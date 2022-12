(Claxon)

"Perspectivas de negocio."

Bien, abuelo. Te presento el nuevo y mejorado mercado.

¡Tachán!

¿Qué es lo que tengo delante, Roberto?

La nueva estrategia empresarial.

Si ofrecemos café y Wi-Fi gratis, la gente pasará todo el día aquí.

Yo no los quiero aquí todo el día.

Pero si pasan más tiempo, comprarán más.

Bobby, el Wi-Fi no funciona. ¿La contraseña aún es "contraseña"?

-La contraseña es "fuera". -¿Mayúsculas o minúsculas?

Abuelo, ¿pero qué haces?

Una estrategia más que probada de los Casagrande. Fíjate, Roberto.

¡Fuera, fuera! -¡Au, au!

De acuerdo. ¿No te ha gustado la idea? Tengo de sobra. ¡Uh!

¿Y si le ponemos al mercado un nombre más pegadizo?

Por ejemplo, El Merca.

Oh, se me ocurre el no. (RÍE)

Vale, Bobby, hay más ideas. Eh... ¡Uh!

¿Y si hacemos un anuncio para televisión?

¿Y si no lo hacemos?

Mm...

Vale, esta es la mejor. Acaricia conejos mientras compras.

¡Ah! ¿Qué? ¿Está bien?

Está mal, Roberto. Llevo 30 años haciendo esto.

Tengo el mercado con más éxito de la manzana por un motivo.

Bueno, yo llevo haciendo mucho tiempo también,

y voy a demostrar que mis ideas funcionan.

Bien, pero no en mi mercado.

Entonces cogeré mis ideas y mis mesas y me las llevaré.

Ah... ¡Ah!

¿Sabes quién más no quiso cambiar? Los dinosaurios.

¿Y dónde están ahora?

Espera. ¿Dónde están los dinosaurios?

¿Dónde están los dinosaurios?

¿Extinguidos?

(SE DESPEREZA)

¡Oh! Bobby, qué buena idea.

Había pensado en poner una mesa fuera.

-Quién lo diría. Los dinosaurios desaparecieron por un asteroide.

Oh. Hola, señor Hong.

Sí, es una forma de atraer clientes.

Ya sabe, si le gusta el dinero.

Me encanta el dinero, y resulta que estaba buscando

un buen trabajador con buenas ideas y con ganas de trabajar.

Yo, yo, yo también. ¡Oh!

Creo que soy su hombre, señor Hong.

Llámame Injae.

"Contratado."

Tenga, su kimbap.

¿Cómo están mis dos personas favoritas?

Ay, Bobby, estos kimbap están riquísimos.

-Y el Wi-Fi va como la seda. Les dejo comiendo y navegando.

Hola, señor Hong.

Bobby, tu Wi-Fi gratis ha atraído a muchísimos nuevos clientes,

y todos están probando mis kimbaps.

Si le ha gustado, tengo un libro con estrategias empresariales.

Hagámoslas ¡todas!

(AMBOS) ¡Uh, vamos a forrarnos!

No puedo creer que esté trabajando en Hong. ¿Qué está haciendo allí?

-Creo que el término es petarlo.

-A lo mejor sus ideas no son tan malas.

-Despedidos.

-Vamos, Sergio, podemos ir a un sitio que yo sé

que tiene Wi-Fi gratis. -Me apetece un kimbap.

Bien, ¿qué tal os ha ido el día?

-Como a mí me gustan, como siempre.

Bueno, pues yo lo he pasado genial, abuela.

Qué bueno, mis muchachos.

Mi jefe nuevo está abierto a mis ideas,

no como el anterior.

Pues a tu jefe anterior, que está muy guapo a su edad,

le va muy bien sin ninguna nueva idea.

He tenido un buen día.

Pues a mi jefe nuevo no le va solo bien,

está ganando dinero a raudales.

Entonces tu jefe nuevo debería pagar tus patatas,

porque me las voy a comer todas. (RÍE)

El señor Hong las compartiría.

Pues deberías ir a su tienda.

Ya le pregunté, esta noche tenía planes.

Pues qué pena.

(AMBOS) ¡Ha empezado él!

Chanclazo doble y sin tener culpa.

Abuelo, ¿has visto el anuncio que ha hecho Bobby con el señor Hong?

# Ven aquí, lo vas a encontrar.

# Hay kimchi, bulgogi, y mucho más.

# Podrás comprar, también comer.

# Vamos, señor Hong, ¡dele caña!

# Hong, Hong, Hong, Hong, # Hong, Hong, ¡Hong! #

¡"Saranghae"!

Me encanta Hong.

No son más que unos bobos.

Es pegadiza, abuelo. Además, ya tiene un millón de visitas.

Da igual. Las visitas no son clientes.

Ya, pero ellos sí lo son. ¿Eh?

(TODOS) -¡Hong, Hong, Hong, Hong, Hong, Hong!

-¿Qué está ocurriendo?

-Vamos a Hong's. ¡Hong, Hong!

(Teléfono)

(TODOS) -¡Hong, Hong!

Todo este éxito es gracias a mí y a mis grandes ideas.

Oh, y por si no quedó claro, ese dinosaurio eres tú,

y ahora están extinguidos. Hasta luego.

(TODOS) ¡Bien!

(TODOS) -¡Hong, Hong, Hong, Hong!

Bobby, eres un genio.

Por primera vez puedo tomarme un día libre.

Me voy al parque acuático de Great Lakes.

¡Han estrenado un supertobogán!

Estás al mando.

¡Oh...!

¡Supertobogán!

Este es el momento con el que habías soñado, Bobby Santiago.

Es hora de dar la campanada.

# A bailar,

# vamos todos juntos # al mercado, mercado... #

-Hola, papá.

-Oh...

-¿Estabas trabajando en una sintonía para el Mercado?

-¿Sintonía? ¿Qué sintonía? No sé qué has oído, mi hija.

-Le podías haber hecho caso a Bobby.

-Llevo décadas dirigiendo el Mercado a mi manera, y funciona.

-Nadie ha dicho lo contrario,

pero Bobby también quiere poner su granito de arena en él.

-Bah...

Hola a todos.

Hoy tenemos un 2x1 en bolsas de basura y nuestra nueva oferta,

abracen a un conejo mientras compran.

¡No puede ser!

Pueden recogerlas junto al mostrador.

Mi conejito...

-Eh, Bobby, ¿a qué viene lo de los conejos?

Estoy siendo creativo, Ronnie Anne.

Ofrezco comodidad y abracitos.

¿Seguro que es una buena idea? ¡Ay, qué mullidito!

¿Quién es un buen conejito?

-Oye, he oído que se puede comprar con mascotas.

No con una cualquiera. ¡Con conejos!

¿Y los perros no? Pues entonces me iré con la música a otra parte.

Puede traer a sus perros. Tú te puedes ganar mi dinero.

-¿Y qué pasa con mi tortuga? -¿Y los jerbos?

En Hong's nos tomamos las opiniones en serio,

así que a partir de ahora todos los animales son bienvenidos.

¡Uh, qué bien!

Oye, Bobby, ¿no crees que te estás pasando un poco?

Estoy en plena racha, Ronnie Anne,

y el cliente siempre tiene la razón.

¡El cliente no siempre tiene la razón!

(Alboroto)

¡Solo quería papel higiénico!

Bobby, ¿pero qué vas a hacer ahora?

Tranquila, tengo algo en mi libro de ideas. Lo tengo aquí mismo.

¡Ay, no, no, no, no, no...!

¡Ah! ¡Mi libro! Qué desastre.

A lo mejor se calmarán si apago las luces.

(Barrito de elefante y rugido)

¡No...!

¡Abuelo! (JADEA)

Bobby te necesita.

Ah, ¿y qué quiere de mí tan importante?

Los animales se están cargando Hong's.

¿Qué? ¡Apresurémonos!

Gracias, abuelo, sabía que le ayudarías.

Ah, no, me voy a quedar mirando. Te quedas al cargo, Lalo.

(LADRA)

Bobby, necesito mi Magnum matutino.

Oh, me lo has limpiado y todo. Gracias, Bobby.

¡Oh! ¡Bobby!

Abuelo, vamos, haz algo.

Van a acabar conmigo a abrazos.

¡Ah! ¡Abuelo, ayúdame!

Abuelo, ¡socorro!

La ternura...

¡Ay, Dios, la ternura...!

Muy bien, esto ya ha ido demasiado lejos.

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah!

Ah...

Roberto, es hora de la estrategia más que probada de los Casagrande.

Voy a por las jaulas.

Fuera, fuera.

(AMBOS) Fuera.

(AMBOS) Fuera.

Fuera.

Lo conseguimos justo a tiempo.

(Timbre)

¡Bobby! ¿Qué le ha pasado a mi tienda?

(GRUÑE)

Señor Hong, le noto relajado y bronceado.

Eh... Estoy despedido, ¿verdad?

"Despedido."

Tenías razón, abuelo, mis ideas eran horribles.

No todas van a funcionar, pero has hecho bien intentándolo.

De hecho, te iba tan bien con Hong que me he puesto un poquito celoso.

Ay, lo dices por decir.

Lo siento, Bobby, debería haber sido más abierto de miras.

Y yo siento haberte llamado dinosaurio.

(RÍEN)

Ah... Entonces, ¿puedo recuperar mi trabajo?

Solo si traes un libro de ideas.

Lo rompió un lémur con un mal corte de pelo,

pero tengo un millón de ideas más. Poco a poco, Roberto.

Empecemos solo con una.

Sé exactamente con cuál empezar.

"Mercado de los Casagrande."

# Vente al mercado de tu barrio.

# Aquí hay mangos, leche, # huevos y aguacates,

# tortas y taquitos y helado.

# ¡Uh, uy...!

# Aquí lo tienes, # Casagrande, tu mercado. #

-A darle candela.

# Mercado, mercado, # mercado, mercado,

# mercado, mercado, # ¡mercado! ¡Mercado! #

Bienvenidos.

(JUNTOS) Bienvenidos al mercado de los Casagrande.

Buena idea, Roberto.

"Fiesta de 'pifiamas'."

La azotea está genial, Ronnie Anne.

Me encanta la temática. Gracias, Sid.

Estoy nerviosa.

Es la primera vez que monto una gran fiesta de pijamas.

Son como una nube-tarta.

Se te da bien dormir y también las fiestas.

Si mezclas las dos tienes

¡la mejor "pijamada" del mundo!

La mezcla perfecta. Como nosotras.

(AMBAS) Piuj...

¿Habéis terminado de montar las tiendas?

No exactamente.

-Define "terminado".

-Define "tienda".

-Yo lo he clavado.

(RÍEN)

¡Oh! Sancho ha traído las pizzas.

¡Oh, pizzas! -¡Qué bien!

(GLUGLUTEA)

(DEVORAN)

¿Quién ha pedido masa fina?

-¿Habéis pedido alguna con piña?

¿Dónde ponemos nuestras tiendas?

Oh, Carl, Adelaide, ¿puedo hablar con vosotros a solas?

Lo siento, pero la "pijamada" es con mis amigos.

Haremos cosas de mayores.

Cuatro metros.

-Aficionados. Yo hago eso a ciegas.

-Eso. Mirad.

¡Oh!

-¡Ay!

Ay, ay, ay...

¡Ay! ¡Ah!

Lo siento, Adelaide, es para mayores.

Otra vez será.

O esta misma. (CARRASPEA)

(GRITA) ¡Abuelo,

Ronnie Anne no nos deja tocar en la azotea con ella!

-Ronnie Anna. (AMBAS) -¡Ah!

-No puedes rechazar a los demás, y menos a tu familia.

(ASIENTEN)

Déjales un tiempecito, hasta la hora de dormir.

Ay... Vale.

Podéis uniros a la fiesta.

¡Sí! (RÍEN)

¡Qué bien!

-¡Ah...!

Tranquila, Ronnie Anne. A veces es mejor con más ingredientes.

Como esta pizza.

Me gusta la pizza.

En una noche oscura y tormentosa, el mayordomo había desaparecido.

-Oh, oh, esta es la de cuando está emparedado.

-Y quiere salir a mordiscos...

(AMBOS) ...porque es un zombie.

(JUNTOS) -Ay... -¿Un zombie?

-Tranquis, tengo una historia mejor.

El cuento de la autopista maldita.

En una noche más oscura todavía...

-El autoestopista tiene un garfio por mano...

-¡Siguiente!

(JUNTOS) -Ay... -¿Extremidades afiladas?

-Vale. Esas son las que me sabía de memoria,

así que voy a improvisar.

¡Uy, ya sé!

El cuento de...

-Las arañas fantasma. -¡Siguiente!

(JUNTOS) -Ah... -¿Se ha acabado lo que da miedo?

-No puedo trabajar así. Nos vamos.

Tranquila, déjame a mí.

No van a cargarse ¡una fiesta de baile!

¡Sí!

A continuación, ¡la panza de las ranas!

Adelaide, estamos con el K-pop.

No, estáis con ¡Carl, DJ Carl! ¡Dale!

Este temazo es mío. Se llama "Pedos del abuelo"

¡Remix!

(Música de pedos)

Oh...

(Pedos)

Carl, basta, no.

¡Ballet!

-¡Pedos!

-¡Ballet!

-¡Pedos!

-¡Ballet!-

-¡Pedos!

-¡Ah! -¡Ay...!

¡Oy! ¡Ah!

Otro juego. ¿Quién se atreve a probar mi zumo sorpresa?

(HABLAN A LA VEZ)

-Menudos gallinas. Dame eso.

¡Uh! ¡Ah!

-(RÍE)

-¿Es eneldo? Lo odio...

Vale, vamos mal. Tiene que irse. No podemos echarlos.

Se chivarán a la abuela.

Tenemos que distraerlos para que no nos molesten.

Mm...

¡Ya sé!

Eh, chicos, vamos a buscar un tesoro.

El que consiga todo lo de la lista ganará una nube-tarta.

(AMBOS) ¿Una nube-tarta?

Carl y Adelaide, podéis hacer un equipo.

-¡"Primer"! -¡Pringados!

-Deprisa, Ronnie Anne, ¿cuáles son los otros equipos?

No hay más equipos. Ahora podremos divertirnos a gusto.

-(RÍE) Ya lo pillo. -Bien pensado.

-A mí me gusta buscar tesoros.

¡Buah...!

Sí, era eneldo.

¿Queréis que os preste mi chaleco favorito

para una búsqueda del tesoro? Encantado. Ahora vuelvo.

-Vamos a hincharnos a nube-tartas en un plis plas.

-Va a ser más fácil que nunca.

-¿Eh? -Aquí están.

Bueno, ¿cuál de estos es mi favorito? Mm...

Tendré que probármelos todos. (RÍE) -Oh...

El Cosmos 5000 es tan potente

que puede ver los anillos de Saturno.

-Y a Bobby. (TODOS) -¡Oh!

¡Ah!

(RÍEN)

Sabía que esta "pijamada" sería una gran fiesta.

Oh, pues solo estamos empezando.

Ahora necesitamos ¿el pelo más largo de la nariz del abuelo?

¡Buah! Qué asco.

-Valdrá la pena.

(RONCA)

(RONCA)

(RONCA)

-(RÍE) -¡Sí!

Mano derecha, manzana.

-Codo izquierdo, uvas.

-Vía derecho, naranja.

-Ay...

(SE ESFUERZAN)

(RÍEN)

(Ronquidos)

Las galletas de Sergio. Hecho.

(Graznido)

(GRAZNA) ¡Ladrones de galletas!

(GRITAN)

-¡Volved aquí!

-¡Sí!

Oye, cuidado.

Vale, Laird, allá va.

¡Ah!

Mm...

Un 9. ¡Guay!

Un 8. ¡Sí!

Casey, ¿y tu cupcake?

¡Pelea de cupcakes!

(RÍE)

-¡Ay!

Cómo mola esta "pijamada"...

Y lo último es ¿un mango que se parezca a Vito?

Mm...

-¿Dónde están los mangos?

"Se os han acabado los mangos. Maybelle."

-Oye, Par está aquí. A lo mejor tiene en la furgoneta.

(SE RELAMEN)

El jalapeño tostado es mi favorito.

-No sabía que se pudiera hacer una salsa con piña.

A mí me gusta todo. Me pasaría la vida comiendo esto.

-Carl, Adelaide, ¡es hora de ir a la cama...!

¡Oh! Es que están... probando varias salsas.

¡Bajan en un minuto!

Qué buena prima. Para eso está la familia.

Vale, voy a ir a por Carl y Adelaide.

¿No son esos de ahí?

¡Anda, se están metiendo en la furgoneta de Par!

¿Qué?

¡Tenemos que detenerlo!

Pero ¿y qué pasa y vuelve tu abuela?

Tranquilos, id vosotros. Yo me quedaré a distraerla.

-Uno para el camino.

Ah, se nos ha escapado.

¿Sabes a dónde va?

No, pero Bobby sí.

Bobby, ¿a dónde irá Par ahora?

¿SuperPar? Suele llevar la fruta pasada al vertedero.

¡¿Al vertedero?!

(GRITAN)

(JADEAN)

¡Carl, Adelaide!

-¡Cinco minutos más, abuela! ¡"Porfa"!

-De acuerdo. Como lo estáis pasando tan bien...

-¡Uf! Conseguido, chicos.

"Vertedero de Great Lake City."

(JADEAN)

¡Carl! ¡Adelaide!

(Camión)

(INHALAN FUERTE)

¡No están aquí!

Podrían estar en cualquier sitio.

No deberíamos haberles mandado a buscar el tesoro.

¡Eh! Ni tanto ni tan mal.

He encontrado a mi viejo amigo Don Peludito.

-(GRUÑE)

-¡Ah! ¡Has cambiado!

Pero todavía te quiero.

Abuela, necesito tu ayuda.

He metido la pata y Carl y Adelaide se han perdido en la ciudad.

¿Qué? Si están aquí mismito.

¡Carl! ¡Adelaide!

¡Puaj!

Oléis las dos a basura.

¿Cómo habéis vuelto? Pensamos que Par se os había llevado.

No, nos dio un mango y ya está.

-Fijaos.

(IMITANDO) Hola, soy Vito. ¿Cómo estáis?

(RÍE) Pues se parece a Vito.

Tenemos toda la lista. ¿Dónde está nuestra nube-tarta?

Lo siento, chicos,

pero me lo inventé para que no nos molestarais.

¿Molestar? Pero si éramos lo mejor de vuestra cutre "pijamada".

-Bueno, a lo mejor les chafamos las historias de miedo,

y también el baile, y...

-Vale, vale, a lo mejor no éramos lo mejor de la fiesta.

Abuela, ya sé que es tarde, pero ¿pueden volver a la fiesta?

Les debo una nube-tarta.

Sí, Ronalda, pero solo un poquito más.

(RÍEN)

-¡Oh! Vito, ¿qué te ha pasado?

¡Dime algo!

Vale, una nube-tarta como prometí.

(AMBOS) ¡Oh!

-¡Toma! -(RÍE)

Cómo mola esta "pijamada".