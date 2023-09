Cómo entrenar a tu dragón

"Esto es Isla Mema,

está a 12 días al norte de "Desesperación"

y unos grados al Sur de "Me Muero de Frío".

Está situada de lleno en el meridiano de "La Desgracia".

Mi aldea...

en una palabra: recia,

y lleva aquí siete generaciones,

pero todos los edificios son nuevos.

Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol...

Lo único malo... son los bichos.

(Rugido)

Veréis, la mayoría de los sitios tiene ratones

o mosquitos, nosotros tenemos..."

(Gritos)

¡Dragones!

"La mayoría de la gente se iría, nosotros no.

Somos vikingos, somos un pelín... cabezotas.

(Rugidos)

Yo me llamo Hipo,

menudo nombrecito, ¿verdad?

Pues lo hay peores.

Los padres creen que un nombre horrible

ahuyenta a gnomos y trols,

como si nuestro encantador carácter vikingo no fuera bastante.

(GRITA) ¡Ah! Buenas.

-¿Qué haces aquí? -¿Qué haces fuera?

-¡Vete a casa! -Vuelve dentro!

¡Hipo!

¿Qué hace fuera otra...?

¿Qué haces fuera? ¡Vete dentro!

"Este Estoico el Inmenso,

jefe de la tribu.

Dicen que cuando era un bebé le arrancó, de cuajo, a un dragón.

¿Que si me lo creo? Claro que sí.

¡Qué tenemos! Groncles, Naders, Cremallerus...

Y Hoark que ha visto un Pesadilla Monstruosa.

¿Algún Furia Nocturna? Ninguno por ahora.

Bien. ¡Izad las antorchas!

¡Huy, dichosos los ojos!

Creía que te habían pillado.

¿A quién, a mí? No, venga ya.

Estoy muy cachas para esos bichos.

No sabrían qué hacer con... todo esto.

Bueno, necesitan palillos de dientes, ¿no?

Ese cacho carne que se cree gracioso

y que tiene la mano de quita y pon es Bocón.

Soy su aprendiz desde que era pequeño...

Bueno, más pequeño.

¡Vamos a las defensas inferiores!

Contraatacaremos con las catapultas.

"¿Veis? Una aldea vieja y montones y montones de casas nuevas.

¡Fuego! ¡Venga, vamos! Venga, daos prisa.

"Ah... Y esos son Patapez, Mocoso,

los gemelos Chusco y Brusca y...

(SUSPIRANDO) Astrid...

Oh, su trabajo es mucho más chulo.

¡Eh!

Venga ya, déjame salir, por favor.

Tengo que dejar mi huella.

Huy, has dejado un montón de huellas,

todas donde no debías.

Por favor, dos minutos, si mato a un dragón

mi vida será infinitamente mejor.

Puede que hasta ligue.

No sabes lanzar un martillo,

no sabes lanzar un hacha, no sabes lanzar una de estas.

(EL GRONCLE RUGE) Vale, pero esto...

la lanzará por mí.

¡Ah! ¿Ves...?

Esto es justo a lo que me refiero.

Pero con ajustar el punto de mira...

Escucha, Hipo,

si de verdad quieres ir ahí fuera a matar dragones,

tienes que cambiar todo... esto.

Pero si me has señalado entero.

Sí, eso es.

Tienes que cambiar entero.

¡Oh! ¡Oh, sí!

Te... te estás metiendo en un juego muy peligroso.

¿Pretendes que mantenga toda esta fuerza vikinga... contenida?

¡Habrá consecuencias!

Me arriesgaré.

La espada, afílala. ¡Ya! Ah...

"Algún día saldré ahí fuera...

Porque matar a un dragón lo es todo por aquí.

Con una cabeza de Naders seguro que, al menos, se fijarían en mí.

Los Groncles son duros,

si tumbo a uno de esos fijo que me echo una novia.

¿Cremallerus Espantosus...?

Exótico. Dos cabezas, doble premio.

¡Han encontrado las ovejas! Concentra el fuego

en la terraza inferior. ¡Rápido!

¡Fuego!

"Y luego está el pesadilla monstruosa.

¡Solo los mejores vikingos van a por esos!

Y es que tienen la mala costumbre de envolver su cuerpo en llamas.

¡Recargad! Yo me encargo de este.

"Pero el mayor de los premios

es un dragón que nadie ha visto jamás.

Lo llamamos..."

¡Furia Nocturna! -¡Al suelo!

(Explosiones)

-¡Salta!

"Ese bicho nunca roba comida no se deja ver y...

Nunca falla.

Nadie ha matado jamás a un Furia Nocturna,

por eso yo seré el primero."

Vigila el fuerte, Hipo, ahí fuera me necesitan.

Quédate, quieto... ahí.

Tú ya me entiendes.

(GRITA) ¡Ah!

Pero ¿qué hace? -¡Vuelve aquí!

-Pero ¿dónde vas? Ahora vuelvo.

¡Ven aquí!

(Balidos)

¡Aaaaah! ¡Venga, chicos, a por ellos!

¡Montad con cuidado!

¡Estos diablos no se rinden!

¡Ah!

(Rugido)

Vamos... Déjame que te vea, déjame que te vea.

(Rugidos)

(Rugidos)

(Rugidos)

¡Ah!

(Alaridos)

Le he dado.

¡Sí, le he dado!

¿Alguien ha visto eso?

(RUGE)

(DECEPCIONADO) A parte de ti.

(GRITA)

¡Oh! No dejéis que se escapen.

¡Ah!

¡Ah! (JADEA)

¡Ah!

(RUGE)

(PESADILLA ERUCTA)

(DESAFIANTE) ¿Y ahora qué...?

¡Ah! ¡Oh!

(NARRA) "Ah... y una cosita más, Estoico es..."

¡Ah!

(Gritos de varias personas)

Lo siento, papá.

(Balidos y aleteos de dragón)

Vale, pero lo he dado a un Furia Nocturna.

Ahora sí que sí, papá,

de verdad que le he dado.

Vosotros estabais liados y le tenía a tiro.

Ha caído justo detrás de la Punta del Cuervo.

Vamos a mandar a alguien antes... ¡Para!

Por favor, para...

Cada vez que sales fuera hay una catástrofe.

¿Es que no ves que tengo otros problemas?

El invierno está llegando

y tengo que dar de comer a toda la aldea.

Entre tú y yo, no les vendría mal comer un poquitín menos,

¿no crees?

¡Esto no es una broma, Hipo!

Oh, ¿por qué no puedes obedecer una simple orden?

No, no puedo evitarlo, veo un dragón

y tengo que... ¡matarlos! ¿Sabes?

Así soy yo, papá.

Oh, eres... muchas cosas, Hipo,

pero cazador de dragones no es una de ellas.

Vuelve a casa.

Acompáñale, yo tengo que arreglar este desastre.

(Risas)

-Menudo espectáculo,

nunca había visto a nadie tan torpe. Te has salido.

Gracias, gracias, lo he hecho a posta, así que...

¡Ah!

(RÍE BURLANDOSE DE HIPO)

De verdad que le he dado. Claro, Hipo.

Nunca me escucha. Le viene de familia.

Cuando me escucha siempre pone cara de ogro,

como si alguien le hubiera escamoteado la carne del bocata.

(IMITA A ESTOICO) Disculpa, camarera,

me temo que me has traído al hijo que no era.

He pedido un niño extragrande, con brazos bien gordos

y doble de valor y gloria de guarnición.

¡Esto de aquí es un fideo con patas!

No, veo que no te enteras de nada,

no es tanto tu aspecto,

lo que no soporta es lo que llevas dentro.

Gracias por resumírmelo. Mira...

A lo que voy es: "no te esfuerces tanto por ser algo que no eres".

Yo solo quiero ser como vosotros.

(Gaviotas)

(SUSPIRA)

(Se abre una puerta)

O acabamos con ellos o ellos acabarán con nosotros.

Es la única forma de librarnos de ellos.

Si encontramos el nido y lo destruimos,

los dragones se irán, se buscarán otro hogar.

Una búsqueda más, antes de que cuaje el hielo.

Esas naves no vuelven nunca.

Somos vikingos, son gajes del oficio.

¿Quién está conmigo?

(MURMURAN)

-Hoy me viene mal. -Tengo que renovar la licencia.

Muy bien...

Los que se queden cuidarán de Hipo.

(TODOS A LA VEZ) ¡Yo...!

Así me gusta.

Vamos. -Venga, vamos.

Ah, voy a por mis gayumbos.

No, quiero que te quedes a entrenar a los nuevos reclutas.

Ah, fenomenal, y mientras yo estoy ocupado,

Hipo puede encargarse de la fragua,

fundir hierro, afilar espadas, pasar mucho tiempo solo...

Es imposible que algo salga mal.

¿Qué voy a hacer con él, Bocón?

Meterle a entrenar con los demás. Hablo en serio.

Y yo.

Le matarán antes de que sueltes el primer dragón de su jaula.

Eso no lo sabes... Sí que lo sé, de verdad.

No lo sabes. Sí que lo sé.

¡No, no lo sabes! Escucha.

Ya sabes cómo es.

Desde que podía gatear ha sido... distinto.

No escucha, se distrae con una mosca.

Me lo llevo de pesca y se pone a cazar... trols.

Los trols existen, te roban los calcetines;

pero solo los izquierdos, ¿por qué será?

Cuando yo era pequeño... Ya empezamos.

Mi padre me dijo que le diera un cabezazo a una piedra y lo hice.

Me pareció una locura, pero lo hice.

¿Y sabes qué pasó? Te salió un chichón.

Esa piedra se partió en dos,

me enseñó lo que hacen los vikingos.

Bocón, podía...

Podía aplastar montañas, arrasar bosques, domar mares.

Ya de niño sabía lo que era, lo que quería ser.

Hipo no es así.

No puedes pararle, Estoico,

solo puedes prepararle.

Sé que parece imposible, pero, la verdad,

es que no vas a poder protegerlo siempre.

Volverá a salir otra vez, seguro que ahora está por ahí.

(SUSPIRA) Los dioses me odian.

La gente pierde un cuchillo, un tazón... pero no.

Yo no, yo me las arreglo para perder un dragón entero.

¡Ay!

(Graznidos)

(Graznidos)

(Música de misterio)

¡Oh!

Ahí va... lo conseguí.

¡Oh, lo conseguí!

Esto lo arregla todo.

¡Sí, he derribado a esta bestia feroz!

(GRUÑE)

(RESUELLA)

(GRUÑE)

(GIME)

¡Oh...!

Voy a matarte, dragón.

Voy a...

Voy a arrancarte el corazón para llevárselo a mi padre.

Soy un vikingo... ¡Soy un vikingo!

(RUGE)

(RESUELLA)

(RESPIRA NERVIOSO)

(Resuellos de Furia Nocturna)

(GIME)

Pero ¿qué he hecho?

(RESPIRA EXTENUADO)

(RUGE) (ASUSTADO) ¡Ah!

(GRUÑE)

(RUGE CON FUERZA)

(RESPIRA MUY AGITADO) ¡Uf!

(Rugidos de Furia Nocturna)

Oh...

(Puerta)

Hipo... ¡Papá! Eh...

Oh, tengo que hablar contigo, papá.

Yo también tengo que hablar contigo, hijo.

Debes aprender a cazar dragones. No quiero cazar dragones.

(AMBOS) ¿Qué...? Tú primero.

No, no, tú primero. Está bien.

(SUSPIRA) Te concedo tu deseo.

Entrenamiento de dragones, empiezas mañana.

¿Por qué no habré empezado yo?

Estaba pensando que...

Ya sabes, tenemos un excedente de vikingos que matan dragones.

¿Pero tenemos bastantes vikingos que hagan pan o que hagan...?

Vas a necesitar esto.

Yo... no quiero matar dragones.

(RÍE A CARCAJADAS) ¡Venga, claro que quieres!

Mejor dicho... papá,

no puedo matar dragones.

Pero matarás dragones.

No, estoy supermegaseguro de que no.

Es el momento, Hipo.

¿Es que no me oyes?

Esto es serio, hijo,

cuando llevas este hacha...

nos llevas todos contigo.

O sea, caminas como nosotros, hablas como nosotros,

piensas como nosotros.

No más... esto.

Acabas de señalarme entero.

¿Hecho?

Esta conversación parece, más bien, un monólogo.

¿Hecho? (SUSPIRA)

Hecho.

Bien...

Entrena duro... Volveré.

Probablemente.

Y yo estaré aquí.

Tal vez...

(Puerta)

Bienvenidos al entrenamiento de dragones.

¡Oh! Ya no hay vuelta atrás.

Espero llevarme unas quemaduras que te pasas.

-Yo prefiero un buen zarpazo como en el hombro o la espalda.

Sí, solo mola si sales con alguna cicatriz.

Sí, ya te digo, ¿no? Dolor...

(BROMEA) Me encanta. Lo que faltaba.

¿Quién le ha dejado entrar? Vamos a empezar.

El recluta que mejor lo haga tendrá el honor

de matar a su primer dragón delante de la aldea entera.

Hipo ya ha matado a un Furia Nocturna, así que...

¿Eso lo descalifica? (TODOS RÍEN)

-Matar a un Furia es imposible.

No te preocupes, eres pequeño y débil,

así los dragones no irán a por ti.

Pensarán que estás enfermo o loco y se lanzarán

a por los chicos más vikingos. (RÍE)

Detrás de estas puertas hay unas pocas

de las muchas especies que aprenderéis a combatir.

Mortífero Naders. Velocidad 8. Armadura 16.

Cremallerus Espantosus. Velocidad 11 multiplicado por 2.

Pesadilla Monstruosa. Fuego 15.

Terror Terrible. Ataque 8. Veneno 12.

¡Calla ya!

Y... el Groncle.

(EN VOZ BAJA) Mandíbula 8.

-Eh, eh, espera, ¿no nos vas a enseñar primero?

Me gusta enseñar sobre la marcha.

(EL GRONCLE RUGE) Hoy vamos a aprender a sobrevivir.

Si te alcanza una llamarada, estás aviado.

¡Rápido! ¿Qué es lo primero que necesitáis?

¿Un médico? Supervelocidad.

¡Un escudo! ¡Escudo!

¡Vamos!

La parte más importante del equipamiento es el escudo.

Si tenéis que elegir entre espada y escudo, coged el escudo.

Suelta mi escudo. -Hay un millón de escudos.

-Coge el de la flor, a las tías os molan las flores.

-Huy, ya me lo has manchado de sangre.

(AMBOS) ¡Oh!

Brusco, Brusca, eliminados. (AMBOS) ¿Qué?

Los escudos sirven para hacer otra cosa.

¡Ruido!

¡Haced mucho ruido para confundir al dragón!

Todos los dragones tienen un número limitado de llamaradas.

¿Cuántas tiene un Groncle?

-¿Cinco...? -No, seis.

Correcto, seis, una para cada uno.

(PATAPEZ GRITA) Patapez, eliminado.

Hipo, adentro.

¿Saber? Me mudo al sótano de mis padres,

podrías un día a hacer ejercicio.

Tienes pinta de hacer ejercicio. ¡Ah!

Mocoso, eliminado.

Bueno, ya solo quedamos tú y yo, ¿eh?

No, solo tú.

Le queda una llamarada.

¡Hipo!

Y van seis.

Vuelve a la cama, pedazo de salchicha gigante.

Ya tendréis otra oportunidad, no os preocupéis.

Recordad, un dragón siempre, siempre...

entrará a matar.

Y entonces... ¿por qué no me mataste tú?

Ha sido una estupidez.

¡Oh!

(FURIA NOCTURNA RUGE Y GRUÑE)

(RUGE Y GRUÑE)

(RUGE Y GRUÑE)

¿Por qué no... sales volando?

(RUGE Y GRUÑE)

¡Oh!

(GRUÑE)

A ver... ¿qué ha hecho Astrid mal en la arena?

Calculé mal mi salto mortal, una chapuza.

Y me ha fastidiado el tirabuzón inverso.

Sí, nos hemos fijado. -No, lo has hecho genial.

Ha sido una pasada. Astrid tiene razón:

debéis ser duros con vosotros mismos. ¿Qué hizo mal Hipo?

Eh... ¿aparecer?

-No se lo han comido. Nunca está donde tiene que estar.

Gracias, Astrid.

Tenéis que empaparos a fondo de todo esto.

El manual de dragones, todo lo que sabemos

de todos los dragones que conocemos.

(Truenos)

Esta noche no atacarán, a estudiar.

Espera... ¿tenemos que leer? -¿En esta vida?

-¿Para qué leer palabras cuando puedes matar al bicho

del que te hablan las palabras? -Yo lo he leído siete veces.

Hay un dragón acuático que te lanza agua hirviendo...

Y hay otro que... -Sí, suena genial.

Había una mínima posibilidad de que me lo leyera.

-Pero ahora... -Vosotros leed.

Yo me voy a matar a algún bicho.

-Hay otro que tiene.. -¡Eh! Te vas a enterar.

Entonces... ¿lo compartimos? Ya me lo he leído.

Eh... todo mío. Vaya, bueno...

Eh... Vale. Nos vemos...

(Portazo)

Mañana. (RESOPLA)

(Tormenta)

Clasificación de dragones: clase ataque,

clase miedo, clase misterio.

(Trueno)

Trueno Mortal:

Este esquivo dragón habita en cuevas marinas

y pozas profundas.

Si se le asusta emite un sonido penetrante que puede matar

a un hombre a corta distancia. Extremadamente peligroso.

Matar a primera vista.

Leñador: Esta criatura gigante cuenta con alas afiladas

como cuchillas que pueden rebanar árboles enteros.

Extremadamente peligroso, matar a primera vista.

Escaldón: Rocía agua hirviendo sobre su víctima.

Extremadamente peligroso...

(Trueno atronador)

¡Oh!

Ala cambiante: Nada más nacer ya puede escupir ácido.

Matar a primera vista.

Groncle...

Cremallerus, Skrill,

Quebrantahuesos...

Muerte susurrante.

Quema a sus víctimas, entierra a sus víctimas,

asfixia a sus víctimas, despelleja a sus víctimas...

Extremadamente peligroso, extremadamente peligroso...

Matar a primera vista, matar a primera vista...

Matar a primera vista.

Furia Nocturna:

Velocidad desconocida.

Tamaño desconocido.

Hijo maldito de los relámpagos y la mismísima muerte.

Jamás te enfrentes a este dragón.

Tu única oportunidad es esconderte

y rezar para que no te encuentre.

Casi puedo olerlos... estamos cerca.

Despacio...

Recto. -La puerta del infierno.

Vamos allá... todo a babor. Rumbo a la puerta del infierno.

¡Todo a babor!

-¡Todo a babor!

-¡Todo a babor!

-¡Recto!

(Gruñidos misteriosos)

(Rugidos)

Oye, ¿sabes?

Me he fija que en el libro no dice nada de los Furia Nocturna.

¿Hay como otro libro

o una segunda parte

o puede que un folleto pequeño?

¡Ah! ¡Uh!

Concéntrate, Hipo.

Que no estás a lo que estás.

Hoy se trata de atacar.

Los Naders son rápidos y ligeros de patas,

vuestra misión es ser más rápidos y más ligeros.

(PATAPEZ GRITA) ¡Ah! ¡Estoy empezando

a dudar de tus métodos de enseñanza!

Buscad su punto ciego,

todo dragón tiene uno. Encontradlo.

Escondeos en él y atacad.

(EL NADER ERUCTA) -¡Oh! ¿Es que no te bañas nunca?

-Si no te gusta, búscate otro punto ciego.

-¿Qué tal si te dejo ciego a ti? (EL NADER GRUÑE)

Un punto ciego sí, un punto sordo... no tanto.

(RÍE)

Oye, ¿cómo se puede sorprender a un Furia Nocturna?

Nadie ha visto uno y ha vivido para contarlo.

¡Y ahora a pelear!

Vamos, vamos. Lo sé, pero por si acaso.

¡Hipo! ¡Calla!

(EL NADAR GRUÑE)

-¡Quita, guapa, que yo me encargo!

Me daba el sol en la cara.

¿Qué quieres que haga que bloquee el sol?

Puedo hacerlo, pero ahora no tengo tiempo.

Probablemente...

No hagan nada durante el día, ¿no? Ya sabes, como los gatos.

¿Hay alguien que haya visto...? ¡Aparta!

¿A uno durmiendo la siesta? ¡Hipo!

¡Hipooooo!

¡Ah!

Oh, hay amores que matan. Es muy tirillas para ella.

Eh... vale, ¿por qué no...?

(EL NADERS SE QUEJA)

Muy bien, Astrid.

¿Es que esto es una broma para ti?

La guerra de nuestros padres pronto pasará a ser nuestra.

Escoge en qué bando estás.

¡Oh!

(FURIA NOCTURNA GRUÑE)

(FURIA NOCTURNA RONRONEA)

Huy, no tienes dientes, habría jurado que tenías...

Dientes.

Eh... eh... yo... no, no.

Ya... ya no tengo más.

(CON ASCO) Puf...

¡Ñam, ñam!

¡Ñam, ñam!

(FURIA NOCTURNA TRAGA SALIVA)

Oh... (SE TRAGA EL TROZO DE PESCADO)

(LE DA REPELUZNO)

(GRUÑE)

(CANTA)

(RONRONEA)

(GIME)

(RONRONEA)

(RONRONEA)

(RONRONEA)

(RONRONEA)

(GRUÑE)

(RESUELLA)

Y de un bocado me arrancó la mano y se la tragó de golpe,

y vi la cara que puso, le pareció deliciosa.

Debió de correr la voz porque no pasó ni un mes antes

de que otro me arrancase la pierna.

(TODOS) ¡Guau! -¿No te hace raro pensar

que tenías la mano dentro del dragón? Si tu mente todavía

pudiera controlarla, podrías haber matado al dragón

desde dentro como estrujándole el corazón...

-Te lo juro, ¡se van a enterar! ¡Vengaré tu preciosa mano

y tu precioso pie! Les cortaré las patas a todos

los dragones que pille... Y con los dientes.

No, son las alas y la cola lo que hay que pillar...

Si no puede volar, no puede escapar, un dragón derribado

es un dragón enterrado. (TODOS) Bien. Eso.

(BOSTEZA) Bueno, me voy a la cama y vosotros también.

Mañana empezamos con los gordos y lentos pero seguros llegaremos

hasta el Pesadilla Monstruosa. ¿Quién se ganará

el honor de matarlo? Voy a ser yo, es mi destino.

¿Lo veis? -¡Huy! ¿Tu madre te ha dejado

hacerte un tatuaje?

-No es un tatuaje, es una marca de nacimiento.

-A ver, te soporto desde que naciste y eso nunca ha estado ahí.

-Sí que ha estado ahí, pero nunca me habías visto esa parte.

(Canto de pájaro)

¡Desdentao! Te he traído el desayuno.

Espero que tengas hambre.

Vale, menudo asco. Tenemos salmón, un poco de bacalao

de Islandia y una anguila ahumada entera.

(GRUÑE)

(RUGE) ¡No, no, no! Tranquilo.

Sí, a mí tampoco me gusta mucho la anguila.

Eso es... Eso es...

Tú, a hincar el diente y olvídate de mí...

Voy a ponerme aquí atrás para dedicarme a lo mío...

(RONRONEA)

¡Ah! Tranquilo...

¡Oh!

Vale... Vale.

Ya está. Bueno, no está mal.

Funciona, a ver... (GRITA) ¡Ooh!

(GRITA) ¡Ooh!

(GRITA) ¡Ooh!

(GRITA) ¡Ooh!

¡Funciona!

¡Sí, lo conseguí!

(GRITA) ¡Aah!

(RUGE)

¡Toma!

Hoy vamos a trabajar en equipo.

Bien, si le mojamos la cabeza al dragón no puede lanzar fuego.

El Cremallerus Espantosus es especialmente difícil.

Una cabeza escupe gas, y la otra cabeza le prende fuego.

Vuestra misión es averiguar cuál es cuál.

Dientes serrados como cuchillos que inyectan veneno

para la predigestión. Prefieren las emboscadas,

aplastan a sus víctimas... Cállate de una vez.

(CREMALLERUS ESPANTOSUS RUGE)

-¡Como ese dragón enseñe alguna de sus caras le voy a...!

¡Ahí! (GRITAN) -¡Aaah!

-¡Eh, que somos nosotras, idiotas! -Si es que cada día estáis

más gordas, ¡creíamos que erais el dragón!

-Aunque no es nada tener una figura dragonesca.

¡Aah! -¡Aah!

(CREMALLERUS ESPANTOSUS RUGE) -¡Aah!

Espera. (GRITA) ¡Ah!

¡No! ¡Aah! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido que te pasas!

-Las probabilidades de supervivencia

están cayendo en picado. ¡Cuidado!

¡Aah, Dios!

Es la otra cabeza. ¡Patapez!

¡Ay, madre!

¡Ahora, Hipo! Ah... Venga ya.

(CREMALLERUS ESPANTOSUS RUGE) ¡Corre, Hipo!

(CREMALLERUS ESPANTOSUS RUGE)

¡Hipo! ¡Atrás...! ¡Atrás, atrás!

Venga, no me obligues a repetírtelo, sí, eso es...

Vuelve a tu jaula. (CREMALLERUS ESPANTOSUS RESUELLA)

Y ahora piensa en lo que has hecho.

¡Vale! ¿Hemos terminado?

Porque hay un par de cosillas que...

Sí, me... ¡Hasta mañana!

(GRUÑE) ¡Eh!

¡Toma!

(RUGE)

¡Ah! ¡Huoo, huoo, huoo!

(RONRONEA)

-Cuéntanos, tío, ¿cómo lo haces? ¡Eh...! Me he dejado el hacha

en la arena, seguid vosotros, ahora voy yo.

(RONRONEA)

(RONRONEA)

Os presento al Terror Terrible.

(TERROR TERRIBLE HACE GORGORITOS)

-¡Pero si es más pequeño que...!

(CHUSCO GRITA)

¡Quitádmelo de encima! ¡Fuera!

¡Ay, me ha mordido, me ha mordido que te pasas!

(TERROR TERRIBLE GRUÑE)

¡Este tío te da mil vueltas!

(TERROR TERRIBLE GRUÑE)

(Ruido)

(ENFADADA) ¡Oh!

(RONRONEA)

(RONRONEA)

¡Ay! Lo que faltaba...

Hipo...

(GRUÑE)

(Golpes)

¡Aah!

¡Hipo! ¿Estás ahí dentro?

¡Astrid, hola!

¡Hola, Astrid!

¡Hola, Astrid! ¡Hola, Astrid!

Normalmente paso de lo que hacen los demás pero tú estás raro.

¡Oh!

(RÍE) Bueno, muy raro.

¡Ah! ¡Oh!

(Graznidos)

(Murmullo)

-Qué bien, estamos en casa.

-¿Y las otras naves?

Bueno, ¿habréis encontrado el nido al menos?

Ni de lejos.

Ah, pues qué bien.

Espero que tú hayas tenido más de éxito que yo.

Si por éxito quieres decir que tus problemas de padre

se acabaron, entonces, sí.

¡Enhorabuena, Estoico!

Toda la aldea está encantada.

-¿Fuera lo viejo y viva lo nuevo?

-Nadie echará de menos a ese viejo incordio.

-Vamos a dar una fiesta para celebrarlo.

(Alboroto)

¿Se ha ido?

¡Eh...! Sí.

Muchas tardes, pero no lo culpo.

La vida de un famoso es muy dura.

Casi no puede pasear por la aldea sin que le agobien sus nuevos fans.

¿Hipo?

¿Quién lo diría? ¿Eh?

Tiene buena mano con las bestias.

Bueno, campeón.

Vamos a ir despacito.

A ver, a ver... Posición tres...

¡No, cuatro!

Vamos, vámonos.

(DESDENTAO RUGE)

(GRITA) ¡Toma! ¡Sí, funciona!

Perdona. (DESDENTAO RUGE)

(DESDENTAO RUGE) Eso es culpa mía.

Sí, sí, ya voy. Posición cuatro... Eh, tres.

(RUGE) (GRITA) ¡Toma!

¡Dale caña! ¡Sí! ¡Es increíble con el viento en...!

¡La chuleta! ¡Para!

¡Noo! (RUGE)

¡Ay, Dios! ¡Dios...! ¡Ah... no!

(RUGE) Tienes que... Acercarte.

Vale, no, no, no. Vuelve hacia mí, vuelve hacia...

(GRITA) ¡Aaah!

(RUGE)

(GRITA) ¡Aaah!

(RUGE)

(GRITA) ¡Bieeen!

¡Oooh, venga ya...!

Eh... No, gracias, ya tengo.

(Chillidos de los dragoncitos)

(GRUÑE)

(LOS TERROR TERRIBLE CHILLAN y GRUÑEN)

(GRUÑE)

(DESDENTAO RÍE)

(TERROR TERRIBLE RESUELLA Y HACE GORGORITOS)

Eh...

No eres tan a prueba de fuego por dentro, ¿eh?

Aquí tienes.

(TERROR TERRIBLE HACE GORGORITOS)

Todo lo que sabemos de vosotros...

¡es mentira!

(RONCA)

¡Papá! ¡Has vuelto!

¡Eh...! Bocón no está aquí, así que...

Lo sé...

Quiero hablar contigo.

¿Ah, sí?

Creo que tienes un secreto.

Ah... ¿Sí?

¿Cuánto tiempo creías que podías ocultármelo?

No... No sé de qué me estás...

En esta isla no pasa nada sin que yo me entere...

¿Eh?

Así que...

Vamos a hablar... de ese dragón.

¡Ah! Qué mal.

Papá, lo siento mucho, yo...

Yo pensaba decírtelo pero es que no sabía cómo...

(RÍE A CARCAJADAS)

Eh...

(CONTINÚA RÍENDO)

Eh... ¿No estás...?

¿Enfadado?

¿Qué?

Es lo que estaba esperando.

¡Eh! Créeme, luego es mucho mejor.

Ya verás cuando destripes a un Naders por primera vez

o cuando ensartes tu primera cabeza de un Groncle con tu lanza.

¡Qué maravilla!

¡Me tenías engañado, hijo!

Todos estos años parecías el peor vikingo

de la historia de Isla Mema.

¡Odín, ha sido duro!

Casi te había dado por perdido,

pero desde el principio me lo estabas ocultando.

¡Oh, Thor, todopoderoso!

Ahora que lo estás haciendo tan bien en la arena...

Por fin tenemos algo de que hablar.

¿Qué...?

Eh... Toma,

te... he traído una cosilla para protegerte... en la arena.

¡Guau! Gracias.

Tu madre habría querido que lo tuvieras,

es la mitad de su peto.

(SONRÍE) Eh...

Es como este.

Así la tenemos más cerca, ¿sabes?

Lúcelo con orgullo, te lo mereces.

Has cumplido tu parte del trato.

¡Ya!

Es...

(BOSTEZA) Debería irme a la cama.

Sí, bien. Muy bien, buena charla.

Sí, nos vemos...

Tenemos que repetir esto. Luego en casa. Genial...

Me alegro de haber venido. Gracias por venir y por el gorro.

Espero que te guste el gorro, el casco.

Lo que sea, me... Ya... Adiós.

(Puerta)

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

(ASIENTE)

¡Oh! ¡Eh!

(Público animando)

¡No te metas por medio, esta vez gano yo!

Bien. Por favor, tú, primero.

(Rugido)

Esta vez... Esta vez fijo.

¡Aaah!

(Público animando)

¡No! ¡Serás hijo de trol! ¡Pedazo de rata, come...!

Esperad, esperad.

Bueno, nos vemos. No tan rápido.

Es que llego un poco tarde a... ¿Qué?

¿Tarde a qué exactamente?

Bueno, silencio.

La matriarca ha decidido.

(Público decepcionado)

(Público animado)

¡Lo has conseguido!

¡Lo has conseguido, Hipo! (RÍE) Te toca matar al dragón.

(TODOS ANIMAN)

¡Ese es mi niño!

(DESANIMADO) Sí, sí... Lo estoy deseando.

¡Yo me piro!

Nos piramos, haz las maletas.

Me parece que nos vamos a cogernos unas pequeñas vacaciones...

para siempre

¡Oh, qué mal!

¡Ah, pero qué...!

Eh... ¿Qué haces tú aquí?

Quiero saber qué pasa.

Nadie mejora de golpe tanto como tú

y mucho menos tú.

¡Desembucha!

Eh... Eh... ¿Estás entrenando con alguien?

¿Entrenar? Más te vale que no sea por esto.

Lo sé, esto tiene muy mala pinta, pero verás...

Esto es. ¿Qué...? ¡Ah!

(RÍE) Vale, vale, vale...

Se acabaron las mentiras...

He estado haciendo trajes.

Bueno, me has pillado,

cuéntaselo a todos, llévame a la aldea...

¡Venga, vamos!

¡Ay! ¿A qué viene eso?

¡Esto por las mentiras!

¡Y esto... por todo lo demás!

(Rugido)

¡Ay, qué mal!

¡Ah! ¡Al suelo!

(DESDENTAO RUGE)

¡Corre, corre!

(DESDENTAO RUGE)

¡No! Tranquilo, tranquila.

(DESDENTAO RUGE) Es una amiga.

Le has asustado.

¡Que yo le he asustado a él!

(DESDENTAO RUGE)

¿Quién es él?

Ah, ya...

Astrid, Desdentao.

Desdentao, Astrid.

(DESDENTAO RUGE)

(CANTURREA) ¡Lo llevamos claro!

(DESDENTADO GRUÑE)

Eh, eh, ¿a dónde te crees que vas?

(JADEA) ¡Aaah! ¡Ay, por fantasma de Odín!

Voy a morir.

(GRITA) ¡Aah!

¡Hipo, bájame de aquí!

Tienes que dejarme que te lo explique.

¡No pienso escuchar nada de lo que me digas!

Pues no hablaré.

Pero déjame que te lo enseñe.

Por favor, Astrid.

¡Ah!

(GRUÑE)

Ya hora, bájame. Desdentao, abajo. Suave.

¡Ves! No hay nada que temer.

(GRITA) ¡Aaah! ¡Desdentao!

(GRITA) ¡Aaah! ¿Pero qué te pasa?

¡No seas malo!

(RÍE) No suele ser así.

¡Oh, no!

(GRITA) ¡Aaah!

Desdentao, ¿pero qué haces?

¡Tenemos que caerle bien!

Y ahora a dar vueltas. (GRITA) ¡Aaah!

Gracias por nada, reptil inútil.

Vale, lo siento, lo siento.

Pero bájame de este bicho.

Vale, lo reconozco.

Esto mola mucho.

Es... impresionante.

Él es impresionante.

¿Y ahora qué?

Hipo, tu examen final es mañana.

¿Sabes que vas a tener que ma...?

(SUSURRA) Matar a un dragón.

No me lo recuerdes.

(GRITA) ¡Aah!

Desdentao, ¿qué pasa?

(Rugidos)

¡Eh! ¿Qué te pasa? (DESDENTAO RUGE)

¡Agáchate!

(Rugidos)

(DESDENTAO RUGE)

¿Qué pasa? No lo sé.

Desdentao, tienes que sacarnos de aquí, campeón.

(Rugidos)

Me parece que se llevan sus presas a casa.

Y nosotros, ¿qué somos?

(GRITA) ¡Ah!

(AMBOS GRITAN) ¡Aah!

Lo que daría mi padre por encontrar esto.

(Rugidos)

(Rugidos)

Da gusto ver que toda nuestra comida la tiran a un agujero.

¡No se comen nada!

(Rugidos)

¡Aah! ¿Qué es eso?

(Rugidos)

Venga, campeón, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora!

(Gruñidos)

(Música de tensión)

No, no, tiene mucho sentido.

Es como una colmena gigante.

Ellos son los obreros y esa es su reina.

¡Los controla!

Vamos a por tu padre. ¡No, no!

No, no, todavía no.

Matarían a Desdentao.

No, Astrid, tenemos que pensarlo con cuidado.

Hipo, hemos descubierto el nido de lo dragones,

algo que buscamos desde que los vikingos llegaron a esta isla,

¿y tú quieres guardarlo en secreto?

(RÍE) Para proteger a tu querido dragón, ¿vas en serio?

Sí.

Bueno... ¿Y qué hacemos?

Tú, dame hasta mañana,

ya se me ocurrirá algo.

Vale.

¡Ah! Esto por secuestrarme.

(RESUELLA)

Y esto por... todo lo demás.

(TARTAMUDEA) Y... ¿Tú, qué miras?

(DESDENTAO RONRONEA)

(TODOS ANIMAN) ¡Hipo, Hipo!

¡Hipo, Hipo...!

¡Por fin puedo volver a dar la cara en público!

(RÍE)

(Jaleo)

Si alguien me hubiera dicho que en unas cuantas semanas

Hipo pasaría de...

Bueno, de ser... Hipo

a quedar el primero en el entrenamiento de dragones,

¡le habría atado a un mástil

y lo habría mandado a alta mar por haberse vuelto loco!

Sí, y vosotros los sabéis. (RÍE) (TODOS GRITAN Y RÍEN)

Pero... aquí estamos y nadie está más sorprendido

y más orgulloso que yo.

Hoy, mi niño se convertirá en vikingo.

¡Hoy, será un de los nuestros!

(El publico jalea)

Ten cuidado con ese dragón.

No es el dragón lo que me preocupa.

¿Qué vas a hacer?

Acabar con esto, tengo que intentarlo.

Astrid... Si algo sale mal...

Encárgate de que no encuentren a Desdentao.

Lo haré...

Pero... prométeme que nada saldrá mal.

Es la hora, Hipo.

A por ellos.

(Murmullo)

(Gritos de ánimo)

-¡Enséñales cómo se hace, colega!

(EL PUBLICO) ¡Hipo, Hipo, Hipo!

¡Hipo, Hipo, Hipo, Hipo...!

Eh... Yo hubiera cogido el martillo.

(RESPIRA PROFUNDAMENTE)

Estoy listo.

(Gritos del público)

(Gritos del público asustado)

(EL DRAGON RUGE)

-¡Vamos, Hipo! Dale fuerte.

(EL DRAGON RUGE)

¿Pero qué está haciendo?

(MURMURAN)

-¡Coge el arma! ¡Cógelo!

¡Eh, tranquilo! ¡Tranquilo!

(EL DRAGON RUGE)

No soy como ellos.

(El PUBLICO) ¡Ooh!

(EL DRAGON RUGE)

(EL PUBLICO) ¡Ooh! -¿Qué está pensando?

¡Que pare el combate! ¡No!

Quiero que todos veáis esto.

No son lo que creemos que son.

No hace falta matarlos. (TODOS HABLAN A LA VEZ)

¡He dicho que pare el combate!

(Martillazo)

(GRITA) ¡Ah!

Fuera de mi camino.

¡Hipo!

¡Ah!

¡Ah!

¡Hipo!

¡Ah!

¡Por aquí! ¡Vamos!

(GRITA) ¡Ah!

¡Hipo!

(Rugidos)

-¡Cuidado, Hipo!

-¡Que alguien entre ahí a ayudarle!

(LOS DRAGONES RUGEN) ¡Un Furia Nocturna!

(LOS DRAGONES RUGEN)

-¡Es un Furia Nocturna! Venga, Desdentao, vete.

Sal de aquí. ¡Al ataque!

(TODOS GRITAN) ¡Vete!

¡No, papá! No te hará daño. (GRITA)

¡Para, no! Lo estás empeorando todo.

¡Desdentao, para!

(DESDENTAO RUGE) ¡No, no...!

¡A por él!

¡No, no, por favor, no le hagáis daño!

¡Por favor, no le hagáis daño!

Encerradlo con los demás.

Debí imaginármelo,

tenía que haberlo visto venir.

Papá... ¡Teníamos un trato!

Sí, ya lo sé,

pero eso fue antes de que...

¡Oh, esto es un desastre!

Todo lo de la arena... ¡era trampa!

Era mentira. He metido la pata.

Tenía que habértelo dicho antes.

Pero es que... desahógate conmigo, enfádate conmigo;

pero, por favor, no le hagas daño a Desdentao.

¿El dragón?

¿Es eso lo que te preocupa, no la gente que casi mata?

Me protegía a mí, no es peligroso.

¡Han matado a cientos de los nuestros!

¡Y nosotros hemos matado a miles de los suyos!

Se defienden, nada más.

Nos saquean porque tienen que hacerlo,

si no llevan suficiente comida a casa, se los comen vivos.

Hay... hay algo más en su isla, papá.

Es... un dragón... Su isla...

¿Has estado en su nido?

¿He dicho nido? ¿Cómo lo has encontrado?

No, yo no... fue Desdentao,

solo un dragón puede encontrar la isla.

Oh... no, papá, no, por favor.

No es lo que te crees, no sabes a qué te enfrentas,

nunca has visto nada igual.

Papá, por favor, te prometo que esta vez no puedes ganar.

No... papá, no.

¡Por una vez en tu vida, haz el favor de escucharme!

¡Oh!

Te has compinchado con ellos...

No eres un vikingo.

No eres mi hijo.

¡Preparad las naves!

¡Venga, empuja! -¡Vamos!

(Gritos y voces de los vikingos)

-¡Eh! -¡Quita de en medio! ¡Vamos!

¡Vamos! ¡Venga! (HABLAN TODOS)

¡Venga, de prisa!

(Gritos de los vikingos)

(DESDENTAO RUGE)

-¡Venga! ¡Animo!

¡Zarpamos!

Rumbo a la Puerta del Infierno.

¡Izad velas!

-¡Arriba esas velas! -¡Zarpamos!

Llévanos a tu casa, diablo.

Qué desastre.

Debes de sentirte fatal.

Lo has perdido todo:

tu padre, tu tribu, tu mejor amigo.

Gracias, por resumírmelo.

¿Por qué no mataría a ese dragón cuando me lo encontré en el bosque?

Habría sido lo mejor para todos.

Sí, los demás lo habríamos hecho.

Pero ¿por qué tú no?

¿Por qué tú no?

No lo sé.

No pude... Eso no es una respuesta.

Pero, ¿por qué te importa tanto de repente?

Porque quiero recordar lo que digas...

Ahora mismo.

Por el amor de...

Fui un cobarde, fui un débil.

No quise matar a un dragón.

¿No quisiste o no pudiste?

¿Qué más da? No quise.

300 años y soy el primer vikingo que no quiere matar un dragón.

El primero en montar en uno, también.

¿Y bien...?

No quise matarlo porque parecía tan asustado como yo.

Le miré... y me vi a mí mismo.

Ahora sí que estará muy asustado.

¿Qué piensas hacer?

Bah... supongo que una estupidez.

Vale, pero eso ya lo has hecho.

Y también una locura...

Eso ya me gusta más.

Avisad de vuestras posiciones,

manteneos a distancia de voz.

(Murmullos)

Oye, Estoico, he oído a algunos de los hombres hablar y...

Bueno, algunos se preguntan qué vamos a hacer aquí.

Yo... yo no, claro.

Ya sé que tú siempre tienes un plan, pero algunos, yo no.

Se preguntan si, de verdad, hay algún plan...

Y cuál podría ser.

Encontrad el nido y tomarlo. Ah, claro.

Hacer que huyan, la vieja táctica vikinga.

Rápida y sencilla. ¡Chis!

(GRUÑE)

Aparta.

Girar a babor.

Girar a babor... -¡Girar a babor!

-Si quieres que te coman, yo apostaría por el Groncle.

-Has hecho bien en pedirle ayuda al arma más mortífera del mundo.

Soy yo.

-Me encanta este plan.

Yo no... Estás loco.

Me gusta...

Bueno... ¿cuál es el plan?

(Murmullos)

-Bueno, eso anima mucho.

Ajá... Mira tú dónde estaba esto.

(Crujidos de la madera)

(Cadenas de Desdentao)

(Murmullo)

Agachaos y preparad las armas.

(Murmullo)

(Murmullo)

Es aquí.

(Para el murmullo)

(Se hace el silencio)

Oh, oh...

¡Oh!

-¡Oh...! Espera, qué estás...

¡Chis! Tranquilo.

No pasa nada... No pasa nada.

(TERROR TERRIBLE RONRONEA)

(RÍE INCREDULO) ¿Adónde vas?

Vais a necesitar algo para agarraros.

(LOS DRAGONES RONRONEAN)

-¡Vamos...!

(VIKINGOS) ¡Uno, dos...!

Cuando abramos esta montaña,

esto se convertirá en un infierno.

Como mis gayumbos, menos mal que me he traído otro par.

Acabe como acabe, tiene que acabar hoy.

(Gritos y risas de los vikingos)

(Rugidos de los dragones)

¡Ah!

(Rugidos de dragones)

(Rugidos y chillidos de dragones)

(DESDENTAO RONRONEA Y GIME)

Y ya está.

-¡Lo conseguimos!

(TODOS GRITAN DE ALEGRIA)

(DESDENTAO GIME ASUSTADO)

Esto no se ha acabado...

¡Formad filas y manteneos juntos!

(Rugidos más intensos)

(Gritos de los vikingos)

¡A cubierto!

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Por las barbas de Thor...! ¿Qué es eso?

Que Odín nos ayude...

(RUGE FUERTE)

¡Catapultas! ¡A la orden!

(LA BESTIA RUGE ENFADADA)

-¡A las naves! ¡No, no!

(Gritos de los vikingos)

Eso tiene que doler.

¡He sido un idiota!

Lleva a los hombres a la otra punta de la isla.

Bocón, ve con ellos. Mejor me quedo,

por si se te ocurre hacer una locura.

Puedo ganar unos minutos si le doy a ese monstruo algo que cazar.

Entonces yo doblaré ese tiempo.

¡Aquí!

(GRITA) ¡Ah! ¡Aquí!

(Gritos de Bocón y Estoico)

¡Vamos! ¡Lucha contra mí!

¡No, contra mí!

¡Yija! ¡Chus, Brus!

Cuidado por la espalda.

¡Muévete, Patapez! Pero qué...

¡Mirad, vamos en un dragón!

¡Vamos en dragones, todos nosotros!

¡Arriba, rápido!

Ese vikingo es el más cabezota que he conocido desde su padre.

Patapez, dame datos. Vale.

Cráneo reforzado y cola hecha para aplastar enemigos.

Aléjate de esas dos cosas.

Ojos pequeños, nariz grande, seguir por el oído y el olfato.

Vale. Moco, Pata, buscad su punto ciego

y hace ruido para confundirle.

¡Chus, Brus, mirad si tiene límite de llamaradas!

Haced que se enfade.

Esa es mi especialidad. -¿De cuándo?

Todos saben que yo soy más insufrible. ¿Ves?

Haced lo que os digo.

Volveré lo antes que pueda.

No te preocupes, está todo controlado.

¡Sí!

-¡Culo sapo! -¡Cara moco!

(AMBOS GRITAN)

(LA BESTIA RUGE)

-¡Eh, ese bicho no tiene punto ciego!

(Rugidos del monstruo)

¡Ahí!

¡Ve a ayudar a los demás!

Vale, espera, espera...

¡Funciona! -¡Sí, funciona!

(LOS DRAGONES RUGEN)

(MOCOSO GRITA)

-¡El Groncle pierde fuerza!

¡Mocoso, haz algo! (EL GRONCLE RUGE)

¡Ah! Estoy bien...

O no tan bien.

(PATAPEZ GRITA) -No puedo fallar.

¿Qué te pasa, chaval, se te ha metido algo en el ojo?

(EL MONSTRUO RUGE MUY FUERTE)

¡Bien, eso es un vikingo!

¡Uh!

(TOSE)

¿Papá...?

Tú lo has dicho, campeón.

(Rugidos de la bestia)

Hipo...

Lo siento, por... por todo.

Ya, yo también.

No hace falta que subas ahí arriba.

Somos vikingos,

son gajes del oficio.

Estoy orgulloso de que seas mi hijo.

Gracias, papá.

¡Ya viene!

¡Sacad a Mocoso de ahí! ¡Ya voy yo!

-¡Me lo he pedido primer! ¡Voy delante!

-¡Eh, que piloto yo! -No, es por aquí.

(LOS CHICOS HABLAN A LA VEZ)

-¡No, no, es increíble!

¡Ha funcionado!

¡Un Furia Nocturna! ¡Al suelo!

(GRITA) ¡Ah!

(Rugidos de la bestia)

¿La tienes?

(RONRONEA)

Suerte...

Ese bicho tiene alas, ¿vale?

A ver si sabe usarlas.

(Rugidos del monstruo)

¿Crees que con eso basta?

(LA BESTIA RUGE)

Bueno, sabe volar.

(TODOS GRITAN DE ALEGRIA)

Bueno, Desdentao, es hora de desaparecer.

¡Venga, campeón!

¡Aquí viene!

(LA BESTIA RUGE)

(LA BESTIA RUGE)

(Rugidos de la bestia)

¡Oh...!

(RUGE)

¡Cuidado!

Vale, llegó la hora...

A ver si funciona esto.

¡Venga! ¿Eso es lo mejor que sabes hacer?

(RUGE)

¡Aguanta, campeón, vamos bien solo un poco más!

Aguanta, Desdentao.

¡Ahora!

(Rugidos del monstruo)

(Explosiones)

¡No... no!

(DESDENTAO RUGE)

(Toses de los vikingos)

¡Hipo...!

¡Hipo!

¡Hijo...!

Hipo...

(DESDENTAO GIME)

Oh... hijo...

Pero ¿qué he hecho?

¡Oh...!

(SUSPIRA)

(GIME)

(RONRONEA)

(APENADO) Lo siento mucho...

¡Hipo!

¡Oh, está vivo!

¡Me lo has traído con vida!

(TODOS GRITAN DE ALEGRIA)

(GIME)

Gracias por salvar a mi hijo.

Bueno, en fin, lo que queda de él.

(GIME)

(RONRONEA)

(GIME) Hola, Desdentao...

Sí, yo también me alegro de verte, campeón.

¡Oh, qué...!

Estoy en mi casa...

Oh, tú estás en mi casa.

¿Sabe mi padre que estás aquí?

¿Qué...? Vale, vale.

Desde... no, Desdentao. Oh, venga ya.

(SUSPIRA)

¡Ay...!

Vale... gracias, campeón.

(EL DRAGON RUGE) Desdentao...

Quédate aquí. ¡Venga, chicos, preparados!

(Risas y gritos de los chicos)

¿Qué...?

Es la mejor antorcha que he tenido en mi vida.

-¡Vamos, date prisa!

Lo sabía, estoy muerto. (RÍE)

No, y eso que lo has intentado.

Bueno... ¿Qué te parece?

¡Eh, mirad!

(TODOS) ¡Hipo! ¿Cómo estás, Hipo?

Al final solo necesitábamos un poco más de... esto.

Me has señalado entero.

Bueno, a la mayor parte, eso de ahí es obra mía...

Con un toquecillo a lo Hipo.

¿Qué te parece?

Puede que le haga algunos arreglillos.

(RÍEN)

¡Ay! Esto por asustarme.

¿Qué? ¿Siempre vas a estar así? Porque...

Podría acostumbrarme.

Bienvenido a casa.

¡Un Furia Nocturna! (TODOS) ¡Oh, ah!

(DESDENTAO RONRONEA Y GIME)

¿Preparado...?

"Esto es Isla Mema.

Nieva nueve meses al año y graniza los otros tres.

Toda la comida que crece aquí es dura de roer.

Y las personas que crecen aquí lo son más todavía.

La única ventaja son las mascotas.

En otros sitios tienen ponis o loros...

Nosotros tenemos...

¡Dragones!"

(DESDENTAO RUGE)

(Música)