(Canto de pájaros)

(Warbeck BSO "Amarillito")

(Gemido)

(Gemidos)

(Gemido)

¿Mamá?

¿Ma... mamá?

(Graznidos)

¿Mamá?

Busco a un amigo del alma que quiera ser amigo del alma.

¿Nos hacemos amigos del alma?

¿Amigos?

Empecemos despacito. ¿Cómo te llamas?

¿Cómo te llamas?

No, no, no. ¿Cómo te llamas tú?

Llamas tú.

¿"Llamastú"? ¿Es japonés?

Japonés.

De acuerdo, tengo mucho trabajo por delante.

Sigue así, Pimpollito.

(Warbeck BSO "Amarillito")

(Continúa la música)

(Continúa la música)

¡No es tan difícil!

¡O me respetas,

o te reviento los dientes hasta que parezcas

vómito de paloma!

Te arrancaré las plumas de la cola

hasta que vayas llorando a tu mamaíta.

Muy bien. Tienes un buen volumen.

Transmites convicción pero ten cuidado con lo que dices.

¿"Te reviento los dientes"? ¿En serio? Mírame.

¿Tengo dientes? No, ni uno.

Ni uno.

No quiero seguir con esto.

Eh, lo hacemos por tu bien.

Es que no me siento cómodo hablando como un vulgar...

¡Venga ya!

Siempre dices que te da miedo salir fuera.

¡Que es peligrosísimo!

Que si mapaches rabiosos, que si hámsters asesinos...

Sí, y los gerbillos de dientes afilados

y las marmotas superviolentas y sanguinarias.

Es que se oyen cosas...

Te entiendo. Tienes tanto miedo que hasta enternece.

Yo solo quiero ayudarte a que te curtas.

Es que me faltan agallas, Mari.

De acuerdo, lo pillo.

Dices que quieres salir para ver mundo,

pero ni asomas ese cuerpecito escuálido por la puerta.

No, todavía no puedo salir.

Además, aquí tenemos entretenimiento de sobra.

Podríamos jugar al cara grande.

¡Cara grande!

¡Cara pequeña!

¡Cara grande! ¡Cara pequeña!

O, también podemos jugar al rueda cartón.

¡Yupi!

Eres un pájaro, bonito. Un pájaro.

Los pájaros vuelan, planean, hacen pío pío.

Podrías ver el mundo entero.

Los mares, las montañas, los búfalos.

Las avestruces gigantes que pasean sus posaderas así.

Los... los... los mandrilocerontes, el orangupas...

¡Ah!

Todo eso está ahí fuera. Igual que en las fotos.

¿De verdad quieres verlo solo en una revista?

(Música dramática)

Buenos días a todos.

-¡Yupi! -Venga, niños.

Callaos de una vez. Todos a vuestras ramas.

Rápido, Antón.

Lisa, ¿puedes colgar el mapa astronómico?

¡Voy, seño!

¡Ay! Ahora verás.

Va a sacarme otra vez.

Si hubieras repasado la lección no te preocuparías, Max.

Por eso vas a suspender ciencias del cielo nocturno.

Pero tendrás un diez en hacer el ganso.

Y ahora, venga, haz memoria.

¿Qué planeta está al este de Saturno?

¡Yo, seño! ¡Yo, seño!

Ah... ¿Jupiturno?

¡Ja! ¿Por qué no Pluturno o Mercuturno?

Cierra el pico.

¿Para qué tenemos que estudiar esto?

Si no memorizáis dónde están las estrellas a vuestra edad,

luego será tarde,

mis preciosas cabecitas de chorlito.

Estudiar os dará seguridad.

El cielo no caerá sobre vuestras cabezas.

¡Oh!

¡Ay!

Solo es una hoja, niños. No os asustéis.

¿Qué? No me he asustado. ¿Quién se ha asustado?

¡Oh! Yo sé de qué es.

Es de un ciclobalanopsislitocarpus.

¡Ja!

Habló la caracaca.

¡Caracaca!

A ver, ¿cómo se ha caído?

¿Por... detrás de mí?

¿Pero no has agitado las ramas? -No.

¿Nadie la ha arrancado, agitado, picado, meneado,

saltado alrededor, mordido?

Muy bien. Se acabó la clase por hoy, niños.

Gracias, hoja.

(Warbeck BSO "Amarillito")

¡Papá!

(CARRASPEA)

¿Tan pronto?

¿Nadie la ha arrancado, agitado, picado, meneado,

saltado alrededor, mordido?

Entonces es la hora. El otoño está al llegar.

-¡Sí, qué guay, nos vamos a África! ¡Sí!

-¡Sí!

Vamos a decírselo a todos.

¡Yuju!

¿Dónde está África?

Ah... ¿Y nosotros?

Espera, espera.

¿Y no podríamos ir a otro sitio,

no sé, que esté más cerca?

¡Nos vamos a África! ¡A volar!

Venga, hermanito, practicarás en el viaje.

¡Hurra!

(Grito)

¡Janet, es otoño!

Nos vamos. -Estupendo.

¡Michka! ¡Michka! ¡Date prisa, nos vamos!

¿Qué? ¿Tan pronto? Si aún no estamos listos.

(Risas)

Deja de recoger tus juguetes,

termina ya con la muda y deja de hacer el ganso.

¡Ay, madre, estoy mudando!

¡No puedo llevar este color en otoño!

(Risas)

(Gritos)

(Risas)

Darius, ¿nos vamos?

¿Por qué soy el último en enterarme?

Se supone que soy tu segundo de a bordo.

Tu sucesor, tu apoyo, tu suplente.

Yo debería ser el primero en saberlo.

Bueno, Karl, siempre dices que tienes un sexto sentido.

Pensaba que ya lo sabías.

Ya, vale, vale, muy gracioso.

"Siempre dices que tienes un sexto sentido".

¡Y la monda!

Papá, ¿va todo bien?

¿Qué? Oh, sí.

¿Te preocupan los pájaros de hierro?

A veces tengo la impresión de que las estaciones

están desacompasadas.

Pero seguro que no es más que mi viejo cerebro de pájaro.

Tú no te preocupes.

Va a ser un viaje maravilloso.

Como todos los años.

(Graznidos)

(Risas)

¡Gol!

¡Y todos se vuelven locos!

Muy bien.

(Risas)

Me toca.

¡Oh, no!

Oh, lo siento, no quería tirarla tan lejos.

Ahora tendrás que salir a...

Bueno, no es...

¿Qué pasa? ¡Qué dolor!

Me he torcido la mandíbula o dislocado una antena.

¡Las patas paralizadas!

¡Trae esa bellota!

Pero, es que la has tirado lejísimos.

Tú, valeroso amigo...

Eres nuestra única esperanza.

Si quieres seguir...

Podemos seguir jugando con otra cosa.

Ni hablar. Esa bellota me la regaló mi abuela Mariquita.

Dijiste que la encontraste en el bosque hace dos días.

Lleva siglos en mi familia.

Oh, porfi, Pimpollito, hazme ese favor.

(Grito)

¿Cómo puedes?

Vale, vale, ya voy.

Pero deja de llamarme pimpollo, ¿quieres?

Solo... solo lo hago porque eres mi mejor amigas.

(Warbeck BSO "Amarillito")

Darius, ¿de verdad vamos a cruzar el mar?

Por supuesto que sí.

¿Y el desierto también?

Sí, Lisa, el desierto también.

Y ahora llenad bien el buche,

hay que aprovisionarse para el viaje.

Por una vez os dejo que os atiborréis de comida.

¡A comer! -Por mí perfecto.

¡Oh, sí!

Cuando lleguemos a ver si os buscamos

un matorral separado a vosotros.

Los tortolitos jóvenes necesitan intimidad.

Nosotros no... -¡Papá...!

¿De qué estás hablando?

¿Te ha sentado mal un arándano o algo así?

Willy y yo no estamos juntos.

Estáis más ciegos de lo que creía.

Sois los únicos que no os habéis dado cuenta

de lo buena pareja que hacéis.

Está más claro que el agua cristalina.

Papá...

Uy.

Hijos, no tardaré en volver.

Preparaos para partir.

Cuento con vosotros.

(Música dramática)

(Maullido)

(Maullido)

(Maullido)

(Música de tensión)

(Maullidos)

(Maullidos)

(Música dramática de violín)

¿Eh?

Sigue así. Un pie delante del otro.

Sigue andando. Coge la bellota.

¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Un coyote mutante?

No, solo son ramas.

Bueno, que no cunda el pánico.

No hay nada peligroso aquí fuera.

Solo árboles.

Enormes, negros, retorcidos, con garras.

Oh, venga, va, concéntrate.

Ninguna bellota abandonada. Ve a por esa, soldado.

Ah, ahí estás, chiquitina.

Tranquila, te sacaremos de aquí.

¿De qué tenía miedo?

(Alaridos)

¡Abandonando bellota! ¡Abandonando bellota!

¡Ay!

¡Oh!

¡Oh! ¡Ay!

Por favor, que alguien... me ayude.

Justo lo que iba a decir yo.

¿Que le ayuden?

Que me ayuden a mí.

¡Que alguien me ayude!

¡Por favor, socorro!

No, no puedo.

Lo siento, se me ha metido algo en el ojo.

Soy muy alérgico al polen.

¿Sigues ahí?

¡No!

Vale, sigo aquí, pero verá... es que...

Voy a buscar ayuda.

¡No te vayas, por favor! ¡Ven aquí!

Vale, pero que sea rapidito.

Y más vale que no estés sangrando.

No soporto ver la sangre.

Oiga...

¡Ah!

Qué mala cara tiene.

¡Ah!

Ayúdame, pequeño.

No me queda mucho tiempo.

Vale, pero no podemos quedarnos aquí.

Mi familia tiene que emigrar sin falta

antes de que llegue el invierno.

Es cuestión de vida o muerte.

Lo llevaré a casa y ya verá como se repone.

Jolín cuánto pesa.

Si mis hijos no emigran a África enseguida

se morirán.

¿Y quiere que yo le ayude? En fin,

acabamos de conocernos y yo no tengo mucha planta de héroe.

Tienes que encontrar a Karl, mi sobrino.

Él es el único que puede llevarlos a África.

¿A África?

Karl. Entendido.

Si sigo vivo dentro de diez minutos se lo diré.

¿Pero cuánto pesa usted?

Tiene que cambiar la ruta de siempre para evitar a los pájaros de hierro.

Pasan por nuestra ruta este año.

Un consejillo que le doy.

Deje los hidratos.

Pájaros de hierro. Prométeme que se lo dirás a Karl.

Sí, vale, se lo diré.

¡Prométemelo!

Tiene que ir en dirección a las rocas puntiagudas.

Luego al río de luciérnagas.

Luego cambiar el rumbo hacia el mar.

Karl tiene un sexto sentido.

Si aprendiera a hacerle caso, a seguirlo...

Eso es mucha información.

¿Puede repetir lo primero?

Debes decírselo.

Vale, vale. Karl, rocas puntiagudas,

luciérnagas, sexto sentido.

Y ahora vamos a sacar ese triponcio de aquí.

¡Darius!

¡Darius!

¡Darius!

¡Papá!

¡Papá! ¿Dónde estás?

Algo va mal.

Dijo que solo tardaría en volver unos minutos.

¡Por aquí! -¡No! ¡Papá!

¿Papá?

Papá.

Escuchad al pájaro... amarillo.

¿Qué? -Pájaro... amarillo.

Papá.

No.

Papá.

(Música dramática)

(Música suave de violines)

¡Eh! ¡Eh! Tú, espera.

¿Quién eres? ¿Qué hacías aquí?

Estaba... estaba... ah...

Karl, ¿y ahora qué hacemos?

¿Karl?

¿Tú eres Karl?

¿Mari?

¿Sois vosotros los que os vais a África a pasar el invierno?

Sí, pero sin Darius.

Sin Darius lo necesitaréis a él.

¿Qué?

¿Lo... lo necesitaremos?

¿Necesitarlo para qué?

Para que os lleve a África.

Escucha, bichejo. Nuestro grupo está muy unido.

Y ya hemos sufrido bastante hoy

sin tener que cargar con un pájaro amarillo escuálido.

Un momento. ¿Pájaro amarillo?

No le hagáis ni caso a la mariquita.

Vive sola, está loca...

Es cierto, este pajarito es el único que conoce la nueva ruta.

¿La nueva ruta? ¿La nueva ruta?

No podéis coger la misma del año pasado.

¡Los pájaros de hierro están por todas partes!

Y él es el único que sabe cómo evitarlos.

¿Pájaros de hierro?

Qué despropósito.

Estamos escuchando a un bichejo.

¿Hablaste con mi padre?

Sí, hablé con él. Intenté ayudarle.

Fue el último deseo de tu padre.

¿Nos perdonáis un momentito?

¿Qué diantres haces?

Karl es quien tienes que guiarlos.

Pero eres el único que conoce la ruta.

Yo no conozco la ruta.

Claro que sí.

Solo tienes que seguir las pistas del anciano.

Rocas puntiagudas, luciérnagas. No es tan difícil.

Tu instinto es tan bueno como el de cualquier ave.

Ya has salido de la casa. Sigue adelante.

¿Dices que siga adelante?

Esta es tu oportunidad de formar parte de una bandada de verdad.

Jamás volverás a estar solo ahí fuera.

Pero ¿y tú qué?

No puedo dejarte aquí.

Oye, todo esto es la mar de raro.

Así que si me das las referencias de la nueva ruta

nos largamos de aquí.

Ah... Darius me explicó cómo ir.

Sí.

Y... me hizo prometer que os llevaría hasta allí.

Imposible.

Yo soy su sucesor. Una promesa es una promesa.

(Maullido)

(Música de tensión)

¡Venga!

¡A volar!

(Maullido)

¡Oh, no!

¡Fleck!

¡Willy!

¡Oh!

(Continúa la música)

¡Por aquí! ¡Por aquí!

¡Eh, tú, espéranos!

Fleck, estás bien.

Gracias, amigo. Le has salvado la vida.

Eh... Eh... Hola, yo soy Willy.

El hermano mayor superpreocupado. -Pájaro amarillo,

mi padre nos ha metido bajo tu ala.

¿Hacia dónde vamos ahora?

Alto, alto, alto. A ver si nos tranquilizamos un poco.

No vamos a escuchar a un desconocido.

¿Por qué vamos a...? Karl.

Las últimas palabras de papá fueron: "Escuchad al pájaro amarillo".

Estoy de acuerdo. Darius dijo pájaro amarillo

y este estaba justo a su lado.

Eso es ridículo.

¿Habló contigo? ¿Qué te dijo exactamente?

Pues, verás, me hizo prometer que os llevaría a África.

¿Eso dijo?

Sí, sí, eso dijo. Qué locura, ¿no?

Porque yo tengo un... un sexto sentido.

¿Un sexto?

Esto ya es...

Yo soy el único con un sexto sentido aquí.

¡Rocas puntiagudas!

¡Rocas puntiagudas! ¡Es por aquí!

Diría que no eres el único. ¡Eh!

¡Eh, esperad!

Las estrellas no se han alineado. Eso trae mala suerte.

Y volamos contra el viento. ¿Y por qué nadie me hace caso?

(Warbeck BSO "Amarillito")

¡Increíble!

Son las rocas puntiagudas. Justo lo que dijo.

Vaya...

¡Yija!

¡Uh!

(RÍE)

¡Sí, señor!

Algo me dice que tenemos que encontrar...

un río con luciérnagas.

Sí, tengo la sospecha.

¿La sospecha?

Yo sí que tengo sospechas.

Sigue así, Pimpollito.

Echa a volar.

Lo conseguí. Qué orgullosa estoy.

Y ahora, ¿quién va a ser mi amigo del alma?

(Música animada de guitarra)

¡Oh!

¡Yuju!

Que sea una migración sin contratiempos,

que el viento no sople de cara, que el sol nos dé calor.

Pero no demasiado con toda esta humedad.

Y que la brisa del norte no sea muy fría.

Bueno, si pudiera regular la temperatura a 18 grados

sería perfecto.

Eh, Maggie, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso eres la chica del tiempo?

(Continúa la música)

Veamos, río de luciérnagas.

Río de luciérnagas.

Qué locura. Qué disparate, ¿no?

Deberíamos seguir la ruta del año pasado.

Que, por cierto, es justo en dirección contraria.

¿Quieres verte la cara con los pájaros de hierro,

que acabemos desmenuzados,

con las pechugas cortadas en rebanadas

y los huesos triturados como...? -Vale, ya nos hacemos una idea.

¿Creéis que esos pájaros de hierro existen?

Pues claro que sí.

Por suerte para nosotros apareciste tú que sabes cómo esquivarlos.

¿Verdad, pequeño genio?

Pequeño genio...

Eso es mucho decir.

Bueno, si Darius te eligió a ti...

Allá donde tú vueles, nosotros te seguiremos.

Pues sí, señora. Janet. Llámame Janet.

Soy la madre de esa avecilla tan testaruda de ahí, Karl.

Y también soy la tía de Delf, por cierto.

Y estoy casada con él.

Michka. Tanto gusto.

¿Y tú cómo te llamas, polluelo? Pues ah...

Mari me llama Pimpollito.

¿Pimpollito? No, me refiero a tu nombre de verdad?

Es que en realidad yo no...

Eso es, luciérnagas.

Es un auténtico río de luciérnagas.

¡Eh, mirado todos!

¡Oh, es verdad, sí que te sabes el camino!

Oye, quería darte las gracias.

Dejar a tus amigos y tu hogar por nosotros ha sido muy valiente.

¿Valiente? ¿Yo?

Oh, vamos. Claro que sí.

Para se un ave tan pequeña y no migratoria

es un viaje bastante largo.

Sí, sí que lo es. En fin, ¿África está a cuánto?

¿Una o dos horas de aquí?

Qué gracioso y qué optimista.

Hay que serlo cuando piensas en todos los peligros del viaje.

Claro, claro, todos esos peligros esperándonos,

acechándonos peligrosamente.

Me parto. ¿Hacemos una parada técnica?

Un descansito, ¿eh?

Suena muy bien. Hay que pensar en los veteranos.

Estas ya no aletean como antes.

Y, la verdad, me está entrando el gusanillo.

¿Gusanillo? Será el gusanazo.

Esto se parece a la Riviera, ¿no crees?

Seguramente sea el sur, sur de Francia.

O incluso España.

¿Por qué paramos aquí? Este sitio es una pocilga.

Y apesta.

Como tus pies.

La seño dijo en clase que es mejor parar en la ciudad

porque aquí hace más calor.

Es por algo bueno llamado contaminación.

¿Verdad que sí, seño?

Sí, Lisa, es correcto.

Ha dicho que es correcto.

¡Mirad!

Comida gratis.

Eh, chicos, ¿puedo pediros...?

¡Búscate otra esquina!

¡Pírate, esmirriado!

Yo solo...

¡No, esperad!

Solo quiero saber por dónde se va a África.

¡Oh!

¡Oh, no!

¡Ah!

(Gritos)

Caray, aguanta mucho el polluelo. Mirad cómo rebota.

Nos está guiando un vulgar pardillo.

¡No!

Huevos revueltos.

¡Ah!

(Gritos)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro!

¡Delf! ¡Janet!

Está muy oscuro. Tengo oscurofobia.

¿Qué haces aquí?

Perdón, solo estaba aquí inspeccionando el...

Bah, olvídalo.

Vámonos de aquí, este sitio apesta.

Ah... Bueno, sí, te estábamos esperando.

Tenemos que reunir a todos.

Esto de la nueva ruta, en fin...

A Karl le preocupa.

Escucha, no creo que esto salga bien, la verdad.

Es demasiado peligroso. Debería volver.

Tengo un porrón de cosas que hacer.

Un bicho al que alimentar... ¿Pero qué estás diciendo?

Lo he estado pensando.

¿De verdad tenemos que llegar hasta África, África?

¿Qué quieres decir?

Seamos sinceros, tiene que haber miles de sitios

que estén mucho más cerca que África.

Sitios parecidos a África, ya sabes.

De acuerdo, lo entiendo.

Era demasiado bueno para ser verdad.

¿Por qué ibas a ayudar a salvar a toda una familia

solo por una promesa que le hiciste a un viejo pájaro moribundo?

No pasa nada. Iremos por nuestra cuenta.

Seguro que todo irá bien.

Seguro que sí.

Fantástico. Adiós.

Un placer, de verdad. ¡Bon voyage!

Sobreviviremos ¿cuánto? ¿Seis, puede que siete días solos?

Tú no te angusties, los viviremos a tope.

No, verás, es que está

mucho más lejos de lo que creía, ¿vale?

Yo no valgo para esto.

Seguro que Karl estaría encantado de tomar el relevo.

Deja de poner excusas.

Si mi padre hubiera querido que Karl nos guiara en el viaje

te lo habría dicho.

Pero no lo hizo, te lo pidió a ti.

Sus razones tendría para hacerlo.

Pues no se me ocurre ninguna.

Además él nunca me pidió... Mi padre nunca se equivocaba.

Jamás.

Quizá intuyó que tenías buen corazón, que eras leal.

Debió presentir que no nos dejarías en la estacada.

Además, vio que tenías un sexto sentido.

¿Tenía un sexto sentido del sexto sentido?

¿Un séptimo sentido?

Eres un poco pequeño, la verdad.

Pero, mi padre siempre detectaba el potencial.

Enseguida se dio cuenta de que eras algo... especial.

Mi discurso se acaba aquí.

Ahora es cuando tú me dices:

"Sí, Delf, tienes razón".

"Tenía mis dudas, pero mira, me has convencido".

Perdona, mi sexto sentido se habrá dormido.

Espabila de una vez, Pimpollito.

¿Qué... qué haces tú aquí?

Intento convencerte de que guíes nuestra migración.

En realidad yo no estoy aquí. ¿No estás aquí?

Sí... sí te veo un poco ausente.

A lo mejor ese golpe en la cabeza te ha...

Exacto, Pimpollito, ya me has oído.

Creo que tienes razón sobre el golpe en la cabeza.

Y otra cosa que te digo. No puedes dejarlos en la estacada.

¿No puedo? Eso es.

¿Perdona?

No, quiero decir, que no puedo dejaros en la estacada.

Es lo que te he dicho.

Es hora de tomar las riendas.

Es hora de tomar las riendas. ¿De verdad?

Confía en tu instinto.

¡Voy a confiar en mi instinto!

Además, es muy mona, ¿no crees?

Además, eres muy mona, ¿no crees? ¿Perdona?

Lo siento, eso no lo he dicho yo.

Ha sido mi sexto sentido.

Se acaba de despertar.

¿Entonces vas a seguir? Adelante.

¿Por qué no?

Estoy presintiendo lo que nos espera.

Vaya, estupendo.

Está un poco raro.

Pero... estupendo.

Vámonos.

¡Todos en fila, domingueros!

Está amaneciendo y tenemos una África a la que llegar.

Yo no pienso moverme.

Vosotros podéis seguir a ese, pero yo me quedo aquí.

Marchaos a África sin mí.

Vale. Hasta el año que viene.

¿De verdad os vais sin mí?

¿No os da vergüenza?

(Música animada)

Eh, hermanito, estás volando.

¡Yuju!

¡Fleck!

Gracias, amigo. Perdóname.

No pasa nada.

Me encantan los críos.

Pero no de desayuno.

Aún tienes que engordar un poco, hermanito.

Como venga un viento fuerte acabarás en China.

¡Jo! -Tranquilo,

pronto te crecerán las alas.

Y cualquier día te cambiará la voz.

-¿De verdad?

Porque esta voz me tiene ya un poco harto.

(Warbeck BSO "Amarillito")

(Graznidos)

(Graznidos)

(Graznidos)

Oye, dime una cosa.

¿Por qué el resto de bandadas va en dirección contraria?

Qué raro.

Supongo que no tienen los datos más recientes como yo.

Debería avisarles. Ahora vuelvo.

¡Ja!

Hola, chicos. Perdonad, es que tengo un problemilla.

Resulta que me dieron unas indicaciones algo extrañas.

¿Sabéis por casualidad por dónde se va a África?

¿Y dónde está el sur? ¿Sabéis dónde está el sur?

(Graznido)

Olvidadlo.

No sé lo que dice mi sexto sentido.

Y mis otros cinco sentidos nos han perdido.

(OFF) "Confía en ti. Encontrarás el camino".

¿En serio? Tú me metiste en este lío y tú vas a sacarme.

Si eres esa vocecita sabia en mi cabeza

dime tú el camino.

"¡Oh!".

"Perdona, mala conexión".

"Estoy perdiendo la cobertura". Vaya, qué casualidad.

Lo sabía. No tienes ni idea de dónde estamos. ¿A que no?

Claro que lo sé.

No me insultes, pájaro bobo.

Solo estoy socializando. De eso nada.

Estás perdido y no eres más que un estafador.

No estamos más cerca de África que cuando partimos.

Así que déjate de pantomimas

y ve a decirles a todos lo que está pasando.

Tú y yo sabemos que a estas alturas

ya deberíamos haber llegado a... ¡El mar!

¡Yupi!

-¡Sí, estamos en el mar!

-¿Qué es el mar, seño?

-Es lo que hay entre nosotros y África.

¡Ahí está! ¡Ahí está el mar!

Justo donde debería estar.

Todo era parte del plan.

Son cálculos migratorios básicos.

Después de las luciérnagas solo tracé la ruta

en línea perpendicular al...

al banco de nubes subcutáneas.

Esas que tienen forma de gatito.

Vamos, que tenía un presentimiento.

Deberíamos pasar la noche aquí antes de cruzar.

Oh, que sitio tan bonito para alojarse.

Menuda suerte haberlo encontrado.

¿Dónde estarán los demás migradores?

Bienvenidos. Bienvenidos todos al árbol con vistas al mar.

El mejor alojamiento de toda la costa.

Señor...

Tenemos una oferta especial en suites vacacionales.

Servicio de habitaciones incluido.

¡Oh!

Creía que se había acabado la temporada, señor.

Cierra el pico. Eso que nos llevamos de más, tontaina.

¿Esperan a más viajeros?

Ya sabe, para cruzar el Mediterráneo.

¿Eso no está a medio mundo de aquí?

¡El Mediterráneo!

Por supuesto.

Muchísimos huéspedes visitan el Mediterráneo estos días.

Muchísimos mediterranenses.

Día y noche.

Esto es un auténtico hormiguero, pero no tenemos hormigas.

Certificado por Sanidad.

¿Eh?

Ah, sí.

Él ha dicho que la temporada ha terminado.

No, no, no, no, no, es que llegan... pronto.

Tienen la suerte de ser los primeros

porque dentro de poco estará todo completo.

¡Eh, disculpe! Recapitulemos.

¿Qué quiere decir con que llegamos pronto?

¿Dónde estamos exactamente?

En Holanda.

Esto es España.

Por favor, contemplen el hermoso paisaje español.

España por aquí, España por allá.

España a diestro y siniestro.

Mire detrás de usted, más España.

Sí, no encontrará nada más español que esto.

¡Ole! ¡Arsa!

Yo conozco España y no era así.

¿Dónde están los olivos?

Congelados.

Muertos. Todos. Así, de repente.

Menudo desastre.

Lo que lloramos mi mujer y yo cuando pasó aquello.

Un mar de lágrimas éramos.

Sobre todo ella.

No paraba de decir: "¿Dónde están los olivos?".

Un horror. Qué momento tan doloroso fue ese.

Vaya. Sí, suena a tragedia nacional.

El "Olivo-Apocalipsis" lo llamamos.

Este lugar nunca más será como la España de antes.

Sí, porque esto se parece a España como un huevo a una castaña.

Terrible, ¿verdad?

Con eso del calentamiento global, la globalización

y todo ese galimatías hoy día todos los sitios parecen iguales.

Venga, este agujero para usted.

Una de nuestras suites de lujo.

Pocos hongos, sin sabia. Tiene una ventilación maravillosa.

Una vez se alojó aquí un águila calva.

Y es verídico.

Síganme, señoras y señores.

Tengo una suite para cada uno de ustedes.

Qué maravilla. Podría acostumbrarme a esto.

Pero no con este aire marino.

Me estoy congelando.

¿Quieres decir que nunca has tenido nombre?

Es una pena.

No, es que mis padres nunca tuvieron tiempo

de ponerme uno antes de...

Se me ocurren unos cuantos nombres que ponerte.

Pero habrás pensado en ponerte un nombre, ¿no?

Pues no, la verdad. Ni me lo he planteado.

¿Qué tal Cabeza de Chorlito o Alitas de Pollo?

Deja de protestar.

Lo que le faltaba es que te metieras con él.

Bastante ha sufrido en la vida.

Bueno, tampoco es para tanto.

Pues claro que nunca ha tenido nombre.

Pobrecillo, era tan pequeño que lo olvidaron.

Un manojo de plumas... ¡Oh!

(Murmullos)

Eh, tráeme un plato de gusanos crujientes

a mi habitación.

¡Marchando, "señó"!

Le van a "encantá".

¡Los mejores de Holanda! ¿Holanda?

¡Holanda!

España, perdón. Has dicho Holanda.

No, he dicho salsa holandesa, amigo.

¡Que viva la siesta y el gazpacho!

¡Ay!

Holanda.

¿Cómo puedes tener ese estupendo sentido de la orientación

si no eres ave migratoria?

Tendrá una brújula interna. Como las palomas mensajeras.

¿Tienes ascendencia palomil? ¿Quizá por vía materna?

Sí...

¿Quién te envía? ¿A dónde nos llevas? ¿A una trampa?

Quieres deshacerte de nosotros. Eso.

¡Karl, basta!

Karl, ¿qué estás haciendo?

Karl, ya vale.

Eh, eh, calma, hijo. ¿Qué es lo que te pasa?

Es un vulgar impostor.

Estamos en Holanda, no en España.

Nos está llevando directos al norte.

Tendrá algo contra las aves migratorias.

¿Nos estás saboteando por eso?

Karl, estamos aquí, en el mar.

¡Justo en la costa de Holanda!

¡Es el norte!

¿Cuándo diantres vais a abrir los ojos?

Por favor, ¿dónde estamos?

En España.

¿Ves?

¿Es que ahora os fiáis de los roedores?

Estos bichos son mentirosos compulsivos.

¡Oye, tú, no seas "ratista"! -Perdona.

Solo es un pequeño conflicto familiar.

"Solo es un pequeño conflicto familiar".

Da igual. Diga lo que diga

mi familia nunca tiene en cuenta mi opinión.

¿Qué os pasa conmigo, eh?

¿Soy demasiado ambicioso?

¿No me corto en decir lo que pienso?

A lo mejor soy más guapo que el pájaro medio.

¡Será que grito demasiado!

Ah, sí. -Sí.

Pues sí.

En pocas palabras, sí, has dado en el clavo.

Muy bien, de acuerdo.

Bueno, pues ya no tendréis que aguantarme más.

Me voy a buscar otra familia.

Alguna que me acepte tal y como soy.

¿Quieres decir insufrible? -Max...

Karl, tenemos que estar unidos.

Tienes que calmarte, mi vida. Venga.

Relájate. Estás muy tenso, hijo. Vamos.

No estoy tenso.

Tengo una idea. Vamos a dar un paseo.

He oído que el oxígeno es muy puro ahí arriba.

Pero tenemos que subir mucho. Hay que volar altísimo.

Que no estoy tenso.

¡Ah!

Eh, Max, ven con nosotros.

Te gustará. Oh, ¿tengo que ir?

Cariño, no volváis muy tarde.

Y cuidado con el oxígeno que Max aún es muy joven.

Buenas noches, chicos.

(Música dramática suave)

Siento mucho lo de Karl.

Delf, bueno, Karl tampoco es tan malo.

Tiene razón en algunas cosas.

No, no empieces a dudar de ti otra vez.

África está al otro lado del mar.

¿Por qué estás tan segura?

Hasta ahora lo has hecho bien.

Vamos, presume un poco.

¿Por qué te cuesta tanto?

Es solo que yo no soy un ave migratoria, ya lo sabes.

(Música suave dramática)

A lo mejor a mi sexto sentido le falla el sentido.

Ya no queda nada, casi hemos llegado.

Luego podrás irte.

Ya sé que te da miedo

que cuando lleguemos no te dejemos marchar,

que te obliguemos a guiarnos de vuelta a casa

y dependamos de ti año tras año.

¿Es por eso?

Te diré una cosa.

Donde vamos nos está esperando un amigo de mi padre.

Un migrador veterano.

Y cuando estemos en África

él se hará cargo de nosotros y nos cuidará

hasta que podamos sustituirle.

¿Así que podrás llevarnos hasta él? ¿Crees que podrás hacerlo?

Creo que sí.

¿Cómo se llama?

¿Su nombre? Sí, ya sabes, su nombre.

Pues se llama... ah...

Si... sa...

Sisa... sam...

Sam.

¿Sam? ¡Oh!

¿Samo?

Oh... O Cool.

¿Sam OCool?

Sí, Sam OCool.

Es... irlandés.

¿Sam OCool?

Ese nombre mola cantidad.

Sí que mola.

Y si nos llevas hasta él después serás libre.

Te lo prometo.

Podrás volver a tu casa, con tu amiga Mariquita,

que te llamará Pimpollito todo el día.

Seguro que la echas de menos.

Sí, bueno...

¿Lo prometes?

Oh...

Lo prometo.

Hasta que estéis en buenas manos con Sam OCool.

Perfecto. Muy bien.

Buenas noches. Sí. Bu... buenas noches.

Perdona. Oh, perdona.

Disculpa. Perdón.

Es que... Perdóname tú a mí.

Perdona, es que...

¡Ah!

¡Estoy bien!

Perfectamente.

Solo voy a estirar las patas un rato.

¡Es mía!

¡No, es mía!

¡De eso nada, es mía!

¡Parad ya!

Mamá ha dicho que no podemos...

¡No, es mía!

¡Eh, aquí hay gente que quiere dormir!

Niños, silencio de una vez.

Ya os lo he dicho. No quiero moscas de la fruta dentro.

Con la comida no se juega. Ya lo sabéis.

Y ahora a cepillarse las plumas y a dormir.

Niños, ¿queréis que os cuente un cuento?

No, danos un respiro. -Danos un respiro.

No, danos un respiro.

Es una pena. Era un cuento sobre los pájaros de hierro.

¿Es un cuento de miedo?

¿Y hay persecuciones, secuestros y pájaros gritando...?

(Grito)

Bueno, en realidad, no sabemos mucho sobre los pájaros de hierro.

Solo sabemos que llevan poco tiempo en la tierra.

Aunque parece que llevan aquí mucho tiempo.

¿Sabéis lo que yo creo? Que solo hay una posible respuesta.

Deben de venir de otro planeta.

¡Hala!

Sexto sentido. Sexto sentido.

Si ni siquiera sé si tengo cinco sentidos.

A ver, veamos, si la Estrella del Norte está ahí,

esa debe de ser la Estrella de la Tarde.

En relación con la constelación...

No tengo ni idea de lo que estoy hablando.

A mí no me mires.

Yo no soy astrónoma.

¡Disculpe, señora!

¿Eh? ¿Señora?

¡Señor! Perdone.

Buenas noches.

¿Le importaría decirnos dónde estamos exactamente?

Pues en la playa.

Sí, eso ya lo sé. Gracias.

Me refería en relación a África.

Esto de aquí es el Mediterráneo, ¿no?

No exactamente, hijo.

Y siento decirte que África tampoco es que esté

a la vuelta de la esquina.

Oh, no.

Pero el Ecuador, los países tropicales,

¿hacia dónde están?

Eso tendrás que preguntárselo a mi mujer.

¡Maryorie!

No seas impaciente, Gordi.

Estoy preparando la cena.

Muy bien, muñequita,

pero este joven me está preguntando cómo se va al Ecuador.

¿Al Ecuador?

Oh, es sencillísimo.

Está perpendicular a la trayectoria del ocaso.

Al lado opuesto de la Estrella del Norte.

¿Vas a quedarte a cenar?

No, no, no, gracias.

¿Tiene algún consejo para poder orientarme por ahí?

Bueno, verás, Marjorie y yo nunca vamos de vacaciones.

Nunca me lleva a ninguna parte.

Estamos muy bien donde estamos, me dice.

Le encanta esto.

Oh, soy un auténtico inútil.

¿Por qué dices eso, joven?

Porque he estado guiando a toda una familia

en la dirección equivocada

solo porque quería ver mundo, ¿saben?

Solo pensaba en mí mismo

y ahora les estoy poniendo en peligro.

¿Qué voy a hacer?

Creo que sé exactamente lo que necesitas.

Ven aquí.

¿Y bien? ¿Cómo te sientes ahora?

Molido... de amor.

(Vals)

(Risas)

¿Te lo dije o no te lo dije, eh?

Maravilloso. Inspira hondo.

¡Sí!

Qué bueno.

Las estrellas flotan cantidad.

Hala, ¿habéis visto el unicornio?

Mañana no vais a poder volar en línea recta.

¿Qué me decís? ¿Un poquito más alto quizá?

(Risas)

Estoy admirada.

Ha funcionado hasta con el mayor.

Soy un buen cuentacuentos.

No seas engreído.

¿Dónde está Fleck? ¿También está en la cama?

Sí, está en el agujero de enfrente.

Oh, oh.

Pero ¿dónde se habrá metido?

(Ventisca)

(Continúa el vals)

Me encanta partirme de risa con vosotros,

porque os quiero, chicos.

Os quiero.

Pero vosotros no me queréis a mí.

Sí, sí que te queremos, tío. Te lo juro.

¿Eso qué es?

Es el latido de mi corazón que aporrea con todo mi amor.

¡Un pájaro de hierro! ¡Un pájaro de hierro!

Fleck, ¿dónde estás?

-Fleck, contéstame.

¡Ahí!

¡Fleck!

Oh, no, quiere intentar volar.

¡Fleck, no!

(Gritos)

¡Un pájaro de hierro!

¡De hierro!

¡Fleck!

¡Willy!

¡Socorro!

¡Socorro!

¡Willy!

¡Ah!

¡Socorro!

(Grito)

(Grito)

(Grito)

(Gritos)

¡Dios, señor!

¡Fleck!

¡Ah! Mi hermano pequeño.

Estás bien.

No vuelvas a hacerlo otra vez.

Lo siento mucho.

No vimos al pequeño en el acantilado.

Sí... Estamos en el mar.

Yupi.

Gracias por salvarlo. Has vuelto a ser un héroe, amigo.

No me des las gracias a mí, sino a él.

Gracias al sebo.

No, en serio, gracias por todo.

Ya sé qué hacer. Buenas noches.

¡Buenas noches! -¡Gracias otra vez!

Eh, Delf. Te... tengo... tengo que decirte una cosa.

Creo que ya los sé, señor héroe.

¿Lo sabes? He visto cómo me miras.

No, no es eso. Lo... lo siento.

Bueno, podría ser, pero no es eso.

¿Cómo puedo ser tan tonta de pensar...?

Vaya, Delf, sí que has metido la pata.

Perdona. ¡Espera!

Que sí que te miro.

Te estoy mirando ahora volando.

¿Por qué es tan difícil decir la verdad?

(Música suave de guitarra)

# Light up my way.

# A Guiding Star

# and in big sky,

# Ill find which light to watch.

# Tonight youre glow is way to far.

# It takes a journey together.

# It takes a life to reach.

# It takes a journey together.

# It a life to reach.

# It takes a journey.

# Keep me safe,

# and warm.

# Special things

# and let the sun shine.

# It takes a journey together.

# It a life to reach.

# It takes a journey together.

# It take a life to reach. #

(Disparo)

(Ladridos)

¡Pájaro Amarillo, despierta!

(Disparo)

(Ladridos)

¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Ahora os alcanzo!

(Ladridos)

(Música de tensión)

(Música animada)

¿A qué viene tanta escandalera?

Se acabó. La temporada que viene me alojo en otro hotel.

No...

¡No!

¡No vayáis hacia allí!

¡Delf! ¡Delf!

¡Eh! ¡Eh! ¡Parad!

¡Alto todo el mundo!

Mirad quién ha vuelto.

¡Delf, espera!

¡Delf! Oye, no necesito una disculpa.

¡Que no, que no es eso!

Solo llévanos al otro lado del mar

si los deseos de mi padre significan algo para ti.

Ahí está la cosa. Creo que este no es el mar correcto.

¿Qué pasa entre vosotros dos?

Nos estáis poniendo nerviosos a todos.

A ver, por favor, escuchadme.

Tenemos que dar la vuelta.

Ya está bien.

¡Eh, tenemos el viento de cara

y hay un banco enorme de nubes que dan mucho miedo!

(Truenos)

A lo mejor habría que hacerle caso al pequeño y volver.

Es tarde para eso.

¿Es... es tarde?

Esa tormenta nos alcanzará

antes de que hayamos recorrido la mitad del camino de vuelta.

¿Y entonces qué hacemos?

Tenemos que perder altitud rápido

y ponernos debajo del túnel de viento.

Luego veremos si hay algún sitio para aterrizar.

Un banco da algas, la punta de alguna roca o algo así.

No me gusta cómo suena eso.

(Música dramática)

¿Podéis ver algo?

¡No, aún no!

¡Quedaos en el túnel de viento pero por encima del agua, niños!

Sé que no es fácil.

Mamá, me está entrando mucho frío.

Aguanta, Anton, pronto aterrizaremos.

¡La culpa la tienes tú! ¿Y ahora qué hacemos?

¡Atención, allí!

(Música de tensión)

(Truenos)

Lo único que podemos hacer es esperar a que amaine la tormenta.

Seguro que los niños tienen hambre.

No alcanzarán la costa con el estómago vacío.

Ah... A lo mejor hay algo de comer ahí abajo.

¿Esa es otra de tus brillantes ideas?

Karl, ¿por qué no le haces caso por una vez?

¿Cómo?

¿Por una vez dices?

Perdona, pero desde el principio no hemos hecho otra cosa

que escuchar a este completo des... des... desconocido.

¿Cuánto tiempo va a ser un desconocido para ti?

Estamos en una situación bastante peliaguda, cariño.

Él no podía predecir la tormenta.

¿Y no es eso para lo que sirve un sexto sentido?

Di algo.

Yo... yo...

Yo me callaría. No es momento para soltar un discurso.

Voy a ver si encuentro comida.

¡Espérame!

Voy contigo.

¡Ay!

Willy, ve con ellos.

Michka y yo miraremos por aquí.

El resto quedaos donde estáis.

(Truenos)

¡Eh, espéranos!

¿Por qué se ha puesto tan borde Karl?

Bueno, no le falta razón.

¿Qué? ¿Ahora estás de su parte? -No soy el único.

Mira dónde estamos, Delf.

Si te has enamorado de él... -No, no...

No es cierto. Eso no tiene nada que ver.

No te preocupes.

¡Ah! No veo un pimiento.

Y huele a vertedero de basura.

(Ruido)

Dime que eso era tu estómago.

(Chillido)

¿Has visto cómo defiende Delf a ese pájaro amarillo?

Sí, bueno, yo...

¿Dónde está Anton?

¡Buh!

Se os han salido los ojos de la cabeza.

Vale, gallinas, dejadlo ya. Ya lo he entendido.

¿Eh?

¡Ah!

¡Maggie, échame un ala!

(Gruñido)

(Grito)

(Grito)

¡Los niños!

Algo les pasa. Tenemos que volver.

(Graznido)

(Música suave de violín)

Que no cunda el pánico. Tranquilos.

Sí, eso, tranquilos.

¡Calma todo el mundo! ¡Que no cunda el pánico!

Cálmate.

Sí, sí, claro.

Claro. Espera que coja aire.

Por aquí.

Mami, no me encuentro muy bien.

No te preocupes, cariño, pronto podrás comer.

¡Escuchad, escuchad, hay zombis por todas partes!

Hay que salir de aquí. Si nos acordamos de la dirección

por la que vinimos volvemos por la misma ruta.

No sé si los niños aguantarán. Este sitio es tan...

¿Tienes una solución me...?

¡Dejad de pegarnos sustos de una vez!

¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí.

Tampoco podemos meternos en esa tormenta otra vez.

¡Basta ya!

Desde ahora yo daré las órdenes.

Y si alguien no está de acuerdo con lo que diga

que se vaya por su cuenta.

¿Entendido?

(Golpes)

¡Karl!

Saca a los niños. Nosotros rescataremos a Karl.

Vamos, hijo.

¡Ah!

(Música dramática)

¡Oh, no!

¡Eso es! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo?

Tú tranquilo, Mich, que yo me ocupo.

(Risas)

¡Oh, sí!

¡Eso es!

¡Fleck, no!

¡Lo hemos conseguido!

Ah, mi hermano pequeño.

Menudo vuelo supersónico ha sido ese.

-Ya lo creo, hermano mayor.

¡Lisa!

(Graznidos)

¡Son aves!

Aves como nosotros.

¡Vamos! ¡Aún podemos salvarlas!

(Música dramática)

(Graznidos)

(Graznidos)

(Graznido)

(Truenos)

¡Estamos a salvo!

(Gritos)

¡Oh, no, hemos cogido una corriente de aire frío!

¡Tenemos que frenar!

¡Estamos adentrándonos en el clima polar!

-¡Ay!

-¡Sujétate!

-¡No puedo, es muy fuerte!

¡Vamos a estrellarnos!

(Música dramática de violín)

Mejor dale calor a los niños.

Te necesitan.

Ve.

Nos vamos a morir de frío.

Por tu culpa.

Karl, por favor.

Yo tenía que haber sustituido a Darius.

Pero él te escogió a ti. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso?

No lo hizo.

Tienes razón, Karl, os mentí.

Os mentí a todos.

Yo solo era un mensajero.

Lo único que Darius me pidió

era que le dijera a Karl que os guiara.

Dijo:

"Y ahora te tocaba guiar a ti".

¿Darius dijo eso?

Lo siento.

Lo único que quería era formar parte de una bandada.

Pero no sabía que esto podría llegar...

¿Cómo has podido hacernos esto?

Yo confiaba en ti.

I... i... intenté decírtelo, muchas veces.

Nunca quise hacerte daño.

Lo siento mucho.

¡Espera! Delf...

Deja que se vaya.

(Continúa la música)

(Warbeck BSO "Amarillito")

(Continúa la música)

¡Pimpollito!

Pimpollito.

(Ruido de turbinas)

Ah.

(Continúa la música)

Nunca había oído una idea tan disparatada.

No creo que los pájaros de hierro sean peligrosos.

Se tragan a los humanos pero luego los escupen en otra parte.

¡Tú has perdido la cabeza!

¡Nos vamos a matar!

Y permitidme recordaros que este avechucho

es un engañabobos y un cabeza hueca.

Sin ofender. No, es correcto.

La razón por la que cambiamos la ruta en un principio

Fue para evitar a los pájaros de hierro,

no para que les sirvamos de aperitivo.

No sabemos si esas cosas comen aves.

Seño, ¿nos van a devorar los pájaros de hierro?

Tranquila, Gigi, ese no es el plan.

Ah, no sé, se oyen tantas cosas.

Solo son rumores, Michka. Es nuestra última esperanza.

O la peor idea del mundo.

Ese pájaro amarillo nos ha metido en bastantes problemas ya.

Nunca ha sido honesto con nosotros.

Es un plan peligrosos que nadie ha probado.

Y él no está ni lo más mínimamente cualificado

para liderar a este grupo.

¡Cierra el pico!

¡O me escuchas o te arranco los pendientes

y me hago unas tripas!

¡Te arrancaré los dientes de las plumas de la cola

hasta que tu madre parezca vómito de paloma!

Vale, quería decir que te voy a arrancar las tripas

y luego los dientes.

Y no las plumas de tu cola.

Y perdóname por lo de tu madre.

Eso ha estado totalmente fuera de lugar.

Lo que quiero decir es que la culpa de todo esto la tengo yo.

Pero también sé que si nos quedamos aquí,

nos moriremos.

Con este plan tenemos una oportunidad de sobrevivir.

A lo mejor.

Me quedo con "a lo mejor".

Yo también.

Y yo. -Me apunto.

Tota, si toda mi vida es un "a lo mejor",

vamos allá.

Andando.

¿Es que se os han congelado vuestros cerebritos de ave?

(Warbeck BSO "Amarillito")

Muy bien. Pero, ¿en cuál subimos?

¡En ese!

Venid, niños, no quiero que veáis esto.

Oh, mamá.

Bien, no hay rapaces en la costa.

Qué frío está esto.

(Gritos)

¿Y ahora qué?

Entramos ahí.

¿En su... trasero?

En cuanto nos den la espalda.

Venga, esta es la nuestra.

Espera. ¿Dónde está Karl?

Quedaos aquí.

Karl, venga, tenemos que irnos.

Rápido. No.

Vosotros condenaos si queréis. Yo me niego.

No me lo puedo creer.

¿Qué es esto? ¡Déjame en paz!

Aguanta, tienes un vuelo que coger.

¡Oh, no!

¡Se está cerrando la puerta!

¡Entra ahí, Karl! ¡Vamos, vamos!

(Gritos)

(Radio en extranjero)

¿Esto es normal?

¡Creo que estamos echando a volar!

Karl... ¿Qué?

Gracias.

Ni lo digas. En serio.

Que ni lo digas. No vuelvas a hablar del tema.

Jamás.

(Risas)

(Warbeck BSO "Amarillito")

(Continúa la música)

(Golpe)

(Ruido)

Chicos, creo que tenéis que ver esto.

¡Guau!

África.

(Warbeck BSO "Amarillito")

Oh, qué maravilla estar aquí otra vez.

Vaya, mirad qué vistas.

Es precioso.

Mejor de lo que recordaba.

¡Lo conseguimos, chicos!

¡Hurra!

¡Choca esa!

¡Toma eso!

¡Ay, hijos, qué preciosidad!

¡Eh! ¿A dónde crees que vas?

Bueno, ya estáis en África.

Pensaba dejaros en paz de una vez.

No puedes irte.

Ya no me necesitáis.

Solo tienes que encontrar a tu amigo, Sam OCool.

¿Sam OCool?

¿Pero qué clase de nombre inventado es ese?

Hay que ser muy tonto para tragarse semejante patraña.

Espera, espera. O sea que...

cuando tú me... y cuando yo te...

O sea que todo... ¡Oh!

Seré chorlito.

En eso discrepo.

Sí que me tomaste las plumas.

Sam OCool...

Nadie podría tener un nombre tan guay.

Sé de alguien que sí.

Quiero decir, Sam a secas.

Es un nombre perfecto para ti.

Ya lo creo.

Todavía necesitas un nombre, ¿no? Tú no tienes ni voz ni voto.

En fin, si todos estos gritos y prejuicios y broncas

entre nosotros, no nos convierte en una familia,

no sé qué podría hacerlo.

¡Por tu culpa casi morimos congelados!

¡Y yo llevaba la razón todo el tiempo!

Ya vale.

Ay.

Pero lo de los pájaros de hierro fue genial.

Sam.

¡Eh, pichoncito, ya eres parte de la bandada!

Sí.

¡Yuju!

¡Yuju!

¡Bien hecho, Pimpollito!

Lo has logrado.

Estoy muy orgullosa de ti.

Supongo que ya no voy a llamarte más Pimpollito.

Ey, tenemos que celebrarlo, ¿no?

¡Sí!

¡Vamos! ¡Sí!

¡Yupi!

¡Yupi!

(Warbeck BSO "Amarillito")