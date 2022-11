"Pasta monstruosa".

(Tormenta)

¿Dices que has ido hasta otra ciudad solo para qué?

¿Para ver edificios?

En Great Lakes City los hay a patadas.

-No son como en Nueva Orleans, Héctor.

Los suyos están encantados.

-¿Encantados?

-Sí, chiquita.

Fui a un tour fantasmal y me lo contaron todo.

A mí me encantan.

Acabo de apuntarme al club de fantasmas de la ciudad.

Mi mujer dice que no me deja creer en fantasmas, pero yo sí creo.

-Vaya bobos.

-Un guía nos llevó por la ciudad

y nos enseñó dónde viven las leyendas fantasmales.

A mí ese tour me parece que es tirar la pasta.

Espere, ¿ha dicho que cuesta dinero?

-Claro, muchacho.

Pero valió hasta el último céntimo.

Pagaría lo que fuera por una noche tan emocionante.

Os estaréis preguntando por qué os he reunido aquí.

-¿Para oler toda la ropa sucia que hay aquí?

-No.

Quiero presentaros una oportunidad de inversión fascinante.

Montar nuestro propio tour de miedo.

Solo tenemos que inventarnos una tontería que dé miedo.

Dar sustos a la gente y nos lloverá el dinero a montones.

¿Qué cosa que dé miedo podríamos poner en el tour?

-Ay, Carl, tienes el cuarto sucio.

Tendrías que haber hecho tu cama y recoger la ropa sucia,

y también desparasitar a Lalo.

-Y por supuesto que lo voy a hacer, pero luego.

-Hazme caso, Carl, o vendrá el Coco y te comerá.

Siempre sabe cuándo se portan mal los niños.

Observa con sus ojos rojos relucientes.

Puede oírte a kilómetros de distancia con sus oídos grandes

y peludos.

-¿El abuelo tiene oído gigantes y peludos?

Si no oye ni su teléfono.

(Teléfono)

-Va en serio, Carl.

¡Héctor, tu teléfono!

-Muy bien, abuela, ahora mismo me pongo.

Hecho.

Chicos, ahora el Coco no vendrá a comerme.

Bueno, volvamos al tour.

Esperad un momento, el Coco.

-(GRITAN) ¿Dónde?

-No, no, no.

Que es perfecto para la visita.

-Mala idea.

El Coco de verdad nos comería.

-Esas cosas no existen.

No hay Coco de verdad.

Es una trola que usa la abuela para asustarnos y hacernos trabajar.

Venga, tenemos un tour que organizar.

-Carl, también tienes que guardar tus calzones.

¡Oh!

¡Oh! Le dije que limpiara su cuarto.

Qué cochinero.

-Pasen y vean la nueva y escalofriante atracción

de Great Lakes City,

el tour del Coco de Carl.

Compren un billete para tener una noche

de terror inolvidable

mientras exploramos los sitios de la ciudad donde acecha el Coco.

Sé lo que vas a preguntar.

El Coco es el hombre del saco mexicano.

-¡Uh! Pues no había oído hablar de él.

-El tour del Coco de Carl es el único donde quizás,

aunque no lo garantizo contractualmente,

pueden ver al misterioso monstruo con sus ojos.

¿Cuánto cuesta el billete?

¿Cuánto llevas encima?

30 dólares.

Perfecto, son 30 dólares.

-Toma.

-Para ver a ese Coco.

Carl, dijiste que estos tours eran para tontos.

Yo me refería a esos otros muchos tours falsos

de la ciudad.

El mío es real.

¿Puedo apuntarme?

Vale.

Pero sin descuento por familia.

Todos a bordo del tren del terror.

Chu, chu.

-Mirad donde pisáis.

En serio, la señora Chang no sabe que lo he cogido del zoo, así que,

si tenéis cuidado...

-Preparaos.

Más vale que os hayáis portado bien, el Coco siempre está observando,

dispuesto a tragarse a cualquier listillo.

¿No limpiáis la casa?

El Coco vendrá y os comerá.

¿Llegáis tarde a casa?

El Coco vendrá a por vosotros.

-¿Y si probé unos anacardos en el mercado sin pagarlos?

-Pues te va a comer seguro.

-¡No! Espera,

Vito, ¿te los has comido?

Sí, pero estoy arrepentido.

Ay, venga ya.

Mirad ahí.

Eso que sale es el humo del aliento de fuego fundente del Coco.

¿Aliento de fuego?

¿Te refieres al vapor que sale de la alcantarilla?

Guarden sus preguntas para el final, gracias.

¿Quién está conduciendo?

-(GRITA) Ya voy.

(Golpe)

Solo es un rasguño.

-Mirad, una pila de huesos.

Serán del festín nocturno de los liantes

que ha pillado el Coco.

¿O serán de la caja de decoraciones del mercado encantado?

Yo no veo decoraciones.

-(GRITA) Reconozco los huesos de mi primo Vinnie

en cuanto los veo.

Le ha pillado el Coco y viene a por mí.

-Tranquilo.

Le he cubierto con un repelente especial anticocos.

Puede comprarlo al acabar la visita.

Yo quiero uno. Yo quiero uno.

-Yo quiero uno.

"Adiós al Coco, superefectivo, garantizado por Carl.

Llame ahora".

-Puedo sentir que seguimos el rastro del Coco.

(Explosión)

Ahí arriba, ¿qué ha sido eso?

Acaba de pasar sobre nosotros la sombra del Coco.

¿El Coco se parece a Sergio volando con la bata de baño del abuelo?

Lo de menos es su aspecto cuando te está devorando.

Ay.

Vamos a tomar un tentempié.

Venga, invita un servidor.

Ronnie Anne, ¿te importaría comprar para todos unos perritos calientes?

Vale.

Acelere, señor Chang.

¡Oye,

Carl, vuelve aquí ahora!

Ha sido por el bien de todos.

Al Coco no le gustan los escépticos, nos pone en peligro.

-Pero tenía hambre.

-Lo logramos, señores.

Hemos sobrevivido al tour.

Nos hemos librado por un pelo.

Recuerde contárselo a sus amigos.

-Yo lo haré.

Me he "cojogado" en los pantalones.

Y gracias de nuevo por el spray, Carl.

Ha valido la pena.

-Ha dado tanto miedo que tengo ganas de volver a hacerlo.

-Hasta luego.

Uf, parece que solo han sido unos pocos arañazos.

(SILBA)

Fijaos bien, chicos.

Gracias a las historias del Coco, vamos a ser ricos.

-Quiero marcha.

-¿Cómo que no admiten mascotas? (SE QUEJA)

(Rugido)

¿Lo has oído? Es el Coco, leemos enfadado.

-¿Cuántas veces tengo que decíroslo? El Coco no existe de verdad.

(AÚLLA)

-Eso ha sido una rata.

O esa paloma cascada que anda por el parque.

Venga, vamos a buscarnos más formas de gastarnos el dinero.

¿Sabes que es zumo de manzana?

-¡Abejas!

(GRITA)

(SE QUEJA)

Como un pincel.

-Somos los guaperas del barrio.

-¿Eso ha sido el Coco?

-Chicos, no es nada.

El Coco no es real.

(GRITAN)

¿Queréis calmaros de una vez?

No me manchéis el traje, tíos.

Si vamos con ropa cara, la gente nos dará más dinero.

¿A qué soy todo un genio de los negocios?

(RÍE)

Chicos, ¿qué os pasa ahora?

-¡El Coco!

-Vale, ya sé lo que está pasando aquí.

Buen intento, Ronnie Anne,

¿me la estás devolviendo por darte esquinazo?

Bonitas linternitas rojas.

Y te estás currando un puñado esa respiración.

Estoy respirando así porque he tenido que venir andando

desde donde me dejaste tirada.

Si no estuviera tan cansada, te daría la del pulpo.

Pero si esa no es Ronnie Anne, entonces este tiene que ser...

¡el Coco!

(JADEA)

(Golpes en la puerta)

(Rugido)

(Tormenta)

(GRITA)

Oiga, siento haberlo usado para engañar a los demás.

¿Y si le doy un diez por ciento de los beneficios?

-No.

-¿Un 15?

(RUGE)

-Vale, vale, ¿y si le devuelvo todo el dinero a la gente

y prometo no volver a engañar a los demás?

Y también limpiaré el cuarto y haré mis tareas.

-Sí.

¿Estás bien, tío?

¡Toma tu dinero, lo siento! ¡Carl!

Lo siento.

(GRITA)

¡Toma tu...!

-Ni se te ocurra. -Dinero.

(Trueno)

-No seas tan travieso.

Haz caso a tu abuela,

ella siempre tiene razón, ¿vale?

Adiós.

-Ya está, el Coco se ha ido por fin.

(CELEBRAN)

Nunca volveré a engañar a la gente.

-Esa ya la he oído.

-Ponme un perrito largo con extra de jalapeño.

-De acuerdo, amigo.

(GRITA)

Oh... (CARRASPEA)