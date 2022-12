Operación papa

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos, # menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír.

¡Venga!

# -Ven conmigo. # -¡Casa grande!

# -Mucha vida... # -¡Casa grande!

# ...entretenida. # ¡Casa grande!

# Mucha risa. # ¡Casa grande!

# ¡Somos familia! #

"Los Casagrandes: Operación Papá".

(Música)

Anoche volví a tener el mismo sueño.

¿El de que tu rodilla tenía cara?

Sí, pero esta vez llevaba aparato.

¿Qué significará?

(Móvil)

Ahora seguimos. ¡Es mi padre!

¡Hola, papá!

¡Ranita!

Adivina, tengo un notición.

SIN COBERTURA

Hemos entrado en un túnel.

¿Te lo puedes creer?

¿Qué has dicho? He perdido cobertura.

He dicho que...

¡Ay!

¿Qué iba a decir?

¡No puedo con los nervios!

¡Funciona ya!

Sube a ver si...

Perdón, es importante, lo siento.

¿Este tren tiene Wi-Fi?

¿Hay suerte? ¡Para! ¡Quieta ahí!

Voy a ir a la ciudad mañana.

¿Qué? ¡Qué pasada!

Lo sé, lo sé. Voy a una conferencia.

Resulta que nuestra sede está en Great Lakes City.

Podemos pasar la semana juntos.

Y tengo ganas de probar los perritos de tu ciudad,

una montaña de cebolla y pimiento...

¡Ay, Ay, Ay!

¡Eh! ¡Estate quieto!

¡Guau! ¿Es una alpaca?

¡Sí! Ya estoy de camino.

¡Hasta pronto!

¡No!

¡Sí!

¡Qué ganas de que conozcas a mi padre!

Yo también, pero ¿antes podrías bajarte?

No siento el riñón.

(Música)

¿Que viene papá? ¡Genial!

Le voy a enseñar todo lo del mercado.

El estante del pan dulce...

Mi etiquetadora...

Mis "nunchaks" de chorizos...

¡Yuju!

Había pensado que podíamos pedirle a papá que se mude aquí.

¿Qué?

¡Ay!

¡Ay!

Perdóneme, Vito.

Resulta que la oficina de papá está en la ciudad.

Podría trabajar aquí en vez de en Perú.

Ya, eso estaría bien, pero...

No te emociones mucho,

yo también quise que se quedara hasta le encontré trabajo

en el puesto de perritos como chef salseador.

Pues a lo mejor no le interesaba porque, ya sabes...

Es médico.

Mira, lo que te digo es que debes aprovechar mientras él esté aquí.

¡Hum!

Gracias por ayudarme, no podía hacerlo sola.

¿Estás de broma?

¡Haría lo que fuera para que el tío Arturo se mudara aquí!

Vive en la jungla y salva vidas, es el amo de todo.

-Es el tío legal.

Es superinfluencer, pero ¿a tu madre no le importará?

¡Seguro!

Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo, es agua pasada.

La fase uno del plan es fácil, papá vive de mala manera, así que,

si ve lo cómodo que se está aquí querrá quedarse enseguida.

Puede dormir en mi futón.

¿No escupió Sergio galletas encima?

Podría pasarle a cualquiera.

La abuela ha dicho que podía quedarse

en un piso vacío del edificio.

Carlota, ¿puedes hacer que sea cómodo?

¡Oh, lo dejaré cómodo a rabiar!

Carl y Carlitos, ¿le pedís a la abuela que haga su plato favorito?

¡Oh!, ¿perrito de nachos? Desde luego.

No, Carl, ese es el tuyo. El de papá es mole.

Y CJ, ¿puedes hacer que el abuelo no le refunfuñe así?

(GRUÑE)

Papá es delicado como Bobby.

Puedo darle la vuelta a esa mueca.

¡Genial!

¡La operación "que papá se quede", arranca ya!

AEROPUERTO

¡Ah!

¡Oh! ¡Cómo me alegro de verte!

¡Mi ranita!

¡Vamos, tenemos muchas cosas chulas que hacer!

(Música)

Ah, ranita...

¿Seguro que puedo quedarme en el edificio?

Hace mucho tiempo que no veo a tus abuelitos.

Papá, no te preocupes, todos tienen ganas de verte.

Ay, pues si tú lo dices...

(Frenazo)

¡Ah!

(Música)

Abuelo, ¿hay pegatinas suficientes?

¿O a lo mejor le falta purpurina?

(GRUÑE)

Abuelo, deja de quejarte.

(GRUÑE)

-¿Ya está aquí?

-Hum... ¿Sigues enamorado de él?

-No sé de lo que estás hablando.

Bien...

¡El piso ya está listo!

Solo me he gastado en él 20 pavos.

Con lo que me ha sobrado

me he comprado estas plataformas tan "cool".

¡Ay!

Aún las estoy domando.

(RÍE)

¡Ah!

El mole ya casi está.

Ahora estoy con unos chiles muy picantes.

-¡Los chiles están que arden!

¡Ah!

-Llevo meses pidiendo mole...

Y viene Arturo y tenemos mole.

(Claxon)

¡Tienen que ser ellos!

¡Ay!

Bah, normal que estuvieran de oferta.

¡Buenas tardes, familia!

-(TODOS) ¡Tío Arturo! ¡Has venido!

-¿Cómo estáis? Me alegro de veros.

María... -Arturo...

-Ah... -Me...

Vale... -Mal rollo.

-Bueno, esto es lo que necesitas.

-¡Espera! ¿A dónde vas, María!

-¡Al spa!

Llevo dos años esperando a que te quedes el finde con los niños.

Muac, muac... ¡Pasadlo bien con vuestro padre!

(Música)

Oye, papá, seguro que te encanta que te hagan la comida, ¿no?

Algunos pacientes me hacen la comida.

Deberían probar el lomo de la señora Luisa, ¡riquísimo!

-(GRUÑE)

-Pero... Esto también lo está.

-Parece que no necesita nuestra comida.

Seguro que echarías de menos la tele.

He grabado todas las temporadas de "Adiós, Ana, adiós",

que no has visto.

Ah, quería decírtelo, rodaron la última temporada en Perú.

Hice de extra.

El muerto número cuatro.

(CARRASPEA)

-(TODOS) ¡Guau!

Tu vida es #pasadatotal.

¡Sí! ¡Mucho mejor que aquí! ¿Quién querría irse...?

Papá, la abuela ha hecho una horchata buenísima.

Apuesto que no la hacían en Perú.

Lo siento, mija, pero estoy evitando...

-El azúcar.

De vez en cuando me pongo a observarte con mi tercer ojo.

Lo dice de broma, papá, no puede verte en Perú.

¡Sí puedo!

Oye, para ser médico no te lavas mucho las manos.

-(RÍE)

-¿No creéis que hace un poco de frío aquí?

¡Menos mal que tengo mi manta peruana tradicional!

-Ah, sí, esas mantas las llevan las ancianas del pueblo.

-Eh... (RÍE) ¡Oh!

Oye, papá, ¿cómo son las frutas de allí?

Dicen que las papayas son inmensas.

¿Cuál es la herida más brutal que has curado?

¿Cómo es la moda de Perú?

¿Puedo ir a Perú por mi cumple?

(GRUÑE)

¿Sabes qué, papá?

Estarás cansadísimo, te enseñaré tu cuarto.

Buenas noches.

A mí me da igual que no se lave las manos.

(Palmadas)

(Música)

¿A que está bien, papá?

Debe de ser el doble de grande que tu choza, y sin los mosquitos.

Parece que Carlota ha pensado en todo.

Creo que ha puesto hasta máquina de ruido.

Buenísimo, gracias.

Que descanses, papá, o debería decir,

mejor que en los últimos dos años.

(Palmadas)

(Música)

Catarata relajante. (GRITA)

Arroyo balbuceante.

Grillos...

-¡Ah!, esto ya es otra cosa.

(RONCA)

No lo pillo, tenía un cuarto estupendo pero ha dormido aquí.

Preferiría estar incómodo

o Sergio no era la mejor máquina de ruido.

Eso, venga, echadme la culpa.

Bueno, lo de como en casa ha salido rana,

pero no pasa nada.

Hoy toca la fase dos,

en cuanto vea lo chula que es la ciudad querrá mudarse.

(Música)

¿Listo para conocer la ciudad?

(Música)

(ERUCTA)

Ay, perdón, tienen que ser los perritos.

Tantos manjares en un mismo pack...

Te dije que esto te encantaría.

¡He ganado! Otra vez.

¡Caray!

Bueno, me vuelvo al mercado.

He dejado a Vito a cargo y suele picotear lo que pilla.

Oye, papá, ¿podemos hablar?

Quería preguntarte algo muy importante.

¡Dime, mija!

Siempre he esperado un momento como este.

¿Es por un chico? ¿O chica? Perdón, habla tú.

No es nada de eso,

nos lo hemos pasado tan bien y te he echado tanto de menos...

Que estaba esperando...

Sé que te parecerá una burrada, déjame acabar.

Oh, ranita, sé a dónde vas a parar,

pero es mejor que tu madre y yo seamos amigos.

Ah, papá, ¡no!

No me refiero a que vuelvas a estar con mamá,

lo que quiero es que te mudes a la ciudad.

Si la sede está aquí, ¿no puedes trabajar aquí?

Ah...

Ay, mi vida...

Me encantaría, os echo de menos a ti y a Bobby,

pero no es tan fácil.

Mi trabajo me necesita en Perú.

Me he comprometido con la comunidad.

Ay...

Pero, mira,

a lo mejor puedo preguntar a mi jefe si puedo venir más veces

o Bobby y tú podríais visitarme

y en vez de hablar una vez al día podrían ser dos o tres veces.

Vale, papá, de acuerdo.

Ven aquí, dale un abrazo a tu papá.

Te quiero, papá. Yo también, cielito.

(ERUCTA)

Lo siento. Tenías razón con los perritos.

Ese es un eructo de un Santiago.

(Música)

¿Cuántos taquitos se ha comido?

¿Eso eran taquitos?

Creía que eran cannolis picantes.

Tenías razón, Bobby,

he hecho todo lo que he podido

y no ha bastado para hacer que se quede.

Lo siento.

¿Quieres usar mi etiquetadora?

A mí siempre me anima.

(RÍE)

No te lo tomes a pecho, no es que no nos quiera,

es que le importan mucho sus pacientes.

Le gusta ayudar a los demás.

¿Puede ayudarme a mí?

Tengo una verruga aquí que...

¡Ah! Da igual, es pepperoni.

Está rico.

(Música)

¡Es tremendamente injusto!

Él piensa en sus pacientes,

pero Bobby y yo también le necesitamos.

Primero vamos a quitarte esa pelota de la mano.

A lo mejor él no piensa que necesitáis su ayuda,

a los dos os va genial.

Has ganado el concurso de ortografía

y tienes un pelazo precioso.

¡Eso es! ¡Sí! Ya sé qué hacer para que se quede.

Vale, chicos, plan nuevo.

Hay que convencer a mi padre de que estoy suspendiendo

y echándome a perder.

Pero ¿si eres una frikaza? ¡Carl!

Es cierto, no se lo creerá.

Puede que sí, la ciudad está llena de malas influencias.

¿Tan difícil es que una chica vaya por el mal camino?

¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de estudiar?

Ni hablar, tengo una idea mejor, pero voy a necesitar tus acuarelas.

Adiós sobresaliente, hola castigo.

(RÍE)

¡Oh! ¡Esto se te da de cine!

Le he apañado a Vito unas cuantas multas.

Haré como si no lo hubiera unido.

Ahora hay que ponerlo donde lo vea mi padre.

Oye, Lalo, llévaselo a mi padre.

Necesitaremos otro examen.

Jo, papá, se supone que no tendrías que haberla visto.

Ay, jolines, pues ya te la enseño.

La vas a ver igual...

¡Insuficiente!

Bajo.

Supongo que me cuesta concentrarme cuando no estás.

¿De verdad?

Si tu madre me ha dicho que has ganado el concurso de ortografía.

¿Y tú te lo crees?

Te lo diría para que no te preocuparas.

Pues no estoy preocupado porque pienso ayudarte a estudiar cada día,

cuanto sea necesario, hasta que remontes.

¿En serio? ¿Cuando sea necesario?

¡Por supuesto! Te llamaré desde Perú.

Ah...

Desde Perú. Genial.

¡Anímate, mija!

Con tu inteligencia y tu ética...

Serás una alumna de 10 enseguida.

Pero...

Oh...

¡Ay!

Necesitamos algo más que un suspenso para convencerle,

¡hay que hacer algo grande!

¡Encerrémoslo en una jaula!

¿Qué? Vosotros lo hacéis conmigo.

¡Ay!

Oh, ya sé,

vi una telenovela sobre una chica que se juntó con malas compañías.

Resumiendo, dejó el cole y empezó a llevar una chaqueta de cuero.

Me gusta por donde vas.

Vale, ¿qué más es superrebelde?

¡Esperad! ¡Tengo una visión!

(Música)

¡Oh, perfecto!

Ahora hay que hacer algo con esos pelos.

¡Oh!

¡Vaya!

Mejor, pero sigue estando limpia,

tienes que tener pinta de haberte metido en pelea.

¿Y eso cómo lo hacemos?

(Música)

Toma, sujeta esto.

¡Buah! ¿Atún? ¿Por qué atún?

Ya lo verás.

(Gatos)

¡Ay!

¿En serio, Carl?

Si quieres míralo tú misma.

¡Oh!

(Música)

Ranita...

Llegas a tiempo para desayunar.

Desayunar...

No, eso es para pardillos.

¿No vas tarde para el cole?

¿Y por qué has cambiado de look?

¿Qué es esto? ¿Un Trivial o qué?

¡Eh, eh! No me gustan esos modales, señorita.

Y a mí no me gusta esa camiseta.

Es broma...

Te queda genial.

Tengo que ir a mi conferencia,

pero cuando vuelva tú y yo tendremos una charla sobre tu comportamiento.

¡Sí!

ACADEMIA CHÁVEZ

Gracias.

Oh... Vale.

Pero esta es la última vez.

(GRITA)

¡Llévate mi comida, lo que quieras!

¡Sid, soy yo!

Bonito look, ¿ya has convencido a tu padre?

Estamos en ello, pero todavía necesitamos el golpe de gracia.

¿Qué tal se te dan las imitaciones?

¡Genial!

¿Quieres un chimpancé?

(IMITA CHIMPANCÉ)

¿O una ballena jorobada?

(IMITA BALLENA)

Estaba pensando en algo más humano.

(Móvil)

¿Me aguantas el perrito?

Pero no te lo comas.

¿Diga?

Hola, ¿doctor Santiago?

Soy Sid.

Perdón... (TOSE)

La señora Sigurdsson, la tutora de Ronnie Anne.

Soy noruega.

En fin, que ha dejado de ir a clase y está tirando su vida a la basura.

¿Está segura? No parece típico de ella.

Se rumorea que ha estado juntándose con malas compañías

en un callejón de la lonja del pescado.

De hecho creo que está allí ahora mismo.

¡No puedo ir! ¡Tenemos clase!

¿He dicho ahora?

Más bien sobre las 15:30 horas.

Gracias, iré a buscarla.

¡Sí!

O sea, sí, parece un padre magnífico.

Espero que nos conozcamos pronto.

O nunca. Adiós.

¡Genial! Hay que buscar a unos cuantos rebeldes.

(Timbre)

En cuanto acabemos Lengua.

Tomás, ayúdame, amigo.

Necesito que hagas la presentación sin mí.

-¡Oh!

Vale, tú puedes, Tomás.

¡Arturo, tu perrito!

(Música)

Qué pasada, dais todos el pego.

Soy una estilista de primera categoría.

¿Cuál era mi motivación?

Hazte el duro y sígueme la corriente.

Creo que mi personaje mascaría chicle así.

Lo que te salga.

Suerte, nos vemos en casa.

Carl, no...

¡Pero yo quiero ser un rebelde!

-¿Cuántas lonjas del pescado tiene esta ciudad?

(Música)

¡Pare, pare!

(Frenazo)

¡Otra vez!

-Y yo me pregunto,

¿me apunto al grupo de debates o al grupo de mates?

-Es la eterna pregunta.

¡Oh! ¡Es mi padre!

¡A vuestros sitios!

¡Vamos, vamos!

Por favor, Ronnie Anne,

te haré todos los deberes si no me haces daño.

Y con nota extra, o si no...

¡Ronalda!

-(LLORA)

-¿Qué estás haciendo?

Faltas a clase, te metes en peleas...

Siento que hayas visto eso,

supongo que no soy la santurrona que creías.

Soy mala y muy chunga.

Oye, ¿podrías no apoyarte mucho en mi moto?

Lo siento.

O sea... No lo siento.

Vale, ya está bien, tú te vienes conmigo,

te has buscado un lío, jovencita.

¿Qué vas a hacer?

¿Castigarme desde Perú?

(ABUCHEA) -¡Zasca!

-¡Adentro! ¡Ándale!

Vale, viejo, ya voy.

¿Quién necesita el cinturón?

Me gusta vivir al límite.

¡Ay!

¡Ya vale, Ronalda!

Sé que estás mintiendo,

el tatuaje que llevas es el que te dan

con el menú infantil del Burger Granja.

Jolines, Carlota... ¡Ah!

Lo siento, supuse que si pensabas que me había metido en un lío

no volverías a Perú.

(SUSPIRA)

Vale, pues no volveré a Perú.

Buscaré la forma de quedarme.

Espera, ¿qué?

No me gusta que me mientas,

pero si estabas dispuesta a hacer esto es que me necesitas mucho.

No quiero que te metas en los callejones de las lonjas del pescado

aunque sea para fingir.

No iré más a las lonjas, lo prometo.

Gracias, papá.

(Frenazo)

¡Ay!

Me alegra que te hayan arreglado el peinado,

iré a decirle a tu abuela que me quedo aquí

hasta que encuentre casa.

Desharé tu maleta.

(GRUÑE)

Gracias, doctor Santiago por ayudar a mi familia.

Mi hermana está mucho mejor.

Me alegra que pueda volver a jugar.

(Música)

"Me ha curado."

"Estamos muy agradecidos."

Querido doctor Santiago

mi padre vuelve a estar bien gracias a usted...

Gracias, sí, ha sido una decisión difícil.

¿Quiere mi dirección? Claro...

No, no se queda, se vuelve a Perú.

¡Oye!

-¿De qué estás hablando?

Estaba pidiendo una pizza.

No sabía si pedir queso y peperoni.

¿De qué va esto?

He visto las cartas, las de los niños peruanos.

Y he caído en que he sido una egoísta.

Claro que quiero que te quedes, pero...

Tengo una familia encantadora y muchos amigos,

y aunque te echaré de menos estaré bien.

¿Estás segura de ello, Ronnie Anne?

Del todo.

Bueno, será mejor que descanse un poco

si quiero coger el avión de mañana.

-¡Ah!

¡Tío Arturo, mira lo que ha hecho Ronnie Anne,

me ha pegado en los dos ojos!

Me ha tirado de...

De los..., calzoncillos.

(LLORA)

Tarde, Carl, ya lo sabe todo.

¿Y me lo cuentas ahora?

Me las vas a...

¡Auch!

(Música)

No puedo creer que se haya hecho tan corto,

me lo he pasado muy bien.

Bueno, exceptuando los golpes en los taxis.

(RÍEN)

Espera, te he hecho algo como recuerdo.

(Música)

¡Oh, es precioso!

Eres muy amable.

Yo te he traído nuestros mejores mangos.

Tendrás que comértelos en el coche

porque no podrás pasarlos por la aduana.

(LLORA)

Gracias.

(LLORAN)

-¡No te vayas!

-Gracias a todos, en Perú seréis bienvenidos.

-¡Venga, todos para adentro!

Os haré un chocolatito.

"Te echaré de menos.

Tengo muchas ganas de que vuelvas a verme."

(Frenazo)

¡Ay!

Carta.

Venga, hombre.

(Móvil)

¿Eh? ¡Es papá! Ya habrá aterrizado.

Hola, papá, qué rápido, ¿ya has llegado a Perú?

No exactamente.

¡Oh! ¡Ha robado a Sergio!

¡No se ha ido!

¡Papá!

¿Por qué has vuelto?

Sé que os va bien sin mí,

pero comprendo que yo no estoy listo para dejaros,

así que he aceptado un trabajo en la sede.

¿Qué pasa con Perú?

Tomás está encantado de cubrirme un tiempo.

Todos ganamos.

-¡Lo sabía!

He encendido tres velas

y he clavado tu calcetín en la puerta

para hacer que te quedaras.

-¡Ah!

Así que ahí estaba...

(TODOS) ¡Bien! ¡Maravilloso!

(GRUÑE)

(Música)

(LLORA)

Qué bonito.

-Hola, he vuelto.

Me he relajado muchísimo, ahora mismo estoy como una lechuga.

¿Qué me he perdido?