El tren luminoso

# Es Gabby # y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby, # llévanos contigo

# a vivir en el Miau. # Miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya. # Hey, Gabby. #

¡Hola!

Pandy ha perdido su luz nocturna así que le hemos hecho una nueva.

¡Tachán! Tiene todo lo que le gusta a Pandy:

pepinillos, plátanos, incluso tiene su huella. ¿Veis?

Pero tiene algo que la hace superespecial,

¿queréis verlo? Vale.

¡Brilla en la oscuridad!

Mola mucho, ¿a que sí?

(Maullidos)

¡Una entrega de la casa por la noche!

¡Qué emocionante! Vamos a ver qué es.

(Música)

Bien, veamos qué clase de sorpresa nocturna

tiene el buzón miaumiau para nosotros.

¡Oh!

¿Habéis visto?

Nuestra caja sorpresa también brilla en la oscuridad.

Veamos qué hay dentro.

¿Qué?

Otra caja con la imagen de un tren.

¿Veis?

Hay una máquina y uno, dos, tres vagoncitos.

¿Creéis que hay un tren dentro?

Yo también. Muy bien.

Oye, un momento.

La máquina está aquí pero faltan uno, dos, tres vagones.

Tal vez alguien de la casa pueda ayudarnos con los tres vagones

que faltan.

Voy a hacer una foto de cómo son los tres vagones

que faltan para poder enseñárselos a los Gabbygatos.

¿Veis?

Vale, voy a sacar la pequeña locomotora y andando a la casa.

(Música)

¡Hala!

A DJ Capucha le gusta mucho todo lo que brilla.

Le encantará la máquina de tren luminosa.

Enseguida vamos, DJ. Hora de miniaturizarse.

# Pellizco aquí, # Pellizco allá,

# ¡agárrate, Pandy, vamos ya!

Estoy en la sala de música, entrad.

Bienvenidos a mi casita.

Hala, mirad nuestra locomotora.

¡Es marabrillosa!

A DJ Capucha le va a encantar, ¿verdad, Pandy?

¿Pandy? ¿Veis a Pandy?

¡Abrazoataque!

(RÍEN)

Vaya, me has vuelto a sorprender. ¡Chu, chu!

Hola, amigatos.

Chaca, chaca, ¡chu chu! Qué locomotora más molona.

Sabíamos que te gustaría.

Como todo lo que tiene ritmo y brilla.

(Música)

Oh, oh, oh.

El tren ha perdido su música y su brillo.

¡Eso no mola! ¿Qué le habrá pasado?

Tal vez tiene algo que ver con los vagones que faltan.

¿Qué, faltan vagones?

Sí, mira.

Este es el aspecto que debería tener el tren

pero cuando abrimos la caja, faltaban los tres vagones.

Tal vez necesita los vagones para encenderse.

Pero no estaban en la caja. No tenemos otros vagones.

No los tenemos aún.

Pensemos. Necesitamos tres vagones para que la locomotora funcione.

¿De dónde vamos a sacar esos tres vagones?

Tal vez podríamos construirlos.

¡Yuju!

Bien pensado, Pandy. Tengo una idea genial que podría funcionar.

Enséñame el primer vagón, Gabby.

El primer vagón es el que está justo al lado de la máquina.

Es este.

Bien, para construir el vagón necesitamos un rectángulo.

Dos círculos para las ruedas,

y dos conectores triangulares, uno adelante y otro detrás.

¡Sí, es igual que el vagón que necesitamos!

Pero ¿cómo lo construimos?

Bueno, si queremos construir un vagón de tren musical

con figuras, veamos qué pasa si tocamos instrumentos

que tengan esas mismas formas.

Propongo que lo intentemos.

Empecemos con las ruedas circulares.

¿Veis algún instrumento con forma de círculo?

¡La pandereta!

(Música)

¡Tenemos ruedas!

Ahora, un instrumento con forma de rectángulo.

¿Veis algún instrumento con forma de rectángulo?

¡Sí, la armónica!

(Música)

Muy bien.

Ya solo queda rellenar estos dos pequeños triángulos.

Tenemos que tocar un instrumento con forma triangular.

¿Qué instrumento tiene forma de triángulo?

¡El triángulo, claro que sí!

Ese ha sido el más fácil.

Me encanta este instrumento.

(Música)

¡Lo conseguimos!

Construimos el primer vagón del tren.

Y mirad cómo brilla.

(A LA VEZ) ¡Muévelo, muévelo ya!

¡Mirad! Las vías del tren.

¡Hala! Y ¿a dónde conducen? Entremos ahí y averigüémoslo.

¡Todos a bordo!

Parece que vamos a dar un paseo en tren.

(Música)

¡Hala!

Mirad todos los instrumentos brillantes.

# Sube al tren que nos vamos, # sube, ya verás que todo reluce,

# brillante está. #

Oh, oh, ¡mirad!

Las vías del tren terminan justo ahí.

¡Oh no!

No podemos seguir avanzando si no hay vías.

(Guitarra)

¿Habéis visto eso? Sí, qué raro.

Las vías del tren aparecieron al sonar esa música.

Esa música era la de un instrumento.

Si averiguamos qué instrumento hace ese sonido,

seguro que podremos crear más vías.

¿Qué instrumento hace este sonido?

(Guitarra)

(Guitarra)

¡La guitarra! Yo me encargo.

(Música)

Parece que podemos reanudar la marcha.

¡Allá vamos!

# Sube al tren que nos vamos, # sube, ya verás que todo reluce,

# brillante está. #

¡Oh, oh! Las vías se han acabado.

(Trompeta)

Esta vez parece que el sonido

que hace aparecer las vías procede de otro instrumento.

Averigüemos qué instrumento tenemos que tocar esta vez.

¿Qué instrumento hace este sonido?

(Trompeta)

(Trompeta)

¡Eso es, la trompeta!

Oye, Gabby, ¿quieres darnos marcha? (RÍE)

Nunca antes he tocado una trompeta pero lo intentaré.

(Música)

¡Bien tocado, Gabby!

# Sube al tren que nos vamos, # sube, ya verás. #

¿Otra vez?

(Flauta)

Averigüemos qué instrumento hace ese sonido.

(Flauta)

(Flauta)

¡La flauta de émbolo!

¿Puedo tocarla yo?

Como quieras, amiguito.

(Flauta)

¡Bien tocado, Pandy! Gracias.

(Música)

Mirad lo que hay. ¿Una puerta brillante?

Me pregunto qué habrá al otro lado.

Solo hay una manera de averiguarlo.

¡Vaya! No os vais a creer dónde estamos.

¿Qué? ¡La sala de juegos!

Ha sido un viaje genial.

Aquí debe de ser donde vamos a construir el siguiente vagón.

Muy bien, muy bien, pequeño chu chu.

Tú vuelve a la sala de música y nos veremos allí en un ratito.

(Silbato de tren)

-¡Bip, bip! Hola, chicos.

Hola, Carlita. ¿He oído música?

Sí, construimos vagones de tren musicales.

Hicimos este y nos trajo hasta aquí, a la sala de juegos.

Me imagino que vamos a construir el siguiente vagón aquí.

Vale, eso explica estas vías dibujadas con tiza en la pared.

-Está claro que tenemos que hacer un vagón de tiza

para que vaya con estas vías de tiza.

-Entonces, vas a necesitar tizas de colores.

¡Sí! Gracias, Carlita.

Bien, el vagón que tenemos que dibujar es así.

¿Qué figuras necesitamos para las ruedas?

Círculos.

¡Marchando de ruedas circulares!

(RÍE) Mola.

Bien, sigamos.

¿Qué figuras necesitamos para el vagón y el techo?

Esta es difícil, son trapecios.

Se traza una línea larga arriba y una línea más corta abajo,

y dos líneas inclinadas para conectarlas.

¡Trapecios!

Me encanta esa figura.

¿Qué figuras necesitamos

para los postes que sostienen el techo?

¡Rectángulos!

Dos rectángulos estrechos.

Ya casi está.

¿Qué figuras son estas?

¡Triángulos!

¡Voy!

Dos triángulos para los conectores y uno en lo alto del techo.

Gracias, DJ.

¡Qué guay!

-Oye, ¿qué hacemos?

¿Vemos a dónde lleva este vagón?

Camareros, al tren.

¡Ups!

Quiero decir, ¡pasajeros al tren!

Adiós, Carlita.

¡Allá vamos!

Buen viaje.

(Música)

(SUSPIRA) Qué agradable el sol. (SUSPIRA) Ya lo creo.

Gabby, mira esto.

(Música)

¡Qué guay!

Choca.

Chicos, creo que tenemos un problema.

¿Cómo vamos a atravesar ese gran barranco?

Tengo una idea, creo que puedo dibujar algo para arreglarlo.

Capucha, súbeme ahí.

(RÍE) No hay problema, Pandy.

¿Qué puedo dibujar para que el vagón de tren

pueda pasar por este barranco?

¡Un puente, sí!

(Música)

¡Yuju! Sí, Pandy, nos has hecho un puente.

Ha sido una gran idea.

Nos habéis solucionado el problema.

¡Oh, oh! Mirad, ¡un león!

Está durmiendo.

¿Durmiendo? ¿En las vías del tren?

No es buena idea.

Tenemos que hacer que salga de las vías.

Yo me encargo.

Pandy, pásame ese trozo de tiza, por favor.

¿Estás segura de esto, Gabby? Por supuesto.

Los leones son básicamente gatos grandes

y nadie quiere a los gatos más que yo.

Estoy segura de que puedo conseguir que este gran gatito se mueva.

¿DJ?

Vamos, Gabby.

Ya estoy.

Los leones son gatos grandes, como Floyd.

Cuando quiero hacer que Floyd se mueva, uso su juguete favorito.

(Música)

Veamos si le gusta al león.

Mimi, mimi, mim.

¡Decidlo conmigo!

Mimi, mimi, mimi.

Creo que le gusta.

Ahora solo tenemos que hacer que se mueva.

Decidlo conmigo: mimi, mimi, mimi.

(GRUÑE)

¡Lo conseguimos! Hemos sacado al león de las vías.

Te puedes quedar con el juguete, grandullón.

Hola, gatito.

¡Bien, Gabby! Adiós, señor león.

(GRUÑE)

-Otra puerta misteriosa.

Me pregunto a dónde nos llevará esta vez.

(A LA VEZ) ¿El baño?

Es perfecto porque...

tengo que hacer una cosilla, ahora vuelvo.

Nos vemos en la sala de música, vagón de tren.

Veamos lo que tenemos que construir ahora.

Ya teníamos la máquina y hemos construido uno y dos vagones.

Solo nos queda un vagón.

Sí.

Solo hay que construir el vagón de la cola y hacer que brille.

Hola, amiguitos. Hola, Siregata.

Hola, Siregata. Ya he vuelto.

Hola, Siregata.

Tenemos que construir un último vagón de tren.

¿Tienes algo brillante con lo que podamos construirlo?

Espera, tengo estas varitas luminosas.

¡Gatástico!

(Música)

¿Lo habéis visto?

Pandy, has hecho un círculo.

Ese círculo podría ser una rueda de nuestro vagón.

Sí, pero tenemos que conseguir que se quede no se desvanezca.

Tengo un spray maravilloso que irá perfecto: mi supersiretástico spray.

Pandy, haz otro de esos círculos.

¡Funciona! Gracias, Siregata.

Ya tenemos una rueda de tren.

Veamos, ¿cuántos círculos necesitamos

para construir el vagón de cola?

Dos, Pandy ha hecho el primer círculo,

¿quieres hacer el segundo?

¡Gatástico!

Toma, coge esta varita luminosa.

Ahora, mueve el brazo en círculo, así. Inténtalo.

¡Funciona!

¡Lo tengo!

Buen trabajo.

(Música)

-¿Qué otras figuras necesitamos, Gabby?

Vamos a ver, ¿cuántos triángulos necesitamos?

¡Tres!

Marchando, tres triángulos.

(Música)

¿Cuántos rectángulos necesitamos para construir el vagón?

¡Dos! ¡Marchando!

(Música)

Solo queda una figura, ¿cuál es?

¡Un cuadrado!

¿Quieres hacer tú la última figura?

Genial, mueve el brazo haciendo un cuadrado, así.

Inténtalo.

(Música)

¡Ya voy!

Buen trabajo.

¡Lo conseguimos!

Hemos construido los vagones que faltaban.

¿Crees que la locomotora volverá a funcionar

cuando le enganchemos los nuevos vagones?

Solo hay una manera de averiguarlo.

¡Volvamos a la sala de música!

(IMITA SONIDOS DE TREN)

Gracias por tu ayuda, Siregata.

¡Eres burbujeante!

Como mis burbujas brillantes.

(RÍEN)

Muy bien, vamos a enganchar este vagón de cola y ver qué pasa.

Espero que funcione.

Veamos.

(Música)

¡Sí! Bien, bien. Vamos bien.

¡Oh! ¡Ya está brillando!

Vamos, locomotora. Es tu turno.

Espero que funcione.

¡Lo hicimos!

Hemos hecho que el tren funcione.

¡Chu, chu!

Muy bien, gatos y gatitos,

es hora de un brillante viaje por la casa de muñecas.

# Sube al tren que nos vamos, # sube, ya verás que todo reluce,

# brillante está.

# Nos vamos, nos vamos, # sube, ya verás que todo reluce,

# brillante está.

# ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! #

¡No te olvides de Carlita! ¡Bip, Bip!

(A LA VEZ) ¡Chu, chu!

Gracias por ayudarnos a construir el tren.

¿Estás listo para otra sorpresa?

# Gabbygatos, Gabbygatos, # Gabbygatos, Gabbygatos,

# Gabbygatos, Gabbygatos, # Gabbygatos, Gabbygatos.

# ¡Gabbygato del día! #

¡Soy yo, DJ Capucha!

(Música)

# La sala de música os espera ya # (espera ya).

# Según Gabby, # buscáis un nuevo ritmo genial.

# Habéis llegado, este es el lugar # (este es el lugar).

# Juntos el ritmo vamos a hallar.

# Esta tuba es la más chula # y la fiesta animará.

# Con esta mesa de mezclas # encontraré el ritmo más genial.

# Este sofá de colores es la caña, # si lo toco va a sonar.

# Siéntate y ya verás, # es el no va más.

# Este es tu ritmo, cántalo conmigo.

# Hoy la música no se va a detener.

# Todo puede suceder.

# Hey, Gabby, # sabes que encontramos el ritmo ya,

# y ya no habrá nada # que no podamos lograr.

# Sé tú DJ, este es tu disco, # todos vais a bailar.

# Siente el ritmo en tu piel, # mueve el cuerpo

# y no habrá nada que te pare ya.

# Con la percusión, seguirás tu son # y seguirás así tu canción.

# Sube el volumen así # y verás que es subidón.

# Este es tu ritmo. # Cántalo conmigo.

# Hoy la música no se va a detener.

# Todo puede suceder.

# Hallarás tu ritmo al fin.

# En lo que tú hagas, sí.

# Al encontrarlo en ti.

# Dentro lo vas a sentir. #

¡Yuju!

Ha sido una aventura brillante y con mucho ritmo.

¿Verdad, Pandy?

Pandy... (RONCA)

Creo que su nueva luz nocturna funciona.

Gracias por pasar el día con nosotros.

Volved otro día y descubriremos más sorpresas de la casita.