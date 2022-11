# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, todos mis primos # un perro, un loro y amigos.

# ¡Menudo mogollón!

# ¡Mucho te vas a reír!

# ¡Ven conmigo!

# ¡Casagrande! # ¡Mucha vida!

# ¡Casagrande! # ¡Bienvenida!

# ¡Casagrande! # ¡Muchas risas!

# ¡Casagrande! # ¡Somos familia! #

"Los Casagrande".

"A la última".

(Música)

"Academia Chávez".

(RÍE) No sé lo que estás haciendo, pero yo me parto.

Es el desafío al revés. ¡Au! Hola, Casey.

¿O debería decir "yesac aloh"? Es "hola, Casey" al revés.

¡Es verdad! ¡El desafío al revés!

Lo hice hace unos meses y me caí en una fuente del centro comercial.

Ahora mola el desafío de la lombriz.

-¡Me encanta este desafío!

(GRITA) ¿Quién se ha dejado este chicle?

(Timbre)

¡Ay!

-Lo llaman "batitarta",

baten un trozo de tarta y lo ponen en el batido.

Esta rico, pero cuesta bebérselo. ¡Guay!

¿Pero habéis probado el restaurante donde te atienden monos?

¿El "Bar Amico"? Lo cerraron. Le mordieron el dedo a uno.

(SORBE)

(ERUCTA)

Sería una tarta de cumpleaños.

Deseo ser más alto.

Oye, Becky, ¿sabías que Yoon Kwan

va a sacar un álbum la semana que viene?

Lo oí anoche, ¡buenísimo! ¿Qué quieres decir?

Si no sale hasta el próximo martes.

Yoon montó una fiesta de preestreno en una vieja cárnica.

Es alucinante. Qué raro que no te enteraras.

Lo sabía, es que estuve muy liada.

Oye, ¿te has enterado del nuevo desafío de la lombriz?

Creo que esta moda ha pasado esta mañana.

Ahora mola el desafío de ¡gritarlo todo!

-¡Me encantan las modas!

¿Lo estoy haciendo bien?

(Campana)

-¿Por qué? O sea... (GRITA) ¿Por qué?

Oh, oh. ¿Qué te pasa, hermanita?

(SUSPIRA) Cuando vivíamos en Royal Woods estaba al día

de las novedades, pero desde que nos mudamos no es así.

En la ciudad siempre están a la última.

A lo mejor te puedo ayudar.

Lo que pega muy fuerte ahora en el mercado

son los cacahuetes cocidos. En mi opinión, dos palabras:

pantalones cargo con un montón de bolsillos.

-¿Sabes qué está chido, ranita? Estar con tu papá.

-Error. Las pulseras de tobillo.

-¡No! Lo que mola ahora es donar a la beneficencia,

como donar al fondo Carl.

Gracias, chicos, pero no hay manera.

Tendré que olvidarme de ser guay.

Sí, Sofía, fue el sitio de comidas del ascensor.

Te paran en cada planta y cada vez que se abre la puerta

te dan otro entrante. (RÍE) Bueno, hasta luego.

Tú molas. ¿Puedes ponerme al día con lo último en todo todo?

¡Pensé que no lo preguntarías, prima!

-¿Alguien ha visto a Carlitos? No lo he visto en todo el día.

¡Ay! ¡Carlitos! Aquí estás.

Déjame ver qué hay.

Hay un "photocall" en el Museo del Yoguhelado,

un puesto de brazaletes hechos con churros y una carrera curiosa.

Y el meme de la pizza con tiburón es la bomba.

Más emoji de llora y risa.

Deja que responda a estas 12 personas en un clic.

¡Hala! ¡Yo no soy capaz de hablar tan rápido!

¡Este día lo va a petar un montón! ¡Sí!

(Música)

"Carrera de flotadores"

¡Toma ya!

¿Vamos a hacernos un corte a la moda?

Tenía otra cosa en mente.

¡Toma ya!

¿Aquí compras tus zapatos?

¡Mola!

Este no es el camino de vuelta a casa.

Tú espera, confía en mí.

(Música)

¿Una fiesta de baile sorpresa en el metro?

¡Qué me dices!

Sí, han sido de lejos los mejores churros que probado.

¡Qué envidia me das!

Seguro que te lo pasarías superbién.

-Perdona, no escuchaba.

Estoy obsesionada con tus zapatillas. Cómo molan.

-¿Qué es esto?

Debe de ser algo de confeti de una fiesta de baile sorpresa

en el vagón del metro.

(TODOS) ¡Uh! -Caray, Ronnie Anne,

¿cómo te has enterado de todas esas cosas tan molonas?

-Eso, eres como la reina del "moloneo".

Bueno, tampoco nos pasemos. ¿Qué vas a hacer este finde?

No lo sé, pero seguro que sale algo guapo.

(GRITA) ¿Todavía estamos gritando?

Lo siento, sabía que hablaba muy alto.

Venga, Laird, espabila.

(Claxon)

(BOSTEZA) Buenos días, Lalo.

Buenos días, Carl.

Bueno, Casey, Samir, Nicky...

¡Ah! Hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo aquí?

Queríamos salir con la reina del "moloneo", ¿te parece bien?

Yo quería salir de casa. Ayudé a mi madre a cortar el pelo

a unos lemures y no estaban contentos.

Será mejor que no vuelva en un tiempo.

Bueno, ¿podemos acoplarnos?

-Queremos ver todas las cosas molonas que te sabes.

-¿Cosas molonas?

La única cosa molonas que tiene Ronnie Anne es su primo Carl.

¡Ah!

Veréis, es que no sé si hoy habrá algo...

Pues qué pena, porque hemos cancelado nuestros planes.

Vale, podéis acoplaros.

Dejadme que le eche una mirada al calendario, a ver qué hay.

Carlota, Socorro. ¿Sabes si están haciendo algo guapo hoy?

Hoy voy a enseñaros cómo pintar unas uñas perfectas

con mi encantador voluntario, Sergio.

Ya iba siendo hora de hacerme las uñas.

Lo siento mucho, estoy en directo. Perdón.

El fondo Carl es donde todos los chavales que saben

donan sus pagas.

Está destinado a buenas causas, como la recreación, la apariencia,

los dulces... ¿En serio, Carl?

Cuánto odio. -¿Cuál es nuestro primer destino?

"Destino...".

Oh, esto...

Es una sorpresa. Seguidme.

Qué ganas de ver a dónde vamos.

-Va a ser superguay. -Esperad, ¿eso sigue molando?

Yo creo que está pasado de moda.

-¿Qué mola ahora, Ronnie Anne?

Ahora lo que va es... acuclillarse.

Eh, chachi.

Es incómodo pero me gusta. ¿Vamos a comer pronto?

Tengo mucha hambre. -Y yo.

¿Conoces alguna comida que esté de moda?

Evidentemente. Nuestra primera parada.

Esto... Dadme un segundo.

Quiero impresionar a mis amigos. ¿Qué es lo que más lo peta ahora?

¿Los jalapeños? Son frescos. Puag, déjelo.

Mejor nos vamos de aquí. Pero si no hemos pedido nada.

Aquí la gente no viene por la comida, sino a verle.

El chef es un artista famoso.

Me contaba su próximo proyecto, pero no puedo deciros nada.

¡Cómo mola!

-Eh, mirad seguro que ahora está pensando en su próximo proyecto.

(TODOS) ¡Puag! ¿Cuánto cuesta una porción?

(Timbre)

Comida guapa, comida guapa... Vale, tengo que encontrar algo.

Miramos aquí, cojo esto

y una de estas y "voilà".

Helado de sardina. Este año lo va a petar.

Voy a probar.

He comido cosas bastante peores.

Creo que voy a pasar esta vez.

-Sí, pillaré unas patatas fritas.

Tú mismo. Ahora vuelvo.

Vamos, Carlota, te necesito. ¡Sí, ha respondido!

"Fiesta secreta en estación de metro abandonada".

¡Perfecto!

Lo siento, chicos.

Acabo de enterarme de una fiesta superexclusiva.

¡Sí! Eso ya es otra cosa.

¡Cuclillas!

-Eh... ¿Seguro que la fiesta es por aquí?

Mi contacto me ha escrito que la fiesta acaba de empezar.

¡Vamos a flipar!

(Notificación)

"Gracias, Carlota. Hemos visto la fiesta secreta del metro".

¡No es ahí!

"Hola, soy Ronnie Anne. ¡Bip!

Ese 'bip' ha sido mío, ahí va el de verdad".

No quería escribir "estación de metro abandonada",

quería escribir "sesión de teatro improvisado".

Fallo mío, divertíos.

Seguro que será una fiesta superexclusiva.

-Tengo que invitar a mi prima.

Oh, aquí no tengo cobertura. -Yo tampoco.

Cero patatero. Por eso la habrán montado aquí.

Seguro que no quieren que se entere demasiada gente.

Ya sabéis. Tiene lógica.

¡Qué emoción! ¡Cuclillas!

-¿Estamos haciéndolo bien?

No queremos quedar mal en la fiesta.

Sí, perfecto. Espero que estemos cerca.

Tengo agujetas en las piernas de tanto molar.

(GRITAN)

(GRITAN)

Bueno, ¿ahora las ratas se han puesto de moda?

No, claro que no.

(GRITA)

(SUSPIRAN)

Casi me quedo sin pie.

(SUSPIRAN) -Y ese era mi zapato favorito.

Chicos, tengo que confesaros algo.

No soy la reina del "moloneo".

Carlota me ha estado soplando lo que está a la última.

Incluso esta fiesta que no hemos encontrado.

La verdad es que no estoy en absoluto al día.

Si no queréis quedar conmigo, lo entenderé.

¿Es una broma? Nos da igual que no estés al día.

-Eso. Tú siempre nos has molado. ¿De verdad?

Claro, eres la única del grupo que no se desmaya al ver sangre.

-Y eres divertidísima. Y una grandísima amiga.

Gracias, tengo mucha suerte de teneros.

Celebrémoslo con helados de sardinas para todos.

(TODOS) ¡Puag!

"Academia Chávez."

¡Cuclillas!

¿A qué viene eso?

Unos chavales nos vieron yendo de cuclillas y ha calado.

-Hola, Ronnie Anne, he oído que has sido tú

la que has inventado lo de las cuclillas.

Mis respetos. No puedo levantarme.

-Al final sí que eres la reina del moloneo.

(RÍEN)

-Esperadme, no podéis dejarme así.

Este día puede ir a peor.

(GRITA)

"Pájaro en mano."

"Buenos días, Bobbibito.

Oh, llevas puesta tu camiseta-esmoquin.

¿Qué estás celebrando?

Hoy van a votar al empleado del mes en el mercado, nena.

¡Qué nervios!

Bobby, esta vez tienes que ganarlo sí o sí,

las últimas dos veces fueron un robo.

Qué me vas a decir. Soy superpuntual.

Siempre limpio la máquina de perritos

y hasta un día hice el trabajo de Don hinchable.

¿El globo ese raro del mercado? Sí, mira esto.

Tienes piojos.

Sergio, acababa de peinarme.

(RÍE)

Últimamente, ese pajarraco me tiene de los nervios.

Anoche no pude casi pegar ojo.

(Música)

Sabía que podía hacerlo. Claro, nena.

Sergio, ¿puedes bajarla un poco?

¿Qué? ¿Subirla? ¡Vale!

(SUBE LA MÚSICA)

Ay, Bobbibito, no lo hace con mala intención.

-¡El desayuno está listo, figurín!

¡Oye!

¡Bien! ¡Te llegó mi regalo!

Agh, oye, Sergio,

¿por qué tengo tus plumas en mis huevos rancheros?

Sergio no puede evitarlo, pobrecito.

Está mudando. -Estoy de operación bikini.

(RÍEN)

¿Pero tiene que hacer su moda en mi desayuno?

Si lo prefieres, la hago en tu comida.

(RÍEN)

Muy bien, chicos. Ya tengo el recuento.

Gracias por venir, papá.

Es un momento importante para mí. Me encanta que estés para verlo.

No me lo perdería por nada.

-Bien, el nuevo empleado del mes es...

Porfa, porfa... Bobby, Bobby...

-¡Sergio!

-Es un honor. Quiero dar las gracias a Bobby por perder.

¿Qué? A ver esos votos.

Vito ni siquiera trabaja aquí. ¿Por qué ha tenido que votar él?

Pasa tanto tiempo en el mercado

que es casi un empleado de media jornada.

-¿Entonces me harás descuento para empleados?

-No.

-Oh... ¿No me ha votado nadie?

¿Ni siquiera Don hinchable? ¡Te hice un favor, tío!

Va, hay meses de sobra. ¿Quieres venir a casa luego?

Haremos un fortín de almohadas y comeremos helado.

Gracias, papá.

Oh, superado por un loro.

¿Qué puede dar más vergüenza?

¡Ah! Limpieza.

A la carga registradora.

¿Sabes qué, Sergio? ¡Estoy harto!

Ojalá te fueras volando y no volvieras nunca.

Vale, a la porra.

¿Y tú qué estás mirando?

"Al día siguiente."

Siento que hayas perdido,

pero tú sigues siendo mi empleado del mes, Bobbibito.

Gracias, nena.

Mirando lo positivo, he dormido bien.

Sergio no me ha despertado esta noche.

Oye, ¿has visto a Sergio? No lo encontramos.

La peña se está asustando.

¡Sergio!

-¡Sergio!

Oh. Tengo que cortar.

¿Sergio?

¿Sergio?

¿Sergio?

Sergio...

-¿Sergio, dónde estás?

¿A dónde ha ido?

No es normal que este pájaro desaparezca así.

(LLORA)

"Ojalá te fueras volando y no volvieras nunca."

Roberto, eres el último que lo vio.

¿Sabes a dónde fue? Eh...

No. No le he dicho que se fuera y que no volviera nunca.

(RÍE) Pero voy a buscarlo.

Bueno, pues Sergio tampoco está aquí.

¡Sergio, vuelve!

Hola, Sancho.

¿Has visto a Sergio?

¿Hola?

Tengo galletas.

(GRITA)

"Zoo de Grat Lake City."

Hola, Priscila. Busco a tu ex, Sergio.

¿Lo has visto?

Tema delicado, vale.

Bueno, está claro que se ha ido. Tú diles la verdad.

Son tu familia, te perdonarán.

Tú puedes, Bobby.

Oh...

No, señor policía. Sus plumas son más preciosas que esas.

Usen este, lo dibujé yo.

¿Qué es todo esto?

La abuela ha llamado a la poli.

Policías, como alguien le haga daño a mi pájaro,

espero que le den la perpetua.

(GRITA)

Hablen con nuestro nieto, fue el último que vio a Sergio.

A lo mejor él sabe algo.

Yo no sé nada, ¿están mirando mis arañazos?

Me caí en un arbusto.

En vez de preguntarme a mí,

deberían podar ese arbusto tan peligroso que hay ahí fuera.

(GRITA)

A Roberto le ha sentado fatal.

No puedo decirles la verdad. No quiero ir a la cárcel.

(SORBE)

Qué asco, plumas de Sergio...

Un momento, si no doy con Sergio, tal vez pueda reemplazarlo.

Así tendré más tiempo para buscar.

¡Eres un genio!

Gracias por ayudarme, Karl.

Te he ayudado mucho más que eso.

Lo consideraremos un anticipo.

En fin, vamos al tema. Te presento al nuevo Sergio.

Caray, es igualito a él.

Supongo. ¿Es un dron? Sí.

Le he pegado unas plumas y unos ojos

y le he puesto un walkie talkie

para que tú te hagas pasar por Sergio

mientras yo hago que vuele.

-"Soy Sergio, el plasta".

Es estupendo.

Oh, qué asco.

(RÍE) Calma, solo es guacamole.

Oh, entonces, bien.

Vale, es la hora de ponerlo a prueba.

Por favor, trae a nuestro pajarito a casa.

Lo extrañamos mucho.

-"Hola, familia, ¿me echabais de menos".

-Sergio parece algo... Cambiado.

-No seas maleducado, está mudando.

-Oh.

-Sergio, cómo me alegro de tenerte.

¿Dónde estuviste?

-" Esto... De terapia de pareja con Priscila.

Estoy trabajando en ello".

-Pues la próxima, deja una nota.

-Lalo quiere darle un beso a Sergio.

Tranquilo, chico.

Sergio, ¿estás bien?

¿Por qué estás temblando tanto?

Oh, no. Pierde potencia.

Dichosas pilas del mercado...

(Ruido metálico)

El pobrecito estará agotado de tanta terapia.

Puede recargar... Descansar en mi cuarto.

Pero si nunca lo dejas entrar.

Es que lo he echado mucho de menos.

Te como a besos, Sergio.

"Al día siguiente."

Me he tirado toda la noche yendo a los clubes de baile

favoritos de Sergio y no hay ni rastro de él.

Pues empieza a espabilar.

Hasta que lo encuentres tendremos que seguir con este numerito.

Oh.

Hola, Sergio. -Sergio, buenos días.

(PÍA) "Buenos días a todos".

-Sergio, veo que ya vuelves a ser el mismo de siempre.

-Pero Sergio, en la mesa no se hace eso.

Ya lo hemos hablado.

Vale, Carl, controla la caca.

Lo intento. Se ha atascado el botón.

(GRITAN)

Rápido, sácalo del comedor.

¡Su ojo!

(PÍA) "No lo necesito".

Ven aquí, cuidado.

-"Estoy bien".

Que no atrapen ese dron.

Cuenta conmigo, primo.

(GRITAN)

(PÍA)

-Sergio, vuelve.

(GRITA)

-Oh, no, el empleado del mes.

¿Por qué?

Alto, alto.

No es el Sergio de verdad ni eso es caca.

Solo son un dron y guacamole. (TODOS) ¿Qué?

Tuve una bronca con Sergio.

Le dije que se fuera de casa y que no volviera nunca más.

¿Que has qué? No era mi intención.

Estaba enfadado con él.

Pero ahora echo de menos incluso hasta cuando me buscaba piojos.

(PÍA) ¿Alguien tiene piojos?

(TODOS) ¡Sergio! -¿Dónde te metiste?

Nos tenías preocupadísimos. -He estado con Sancho.

Tenía que darle una lección a Bobby.

Pues funcionó. Siento mucho lo que te dije.

Yo también. Sé que me paso un poco.

Anda, ven aquí, lorito.

"Un mes después."

Y el nuevo empleado del mes es... ¡Don hinchable!

-Vamos, ¿te ganó un globo? Qué ridículo.

No pasa nada, papá. Hay meses de sobra.

(PÍA)Yo voté por ti, colega. Muchas gracias, de verdad, colega.

Eh, no os queda guacamole.

Es que hemos cambiado el dispensador.

¡Bomba va!