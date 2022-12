"No acepten imitaciones."

(Música)

Si marca este gol de campo,

Carl Casagrande se convertirá en el más atrevido, más dotado,

más guapo... -Cuando quieras, Carl.

-De todos los jugadores de la historia.

(TODOS) ¡Gol!

-Con mis chilaquiles no se juega.

¿Has conseguido todo lo necesario para la carrera de karts?

"Sí, y también tengo cascos a juego.

No sabía cuál era tu talla, así que he comprado varios".

En el desayuno no se usa el teléfono.

-Ni-no, ni-no, ni-no, ¡pillada!

¡Volando voy!

-Oh, quema.

-Oh, quema.

-¡Oh!

Mira cómo te imita.

Carlitos, mira esto.

Pero mira qué carita.

Carlitos, imita esto.

Soy una morsa, ¿ves?

¿No... quieres imitarme a mí también, Carlitos?

-¡Zascazo!

-Carl.

No, tienes razón.

Carlitos os imita a todos menos a mí.

¿Puede ser porque a lo mejor no le gusto?

¡Oh! Por supuesto que no.

Carlitos solo es un bebé.

Y, a veces, los bebés son maniáticos.

-Ya le caerás mejor.

Solo tienes que darle tiempo.

Un niño normal necesita seis meses para...

Gracias, tío, pero me gustaría caerle bien ya.

Ronnie Anne,

¿y si pruebas a sacarlo al parque?

Qué buena idea, tía Frida.

Venga, Carlitos, vamos a tomar el aire.

-Ah... Eh...

-Lo siento. Demasiado picante. -Oh.

Prepárate, Carlitos,

fíjate en mí, vas a flipar en colores.

¡Bua!

¡Sí!

¿Qué te parece? (BALBUCEA)

¿Es flipado ya? (BALBUCEA)

¿Carlitos?

Hola, Ronnie Anne.

He puesto llamas en los cascos.

Se ven chulos, ¿verdad? Gracias, sí.

¿Puedes esperar un momento? Intento caerle bien a Carlitos.

Pensé que con trucos con el monopatín...

pero no sirve de nada.

Mmm...

¿Has probado a hacer cosas que gustan a los bebés?

Observa. (BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Uh, uh, uh, ah, ah, ah.

Uh, uh, uh , ah, ah, ah.

Prueba tú.

Uh, uh, uh... (CARRASPEA)

Uh, uh, uh, uh, uh,

ah, ah, ah, ah, ah.

(BALBUCEA)

¡Uf! Qué duro.

Bueno, seguro que lo consigues, voy a poner plumas en los cascos.

Nada mola más que las plumas.

Ay...

¡Uy, ya sé!

Nadie se resiste a un cumplido.

¿Quién es el bebito más bonito que hay?

Eres tú.

¡Ay!

Ronnie Anne, ¿qué haces?

Intentó ganarme a Carlitos a base de unos cumplidos.

Qué buena técnica tienes.

Seguro que tienes unos preciosos mocos ahí.

No, no, Ronnie Anne,

se te ve que estás demasiado desesperada.

Si quieres gustar a alguien, tienes que parecer desinteresada.

Mira a Diego, por ejemplo.

Llevo 45 minutos ignorándolo.

Vale, probaré eso.

(BALBUCEA)

¿Funciona?

¿Ya le caigo bien?

Tú espera, ya le gustarás, siempre les pasa.

(BALBUCEA)

Vale, no funciona.

¡Atrápalo, atrápalo!

Hola, Ronnie Anne,

así que sigues sin gustarle a Carlitos.

No, no. Nos llevamos genial.

Oye, lo mejor para tener una buena relación familiar

es el soborno. Mira y aprende.

-(RONCA)

-Oye, Sergio, ¿quién es tu Casagrande favorito?

-Yo y punto.

¡Eh! ¡Carl es el segundo!

¡Eh! ¡Carl es el mejor!

(RÍE) -Siempre funciona.

Vale, voy a ver.

Carlitos, ¿quieres unos chicharrones de Ronnie Anne,

tu prima favorita?

Vaya, qué duro.

¡Vale! supongo que no te gustaré nunca.

¡Ay!

¡Guau!

¡Oh, sí!

Me ha imitado. Le caigo bien.

Toma ya.

¡Au!

Toma ya.

Chicos, Carlitos por fin me ha imitado.

-¡Oh, caray! -¡Qué bien!

Creo que al final le caigo bien, ¿verdad, chiquitín?

-Au.

-¿Qué? -¿Au?

Cree que yo me llamo Au,

pero no pasa nada, ya le caigo bien.

Hora de celebrarlo.

Hora de celebrarlo.

Au, Au, Au...

-Au, Au, Au, Au. -Te toca el biberón, cariño.

-¡Au! ¡Au!

-Parece que don imitador ahora idolatra a su querida prima.

Quiere que le des de comer.

¿En serio? ¿Yo?

¡Chachi!

-Ah, y cuando Carlitos termine con su biberón,

puedo darle un baño. -¡Au!

¡Quiero Au!

-O tal vez deberías dárselo tú.

Parece que no quiere dejarte.

(RÍE) -¡Au!

(RONCA) ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

-Perdona,

nos ha dicho que quería venir con Au.

-¡Au!

-Le ha cogido cariño de verdad a su prima.

Es como si se hubiera olvidado por completo de su mamá.

-Au, Au, Au...

Au...

Au, Au, Au...

"Varios días después".

Au, Au... Ay....

Au... Au...

Hola, compi, si pensabas que nuestros cascos ya eran chulos,

espera y verás.

Los de la carrera de hoy

se van a quedar flipando en colores.

Au, Au, Au...

Ronnie Anne, ¿ahora tienes un gato?

Sid, espera, no abras la...

¡Ay!

Hola, Au.

Ronnie Anne, ¿cuánto hace que no duermes?

Varios días.

Mi plan para caerle bien a Carlitos ha ido demasiado bien.

Ahora ya ni quiere a la tía Frida o al tío Carlos.

Lo siento, pero hoy no puedo subirme al kart contigo.

No hay forma humana de hacer que él me pierda de vista.

No te preocupes,

qué pena que no tengamos un clon de Ronnie Anne.

Oye, me has dado una idea.

Sid, necesitaré tu ayuda.

Ah... Listo.

Eso resuelve lo del vello facial.

Ahora el problema del pelo de la barriga.

Espera, ¿qué?¡Ah!

Antes no me sobresalía.

¡Uh!

Carlitos, mira,

un camello con tres ojos. ¿Eh?

Lo siento, serán imaginaciones mías.

¡Au, Au!

Au, Au, Au..

"Rally de karts".

Vamos allá.

Espera, los cuernos.

¿Dónde está Carlitos?

¡Aquí está!

(TELEVISIÓN) "Volvemos ahora mismo".

-"Estoy en la carrera anual de karts en Great Lakes City

con dos de sus competidoras más jóvenes,

Sid Chang y Ronnie Anne.

Chicas, ¿qué os gusta de las carreras?"

"Competir con mi mejor amiga".

"Ganar a toda costa.

Lo siento, es la emoción del casco".

¿Au?

(RÍE)

No, no, no.

Yo soy Ronnie Anne, de verdad.

¡Au! ¡No!

¡Au! No, la cinta adhesiva no.

¡Au!

¡Au!

Espera, oye, vuelve.

Pilotos, preparados, listos...

¡ya!

Fíjate, vamos ganando.

¡Au!

¿Has oído algo?

Hola, Au.

¿Carlitos? ¿Cómo has llegado hasta aquí?

Lo siento, es culpa mía.

¡Ay!

Sid, coge el volante.

Carritos, es peligroso estar aquí.

Coge mi mano.

¡Au!

No lo alcanzo.

Sid, acércate más.

¡Au!

Esto pasa por dedicar todo mi tiempo a los cascos.

(GRITAN)

Era para cuando ganaramos.

(SOLLOZA)

¿Recuerdas cuando me necesitaba?

(Puerta)

Tío Carlos, tía Frida, debería haberos hecho caso

y haber esperado a caerle bien

sin tener que forzarlo.

¡Au, Au, Au!

Me alegro de que le guste a Carlitos,

pero ahora lo tengo pegado como a una lapa.

A lo mejor acabó yendo a la uni con él.

Qué suerte.

-¿Oh?

(BALBUCEA)

¿Eh? ¿Pero no le gustaba la ballena?

Cuando pasa demasiado tiempo con una cosa, se harta.

¿En serio?

Mmm... Mmm...

¡El cerdito!

¡Eh! Yo también quiero jugar.

¡Uh! ¡Ah!

¡Vamos a jugar!

¡Bomba va!

(RÍE)

(RONCA)

(RONCA) (BALBUCEA)

Nene, sueño...

(BALBUCEA)

Ay, ay...

¿Papá?

-Madre mía. Está pasando. ¡Frida!

Nos hemos divertido, pequeñín.

(BALBUCEA) Ronnie Anne.

Puede que haya dejado de ser la favorita de Carlitos,

pero por fin sabe mi nombre real.

¡Ey, colegas!

Soy yo, Ronnie Anne.

He venido a jugar un rato con Carlitos.

Tía Frida,

déjalo.

Ya no tienes que hacer eso.

No soy la tía Frida, soy Ronnie...

¡Ay!

(RÍE)