# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos

# un perro, un loro y amigos. # ¡Menudo mogollón!

# ¡Mucho te vas a reír! # ¡Ven conmigo!

# ¡Casagrande! # ¡Mucha vida!

# ¡Casagrande! # ¡Bienvenida!

# ¡Casagrande! # ¡Muchas risas!

# ¡Casagrande! # ¡Somos familia! #

"Los Casagrande."

"Mucho México."

(Música)

(Teléfono)

Niños, bajad el volumen.

Es mi mamá, vuestra bisabuela, que llama desde México.

-Hola, Rosa.

Cómo me alegro de verte. No has envejecido nada.

-¡Paco! ¿Qué es de tu vida?

-Estoy mejor que nunca. Aquí me tienes a tu disposición.

-Rosa, hija, ya preparé mi viajecito a Estados Unidos.

Estoy deseando veros a ti y a la familia.

-Nosotros también.

Voy a hacer enchiladas, como las que solías hacer tú.

-Gracias, mi hija.

Me alegra saber que mantienes nuestras tradiciones familiares.

Los niños de tu primo Tacho vinieron de California.

No les interesa en absoluto la cultura mexicana.

Solo quieren comer comida americana y ver la televisión americana.

(TV) "¿Janet encontrará el amor en vacaciones en el barco?".

-No quieren saber nada de México.

¿Qué pasa?

¿Qué veis, colegas?

Mi corazoncito casi no lo soporta, mi hija.

Suerte que tú no eres así. Criaste bien a tu familia.

(RÍE) Desde luego.

-Déjame saludar a los chamaquitos.

-¿A los niños?

Vamos, Janet, elige a Blake.

Perdón, falla la señal. ¡Adiós!

Ay, Sergio, ¿qué hacemos?

Como mamá Lupe vea esto, su corazón no lo aguantará.

-Tenemos que ser más mexicanos.

-Creo que diste con una idea.

"Al día siguiente."

Ronnie Anne, ¿dónde está mi ropa? ¿Esto es una de tus bromas pesadas?

No, creí que hoy tocaba colada,

pero sí deje un saco de pedos en el sillón del abuelo.

(Pedo)

-Oh, lo siento.

-¿Por qué tengo unos calzones tan floridos?

(Silbido)

Creo que estos no son mis pantalones, pero me gustan.

Y los zapatos llevan como juguetitos.

¡Uy!

Buenos días. ¡A desayunar!

(TODOS) ¡Hala!

Buenos días, abuela.

¿A qué viene esta decoración? ¿Nos has comprado tú estos trapos?

Se llama huipil y sí.

¿Qué tiene de malo aceptar nuestras tradiciones?

-A mí me encantan. -No es momento de comer.

¿No deberías practicar con tu banda?

Aprende canciones mariachi antes de la comida.

Abuela, ¿estos chilaquiles no llevan más picante de lo normal?

Si no es más que un poco de chile.

¡Ah! ¡Pica, pica!

-De pequeña yo siempre comía cosas picantes.

Intento fortalecer tu tolerancia.

(RÍE) Sois unos pupas.

Sí, unos pupas.

Creo que iré a lo seguro y tiraré de las tortitas.

(GRITA)

Son panqueques de jalapeños.

Leche, leche...

Pican lo que tienen que picar.

-¡Mío!

-Esa es la leche-enchilada de Carlitos.

(GRITAN) ¡Quema!

No estáis contentos nunca. Os quejáis por nada.

-Os quejáis por nada. -Muy bien.

Ya está. Eso debería reducir la hinchazón.

¿Por qué hay etiquetas por todas partes?

Para que aprendáis a escribir sin faltas.

Roberto.

Ese soy yo. Au.

Tranquilos, tengo etiquetas para todos vosotros.

Salgamos por la... Puerta.

¡Dejadme entrar!

(Golpe)

Me ha dado en todo el pompis.

¿Qué le pasa a la abuela?

(RÍE) sea lo que sea, me encanta.

Me ha pedido que pinte un mural sobre la historia de México.

-Yo estoy ayudando dando rigor histórico.

Hablando de historia, la abuela me ha dicho que os enseñe

toda la historia de los Casagrande.

(Alarma)

La verdad es que no noto nada con estas botas.

Vale, tenemos que averiguar qué le pasa a la abuela.

¿Lo notas?

No, aún nada.

Familia, ¿por qué lleváis puestas esa ropa?

Vamos, vestíos.

Abuela, ¿qué te pasa? ¿A qué viene la ropa?

¿Y las etiquetas? ¿Y la comida picante?

Hacedme el favorcito, por favor. -¡Ha aterrizado!

-Ya es tarde.

Mamá Lupe ha llegado. Tengo que ir a buscarla.

Creía que tenías ganas de ver a tu mamá.

Y las tengo. Ojalá sobreviva a la visita.

(TODOS) ¿Qué? ¿Por qué?

-No quería deciros esto, chicos, pero si mamá Lupe averigua que no

seguimos las tradiciones familiares, podría...

-Irse al cielito lindo.

-Una vez, Tacho le dio al grupo de tacos de comida rápida.

Casi le da un shock y se nos va.

Quizás aún no es tarde.

Podemos salir del paso.

Solo tenemos que vestirnos, decorar el apartamento

y yo aprender cultura mexicana.

Si tú me das galletas, yo te canto lo que tienes que decir.

Hecho.

(TODOS) ¡Sí, bien! -Gracias, familia.

Bien, mamá Lupe, entra.

Qué onda, mamá Lupe.

Qué honor, bisabuela.

Qué chamaquita tan bonita.

Y qué bien vestidita que va.

Así se hace, Rosa.

-Más bien así se hace, Sergio.

Dame galletas.

¿Lo ves, abuela?

Lo conseguimos. ¿Vino ya mamá Lupe?

Mira, mi prima Carlota.

Ándele, practicaba mi baile folklórico, como siempre.

Qué linda.

-Señoras y señores, prepárense para la lucha libre

que va a tener lugar entre yo,

Carl el chupacabra de acero y el luchador Super Cejota.

-Toma, toma. -Esto sí es lucha libre.

-Le está gustando.

-Te pillé.

¡Soltadme!

Son un poquito barbajanes,

pero conocen las tradiciones de la familia.

Mamá Lupe, ¿quieres subir al tejado en 10 minutos?

Bobby... Roberto.

O sea, Roberto le guarda una sorpresita.

Más picante.

Están aquí.

-Me encanta que la azotea siempre esté así.

Hola, mamá Lupe, me alegra que estés aquí.

Esta es mi cabra.

La... Lito.

Somos inseparables. Te traigo una silla.

Gracias.

Deja que te quite las sandalias.

Tendrás los pies cansados.

Aquí tienes unas enchiladas superpicantes.

Buen provecho, mamá Lupe.

Qué rico.

Ay, ay, qué picoso.

-Lo siento, mamá Lupe.

Culpa mía. A lo mejor nos hemos pasado.

Pero tranquila, que solo era el primero.

Rápido, pide unos tacos, Carl. Voy.

Esperemos con música.

La banda del abuelo...

Mi banda no ha podido venir, pero tengo un guitarrista invitado.

¡El verdulero!

Qué bonito.

(Música rock)

-Ay, no, qué horrible.

¡Para!

-¿Qué? ¿Más alto?

Ay, mi chivo.

Vale, ya hemos hecho el pedido... (GRITA)

Bonitos calzones.

Ya he acabado mi obra maestra.

-Mamá Lupe.

(LLORA) ¡Mi obra maestra!

¿Está usted bien?

¿Sergio?

-¡Nos han pillado!

-Pero ¿qué es esto?

¡No conocéis la cultura mexicana!

No sabéis hacer las enchiladas como Dios manda

y la cabra que me has traído es un perro.

Esto es peor que cuando Tacho me dio esos tacos de comida rápida.

-¿Alguien pidió tacos de comida rápida?

-Mi corazón...

-Ay, mamá...

Lo sentimos, mamá Lupe.

Queríamos ser lo bastante mexicanos para ti.

Para que tu corazón no se... Ya sabes.

-¿Por eso hicieron todo esto?

¿Para que yo no me sintiera decepcionada?

(ASIENTEN)

-¡Eso es justo lo que hace una buena familia mexicana de verdad!

Lo importante de ser mexicano no es comer picante ni llevar sombreros.

Es respetar a la familia.

Mi corazón nunca se sintió, cómo decirlo, como más fuerte.

-Bien dicho.

-Paco, ¿qué estás haciendo aquí?

-A lo mejor mamá Lupe me necesitaba.

-¿Cómo estás, primo?

-Traje nuestros dulces favoritos mexicanos.

Ahora, en seis sabores diferentes.

-Criaste a la familia mexicana más lindona que he visto nunca.

-Por yo podría enseñarles algo.

-¡Auxilio!

-Vamos, que corra el aloe vera.

(Música)

-Sí, qué caña, mamá Lupe.

-Y ahora, el enfrentamiento de lucha libre de mamá Lupe.

(Música rock)

Mamá Lupe sigue invencible.

(Música)

"Echando humo."

(Risa)

Me he hecho con tu tren y con todo el tesoro que guarda.

No tan rápido, el dragón.

(LUCHA)

(Rana)

-Hola, Carl, ¿quieres tomar el té con nosotros?

-Eso es para críos.

-Bueno.

Total, no queríamos jugar contigo. -Pues vale.

-Oye, Adelaide ¿quieres darte un paseíto en metro con tu padre?

Podrás estar en la cabina del conductor.

-La cabina del conductor. -No sé, papá.

Ya he ido contigo un montón de veces.

-Puedes tocar el claxon y decir los anuncios.

Es más, hasta puedes traerte a un amigo si quieres.

Si viene, verás cómo se sorprende con tu viejo, que además,

resulta ser dos veces el mejor conductor del mes en el metro.

-Me lo pensaré.

-Jo, cómo está el patio.

-En fin, me voy. El metro tiene que llegar a la hora.

Oye, Adelaide. Me ha entrado sed así de repente.

A lo mejor podríamos tomar ese té que dijiste.

¿No has dicho que no querías jugar conmigo?

-Estaba de broma.

Me encanta el té.

Y si luego hay tiempo, podríamos irnos al metro.

No pasaría nada, pero a lo mejor...

-Bien, tengo el sombrero perfecto para ti.

-Metro, allá que voy.

-Lord Carl, qué detalle que quiera tomar el té

con nosotros en el jardín.

-Sí, vale.

Perdón. Estupendo.

Me gustan los trenes... Digo los tés. Buen provecho.

(TOSE)

¿Pero qué es esto?

-Es té, Carl.

Creí que te gustaba el té.

-Me gusta, claro, pero podríamos jugar a otra cosa.

-Ya sé una cosa que te va a encantar.

Vamos, princesa Carl.

Ranita dos no se convertirá en príncipe si no lo besas.

-Mira como no creo que sea buena idea.

-No me he lavado los dientes.

Qué asco.

-Ranita dos odia el mal aliento,

pero hará una excepción para convertirse en príncipe.

-"¡Chup, chup, pasajeros al tren".

-Tú puedes hacerlo, Carl.

(TOSE)

Ay, Ranita dos no se ha transformado.

No lo has hecho bien, Carl.

Bésala otra vez, pero con ganas.

-No. -Otro juego, atrápala.

-¡Oye, esto...! ¡Ah!

(TOSE)

¡Se acabó! ¡Te vas a enterar, ranita!

(GRITA)

-La pillé. ¿Estás bien, Carl?

-Mejor que nunca.

Pero oye, me está entrando hambre,

así que, a lo mejor, no sé, podríamos comer con tu padre.

-Toma, unas pasas. Pero date prisa,

porque ahora podríamos jugar a lo que más te gusta:

el halcón del fuego.

-Me gusta el halcón del fuego.

¡Así no es como juego yo al halcón de fuego!

-Ya te tocará. (CARRASPEA)

El dragón dejó a la princesa atada cuando empezó a llover.

(SE QUEJA)

Y luego llegó una helada.

¡Ay, ay! Oye, córtate con los efectos especiales.

-Pero si me falta la luz de barro. -¿Eh?

¡Ah!

(TOSE)

¡Eh, eh, eh! ¿No podemos jugar algo que no necesite tan mal tiempo?

-Ya sé, podemos hacer de casados

y ranita dos podría ser nuestro bebé rana.

-Vale, y cuando acabemos,

podríamos llevarnos al niño a dar una vuelta al metro.

-Me encanta. Demos el sí quiero.

-¡Pero antes, desátame!

-Ay, es el primer viaje en metro de nuestro pequeñín.

-Hola, Carl, hola, Adelaide.

-Soy la señora Casagrande, Chang, conservo mi apellido.

-Carl, ¿un anillo de caramelo? Cuánto derroche.

-¿Qué dices, ranita dos? ¡Ah!

¿Quieres que papaíto te lleve a la cabina del conductor?

-Papaíto tiene que cambiarle el pañal primero.

-No, eso no es verdad.

Creo que ranita dos prefiere que lo haga mamá.

-Mamá está cansada de trabajar en el tribunal supremo.

(RÍEN)

¡No olvides la crema del culito, El pañal le roza.!

(RÍEN) -¡El pañal le roza!

-Lo siento, ranita, necesito una distracción.

¡Oh, no, nuestro bebé rana se ha perdido!

Tenemos que encontrarlo. -¿Qué? ¡Ranita dos!

(CROA) -De eso nada, so rana.

-¡Oh!

(CROA)

Disculpen...

(GRITA)

(GRITAN)

Venga, Carl, tenemos que encontrarla.

¿Eh? ¿Carl? -Hola, señor Chang.

Adelaide me ha dicho que podía entrar a ver la cabina.

-Bueno, sube a bordo.

-¿Será traidor? Ha estado manipulándome.

-¡Vaya, cómo brilla el panel de control, señor Chang!

-Ah, lo pulo todas las mañanas.

(ALGUIEN GRITA) ¡Una rana!

-Carl, ¿has oído algo? -No.

Pero ¿esos son sus premios del metro?

-¡Ah! ¿Estas bellezas? Sí, tengo dos premios.

Son chulos, ¿verdad? (TREN) "Chup, chup, ganador."

¡Uh!

(ALGUIEN GRITA) ¡Atrás, bicho pegajoso!

-Parece una conmoción,

o como me gusta llamarlo: una locomoción.

Jo, cómo está el patio hoy.

Enseguida vuelvo. No toques nada.

Sobre todo, los premios.

-Hola, Carl, mira qué palanca más mona.

¿No quieres tirar de ella?

-Carl, ¿y si pulsas este botón? -No, pulsa este.

(TODOS) Eh, Carl, Carl, Carl...

-Tú pulsa alguno.

-¡Ya está bien, tren!

-Hay tantos botoncitos...

¿Seguro que no quieres pulsar ninguno?

Como este botoncitos rojo.

Un toquecito no hace daño.

-El señor Chang me ha dicho claramente que no toque nada.

-Oh, qué lástima.

Entonces, toca el que tengo en la cabeza.

-Vale, ¿qué es lo peor que podría pasar?

Oh, oh...

Uh, vale, eso era el aire acondicionado.

No es para tanto.

Creo que si pulso este botón de aquí...

"Reproduciendo 'Choo Choo Mix'." (GRITA)

-¿Por qué está tan alta?

¡Ah, apágate, apágate, apágate!

¡Ah, tengo que arreglar esto!

(MEGAFONÍA) "Este tren pasa a velocidad exprés".

-¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Párate, para!

(TODOS EXCLAMAN)

-¡Mantengan la calma!

Estoy "en-tren-ado" para estas emergencias.

¡Ay!

(GRITA)

(GRITA) Uy, qué blando.

-El señor Chang no volverá a dejarme entrar en su tren.

Sé quién puede ayudarme.

(GRITA)

(RÍE)

Adelaide, ¿cómo puedo parar este trasto?

-¿Qué dices, ranita dos? ¿Que no oyes nada? Yo tampoco.

-Adelaide, por favor, te necesito.

-Lo siento, solo ayudo a amigos

y no a los que se aprovechan para conseguir cosas.

-Lo siento mucho. ¿Podrías ayudarme, por favor?

(SUSPIRA) -Vale.

(GRITA)

-Así que has subido el aire,

has puesto el "Choo Choo Mix" de papá

y has mandado el tren a la vía exprés.

Tiene remedio.

-¡Hala! Qué bien se te da.

-Normal,

soy bicampeona de los conductores juveniles del metro.

(TODOS GRITAN)

-Ay, no lo ha visto nadie.

-"Ven a la ciudad", dijiste. "Lo pasarás bien", dijiste.

Yo quería ir a Villa es la leche.

-¡Ah! Carl, ¿qué ha pasado? Te dije que no tocaras nada.

-Perdón, papá, ha sido un accidente.

Pero lo arreglamos y Carl salvó tus premios.

¡Ah, ah, mis pequeños!

O sea, mientras que todos estén bien...

-Me cuesta muchísimo decir esto, así que lo dirá él.

Gracias por dar la cara por Carl.

Molas mucho más de lo que él pensaba.

A él le gustaría ser tu amigo. -¿De verdad?

-Sí.

Hoy me has salvado las castañas y yo me he portado como un ceporro.

Pero tengo una forma de compensártelo.

Superprincesa, es la hora del té.

-¡Tomar el té con héroes es lo mejor!

-¡Oh! -¡Una damisela en apuros!

-Tranquila, ranita dos.

(AMBOS) ¡Adelaide y Carl van al rescate!

-¡Oh!

(RANITA DOS DA UN BESO) (GRITA) Beso de rana.