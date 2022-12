(Pitidos)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos, # menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír. ¡Venga!

# -Ven conmigo. # -¡Casa grande!

# -Mucha vida... # -¡Casa grande!

# -Entretenida. # -¡Casa grande!

# Mucha risa. # ¡Casa Grande!

# ¡Somos familia! #

"Del roce al cariño".

(Música)

(LLORA)

Oye, tía Frida, ¿estás bien?

Estoy bien. Es que me emociono siempre que veo a Camila.

(TELEVISIÓN) "Antes estábamos enamorados,

pero ahora solo discutimos".

-(COTORREA) Como yo con Priscila.

Dice que soy adicto a las compras.

(TELEVISIÓN)"Ay, mis corazones, cuando volvamos,

¿habrá reconciliación o ruptura?".

(PÚBLICO) "¡Ruptura, ruptura, ruptura!".

"¿Su relación pasa por apuros? Oh, fíjese en estas señales.

¿Riñas excesivas?".

-Héctor, ¿por qué estás comiendo otra vez?

¡Vamos a cenar! -Es un aperitivo.

"¿Limpieza pasivo-agresiva?".

Lo ensucias todo.

-Ay.

"Y la señal más importante de todas,

dormir en el sofá".

Todos fuera del sofá. Tengo que hacerle la cama a Héctor.

"Si todo esto les suenan, no desesperen.

Llamen a mi número de ayuda ahora".

(Ladridos)

(Pájaros)

Chicos, tenemos un problema.

Me parece que el abuelo y la abuela no se llevan

demasiado bien.

Anda.

Claro, si llevan casados como un millón de años.

Pero están mostrando todas las señales.

No quiero jugármela en esto.

Podríamos hacer algo para revivir su romance.

Ah, ¿y si les convencemos para que hagan cosas bonitas

el uno por el otro? ¡Perfecto!

Mil tres, mil cuatro...

Camila dice que las parejas ejercitadas

siguen juntas.

Ay, falta, falta, falta.

-Roberto, salgo a unos encargos y, luego, a echarme la siesta.

Ya que sales, a lo mejor podrías comprar

unas flores para la abuela.

Hombre, aunque tuviera tiempo,

¿por qué debería gastarme un dineral en algo que se marchitará?

Para que tu matrimonio no lo...

Tienes razón, abuelo. Puedes escribirle una canción.

Ya le escribí una muy bonita.

# Oh, mi amor,

# deja de chincharme. # (RÍE)

Hola, abuela. El abuelo estaba presumiendo

de tu rico mole. ¿A que sí?

Ya te digo. ¿Podrías hacerle mole para cenar?

Se tarda horas en hacerlo

y tengo que desatascar el desagüe del apartamento 4D.

Esas chicas tienen tanto pelo...

Os veo cuando termine.

Esto no sirve.

Están demasiado ocupados para tener detalles.

Entonces habrá que desatascar sus agendas.

"¡Ruptura, ruptura, ruptura!".

Oye, abuela, descansa un poco. Déjanos tus tareas.

También nos ocuparemos de eso, abuelo.

(AMBOS) ¿De verdad? Ahora podéis salir a hacer

algo divertido o romántico.

Como un picnic en el parque o ir en carruaje.

Gracias, mija. Héctor, me voy a la ferretería.

Adiós. Y yo a las sillas de masaje del centro comercial.

(FORCEJEO)

(Golpe)

Vale, ¿a qué ha venido eso?

No van a revivir su romance si no pasan tiempo juntos.

"¿Tu ser querido ya no pasa más tiempo contigo?

Llama a Camila ahora".

Ya sé. ¿Y se les organizamos una cita sorpresa?

Cutre. Tengo una idea mejor.

Me disfrazaré de ninja y haré como si fuera a robar el mercado.

Así el abuelo tendrá que salvar a la abuela y ella se pondrá:

"Oh, Héctor, qué valiente eres".

Oye, Carl, esa es una idea terrible.

Sabes que eso es ropa sucia, ¿verdad?

Abuela, alguien está enamorado de ti.

-Oh, qué lindas flores.

"Acompáñame en una cena elegante a las seis en el cuarto secreto.

Con amor, Héctor".

Qué romántico.

Me iré preparando. Haceos vosotros la cena.

Vamos, coged la comida e id bajándola.

Vamos, vamos, vamos.

Hola, abuelo. (GRITAN)

Ya nos ocupamos nosotros. Tienes que prepararte.

¡Eso! La abuela se ha pasado el día preparándote una cena romántica.

¿En serio? Ya era hora.

Solo tenemos que adecentarte un poco.

"Gel para cabello".

"Antipiojos".

(CANTANDO) Allá voy, mi corazón de melón.

¡Ay! (GRITA)

"Amor".

Lo has dejado espectacular. Ya vienen.

Ya vienen. Tenemos que escondernos.

-Mmmm... Oh... Mmmm...

-Hola, señorita bonita.

-Qué guapo.

-Querida, la comida parece deliciosa.

-Sí, casi tan buena como la mía.

-Así es, la has hecho tú. -¿Qué?

Ay, es la canción de nuestra boda.

-Qué recuerdos.

No has envejecido ni un día, mi flor.

(RÍEN)

Ay... Funciona.

Brindemos por el amor de mi vida y los mejores años...

-¡Quietos! ¡Esto es un atraco! ¡Dadme vuestro dinero

y nadie se llevará un golpe de karate!

(GRITA) -¡Uy!

-(GRITA)

¡Héctor!

-(GRITA)

Uy, ay, ay, ay. -Eso es, tú sigue corriendo.

Gracias por salvarme, mi amor.

-¿Salvarte? Estaba evitando que le pasara nada a la comida.

-Ah... -Uy.

¡Rosa, por favor!

Carl se las va a ver conmigo por esto.

Nos ha reventado el plan.

¿Y ahora qué? Hemos hecho de todo. No tiene remedio.

-No desesperéis. Llamad ahora.

¿Qué estás haciendo? ¡Llama de una vez!

Espera, ¿por qué no se me había ocurrido?

Hay una persona que puede salvar el matrimonio de nuestros abuelos.

¡Camila!

Tengo muchas ganas de ver tu función escolar, mija.

-Y yo, pero ¿por qué no es en tu colegio?

Oh... Ah... Querían variar un poco. (RÍE)

¿Señores Casagrande? A maquillaje.

¿Podemos arreglar este brillo? Y hay que adecentar la cara de mamá.

-Ay, ¿qué es esto?

Ah... Eh... Es una obra con participación del público.

(COTORREA) Menos mal que soy fotogénico.

(COTORREA) Sergio, ¿qué pintas tú aquí?

(COTORREA) ¡Tengo que conocer a Camila!

Dicen que ayuda a aves.

Vas a cargártelo todo. Priscila tendrá que esperar.

(Música)

Parece que van a empezar.

Vamos a vuestros asientos. Esta canción me suena.

(PÚBLICO) ¡Qué ambiente!

(Vitoreos)

¿Esto no es el escenario? Vuestros asientos están aquí.

Los mejores del teatro.

(PÚBLICO) ¡Camila, Camila! ¡Bravo! ¡Sí!

¡Hola, mis corazones!

(PÚBLICO) ¡Bravo, Camila! ¡Bien!

Les presento a una pareja que tiene problemas

para salvar su largo matrimonio.

Den la bienvenida a los Casagrande,

una pareja cuya relación está pasando por un bache.

-¡Oh, no!

(LLORA)

-Díganme, ¿cuándo les empezó a ir mal?

-¿Esto es la obra? ¿Quién es esta triste metiche?

-Es Camila. ¿Es que vives en una cueva?

-Rosa, noto en usted una cierta furia. ¿Me equivoco?

(PÚBLICO) ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Fuera!

-Es mi voz normal

-¿Seguro?

¿O a lo mejor le molesta un poco que Héctor se deje llevar

pasando todo el día en casa en ropa interior?

(PÚBLICO) ¡Esto es increíble! ¡Qué asco! ¡Qué asco!

¿Se lo dijiste tú?

Yo rellené el cuestionario que me pasaron.

Eran unos shorts que ella encogió.

No encogieron, tú engordaste.

(PÚBLICO) ¿Qué dice? ¡Qué vergüenza!

Esconde tentempiés en sus zapatos. Lo he visto.

-No, no es verdad.

(PÚBLICO) ¡Ohhh! ¡Yo haría lo mismo!

-¿Cómo no se me habrá ocurrido?

O sea... ¡Buuu! ¡Debería darte vergüenza!

-Parece que su problema de control hace

que Héctor no se sienta varonil.

-¿Control? ¡Yo no voy por ahí controlando a nadie!

Levanta, Héctor. Nos vamos.

-Deja de decirme lo que debo hacer, señora mangoneadora.

(PÚBLICO) ¡Héctor, Héctor, Héctor, Héctor!

-¿A quién llamas mangoneadora, señor apestoso?

-¿Qué opinan ustedes?

¿Esto puede acabar en reconciliación o en ruptura?

(PÚBLICO) ¡Ruptura, ruptura, ruptura!

-(LLORA) ¿Por qué?

Tenemos que hacer algo. Se nos ha ido de las manos.

¡No! ¡Basta! Esto es por mi culpa.

Os traje para salvar vuestro matrimonio,

pero solo lo he empeorado.

Abuelo, abuela, antes erais muy felices.

No rompáis, por favor.

(AMBOS) ¿Eh? (RÍEN)

¿Romper? ¿De dónde sacaste una idea tan ridícula como esa?

Teníais todas las señales.

Limpieza pasivo-agresiva, el abuelo durmiendo en el sofá...

No era pasivo-agresiva, solo estaba limpiando.

Y a Héctor le gusta dormir en el sofá.

-Cierto, está cerca de la cocina.

-Ronalda, tu abuelo no podría sobrevivir un día sin mí.

Yo lo quiero y no importan los días que se pase sin ducharse.

-Sí y yo quiero mucho a Rosa, aunque tenga los pies como un barco.

(PÚBLICO)

-Puede que discutamos para desahogarnos,

pero seguimos siendo felices.

(PÚBLICO) ¡Ohhh! ¡Bravo! -Bueno, ya lo han visto.

"Solo hacía falta un poco de comunicación

y un poco de orientación de Camila.

Volvemos en unos minutos con...

algo".

(LLORA) Qué bonito.

-Oigan, me alegro por ustedes,

pero nos quedan 15 minutos y no tengo más parejas que salvar.

En eso yo puedo ayudar.

Volvemos con una nueva pareja que está pasando por apuros.

Cuéntennos más.

-(COTORREA) ¿Lo ve? Siempre me hace el vacío.

"Un paso en falso".

(Música)

Hola, chicas.

¡Ay!

Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu.

¿No eres ya mayorcita para estar jugando

a las princesitas?

Habló don Calzochucuchucu. (GRITA)

(Tren)

¡Mamá! -(CHISTA) Los dos.

Carlota, vuelve al taburete que quiero terminar con la falda

para la actuación de primavera.

¡No puedo creer que vaya a hacer baile folclórico

con mi niña! (GRITA)

¿Qué es el baile "folcloco"? (SUSPIRA)

(RÍE) El baile folclórico es una danza de pasión mejicana.

Ha sido una tradición familiar durante generaciones.

Cuando se hace bien, puede hacerte llorar...

y reír, ja, ja, ja,

¡y sentir! -(COTORREA) Eso lo he sentido.

Parece peligroso. Me gusta.

Antes de bailar, tienes que comer para estar fuerte.

(GRITA)

(GRITA)

¡Mija!

-No muevas ni un músculo, tengo mi aloe vera.

Ay, abuela, ni siquiera he dicho dónde me duele.

Tranquila, lo echaré por todas partes.

Carlota, cuánto lo siento. ¿Estás bien?

(Crujido)

¡Ay! Creo que me he torcido el codo.

¡Ronnie Anne, no vuelvas a montar en patinete por la casa!

-Tenemos que llevarte a un médico para ver si aún puedes bailar.

O sea... ver si estás bien.

Lo estaré, mamá, pero creo que no podré bailar.

(LLORA) -¿Quién ha hecho llorar a mi mamá?

Se va a enterar.

-Estoy bien.

Nuestra tradición se... muere. (LLORA)

Mmm... Yo podría bailar contigo.

¿Estás segura, Ronnie Anne?

El baile folclórico es muy difícil de aprender.

Seguro que no me cuesta nada.

Y mola aprender una tradición de la familia.

(LLORA) Sería todo un honor para mí enseñarte.

(TODOS)¡Bien!

-No metas la gamba. Como la vuelva a ver llorando

no me detendré ante nada para hacer...

¡Uy, ya están mis bolitas de queso!

Esto estará chupado.

Mis pasos de John Kuon me vendrán bien.

Uo, uo, u, u...

(Bocina)

No, olvida todo lo que sabes sobre la danza.

Empezaremos con esto.

-(COTORREA) ¡Eh, buscaos otro sitio para dormir!

¿Qué tiene que ver un trineo de fútbol con el baile?

Tenemos que fortalecerte.

Menos hablar y más empujar.

-(COTORREA)

-¿Qué estáis haciendo los dos aquí? ¿Jugar al fútbol?

Prácticas de baile.

Tradición familiar.

A mí no me pareces una bailarina.

Solo quiero... ayudar a la familia.

Es largo de contar. Tengo tiempo.

-¡Empuja, empuja, empuja! -¡Ay, mi maíz!

-Ahora trabajaremos tu equilibrio.

Ten, sujeta esto. No tires ni una gota.

Espera... ¿Qué? (GRITA) ¡Dele, señor Chang!

-(TODOS) Ohh.

La camomila... Perdón. Tradición familiar.

Oh, muchas gracias.

-Ahora, mija, pasamos a la siguiente fase.

Vas a ponerte esto.

(Música)

-¿Es que no puedo hacer la siesta en paz?

¿A qué viene la bolsa de patatas?

¿Y qué hay en los bolsillos? ¿Es harina de trigo?

Sí. ¡Masa!

Los trajes folclóricos pesan más de lo que parecen,

así que he creado este vestido para prepararte.

¡Ay!

Si puedes bailar con él, podrás con el baile folclórico.

Comencemos.

(Música)

-(COTORREA) ¡Es una masacre! ¡Sálvese quien pueda!

(TOSE)

Olvidemos el traje de masa, ¡es hora de ponerte el de verdad!

Sí que son... coloridos.

Oh, pero este mola bastante.

Ese pertenece a mi prima Esmeralda, era una rebelde.

No hablemos de ella ahora. No, vas a llevar algo mucho mejor.

¡Mi primer vestido!

¡Sabía que te encantaría,

ya verás cuando lleves el maquillaje!

¿Maquillaje?

La siguiente parte del entrenamiento consiste

en poder hacer esto.

¿Aguantarme un pedo?

No, sonreír.

Las bailarinas deben transmitir

la alegría del baile folclórico siempre.

Así que no dejes de sonreír.

Aunque te duelan los pies, tengas los brazos cansados...

O alguien haga ruidos como si fuera un animal en primera fila.

Pase lo que pase, tienes que mantener esa alegría.

(RÍE) Practiquemos.

Vale, Carl, ¡te toca!

-(RÍE)

Hola, Ronnie Anne, bonito traje.

¿Querías parecerte a una uva enorme? (RÍE)

-Mantén la alegría, no te perturbes.

-Ah, he cogido prestado tu monopatín, no te importará.

Y también cogí tu móvil. (RÍE)

Voy a subir esto.

-Mantén la alegría.

-Bueno, os dejaré a vosotras con lo vuestro.

Tengo que terminar de leer tu diario.

Acabo de llegar a lo de John Kuo.

¡Ahí va! Esto no es para todos los públicos.

(RÍE) Ay...

Puaj, ¿por qué me metería en este charco?

La tía Frida se pasa, Lalo.

No aguanto más.

(RÍE)

(SSUPIRA) Pero no puedo rajarme.

Y Carlota se hizo daño por mi culpa. Tendré que apechugar.

Buen trabajo hoy, mija.

Pero no creas que mañana te lo voy a poner tan fácil. (RÍE)

Vas a practicar con esto.

Ah...

Vale, ni en sueños se cree que yo voy a llevar esto.

"Muy bien.

Y arriba. Rompe ese techo de cristal.

Eres una guerrera, una diosa, una...".

¡Mentirosa! ¡Ay!

Te equivocas, era el otro codo. Emmm...

(SUSPIRA) Lo siento, no tenía la intención de mentir,

pero cuando me tiraste del taburete, vi la oportunidad.

¿Cómo has podido hacerme esto?

No pensé que fueras a ocupar mi lugar,

es que no aguantaba el entrenamiento de mamá.

¿Qué me vas a contar? Esto no mola, prima.

Tú tendrías que bailar con la tía, no yo.

Tienes que decirle la verdad. O...

buscar la forma de sacarte de este atolladero. Un accidente.

¿Y entonces nadie bailará con la tía?

No sé yo... Sabes lo mucho que le importa esto.

No olvides que no somos las únicas Casagrande

que saben bailar.

¿Qué? ¿Es... mi madre? ¡Ay!

Carlota, ¿seguro que esto saldrá bien?

Confía en mí.

¡Familia! ¿Quién quiere pepinos con chile?

(Barullo)

Vamos allá. Esperad, ya os los llevamos.

(Crujido)

(GRITA)

¡Oh, no! ¡Ronnie Anne, tu pie!

-¡Ronnie Anne! -¡Oh!

-¿Estás bien? -¿Qué ha pasado?

Ronnie Anne, lo siento muchísimo.

(IMITA CRUJIDO) Uh, suena roto.

En ese caso, ya no podrás bailar.

Perotenía tantas ganas de hacerlo y he estado ensayando tanto...

Déjame ver la herida.

Ay, mamá, me duele cuando tocas.

No creo que esté roto. Pero puede ser un esguince.

(SORPRENDIDOS)

-¡Héctor, trae el aloe vera!

-(LLORA) ¡No hay manera de que salga nada!

¿Por qué el arte tiene que ser siempre tan cruel?

Lo siento, tía Frida.

Ojalá hubiera otra persona que pudiera bailar contigo.

Ya sabes, como alguien de nuestra familia

que bailaba antes...

Ah, espera, yo podría hacerlo.

¿Qué opinas, Frida? -(LLORA) Sí, sí.

Con eso quiere decir que sí.

Una sopita rica para Ronnie Anne.

Un té caliente con galletas para Carlota.

No tardaréis en curaros.

¿Lo ves? Y nadie se ha enterado de nada, prima.

(SUSPIRA) Reconozco que es mejor que llevar zapatos de cemento.

Pero... me pregunto cómo le irá a mamá.

Estará bien, es una veterana.

Además, mi madre es feliz y a la abuela le gusta ayudar.

Así ganamos todas, todas, todas.

¡Abran paso!¡Está herida!

¿Saben alguien de una enfermera para la enfermera?

-¡Ay, se acabó el aloe vera!

¡Mamá! ¿Qué te ha pasado?

Tropecé y me hice daño en la rodilla.

Es un desgarro del LCA o una dislocación lateral.

-En cualquier caso, tendrás hambre. -¡Uy!

-Aquí hay sopita para dar y tomar.

-(LLORA) ¡Estoy maldita!

Tía Frida, no es cierto.

No puedo creer que este sea el primer año

en el que nuestra familia no puede bailar.

¡Perdón, antepasados!

¡La tradición del baile folclórico ha muerto!

¡Y todo es culpa mía! (LLORA)

Bueno... No exactamente...

Hay algo que deberías saber. ¿Eh?

(SORPRENDIDA) ¡Nuestros antepasados te han curado!

No, no, no me hice daño.

Fingí que me lo hacía para no tener que bailar contigo.

¡Oh, Ronnie Anne! ¿Qué dices?

¿Cómo has podido...? Vale, yo también fingía.

¿Qué? -(COTORREA) Se destapó el pastel.

-¿Pero por qué? Creía que os gustaba bailar.

¡Nos gustaba!

Pero entre el vestido con bolsas de masa,

lo del trineo y los zapatos de cemento...

Era demasiado fuerte, mamá.

No queríamos acabar con la tradición.

Lo sentimos mucho. No, lo siento yo.

Lo que pasa es que me emociona tanto el baile folclórico,

el drama, la alegría,

la pasión. -(COTORREA)

Supongo que todo eso me vuelve loca. -(COTORREA) ¿Supones?

Bueno, la verdad es que todavía no ha empezado la actuación.

(GRITA ENTUSIASMADA)

"Universidad Chávez".

(Música)

-¿Eh? ¿A dónde fue María?

¿Y por qué se dejó las muletas?

¿Mamá?

A lo mejor yo también fingía,

pero al veros en el escenario, no pude evitarlo.

Eres de lo que no hay.

¡Mantened la alegría!

¡Mantenedla! -(RONCA)

(COTORREA) ¡Manteneos callados!