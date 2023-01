# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Es Gabby y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby, llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya. # Hey, Gabby. Miau. #

¡Oh, hola!

Pandy y yo estamos haciendo ejercicio.

Estoy intentando batir mi récord de diez abdominales.

Ya llevo siete.

Ey, ¿quieres contar conmigo? Vale.

Ocho,

nueve

y diez.

¡Sí, lo hice!

Pandy va a intentar batir su récord y hacer cinco dominadas.

¿Será capaz?

No lo sé, veamos.

Vamos. Una, dos, tres.

Tú puedes, Pandy. Cuatro y...

Cinco. ¡Sí, conseguido, Pandy! Buen trabajo.

# Miau, miau, miau. #

¡Oh! Ya conocéis ese sonido.

Entrega especial de la casa. ¡Vamos a ver lo que es!

(Música)

Bien, veamos qué hay hoy en el Buzón Miau Miau.

¡Ahí va!

¿Habéis visto?

La caja de hoy es morada y, mirad, tiene una diadema muy chula.

Y en un lado también tiene una comba para saltar.

¡Guay! ¿La abrimos?

Por supuesto que sí. A ver.

¡Hala!

Es el trofeo de los Juegos Miaucinantes.

Todos los años,

en la casa de muñecas jugamos a los Juegos Miaucinantes

y el que gana se lleva este trofeo.

Pandy, Carlita y yo nos esforzamos, pero no lo hemos ganado, aún.

¡Uh! Y estos son los Chismes.

Son muy deportistas y siempre ganan,

pero Pandy, Carlita y yo hemos entrenado mucho este año

y es nuestra oportunidad para ganar.

Eh, ¿qué tal si os unís al equipo de los Gabby Gatos

y jugamos todos en la casa de muñecas?

¡Genial!

Vamos, entremos a la casa y ganemos los juegos.

Mirad, la sala de juegos

está decorada para los Juegos Miaucinantes

y justo detrás de esta cortina brillante

es donde vamos a jugar.

Voy a poner el trofeo en Carlita para que lo lleve adentro.

Y ahora, hora de miniaturizarse.

# Pellizco aquí, pellizco allá. # Agárrate, Pandy. ¡Vamos ya! #

Eh, estoy en la sala de juegos. ¡Entrad!

Lo primero es lo primero, busquemos a Pandy.

¿Lo veis?

¡"Abrazoataque"!

(RÍEN)

Veo que estás listo para jugar, Pandy.

¡Me muero de ganas! ¡Pi, pi!

Hola, equipo.

¡Carlita! Hola, Carlita.

Estoy muy emocionada.

Estoy deseando que empiecen los Juegos Miaucinantes.

¿Cómo estáis vosotros? ¡Estamos en forma!

¡Listos para jugar!

¿Creéis que vamos a ganar el trofeo?

¡Claro! ¿Sabéis qué?

Vamos a trabajar en equipo y darlo todo.

Estamos juntos y eso es lo mejor del mundo mundial.

¿Vítores de equipo?

Muy bien.

Estáis en nuestro equipo, así que decid con nosotros...

¡Vamos, Gabby Gatos! Dilo con nosotros.

(TODOS) ¡Vamos, Gabby Gatos!

Es hora de que comiencen los juegos. Vamos.

(Vítores y aplausos)

¡Hala, esto es "gatástico" a más no poder!

¡Mirad, ahí está el trofeo!

Estoy acelerada y lista para jugar.

Ya, pero ellos también.

Son los Chismes.

Parecen más preparados que el año pasado.

Señoras y señores, gatos y gatitos,

bienvenidos a los Juegos Miaucinantes.

(Gritos y aplausos)

Soy Yogato, vuestro encantador y divertido presentador.

Y yo soy DJ Capucha, llevando fiesta allá donde voy.

(Música)

Muy bien, DJ.

¡Que empiece la fiesta!

Bien, conozcamos a los equipos.

A este lado, el equipo Gabby Gatos.

Carlita.

Gabby.

Pandy.

Y el nuevo miembro del equipo Gabby Gatos.

Eres tú. ¡Yuju!

Prepárate.

Y de este lado, el equipo Chismes.

¡Tachán!

(Vítores y aplausos)

¡Impresionante! Los campeones parecen fuertes.

Así es, Yogato.

Pero sé que el equipo Gabby Gatos ha estado entrenando mucho,

así que tendremos que esperar

para ver quién se lleva este año el trofeo a casa.

# Miau, miau. #

Ese sonido significa que es hora de nuestra primera prueba,

la Carrera Miaucinante.

(Música)

Los dos equipos se lanzarán por la pista

y atravesarán los túneles hasta llegar a la línea de meta.

El que cruce primero la línea de meta será el ganador.

Ambos equipos están en la línea de salida.

¡Hala, su coche parece muy rápido!

(RÍEN)

No tanto como yo.

Esa es la actitud adecuada, Carlita.

Preparados, listos...

¡Ya!

¡Vamos, Carlita, vamos! ¡Sí!

Oh, no, su coche de cartón gotea pegamento.

Si piso ese pegamento, me quedaré superpegada.

Te necesitamos para evitar el pegamento.

Dinos por qué carril debemos ir.

¿Cuál no tiene pegamento, el izquierdo o el derecho?

¡El derecho!

Gracias, ha estado cerca.

Hay más pegamento.

¿Qué carril no tiene pegamento, el izquierdo o el derecho?

¡El izquierdo!

Bien, buen trabajo.

Vamos, Carlita, corre.

¿Quiénes saldrán primero del túnel?

Son los Chismes.

Pero el equipo Gabby les pisa los talones.

¡Mira cómo corren!

Se dirigen al túnel número dos.

Oh, no, más pegamento.

Dinos qué carril tomar.

¿Cuál no tiene pegamento, el izquierdo o el derecho?

¡El izquierdo!

Me habéis salvado por los pelos de ese charco.

Estoy deseando ver quién va primero.

Es el equipo Gabby Gatos. Sprint final hasta la meta.

Pero ahí llegan los Chismes.

Puedes hacerlo, Carlita.

¡Genial!

¡El equipo Gabby Gatos gana la carrera!

(Vítores y aplausos)

¡Qué bien! ¿Habéis visto lo rápido que ha ido?

Oh, gracias, no lo habría hecho sin vosotros.

¿Vítores de equipo?

(TODOS) ¡Vamos, Gabby Gatos!

Bien, amigos, el equipo Gabby Gatos ha ganado la primera prueba.

Qué comienzo de juegos tan emocionante.

Pues la emoción acaba de empezar

porque es hora de nuestra siguiente prueba, Combas Rítmicas.

En esta prueba,

nuestros equipos tienen que mover las combas al ritmo de la música.

Cuanto más rápido vaya la música, más difícil será saltar.

El primer equipo que se enrede con las combas perderá el juego.

(Aplausos)

Oh, oh, una rueda desinflada.

No puedo saltar a la comba así.

Mirad, no bota.

Aquí está el equipo mecánico de Muffin.

Arreglaré esa rueda en un periquete.

Mucho mejor.

-A ver.

¡Gracias, Muffin!

-Aquí estoy para ayudar.

¡A por ellos, Gabby Gatos!

Que comiencen las Combas Rítmicas. Pongámosle ritmo.

# Salta, salta.

# Salta. #

Ayudemos a Carlita a llevar el ritmo.

Canta con nosotros.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta. # Démosle caña a este ritmo.

Saltas muy bien, Carlita. Cambio.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta.

# Salta, salta. # Aumentemos el ritmo.

# Salta, salta. Salta, salta.

# Salta, salta. Salta, salta. # Cambio.

Gabby, te toca.

Madre mía, digamos que el ritmo no es lo mío.

Canta conmigo para ayudarme a seguirlo.

# Salta, salta. Salta, salta. #

Gabby ha empezado de manera muy rara.

Parece que ya va cogiendo el ritmo. Mirad cómo se mueven esos Chismes.

Hora de acelerar otra vez.

Oh, el chisme verde ha tropezado, pero ha conseguido recuperarse.

¡Vamos, Gabby, dale! ¡Gabby está dándolo todo!

(GRITA)

Duro traspiés para el equipo de los Gabby Gatos.

-¡Yuju!

Los Chismes han ganado esta prueba.

(Aplausos y vítores)

Lo siento, chicos.

Me habéis ayudado mucho y yo he hecho lo que he podido.

Veamos, el equipo Gabby Gatos tiene un punto por ganar la carrera

y el equipo de los Chismes

tiene un punto por ganar la Comba Rítmica.

Así que quien gane la siguiente prueba

se llevará el trofeo.

Equipos, por favor, ocupad vuestros sitios

en los círculos de salida.

Es hora de jugar...

¡a las Bolas Brillantes!

(Aplausos)

Escondidas por toda la sala de juegos

están estas pequeñas bolas brillantes.

El objetivo de este juego es ver qué equipo

encuentra más bolas brillantes antes de que se acabe el tiempo.

Y para hacerlo aún más interesante,

Hadigata tiene una sorpresa especial

para nuestros equipos.

¡Alas! (RÍE)

¡Genial!

¡Yuju!

Buena suerte, que os divirtáis volando.

Hala, ¿podemos volar?

Esto es "gatástico", me encanta volar.

Tenemos un empate y ya sabéis lo que eso significa, amigos.

El que consiga más bolas brillantes

será el ganador de los Juegos Miaucinantes.

Y de este "miauravilloso" trofeo.

No me había fijado en lo mucho que brilla. Me encanta.

(RÍE) Ni se te ocurra, Yogato.

Vale, vale, solo lo estaba admirando.

Es hora de jugar a las... ¡Bolas Brillantes!

(Aplausos)

Ay, madre, el desempate.

Sí, yo estoy tan nerviosa que me sudan las ruedas.

Vamos, chicos, podemos hacerlo.

Solo hay que concentrarse y trabajar en equipo.

Hagamos el grito de ánimo del equipo Gabby Gatos.

¿Listos?

(TODOS) ¡Vamos, Gabby Gatos!

(Aplausos y gritos)

Muy bien, amigos, el cronómetro oficial está listo.

Preparados, listos...

(Bocina)

¡A por las bolas brillantes!

Vamos, empecemos a buscar.

Decidme si veis alguna bola brillante.

Yo también la veo. ¡A por ella!

Vaya, parece que Gabby ha visto una allí arriba.

Pero dos de los Chismes van hacia allá también.

¡Hala, los Chismes no están trabajando en equipo!

¡La tengo!

El equipo de los Gabby Gatos va en cabeza.

Ayudadme a buscar.

Decidme si veis alguna bola brillante.

Ya la veo. Vamos a por ella.

Oh, oh, el chisme verde también la ha visto.

Hay que darse prisa.

¡Hala, Carlita va a toda pastilla!

Se me ha adelantado. Tendremos que buscar otra bola.

Ya van empatados.

Eh, los Chismes han encontrado otra bola.

El equipo de los Chismes se pone en cabeza.

Pandy está buscando otra bola. Ha encontrado una.

Empatados de nuevo.

El chisme naranja ha encontrado otra.

Vuelven a ponerse por delante.

Por poco tiempo.

¡Carlita vuelve a empatar!

Parece que no.

Tenemos que alcanzarlos, ¡vamos!

Ya la veo.

¡No, tengo que adelantarme!

Ya es mía.

¿Quién conseguirá hacerse con esa bola brillante?

Gabby la tiene.

Oh, no...

¡Bien!

De nuevo empate.

El tiempo se está acabando.

¿Podrá algún equipo encontrar la bola que les dé la victoria?

Necesitamos otra bola, y rápido.

Dime si ves otra bola brillante.

¡Las veo!

Parece que Pandy ha visto el premio gordo.

Oh, no, allá va el chisme verde.

Hala, ¿has visto eso?

¿Podrá algunos de ellos salir con una bola brillante

antes de que acabe el tiempo?

¡Cada uno tiene dos bolas brillantes!

La prueba termina en empate.

Espera, ¿qué es eso?

Pandy ha encontrado tres bolas brillantes.

Es increíble. Lo estoy viendo con mis ojos y sigo sin creérmelo.

¡Bien!

¡Yupi! ¡Hemos ganado!

El equipo de los Gabby Gatos ha ganado los Juegos Miaucinantes.

¡Uh! Menuda victoria.

Hemos ganado, chicos. ¡Genial! ¡Sí!

Enhorabuena, equipo Gabby Gatos.

Este año el trofeo os pertenece.

¡Genial! ¡Toma ya!

Lo logramos.

Trabajamos en equipo y ganamos el trofeo.

(Vítores y aplausos)

Oye, chicos, ¿os acordáis de lo tristes

que nos quedamos el año pasado cuando perdimos?

Perfectamente. Nos sentimos fatal.

Pues creo que es así como se sienten ahora los Chismes.

Vamos a ver si los animamos.

¡Sí!

Eh, Chismes, os habéis esforzado mucho.

Sí, habéis estado genial.

¡Sí!

(Vítores y aplausos)

Oye, ¿queréis que saltemos a la comba juntos?

(RÍEN)

# Salta, salta. Salta, salta.

# Salta, salta. Salta, salta. #

Creo que los Chismes ya están mucho mejor.

¡Vamos, Chismes!

# Salta, salta. Salta, salta.

# Salta, salta. Salta, salta. #

Estoy feliz de haber ganado

nuestros primeros Juegos Miaucinantes.

No lo habríamos conseguido sin ti.

Gracias por estar en nuestro equipo.

¿Estás listo para otra sorpresa?

# Gabby Gatos, Gabby Gatos, # Gabby Gatos, Gabby Gatos,

# Gabby Gatos, Gabby Gatos, # Gabby Gatos, Gabby Gatos,

# Gabby Gatos, Gabby Gatos. # Gabby Gato del día. #

¡Soy yo, Carlita!

# Ruge el motor, # siente el viento en tu piel.

# Donde tú desees llegar, # te llevaré.

# Muy lejos este coche puede llegar, # ya lo verás.

# Un camino # es una historia que contar.

# El mejor momento # de tus siete vidas pasarás.

# Carlita es lo más.

# Pisa fondo # y prepárate a despegar.

# Carlita es lo más.

# Nuestra aventura va a empezar # y hay que disfrutar.

# Simulo veces # ser un taxi o un tren,

# un coche de bomberos # o un gran avión también.

# Giros y acrobacias en la pista. # Soy la mejor.

# Un camino # es una historia que contar.

# El mejor momento # de tus siete vidas pasarás.

# Carlita es lo más.

# Pisa fondo # y prepárate a despegar.

# Carlita es lo más.

# Nuestra aventura va a empezar # y hay que disfrutar.

# Carlita es lo más. #

(Claxon)

No me puedo creer que por fin

hayamos ganado los Juegos Miaucinantes.

Gracias por vuestra ayuda

y por formar parte de nuestro equipo.

No lo habríamos hecho sin vosotros.