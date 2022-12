# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos

# un perro, un loro y amigos. # ¡Menudo mogollón!

# ¡Mucho te vas a reír! # ¡Ven conmigo!

# ¡Casagrande! # ¡Mucha vida!

# ¡Casagrande! # ¡Bienvenida!

# ¡Casagrande! # ¡Muchas risas!

# ¡Casagrande! # ¡Somos familia! #

"Los Casagrande"

"Como pez fuera del agua"

(Música)

Chicos, chicos, ¡la piscina de al lado

por fin ha abierto sus puertas!

¡Sí!

Me muero por saltar desde el trampolín.

He pensado en hacer

un triple parte espaldas y una zambullida ataúd.

Ay, mi hija, ¡Eso es muy peligroso!

Ponte esto.

(PITO)

Tranquila, abuela, como socorrista titulado,

me voy a ocupar de que estéis a salvo.

(PITO)

Tienes que masticar 50 veces antes de tragar.

Eh, coleguita, he comprado gorros a juego.

-Primero, yo nunca los llevo, y segundo,

tengo que ayudar al abuelo en el mercado.

¡Abuelo! Tápate, por favor.

Héctor, tu bañador está enganchado.

-Creo que antes me quedaba mejor, pero vale.

Familia, en honor a que es el primer día de piscina,

voy a cerrar el mercado.

¡Genial! Así nos acompañará Carl.

-Bueno, la abuela necesita que la ayude

con la cosa esa del fusible acuático.

-Eso no existe, hijo.

-Pues claro, era una broma.

El verdadero motivo por el que no puedo ir

es porque olvidé CJ que quería...

-Ir a la piscina cuanto antes.

¿Quién quien quiere jugar al tiburón y la presa?

-Tengo que broncearme el pico.

Está muy pálido.

-Oye, Carl, ¿por qué no quieres venir?

El año pasado fuiste el mejor de tu clase de natación.

-Sí. Por fin podrás demostrarnos tu nivel.

(RÍE) Claro.

¿Alguien puede pincharme?

"Piscina de Great Lakes City".

¡Sí! La piscina.

¡Sí señor!

¡Bomba!

(PITO)

¡Sin correr!

¡He dicho que no corráis!

¿Lo estás viendo?

El último es un gallina.

¡Gerónimo!

Carl, anda, vente.

-¡Cachis! He comido patatas.

Tengo que esperar 20 minutos.

Por unas pocas no pasa nada. Lo dice el socorrista.

La verdad es que me muero de hambre.

-Lo sabía. Menos mal que viene preparada.

Come, come.

Como socorrista titulado que soy,

yo haré de tiburón y vosotros haréis de presas.

Espera, Bobby, ¿eres socorrista titulado?

Porque ya nos lo has dicho un millón de veces.

-Carl, ven a jugar.

-No puedo porque todavía tengo hambre.

Métete.

No puedo porque hoy me he hecho el peinado perfecto.

No puedo chafarlo.

Pero si al mojarlo le darás un look con toque playero.

Porfa, necesitamos más presas.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Alguien se ha hecho caca en la piscina!

¡Qué asco!

-Código marrón, todos fuera.

Vale, en cuanto tiremos la caca,

tendremos que controlar muy de cerca la cloración del agua.

Bobby, deja de socorrer al socorrista.

Para esto no me pagan lo suficiente.

No pasa nada, señores.

Solo era una chocolatina.

-¡Es cierto! Y está bastante buena.

-Carlos, suelta eso.

Si quieres comer dulces, yo te compraré un helado.

-¿Quién quiere helado? ¡Invita mamá!

-Helados, y sin tener que nadar.

Punto para el más listo.

(RÍE) ¡Ya voy!

El helado puede esperar.

Es hora de que te pongas a nadar, primito.

-No, es hora de comer chocolate con virutitas por encima.

Carl, me zumba mi sentido socorrista.

Te entiendo. No te has mojado desde el otro verano.

Ya ha pasado un tiempo.

Solo necesitas un pequeño incentivo,

así que al agua, patos.

¡No, serio, no hace falta!

En cuanto toques el agua te acordarás de cómo se hace.

¡Socorro, socorro!

Eso es. Échala toda.

¿Qué ha pasado? ¿Un calambre?

¿O será por todo lo que has comido?

No, no es eso.

He mentido. No he aprendido a nadar.

Y espero que mis padres no se enteren

porque sino me va a caer una buena.

Pensaba que el abuelo

te había llevado a clases el verano pasado.

Ya... Sobre eso...

Vale, toma 20 pavos.

Recuerda, eres Carl.

¡Espera!

¡Perfecto! Conviérteme en una estrella.

¿Y entonces nunca aprendiste a nadar?

¿Pero por qué querías escaparte de las clases?

¿Qué?

¡Porque tenía miedo, ¿vale?

Y ahora esto me da mucha vergüenza.

Te entiendo muy bien.

Probar algo nuevo siempre asusta.

Reconocer que tienes miedo asusta aún más.

A lo mejor puedo enseñarte sin que lo sepa nadie.

¿Por qué te portas tan bien conmigo?

Bueno, la verdad

es que a mí me vendría bien otra mano.

No se atarme los zapatos.

(RÍE)

Lo dices en serio.

Pero si ya están atados.

Los ató mi mamá cuando yo tenía nueve años.

Llevan así desde entonces. Están muy prietos.

Bueno, tú me enseñas a atarme los zapatos y yo te enseño a nadar.

Gracias, pero no.

Solo tengo que aguantar el día de hoy

y me habré librado del problema.

-¡Adivinad, familia!

Me han hecho un descuentazo en los pases de la piscina,

así que vamos a venir todos los días.

-¡Vale, trato hecho!

¿Quieres el método de las orejas de conejo o el de la ardilla?

No sé, así de primeras no veo la diferencia.

Buen plan. ¿Olvidaste que estaba cerrada?

Para nosotros no. Soy socorrista.

(PITOS)

Vamos allá.

El agua no te arrastra hacia adentro, te mantiene a flote.

Haces dos orejas de conejo así.

¡Me encantan los conejos!

¡Señor conejo, no!

Vale, prueba nadar de espaldas.

Vaya, lo haces muy bien.

Un momento.

¡Carl, sé que este no eres tú!

Mete tu culo aquí.

¡Devuélveme el dinero que te he dado!

Tranquilo, te sujetaré, prometido.

Bien, vas muy bien.

¡Socorro!

¡Dijiste que no me soltarías!

¡Casi me matas!

Eres casi un asesino.

Carl, aquí no hay profundidad.

Puedes estar de pie.

Has intentado asesinarme.

No iba a dejar que te pasara nada.

Así es como se aprende. Tienes que quitarte el miedo.

Yo ya he perdido el miedo.

Eres tú el que no sabe enseñar. Me voy a casa.

No si me voy yo primero.

-¡Hagamos una foto grupal!

A la piscina, familia, todos en el agua.

-Pero... No puedo...

-Métete, hijito.

-Yo... No...

-No puedo aguantar mucho más tiempo en esta postura.

¡La foto de una vez!

(HABLAN A LA VEZ)

-No puedo meterme porque... Porque me he hecho caca.

No me siento orgulloso pero suele pasar.

-Otra vez...

Bueno, señores, código marrón. Salgan de la piscina.

-Gracias por hacerlo,

pero no hacía falta decir que la caca era tuya.

Oh, sí, es verdad.

Siento haberte llamado asesino.

Debería haberte hecho caso. En realidad eres buen profesor.

¿En serio?

Y tenías razón.

Todavía me da un poco de miedo nadar

pero si tú me perdonaras, ¿podríamos volver a enseñarnos entre nosotros?

Vale, suéltame antes de que nos vean.

Esto es un poco cutre.

Pasito a pasito.

(PEDO)

Uy. Perdón.

Recuerda. Nudo, bucle y rodea.

No pasa nada. Pasito a pasito.

Recuerda que el agua te mantendrá a flote.

¡Ya me sale! ¡Ya me sale!

¿Ahora cómo me levanto?

Nudo, bucle y rodea.

Nudo, bucle, y rodeo.

¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré!

Me he atado los zapatos.

Tenemos que pulir esos pasos de baile.

Lo estás haciendo genial, colega.

¿Estás listo?

Voy a soltarte.

¡Sí!

¡El último es un gallina!

-Cuidado, Carl.

Yo soy el tiburón ahora. Tengo hambre.

Estuvo bien lo que hiciste ayer por Carl.

¿Qué quieres decir?

Sé que le has enseñado a nadar.

Lo que no sabía

era que no sabías atarte los zapatos.

Le dije eso para que no pasara tanta vergüenza.

Por supuesto que sé atarme los zapatos.

Tengo 17 años, hermana.

(PITO) -¡Ya voy!

Esto no hacía falta. Soy socorrista titulado.

¡Uy! ¿Es otra chocolatina?

(PEDO)

"Aire acondicionado"

(Música)

Me voy a derretir -Esto es inaguantable.

Qué calor.

Estoy más asado que un pollo en un asador

y son las 9:00 de la mañana.

Ya llevo siete conjuntos. Ahora vuelvo.

Esto no puede ir a más.

-Va a ir a más.

Se espera que las temperaturas suban esta semana.

-¡Se acabó! Me voy de migración.

¿Ya he llegado a Alaska?

¡No lo aguanto más!

Voy a pedirle al abuelo que compre un aire acondicionado.

Buena suerte.

-Nietos míos, os traigo una sorpresa.

Polos heladitos.

Abuelo, ¿podrías por favor comprar un aire acondicionado?

Estoy sudando hasta por las cejas y yo no sabía que eso era posible.

¿Piensas que podemos comprarlo todo?

Un aire acondicionado vale un riñón.

-Abuelo, coge uno suyo.

-Niños, si no podéis vivir sin él,

tal vez deberíais ahorrar el dinero para uno.

-Tal vez sí.

O tal vez no.

¡Hala! ¡Sí que son caros!

Habrá que seguir con el ventilador.

Aquí va el conjunto número ocho.

Oye, esa es mía.

Puedes quedártela.

No puedo más.

No podemos seguir así.

A lo mejor deberíamos ahorrar dinero para un aire

como dijo el abuelo.

¿Quién tiene pasta?

Estoy tieso. Acabo de tunear mi carro.

"Chu chu"

Bueno, tal vez podamos sacar dinero...

¿Cómo?

Bobby, ponte a barrer la entrada del mercado,

mañana habrá un mercadillo en la calle.

Voy, abuelo.

Un momento. Un mercadillo. Ya sé. Seguidme.

"Almacén"

La vieja granizadora del mercado.

El abuelo acaba de arreglarla.

Podemos vender granizados en el mercadillo.

Buena idea, Bobby.

Los granizados lo petarán con este tiempo.

¡Soy un genio!

"Mercadillo del sol"

¡Raspados!

¡Granizados fresquitos, raspados!

¡Un pedido!

Aquí tiene.

-¡Esto sí que refresca!

-¡Ah!

¡Sergio! ¡Estás contaminando el género!

-Me da igual que sepa a pájaro.

Hace calor. Ponme tres.

-Eso. -Y a mí.

Chicos, se está formando cola.

Ya voy.

Vamos a pisar bien a fondo.

Eso no es bueno.

-¡Madre!

-¿Qué narices?

¡Apágala, Bobby!

Lo siento, el interruptor no interrumpe.

El abuelo aún no la había reparado.

Adiós a nuestro aire acondicionado.

No pasa nada.

Hay que pensar en otra forma de ganar dinero.

"Cambios de imagen"

¡Cambios de look, 10 dólares!

Un poco de rímel, un poquito de colorete...

Salude a su nueva yo.

-¿Cómo estoy?

(LLORA)

-¿Dónde está el espejo? Quiero verme.

-Globos de espada, cinco dólares.

-¡Quiero uno!

-Acérquense, tiren las botellas y tendrán un premio.

-Este juego se me da genial.

¿Pero qué? Venga ya, dame más.

Un momento...

¿Pegamento? Carl, serás timador.

Querrás decir timador forrado.

Vale...

Pues se acabó.

No podemos rendirnos.

Tiene que haber algo que podamos hacer.

-¿Este puesto qué vende?

Ya veo, vende asientos. Cobráis por sentarse.

Buena idea, niños, ¿cuánto cuesta uno?

En realidad es...

Cinco dólares.

Y vuelta al negocio.

"Puesto de asientos"

Vengan a sentarse.

El único puesto con asientos del mercadillo.

¡Es estupendo!

Oye, CJ, ve al mercado a por patatas fritas.

Cobraremos un plus por ellas.

A la orden, mi capitán.

-Sí, por favor.

Chicos, hay más clientes pero no hay asientos.

¿Y ahora qué hacemos?

-No hay sitio.

Larguémonos de aquí.

-Un momento.

No os marchéis. Vamos arriba a por más sillas.

-Ya podéis daros prisa. No siento las piernas.

-Aplicaos el cuento.

¡Sofá a la fuga!

-Cuando queráis...

-Por fin.

Es el mejor puesto de asientos del mundo.

Y puede que el primero.

-Pero el mercadillo está apunto de cerrar

y aún nos falta dinero.

No falta casi nada. Necesitamos otro asiento.

-Está claro. Mi culito necesita un asiento.

No nos quedan más asientos.

¿Qué podemos usar como silla?

A mí.

Lori y yo hemos hecho clases online de yoga juntos.

Mirad. La pose de la silla.

Su asiento le espera, Vito.

Un placer hacer negocios con usted.

Caray, con todo lo que he comido, habré engordado como 10 kilos.

Tú puedes, Bobby.

Sé la silla.

Ya siento el aire acondicionado.

(PEDO)

Y yo, arrepentimiento.

¡Sí!

(Música)

-Creo que me he partido la espalda.

No, no, no, no...

¡En el ojo no! ¡En el ojo no!

-¡Fuera, fuera, fuera palomas! ¡Fuera!

-¿Qué ocurre?

¿Por qué está nuestro salón fuera del salón?

¿Y qué está pasando aquí?

-Lo que pasa es que tu nieto no sabe hacer de silla.

¡Oiga!

-Voy a tener que volver al quiropráctico.

¿Quién va a pagármelo?

-Nosotros no.

Usted se sentó sobre Bobby cuando está claro

que no tiene ni un músculo en su cuerpo.

Las sillas también tenemos sentimientos.

-¿Alguien quiere contarme lo que está pasando?

Queríamos ganar dinero para comprar el aire acondicionado

y se nos fue de las manos.

Siento que se haya hecho daño, Vito.

Espero que esto pueda pagar sus facturas.

-"Grazie".

Necesitaré un aperitivo en la sala de espera,

un refresco para bajarlo y unos mentolados.

Y una de esas almohadas con forma de rosco.

Bueno, estamos sin blanca y se acabó el mercadillo.

-Menuda chufa de día.

Venga, chicos, vuelta al ventilador.

"Puesto de asientos"

-Mira, no tenéis el dinero, pero lo intentasteis,

y estoy orgulloso, por lo que yo os compraré

el aire acondicionado.

¿Qué? ¿En serio?

Sí, podemos usar los ahorros de la familia,

pero solo esta vez.

Gracias, abuelo, eres el mejor.

-Qué a gustito estoy.

Aquí estoy bien fresquito.

Abuelo, guárdate el dinero.

Tengo una idea.

Si podemos convertir a Bobby en una silla,

podemos convertir la granizadora en una idea adicionado.

-Pues me guardaré el dinero.

Lo siento, Sergio.

-Aguafiestas.

"Almacén"

(Música)

¡Oh no!

¿Por qué, mundo cruel?

(CARRASPEA)

Nos hace falta...

Ya no.

-¿Quién quiere aire acondicionado?

El abuelo y yo hemos convertido la granizadora

en un aire acondicionado.

Puede que huela siempre a hielo con frambuesa

pero sirve igualmente.

-Qué bien, magnífico.

-Aire acondicionado!

Me encantaría refrescar mi culito.