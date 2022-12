(Pitidos)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos, # menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír. ¡Venga!

# -Ven conmigo. # -¡Casagrande!

# -Mucha vida... # -¡Casagrande!

# -Entretenida. # -¡Casagrande!

# Mucha risa. # ¡Casagrande!

# ¡Somos familia! #

"Los Casagrande: Movida rápida".

(Música)

(TELEVISIÓN) "Y eso es lo que les pasa

a los maleantes que venden polos falsificados.

Soy Jim Sparkletooth

y vuestro trapo sucio es el siguiente:

LOS TRAPOS SUCIOS DE JIM SPARKLETOOTH".

-Ese tío es mi héroe.

(OLFATEA) Abuela, ¿por qué haces hamburguesas?

Ya hemos cenado.

Uy, ¿qué pasa? ¿Vamos a cenar otra vez?

-Mi cocina está cerrada hasta mañana.

¡Fijaos!

Acaba de abrir una hamburguesería en frente.

He sido uno de los primeros clientes.

Me han regalado un babero,

una gorra, un dentífrico con sabor a hamburguesa...

(GRUÑE)

-Eso explica el olor, mija. ¡Héctor, cierra la ventana!

-Mmmm... ¿Qué prisa hay?

Y cantan una canción siempre que les dan una propina.

Estupendo, Bobby.

Bueno, me voy a la cama. ¡Buenas noches!

(RONCA)

(GRITA)

# Tenemos propina # y te cantamos esta canción.

# Burger Pumba, Burger Pumba. # Aquí tienes la mejor.

# ¡Burger Pumba! #

Ah, es la canción de las propinas.

(SUSPIRA)

"¡Vale, enciende el cartel!".

(GRITA)

¿Qué está pasando? Creí que había un intruso.

-¿Va todo bien?

Ese cartel ha convertido mi habitación

en una cabina de bronceado. ¿Y ahora cómo duermo?

Oh, ya sé cómo arreglarlo.

-(RONCA)

Abuelo, ¿a ti no te molesta?

Perdona, mija, hace mucho que vivo en la ciudad.

Puedo dormir con lo que sea.

¡Ay! (RONCA)

-Estas cortinas opacas te ayudarán. Intenta descansar, mija.

Vamos, Héctor.

# -Tenemos propina # y te cantamos esta canción.

# Burger Pumba, Burger Pumba. # Aquí tienes la mejor.

# ¡Burger Pumba! #

# Tenemos propina # y te cantamos esta canción.

# Burger Pumba, Burger Pumba. # Aquí tienes la mejor.

# ¡Burger Pumba! #

# -Tenemos propina # y te cantamos esta canción.

# Burger Pumba, Burger Pumba. # Aquí tienes la mejor. #

¡Burger Pumba, Burger Pumba! (GRITA)

(GRITA) ¡Qué horror de pesadilla!

Perdona si estoy mosqueada.

Esta noche he dormido lo justo y menos.

No me lo digas, ¿el Burger Pumba?

Sí. La luz, los olores...

(AMBAS) Esa "burguercanción".

Yo no lo aguanto más.

Tenemos que hacer algo.

Si vamos allí y hablamos con ellos, ¿apagarán el cartel?

Olvídate, está muy lejos.

No, vamos a hacerlo, adelante.

Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.

-¡El mío! ¡Sí! - ¡Guau! ¡Genial!

-"BURGER PUMBA".

-¿Queréis patatas? ¿Kétchup? -¡Qué pasada!

-Una hamburguesa doble de queso, patatas fritas.

Esos parecen los dueños. Hablemos con ellos.

Todo correcto. -Aquí tienes.

-Bienvenidas al Porno Pumba, o sea... Burger Pumba.

¿Qué os pongo, chicas? -Padma,

ha saltado la alarma del kétchup.

¡Se nos acaba! -Ya lo sé, puedo oírla.

Ve a por el kétchup de emergencia.

Lo siento, bonitas. ¿Eran dos hamburguesas?

Emm... No. Queríamos hablar sobre el cartel de su tienda.

Es muy brillante y nos cuesta dormir con él.

Dadme un segundo. ¡Oh, no, no, no!

(AMBAS) (GRITAN) -Tranquilas, solo es kétchup.

¿Qué necesitáis? Bueno... No solemos quejarnos,

pero desde que han abierto... ¿Tenéis una queja? No pasa nada.

Ponedla en el tarro de reclamaciones y nos pondremos con ella.

Su cartel es muy brillante, sus olores, muy fuertes,

cantan demasiado alto, pero su tarro es bonito.

¿Lo ves? Te he dicho que estaba mosqueada.

(RÍE)

Será por la falta de sueño,

pero creo que anoche brillaba más fuerte.

Lo sé y el olor a fritanga también creo que era más fuerte.

(HUELE) Todavía lo tengo en el pelo.

¿Se están burlando de nosotras? Sí, porque somos niñas.

Bien, hemos sido buenas.

Ha llegado la hora de jugar sucio. Eso.

¿Ese juego necesita cascos? No, pero necesita a Carl.

Intentamos hablarlo, pero no nos hicieron caso.

No sabemos qué hacer. ¿Nos ayudas?

Tengo algunas ideas.

Pero vuestra consulta gratuita ha terminado.

Será 20 por el cartel, 30 por la canción

y 60 por el mal olor.

Tenemos cinco. También tengo planes de pago.

¿Dónde está el tipo que tendría que ayudarnos, Carl?

¿Alguien quiere una nube? Tranqui, está al llegar

y con la lona para tapar el cartel.

Problema resuelto. ¡Mirad, ahí viene!

¿Sergio es tu tipo?

Tranquila es súper de fiar.

-(GORJEA) -¿Qué?

¿Un partido de perritos calientes en la 39? ¡Allá voy!

-¡No! ¡No la sueltes aún!

(GRITA)

Vale, plan nuevo.

Este sitio chapará en cuanto la inspectora vea

lo poco seguro que es.

¿Cómo sabes quién es la inspectora?

Siempre llevan portapapeles.

Entra en acción la operación resbalón.

(GRITA)

¡Oh! ¡Qué dolor!

¡Soy tan joven!

¡Oh, qué tragedia!

-¡Oh, pobrecito, cuánto lo siento! ¿Estás bien?

-Sobreviviré. (TOSE)

Pero este charco de mostaza me hace pensar...

(DRAMÁTICO) si habría que cerrar el local.

Señora inspectora, ¿usted qué opina?

¿Este restaurante es un peligro para la salud?

-¿Me hablas a mí? Yo no soy inspectora,

estoy firmando una solicitud de empleo.

-(SE SORPRENDEN) (GRUÑEN)

-¿Te sentirías mejor con un "Risameal" gratis?

-¿Trae un juguete? ¡Sí, me vale!

¿Cómo lo ves, Sid? ¿Crees que cerrarán el negocio?

Eso no va a pasar. Esto le gusta a todos.

Creo que estamos condenadas a no volver a dormir nunca.

Mmmm... Están riquísimas.

-(GORJEA) -¡Vete, vete, vete Sancho!

-(GORJEA) -¡Es mi hamburguesa!

Eh, un momento.

Sancho me ha dado una gran idea.

Creo que deberíamos darle un toque a Jim Sparkletooth.

(AMBAS) Uhhh.

Vale, Sergio y sus amigos están de camino.

Sparkletooth también. Oye, Padma,

la electricista ha atenuado el cartel. Está genial.

-Oh, qué bien. (AMBAS) (CHISTAN)

Eh... Disculpe,

¿acaba de decir que han atenuado su cartel?

Hola, chicas. Sentimos haber tardado tanto.

Hemos estado muy ocupados

y Pier pensó que podía hacerlo todo él solito.

-Oye, soy mayor. ¡Oh!

-Pero solo empeoró las cosas.

Al final, llamé a una profesional.

-¡Todo listo! Hola, chiquitas.

He atenuado el cartel. He puesto extractores para el olor,

así que estad tranquilas.

También eché vinagre a su kétchup, lo necesitaba.

-Nos ha salvado la vida.

Por cierto, hemos quitado a Tommy de los turnos de propinas.

Ese chico no sabe lo que es cantar en voz baja.

-¡Pedido paradito! ¡Vaya, tendrás mucha hambre!

Vaya, muchísimas gracias. ¿Nos disculpan un momentito?

Ay, no, Sid, querían arreglarlo desde el primer momento.

Pues sí, son encantadores.

Y les vamos a lanzar una avalancha palomera.

Tenemos que cancelarla. Sergio, responde.

Abortad la misión. Repito, abortad la mi...

(WALKIE TALKIE) "¡Serg... responde! ¡Abor... misión!".

¡No te entiendo! ¡Entramos al ataque!

Sergio, ¿me recibes?

(AMBAS) (SE SORPRENDEN)

-Hola, soy Jim Sparkletooth.

Estamos en el restaurante de moda, el Burger Pumba,

donde descubrí otro trapo sucio.

Sus hamburguesas utilizan... carne picada de paloma.

Díganos: ¿Por qué usan carne picada de paloma

y cómo tienen la conciencia tranquila?

-¿Qué? ¿Cómo se atreve? Nosotros no usamos palomas...

(GRITAN) ¡Qué asco!

-¿Eh? ¡Ah!

-¿Eh? (GRITA)

-¿Eh? (GRITA)

(Gritos)

-¡Que cunda el "palómico"!

Sabemos que... Pero no es verdad. ¡Basta, por favor!

(Gritos)

Soy Jim Sparkletooth y vuestro trapo sucio es

el siguiente que voy a descubrir.

Buenas noches.

-¡Atrás! ¡Fuera de aquí! -¡Toma, toma!

-Esto no tiene lógica. ¿De dónde salen estas palomas?

¡Ay! -Como emitan esto, estamos hundidos.

No si podemos evitarlo. Ven, Sid. Tengo una idea.

Señor Sparkletooth, somos las que hemos llamado

para que viniera. ¿Qué?

Ah, ya sé lo que queréis,

los 25 dólares por darnos el chivatazo. ¡Vale!

Arranca el motor. No venimos por el dinero,

queremos que no emita el reportaje.

Ni de broma. Esto me va a dar un ascenso.

¿Y si le dijéramos que tenemos un reportaje mejor?

Con más chicha. ¿Más que la carne de paloma?

Os escucho.

Ya empieza.

(TELEVISIÓN) "A continuación: engaños, libertinaje.

Soy Jim Sparkletooth y he destapado una completa trama de hamburguesas.

Sabotaje y carne de paloma.

¿Hasta dónde llegarían dos precúveras vengativas

con tal de dormir?

-¡Oiga! -¿Precúveras vengativas?

Este testigo lo vio todo.

-Me obligaron a traer palomas

y hacer como si estuvieran en las hamburguesas.

¡Son monstruos!

Me va a cambiar la voz, ¿verdad?

-¿Monstruos? Le doy toda la razón. ¡Eh!

Muy bien, a lo mejor nos lo merecemos.

Lo que importa es que se sepa la verdad.

Nosotras nos inventamos lo de la carne de paloma.

Solo queríamos dormir, pero al final fue un malentendido.

Lo sentimos, Pier y Padma.

Sois buenos y tenemos suerte de teneros de vecinos.

No olviden que nuestro kétchup es de receta propia.

Y nuestras hamburguesas son de vacuno, vacuno rico.

-Soy Jim Sparkletooth y vuestro trapo sucio es

el siguiente que voy a descubrir. ¡Oh!

¡Para de grabar! ¡No me miréis!

LOS TRAPOS SUCIOS DE JIM SPARKLETOOTH".

-Me enorgullece que hicierais lo correcto al final.

Gracias, abuela. ¿Y quién diría que su comida era tan rica?

Y envían a domicilio.

-¡Bien! ¡Sí!

"¡Burger Pumba!"

"Un mejor amigo para Bobby".

(Música)

Bueno, chicos, por fin ha llegado el día.

(COTORREA) ¿Ya sabes usar el inodoro?

No, han estrenado por fin "Venganza canina 4".

Los asientos vuelan. ¿Quién se apunta?

Me encantaría, pero Sid y yo entrenamos a Roco

para una maratón de ardillas. Cosas suyas.

Tranquila, intentaremos no contarte el final.

¿Eh, Carl?

Lo siento, primo. Reunión de negocios.

Más palomitas para los demás. ¿No, chicos?

-Lo siento. -Estoy con un proyecto artístico.

¿Abuelo? Lo siento, Roberto,

tu abuela y yo acabamos de empezar un crucigrama.

-¿Algo aburrido de cuatro letras?

-(SUSURRA) Rosa. ¡Ay!

¿En serio? ¿No va a venir nadie conmigo?

No quiero ver la película yo solo.

(Timbre)

¡El arroz con leche está listo!

-¡Bien! -¡Arroz con leche, mi preferido!

Odio tener que decirlo, pero tendrías que hacer amigos.

¿Qué? Sí los tengo.

Al abuelo, Carl...

Vaya, no tengo amigos. (COTORREA) ¡Qué sorpresa!

Desde que nos mudamos, te has dedicado por completo

al mercado o a hablar con Lori. Debes buscarte a alguien.

Yo vivo mucho mejor desde que conocí a Sid.

¡KMK!

Vine buscando azúcar y encontré algo más dulce.

¿Sabes qué? El entrenamiento puede esperar.

Sid, tengo que buscarle un nuevo amigo a Bobby.

¿De verdad? Sí. Vamos a buscarte a tu Sid.

¡Uy! Buena suerte. Qué ganas de conocer a mi otra yo.

Tranquilo, Roco. Tú puedes con todo, campeón.

(Ladrido)

¡Buena forma! ¡No bajes las rodillas!

Es la hora de buscarte amistades.

Él o ella podría estar en nuestro edificio, como Sid.

Vale, vamos allá.

Adelante, amigo.

Bobby, esa es nuestra puerta. Oh, cierto, practicaba.

# ¡Voy a por un buen amigo! # (CARRASPEA)

Hola, señor Querniqui. ¿Le gustaría quedar conmigo?

Ah, llegas justo a tiempo,

mi compañero de ping-pong me ha dejado tirada.

¿Juegas? ¡Oh!

¡Ohhh! ¡Ay!

(ESPIRA)

Eh... Ah, hola, Bobby.

Qué rápido, acabo de mandar el pedido al mercado.

No, en realidad he venido porque...

Has perdido el pedido, ¿no? No pasa nada, te lo vuelvo a decir.

Una bolsa de patatas, detergente...

¡Ah! Y no olvides el pan dulce y esas galletas.

Lo tienes todo, ¿no? Empieza mi programa. Gracias.

Pero, pero...

Hola, señor Nakamura. Iba a sacar a Lalo a pasear

y he pensado que podríamos ser colegas de paseos.

Traigo hasta bolsas de caca extra.

Uy, a Nelson y a mí nos encantaría.

¡Nelson! ¿Qué te has comido?

-(ERUCTA)

Ah, se me habrá caído del bolsillo una de mis barritas.

Perdón. ¿Lleva almendras?

¡Nelson no puede comerlas, le producen diarrea!

A ver...

"Ahora con un 50 por ciento más de almendras". ¡Oh, no!

(Pedos)

(GRITAN)

Vamos a ir mirando fuera del edificio.

¿Ves a alguien en potencia?

¡Eh! ¡Ese de ahí va a mi colegio!

¿Devon, verdad?

Me siento a tu lado en Biología. Bio-amiguetes.

Sí, lo sé, la semana pasada vomitaste en mi camiseta.

Perdón, me pongo supernervioso en los exámenes.

Deja que te lo compense, a lo mejor podríamos...

Lo siento mucho.

¡Oh! No tengo remedio.

(ERUCTA)

A lo mejor mi destino es no tener amigos.

Quizás...

Quizás Meivel...

¡Hola, Meivel!

¡Ni lo sueñes, chorizo!

¿Quieres cobrar más?

¡Maldita comadreja!

¡Meivel, para! Es Bobby.

¿Bobby, eres tú?

Sí, amiga.

Oh, ya que estás aquí,

¿podrías reservarme unos anacardos de los de oferta?

Ay, lo siento, la oferta se acabó.

¿Cómo dices?

A lo mejor nunca tendré un amigo,

a partir de ahora debería concentrarme en el mercado.

¡Para! Este melocotón no está maduro.

¡Epa! ¿No te estás pasando? ¿Cómo sabes que no está maduro?

Fácil.

(AMBOS) ¡Solo hay que ver la pelusa!

(Móvil)

Perdona, me llama mi novia desde Nueva York.

Hola, Dori, ¿podemos hacer la videollamada en otro momento?

Estoy de reparto.

Ajá, ajá. Gracias, te quiero, cari.

¡Ahí va!, yo también tengo una novia a distancia

y también hacemos videollamadas y hasta tiene un nombre parecido,

Lori.

(RÍE)

¡Toma! ¡Menuda coincidencia!

Por cierto, me gusta el pelazo que llevas, colega.

¿Qué producto usas?

Gracias, se llama Muscupelo.

(RÍE)

¡Yo acabo de empezar a usarlo!

¡Vaya! Nosotros dos tenemos tanto en común.

Bueno, hasta otra.

¡Bobby!

¡Has tenido la respuesta delante de las narices!

Pearl y tú sois dos almas gemelas.

¿En serio? ¿Eso crees?

Al millón por ciento.

Tienes que llamarle.

Pues resulta que tengo su número para cuando hay "frutu-urgencias",

y es muy enrollado.

Oh, ¿por qué no?

(Móvil)

Da tono.

No lo coge.

Oh, salta el buzón.

Has llamado a Súper Pearl, ya sabes qué hacer.

Ah...

Esto, hola, buzón de Pearl, soy Bobby, del mercado.

Bueno, dame un toque cuando quieras o no, da igual, igual igualando.

Hasta luego, coleguita, bueno, es broma, en fin, adiós.

¡Oh, jolín, no me ha salido nada bien!

No has colgado, todavía graba.

(GRITA)

Ay, madre, ay, madre, ay, madre...

Le escribiré, le explicaré todo.

Perdona lo del mensaje, había pensado que, a lo mejor,

podíamos quedar.

Está respondiéndome.

Ahora se ha parado.

Qué estresante es esto.

¡Espera, me ha contestado!

"Me encantaría quedar, ¿estás libre mañana?".

¡Sí!

Estupendo porque me has tenido nerviosa a tope.

Zoo de Great Lakes City

Hola, Pearl.

Qué buena idea hacer un picnic en el zoo.

¿A que sí?

¿Qué puedo decir?, me gustan las emociones fuertes.

Deberías probar esta mermelada que ha hecho mi abuela.

Va a dejar tus papilas gustativas más que emocionadas.

(Gruñido)

¿Eso ha sido tu estómago?

Alguien tiene hambre.

¡Eso no es tu estómago!

(GRITA)

¡Sorpresa! Vamos a comer con los guepardos.

(RÍE) ¿A que mola?

Y ahora vamos a abrir el apetito.

(GRITA)

(Gruñidos)

(GRITA)

¡Ha sido increíble!

¿Notas cómo se pone tu corazón a mil?

¡Guapada!

Vamos al estanque de los caimanes.

Ah... ¿No podríamos ir a la tienda de regalos o quedarnos en el coche?

(RÍE) ¡Me parto contigo!

Me encanta tener por fin a un amigo que puede seguirme el ritmo.

Y fíjate, he pensado en un saludo especial para nosotros.

¿Un saludo?

(RÍE)

Primero chocamos puños, luego yo, luego chocas tú,

luego cruzamos brazos, y por último chasquido.

¡Vaya! ¿Lo has hecho para nosotros?

Sí, colega,

y te van a encantar todas las aventuras

que he organizado esta semana.

(Música)

¿Qué es balsismo de alcantarilla?

¡Jo, te va a encantar, tío!

(GRITAN)

¡Sí!

(GRITA)

¡Y ahora la caída!

(GRITAN)

(GRITA)

¡Ha sido una pasada!

Vamos otra vez.

Ah...

(RÍEN)

Oh...

Esto ya es otra cosa, esta más en mi línea.

Oh...¿Acaba de tocarme tu pie?

No, una cría de tiburón.

(GRITA)

Cataratas, guepardos...

Hola, Bobby. Vaya, ¿estás bien?

Oh...

Tener amigos es peligrosísimo.

A Pearl le van las emociones fuertes y piensa que a mí también.

Llevamos toda la semana haciendo locuras.

¡He tragado fuego, Ronnie Anne!

Bobby, si no te gustan las cosas que hace Pearl, díselo.

Pero por fin tengo un amigo.

Sí, pero si él no está dispuesto a ceder no es tu amigo ideal.

Tienes que decírselo.

Supongo que no será peor que lo del tiburón del jacuzzi.

Eso me recuerda que tengo que ver

si sigo teniendo los dedos de los pies.

(Música)

Ha sido una supersemana, Bobby.

¡Y la cosa va a ser más cañera!

Sí...

Sobre eso necesito contarte una cosa

que me cuesta un poco decirte...

Ah...

Me alegra mucho ser amigo tuyo, Pearl.

Oh, y a mí, tío, por eso te he traído un regalo.

¿Un regalo? ¿De verdad?

Sí, y te va perfecto. Te va a encantar.

Perdona, estoy tan contento que te he cortado de la emoción.

¿Ibas a decirme alguna otra cosa?

No, ¿qué es?

Te vas a asustar solo de la emoción,

¡paracaidismo por parejas!

(RÍE) ¡Guapada!

¿Te gusta o no te gusta?

(GRITA)

Sabía que te quedarías sin palabras, a la de tres saltamos.

Una, dos...

¡Espera! No puedo hacerlo, Pearl.

¿Qué pasa? ¿Prefieres tú solo?

¿O qué?

Está claro que no.

Oye, me daba miedo decirte esto

porque no quería romper nuestra amistad,

pero yo odio esto de las emociones fuertes.

Ya me emociono bastante apagando el despertador

o apretando más de la cuenta con el hilo dental,

lo siento mucho.

Si no quieres seguir siendo mi amigo lo entenderé,

pero no puedo tirarme de este avión.

Ojalá lo hubieras dicho antes, tío.

Me lo he pasado bomba contigo.

Podemos seguir siendo amigos, incluso sin emociones fuertes.

¿En serio?

Ni te imaginas lo que me alivia oírte decir eso.

¿Saludo secreto?

(GRITA)

¡Uoh!

¡Me encanta esto!

Lo estás haciendo, Bobby, ¡lo estás haciendo!

¡Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo!

¿Por qué vamos hacia el zoo?