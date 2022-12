(Pitidos)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos, # menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír. ¡Venga!

# -Ven conmigo. # -¡Casa grande!

# -Mucha vida... # -¡Casa grande!

# ...entretenida. # ¡Casa grande!

# Mucha risa. # ¡Casa grande!

# ¡Somos familia! #

"Los Casagrande: tendero a la fuga."

(Música)

(Pitidos)

Gracias, Vito. Que tengas un buen día.

Lo tendré si funciona el antipicor. Oh...

(Teléfono)

¡Ah, Bobbydito!

¿Cuántas ganas le tienes a nuestro aniversario?

Muchísimas, nena.

Me muero por celebrar la primera vez

que comimos pizza juntos.

Mi tía Frida me ha hecho un esmoquin a juego con esa pizza.

Oh, esto es tan romántico...

¿Aún quieres ir a nuestro sitio?

Por supuesto, fue donde empezó todo.

¿Recuerdas cómo compartimos una familiar de pepperoni?

Ay, sí.

Le diste un bocado

y te quemaste el lado izquierdo de la lengua.

Es verdad, me dolió muchísimo.

Bueno, ¿te recojo mañana? Qué ganas.

Adiós, Bobbydito.

(Puerta)

Abuelo, justo quería verte a ti.

Lori y yo celebramos nuestro pizzaniversario mañana.

¿Puede sustituirme?

Lo siento, Roberto,

pero voy a la convención de mercados.

Este año regalan timbres para puertas.

Oh, bueno, pues no te la pierdas,

tendré que decírselo a Lori y a la tía Frida.

Estaba emocionadísima por el esmoquin.

No digas bobadas.

Ve a ver a Lori.

Somos gente de sobra en la familia para cuidar el mercado.

(Golpe)

¿Seguro?

-(RÍEN) -¡Vamos!

-Qué divertido. -(RÍEN)

-Toma, toma.

Nada de luchar con la cecina.

Niños, Roberto necesita un favor.

¿Podéis cuidar mañana del mercado

para que pueda celebrar su pizzarmario con Lori?

Pizzaniversario, abuelo.

Claro, me encanta trabajar aquí. No.

Te encanta comerte las chuches y dejarlo todo pringoso.

Ay, ay. ¡Ay!

¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos?

El mercado es una gran responsabilidad.

Lo harán bien, Bobby, llevan el mercado en su sangre.

Vale, juego nuevo.

Carrera de piñatas.

(RÍEN)

Oh...

"Al día siguiente..."

¿Qué es lo que llevas puesto? ¿Qué?

¿No habéis visto un esmoquin pizzero?

Prestadme atención,

cuando traigan la leche nueva,

ponedla tras la más vieja

y poned los cartones para que se pueda leer la fecha.

-¡Uh, uh! -(RÍEN)

¡Eh! Dejad eso.

Bueno, debéis aprender muchas más cosas,

así que os he escrito esta guía rápida.

Mira, mira cómo la leo.

(RÍEN)

Se acabó. Me quedo aquí.

Bobby, vete,

vas a llegar tarde, déjanos a nosotros.

Eso, yo podría llevarla hasta durmiendo.

La gente trae su compra al mostrador,

nos llevamos su pasta y yo me como unos chiquichicles.

Que pagas con el descuento que se hace a los empleados.

¡Ah!

¡Adiós, Bobby!

Ya voy, nena.

Ay no, me he olvidado de decirles una cosa.

Teléfono, llama a Ronnie Anne.

"Juntos para siempre".

(RÍE)

(Teléfono)

Bobby, ¿qué pasa? Me he olvidado una cosa.

Los servicios son para los clientes.

Tienen que comprar algo.

Yo les digo que compren papel higiénico.

¿Y para eso nos llamas?

Vale, nos ha quedado claro. Adiós.

¿Qué pasa ahora?

Si alguien viene pidiendo nueces...

O sea, nadie, las nueces son estupideces.

(Puerta)

Hola, chicos. ¿Dónde os dejo estos mangos?

Solo estoy ejercitándome.

Gracias, Par. Ponlos con el pescado.

"¡No! Junto al pescado no.

Se les va a pegar el olor.

Y no dejéis que Par se ejercite con la fruta".

Bobby, no seas pesado, nos las apañamos.

Voy a dar un repaso visual, sí.

(RÍE)

¡Oh! Le dije a Maybelle

que no puede probar las uvas así sin más.

Ay...

Ay... ¡Oh! Eh, eh-eh. ¡Ah!

¡Sí, sí!

¡Bien!

(Teléfono)

(Teléfono)

¿A que adivino quién es?

Eh, os he dicho que ni os acerquéis a los chiquichicles.

Más vale que haya 97 para cuando vuelva.

Eh...

"Y tenéis un código morado.

Maybelle está comiéndose las uvas".

¿Cómo sabes todo eso?

"Eh...

Instinto mercantil.

Oye, ¿has cambiado mi música?

El mix número 7 de Bobby

está bien seleccionado para fomentar las compras".

"Instinto mercantil, ¿eh?

Más bien que nos están espiando con la cámara de seguridad".

Espera, no os estoy espiando.

¿Qué... Qué vais a hacer?

Me han colgado. ¿Qué voy a hacer?

Oh...

¿Aquí viven ciento y la mar y nadie contesta al timbre?

Hola, Bobbydito.

Qué elegante.

Vas a juego con mi bufanda de ensalada.

Vámonos, no hay tiempo que perder.

Me encanta esta nueva proactividad tuya.

Espera, ¿a dónde vamos? Está por ahí.

¡Sorpresa!

Voy a llevarte a la mejor pizzería de la ciudad.

Solo lo mejor para mi panecillo.

¡Ay!

¿Puedes ir cogiendo mesa mientras aparcó?

NTNN.

"No tardo nada", ¿y qué significa la última "N"?

"Nena".

¡Oh! ¡Ay, ay, ay!

¿Bobby?

El mismo.

Y no me gusta que me cortéis...

¡Eh! La comunicación.

Bueno, ni a nosotros nos gusta que nos espíes.

Aquí todos hemos puesto de nuestra parte. Mira bien.

No ha pasado nada. ¿Cómo puedes decir eso?

Los mangos huelen a trucha. La leche está puesta del revés.

Esta lata está un centímetro escorada.

Eres muy exquisito.

Esas cosas no importan.

Para mí sí.

No necesito que venga una panda de críos

y ponga todo patas arriba.

Ya lo entenderéis con la edad.

Ya sé por dónde vas.

Solo quieres que el mercado

se organice de una forma muy concreta.

Llévalo tú mismo.

-Eso, dimitimos. -Nos vamos.

-Adiós, jefe.

¿Y ahora qué?

No puedo cerrar el mercado.

Par necesitará su barrita de proteínas pronto,

y el señor Chang necesitará su café para el turno de noche.

Además, Lori me está esperando.

¡Oh, no! ¡Lori!

Maybelle, no tardo nada.

Tú a tu ritmo.

Siento haber tardado, nena.

En fin, había pensado pedir una mitad queso, mitad peperoni.

No, los anacardos valen una pasta. He dicho queso.

Oh, genial, sí, eso, pidamos eso.

Pero ¿qué es esto?

¿Una triste flor?

Mi nena se merece un ramo.

NTNN con una "R". La "R" este "ramo".

-Oye, Bobby,

que sepas que no tenemos tiempo para estar esperando.

-Eso, necesito más antipicor.

Lo siento, no volverá a pasar.

Son 12 dólares de los anacardos que se ha comido y...

¡Uh! ¡Ah! ¡Espera!

Este mango tiene una mancha. Voy a por uno nuevo.

Todavía es mi turno, nada de colarse.

"Bobby, ¿pero dónde estás?"

"Bobby, me estás haciendo esperar mucho."

-Estás sudando.

¿Qué? No.

¿Saben qué?

NTNN.

¿Que qué?

No tardo nada ne... na...

El néctar está en el pasillo tres.

No, espera, ¡las flores!

Ya está, mucho mejor.

Es un brócoli. ¿Estás bien?

Eh... Sí, sí, son los nervios de la cita.

Ya ha llegado la comida, pruébala.

Mmm... Mmm...

¡Ah!

¡Ah!

Perdona, nena... Se...

Están soltando mis gemelos de peperoni,

no tardo nada.

(SE QUEJA)

¿Ves, Bobby?

Mira este mango, es perfecto.

Vale, deja de mirarlo, que lo vas a pasar.

-¡Lo sabía!

Estás con tu otro amor

en nuestro aniversario. ¡No!

Maybelle y yo solo somos amigos.

A lo mejor si tuviera 50 años menos...

(RÍE) -Me refiero al mercado, Bobby.

No, no, Lori.

¡Lori!

Nena, lo siento.

No quería que nuestra velada acabara así.

No puedo creer que me hagas venir a la ciudad

para que tú puedas trabajar en nuestro aniversario.

No era mi plan.

Se suponía que iba a ser una noche especial.

Deje a Ronnie Anne, Carl y CJ a cargo del mercado,

pero cogieron y la liaron.

Cambiaron la música

y juntaron los mangos con el pescado.

¿Solo eso?

No han molestado a los clientes ni han quemado el mercado.

No, pero...

Bobby, a toda tu familia le importa mucho el mercado,

nadie sería capaz de dejar que le pasara nada malo de verdad.

Vale, pero...

A lo mejor tienen su forma de hacer las cosas

y tú tienes que confiar en ellos.

Tienes razón. Lo siento.

Supongo que me cuesta mucho dar el control del mercado.

No pasa nada.

Solo que te apasiona el trabajo que haces

y eso me encanta.

Además, te queda muy bien el esmoquin pizzero.

Gracias, nena.

Déjame que te lo compense,

NTNN. Ay...

Es la última.

(TELE) "Solo hay una manera de detener

a este chupacabras, y es..."

Ahora ya no la sabremos.

Chicos, siento no haber confiado en vosotros

para cuidar del mercado.

Lo habéis hecho genial.

¿Podríais volver para que pueda llevarme a Lori a cenar?

Prometo que no os espiaré.

¿Chiquichicles ilimitados?

-Me apunto. -Yo lo hago.

Y, Ronnie Anne, podrás poner la música que quieras.

Dale duro.

Vale, hecho,

pero ¿a dónde vas a llevarla a estas horas?

La pizzería ha cerrado. Mmm... ¡Oh!

Ay, Bobbydito, esto es tan romántico...

Y estos tacos de pizza de tu abuela

están riquísimos.

Gracias, nena.

Me alegra que podamos celebrar

nuestro pizzaniversario como tú te mereces.

Gracias, Bobbydito.

Es el mejor pizzaniversario de mi vida.

¡Oh, no!

Tía Frida no debía usar peperoni de verdad.

¡Oh! ¡Quita!

¡Ah!

¡Oh!

"No acepten imitaciones."

(Música)

Si marca este gol de campo,

Carl Casagrande se convertirá en el más atrevido, más dotado,

más guapo... -Cuando quieras, Carl.

-De todos los jugadores de la historia.

(TODOS) ¡Gol!

-Con mis chilaquiles no se juega.

¿Has conseguido todo lo necesario para la carrera de karts?

"Sí, y también tengo cascos a juego.

No sabía cuál era tu talla, así que he comprado varios".

En el desayuno no se usa el teléfono.

-Ni-no, ni-no, ni-no, ¡pillada!

¡Volando voy!

-Oh, quema.

-Oh, quema.

-¡Oh!

Mira cómo te imita.

Carlitos, mira esto.

Pero mira qué carita.

Carlitos, imita esto.

Soy una morsa, ¿ves?

¿No... quieres imitarme a mí también, Carlitos?

-¡Zascazo!

-Carl.

No, tienes razón.

Carlitos os imita a todos menos a mí.

¿Puede ser porque a lo mejor no le gusto?

¡Oh! Por supuesto que no.

Carlitos solo es un bebé.

Y, a veces, los bebés son maniáticos.

-Ya le caerás mejor.

Solo tienes que darle tiempo.

Un niño normal necesita seis meses para...

Gracias, tío, pero me gustaría caerle bien ya.

Ronnie Anne,

¿y si pruebas a sacarlo al parque?

Qué buena idea, tía Frida.

Venga, Carlitos, vamos a tomar el aire.

-Ah... Eh...

-Lo siento. Demasiado picante. -Oh.

Prepárate, Carlitos,

fíjate en mí, vas a flipar en colores.

¡Bua!

¡Sí!

¿Qué te parece? (BALBUCEA)

¿Es flipado ya? (BALBUCEA)

¿Carlitos?

Hola, Ronnie Anne.

He puesto llamas en los cascos.

Se ven chulos, ¿verdad? Gracias, sí.

¿Puedes esperar un momento? Intento caerle bien a Carlitos.

Pensé que con trucos con el monopatín...

pero no sirve de nada.

Mmm...

¿Has probado a hacer cosas que gustan a los bebés?

Observa. (BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Uh, uh, uh, ah, ah, ah.

Uh, uh, uh , ah, ah, ah.

Prueba tú.

Uh, uh, uh... (CARRASPEA)

Uh, uh, uh, uh, uh,

ah, ah, ah, ah, ah.

(BALBUCEA)

¡Uf! Qué duro.

Bueno, seguro que lo consigues, voy a poner plumas en los cascos.

Nada mola más que las plumas.

Ay...

¡Uy, ya sé!

Nadie se resiste a un cumplido.

¿Quién es el bebito más bonito que hay?

Eres tú.

¡Ay!

Ronnie Anne, ¿qué haces?

Intentó ganarme a Carlitos a base de unos cumplidos.

Qué buena técnica tienes.

Seguro que tienes unos preciosos mocos ahí.

No, no, Ronnie Anne,

se te ve que estás demasiado desesperada.

Si quieres gustar a alguien, tienes que parecer desinteresada.

Mira a Diego, por ejemplo.

Llevo 45 minutos ignorándolo.

Vale, probaré eso.

(BALBUCEA)

¿Funciona?

¿Ya le caigo bien?

Tú espera, ya le gustarás, siempre les pasa.

(BALBUCEA)

Vale, no funciona.

¡Atrápalo, atrápalo!

Hola, Ronnie Anne,

así que sigues sin gustarle a Carlitos.

No, no. Nos llevamos genial.

Oye, lo mejor para tener una buena relación familiar

es el soborno. Mira y aprende.

-(RONCA)

-Oye, Sergio, ¿quién es tu Casagrande favorito?

-Yo y punto.

¡Eh! ¡Carl es el segundo!

¡Eh! ¡Carl es el mejor!

(RÍE) -Siempre funciona.

Vale, voy a ver.

Carlitos, ¿quieres unos chicharrones de Ronnie Anne,

tu prima favorita?

Vaya, qué duro.

¡Vale! supongo que no te gustaré nunca.

¡Ay!

¡Guau!

¡Oh, sí!

Me ha imitado. Le caigo bien.

Toma ya.

¡Au!

Toma ya.

Chicos, Carlitos por fin me ha imitado.

-¡Oh, caray! -¡Qué bien!

Creo que al final le caigo bien, ¿verdad, chiquitín?

-Au.

-¿Qué? -¿Au?

Cree que yo me llamo Au,

pero no pasa nada, ya le caigo bien.

Hora de celebrarlo.

Hora de celebrarlo.

Au, Au, Au...

-Au, Au, Au, Au. -Te toca el biberón, cariño.

-¡Au! ¡Au!

-Parece que don imitador ahora idolatra a su querida prima.

Quiere que le des de comer.

¿En serio? ¿Yo?

¡Chachi!

-Ah, y cuando Carlitos termine con su biberón,

puedo darle un baño. -¡Au!

¡Quiero Au!

-O tal vez deberías dárselo tú.

Parece que no quiere dejarte.

(RÍE) -¡Au!

(RONCA) ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

-Perdona,

nos ha dicho que quería venir con Au.

-¡Au!

-Le ha cogido cariño de verdad a su prima.

Es como si se hubiera olvidado por completo de su mamá.

-Au, Au, Au...

Au...

Au, Au, Au...

"Varios días después".

Au, Au... Ay....

Au... Au...

Hola, compi, si pensabas que nuestros cascos ya eran chulos,

espera y verás.

Los de la carrera de hoy

se van a quedar flipando en colores.

Au, Au, Au...

Ronnie Anne, ¿ahora tienes un gato?

Sid, espera, no abras la...

¡Ay!

Hola, Au.

Ronnie Anne, ¿cuánto hace que no duermes?

Varios días.

Mi plan para caerle bien a Carlitos ha ido demasiado bien.

Ahora ya ni quiere a la tía Frida o al tío Carlos.

Lo siento, pero hoy no puedo subirme al kart contigo.

No hay forma humana de hacer que él me pierda de vista.

No te preocupes,

qué pena que no tengamos un clon de Ronnie Anne.

Oye, me has dado una idea.

Sid, necesitaré tu ayuda.

Ah... Listo.

Eso resuelve lo del vello facial.

Ahora el problema del pelo de la barriga.

Espera, ¿qué?¡Ah!

Antes no me sobresalía.

¡Uh!

Carlitos, mira,

un camello con tres ojos. ¿Eh?

Lo siento, serán imaginaciones mías.

¡Au, Au!

Au, Au, Au..

"Rally de karts".

Vamos allá.

Espera, los cuernos.

¿Dónde está Carlitos?

¡Aquí está!

(TELEVISIÓN) "Volvemos ahora mismo".

-"Estoy en la carrera anual de karts en Great Lakes City

con dos de sus competidoras más jóvenes,

Sid Chang y Ronnie Anne.

Chicas, ¿qué os gusta de las carreras?"

"Competir con mi mejor amiga".

"Ganar a toda costa.

Lo siento, es la emoción del casco".

¿Au?

(RÍE)

No, no, no.

Yo soy Ronnie Anne, de verdad.

¡Au! ¡No!

¡Au! No, la cinta adhesiva no.

¡Au!

¡Au!

Espera, oye, vuelve.

Pilotos, preparados, listos...

¡ya!

Fíjate, vamos ganando.

¡Au!

¿Has oído algo?

Hola, Au.

¿Carlitos? ¿Cómo has llegado hasta aquí?

Lo siento, es culpa mía.

¡Ay!

Sid, coge el volante.

Carritos, es peligroso estar aquí.

Coge mi mano.

¡Au!

No lo alcanzo.

Sid, acércate más.

¡Au!

Esto pasa por dedicar todo mi tiempo a los cascos.

(GRITAN)

Era para cuando ganaramos.

(SOLLOZA)

¿Recuerdas cuando me necesitaba?

(Puerta)

Tío Carlos, tía Frida, debería haberos hecho caso

y haber esperado a caerle bien

sin tener que forzarlo.

¡Au, Au, Au!

Me alegro de que le guste a Carlitos,

pero ahora lo tengo pegado como a una lapa.

A lo mejor acabó yendo a la uni con él.

Qué suerte.

-¿Oh?

(BALBUCEA)

¿Eh? ¿Pero no le gustaba la ballena?

Cuando pasa demasiado tiempo con una cosa, se harta.

¿En serio?

Mmm... Mmm...

¡El cerdito!

¡Eh! Yo también quiero jugar.

¡Uh! ¡Ah!

¡Vamos a jugar!

¡Bomba va!

(RÍE)

(RONCA)

(RONCA) (BALBUCEA)

Nene, sueño...

(BALBUCEA)

Ay, ay...

¿Papá?

-Madre mía. Está pasando. ¡Frida!

Nos hemos divertido, pequeñín.

(BALBUCEA) Ronnie Anne.

Puede que haya dejado de ser la favorita de Carlitos,

pero por fin sabe mi nombre real.

¡Ey, colegas!

Soy yo, Ronnie Anne.

He venido a jugar un rato con Carlitos.

Tía Frida,

déjalo.

Ya no tienes que hacer eso.

No soy la tía Frida, soy Ronnie...

¡Ay!

(RÍE)