"Pájaro en mano."

"Buenos días, Bobbibito.

Oh, llevas puesta tu camiseta-esmoquin.

¿Qué estás celebrando?

Hoy van a votar al empleado del mes en el mercado, nena.

¡Qué nervios!

Bobby, esta vez tienes que ganarlo sí o sí,

las últimas dos veces fueron un robo.

Qué me vas a decir. Soy superpuntual.

Siempre limpio la máquina de perritos

y hasta un día hice el trabajo de Don hinchable.

¿El globo ese raro del mercado? Sí, mira esto.

Tienes piojos.

Sergio, acababa de peinarme.

(RÍE)

Últimamente, ese pajarraco me tiene de los nervios.

Anoche no pude casi pegar ojo.

(Música)

Sabía que podía hacerlo. Claro, nena.

Sergio, ¿puedes bajarla un poco?

¿Qué? ¿Subirla? ¡Vale!

(SUBE LA MÚSICA)

Ay, Bobbibito, no lo hace con mala intención.

-¡El desayuno está listo, figurín!

¡Oye!

¡Bien! ¡Te llegó mi regalo!

Agh, oye, Sergio,

¿por qué tengo tus plumas en mis huevos rancheros?

Sergio no puede evitarlo, pobrecito.

Está mudando. -Estoy de operación bikini.

(RÍEN)

¿Pero tiene que hacer su moda en mi desayuno?

Si lo prefieres, la hago en tu comida.

(RÍEN)

Muy bien, chicos. Ya tengo el recuento.

Gracias por venir, papá.

Es un momento importante para mí. Me encanta que estés para verlo.

No me lo perdería por nada.

-Bien, el nuevo empleado del mes es...

Porfa, porfa... Bobby, Bobby...

-¡Sergio!

-Es un honor. Quiero dar las gracias a Bobby por perder.

¿Qué? A ver esos votos.

Vito ni siquiera trabaja aquí. ¿Por qué ha tenido que votar él?

Pasa tanto tiempo en el mercado

que es casi un empleado de media jornada.

-¿Entonces me harás descuento para empleados?

-No.

-Oh... ¿No me ha votado nadie?

¿Ni siquiera Don hinchable? ¡Te hice un favor, tío!

Va, hay meses de sobra. ¿Quieres venir a casa luego?

Haremos un fortín de almohadas y comeremos helado.

Gracias, papá.

Oh, superado por un loro.

¿Qué puede dar más vergüenza?

¡Ah! Limpieza.

A la carga registradora.

¿Sabes qué, Sergio? ¡Estoy harto!

Ojalá te fueras volando y no volvieras nunca.

Vale, a la porra.

¿Y tú qué estás mirando?

"Al día siguiente."

Siento que hayas perdido,

pero tú sigues siendo mi empleado del mes, Bobbibito.

Gracias, nena.

Mirando lo positivo, he dormido bien.

Sergio no me ha despertado esta noche.

Oye, ¿has visto a Sergio? No lo encontramos.

La peña se está asustando.

¡Sergio!

-¡Sergio!

Oh. Tengo que cortar.

¿Sergio?

¿Sergio?

¿Sergio?

Sergio...

-¿Sergio, dónde estás?

¿A dónde ha ido?

No es normal que este pájaro desaparezca así.

(LLORA)

"Ojalá te fueras volando y no volvieras nunca."

Roberto, eres el último que lo vio.

¿Sabes a dónde fue? Eh...

No. No le he dicho que se fuera y que no volviera nunca.

(RÍE) Pero voy a buscarlo.

Bueno, pues Sergio tampoco está aquí.

¡Sergio, vuelve!

Hola, Sancho.

¿Has visto a Sergio?

¿Hola?

Tengo galletas.

(GRITA)

"Zoo de Grat Lake City."

Hola, Priscila. Busco a tu ex, Sergio.

¿Lo has visto?

Tema delicado, vale.

Bueno, está claro que se ha ido. Tú diles la verdad.

Son tu familia, te perdonarán.

Tú puedes, Bobby.

Oh...

No, señor policía. Sus plumas son más preciosas que esas.

Usen este, lo dibujé yo.

¿Qué es todo esto?

La abuela ha llamado a la poli.

Policías, como alguien le haga daño a mi pájaro,

espero que le den la perpetua.

(GRITA)

Hablen con nuestro nieto, fue el último que vio a Sergio.

A lo mejor él sabe algo.

Yo no sé nada, ¿están mirando mis arañazos?

Me caí en un arbusto.

En vez de preguntarme a mí,

deberían podar ese arbusto tan peligroso que hay ahí fuera.

(GRITA)

A Roberto le ha sentado fatal.

No puedo decirles la verdad. No quiero ir a la cárcel.

(SORBE)

Qué asco, plumas de Sergio...

Un momento, si no doy con Sergio, tal vez pueda reemplazarlo.

Así tendré más tiempo para buscar.

¡Eres un genio!

Gracias por ayudarme, Karl.

Te he ayudado mucho más que eso.

Lo consideraremos un anticipo.

En fin, vamos al tema. Te presento al nuevo Sergio.

Caray, es igualito a él.

Supongo. ¿Es un dron? Sí.

Le he pegado unas plumas y unos ojos

y le he puesto un walkie talkie

para que tú te hagas pasar por Sergio

mientras yo hago que vuele.

-"Soy Sergio, el plasta".

Es estupendo.

Oh, qué asco.

(RÍE) Calma, solo es guacamole.

Oh, entonces, bien.

Vale, es la hora de ponerlo a prueba.

Por favor, trae a nuestro pajarito a casa.

Lo extrañamos mucho.

-"Hola, familia, ¿me echabais de menos".

-Sergio parece algo... Cambiado.

-No seas maleducado, está mudando.

-Oh.

-Sergio, cómo me alegro de tenerte.

¿Dónde estuviste?

-" Esto... De terapia de pareja con Priscila.

Estoy trabajando en ello".

-Pues la próxima, deja una nota.

-Lalo quiere darle un beso a Sergio.

Tranquilo, chico.

Sergio, ¿estás bien?

¿Por qué estás temblando tanto?

Oh, no. Pierde potencia.

Dichosas pilas del mercado...

(Ruido metálico)

El pobrecito estará agotado de tanta terapia.

Puede recargar... Descansar en mi cuarto.

Pero si nunca lo dejas entrar.

Es que lo he echado mucho de menos.

Te como a besos, Sergio.

"Al día siguiente."

Me he tirado toda la noche yendo a los clubes de baile

favoritos de Sergio y no hay ni rastro de él.

Pues empieza a espabilar.

Hasta que lo encuentres tendremos que seguir con este numerito.

Oh.

Hola, Sergio. -Sergio, buenos días.

(PÍA) "Buenos días a todos".

-Sergio, veo que ya vuelves a ser el mismo de siempre.

-Pero Sergio, en la mesa no se hace eso.

Ya lo hemos hablado.

Vale, Carl, controla la caca.

Lo intento. Se ha atascado el botón.

(GRITAN)

Rápido, sácalo del comedor.

¡Su ojo!

(PÍA) "No lo necesito".

Ven aquí, cuidado.

-"Estoy bien".

Que no atrapen ese dron.

Cuenta conmigo, primo.

(GRITAN)

(PÍA)

-Sergio, vuelve.

(GRITA)

-Oh, no, el empleado del mes.

¿Por qué?

Alto, alto.

No es el Sergio de verdad ni eso es caca.

Solo son un dron y guacamole. (TODOS) ¿Qué?

Tuve una bronca con Sergio.

Le dije que se fuera de casa y que no volviera nunca más.

¿Que has qué? No era mi intención.

Estaba enfadado con él.

Pero ahora echo de menos incluso hasta cuando me buscaba piojos.

(PÍA) ¿Alguien tiene piojos?

(TODOS) ¡Sergio! -¿Dónde te metiste?

Nos tenías preocupadísimos. -He estado con Sancho.

Tenía que darle una lección a Bobby.

Pues funcionó. Siento mucho lo que te dije.

Yo también. Sé que me paso un poco.

Anda, ven aquí, lorito.

"Un mes después."

Y el nuevo empleado del mes es... ¡Don hinchable!

-Vamos, ¿te ganó un globo? Qué ridículo.

No pasa nada, papá. Hay meses de sobra.

(PÍA)Yo voté por ti, colega. Muchas gracias, de verdad, colega.

Eh, no os queda guacamole.

Es que hemos cambiado el dispensador.

¡Bomba va!