Tus compañeros.

He probado todos lo trucos para volver, pero no funcionan.

Necesito que alguien me ayude.

Ni siquiera sé si estáis viendo el periódico.

¡Espera!

¡Oh!

¿Eh?

¡Sí!

¡Oh!

Arlene, Eli, hola, chicos.

Lo siento.

No sé cómo se me ocurrió venir aquí.

¿Sabéis?

Este no es el mundo real.

La realidad está en tu corazón.

Y mi corazón está en las tiras, con vosotros.

Si hay una forma de volver, os prometo que la encontraré.

Buenas noches, Garfield.

Parece que por fin lo has entendido, Garfield.

(Conversaciones cruzadas)

(Música de acordeón)

¡Eh!

Odie, tengo una idea.

Odie, levanta el periódico.

Eli, espero que me veas,

porque tienes que avisar a Wally.

Date prisa, no hay tiempo que perder.

Wally, ven a la sala de inmediato.

Wally, te necesito en la sala.

Es la música más bonita que he oído nunca.

Hola, gatito.

Wally, ¿está ahí?

Más o menos.

Esta puede ser la solución.

¿De... de... de qué hablas?

¿Recuerdas tu concertina

con la que robabas las galletas a Bonita?

¿Qué?

Ah...

Bueno, pues haz una más grande para rescatarnos.

Coloca una puerta en cada extremo y atraviesa la pantalla.

¡Eh!

Así.

Por supuesto.

Podría funcionar.

Es brillante.

¿Tú me robabas mis galletas?

Pe... pero necesito materiales

y necesito mano de obra.

¿Mis galletas?

¡Uy, uy, uy!

Venga, chicos.

¡Tenemos que construir una concertina!

Bueno, Odie, estamos en sus manos.

Ah, te felicito por los arpegios.

Eh...

Adiós.

(WALLY) Neumáticos.

Necesito cuatro neumáticos.

Permiso.

¡Mi coche! ¡Oh!

Necesito todas las puertas plegables que encontréis.

Sí, señor.

¡Plin!

(TARAREA)

¡Plin!

Hola, Dagut.

Ay, me agoto.

(Música de suspense)

Miau.

Hola, Shecky.

¿Por fin has renunciado a tu descabellado plan?

No, todo está saliendo bien.

Ay, pero estamos cansados.

A dormir, perrito.

Hemos vivido toda una aventura en el mundo real,

pero mañana será un día mejor.

Volveremos a casa y nuestra tira volverá al periódico.

Miau.

(RONCA)

Miau.

(RONCA)

Miau.

Miau.

(GRUÑEN)

¡Ay! Eso ha dolido.

Por una vez has acertado, gatito.

Mañana será un día mejor.

Para nosotros.

(RÍEN)

Mañana será nuestro gran día.

Lástima que no puedas publicar tu tira.

Sí. Ya vemos que estás un poco liado.

No reímos en tu cara otra vez.

Mañana nosotros aparecemos en tu página de humor.

Y vamos a ser tan graciosos que ya estoy empezando a reírme.

Mira cómo me parto.

No os saldréis con la vuestra.

Míranos y lo verás.

Vámonos deprisa de este tugurio.

Ya. Salgamos.

¿Quién es el panoli ahora, perdedor?

Ya.

Perdedor.

(RÍEN)

(CONTINÚAN RIENDO)

Perdedor. -Ya.

(Forcejeo)

Tío, ¿quiénes eran esos?

No te preocupes, tenemos un plan para volver a las tiras.

Déjalo ya, Garfield. Esto va en serio.

No, de verdad, nos van a rescatar.

(Maullido)

A menos que...

nos maten antes.

Veamos qué está haciendo Garfield.

¿Qué?

Atención, todo el mundo a la sala.

Todo el mundo a la sala, es una urgencia.

¿Por qué tanta prisa?

(BETTY) Esto empieza a complicarse.

¡Oh, no!

Voy a cruzar la pantalla y no me importa no volver jamás.

¡No, espera!

Los rescataremos con la máquina de Wally. ¿Verdad, Wally?

Es cierto. -¿Los podemos rescatar?

Pero aún no está terminada.

Pues la terminaremos.

No la he probado.

No... no sé si funciona.

Espero que no ocurra nada. Ya no hay tiempo.

Eres el jefe, Wally.

¿Yo?

Wally, vas a conducirnos a la victoria.

Vas a ser un héroe.

(BETTY) Sí. -¿Yo?

(NERMAL) ¡Sí! -¿Un héroe?

¡Puertas!

¡Necesito dos puertas!

(NERMAL) ¡Voy yo, voy yo!

(TARAREA)

La tengo.

¡Buagh!

Hola.

Señoras y señores,

les presento

¡el "bonitador"!

(MUCHOS) ¡Oh!

¡Hala!

Mira, hombre. ¿Cómo funciona?

No esperarás que eso funcione, ¿verdad?

Estás a punto de averiguarlo.

Colocad el "bonitador" en posición. -A la orden.

¡Alto ahí!

¿Por qué has llamado a tu invento "bonitador", Walter?

Porque la cuchilla de delante

me recuerda a esa enorme bocina que tienes por nariz, querida.

(MUCHOS) ¡Oh! -Y ahora, déjame trabajar.

Y, por cierto, sí, te robaba las galletas.

¡Oh!

Wally...,

eres... eres...

muy... muy...

convincente.

¿Eh?

¿Qué estás haciendo?

Es demasiado arriesgado enviaros a ese hotel.

Si el periódico sale ardiendo, no podréis volver.

Estoy buscando otro periódico en la calle.

Ya está.

Fijad al suelo la parte posterior del "bonitador".

¡Piun!

¡Piun!

Necesito tres voluntarios.

Yo el primero.

Yo el segundo.

Y yo el tercero.

Yo soy el tercero.

Necesitamos fuerza bruta, Arlene.

Vamos allá, chicos.

(OSO BILLY) Qué gordo estoy. -Empujadnos a través de la pantalla.

Allá vamos. Venga, chicos, a empujar todos.

A la de tres.

Y una,

y dos,

¡y tres!

(GRITA)

(Gritos)

¡Cuidado con eso!

(NERMAL) ¡Soy el protagonista ideal!

¡Pero soy pequeñín y me puede arrastrar!

¡Suéltame la pierna, que me la vas a arrancar!

¡Hala! Lo conseguimos.

¡Ay!

Chicos, en marcha.

Vale.

¡No puedo!

Aparta de ahí.

Es una tarea para un oso grande.

¡Caray!

No se parece a las puertas de los tebeos.

¡Eh!

Por aquí.

(TOSE)

¡Ay, ay, ay, ay!

Preparados para el rescate.

Sabía que vendríais, chicos.

Desde luego.

¡Eh, eres el oso Billy!

Ese es mi nombre. No me lo gastes.

¡Sois personajes de los tebeos!

Pues claro.

¡Ahí va!

Eh, ¿y cómo se Snoopy de verdad?

Vamos, Garfield.

Daos prisa, chicos.

Oh, esto no me gusta. Esto no me gusta.

¡No! ¡Por aquí!

¿Qué hacemos ahora?

No temáis, chicos.

Atravesaremos las llamas con este carrito de la basura.

A lo mejor está un poco oxidado, pero es incombustible.

Subid todos al carrito.

¿Mi hueso? ¿Mi hueso?

¡Mi hueso!

(LADRA)

¡Odie, vuelve aquí!

Hueso.

¡Mi hueso!

Vamos allá.

(LADRA)

Mi hueso.

¡Odie!

¡Tachán!

Colúmpiate en la lámpara, Odie.

Te cogeremos desde la galería del segundo piso.

(LADRA)

Adelante.

Agachaos, chicos. ¡Allá vamos!

(GRITAN)

¡Girad a la derecha!

¡Girad a la derecha!

¡Odie, cógeme de la mano!

Odie, tenías que haber soltado la lámpara.

Colúmpiate hacia la escalera, te cogeremos allí.

Deprisa, Odie,

o perderemos el carrito.

(GRITA)

Esto no está saliendo como pensaban.

(ODIE LADRA)

Agárrate bien, Odie.

¿Os echo una mano?

Agachaos. ¡Ahora!

Listo.

¡Lo logramos! (MUCHOS) ¡Bien!

¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh!

¡Oh!

¡Ay, mi héroe!

¡Eh!

¡Bien, bien!

¡Uh! -¡Viva!

(EL OSO BILLY RÍE)

Cuidado, mundo de los tebeos,

aquí estoy yo. ¡Hurra!

-¡Sí!

¡Eh!

¡Garfield! ¡Chicos!

¿Eh?

¡Eh, Arlene!

Hola.

Te quiero, Garfield.

No vuelvas a dejarme nunca más.

Me alegro de que no me odies.

¡Bravo!

¡Bien!

Ay, qué alegría estar aquí.

(Gruñidos)

No hay nada de comer en estos cubos de basura.

Tengo tanta hambre que me echaría a llorar.

No me seas perrita.

Ay, mira.

Deberíamos ser nosotros. -Ya.

Entonces no tendríamos tanta hambre. -Ha sido por tu culpa.

Por la tuya. -No, tuya.

No, no digas que fue mía. -Tuya, tuya, tuya.

¡Te vas a enterar!

Mira.

Sí que ha triunfado en el mundo del espectáculo.

¡Oh! ¿Y ahora quién va a cantar a cambio de comida?

Escucha, Waldo,

Sheila y las Sheilettes.

Elegante.

Te pondrás un vestido y me harás los coros.

Nos moriremos de hambre.

Música, Eli.

Hecho, Garfield.

(Música alegre)

Muévete, nena.

(Risas)

(OSO BILLY) ¡A bailar! (RÍE)

¡Tarán!

(ALGUNOS) ¡Uh, uh! # Tarán, tarán.

# Tan, tan, tan. #

¡Ja!

¡Uh!

(Música de saxofón alegre)

¿Un baile, nena?

Sí.

(Música de saxofón alegre)

(AMBOS) Uno, dos.

(RÍE)

¡Uh!

(LADRAN)

(Ladridos)