La nave espacial

(Música)

# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Hey, Gabby.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby.

# Miau. #

"Eh, hola.

Soy Pandy Patitas.

Soy el mejor amigo de peluche de Gabby.

¿Que quién es Gaby?"

¡Soy yo! Soy Gabby.

Gracias por la presentación, Pandy. ¡Chócala!

Quédate aquí, Pandy.

Bienvenidos a mi habitación.

Me encanta que estéis aquí. Os enseñaré esto.

Bien, veréis.

Hay algo en mi habitación que me gusta mucho, mucho, mucho,

y está por todas partes.

¿Sabéis ya lo que es?

¡Gatos!

Gatos brillantes, gatos azules, lámparas de gato...

Y, por supuesto, mi gatito de verdad, Floyd.

Saluda, Floyd.

No es que sea muy hablador.

Y lo más "gatástico" de mis cosas es...

¡mi casa de muñecas!

Mirad, hay muchas habitaciones en las que jugar.

# Miau, miau, miau... #

Oh, ¿habéis oído eso?

Ese sólido significa que es hora de una entrega especial.

¡Mirad!

(Música)

Muy bien, vale.

Esto es mi buzón miau, miau.

Aquí es donde llegan las sorpresas de mi casa de muñecas.

¿Queréis que veamos qué hay dentro?

Sí.

¡Uh!

Es una casa sorpresa gatuna.

Esta adornada con planetas y estrellas.

Veamos lo que hay dentro.

¡Miau!

¡Es una pequeña nave espacial!

¿Veis las orejas de gato?

¡Qué guay!

Oye, deberíamos llevarlo a la casa de muñecas.

¡Vamos!

Preparando aterrizaje.

Este es el jardín de los cuentos y esta es Hadigata.

¿Veis sus alitas de hada?

Le gusta mucho todo lo que vuela

y le va a encantar esta nave espacial.

Vamos a ir a la casa de muñecas a enseñársela.

¡Venga!

Esperad a ver esto.

Con estas orejas de gato mágicas puedo encogerme

y jugar con los gatos dentro de mi casa de muñecas.

¡A miniaturizarse!

# Pellizco aquí, pellizco allá. #

Agárrate, Pandy, ¡vamos ya!

¡Yupi!

Hey, estoy aquí. Entrad conmigo.

Bienvenidos a mi casa de muñecas.

Estamos en el jardín de los cuentos,

y lo primero que haré será buscar a Pandy.

¿Lo veis?

Yo no lo veo.

¡Abrazo-ataque!

(RÍEN)

Pandy, eres el mejor abrazando.

Hola, soy yo, Pandy Patitas.

Ahí fuera soy un muñeco de peluche,

pero en la casa de muñecas cobro vida.

¡Sí!

Todo en la casa de muñecas es "gatástico".

Yo soy "gatástica" en la casa de muñecas.

Mirad bien esto.

Un pellizco en mis orejas de gato y...

¡Pelo de gatito!

En la casa de muñecas,

puedo cambiarme el pelo cada vez que quiera.

Así...

¡Pelo arco iris!

El arco iris es mi color favorito.

Tengo una idea.

Pelo espacial para la nave.

¡Ese pelo es de otro mundo!

(RÍE) Gracias, Pandy.

Pero tengo que decir que, de todos los colores,

mi preferido es mi color natural.

Sí, y el mío.

Uh, ¿qué es esto?

¡Mirad quién es!

¡Hadigata!

¡Hola, chicos!

Hola, Hadigata.

¿Qué te parece nuestra nave? Es una nave "gatástica".

Me gustan las naves, vuelan como yo.

Sabía que le encantaría.

¿Cómo se abre esto?

Nunca he volado en una nave espacial,

pero seguro que lo averiguamos.

Tal vez este botón abra la escotilla.

Pandy, dime si esto funciona.

(GRITA)

(RÍE)

¡Funciona!

(RÍE)

¿Qué es todo este alboroto?

Oh, hola, Yogato.

¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Yo?

Estaba echando la siesta y me habéis despertado.

Así que, si no os importa, por favor, no hagáis ruido.

¡Marramiau!

¿Qué tenemos aquí?

Esta es la mejor y más brillante cama para gatos que he visto.

Oye, Yogato, todos queremos jugar ahí.

Ya conoces mi lema: el brillo es lo mío.

Hora de mi "gato-siesta".

Buenas noches.

Oye, Yogato, no es una cama de gatos.

(RONCA) ¡Despierta, Yogato!

¡Yogato!

El brillo es lo mío...

Miau, se ha dormido profundamente.

(Pitidos)

Oh, no.

Yogato ha pulsado el botón de despegue.

Yo lo cojo.

No llego a la nave. Déjame intentarlo, Pandy.

Vamos, nave espacial. Baja, ¡baja!

Ay.

Jo, por los dragones. No peso lo suficiente.

Si no podemos llegar hasta Yogato, ¿cómo lo vamos a bajar?

No lo sé...

Aún, pero seguro que se nos ocurrirá algo.

Pensemos.

Mmm.

Mmm.

Mmm.

Ya lo tengo, necesitamos algo lo suficientemente largo

como para alcanzar la nave y tirar de ella.

Bueno, Bebé Box puede ayudarnos algo en la sala de manualidades.

Hadigata, ¿puedes vigilar a Yogato? Por supuesto que sí, Gabby.

Genial.

¡Gracias, Hadigata! Pandy, a la sala de manualidades.

¡Al tobogán!

(GRITAN) ¡Sí!

(AMBOS) ¡Yuju!

(RÍEN)

Hola, Muffin. Hola, Muffin.

Hola, chicos.

Oh, ¡plátanos!

Provisiones para luego.

Venga, Pandy, vámonos.

Me tengo que ir. (RÍE) ¡Adiós, chicos!

"Gatcensor", a la sala de manualidades.

(Pitido)

(AMBOS) ¡Gracias, "gatcensor"!

Hola, Bebé Box.

Hola, Gabby, hola, Pandy.

¿Qué tal? Te necesitamos, Bebé Box.

Yogato elevó sin querer nuestra nueva nave espacial

y ahora está en el aire. Oh, oh.

Necesitamos hacer algo superlargo

para poder alcanzar la nave y bajarla.

Mmm.

¡Ya sé!

¿Qué tal una cadena espacial?

Podría funcionar.

Pero es demasiado corta para alcanzar la nave.

No hay problema.

Haremos más y las uniremos para hacer una superlarga.

¡Bien pensado, Bebé Box! ¿Nos enseñas a hacerlas?

¡Claro!

Bien, para hacer una cadena espacial,

primero eliges un bastoncillo de colores.

Luego lo doblas haciendo la forma que más te guste.

Como una estrella, una galaxia en espiral,

una luna o incluso un planeta.

Mirad, he hecho un Saturno.

Yo haré una galaxia en espiral con un bastoncillos violeta.

Yo voy a hacer el planeta Marte.

El planeta rojo.

Ahora que tenemos todas las figuras, solo nos queda unirlas.

Vamos a intentarlo.

# Une una a otra... # ¡Todos juntos!

# Une una a otra. # Une una a otra.

# Une una a otra. # Une una a otra. #

Pandy, la tuya es genial.

¡Tachán!

Bebé Box, me encanta la cadena que has hecho.

Estrella, planeta, luna,

Estrella, planeta, luna, Bebé Box.

(RÍE) Gracias, Gabby.

Veamos la tuya.

¿Te gusta mi cadena?

Hala, la tuya es preciosa.

Gracias, Bebé Box.

Vale, ahora juntemos nuestras cadenas

para hacer una cadena muy larga.

# Une una a otra.

# Une una a otra. #

Listo, ahora es superlarga.

Ahora podremos llevar a Yogato a la casa de muñecas.

Eso me recuerda que deberíamos hablar

con Hadigata para ver qué tal está Yogato.

Aquí tienes, Gabby, puedes usar mi "bebemóvil".

Llamando a Hadigata.

(Móvil)

¿Diga? Hola, Hadigata.

¿Cómo está Yogato?

Bueno, sigue durmiendo y la nave espacial

se está alejando un poco, pero todo está bien.

Estupendo.

Bebé Box nos ha ayudado a hacer una cadena espacial superlarga.

Seguro que llega hasta la nave espacial.

Maravilloso. ¡Hasta luego!

Gracias, Bebé Box.

De nada.

-¡Socorro, socorro!

Oh, oh.

Me parece que es Muffin desde la cocina.

Y parece que tiene algún problema. Hay que ayudarle.

Adiós, Bebé Box. Gracias. Adiós.

De vuelta a la cocina, "gatcensor". ¡Y rápido!

(LLORA)

Gabby, Pandy, ayuda.

(LLORA) Muffin, ¿qué te ha pasado?

Pues que estaba haciendo el glaseado pringoso

para mis zarpitas glaseadas y me he quedado pegado.

(LLORA)

No puedo dejar que estas deliciosas chispitas

se echen a perder.

No tienes que preocuparte.

Te ayudaremos.

Primero, respira profundamente para sentirte mejor.

Y luego te bajaremos.

Vamos a inhalar.

(INHALAN)

Y ahora, a exhalar. (EXHALAN)

Volvemos a inhalar. (INHALAN)

Y a exhalar. (EXHALAN)

Ay, ya me siento un poco mejor.

Muy bien, ahora te bajaremos.

Está muy pegado.

No sé cómo vamos a bajarlo.

No... no... ¿No sabéis cómo bajarme?

(LLORA)

Muffin, no sabemos cómo bajarte.

Aún, pero no nos vamos a rendir.

Me pregunto qué podríamos usar para despegar a Muffin.

Bueno, cuando algo se queda pegado en mi bandeja,

uso mi espátula grande para sacarlo.

Buena idea, Muffin.

Vamos a intentarlo.

Bien, vamos a trabajar todos juntos.

Muffin, tú menéate.

¡Meneo, meneo!

Yo la espátula, y Pandy, tú le coges.

Entendido.

¿Listos? ¡Listos!

Venga, Muffin, menéate.

Me estoy meneando.

¡Meneo, meneo, meneo!

¡Espátula!

¡Funciona!

Pandy, prepárate para cogerlo.

¡Wiiii!

¡Lo tengo, lo tengo!

¡Te tengo! Oh, oh.

Estoy bien.

¡Me habéis salvado!

¡Gracias, gracias, gracias!

¡Chispitas de felicidad!

¡Eh!

Las chispitas felices están todavía más ricas.

Gabby, Pandy.

Ya que estáis, ¿queréis aprender a hacer mis zarpitas las glaseadas?

Siempre tengo tiempo para llenar mi panza con algo rico.

De acuerdo. Cogeremos la masa y a ver qué pasa.

Muy bien, Muffin.

¿Cómo haces esas deliciosas zarpitas?

Os lo enseñaré.

Primero, estiramos la masa.

# Amasando, amasando. #

-Ahora, la giramos y la enrollamos.

# Girando, enrollando. #

Oh, oh.

He cometido un error. No me ha salido plano.

No pasa nada, Pandy.

Todos nos equivocamos. A mí me gusta.

Puede que sepa igual de bien.

Y ahora, por los dedos.

# Amasando, dedos. #

-Ponlas en el horno y mira cómo suben.

# Cómo suben, cómo suben. #

-Y ahora añadimos mi glaseado superpegajoso.

¡Sí!

# Glasear, glasear. #

-Y ahora...

Esta es mi parte favorita. ¡Cómetela!

# Cómetela, cómetela. # Mmmm. #

-¡Eso es!

# Cómetela, cómetela. # Mmmm. #

-¡Se acabó!

(TODOS) ¡Ñam!

(RÍEN)

Mola cocinar con Muffin.

¡Sí!

Me llevaré este para luego.

Haz hueco, plátano.

Oh, Pandy.

(Maullido)

Hola, Floyd.

¿Estás oliendo nuestras zarpitas glaseadas?

Gabby, Pandy, tenemos un gran problema.

Mirad, Yogato ha salido volando de la casa.

Oh, no.

¡Yogato!

Floyd, no, Floyd. No es un juguete para ti.

¡Yogato!

¿Qué pasa aquí?

¡Gabby!

¡Ayúdame, porfa!

Tranqui, Yogato.

Iremos a ayudarte. Vamos.

Tenemos que subir al jardín. Venga. Os veo allí.

(MAÚLLA)

No, Floyd.

Vete. ¡Vete, Floyd!

Gracias, ascensor.

Gabby, tienes que sacarme de aquí.

Te salvaremos, Yogato.

Pero daos prisa, porfa.

¡Allá va!

Oh, no.

Ha rebotado.

Si tuviéramos algo pegajoso para poner al final de la cadena,

se pegaría a la nave.

Sí, pero... ¿De dónde sacamos algo pegajoso?

Pandy... ¿Qué?

¿Tengo azúcar en los bigotes?

No, pero podemos usar esa zarpita glaseada

para pegarla en el extremo de la cadena.

Anda, claro.

Gracias.

Es para hoy.

Vamos, Gabby, tú puedes.

¡Vivan las zarpitas glaseadas!

¡Sí!

(Maullido)

Chicos...

Sigo aquí arriba.

Claro.

Y todos a una.

¡Tirad!

¡Sí, tirad!

¡Tirad!

¡Tirad! ¡Sí!

¡Yogato, has vuelto!

¡Genial! Yogato, estás a salvo.

Ya era hora de que me sacaras.

Oh, Yogato.

Sabes que no dejaríamos que te pasara nada a ti.

¿Qué haríamos sin nuestro Yogato?

Es cierto.

Deberías pensar en eso la próxima vez

que dejéis una cama voladora por ahí.

No es una cama, tonto.

¡Es una nave espacial!

¿Una nave espacial?

Ya lo sabía.

Nos alegra que hayas vuelto, Yogato.

¿Qué os parece si vamos a dar una vuelta en la nave espacial?

¡Sí, vamos!

Nave espacial, allá voy. ¡Sí!

¿Todos preparados?

¡Sí! ¡Listo!

Sí, venga.

¡Allá vamos!

¡Estamos volando!

¡Qué guay se ve todo desde aquí arriba!

"Gatástico".

Una nave espacial en mi dormitorio.

Me encantan las naves espaciales.

Es increíble.

Mira este de aquí.

¡El botón de fiesta!

Sí, esta nave espacial es "amiaucinante".

Vamos, Pandy.

Venga, Yogato. Déjate llevar y baila un poco.

(Música)

Vale.

¡Genial, baile de nave espacial!

¡Yuju!

Qué bien bailas, Pandy.

¡A la izquierda!

(RÍEN)

Gracias por jugar en la casa de muñecas.

¿Preparados para otra sorpresa?

# Gabby gatos.

# -Gabby gatos.

# -Gabby gatos. # -Gabby gatos.

# -Gabby gatos. # -Gabby gatos.

# -Gabby gatos. # -Gabby gatos.

# "Gabby gato del día". #

-Soy yo.

Hola, soy Muffin.

Lo que más me gusta son las fiestas de chispitas.

# Magdalenas en el horno, # un montón de dulces decoro.

# Me los pienso comer # cuando suene el clic.

¡Sí!

# Observa, yo preparo muchos dulces # para que los comas y disfrutes.

# Soy Muffin, el pastelero, # yo te voy a enseñar.

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ¡ya verás!

# Ven conmigo a esta dulce fiesta.

# Todo lo que hay podrás probar.

Espera, esto es para mí.

(Música)

# Preparo tostadas con mermelada,

# cerezas y fresas en mis postres # no van a faltar.

# No te vas a creer # todo lo que hago.

# ¡Hago!

# Batido de sandía # y una tarta genial,

# la fondue con frutas # es una delicia.

# Vente conmigo # y cocinemos juntos.

# ¡Juntos!

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ¡ya verás!

# Ven conmigo a esta dulce fiesta.

# Todo lo que hay podrás probar.

¡Fiesta de chispitas!

¡Delicioso!

# Cada día es una dulce fiesta.

# Prueba mis dulces, ¡ya verás!

# Ven conmigo a esta dulce fiesta.

# Todo lo que hay podrás probar. #

¡A disfrutar!

Gracias por jugar en la casa de muñecas.