Aire condicionado

"Aire acondicionado"

(Música)

Me voy a derretir -Esto es inaguantable.

Qué calor.

Estoy más asado que un pollo en un asador

y son las 9:00 de la mañana.

Ya llevo siete conjuntos. Ahora vuelvo.

Esto no puede ir a más.

-Va a ir a más.

Se espera que las temperaturas suban esta semana.

-¡Se acabó! Me voy de migración.

¿Ya he llegado a Alaska?

¡No lo aguanto más!

Voy a pedirle al abuelo que compre un aire acondicionado.

Buena suerte.

-Nietos míos, os traigo una sorpresa.

Polos heladitos.

Abuelo, ¿podrías por favor comprar un aire acondicionado?

Estoy sudando hasta por las cejas y yo no sabía que eso era posible.

¿Piensas que podemos comprarlo todo?

Un aire acondicionado vale un riñón.

-Abuelo, coge uno suyo.

-Niños, si no podéis vivir sin él,

tal vez deberíais ahorrar el dinero para uno.

-Tal vez sí.

O tal vez no.

¡Hala! ¡Sí que son caros!

Habrá que seguir con el ventilador.

Aquí va el conjunto número ocho.

Oye, esa es mía.

Puedes quedártela.

No puedo más.

No podemos seguir así.

A lo mejor deberíamos ahorrar dinero para un aire

como dijo el abuelo.

¿Quién tiene pasta?

Estoy tieso. Acabo de tunear mi carro.

"Chu chu"

Bueno, tal vez podamos sacar dinero...

¿Cómo?

Bobby, ponte a barrer la entrada del mercado,

mañana habrá un mercadillo en la calle.

Voy, abuelo.

Un momento. Un mercadillo. Ya sé. Seguidme.

"Almacén"

La vieja granizadora del mercado.

El abuelo acaba de arreglarla.

Podemos vender granizados en el mercadillo.

Buena idea, Bobby.

Los granizados lo petarán con este tiempo.

¡Soy un genio!

"Mercadillo del sol"

¡Raspados!

¡Granizados fresquitos, raspados!

¡Un pedido!

Aquí tiene.

-¡Esto sí que refresca!

-¡Ah!

¡Sergio! ¡Estás contaminando el género!

-Me da igual que sepa a pájaro.

Hace calor. Ponme tres.

-Eso. -Y a mí.

Chicos, se está formando cola.

Ya voy.

Vamos a pisar bien a fondo.

Eso no es bueno.

-¡Madre!

-¿Qué narices?

¡Apágala, Bobby!

Lo siento, el interruptor no interrumpe.

El abuelo aún no la había reparado.

Adiós a nuestro aire acondicionado.

No pasa nada.

Hay que pensar en otra forma de ganar dinero.

"Cambios de imagen"

¡Cambios de look, 10 dólares!

Un poco de rímel, un poquito de colorete...

Salude a su nueva yo.

-¿Cómo estoy?

(LLORA)

-¿Dónde está el espejo? Quiero verme.

-Globos de espada, cinco dólares.

-¡Quiero uno!

-Acérquense, tiren las botellas y tendrán un premio.

-Este juego se me da genial.

¿Pero qué? Venga ya, dame más.

Un momento...

¿Pegamento? Carl, serás timador.

Querrás decir timador forrado.

Vale...

Pues se acabó.

No podemos rendirnos.

Tiene que haber algo que podamos hacer.

-¿Este puesto qué vende?

Ya veo, vende asientos. Cobráis por sentarse.

Buena idea, niños, ¿cuánto cuesta uno?

En realidad es...

Cinco dólares.

Y vuelta al negocio.

"Puesto de asientos"

Vengan a sentarse.

El único puesto con asientos del mercadillo.

¡Es estupendo!

Oye, CJ, ve al mercado a por patatas fritas.

Cobraremos un plus por ellas.

A la orden, mi capitán.

-Sí, por favor.

Chicos, hay más clientes pero no hay asientos.

¿Y ahora qué hacemos?

-No hay sitio.

Larguémonos de aquí.

-Un momento.

No os marchéis. Vamos arriba a por más sillas.

-Ya podéis daros prisa. No siento las piernas.

-Aplicaos el cuento.

¡Sofá a la fuga!

-Cuando queráis...

-Por fin.

Es el mejor puesto de asientos del mundo.

Y puede que el primero.

-Pero el mercadillo está apunto de cerrar

y aún nos falta dinero.

No falta casi nada. Necesitamos otro asiento.

-Está claro. Mi culito necesita un asiento.

No nos quedan más asientos.

¿Qué podemos usar como silla?

A mí.

Lori y yo hemos hecho clases online de yoga juntos.

Mirad. La pose de la silla.

Su asiento le espera, Vito.

Un placer hacer negocios con usted.

Caray, con todo lo que he comido, habré engordado como 10 kilos.

Tú puedes, Bobby.

Sé la silla.

Ya siento el aire acondicionado.

(PEDO)

Y yo, arrepentimiento.

¡Sí!

(Música)

-Creo que me he partido la espalda.

No, no, no, no...

¡En el ojo no! ¡En el ojo no!

-¡Fuera, fuera, fuera palomas! ¡Fuera!

-¿Qué ocurre?

¿Por qué está nuestro salón fuera del salón?

¿Y qué está pasando aquí?

-Lo que pasa es que tu nieto no sabe hacer de silla.

¡Oiga!

-Voy a tener que volver al quiropráctico.

¿Quién va a pagármelo?

-Nosotros no.

Usted se sentó sobre Bobby cuando está claro

que no tiene ni un músculo en su cuerpo.

Las sillas también tenemos sentimientos.

-¿Alguien quiere contarme lo que está pasando?

Queríamos ganar dinero para comprar el aire acondicionado

y se nos fue de las manos.

Siento que se haya hecho daño, Vito.

Espero que esto pueda pagar sus facturas.

-"Grazie".

Necesitaré un aperitivo en la sala de espera,

un refresco para bajarlo y unos mentolados.

Y una de esas almohadas con forma de rosco.

Bueno, estamos sin blanca y se acabó el mercadillo.

-Menuda chufa de día.

Venga, chicos, vuelta al ventilador.

"Puesto de asientos"

-Mira, no tenéis el dinero, pero lo intentasteis,

y estoy orgulloso, por lo que yo os compraré

el aire acondicionado.

¿Qué? ¿En serio?

Sí, podemos usar los ahorros de la familia,

pero solo esta vez.

Gracias, abuelo, eres el mejor.

-Qué a gustito estoy.

Aquí estoy bien fresquito.

Abuelo, guárdate el dinero.

Tengo una idea.

Si podemos convertir a Bobby en una silla,

podemos convertir la granizadora en una idea adicionado.

-Pues me guardaré el dinero.

Lo siento, Sergio.

-Aguafiestas.

"Almacén"

(Música)

¡Oh no!

¿Por qué, mundo cruel?

(CARRASPEA)

Nos hace falta...

Ya no.

-¿Quién quiere aire acondicionado?

El abuelo y yo hemos convertido la granizadora

en un aire acondicionado.

Puede que huela siempre a hielo con frambuesa

pero sirve igualmente.

-Qué bien, magnífico.

-Aire acondicionado!

Me encantaría refrescar mi culito.