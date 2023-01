El plátano del día lluvioso.

# Es Gabby # y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby, # llévanos contigo

# a vivir en el Miau. # Miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya. # Hey, Gabby. #

¡Hola! Hoy está lloviendo fuera así que se nos ha ocurrido

qué hacer aquí dentro. ¿Queréis verlo?

Vale, ¡tachán! Una lluvia con pinturas de colores.

¿Veis que es como cuando la lluvia cae en una ventana?

¿Queréis ver cómo se hace?

Bien,

primero pones acuarelas de colores en el borde del papel

y solo tienes que soplar.

(RÍE) ¡Qué colorido!

(Maullidos)

Conocéis ese sonido, ¡una entrega de la casa de muñecas!

Vamos.

(Música)

Una entrega de día lluvioso en el buzón miaumiau.

A ver.

¿Habéis visto?

Nuestra caja sorpresa está cubierta

de un montón de pequeñas gotas de lluvia.

Tal vez haya algo dentro para jugar en un día de lluvia.

Vamos a abrirla, a ver.

Tenemos... ¿un plátano brillante?

¿A qué podemos jugar con esto?

Tal vez podría ser... ¡Un bigote gracioso!

(RÍE) O una trompeta.

A lo mejor me lo puedo poner en la cabeza de sombrero.

# Gabby tiene un plátano # en la cabeza.

# Gabby tiene un plátano # en la cabeza.

# Hoy no puede jugar fuera, # inventemos nuevas ideas. #

¡Eso es!

Este es nuestro plátano de día lluvioso.

Cuando te lo pones en la cabeza,

te ayuda a pensar en algo divertido que hacer en un día de lluvia.

Ring, ring, es una llamada de mi platanomóvil.

¿Quién será?

Diga.

¡Es Muffin!

Ajá, ajá, vale, Muffin. Vamos para allá.

Necesita ayuda en su cocina para este día de lluvia. Vámonos.

Hora de miniaturizarse.

# Pellizco aquí, pellizco allá, # agárrate, Pandy, ¡vamos ya! #

¡Yuju!

Estamos en la cocina, venid. Bienvenidos a la casa de muñecas.

Vale, lo primero es lo primero:

tenemos que averiguar dónde se ha escondido Pandy.

Aquí no está.

(CHIRRIAN)

Aquí tampoco.

¿Veis a Pandy?

(RÍE) ¡Abrazoataque!

(RÍE) Qué sorpresa.

Veamos, podríamos reorganizar las especias.

Aburrido.

Hola Muffin, hola Yogato.

(SUSPIRA)

¿Qué te pasa, Yogato? Que llueve.

No podemos salir y no hay nada que hacer.

Lo siento, Yogato, sigue lloviendo y sé que no te gusta mojarte,

pero hay muchas otras cosas que hacer aquí dentro.

Ya, pero Muffin y yo hemos estado pensando, todo me resulta aburrido.

Sí, no se nos ocurre nada.

Pues, estáis de suerte porque tengo algo aquí en mi mochila. ¡Tachán!

El plátano del día lluvioso.

¡Oh! ¡Oh, brillante!

¿Qué? ¿Un plátano?

No es un plátano cualquiera, es un plátano para lluvia.

Te ayuda a tener ideas de cosas que hacer en un día lluvioso.

¿En serio? Sí,

te lo pones en la cabeza y esperas a que se te ocurra una gran idea.

Vaya tontería. Inténtalo, Yogato.

Póntelo en la cabeza.

Uhm, no creo que esto vaya a funcionar.

Porque todavía no hemos cantado la canción.

¿Una canción?

Sí, y dice así:

# Yogato tiene # un plátano en la cabeza,

# Yogato # tiene un plátano en la cabeza.

# Hoy no puede jugar fuera, # inventemos nuevas ideas. #

¿Se te ocurre algo? Espera, creo que me está llegando.

Me llega una idea, ¡ya lo tengo!

¿Cuál es su idea, Yogato? Mi idea es comérnoslo.

(A LA VEZ) ¿Eh?

(RÍE) Yogato, el plátano del día lluvioso

no es un plátano de verdad. No se come.

Te dije que esto no iba a funcionar.

Un momento, no podemos comernos el plátano del día lluvioso pero...

¡tengo un cuenco entero de deliciosos plátanos

que sí nos podemos comer!

Podemos hacer aperitivos divertidos de plátano.

¿Aperitivos divertidos de plátano?

Me gusta.

¿Has visto, Yogato?

El plátano del día lluvioso

te ha ayudado a tener una buena idea.

¡Chispitástico!

Tengo muchas cosas que podemos mezclar

con plátanos para hacer ricos aperitivos.

¿Qué tienes, Muffin?

Pan, palitos salados... Controlado.

Arándanos, fresas, pasas y...

¿qué podemos usar para unir todos los ingredientes?

¡Mantequilla de girasol!

Buena idea.

Aquí tienes, Gabby. Gracias.

Bien, las reglas para hacer

los aperitivos divertidos de plátano son las siguientes:

podéis mezclar cualquiera de estos ingredientes

para hacer algo original, ¿todos preparados?

Sí. Estoy lista.

Deseando empezar.

¿Todos tenéis un plátano? Y ¡tiempo!

# Ponle plátano al aperitivo,

# algo nuevo y muy divertido. #

Pan. Palitos.

Arándanos. (A LA VEZ) ¡Plátanos!

(A LA VEZ) ¡Cha, cha, cha!

Fresas. Pasas.

Mantequilla. (A LA VEZ) ¡Plátanos! Cha, cha, cha.

# Ponle plátano al aperitivo,

# algo nuevo y muy divertido. #

Se acabó el tiempo, todo el mundo quieto.

A ver, Muffin, ¿qué tipo de aperitivo divertido has hecho?

Hecho un pequeño búho con grandes ojos de plátano.

"¡Mu, mu!"

Muffin, creo que los búhos hacen "¡uuu!", no "mu".

Sí, pero este búho es especial y dice "mu".

¡Ja, qué divertido!

(RÍE) Muy gracioso, un búho que hace "mu".

Gabby, ¿qué has hecho tú?

He hecho un gusaplátano y lleva zapatos de pasas.

¡Un gusaplátano! Qué diver.

Veamos tu aperitivo divertido, Pandy.

¡Tachán!

Un platalienígena.

Oh, has hecho los ojos con el plátano.

Te estoy viendo, Muffin.

(RÍE)

Venga, Yogato, te toca.

¿Qué aperitivo divertido has hecho tú?

Hecho un Yogato. ¡Yuju!

Hola, guapo.

(RÍEN)

Ese sí que es bueno.

(RÍE) Guapo y diver.

No me gusta comerme a mí mismo pero tengo hambre.

¡A comer!

Oye, Muffin, ¿quieres probar un poco de Yogato?

(RÍE) Gracias, Yogato.

Delicioso.

Los mejores aperitivos divertidos para un día de lluvia.

Ring, ring, ring.

¡Estoy recibiendo una llamada en el plátano!

Diga.

¿Cómo has dicho?

¿Que Bebé Box necesita nuestra ayuda?

Vale, vamos para allá.

¿Qué pasa?

Pues, a Bebé Box le vendría bien nuestra ayuda

para unas manualidades del día lluvioso.

¿Qué estamos esperando?

¡A la sala de manualidades!

Adiós, Muffin. ¡Buena suerte!

(Música)

Aquí estamos.

Hola, Bebé Box.

Hola, chicos.

¿Qué estás haciendo? Como está lloviendo afuera,

he pensado en hacer manualidades pero no se me ocurre nada.

Pues, tenemos algo para ti.

Enséñaselo.

¡Tachán!

¿Qué es eso?

El plátano del día lluvioso. ¿El plátano del día lluvioso?

Sí, te ayuda a tener ideas

de cosas que hacer en un día lluvioso.

Solo tienes que ponértelo en la cabeza y probarlo.

¿En la cabeza?

Créeme, yo era escéptico pero funciona.

Como quieras.

(RÍE)

Cantemos la canción del plátano del día lluvioso a Bebé Box.

# Bebé Box # tiene un plátano en la cabeza,

# Bebé Box # tiene un plátano en la cabeza.

# Hoy no puede jugar fuera, # inventemos nuevas ideas. #

(RÍE) ¡Qué canción tan graciosa!

Dinos, ¿has tenido alguna idea?

¡Tengo una gran idea!

(Música)

¿Qué está haciendo?

Tendremos que esperar y ver.

¡Tachán, es Súperbanana!

¡Hala! Patástico.

Es una idea superartesanal, Bebé Box.

(RÍE)

Gracias pero Superbanana es solo una parte de mi idea.

Podemos usar mis materiales

para crear una historia de Superbanana.

Sí, que haya un malo y... alguien a quien salve Superbanana.

Yo me encargo de hacer al malo.

(Música)

¡Soy el señor rotulador, el tipo más malvado de Manualilandia!

¡Pío, pío!

Yo soy Pompón, el pollito más adorable de Manualilandia.

Pío, pío.

¡Qué monada!

Gracias.

Superbanana tiene que salvar a Pompón porque...

¡Está atrapado en lo alto de un edificio!

Yo haré el edificio.

Un edificio bien alto, manos a la obra.

(Música)

¡Socorro, pío, pío, estoy atrapado en lo alto de este edificio!

No te preocupes, Pompón, yo te salvaré.

(Música)

Pandy,

Superbanana necesita algo para poder subir

a lo alto del edificio.

Enseguida.

Necesitamos algo que Superbanana

pueda lanzar a lo más alto del edificio

y que le ayude a subir, una cuerda.

¿Qué podríamos usar?

¡El ovillo! Gracias.

¿Te vale este ovillo de lana?

Es perfecto. Gabby, cógelo.

Voy a salvarte, Pompón.

¡Bien! Pío, pío.

(Música)

Tranquilo, Superbanana ya está aquí.

¡Estoy a salvo, pío, pío!

(RÍE) Todavía no estás a salvo, Pompón.

¡Oh, no!

¿Cómo bajarán Superbanana y el pollito Pompón?

¡Pío, pío! Ya sé.

Todo superhéroe necesita su capa voladora.

Eh, Superbanana, olvidaste tu capa.

Gracias, Pandy.

Mejor dicho, gracias, ciudadano de Manualilandia.

¡Vamos, Pompón, a volar!

(RÍE) (GRITAN)

¡Yuju!

Superbanana ha salvado a Pompón.

(A LA VEZ) ¡Viva Superbanana!

Ratones, he vuelto a fallar.

Ha sido una historia miaucinante.

Se te ocurrió una gran idea, Bebé Box.

Gracias y gracias a Superbanana.

(RÍE) Quiero decir plátano del día lluvioso.

Vaya, sigue lloviendo ahí fuera.

Ring, ring.

Es otra llamada al platanomóvil. Diga.

¿DJ Capucha has dicho?

Sí, iremos a la sala de música.

¡A la sala de música!

Gracias por este rato manualilloso, Bebé Box.

De nada.

(Música)

-Plop, plop, plop, plop.

¿Qué hay, Capucha? Hola, gatitos.

¿Estás componiendo una nueva canción?

Estaba tocando al ritmo de la lluvia

pero, sinceramente, ahora me está costando

pensar qué hacer a continuación.

Tal vez el plátano del día lluvioso pueda ayudarte

a tener una buena idea. ¿Un plátano de qué?

Déjame ver eso.

(Trompeta)

(Maracas)

Vaya, esto es genial.

Es mejor aún cuando te lo pones en la cabeza.

¿En la cabeza? ¿Te estás burlando de mí, Pandy?

No, en serio.

Cuando te lo pones en la cabeza,

te ayuda a tener ideas de cosas que hacer en un día de lluvia.

Voy a intentarlo.

Y viene con una canción.

¡Me encantan las canciones!

Canta con nosotros.

# DJ tiene un plátano en la cabeza,

# DJ tiene un plátano en la cabeza.

# Hoy no puede jugar fuera, # inventemos nuevas ideas. #

Oye, este plátano me ha dado una idea genial.

¿Qué idea? Una fiesta de baile del plátano.

¡Sí!

¿Estás seguro?

¿Por qué no lo intentas otra vez?

Vamos, Yogato.

(Música)

¿Has estado alguna vez en una fiesta de baile del plátano?

No, te aseguro que nunca he estado en algo así.

Confía en mí, Yogato.

Te va a encantar.

Vayamos todos a la fiesta de baile del plátano.

Atención todos, ¿quién está listo para hacer el baile del plátano?

¡Nosotros! Vamos allá.

¿Yogato?

Pues, venga. Voy.

Atentos todos, porque es así.

# Este es el baile # del plátano, fíjate.

# El baile del plátano, fíjate.

# El baile del plátano, fíjate.

# El baile del pla-pla-plátano es. #

Paso a un lado, ahora al otro lado.

Manos arriba y pela, y pela. Ponte a saltar.

Ahora, a girar.

¿Quiénes sois?

(A LA VEZ) ¡Plátanos!

# Este es el baile # del plátano, fíjate.

# El baile del plátano, fíjate.

# El baile del plátano, fíjate.

# El baile del pla-pla-plátano es. #

Qué marcha tienen estos plátanos.

Ha sido gatástico.

¡Plátano! Sí.

(RÍE) Vamos, Yogato. Es hora de pirarse.

¿Ya ha acabado?

Vaya, ahora que había cogido el ritmo.

(RÍE)

Gracias por la fiesta del baile del plátano, DJ Capucha.

Ha sido una gran idea.

Sí, bueno, el plátano del día lluvioso me ha inspirado mucho.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Mirad, ha dejado de llover.

¡Y el sol está saliendo!

Ring, ring, y yo estoy recibiendo una llamada del platanomóvil.

Diga.

¿En el jardín de los cuentos?

Ahora mismo vamos.

Hay algo en el jardín de los cuentos

que Hadigata quiere que veamos.

Pues, vamos a verlo.

Gran fiesta de baile, Capucha.

(RÍE) Volved cuando queráis.

# El baile del plátano, # plátano es. #

¡Oh yeah!

(Música)

Hola, flor. ¿Te han regado bien hoy?

¡Hala! (GRITA)

Hadigata, tu jardín está precioso.

Gracias, Gabby.

Me encanta mi jardín después de llover.

Nos han dicho que quieres enseñarnos algo.

Claro que sí, observad bien el cielo.

(Música)

¡El arcoíris!

¡Hala!

Es el arcoíris más bonito que he visto nunca.

Es lo más bonito que he visto nunca,

de todas las cosas bonitas que he visto.

(RÍE) Los días de lluvia hacen que todo el jardín sea mágico.

¿Sabéis?

Ha sido el mejor día de lluvia que he tenido nunca.

¿Estáis listos para otra sorpresa?

# Gabbygatos, gabbygatos. # Gabbygatos, gabbygatos.

# Gabbygatos, gabbygatos. # Gabbygatos, gabbygatos.

# ¡Gabbygato del día! #

¡Soy yo!

Hola, soy Muffin. Lo que más me gusta

son las fiestas de chispitas.

# Magdalenas en el horno, # un montón de dulces decoro.

# Me los pienso comer # cuando suene el "clin".

# ¡Sí! Observa, # yo preparo muchos dulces

# para que los comas y disfrutes.

# Soy Muffin, el pastelero, # yo te voy a enseñar.

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ya verás.

# Ven conmigo a esta dulce fiesta,

# todo lo que hay podrás probar. #

Espera, esta es para mí.

(Música)

# Preparo tostadas con mermelada,

# cerezas y fresas # en mis postres no van a faltar.

# No te vas a creer # todo lo que hago.

# Batido de sandía # y una tarta genial,

# la fondue con frutas # es una delicia.

# Vente conmigo # y cocinemos juntos, juntos.

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ya verás.

# Ven conmigo a esta dulce fiesta.

# Todo lo que hay podrás probar. #

¡Fiesta de chispitas!

(Música)

¡Delicioso!

(Música)

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ya verás.

# Ven conmigo a esta dulce fiesta.

# Todo lo que hay podrás probar.

# ¡A disfrutar! #

Cada día es una dulce fiesta contigo, Muffin.

¡Mirad!

El sol vuelve a brillar y ya no llueve.

Tengo una idea, Pandy, ¿quieres salir a jugar?

¡Ajá, claro!