"Echando humo."

(Risa)

Me he hecho con tu tren y con todo el tesoro que guarda.

No tan rápido, el dragón.

(LUCHA)

(Rana)

-Hola, Carl, ¿quieres tomar el té con nosotros?

-Eso es para críos.

-Bueno.

Total, no queríamos jugar contigo. -Pues vale.

-Oye, Adelaide ¿quieres darte un paseíto en metro con tu padre?

Podrás estar en la cabina del conductor.

-La cabina del conductor. -No sé, papá.

Ya he ido contigo un montón de veces.

-Puedes tocar el claxon y decir los anuncios.

Es más, hasta puedes traerte a un amigo si quieres.

Si viene, verás cómo se sorprende con tu viejo, que además,

resulta ser dos veces el mejor conductor del mes en el metro.

-Me lo pensaré.

-Jo, cómo está el patio.

-En fin, me voy. El metro tiene que llegar a la hora.

Oye, Adelaide. Me ha entrado sed así de repente.

A lo mejor podríamos tomar ese té que dijiste.

¿No has dicho que no querías jugar conmigo?

-Estaba de broma.

Me encanta el té.

Y si luego hay tiempo, podríamos irnos al metro.

No pasaría nada, pero a lo mejor...

-Bien, tengo el sombrero perfecto para ti.

-Metro, allá que voy.

-Lord Carl, qué detalle que quiera tomar el té

con nosotros en el jardín.

-Sí, vale.

Perdón. Estupendo.

Me gustan los trenes... Digo los tés. Buen provecho.

(TOSE)

¿Pero qué es esto?

-Es té, Carl.

Creí que te gustaba el té.

-Me gusta, claro, pero podríamos jugar a otra cosa.

-Ya sé una cosa que te va a encantar.

Vamos, princesa Carl.

Ranita dos no se convertirá en príncipe si no lo besas.

-Mira como no creo que sea buena idea.

-No me he lavado los dientes.

Qué asco.

-Ranita dos odia el mal aliento,

pero hará una excepción para convertirse en príncipe.

-"¡Chup, chup, pasajeros al tren".

-Tú puedes hacerlo, Carl.

(TOSE)

Ay, Ranita dos no se ha transformado.

No lo has hecho bien, Carl.

Bésala otra vez, pero con ganas.

-No. -Otro juego, atrápala.

-¡Oye, esto...! ¡Ah!

(TOSE)

¡Se acabó! ¡Te vas a enterar, ranita!

(GRITA)

-La pillé. ¿Estás bien, Carl?

-Mejor que nunca.

Pero oye, me está entrando hambre,

así que, a lo mejor, no sé, podríamos comer con tu padre.

-Toma, unas pasas. Pero date prisa,

porque ahora podríamos jugar a lo que más te gusta:

el halcón del fuego.

-Me gusta el halcón del fuego.

¡Así no es como juego yo al halcón de fuego!

-Ya te tocará. (CARRASPEA)

El dragón dejó a la princesa atada cuando empezó a llover.

(SE QUEJA)

Y luego llegó una helada.

¡Ay, ay! Oye, córtate con los efectos especiales.

-Pero si me falta la luz de barro. -¿Eh?

¡Ah!

(TOSE)

¡Eh, eh, eh! ¿No podemos jugar algo que no necesite tan mal tiempo?

-Ya sé, podemos hacer de casados

y ranita dos podría ser nuestro bebé rana.

-Vale, y cuando acabemos,

podríamos llevarnos al niño a dar una vuelta al metro.

-Me encanta. Demos el sí quiero.

-¡Pero antes, desátame!

-Ay, es el primer viaje en metro de nuestro pequeñín.

-Hola, Carl, hola, Adelaide.

-Soy la señora Casagrande, Chang, conservo mi apellido.

-Carl, ¿un anillo de caramelo? Cuánto derroche.

-¿Qué dices, ranita dos? ¡Ah!

¿Quieres que papaíto te lleve a la cabina del conductor?

-Papaíto tiene que cambiarle el pañal primero.

-No, eso no es verdad.

Creo que ranita dos prefiere que lo haga mamá.

-Mamá está cansada de trabajar en el tribunal supremo.

(RÍEN)

¡No olvides la crema del culito, El pañal le roza.!

(RÍEN) -¡El pañal le roza!

-Lo siento, ranita, necesito una distracción.

¡Oh, no, nuestro bebé rana se ha perdido!

Tenemos que encontrarlo. -¿Qué? ¡Ranita dos!

(CROA) -De eso nada, so rana.

-¡Oh!

(CROA)

Disculpen...

(GRITA)

(GRITAN)

Venga, Carl, tenemos que encontrarla.

¿Eh? ¿Carl? -Hola, señor Chang.

Adelaide me ha dicho que podía entrar a ver la cabina.

-Bueno, sube a bordo.

-¿Será traidor? Ha estado manipulándome.

-¡Vaya, cómo brilla el panel de control, señor Chang!

-Ah, lo pulo todas las mañanas.

(ALGUIEN GRITA) ¡Una rana!

-Carl, ¿has oído algo? -No.

Pero ¿esos son sus premios del metro?

-¡Ah! ¿Estas bellezas? Sí, tengo dos premios.

Son chulos, ¿verdad? (TREN) "Chup, chup, ganador."

¡Uh!

(ALGUIEN GRITA) ¡Atrás, bicho pegajoso!

-Parece una conmoción,

o como me gusta llamarlo: una locomoción.

Jo, cómo está el patio hoy.

Enseguida vuelvo. No toques nada.

Sobre todo, los premios.

-Hola, Carl, mira qué palanca más mona.

¿No quieres tirar de ella?

-Carl, ¿y si pulsas este botón? -No, pulsa este.

(TODOS) Eh, Carl, Carl, Carl...

-Tú pulsa alguno.

-¡Ya está bien, tren!

-Hay tantos botoncitos...

¿Seguro que no quieres pulsar ninguno?

Como este botoncitos rojo.

Un toquecito no hace daño.

-El señor Chang me ha dicho claramente que no toque nada.

-Oh, qué lástima.

Entonces, toca el que tengo en la cabeza.

-Vale, ¿qué es lo peor que podría pasar?

Oh, oh...

Uh, vale, eso era el aire acondicionado.

No es para tanto.

Creo que si pulso este botón de aquí...

"Reproduciendo 'Choo Choo Mix'." (GRITA)

-¿Por qué está tan alta?

¡Ah, apágate, apágate, apágate!

¡Ah, tengo que arreglar esto!

(MEGAFONÍA) "Este tren pasa a velocidad exprés".

-¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Párate, para!

(TODOS EXCLAMAN)

-¡Mantengan la calma!

Estoy "en-tren-ado" para estas emergencias.

¡Ay!

(GRITA)

(GRITA) Uy, qué blando.

-El señor Chang no volverá a dejarme entrar en su tren.

Sé quién puede ayudarme.

(GRITA)

(RÍE)

Adelaide, ¿cómo puedo parar este trasto?

-¿Qué dices, ranita dos? ¿Que no oyes nada? Yo tampoco.

-Adelaide, por favor, te necesito.

-Lo siento, solo ayudo a amigos

y no a los que se aprovechan para conseguir cosas.

-Lo siento mucho. ¿Podrías ayudarme, por favor?

(SUSPIRA) -Vale.

(GRITA)

-Así que has subido el aire,

has puesto el "Choo Choo Mix" de papá

y has mandado el tren a la vía exprés.

Tiene remedio.

-¡Hala! Qué bien se te da.

-Normal,

soy bicampeona de los conductores juveniles del metro.

(TODOS GRITAN)

-Ay, no lo ha visto nadie.

-"Ven a la ciudad", dijiste. "Lo pasarás bien", dijiste.

Yo quería ir a Villa es la leche.

-¡Ah! Carl, ¿qué ha pasado? Te dije que no tocaras nada.

-Perdón, papá, ha sido un accidente.

Pero lo arreglamos y Carl salvó tus premios.

¡Ah, ah, mis pequeños!

O sea, mientras que todos estén bien...

-Me cuesta muchísimo decir esto, así que lo dirá él.

Gracias por dar la cara por Carl.

Molas mucho más de lo que él pensaba.

A él le gustaría ser tu amigo. -¿De verdad?

-Sí.

Hoy me has salvado las castañas y yo me he portado como un ceporro.

Pero tengo una forma de compensártelo.

Superprincesa, es la hora del té.

-¡Tomar el té con héroes es lo mejor!

-¡Oh! -¡Una damisela en apuros!

-Tranquila, ranita dos.

(AMBOS) ¡Adelaide y Carl van al rescate!

-¡Oh!

(RANITA DOS DA UN BESO) (GRITA) Beso de rana.