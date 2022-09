Free Birds, Vaya Pavos

LA SIGUIENTE PELÍCULA ES UNA OBRA DE FICCIÓN.

SE TRATA DE UNA VERSIÓN LIBRE DE HECHOS HISTÓRICOS

Y DE NINGÚN MODO PRETENDE SER HISTÓRICAMENTE PRECISA.

SALVO POR LOS PAVOS PARLANTES.

ESA PARTE ES TOTALMENTE REAL.

"Las fiestas, le encantan a todo el mundo".

"Por eso hay tantas".

"Navidad,

Pascua,

Hanukkah...".

"Lo único que tienen todas en común es la comida,

como en Acción de Gracias".

"Son excusas para sentarse a la mesa y ponerse morado".

"Esa es la parte que prefieren todos,

salvo naturalmente, que la comida seas tú".

(GRITA)

(GRITA)

"Por cierto, me llamo Reggie,

soy el pavo que grita para salvar su vida".

(GRITA)

"El día de Acción de Gracias es la peor pesadilla de un pavo

y mira que se lo he dicho".

Pero ¿no os dais cuenta?

¡No están engordando tanto para comernos!

Qué día tan bonito. -El mejor día de todos.

Seguramente, el mejor día de mi vida.

¡Chicos, maíz!

¡Maíz!

"Siempre lo mismo, no me escuchan,

es la triste realidad, los pavos son tontos".

¡Maíz! ¡Maíz!

"Pero tontos, tontos".

(RÍE)

(RÍE)

-Eh, chicos, mirad. -¡Ah!

"Los pavos son tan tontos que creen que el granjero es su amigo".

¡Qué tío más majo! -¡Te queremos!

¡Ah!

¡Oye! -(RÍE)

¡Percy se va al paraíso de los pavos!

(RÍE)

(AMBOS) ¡El paraíso de los pavos!

¡Percy, vaya potra, colega!

"¿Veis lo que digo?".

"Pero la verdad es que yo siempre he sido un pavo raro".

"Enseguida tuve la sensación de que no encajaba".

Nuestro mundo está hecho de maíz. (TODOS) ¡Oh!

¡Maíz de hojas! (TODOS) ¡Oh!

¡Maíz, maíz! (TODOS) ¡Oh!

¡Maíz de fuego!

Va a ser que no, ¿eh? Yo creo que a eso lo llaman sol.

Fuera.

¡Fuera!

"Pero seguí intentándolo".

¿Qué dice este?

Oye, Aspen, debes de tener las alas cansadas

porque parece como si hubieras venido volando

directamente del cielo.

¿En serio? (RÍE)

¿Quieres volar, Bobby?

¿Eh?

Bueno, ¿y tú qué te cuentas?

¡Largo, bicho raro!

Ya me lo parecía. (RÍE)

"E intentándolo".

"Cuando estás en una bandada,

sabes que formas parte de algo más grande,

que no estás solo".

¡Reggie, que estás helado! -¡Qué frío estás!

-¡Lárgate de aquí, Reggie!

Al menos, eso me han dicho.

(Helicóptero)

Escuchadme, Reggie tenía razón desde el principio,

¡nos están engordando para comernos, están ahí fuera!

(TODOS) ¡Oh!

¡Por fin, después de tantos años!

¡Esto es lo que quería oír: "Reggie tenía razón"!

-¡Reggie tenía razón! Y no es que quisiera pavonearme.

Bien, atentos, este es el plan, cuando abran las puertas,

salimos corriendo hacia las colinas.

¡Adelante, compañeros!

¡Entreguémosles a Reggie!

¿Qué? -¡Sí!

-¡Sí, eso vamos a hacer! -¡Entregarle!

¡Ah!¡Ah!

¡No fastidies!

-¡Venga! ¡Tenemos que estar unidos en esto!

¡Ah!

¡Ah!

¡Hasta luego, Reggie!

"O sea que después de todo, estaba a punto de convertirme

en el plato principal de la cena".

¡No! ¡Por favor! Tenemos vía libre.

"Damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos".

Gracias a todos por estar aquí hoy. Qué remedio.

Gracias a esta granja familiar,

seguiré una de mis tradiciones favoritas,

el indulto del pavo de Acción de Gracias.

Solo un pavo muy especial se salvará de este terrible

y, sin embargo, delicioso destino.

¡Papi, papi, quiero este!

¡Papi, este es el que yo quiero!

Cariño, mejor buscamos un pavo un poquito más grande, ¿vale?

¡"Porfi"!

¡"Porfi"!

Cariño mío, es que ese pavo no es lo bastante grande.

Vamos, no llores.

No, no, no, no, no.

(LLORA)

-¡Corre!

(LLORA)

(LLORA)

Aquí está el pavo indultado.

Feliz Día de Acción de Gracias, amiguito.

(NIÑA) ¡Venga, pajarito, vamos!

¡Vamos a ir en helicóptero!

Y justo ahí hay una verja, eso es una gaviota

y hay una vaca y una gallina. Ese es Paul, se va a divorciar.

¡Bien!

Y ese es un calvo

y esa es la chica a la que le gusta a mi padre,

pero no se lo cuentes a nadie.

¡Ah!

¡Pajarito!

No te preocupes, estás a salvo.

Eres el pavo indultado.

¡Estoy cansada!

¡Soy el pavo indultado!

¡Soy el pavo indultado!

¡Voy a vivir!

¡Voy a vivir!

¡Soy el pavo indultado!

¡Estoy flipando!

"Retiro presidencial de Camp David".

Resulta que mi vida no ha terminado.

Acabo de empezar una vida completamente nueva.

¡Pavo, pavo! Este es tu nuevo hogar, pavo.

¡Señor presidente, bienvenido a Camp David!

Es el general Sagan, tiene problemillas.

(RÍE)

Esa es Marcia, limpia fatal.

¡Vamos a pasarlo muy bien!

Te lo prometo, nunca jamás te abandonaré.

¡Oh! Espera, la tele.

Eh... Estoy cansada.

¡Ah!

(Cañonazos)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¿Eh?

(Música romántica)

(TV) "Anteriormente en 'Mundo del amor'...".

¿Qué es esto?

"Alejandro, el huérfano tuerto,

es expulsado del orfanato por ser... diferente".

A mí también me han echado.

Sé cómo te sientes, colega.

"Rechazado por todos, Alejandro vaga solo por las calles de Tijuana

hasta que un día se hace un hombre".

¡Qué hombre!

(RÍE)

"¿Está usted muerto de hambre?".

¡yo sí!

"¿Necesita comer ahora mismo?".

¡Claro!

"¡Pues nosotros le mandamos una pizza!".

¡Sí, eso tiene mucha mejor pinta que el maíz!

"Marque 1-800-PIZZA

y le entregamos su pizza inmediatamente".

¡Oh!

¿Qué?

(GLUGLUTEA)

(GLUGLUTEA) ¡Oh!

"Alejandro crea su nueva empresa, El Solo Lobo

y gana un millón de pesos.

Compra un avión, compra un tigre

y se convierte en el amante más popular de Tijuana".

(CHICAS) "¿Te casarías con todas nosotras?".

"¡No, yo soy el Solo Lobo!".

(RÍE)

¡El Solo Lobo!

"Siempre pensé que había que formar parte de una bandada,

pero a lo mejor me equivocaba".

¡Sí!

(Aullido y glugluteo)

(Música animada)

¡Guau!

Hola, tronco.

"Una cama calentita".

¡Ah!

"Una tele enorme y toda la pizza que pudiera tragar".

"¡Por fin lo tenía todo!".

"¡Era perfecto!".

(Respiración agitada)

(TV) "¿Encontrará Alejandro alguna vez el amor verdadero

o su destino es estar solo para siempre?".

Pues a mí me parece un planazo, Alejandro.

"Descúbranlo en el próximo capítulo de 'Mundo el amor'"

Este es tu destino.

¡Espera!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

(Golpe)

¡Ah!

Pase lo que pase, no emitas ningún sonido.

¡Ah! ¡Shhh!

Soy Jake, del FLP, Frente de Libertad para los Pavos.

Acabas de ser reclutado para una misión secreta importante.

¡Ah! ¡Socorro!

¡Me está secuestrando un pavo salvaje!

¡Seguridad, electrocutarle!

¡Ah!

¡Ah!

¿Qué ha sido eso?

¡Ah!

Me encanta tu entusiasmo, camarada.

¡Ah!

Pero corres en la dirección equivocada.

Además, ya vamos con retraso.

¿Vamos con retraso?

¿Ah, sí? ¿Por qué no lo has dicho antes?

¡Muévete!

Escucha, creo que me has confundido con otro.

¡yo no formo parte de ninguna misión!

¡Ah!

Todo despejado.

¡Espera!

¡Eh, socorro, soy yo, el pavo indultado!

¡Auxilio! ¡Cuidado, un pavo solitario!

¡Atrás! ¡Voy a eliminarlo!

¡Ah! No me hagas daño.

No sé quién eres,

pero estás poniendo en grave peligro esta operación.

¿Estás chalado? ¡Soy yo!

¿Ah, sí?

¿Estás seguro?

¿Quieres quitarte de encima?

¡Ah!

¿Sabes qué? Estoy cansado de que me machaques.

¿Ves esta línea?

¡Pues no entres en mi espacio person...!

¿No has visto la línea? Te he dejado bien clarito que...

¡Ponte las pilas, Reggie!

Espera, ¿cómo sabes mi nombre?

Porque él me ha contado todo sobre ti.

¿Él? ¿Quién es él?

El Gran Pavo.

Apareció en el cielo, en medio de una brillante esfera de luz

y con una voz que salía de todas partes.

Me encomendó exclusivamente a mí la misión de encontrarte

y después me dio esto.

El pomo de una puerta.

¡El pomo sagrado del tiempo!

¡Este tío está loco!

Esa base militar secreta tiene que estar allí enfrente.

¡Ah!

¡Ah!

Las instalaciones tienen que estar aquí.

Solo hay que pensar cómo atravesar este perímetro impenetrable.

Así que este es el aspecto que tiene por dentro.

Vale, pero ¿qué hay dentro de esta base secreta? ¡Ah!

Una máquina del tiempo.

(Trueno)

¿Una máquina del tiempo? Una máquina del tiempo.

(Trueno)

Una máquina del tiempo. Una ma...

(Trueno)

¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso?

Eh... Tú, acabas de hacerlo.

Pues claro que sí, estaba poniéndote a prueba.

Eh...

Esa es nuestra misión,

no salvar a 100 pavos, ni siquiera a un centenar,

sino a todos.

Vamos a retroceder en el tiempo

hasta el primer Día de Acción de Gracias

para quitar a los pavos del menú.

Así es, vamos a retroceder en el tiempo

hasta el primer Día de Acción de Gracias

para quitar a los pavos del menú.

¿Con quién hablas?

Con ese de ahí.

Mira qué bien me entiende.

¿Ves? ¿Ves cómo asiente con la cabeza?

Hola, soldado.

¡Bienvenido al Frente de Libertad para los Pavos!

Voy a dejar que os vayáis conociendo. ¡Ah!

¡Ah!

Escaneando área.

¿Qué haces?

¡Ah!

No tienes prismáticos. Espera, ahí está nuestro objetivo.

¡Vamos!

Entrando en el módulo del tiempo.

Aparta.

Iniciando secuencia de lanzamiento.

Sensación de cosquilleo en la parte inferior del cuerpo.

¡Presión sanguínea aumentando rápidamente!

¡Penetrando en la discontinuidad espacio temporal!

¡Noto cómo el tiempo se distorsiona!

¡Oh!

¡Han hecho una máquina del tiempo con una carretilla!

Esto no tiene sentido.

¡Oh!

¡Estiércol del futuro con aroma a lavanda!

¡Uh!

¡Oh, Jake, mira! ¿Qué, qué es eso?

Pintura del futuro. Vuelve invisible la base secreta.

Pero... él dijo que estaría aquí.

Pero ¿de qué estás hablando?

No sé quién será tu amigo,

pero tendríais que crear el Frente de Libertad para los Idiotas.

Esto es un cuartucho.

Aquí no hay ninguna base secreta

y mucho menos una máquina... ¡del tiempo!

(GRITA)

¡Ah!

Mmm...

¡Ajá!

(RÍE ASUSTADO)

¡Vamos!

El hecho de que te siga no quiere decir

que te esté siguiendo.

¡Ah!

Sígueme.

¿No has oído lo que te he dicho? ¡No estoy siguiéndote!

Es que no hay otro ca... ¡Ah!

¡Ah!

(SISTEMA) "Descontaminación finalizada".

¿Qué es eso? Es un mapa, idiota.

¡Un mapa! Nos llevará hasta la máquina del tiempo.

Pero ¿cómo van a haber escrito "máquina del tiempo" en...?

Pues sí.

¿Y por dónde se va?

Pues por...

Seguiremos la línea azul.

¡La línea azul, claro!

Claro, seguiremos la línea azul, llegaremos a la máquina del tiempo

y detendremos Acción de Gracias.

¡Bienvenido al equipo!

Como dos máquinas perfectamente sincronizadas

lograremos nuestro objetivo final o moriremos en el intento.

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

Vale, pero si puede ser sin morir, yo lo prefiero.

Prisa no tengo.

¡Firmes!

¡Ah! Y no tienes que tocarme cuando hables conmigo, ¿vale?

No toques. ¿Por qué tocas?

¡Vaya!

Enemigo aproximándose.

¿Qué haces?

Casi nos pillan.

¡No, casi te pillan a ti!

¡No vamos juntos!

Yo soy una bandada de uno, un pavo solitario.

El Solo Lobo.

(AÚLLA)

Observa el impresionante poder del pavo indultado.

¡Vuelve!

¿Qué pasa, chicos? Soy Reggie, llevo dos horas buscando el baño.

No os vais a creer lo que me ha pasado.

Espera, os cuento.

FORMA DE VIDA NO INTELIGENTE

"¿Debemos informar de esto?".

-"Mucho papeleo, pasémoslo".

-"Recibido".

(GRITA)

Crononauta uno, ¿está preparado

para ser el primer ser humano que viaja a través del tiempo?

"¡Sí, señor!".

¡Más le vale! Las probabilidades de supervivencia son casi nulas.

"¿Cómo? ¿Usted nunca dijo...?".

¡Es todo lo que necesitamos saber, señor!

¿Por qué quieren matarme?

(SUSPIRA)

Yo solo quiero volver a mi casa

y comerme una pizza,

mis pantuflas...

¿Qué haces? Mente fría.

Lo tengo todo bajo control.

¿De qué vas?

No tienes nada bajo control. ¡Shhh!

Es un viejo truco del FLP.

Se llama desconcierto acústico.

¡Ah!

¡Ah!

¿Estás vacilándome?

¡Ah!

(Glugluteo)

"Control, tenemos un contaminante en la cámara 47".

-"Recibido. ¿De qué tipo?".

-"Esto... un pavo, señor".

-"Eso es muy raro, agente".

-"Recibido. ¿Cómo lo arreglamos, señor?".

-"Ah... Con salsa de arándanos".

(RÍE)

(RÍEN)

"Qué bueno, ¿eh?". -(RÍE)

-"En serio, cárguense a ese bicho".

-"Recibido. Todas las unidades acudan al nivel H

y no se corten ni un pelo".

-"Será una broma".

-"¡Vamos!". -"¡Vamos!".

Señor presidente, una vez que se inicie la cuenta atrás

no podremos pararlo. -Entendido, general.

(SISTEMA) "Tenemos tres minutos y contando".

"¡Ahí está!". ¡Ah!

(Música de tensión)

¡Ah!

¡No pienso acercarme a esa cosa!

¡Reggie, este es nuestro destino!

¡Mi destino es comer pizza y ver la tele!

¡Ah!

(SISTEMA) "Contaminación detectada". -¿Dónde está esa imagen, soldado?

¿Qué problema hay?

¡Un pavo, señor!

¡Crononauta uno, salga de ahí!

"¡Ya!". -¡Gracias! ¡Gracias!

¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme!

(Glugluteo)

¡Espera, espera! ¡Ah!

¡Ah!

(NAVE) "Nuevo crononauta detectado. Control automático del asiento".

"Bienvenido a bordo".

¡No! ¡No! ¡No! ¡No!

¡Ayúdenme!

-"No pienso salir ahí". -"Pues anda que yo...".

-(RÍE) "Yo tampoco". -"Lo siento, macho".

-"A dos semanas de mi jubilación. Ánimo, campeón".

(Risas)

-"¡Ah, mi pie!".

¡Oh!

¡Ah!

¿Qué está pasando? -¡Dios mío! ¡Ah!

-¡Hurra! -¿Qué está pasando?

-¡Me estoy levantando!

(GRITA) ¿Qué está pasando?

¡Ah!

¡Ah!

¡Ayúdame, por favor, échame una mano!

¡Sácame de aquí! -¡Ah!

(Grito)

(Grito)

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

(Quejidos)

¿Qué hemos... hecho?

¡Por favor, ayúdenme!

(RÍE)

¡Ah!

¡Ah!

"Hola. Soy S.T.E.V.E., Steve,

vuestro vehículo de exploración espacio temporal".

Hola, S.T.E.V.E., yo soy jota, a, ka, Jake

y él es erre, e, ge, Reggie.

¿Dónde estamos?

"En ninguna parte y en todas".

"En un espacio donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan".

Está claro, hala, llévanos hasta el primer Día de Acción de Gracias.

"Calculando ruta". ¡No, no, no, no!

"Activando burbuja de seguridad

para evitar a los crononautas posibles efectos secundarios".

¿Efectos secundarios?

¡Ah!

"Los efectos pueden incluir envejecimiento acelerado...,

¡Qué frío!

...rápidas regresiones evolutivas,

mutaciones físicas erráticas,

conversión a un adorable bebé dragón,

un pulpo,

un cangrejo real, un poni, un yeti...".

¡Ah!

"Espero que hayáis disfrutado

de la experiencia de viajar por el tiempo".

"Por favor, sujetaos para la reentrada".

¡Ah, ah, ah, ah, ah!

¡Uh! ¡Ah!

"Bienvenidos a la colonia de Plymouth, año 1621,

tres días antes del primer Día de Acción de Gracias".

(Golpe)

¡Lo logramos!

¡Hemos vuelto atrás en el tiempo!

¡Reggie, asoma el pico!

¡Esto te va a encantar!

Ahora mismo.

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

¡Ah! ¡Si hasta huele a antiguo!

"¿Puedo recomendar unos ligeros estiramientos?".

Buena idea, S.T.E.V.E.

¡Pectoral, glúteo!

¿Eh? ¡Pectoral, glúteo!

¡Pectoral, glúteo!

¡Pectoral, glúteo! ¡Bah!

¡Pectoral, pectoral, glúteo, glúteo!

¡Uf! ¡Ah!

¡Vamos, Reggie!

"Activando mecanismo de camuflaje de seguridad

durante la descarga solar".

¡Espera! ¡No! ¡S.T.E.V.E.!

¡S.T.E.V.E.! ¡S.T.E.V.E.!

"¿S.T.E.V.E.?".

"S.T.E.V.E. no está aquí, tío".

(RÍE)

Me río, pero no tiene gracia, S.T.E.V.E.

"Esta conversación está agotando mi reserva de energía".

"Apagando sistemas".

¿Qué? ¡No, no, no, no!

Reggie, el sur está por aquí, el sol sale por el norte.

¡Espera! ¡No pienso quedarme aquí y volver a la cadena alimentaria!

"Por fin un poco de tiempo para mí".

He explorado la zona.

Estamos completamente solos.

Esto no me mola nada, este bosque es salvaje de verdad.

Seguramente está lleno de monstruos sedientos de sangre.

Si me pasa algo, ¡tú serás el culpable!

Créeme, estamos absolutamente a salvo.

(Disparo)

(Ladridos)

(GRITAN)

¡Ah!

¡Jake! ¡Jake! ¡No! ¡No!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

Perrito bueno. ¡Ah! ¡Aquí hay otro!

¡Por favor! ¡Por favor, no me comas, te lo ruego!

Este es tu final de trayecto.

¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto!

¡Ah!

(Ladridos)

Ah... Ah...

Ah... Hola.

Hola.

¿Esto es el paraíso de los pavos?

¡Sssh! -¿Veis algo?

-¡Aquí no hay nada!

¡Hemos vuelto a perderles, capitán Standish!

¡No me digas! ¡Seguid buscando!

Están aquí.

Puedo sentirlos.

Hola, pavos del pasado.

Hemos venido del futuro

en una máquina del tiempo llamada S.T.E.V.E.

para salvaros a...

¡Silencio! ¡Estábamos desviando a los cazadores de nuestro nido

hasta que habéis aparecido chillando como gallinas!

¿Quiénes sois?

(ACENTO MEXICANO) Tú, Ranger, ¿verdad, Furley?

(RÍE) ¡Uh!

No me dejes en ridículo, Ranger, Furley está ahí mismo y me admira.

(SILBA)

¡Los cazadores regresan, hay que moverse!

¡Toma el mando!

¡Atención, seguidme! (TODOS) ¡Mmm!

¡Menudo fantasma!

¡Sí!

(Música de acción)

¡Guardad la formación!

¡La formación guardada!

¡Esto es... muy peligroso!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Espera! ¡Ah!

Me estoy mareando un poco. Soy un pavo más de suelo.

¡Tenemos que alcanzar a los demás!

¡Venga! ¡Espera!

¡Ah!

Creo que no me he presentado, soy el pavo indultado.

¡Ah!

¡Espabila! ¡Ah!

¡Ah!

Por cierto, me llamo Reggie y soy piscis.

Yo, Jenny ¡y corro para salvar mi vida!

¡Rodeémosles, vamos!

¡Rápido, por aquí!

¡Por allí, rápido!

-¡Ahí!

¡Furley!

¡Ah! -¡Te tengo!

¡Ah!

¡Sí! ¡Apartaos!

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Ya os tengo!

¡So!

¡Ah! ¡Vamos!

Bien, se marcha. ¡Genial!

Entonces, ¿qué es un piscis?

¡Oh, vaya!

¿Va todo bien?

Eh... No sé, es que...

¡Ah! Me caí del nido cuando era pequeña.

¡Ah! Por eso tienes el ojo pipa. ¿Qué pasa con mi ojo?

Eh... No, yo es que...

Es broma, siempre que me pongo nerviosa se me va...

Brrr... ah...

Ah. (RÍE TÍMIDAMENTE)

Ya está, ahora solo veo un pavo.

¡Ranger! ¿Qué hacemos ahora?

Regresaremos a casa e informaremos de lo que ha pasado.

¡Ni hablar, hay que atacar el fuerte

y liberar a vuestros camaradas capturados!

Furley y Amos son mis amigos,

pero no podemos poner en riesgo la seguridad de la bandada.

Pues iré yo mismo si a ti te falta valor.

¿Eh? -¿Valor?

¡Oh! -¡Oh!

¡Te demostraré lo que es valor!

¡Ah!

¡Así!

¡Ah!

¡Uh!

¡Ah! -¡Qué machos!

¡Se acabó, chicos!

¡Basta ya de hacer el indio de esta manera!

¡Volvamos a casa! ¡Ah!

¡Ah!

¡Vaya!

Están en la edad del pavo.

(Graznidos)

(MUJER) ¡Bradford, sal aquí fuera!

-¡Sal afuera! -¡Vamos!

(Griterío)

Por favor, caballeros, por favor, cálmense, ¿vale?

Ni que estuvieran muertos de hambre.

-¡Estamos muertos de hambre!

¡Queremos la comida del almacén!

(TOSE)

Ya hemos hablado del tema,

esa comida es para la próxima fiesta con los indios Wampanoag.

¡Tenemos hambre ahora!

Todos tenemos hambre. -¡Usted no parece hambriento!

Tengo un problema... de tiroides.

Verán, como saben,

no hemos almacenado comida suficiente

para pasar todo el invierno.

En esa colina fue el invierno pasado y ahí acabaremos todos

si no nos hacemos amigos de los indios.

Necesitamos su ayuda. Sin ella, no sobreviviremos, ¿está claro?

¡Mmm! ¡Ay!

¡Oh!

¡Ay!

Tres días, nada más, lo prometo.

Todos podéis aguantar.

¡Sí! El gobernador Bradford tiene razón,

todos podemos aguantar...

Excepto Clancy porque se mareó en el barco,

pero eso no es culpa mía.

-¡Queremos esa comida!

-¡Denos las llaves!

¡Mami!

¡Standish ha vuelto!

¡Standish!

(RÍE)

¡Myles, ha regresado!

¡Hola!

(RÍE) Os dije que os iba a conseguir comida

y lo he hecho. ¿A que sí?

¡Ja! Pero ¿qué comida es esa?

¡Ah! ¡Comida!

¡Standish!

La gente quiere mi cabeza

y como no les montemos un banquete, la van a tener.

¡Lo que sea, cualquier cosa comestible!

¡Dije que les traería pavos!

¡Ah!

¡Y eso es lo que van a tener!

Incluso más de los que usted pueda comer.

Vale, me quedo más tranquilo. Hablamos mañana.

Qué personaje.

Esto... Una pequeña pregunta.

¿El cachas de las plumas y tú estáis juntos o...?

Ah, no, Ranger es mi hermano.

¡Vamos, entrad!

¡Entrad, vamos!

¿Y sabes qué?

Aunque no lo fuera, me interesa más el cerebro que los músculos.

¿En serio? Porque yo tengo mucho cerebro para ser un pavo.

Mírame, soy un tirillas.

Mmm. Pues igual deberías hacértelo mirar.

(RÍE)

¡Mmm! ¡Mmm!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Ah! Tú primero.

Es un saltito, te lo prometo.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Glúteos.

Bueno, pues aquí están todos.

Un ejército a la espera de un comandante.

¡Vaya!

Nunca había visto tantos pavos en el mismo sitio haciendo cosas.

¡Estoy flipando!

¿Así que, en el futuro,

los pavos se pasan el día solo comiendo y mirando a la pared?

Sí, o sea, no, no quiero decir...

Algunos sí, nadie que yo conozca.

Si no hiciéramos cosas, nos volveríamos... tontos.

¿No crees?

Mmm.

Hola, sencillos pavos salvajes... ¡Oh, no!

...no domesticados de un pasado lejano,

os he traído un regalo, el regalo soy yo.

Me llamo Jake.

He viajado en una máquina del tiempo llamada S.T.E.V.E.

para impedir la fiesta de Acción de Gracias

y suprimir los pavos del menú.

¿Qué es Acción de Gracias?

Ah, claro, que todavía no existe.

Es un banquete más o menos.

¿Y qué es un menú?

El menú es como una lista

de... de cosas de comida en un restaurante.

¿Qué es un restaurante? Eso no es importante.

Lo importante es que dejéis de hacerme preguntas tontas

y accedáis a seguirme ciegamente.

-¡No!

(Murmullos)

¡No vamos a pelear!

¡Soy Pico Ancho, líder de la bandada

y él es Pico de Cuero,

el anciano jefe y mi consejero más leal!

¡Mmm!

¡Ah!

Habéis...

recorrido una gran distancia.

(TODOS) ¡Oh!

Tú...

¡Mmm!

Y tu bella esposa.

¡Qué preciosidad tan suave y femenina!

Padre, te presento a Jake y Reggie, vienen del futuro.

O eso dicen.

¡Mmm!

¿Padre?

Por favor, acompañadme.

Jake, hablas con profunda convicción.

Bueno, yo puedo hablar aún más profundamente si quiere.

No siempre hemos vivido bajo tierra.

Antes vivíamos en los árboles,

pero luego vinieron los colonos y nos vimos obligados a escondernos,

pero estábamos a salvo

y con el tiempo,

convertimos lo que antes era un agujero lúgubre y oscuro

en nuestro hogar.

Lo entiendo, señor,

pero el Gran Pavo me ha encomendado una importante misión.

Le falló el oxígeno durante el viaje,

pero es inofensivo.

Ese es mi destino.

Bien, Jake, deja que te muestre nuestro destino.

Ten cuidado.

Este es nuestro futuro.

(ESTORNUDA)

Ah...

Nuestro destino depende de ellos.

Podéis quedaros todo el tiempo que queráis,

pero mientras estéis aquí, respetaréis nuestras costumbres.

Nosotros no peleamos, nos defendemos, les protegemos

y sobrevivimos.

Sí, señor.

Ah.

Oh, Reggie, mira, aquí.

Sujétalo así.

¡Uy! ¡Uy!

(RÍE LEVEMENTE)

Lo mío no es sujetar bebés.

Es fácil, hasta un pavo del futuro megamoderno puede hacerlo.

(BALBUCEA)

¡Oh! Quiere que le vomites gusanos en la boca.

Qué chica no querría.

Ah. Es halagador

y asqueroso.

(RÍE)

Creo que le gusto.

Sí, va a ser que sí.

¡Ay! Casi te caes.

(RÍE)

¡Ey! ¿Tienes cosquillas? ¡Eh! ¿Tienes cosquillas?

(RÍE) (HACE PEDORRETAS)

(RÍE)

¡Oh!

(RÍE)

Bien, buenas noches, Reggie del futuro.

Buenas noches,

(Ronquidos)

Jenny de mis sueños.

(Ronquidos)

(Balbuceo)

¿Qué? ¿Quieres gusanos?

No pienso hacerlo, es repugnante.

¡Mamá!

¡Oh! Me duele el estómago. -¡A mí también!

Se acabó, amigo,

es el fin.

Vamos a morir salvo que encontremos una salida.

¡Ah! -¡Ah!

¿Has pensado algo?

¡Sí, Furley, sabía que esa cabezota que tienes era buena para algo!

¿Hay caballos con alas?

Dos pájaros y un mendrugo de pan.

Este banquete va a ser el último al paso que vamos.

Sí, uno se pregunta si Standish no estará perdiendo facultades.

¿Uno se pregunta qué?

Eh... Nada, capitán.

Vuestro problema, muchachos,

es que estáis pensando en dónde estarán los pavos

¡y no en donde no estarán!

¡Aquí fue donde cazamos los dos últimos!

Nos están alejando de algo,

¡algo que están protegiendo!

¿Quiere decir que lo hacen a propósito?

Ni que fueran inteligentes.

¡Oh!

He cazado todo lo que caminaba, se arrastraba o volaba

y siempre he atrapado a mi presa.

Esos pavos están tramando algo,

así que mañana saldremos en esta dirección

¡y no dejaremos de buscar

hasta que hayamos cogido hasta el último de esos malditos!

-¡Oh, ese era el mapa bueno!

(Graznidos)

(PICO DE CUERO) "¡Buenos días a todos!".

Estas son las tareas de hoy.

¡Patty! -Danny.

Danny, llévate a tu equipo y dirige a los cazadores hacia el este.

Oeste. -Hacia el oeste.

Eso está hecho, jefe.

¿Clancy? -Nancy.

Nancy, tú haz lo mismo hacia el norte.

-Sur. -Hacia el sur, sí.

¿Dusty? -Justy.

¡Es tu hijo!

Correcto. Justy, ve a comerte otra de tus setas mágicas.

(RÍE)

¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

Tenías que casarte con una gallina...

(RÍE)

Jenny, tú harás saltar las trampas de los cazadores.

Llévate a Reggie. ¡Bien!

¿Lo he dicho en voz alta?

Ranger, ojea el fuerte, a ver qué están planeando.

Llévate a Jake.

¡Mmm!

¡Mmm!

Id, sed rápidos y prudentes.

Estas son las tareas del día.

¡Intenta seguir mi paso y evitar que nos maten!

El único que tiene que intentar seguir mi paso ¡eres tú!

¡Ah! ¡Oh!

¡Ah! ¡Ah! ¿Eh?

¡Mmm! Su método es poco convencional,

pero muy efectivo.

¡Mmm!

¡Ah!

¡Puedo... rebotar... igual... de bien... que... tú!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Oh! Nos hemos... cubierto... de gloria.

Cierra el pico.

¿Eh?

¿Y tú qué miras?

¡Revisad las trampas!

(SUSURRA) Siempre vamos un paso por delante de él.

Ah, eso me tranquiliza.

Lo que es igual a estar un paso de...

Eso no me tranquiliza nada.

Pero obedeceremos las reglas de mi padre,

él mantiene a salvo a la bandada.

¡Me encantan las reglas! Tengo una regla sobre obedecer reglas.

Yo también. ¡Pues olvídala! Bésame.

¿Qué acabas de decir?

He dicho... que las reglas molan.

No has dicho eso, pero da igual.

¡Las trampas están preparadas, señor!

¿Listo para desactivar trampas?

Eso está chu...

¡Uh, uh! ...pado.

Vale.

¡Ah!

¿Reggie?

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ay!

¡Ha sido increíble!

Creo que me voy a tumbar un ratito.

Oye, háblame del futuro.

Cuéntame hasta el último detalle, pero hazlo rápido.

¡Mmm! ¿En serio?

¿Quieres saber cosas del futuro?

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

(SUSURRA) En modo sigiloso.

¡Yo soy más sigiloso!

¡Si se te oye desde la cueva!

¡Ah! ¡Ah!

¡Estás haciendo el ridículo!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Mmm! ¡Ja!

¡Psss!

¡Mmm!

¡Ah! ¡Eh!

¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh!

¡Ah!

¡Ja!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Uh! ¡Uh! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música rock)

(AMBOS) ¡Mmm!

(Música clásica)

¡Ah!

¡Sí!

(Palmas)

¿Mmm?

¡Mmm!

¡Mmm!

Gracias, criatura del bosque. Y sin recibir clases.

Siempre había creído

que en el futuro habría armonía entre los seres vivos,

pero la pizza y la tele me parecen geniales.

Yo estoy enganchado a "Mundo del amor".

Es una serie sobre un guaperas como yo.

¡Ah!

Reggie.

¿Sí, Jenny?

Perros.

¿Perros?

Sí, yo también lo siento.

Comportémonos como perros.

Revolquémonos y dejémonos llevar por los instintos. ¡Grrr!

¡Perros!

¿Perros?

¡Algo va mal, no deberían estar tan al norte!

(Ladridos)

(Música de tensión)

¡Espera, sé dónde estamos!

¡Ven!

¡No podemos ir por aquí, les conduciremos a la bandada!

¡S.T.E.V.E.!

¡Oh! ¿Qué es eso?

¡Oh, Reggie!

No grites, muere con dignidad. Tranquila.

¡Mmm!

¿Qué tenemos aquí?

¡Vámonos, S.T.E.V.E.! ¡Vámonos!

¡Ah!

¡Ah!

¡Es magia!

¡Ah!

¡Voy a vomitar y no te va a gustar dónde!

"Creo que estamos a una distancia segura".

¿Qué? ¿Dónde estamos?

¿Qué es eso?

Es la Tierra.

¿La Tierra?

Es donde vivimos. Ven, confía en mí.

¡Vaya!

¡Qué bonita!

¿A que sí?

Siempre imaginé que ahí fuera había algo más,

pero nunca pensé que tanto.

Realmente eres del futuro. Ya. ¿No me creías?

Pues claro que no, pensé que estabas loco

y que posiblemente eras peligroso...

y... muy mono.

¿Y da miedo? Me refiero a viajar por el tiempo.

Bueno, no es moco de pavo, pero no para mí.

Si hubieras podido verme...

"Claro que puede".

"Accediendo al registro del viaje espacio temporal".

Creo que S.T.E.V.E. tiene algún fallo técnico.

"Aquí es donde Reggie llamaba a gritos a su mamá".

¡Qué tierno! ¿Quién es? Se parece a mí.

"Ahora, a cámara lenta".

Muy bien, creo que ya estamos a salvo.

Pongámonos en marcha. "Como quieras".

¡Ah!

(RÍE)

(Música instrumental suave)

(RÍE)

¡Vaya!

(RÍE)

No sabía que un pavo macho podía gritar con una voz tan aguda.

Eres muy graciosa.

Adiós, eres la mejor máquina del tiempo que he conocido.

"Adiós, Jenny".

"Ah... Reggie,

estoy totalmente cargado y listo para llevaros a casa".

¿En serio? ¿Podemos irnos?

Eh... Venga, Reggie, vamos.

Ah... Sí, ¿sabes?

No conviene salir volando y dejar las cosas a medias, ¿verdad?

Mantenme informado. Buen trabajo.

¡Sí!

¡Al suelo! ¡Al suelo tú!

¡Mmm!

¡Centros de mesa!

Acción de Gracias va a ser mañana.

¡Los cazadores están regresando!

Si pudiéramos ver lo que pasa dentro de ese edificio...

¡Es el cobertizo donde guardan todos los mosquetones y la pólvora!

Sí, sus almas son débiles y asustadizas.

¡Ajá!

¡Debemos informar a mi padre inmediatamente! ¿Eh?

¿Jake?

¡Jake!

¡Ja! Ha sido increíble, no puedo dejar de pensar en ello.

Sí y yo no puedo dejar de pensar hipotéticamente...

¿Sabes lo que significa esa palabra?

No, lo puedo imaginar, pero seguro que tú me lo explicas.

Da igual, te lo voy a decir.

Ja. ¿Ves lo que he hecho? Muy lista.

Bien, o sea que hipotéticamente...

Bien.

¿Qué pasaría si un pavo...? ¿Un pavo cualquiera?

Uno razonablemente atractivo, espabilado.

¿Y si se ofreciera a llevarte al futuro?

Me encantaría verlo,

pero mi sitio está aquí, con mi padre y Ranger.

Nunca podría abandonar la bandada,

sobre todo, con los cazadores persiguiéndonos.

¿Y si no fuesen una amenaza?

¿Y si todo el mundo estuviera a salvo y feliz como antes?

Eso sería maravilloso.

Sería un sueño hecho realidad.

¿Reggie?

¿Reggie?

¡Ay!

¿Qué haces?

¡Ah!

¡Mañana es Acción de Gracias!

¡Hay que atacar el fuerte esta noche!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

¡No hay que atacar nada!

Él me dijo que deberíamos hacerlo juntos.

¡Ah!

¡Qué pesado! ¿Él? ¿El Gran Pavo?

Ah...

¡Es una voz dentro de tu cabeza!

¿Cómo te atreves? ¡Dentro de mi cabeza no hay nada!

¡El Gran Pavo es real!

Lo vi con mis propios dos ojos.

Cuanto más pronuncias ese nombre, más tonto pareces.

No sé qué... ¡Mmm!

El Gran Pavo es el pavo más grande que conozco

y tú nunca serás tan grande como el Gran Pavo,

que es el pavo más grande.

¡Sí!

¡Ah! (TOSE) Lo siento, Reggie.

Yo no me crié en una bonita granja campestre como tú.

"Yo crecí en una fría factoría".

"Desde que nacíamos, nos engordaban con esteroides y cosas raras".

"Excepto yo, mi madre me tuvo escondido de los humanos".

¿Ya es la hora?

Sí, cariño. Estos huevos son tu futuro, Jake.

Llévatelos y huye y no pares hasta que encuentres un sitio

donde crear una nueva bandada.

Mamá, tengo miedo.

Ya lo sé, cielo,

pero tienes que ser valiente.

-¡Vamos, Jake!

-¡Adelante, chaval! -¡Creemos en ti!

(TODOS) ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake!

¡Jake! ¡Jake! ¡Jake!

¡Jake! ¡Jake! ¡Jake!

¡Jake! ¡Jake!

¡Eh!

¡Alto!

(PAVOS) ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake!

¡Ah!

"Fracasé".

(TODOS) ¡Oh! "Defraudé a mi familia

y a mi bandada".

"Decidí que estaría mejor solo,

donde no pudiera hacer daño a nadie más".

"Hasta que llegó él, el Gran Pavo".

¡Escúchame, joven Jake!

"Me habló de mi destino,

me entregó el pomo sagrado del tiempo

y después me dijo...".

¡Vaya!

La cosa más importante que debes recordar es...

...que nunca debes rendirte

a pesar de lo que se interponga en mi camino.

Jake, lo siento,

tuvo que ser muy duro abandonar a tu familia, pero...

atacar un fuerte lleno de humanos armados es una idea muy chunga.

¡Tengo un plan!

He descubierto dónde almacenan las armas.

Si destruimos las armas, impediremos el festín.

¡Sí!

Y si los cazadores no son una amenaza,

la bandada estará a salvo. ¡Exacto!

Y el sueño de Jenny se hará realidad.

¿Qué?

Nada. ¡Me apunto!

¡Ah!

¿Y cuál es tu plan para entrar?

A ver, a ti te toca la parte fácil.

Sí, sí, ¿qué?

Voy a usar mis increíbles pectorales

y mis potentes nalgas para lanzarte al otro lado.

¡Ah!

¡Ah!

¡Mmm! Igual tengo que ajustar el ángulo.

¡No! ¡No vas a ajustar nada!

Tengo una idea mejor.

Atento, si calculamos cuidadosamente el punto de impacto,

podremos ver si... ¡Ah!

¡Ah! ¡Me he clavado una astilla!

¡Ah!

¡Ah! ¿Qué?

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

Las más pequeñas son las que más duelen.

¡Ah!

¡Ah!

(LADRAN)

¡Ah!

¡Ah!

¡No! ¡No!

(RÍE)

¿Me ha visto alguien?

¡Jake!

¡Esto es flipante!

¡Jake! ¡Es alucinante!

¡Es imposible!

¡Ah! Eso ha dolido.

Tienes que probar ese ejercicio. Es estupendo.

Y siguió corriendo.

Uno de los dos debe ir a explorar para tener mejor visión.

¿Ya estamos?

Un truquillo náutico que aprendí, 38 % más de aumento.

Nunca falla. Nunca falla.

Otro porrazo.

(Ladridos)

¡Eh! ¿Dónde están los perros? -¡Creo que están fuera!

Vale, voy a colocar los barriles de pólvora junto al cobertizo.

Tú mételos en la carreta.

Haremos que vuele todo por los aires.

Sin armas...

(AMBOS) No habrá Acción de Gracias.

¡Vamos!

(Música de suspense)

(Crujido)

(Ronquido)

¡Ah, ah!

¡Pero, mami! ¡Ah!

¡No quiero llevar pantalones cortos, no...!

-¡Psss!

¡Pavo espacial! El tío duerme con los ojos abiertos.

¡Qué mal rollo!

¡Ah!

¡El cuerno de la pólvora!

¡Viva Jake!

-Abuelo Jake, cuéntanos otra vez la historia del cuerno.

(RÍE) Aquel viejo castaño...

(RÍE)

(Música instrumental)

Creo que el pavo espacial se ha vuelto loco.

¡Estúpidos chuchos!

¿Qué es eso?

Alguien llamado Ranger quizá necesite una prueba.

(LADRAN)

¿Ahí va una?

¿Qué es eso?

¡Es... es...!

¡Ah!

(AMBOS) ¡Lo logramos!

-¡Fuego! -¡Fuego!

-¡Fuego! -¡Fuego!

-¡Un incendio! -¡Es un incendio!

-¡Cuidado!

Escucha, Furley, móntatelo bien

y quizá nos lleven hasta el futuro

¡para poder vivir una aventura muy guay!

¡Uh!

¿Qué habéis hecho?

Ha sido el pavo espacial. ¡Díselo, Furley!

¡Habéis estado en el fuerte!

¡No, no! Bueno, sí,

pero hemos destruido las armas y las trampas.

Hasta nos hemos cargado la carreta de los cazadores. Explotó.

(TODOS) ¡Oh!

¿Cómo lo habéis hecho?

En realidad,

el plan fue de Jake.

Gracias, colega.

¿Cómo sabemos que dices la verdad?

-Sí, cómo sabemos. -¡Mmm!

(TODOS) ¡Oh!

(Vítores)

Disculpad, perdón. ¡Jenny! ¡Jenny, espera!

-¡Muy bien!

(MUJER) ¡Rápido!

¡Oh! ¡Estamos siendo atacados! ¡Haced sonar las alarmas!

¡De puerta a puerta, pequeña!

¡Comprobaré que la comida está a salvo!

Capitán Standish, gracias a Dios que está aquí.

¿Va a comerse ese maíz?

¡Oh!

¿Qué vamos a hacer?

¡Por favor, dígame que no han sido los indios!

No han sido los indios.

¡Ajajá!

Entonces, hay un traidor entre nosotros, tal vez.

Han sido esos malditos pájaros.

(TARTAMUDEA) ¿Quiere decir que lo han hecho los pavos?

No son pájaros corrientes, tienen poderes mágicos.

¡Les he visto desaparecer en el aire!

¡He visto a otros dos volando dentro de un huevo gigante!

¡Me están aturullando, quieren volverme loco!

Pues yo diría que lo han logrado, ¿eh?

¡Suficiente!

¡Oh, vaya!

Muéstrame el camino.

Entonces, me imagino que vuelves a tu casa,

al futuro, ahora que tu misión ha terminado.

En realidad,

aún tengo que hacer una cosa más,

pedirte que vengas conmigo.

¿Lo dices...

en serio?

Sé que dijiste que tu sitio está aquí,

pero... la bandada está a salvo, los cazadores se han ido.

Reggie. Por favor, di que sí.

No. ¿No?

¿No podrías quizá pensártelo? ¡No, no, no, no, no! ¿Qué es eso?

¡Oh, no!

(Música de tensión)

¡Eh!

¿Mmm?

Espera.

¡Les has guiado hasta nosotros, Jake!

¡No!

(GRITAN)

¡Aquí estáis, malditos!

¡Oh, no!

¡Vamos, chicos, que empiece la fiesta!

-¡A por ellos!

¡Toda la culpa es tuya!

(Gritos)

¡Jake!

Sabía que era un cobarde.

¡Basta!

¡Rápido, todos!

¡Iniciad el plan de evacuación!

¡Vamos, vamos, vamos! -¡Vamos, Justin!

Lo siento, Jenny, hemos fracasado, les hemos guiado hasta vosotros.

¡Eso ahora no importa, vamos!

¡Deprisa, por aquí!

(TODOS) ¡Ah! -¡Ven aquí, amiguito mío!

¡Cogedlos a todos!

¡Ah!

¡Ah! -¡Os tengo!

-¡Ven con papá!

-¡A ver, en fila, todos!

-¡Tengo dos más!

¡Ya eres mío, hermano! -¡Ah! ¡No, no!

¡Venga, todos!

¡Por aquí!

¡Ah!

¡Ah!

(SILBA)

¡A por ellos, chicos!

(Ladridos)

(LADRA)

¿Por dónde vamos?

¡Ah!

¡Si no queréis salir,

os quemaremos!

¡A las marismas, es nuestra única vía de salida!

(LADRAN)

¡Reggie!

¡Los polluelos, tenemos que volver!

(Ladridos)

¡Vamos!

¡Ah! ¡Ah!

¡Bajad a las marismas!

¡Ah!

¡Rápido! ¡Vamos, daos prisa!

¡Jenny! ¡Jenny!

¡No!

¡Encontraremos otro camino!

¡No hay otro camino!

¡Jake!

¡Venga, vamos!

¡Oh!

No te asustes, Furley.

¡Órale!

¡Reúnelos a todos en la playa! -¡Sí, padre!

¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí, corred, corred!

¡Ah!

¡Ah!

¡Vamos, deprisa!

¡Llevad los huevos a un lugar seguro!

¡Ah!

¡Papá!

¡Reúnete con los demás! ¡No, sin ti no!

Jenny. ¡Papá!

Siempre estaré contigo.

(Música melancólica)

(TOSE)

¡Tengo cena!

¡Tenemos cena!

¡Oh!

(Música de Dominic Lewis)

Este medio cascarón era de mi padre.

Cualquiera de sus hijos que tenga la otra mitad

será el jefe.

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh! ¿Qué?

¡Oh!

(Vítores)

Padre escogió sabiamente.

Mi padre amaba a su bandada y siempre formará parte de ella.

Dios su vida para salvar la nuestra.

Por lo tanto, le honraremos,

pero ahora debemos hacer lo necesario para sobrevivir.

Todo es culpa mía.

Nos han quitado nuestro hogar, nos han quitado a nuestra familia,

ahora solo nos queda una opción,

¡todos a luchar!

¡Resistiremos y lucharemos!

¡Este es nuestro hogar, se acabó esconderse!

¡Atacaremos el fuerte, liberaremos a los nuestros

y la bandada volverá a estar unida! ¿Quién está conmigo?

¡Pelearemos! -¡Pelearemos!

¡Movida! ¡Movida!

(TODOS) ¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

"Buenos días, Reggie".

"Qué cara más larga".

"¿Qué problema te carcome?".

Llévame a casa.

¡Reggie, espera!

¡La bandada está en peligro!

Sí. ¿Y sabes por qué? ¡Por nuestra culpa!

¡No hemos salvado a nadie, lo hemos empeorado todo!

¡Pero, Reggie, el Gran Pavo me dijo que no...!

¡El Gran Pavo no existe ni existe la misión,

todo es un invento de tu mente enferma!

¡Estoy hasta el pico de hacer el tonto!

Yo me largo, ¿de acuerdo?

Antes de que estropeemos las cosas aún más

y si fueras listo, vendrías conmigo.

No puedo rendirme.

Ya, lo que yo decía.

¿Cuándo han sido listos los pavos?

¡Pavo! ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Ah!

¡Un pavo del espacio! ¡Eh! ¿Has visto quién ha vuelto?

Seguro que te preguntabas dónde... Estoy cansada.

...estaba.

(SUSPIRA)

Hasta luego, S.T.E.V.E.

Adiós, Reggie.

¡Hola!

¡Ah! -¡Eh, eh, eh!

¡Ah!

Espabila, Reggie, no tenemos tiempo para esto.

¡Ah!

¡Eh!

Estoy infringiendo como unas 100 reglas

y quizá esto colapse nuestro universo,

pero he vuelto del futuro para decirte algo muy importante.

¿Y qué es?

Eres idiota.

Oye, no te pases.

No creo que sea un genio, pero...

Todo lo que deseas está en 1621,

Jenny, Jake, toda una bandada de amigos...

Sí, una bandada a la que he fastidiado a base de bien.

Estarán mejor sin mí.

¡No!

(GRITAN)

He venido de un futuro aún más lejano

para decirte que Jenny y la bandada van a atacar el fuerte

y no tienen ni la más remota posibilidad.

(AMBOS) ¡Oh, no! -¿Qué hacemos?

¡Necesitamos un plan! -¡Exacto!

¡Oh!

¡El pomo sagrado del tiempo!

¡El pomo sagrado del tiempo! -¡El pomo sagrado del tiempo!

¡Esperad! -¿Qué?

¿Sabéis lo que significa? -¿Qué significa?

(RÍE)

¡Muy sencillo!

Significa que yo tengo que ir en busca del Gran Pavo

que seguro que está detrás de la puerta que se abre con esto.

"¡Venga ya, hombre!".

"¡Tú eres el Gran Pavo!".

¿Yo soy el Gran Pavo?

(AMBOS) ¡Tú eres el Gran Pavo!

Significa que Jake ha dicho la verdad desde el principio.

¡Vaya, es verdad que soy idiota!

Detesto decir que te lo dije.

Espera, si yo soy idiota, tú eres idiota.

¡No, no, no, chicos, chicos!

Técnicamente, todos somos idiotas,

pero también somos todos... (TODOS) ¡El Gran Pavo!

¡Estoy flipando! Ahora mismo tengo la cabeza hecha un lío.

¡Pues anda que yo!

(GRITAN)

He vuelto para asegurarme

de que nos damos cuenta de lo increíble que es esto.

¡Es increíble! -Increíble.

Increíble.

"Sí, totalmente increíble

y ahora, si has terminado, tienes que volver atrás en el tiempo,

ayudar al joven Jake a cumplir su destino

y después, salvar a tus amigos".

¡Es verdad! Tengo que ponerme en marcha.

(LOS TRES) ¡Au, au, au!

¡Au, au, au!

¡Preparado, S.T.E.V.E., vamos allá!

Tomamos posiciones aquí y aquí.

Sus armas han sido destruidas, así que tenemos una posi...

(TODOS) ¿Eh?

¡Tú!

(Música de tensión)

(PÍAN)

¿Dónde está Reggie?

(Truenos)

¡Ah!

¿Eh?

(VOZ ENGOLADA) ¡Escúchame, joven Jake!

¡Oh! ¡Eh!

¿Quién eres?

¡Soy el Gran Pavo,

el más grande de todos los pavos

y he venido para encomendarte una misión,

salvar no a 10 pavos ni a un centenar,

sino a todos!

¿Has dicho a todos?

¡Primero debes ir a Camp David

y buscar al pavo indultado,

el fantástico pavo indultado!

¡El fantástico pavo indultado!

Bueno, no siempre es fantástico,

pero en general, es un pavo bastante guay.

Toma, esto te hará falta para tu viaje.

¡Ah! ¿Qué es?

¡Es el pomo sagrado del tiempo!

¡Es muy poderoso!

¡Vaya!

¡Te protegerá y te librará de todo mal,

pero lo más importante es

que recuerdes que nunca debes rendirte!

¡Nunca!

No importa lo que se interponga en tu camino.

(Música de tambores)

(TODOS) ¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Uh, ah, ah!

¡Ahora!

¡Ah!

¡Mmm!

Ellos ser "angry birds".

¡Cargad!

(GRITAN)

¡Por la bandada!

¡Sí!

Traed los cañones.

¿Cañones? ¿Para los pavos, señor?

¡Traed los cañones y formad la línea!

¡Listos!

¡Oh, no!

¡Ah!

¡Fuego!

¡Ah!

¿Eh?

¡Ah!

(RÍE)

¿Eh?

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

¡Oh!

¡El Gran Pavo!

¡Hola a todos, bienvenidos!

Un huevo gigante, tiene una pinta deliciosa.

"Seres humanos de anticuados ropajes,

es un placer para mí presentaros a...

¡el Gran Pavo!".

¡No era el Gran Pavo, siempre fue Reggie!

Mi mejor amigo.

"Y trae un valioso regalo para todos vosotros,

un legado para las generaciones venideras".

¡Oh!

¿Qué ser esto?

¡Una señal de los antepasados!

Una señal riquísima.

Tú tener que hacer esto más a menudo.

(SILBA)

(TODOS) ¡Uh! -¡Qué bueno!

-¡Sí! -¡Comida!

Esto queda lejísimos de mi zona de entrega.

"Probad también los colines, están deliciosos".

-¡Justo a tiempo!

(Risas)

(RÍE)

(RÍE) ¡Sí!

¡Lo lograste, Reggie, nos has salvado a todos!

La verdad es que sí. ¡Sí!

Y yo te he salvado a ti,

así que técnicamente he salvado a todo el mundo.

¡Un hurra por mí!

Está un poco seca, ¿no, Justy?

¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!

¡Ja! ¡Mmm!

¡Mmm!

¡Es mía! ¡Es mi porción!

¡Cállate! -¡Ah, hola, Harold!

Hola, señora. ¡Ah!

Señor Anchoa, tú ensuciar nuestra pizza con tu pequeño pescado seco.

¡Mmm! Sabe a calcetín sucio,

pero ser mejor que potaje de mi mujer. Mí gustar.

¡Gran jefe, tú mirar!

Yo estar comiendo.

¡Ah!

¡Ah!

(Ladridos)

Gracias, Gran Pavo.

Escuchad todos, estoy dando las gracias a este pavo.

Un momento, acabo de inventarme una palabra.

¡Ja, ja!

Es una acción de gracias.

¿Os gusta?

¡Feliz Acción de Gracias a todos!

"Ahora que ya no estaba en el menú, pude ver la fiesta como lo que era,

un momento para compartir,

un momento para reunirse,

para estar con los que queremos y los que nos quieren".

"Creía que quería estar solo, el Solo Lobo,

pero más tarde descubrí que era en realidad el Lobo Solitario

y resultó que solo necesitaba encontrar mi sitio en la vida".

¿Estás seguro de que no quieres quedarte?

Soy un pavo de acción, Reggie.

Bueno, supongo que esto es un adiós.

No, Reggie,

los adioses son solo holas que se lleva el viento

hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

Eso es muy bonito y muy confuso.

¡Pavos asilvestrados del pasado, jamás os olvidaré!

"¿Adónde te gustaría ir, Jake?".

"Allá donde nos necesiten, S.T.E.V.E.,

allá donde nos necesiten".

Siente el poder del pavo indultado.

¡Vaya! Te mueves muy deprisa para ser un piscis,

sea lo que sea eso.

sea lo que sea eso.