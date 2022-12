Examen cardiaco

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos, # menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír.

¡Venga!

# -Ven conmigo. # -¡Casa grande!

# -Mucha vida... # -¡Casa grande!

# ...entretenida. # ¡Casa grande!

# Mucha risa. # ¡Casa grande!

# ¡Somos familia! #

"Los Casagrandes: examen cardíaco."

Otra apasionante partida de lotería.

-Hum...

-Hum...

(Cotorrea)

Viene del mar...

¡Gamba!

-¡Oh!

Sí, ¡la tengo!

Ya voy entendiendo esta lotería.

Me falta uno para ganar.

Escorpión o sirena, escorpión o sirena...

(Cotorrea)

Es jugoso, es dulce...

¡Melón!

-(AMBOS) ¡Ah! ¡Lotería!

-¡Lo he dicho primero!

-¡Ni hablar!

-¡Quietos, no me obliguéis a separaros!

-(RÍE)

¡Superbomba!

A Bobby y a mí nos ha llegado una cosita

que os va a dejar boca abajo.

¿Cómo un murciélago?

¡Oh!

¿Vais a dormir boca abajo y a comer grillos?

No, Carl, son las notas de la Selectividad

para entrar en la universidad y...

¡Lo he bordado!

¡Escuela de Diseño de Moda, allá voy!

¡Oh! Estoy muy orgullosa de ti, mija, ¡ve a cumplir tus sueños!

¡Pero no me dejes!

(LLORA)

-¿Estás bien, Bobby?

No he sacado una buena nota.

¿Quién no quiere darle una buena nota a mi Bobbyto?

Esos examinadores se van a enterar de una vez

de lo que vale un peine.

¡No va a servir de nada, abuela!

Oh...

He intentado aprobar para poder hacer Empresariales

y abrir una cadena de mercados

y no sé qué ha pasado.

Bordé los exámenes de prueba,

pero en cuanto me senté me empezaron a sudar las manos y...

¡Se me olvidó todo!

Hasta dónde he aparcado, ¡he vuelto andando!

¿Dónde habrá dejado la camioneta del mercado?

¡Me van a poner una multa!

¡Oh!

-¡Ah¡ Parece un clásico de nervios preexamen,

le pasa siempre a mis alumnos.

No temas, Bobby,

hay muchas formas científicas de superarlo, te ayudaré.

¡Vale!

No mentías con lo de que te sudaban las manos.

(RÍE)

-(LLORA)

¡No puedo perderte!

¡Mamá, me estás aplastando!

(Música)

PARQUE

Vale, tenemos 24 horas para prepararte para el examen.

Lo primero de todo, ¡ejercicio!

Los científicos dicen que libera estrés.

-Cuatro...,

cinco...,

seis...

-No, esa última no ha valido.

(Música)

-¡Ponte las pilas de una vez!

¡Ouch!

Ahora a dar vueltas al parque.

(GRITA)

(Música)

¡Vaya, has llegado perfectamente!

Soy un campeón...

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

Viernes de tortas, el mejor día de la semana.

¡Menuda pinta! ¡Qué hambre!

Y me duele todo el cuerpo.

Lo que metas en tu cuerpo antes de un examen importa.

Los estudios dicen que reducir la carne...

-¡Oh!

-Los lácteos... -¡El queso no!

-Y el almidón, puede mejorar radicalmente tu rendimiento.

¡Abuela!

¡Buah! ¡Perdón!

Y las judías. No te conviene nada.

-¡Guau!

-¡Buah¡ ¡Oye!

-¡Te acabas de quedar sin tortas, señorito!

¡Caray!

¿Por qué hace tanto frío?

He leído en un estudio que dormir a temperaturas bajo cero

estimula las funciones cerebrales.

Mañana tienes que estar atento.

¡Ah!

¿Qué me pasa?

Otro estudio dice que es mejor dormir boca abajo

para que la sangre vaya al cerebro.

¿Y si tengo que hacer pis?

¡Aguántate!

Otro estudio dice que tener la vejiga llena

puede ayudar a la memoria.

Gracias por tu ayuda, creo que voy a bordar el examen...,

en cuanto me descongele.

(Música)

Bobby llegará en cualquier momento.

¡Me muero por ver la cara que trae!

-¡Yo capturaré el momento feliz!

¡Atentos, creo que ya viene!

(TODOS) ¡Enhorabuena, Bobby! ¡Bravo!

-Ha salido fatal, no captura en absoluto tu alegría.

Voy a hacerte otra foto.

Tía Frida, ¡he suspendido!

(TODOS) ¡Oh!

Pero ¿cómo lo sabes si aún no te ha llegado la nota?

No he podido ni terminar el examen,

creía que estaba preparadísimo

pero en cuanto me senté me quedé en blanco otra vez.

Bueno, tranquilo, Bobby,

he leído otro estudio y resulta que...

-¡Basta de ciencias, "odiajudías"!

Bobbyto tendrás que volver a examinarte

y esta vez voy a ser yo la persona que te ayude a aprobar.

-¿Podemos comérnosla ya?

-¡Ay! -No hasta que apruebe Bobby.

-O sea, que nunca.

-(OLFATEA)

Ah, sí, tu alma afligida no te está dejando aprobar tu examen,

tranquilo, yo la purificaré.

¡Uh! ¿Con una tortilla?

¡Ñam!

¡Me haces cosquillas!

¡Estate quieto!

Este un huevo absorberá todas las energías negativas

que hacen que suspendas.

(RÍE)

No pienso comer más huevos en esta casa.

(RÍE)

"APROBADO."

Creo que ha funcionado.

"SUSPENDIDO."

Ay, ay, me pasa por hablar.

Golpea estas cacerolas para echar a los espíritus malvados.

(Golpes)

¿Qué es ese ruido?

Me estáis arruinando mi momento zen.

¡Un espíritu!

(GRITA) ¡No ha funcionado!

¡Ay!

Madre...

Una hogaza de pan de protección

te cuidará hasta el examen de mañana.

¡Buah!

Hierbas para purificarte tu energía.

He puesto más tropezones para que den la suerte que necesitas.

Eh... Gracias, ya lo beberé luego.

No, ahora, antes de que endurezca.

-Ñam, ñam...

Hogaza de protección, ¡mis favoritas!

¡Ah!

-Estás listo, mijo, buena suerte.

¡Ah!, casi lo olvido, amuletos de la suerte,

milagros, patas de conejo, herraduras...

Gracias, abuela...

¡Ay!

(Música)

¡Oh!

-Pobre Bobby.

-Pobrecito, tenía que haber echado más hierbas.

(TOSE)

Tú no tienes la culpa, abuela.

Yo pensaba que tus remedios funcionaban

pero me he puesto nervioso y me he bloqueado.

Empiezo a pensar que no voy a aprobar nunca.

¿Sabes cuál es tu problema, "baby"?

Te falta confianza y te voy a ayudar.

Demuéstrale a ese examen quién es el que m-a-n-d-a.

Y luego podremos comernos la t-a-r-t-a.

La tarta, Bobby.

Vale, primera lección, vístete para la nota que quieres,

no para la que tienes.

A ver tu armario...

Oh, vale. Hum...

¿Cuál es tu ropa más profesional?

Esta es mi camisa formal.

Solo me la pongo cuando viene el de Sanidad al mercado.

Ya, no nos sirve.

¡Hora del cambio!

(Música)

¡Uh! ¿Cómo estoy?

(Música)

Vale, lo último, pareces decidido, pero ¿puedes cambiar tu actitud?

A ver tu pose de poder.

(TODOS) No, no.

No, no.

¡Sí!

Vale, Bobby, ¿cuál era tu mantra de poder?

¡Soy el presidente de mi vida

y voy a machacar de una vez este examen!

Pose de victoria... ¡Ah!

¡Buah!

(Música)

(Puerta)

(TODOS) ¡Oh!

(LLORA)

¡No he podido!

Ha sido todavía peor.

No he podido ni entrar en el aula.

Lo siento, chicos, os agradezco toda vuestra ayuda pero...

Creo que voy a tener que abandonar este examen.

¿Y lo de Empresariales qué?

Supongo que no tengo lo necesario.

Pobre Bobby.

Supongo que le ha llegado el turno de arreglar esto al "pro".

(Música)

¡Hazlo mejor!

¡Uy!

-¡Ja!

Bobby, tienes otra oportunidad de hacer el examen,

no puedes rendirte.

¡Ah!

¡Olvídalo!

Todo es inútil,

en cuanto me siento en el aula del examen se me olvida todo.

Hasta el nombre. He escrito Robbie.

Bobby, quiero cinco kilos y medio de esa jicama.

Claro, a 6,50 el kilo serán 35,76.

¡Uh! Tengo un cupón con un 10 % de descuento.

Entonces con el cupón se quedaría en 32,18.

(ERUCTA)

¡Oh! ¡Ponme esos chicles!

El total suma 34,27.

¡Ah!

¡Guau! ¡Ha sido increíble!

¿El qué?

Bobby, dijiste que los exámenes de práctica te salieron mal,

¿dónde los hiciste?

Aquí, en el mercado.

Vas a presentarte otra vez y esta vez vas a aprobar fijo.

(Música)

¡Voy genial!

(CHISTAN)

(TODOS) ¡Tú puedes, vamos, Bobby!

-¿Cómo se te ha ocurrido la idea de hacer un mercado de pega?

El mercado es el único lugar en el que Bobby se puede relajar

y ser más listo.

¡Va a aprobar de calle!

Bueno, vale, esa respuesta no era correcta

pero las 10 últimas lo eran.

-Estoy tan orgulloso.

-¡Hum! ¡Sí!

Orgulloso, deliciosamente orgulloso.

-Oye, Bobby, ¿tienes esos palillos con sabor a jalapeño que me gustan?

Pasillo tres.

(CHISTAN)

"Cómo entrenar a tu Carl."

(Música)

¡Esta noche va a ser chulísimo!

¡No sabía que se podía hacer acampada en el zoo y dormir allí!

Seguro que sí, la madre de Sid se ha portado muy bien.

Qué ganas tengo de ver a Keyon, el dragón de Komodo.

¿Sabíais que los Komodo son los últimos dinosaurios

que viven todavía?

-Qué ganas de conocer a Bitsy, el elefante.

He traído su comida favorita.

-Y yo he traído la mía, cecina de vaca.

-Mete esto también.

Son para mi novia Priscila.

No tenemos tiempo para hacer de celestinas, Sergio.

Además, rompió contigo, tío.

-Es complicado.

(Música)

ZOO DE GREAT LAKES CITY

¡Keyon, Keyon, Keyon!

¿Cuándo va a empezar la visita? Carl está como una moto.

Pronto, a mi madre le van las entradas dramáticas.

(Música)

(Aplausos)

Típico de mamá.

-¡Bitsy!

No volveré a lavarme esta mano nunca.

-Eh, niños, ¿estáis listos para divertiros?

-(TODOS) ¡Sí!

-Gracias por llevarme Bitsy.

(IMITA AL ELEFANTE)

Vuelve a casa, peque.

Empecemos con la visita nocturna, chicos.

-¡Muy bien, mamá, así!

-Nuestro conductor, Esteban, está en su graduación,

así que hoy le va a sustituir...

-¡El biconductor del mes en el metro, Stanley Chang!

Gracias, gracias.

Típico de papá.

Bien, solo tenemos una regla, no os separéis del grupo nunca.

-¡Eh, señora Chang!, ¿cuándo podremos ver a Keyon?

-Oh, lo siento, Carl, los dragones de Komodo son diurnos,

se levantan por el día y duermen por la noche, así que,

no vamos a visitarlo.

-(GRUÑE)

-No te preocupes,

esta noche vamos a ver muchísimos animales fascinantes.

-(TODOS) ¡Bien!

-Y empezaremos por... ¡Uh!

(Coche)

Cariño, ¿puedes frenar un poco?

-Estoy viendo hasta dónde puede llegar el buga que nos han dado.

-Bienvenidos a nuestro hábitat para monos.

Como sorpresa hoy podréis jugar con David, Peter, Nicky, y Michael.

La banda de The Monkees.

(Grillos)

¡Bah!, sois muy jóvenes.

(Música)

Vale, si cojo esto y esto y un poco de eso,

¡queda perfecto!

Es igualito que yo, bueno, no es tan guapo.

(RÍE)

-¡Huh!

(Música)

-¡Largo, mono!

¿No ves que estoy liado?

¡Oye, esa chuche es mía!

(GRITA)

Hasta otra, me voy a ver a Keyon.

(Música)

-De acuerdo, es hora de despedirse de los monos

y pasar a nuestra siguiente parada.

Vale, recuento rápido.

Uno, dos, tres, cuatro...

¡Hum!

Cinco. ¡Perfecto!

Bien, chicos, ¿quién quiere saludar a un hipopótamo?

(TODOS) ¡Yo, yo!

(Música)

-Creo que la exposición de dragones de Komodo es por aquí.

¡Ah!

Tranquilo, Carl, no le tienes miedo a un animalito.

(Rugido)

¡Pero a esto sí!

(GRITA)

Este barro huele raro.

(OLFATEA)

(GRITA)

¡No es barro, no es barro!

(Música)

¿Tú otra vez?

¡Vete, yo trabajo solo!

¡Ay!

Odio a los monos.

-¡Uy!, mira, Carl, una cría de perezoso.

Hum... ¿Qué? ¿Es que pasas de los perezosos?

Eso, ¿qué pasa, Carl?, estás muy callado.

Deberíamos disfrutarlo mientras dure.

(RÍEN)

(Música)

A lo mejor está por aquí.

¡Uoh!

Bonitas mofetas, no os preocupéis, yo solo estoy de paso.

¡Uf!

¡Mono!

¡Para!

¡Esta es mi cecina!

-(GRITA)

-¡Uh!

Por lo menos la peste de las mofetas tapa la de la caca.

-¡Eh, mira Carl!

¿Esa no es Priscila la novia de Sergio?

La exnovia.

Qué pico de oro tiene el tío.

(RÍEN)

-¡Carl, venga, mira!

-Oh, a Carl se le ha caído la cabeza.

-(TODOS) ¡Oh!

Ya sabía que no podía estar tan callado.

¡Se habrá escaqueado para ver a Keyon!

Quedaos con el señor Chang y terminad la visita.

¡Yo le encontraré!

(IMITA A UN ELEFANTE)

-Bueno, ¿quién quiere ver lo rápido que corre este cacharro?

-¡Chachi, un mapa del zoo!

Ahora sí que encontraré a Keyon.

¡Uy!

¡Eh! ¡Devuélvemelo! ¡Lo necesito yo!

¡Ja! Hay que ser más rápido para ganar a Carl.

-(GRITAN)

-No, jirafa no.

-(GRITAN)

-¡Anda!, el dragón de Komodo está en esa dirección.

Gracias, jirafa.

-(RÍE)

-Ah..., jo, luego voy a necesitar un buen baño.

KEYON, DRAGON DE KOMODO

No está, vamos, Bitsy, tenemos que rastrearlo.

(Música)

Son recientes, no puede andar lejos.

Ve al paraíso panda y yo miraré en aventura africana.

Vale, como hemos ensayado.

(Música)

¡Hum!

(Música)

¡Bingo!

-¡Oh! ¡La poli del zoo!

¡Nos han pillado!

¡Mono, a esconderse!

(CHISTA)

(Música)

¿Cómo puedes ponerte a comer ahora?

(Ruido)

-¿Eh?

-¡Eh! Eso sí es usar el coco, mono.

A lo mejor no eres tan mal compañero.

¡Sí! ¡Lo logramos!

¡Mira, allí está Keyon!

¡Eh, Keyon! ¡Despierta!

¡Soy Carl, tu futuro mejor amigo!

-(RONCA)

-¡Eh! ¡Despierta!

¡Cógela, lagarto!

(Música)

(IMITA LAGARTO)

Mono, ¿vas a ayudarme con esto?

Mono, pero ¿qué estás haciendo? ¿Eh?

Pasa de la cecina, ¡lárgate!

¡Vete de ahí, mono!

¡No estoy jugando!

(Música)

Sé que me voy a buscar un problema, pero...

¡Socorro, auxilio!

¡Polis del zoo, alguien!

-Carl, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?

-Estoy bien, es por el mono.

¡Keyon, se lo va a comer por mi culpa!

-Tranquilo, yo me ocupo.

Bitsy, cuida de Carl.

(Música)

(GRITA)

¡Corre!

(Música)

-¡No puedo mirar!

(Música)

-¡Busca!

¡Oh, hala! ¿Cómo puedo trabajar de eso?

Con una solicitud de trabajo, qué obvio.

Era tan grande como este tren,

sus dientes eran como una cabeza

y justo en el momento en que se iba a zampar al mono

la señora Chang ha entrado ¡y lo ha salvado!

¡Es como una domadora de dragones!

-(AMBAS) Típico de mamá.

-Le habría ayudado pero no llevaba los zapatos adecuados.

Ajá, claro, Carl.

Nos alegra mucho que estés bien.

Y a mí, pero creo que debemos tener una charlita, Carl.

-Siento no haberme quedado con el grupo, señora Chang.

Si va a llamar a mis padres

para que vengan a buscarme lo entenderé.

-Podría hacer eso...

Pero tengo otra idea.

¿Quieres ayudarnos en el zoo por un par de días?

Así sabrás más cosas de los animales y por qué tenemos normas.

-¡Oh! ¿De verdad? ¡Yo encantado!

¿Puedo dar de comer a Keyon, o darle un baño?

-Ya pensaremos en algo.

-¡Sí!

-¿Ese es tu castigo?

Yo también quiero ayudar.

Mira, no estoy con el grupo.

-Vale, CJ, tú también.

¿Listo para despedirte de tu amigo?

-Adiós, mono, me alegra que no te comiera el dragón.

-Muy bien, vámonos para el campamento.

¿Estáis todos listos?

-(TODOS) ¡Campamento, campamento, campamento!

-¡Priscila, dime algo, he cambiado!