(Música)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia.

# Todo es genial en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, todos mis primos, # un perro, un loro y amigos.

# Menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír.

# Venga, ven conmigo.

# Casagrande. Mucha vida.

# Casagrande. Bienvenida.

# Casagrande. Mucha risa.

# Casagrande. Somos familia.

# ¡Tan-tan! #

"Los Casagrande".

"Lejos de casa".

Un finde en casa de papá.

¡Yuju!

Qué ganas tengo de conocer su casa nueva,

le he comprado este cactus que canta como regalo.

(CANTA) # Disfruta de la casa, # disfruta de la casa.

-(CANTAN) # Disfruta de la casa, # disfruta de la casa.

# Disfruta de la casa, # disfruta de la ca... #

-Todavía no entiendo

por qué tienen que pasar el fin de semana en casa de Arturo.

-Ya, yo no puedo dormir solo.

Me da miedo el Coco.

-Dejad de preocuparos,

es normal que los niños pasen algunos finde es con su padre.

-Pero sus camas están aquí, esta es su casa,

¿no pueden irse solo al cine?

-¿O a hacerse "manipedis"?

-Los niños estarán bien.

Calma, mamá.

-¿Calma?

Arturo pasó dos años sin estar ni un segundo con sus hijos.

No sabe cómo tiene que cuidar de ellos.

¿Y si olvida cómo darles de comer?

-Muy bien, Bobby. ¡Sí!

No soy un ingrediente.

-Mis bebés pasarán hambre.

-Mejor eso que comer loro.

-Los pobrecitos estarán todo el tiempo aburridos.

Él no tiene juguetes, ni pegatinas, ni tareas.

Nada divertido.

(Música)

Aquí tiene su problema, señor Nakamura.

-Buenas noches.

-Ni buenas ni malas noches.

Estoy demasiado preocupada.

Mi Bobbito no se llevó su casco para dormir.

Ay, ¿y si se cae de la cama?

(RONCA)

Mis niños. Cuánto os eché de menos.

¿Estáis bien?

¿Ha sido horrible? ¿Lo habéis pasado fatal?

Tendréis mucha hambre. Miraos. Venid conmigo.

Comed, comed.

-(GRITA) ¡Ay! De hecho, nos lo pasamos genial.

¿Qué?

Sí, su piso es alucinante.

Tiene calefacción central y una bañera como una piscina.

Y le ha comprado una videoconsola nueva

a Ronnie Anne

y me ha comprado una tablet para tenerla en su casa.

Me alegro, chicos.

-Genial.

¿No veis lo que está pasando?

Arturo quiere que los niños le quieran más a él que a nosotros.

Es como le pasó a la peluquera de la prima

de la mejor amiga de mi compadre, Juanita.

-Ya estamos.

-Ay,ay, ay...

-A sus hijos les encantó tanto el apartamento

de su exmarido, que cada vez querían pasar más

y más tiempo allí con él, y poco después,

ella apenas veía a sus hijos.

-Mamá, eso es ridículo.

-Bueno, vale, lo dejaré estar.

No lo dejaremos estar. Los niños llegaron hace nada.

-¿Y qué pinto yo en todo esto?

¿Me darás un antojito?

-Vale, te haré un burrito.

Óyeme, esta semana les demostraré a los niños que no tienen mejor casa

donde estar que esta,

y tú les comprarás cachivaches mejores,

más grandes y caros.

-¿Cómo dices?

-Es importante, Héctor, no es momento de escatimar.

-Pero...

-Bobbito, no hace falta que saques la basura,

lo puede hacer Héctor.

Vaya, nunca me habías dejado invitar

a alguien a dormir. ¿Qué estamos celebrando?

No celebramos nada, Ronalda, es que te quiero.

Y mira, también te hice esto.

¡Literas!

¿Este es el juego que les compraste?

-Oye, esto es un clásico.

¡Chiguagua!

Menos mal que también compré esta tablet.

Bip, bip, bip.

-Héctor Rodrigo Casagrande Gutiérrez,

debí imaginar que serías un tacaño.

Gracias por nada.

Pues sí, sí, me lo pasé bomba el finde.

Papá nos llevó a los cars y al muro de escalada.

¿Piensan que él es el divertido?

Pues yo puedo ser una abuela más molona todavía.

"Abuela molona".

¿Seguro que quieres hacer esto, abuela?

Por supuesto. Siempre quise quemar rueda.

Deja, te ayudaré.

¡Oh!

Mira, estoy patinando.

-(GRITAN) -¡Ay, no!

El aterrizaje lo has clavado.

"Abuela molona".

-Vale, Bobby, lánzame la pelota.

Estás fuera.

O sea, ¿estás bien?

"Abuela molona".

Me alegra que quieras conocer el K-pop,

abuela. Ya me conoces,

me encantan los "10 de medio día".

Es "12 es mediodía".

(Música)

Son famosos por su coreografía.

Prueba.

Es todo caderas, nena.

"Abuela dolorida".

-Huevos con chorizo para mis bebés.

¿Qué semana, eh?

Bueno, ¿qué queréis hacer hoy, monster trucks, carnaval?

Vamos con papá.

Pensé que íbamos a pasar el fin de semana juntos.

Bueno, va a librar el finde...

Y mamá dijo que no pasaba nada, así que...

Ya veo, bueno, está bien.

-(GRITA)

-Está pasando lo mismo que en mi telenovela,

a los niños les encantaba tanto estar en casa de su padre

que se mudaron con él.

Y cuando a él le destinaron a Turquía, se mudaron allí,

y luego montaron una banda de rock y...

-¡Mamá! ¿A dónde quieres ir a parar?

-¿Y si Arturo se vuelve otra vez a Perú

y los niños quieren irse con él?

-Nadie va a volver a Perú que yo sepa.

Arturo acaba de llegar y eso le gusta a los niños, ya está.

En serio, déjalo estar.

-Vale, lo dejaré estar.

No lo dejaremos estar, a los niños les gusta mucho el piso de Arturo.

-Eso tiene remedio.

-Exacto.

Lo único que tenemos que hacer

es estropearlo para que mis bebés quieran volver a casa.

Deberíamos tener una hora hasta que vuelvan.

Y se los llevó a las jaulas de bateo.

Qué peligro.

Sergio, métete por el buzón y abre la puerta.

-A la orden.

Ay, ay, ay...

-Sergio, abre la puerta.

-(RÍE) Santo y seña.

-¿Qué tal sopa de loro?

-Caray, solo era una broma.

-A ver si les sigue gustando la casa sin su televisión de pago.

Y ahora mi arma secreta, grillos.

Perfecto, estos grillos no dejarán dormir a nadie

en esta casa.

Sergio, no te comas el arma secreta.

Ahora voy a cortar el agua caliente.

Tú vigila por si vienen Arturo y los niños.

-Uy, esto me gusta.

(Música)

(CANTA)

No teníamos que irnos.

Estoy bien.

Para ser una bola rápida, fue lenta.

Caray.

Cuánto me ha crecido la mano.

Venga, te haré una torta, te sentará bien, Bobby.

Ya.

Eso habrá dolido.

Están aquí. Escóndete.

-Sergio, se suponía que debías estar vigilando.

Despedido.

-¿Quién quiere tortas?

Yo, papá Yo, yo, yo.

Mirad, salgo en la tele.

Anda, mejor siéntate, Bobby.

Qué raro, ¿qué le pasa a la tele?

Todos los canales son el mismo.

¿Cómo vamos a salir de aquí?

-Sálvese quien pueda.

Hola, Sergio.

Tío, te has dado un buen coscorrón.

¿Qué tranzas?

No hay agua caliente.

Tranquilo, papá, mi abuela puede arreglarlo,

ella puede arreglarlo todo.

Ya lo creo.

También sabe cocinar de todo y todo lo demás lo hace perfecto.

Es increíble.

Voy a llamarla.

Qué raro, no da señal.

Déjalo.

(Teléfono)

(AMBOS) ¿Abuela?

Qué gracioso, justo te estábamos llamando ahora.

¿Cómo has llegado tan rápido?

Todo ha sido cosa suya.

Hasta luego, cocodrilo.

-Rosa, ¿qué es todo esto, qué haces aquí?

-Puedo explicarlo todo.

Me preocupaba que lo estuviereis pasando tan bien

con vuestro papá

que quisierais vivir con él para siempre.

Pensé que hasta podríais iros a Perú,

así que pensé en destrozar tu apartamento.

Sergio me estaba ayudando. -No podéis demostrarlo.

-Ay, Rosa, ¿de qué estás hablando?

Jamás pensé en llevarme a los niños.

¿De dónde has sacado ese disparate, abuela?

De la telenovela de las 14:00.

-Mira, todo el tiempo que estuve en Perú,

sabía que Ronalda y Roberto no podían estar mejor.

Me encanta que estén con toda la familia.

Están contentísimos y les va muy bien.

Sí, nuestra casa siempre será la tuya, abuela,

¿verdad, Bobby? Soy Bobby.

Tranquila, se pondrá bien en un par de horas.

-¡Oh! Mis bebés, ¡oh!

-Y para que lo sepas,

no tengo intención de ser siempre un papá super chido.

Ir en monopatín es más duro de lo que creía.

Ay, mis pompis. -Ya lo creo.

Adiós, que os divirtáis.

Bobby, ¿llevas el casco para dormir?

-Anda, mamá, ¿ahora ya no te importa que vayan a casa de Arturo?

-Nunca me importó en absoluto.

-Rosa, gracias otra vez, has arreglado mi apartamento.

Pero tengo un problema raro de grillos.

¿Sabes cómo deshacerte de ellos?

-Es el mejor cazagrillos que conozco.

-Hora de comer.

"Pasta monstruosa".

(Tormenta)

¿Dices que has ido hasta otra ciudad solo para qué?

¿Para ver edificios?

En Great Lakes City los hay a patadas.

-No son como en Nueva Orleans, Héctor.

Los suyos están encantados.

-¿Encantados?

-Sí, chiquita.

Fui a un tour fantasmal y me lo contaron todo.

A mí me encantan.

Acabo de apuntarme al club de fantasmas de la ciudad.

Mi mujer dice que no me deja creer en fantasmas, pero yo sí creo.

-Vaya bobos.

-Un guía nos llevó por la ciudad

y nos enseñó dónde viven las leyendas fantasmales.

A mí ese tour me parece que es tirar la pasta.

Espere, ¿ha dicho que cuesta dinero?

-Claro, muchacho.

Pero valió hasta el último céntimo.

Pagaría lo que fuera por una noche tan emocionante.

Os estaréis preguntando por qué os he reunido aquí.

-¿Para oler toda la ropa sucia que hay aquí?

-No.

Quiero presentaros una oportunidad de inversión fascinante.

Montar nuestro propio tour de miedo.

Solo tenemos que inventarnos una tontería que dé miedo.

Dar sustos a la gente y nos lloverá el dinero a montones.

¿Qué cosa que dé miedo podríamos poner en el tour?

-Ay, Carl, tienes el cuarto sucio.

Tendrías que haber hecho tu cama y recoger la ropa sucia,

y también desparasitar a Lalo.

-Y por supuesto que lo voy a hacer, pero luego.

-Hazme caso, Carl, o vendrá el Coco y te comerá.

Siempre sabe cuándo se portan mal los niños.

Observa con sus ojos rojos relucientes.

Puede oírte a kilómetros de distancia con sus oídos grandes

y peludos.

-¿El abuelo tiene oído gigantes y peludos?

Si no oye ni su teléfono.

(Teléfono)

-Va en serio, Carl.

¡Héctor, tu teléfono!

-Muy bien, abuela, ahora mismo me pongo.

Hecho.

Chicos, ahora el Coco no vendrá a comerme.

Bueno, volvamos al tour.

Esperad un momento, el Coco.

-(GRITAN) ¿Dónde?

-No, no, no.

Que es perfecto para la visita.

-Mala idea.

El Coco de verdad nos comería.

-Esas cosas no existen.

No hay Coco de verdad.

Es una trola que usa la abuela para asustarnos y hacernos trabajar.

Venga, tenemos un tour que organizar.

-Carl, también tienes que guardar tus calzones.

¡Oh!

¡Oh! Le dije que limpiara su cuarto.

Qué cochinero.

-Pasen y vean la nueva y escalofriante atracción

de Great Lakes City,

el tour del Coco de Carl.

Compren un billete para tener una noche

de terror inolvidable

mientras exploramos los sitios de la ciudad donde acecha el Coco.

Sé lo que vas a preguntar.

El Coco es el hombre del saco mexicano.

-¡Uh! Pues no había oído hablar de él.

-El tour del Coco de Carl es el único donde quizás,

aunque no lo garantizo contractualmente,

pueden ver al misterioso monstruo con sus ojos.

¿Cuánto cuesta el billete?

¿Cuánto llevas encima?

30 dólares.

Perfecto, son 30 dólares.

-Toma.

-Para ver a ese Coco.

Carl, dijiste que estos tours eran para tontos.

Yo me refería a esos otros muchos tours falsos

de la ciudad.

El mío es real.

¿Puedo apuntarme?

Vale.

Pero sin descuento por familia.

Todos a bordo del tren del terror.

Chu, chu.

-Mirad donde pisáis.

En serio, la señora Chang no sabe que lo he cogido del zoo, así que,

si tenéis cuidado...

-Preparaos.

Más vale que os hayáis portado bien, el Coco siempre está observando,

dispuesto a tragarse a cualquier listillo.

¿No limpiáis la casa?

El Coco vendrá y os comerá.

¿Llegáis tarde a casa?

El Coco vendrá a por vosotros.

-¿Y si probé unos anacardos en el mercado sin pagarlos?

-Pues te va a comer seguro.

-¡No! Espera,

Vito, ¿te los has comido?

Sí, pero estoy arrepentido.

Ay, venga ya.

Mirad ahí.

Eso que sale es el humo del aliento de fuego fundente del Coco.

¿Aliento de fuego?

¿Te refieres al vapor que sale de la alcantarilla?

Guarden sus preguntas para el final, gracias.

¿Quién está conduciendo?

-(GRITA) Ya voy.

(Golpe)

Solo es un rasguño.

-Mirad, una pila de huesos.

Serán del festín nocturno de los liantes

que ha pillado el Coco.

¿O serán de la caja de decoraciones del mercado encantado?

Yo no veo decoraciones.

-(GRITA) Reconozco los huesos de mi primo Vinnie

en cuanto los veo.

Le ha pillado el Coco y viene a por mí.

-Tranquilo.

Le he cubierto con un repelente especial anticocos.

Puede comprarlo al acabar la visita.

Yo quiero uno. Yo quiero uno.

-Yo quiero uno.

"Adiós al Coco, superefectivo, garantizado por Carl.

Llame ahora".

-Puedo sentir que seguimos el rastro del Coco.

(Explosión)

Ahí arriba, ¿qué ha sido eso?

Acaba de pasar sobre nosotros la sombra del Coco.

¿El Coco se parece a Sergio volando con la bata de baño del abuelo?

Lo de menos es su aspecto cuando te está devorando.

Ay.

Vamos a tomar un tentempié.

Venga, invita un servidor.

Ronnie Anne, ¿te importaría comprar para todos unos perritos calientes?

Vale.

Acelere, señor Chang.

¡Oye,

Carl, vuelve aquí ahora!

Ha sido por el bien de todos.

Al Coco no le gustan los escépticos, nos pone en peligro.

-Pero tenía hambre.

-Lo logramos, señores.

Hemos sobrevivido al tour.

Nos hemos librado por un pelo.

Recuerde contárselo a sus amigos.

-Yo lo haré.

Me he "cojogado" en los pantalones.

Y gracias de nuevo por el spray, Carl.

Ha valido la pena.

-Ha dado tanto miedo que tengo ganas de volver a hacerlo.

-Hasta luego.

Uf, parece que solo han sido unos pocos arañazos.

(SILBA)

Fijaos bien, chicos.

Gracias a las historias del Coco, vamos a ser ricos.

-Quiero marcha.

-¿Cómo que no admiten mascotas? (SE QUEJA)

(Rugido)

¿Lo has oído? Es el Coco, leemos enfadado.

-¿Cuántas veces tengo que decíroslo? El Coco no existe de verdad.

(AÚLLA)

-Eso ha sido una rata.

O esa paloma cascada que anda por el parque.

Venga, vamos a buscarnos más formas de gastarnos el dinero.

¿Sabes que es zumo de manzana?

-¡Abejas!

(GRITA)

(SE QUEJA)

Como un pincel.

-Somos los guaperas del barrio.

-¿Eso ha sido el Coco?

-Chicos, no es nada.

El Coco no es real.

(GRITAN)

¿Queréis calmaros de una vez?

No me manchéis el traje, tíos.

Si vamos con ropa cara, la gente nos dará más dinero.

¿A qué soy todo un genio de los negocios?

(RÍE)

Chicos, ¿qué os pasa ahora?

-¡El Coco!

-Vale, ya sé lo que está pasando aquí.

Buen intento, Ronnie Anne,

¿me la estás devolviendo por darte esquinazo?

Bonitas linternitas rojas.

Y te estás currando un puñado esa respiración.

Estoy respirando así porque he tenido que venir andando

desde donde me dejaste tirada.

Si no estuviera tan cansada, te daría la del pulpo.

Pero si esa no es Ronnie Anne, entonces este tiene que ser...

¡el Coco!

(JADEA)

(Golpes en la puerta)

(Rugido)

(Tormenta)

(GRITA)

Oiga, siento haberlo usado para engañar a los demás.

¿Y si le doy un diez por ciento de los beneficios?

-No.

-¿Un 15?

(RUGE)

-Vale, vale, ¿y si le devuelvo todo el dinero a la gente

y prometo no volver a engañar a los demás?

Y también limpiaré el cuarto y haré mis tareas.

-Sí.

¿Estás bien, tío?

¡Toma tu dinero, lo siento! ¡Carl!

Lo siento.

(GRITA)

¡Toma tu...!

-Ni se te ocurra. -Dinero.

(Trueno)

-No seas tan travieso.

Haz caso a tu abuela,

ella siempre tiene razón, ¿vale?

Adiós.

-Ya está, el Coco se ha ido por fin.

(CELEBRAN)

Nunca volveré a engañar a la gente.

-Esa ya la he oído.

-Ponme un perrito largo con extra de jalapeño.

-De acuerdo, amigo.

(GRITA)

Oh... (CARRASPEA)