¡Hagamos una pelicula!

# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo a vivir # en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Mia, mia, mia, mia, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby. # Miau. #

¡Eh, hola!

Pandy y yo estamos haciendo una película con mi móvil.

Soy la directora y la que cuenta la historia.

Pandy es actor.

Él interpreta un personaje de la historia.

Nuestra historia comienza en la playa.

En un precioso día soleado.

Pandy estaba haciendo un castillo de arena.

Cuando, de repente, ¡tam, tam, tam!

¡Apareció un pulpo gigante!

(RUGE)

El pulpo gigante atrapó a Pandy con sus largos tentáculos.

"¡Oh, no, estoy atrapado!".

Y solo había un héroe tan valiente como para salvar a Pandy

de las garras del pulpo gigante.

Y ese héroe era...

¡Ta, ta, ta, tan!

¡Superfloyd!

Superfloyd envió al pulpo malo de vuelta al mar

salvando a Pandy. "¡Me ha salvado!".

Y fueron felices y comieron perdices.

¡Fin!

Buen trabajo, chicos.

# Mia, mia, mia, miau... # ¡Eh! ¿Oís eso?

¡Entrega especial de la casa! Venga, a ver qué es.

# Miau, miau, miau.

(Música)

# Miau.

# Miau. #

Bueno, buzón miau miau, ¿qué tienes hoy para nosotros?

A ver...

¡Ah, mirad!

¡Qué bonita!

Es una caja dorada con un montón de preciosas estrellitas.

¡Mirad, una cámara de cine!

¿Qué querrá decir?

A ver...

¡Vale!

Hay un pequeño paquete de palomitas.

Y dos entradas de cine diminutas.

Creo que ya sé lo que significa:

¡noche de peli en la casa!

¡Oye! ¿Te vienes con nosotros?

¡Genial!

Voy a meter las entradas y las palomitas en mi mochila.

¡Y es hora de "miniariturizarse"!

# Pellizco aquí, pellizco allá.

# Agárrate, Pandy, vamos ya. #

¡Yupi!

¡Estoy en el dormitorio! ¡Entrad!

Sueñigata se va a poner muy contenta.

¿Verdad, Pandy?

¿Eh? ¿Dónde está Pandy Patitas?

¿Pandy?

No lo veo.

¡"Abrazotaje"! (RÍE)

Hola, chicos, ¿qué estáis haciendo?

Hola, Sueñigata.

¿Estás emocionada con la noche de cine?

¡Ya lo creo! ¡Esperad, esperad!

Nadie se emociona aquí hasta que el director se lo dice.

¿El director? Eso es.

Hoy no solo vamos a ver una peli,

vamos a hacer una peli.

¡Tachán!

Y yo soy el director.

O sea, que yo les digo a todos lo que tienen que hacer.

Justo lo que más me gusta.

Y... ¡Acción!

Eh... Si digo "acción", tenéis que empezar a hacer cosas.

Pero, Yogato, toda película cuenta una historia.

¿Cuál es nuestra historia?

¡Ah!

¡Claro!

Se me había olvidado esa parte. Yo me sé una gran historia.

"Ricitos de Oro y los tres osos". ¿De qué trata?

En el bosque, una niña llamada Ricitos de Oro

tiene hambre y está cansada,

necesita un lugar para comer y descansar.

¡Sí! Yo me acuerdo de esa historia.

Ricitos de Oro llega a casa de los tres osos,

pero ellos no están.

¡Me encanta! Ya tenemos peli.

Y... ¡Acción!

Eh... Yogato. (ASUSTADO) ¡Eh!

¡Oh! ¿Qué pasa?

Hay mucho que hacer antes de empezar a rodar una película.

¿Cómo qué?

Bueno, tenemos que decidir

quién va a interpretar a Ricitos de Oro y a los tres osos.

Sí, ¿quién va a ser Ricitos de Oro?

¡Ah!

Gabby, serías una Ricitos estupenda.

Gracias, puedes llamarme Gabby Ricitos.

Ya solo faltan los tres osos.

Sueñigata, creo que tú serías una fantástica mamá osa.

Será todo un placer, iré a buscar mi disfraz.

Hola, armario de disfraces, ¿puedo pasar?

¡Gracias!

Estoy lista para un primer plano.

¡Eh, oye! ¿Puedo ser el bebé oso?

¡Claro, Pandy! Coge tu disfraz.

Mirad, ¿a que soy un bebé oso adorable?

¿Quién va a hacer de papá oso?

No puedo porque soy el director.

Tengo una idea.

Que sea DJ Capucha.

Hola, DJ Capucha.

Hola, ¿cómo va todo, amigos?

Hacemos una película

sobre Ricitos de Oro y los tres osos

y necesitamos que hagas de papá oso.

Por supuesto que me apunto, ahora voy.

DJ Capucha a vuestro servicio.

¡Yupi!

Bien, DJ, vas a ser un papá oso "gatástico".

Entra en el armario de los disparates

y ponte tus orejas de oso.

-¡Allá voy!

Papá oso ya está casa.

¡Yuju!

Hola, papá. (RÍEN)

Oh, qué familia de osos felina tan mona.

Muy bien, ¿estamos por fin listos para hacer la peli?

Vamos a ver.

En primer lugar, Ricitos de Oro va a la cocina para comer cereales.

¡Ah, ya sé!

Bebé Box y sus gatitos son muy mañosos.

Seguro que pueden hacer el decorado de una cocina.

Vamos a necesitar también el decorado de un dormitorio.

-Y una habitación con mucho espacio

para que quepan todos los decorados.

¿Qué es parece la sala de juegos?

Es supergrande. Y si vamos a jugar a hacer una peli,

qué mejor sitio que en la sala de juegos.

Muy bien, todos al "gatascensor".

DJ Capucha y yo iremos a hablar con Bebé Box.

Y vosotros pedir unos cereales a Muffin.

¡A la sala de manualidades! ¡Subiendo!

Nos vemos en la sala de juegos. Hola, Bebé Box,

necesitamos tu ayuda para nuestra película.

Por supuesto. ¡A la cocina!

Hola, Muffin. Hola, Gabby.

Hola a todos. ¿Qué tal?

Rodamos una peli y necesitamos tu ayuda.

Sí, necesitamos tres cuencos de cereales.

Uno pequeño, una mediano y uno grande.

-¡Tengo los cuencos!

Pequeño.

Mediano.

Y grande.

Genial, ya solo faltan los cereales.

Vaya, no tengo cereales.

¿Por qué no usáis estas deliciosas tortitas?

Me encantan las tortitas. ¡Hecho!

Marchando una tortita pequeña.

Allá va la tortita mediana.

Y ahí va la grande.

¿Tortitas en un cuenco? (RÍE)

¡A rodar se ha dicho!

Nos apañaremos. ¡Bien!

Llevemos esto a la sala de juegos, donde está Yogato.

Gracias, Muffin. Encantada de ayudaros.

"Gatascensor", a la sala de juegos.

(Música)

Perfecto. Hola, Bebé Box.

Hola, Carlito. Hola, chicos.

"Gatástico, ya estamos todos. Tenemos los cuencos y las tortitas.

¿Qué os parece la cocina de los osos felinos?

¡Hala!

Es "miaucinante".

¿Necesitáis algo más?

Sueñigata, ¿dónde tenemos que ir después de la cocina?

Al dormitorio.

Bebé Box, ¿puedes construirnos un dormitorio de mentirijillas?

No hay problema.

(SILBA)

¡Ahora volvemos, pi, pi!

¡No te olvides de las tres camas! ¡Hecho!

Vale, bien, escucha,

Gabby Ricitos, en esta escena,

estás muy cansada y hambrienta. Entendido.

Y... ¡Acción!

(SUSPIRA) ¡Qué cansada estoy!

¡Y qué hambre tengo!

Más cansada.

(SUSPIRA) Más cansada aún.

(SUSPIRA)

¡Uh! Y más hambrienta.

Tienes mucha hambre. (GIME)

¡Perfecto, jajaja!

Necesito sentarme y comer un poco

de ese delicioso cuenco de cereales.

Psss, Gabby, son tortitas, ¿recuerdas? No tenemos cereales.

Gracias, Pandy.

(RÍE)

Necesito sentarme y comer un poco

de esta deliciosa tortita.

Vaya, esta silla es demasiado dura.

¡Ups!

No es fácil comerse una tortita con cuchara.

Esta tortita está caliente.

Voy a probar esta silla.

Esta silla es demasiado blanda.

Y la tortita está fría.

Voy a probar esta silla.

¡Bien! Esta silla no es muy dura ni muy blanda.

Esta silla es perfecta.

Y esta tortita también está perfecta.

Qué llena estoy.

¡Oh!

¡Corten!

¡Qué bien lo has hecho! Gabby, has estado genial.

Ha sido muy gracioso cuando la silla se acto.

Bien, la siguiente escena tiene lugar en el dormitorio.

¿Dónde está ese dormitorio?

¡Pi, pi!

Decorado de dormitorio.

¿Dónde está Bebé Box con las camas?

¡Marchando las rebanadas! He hecho un pan grande,

otro mediano

y otro pequeñito.

¿Rebanadas? ¡Dije tres camas!

¡Oh! ¡Oh, córcholis!

No pasa nada, Bebé Box,

seguro que encontramos alguna solución.

Pensemos.

¡Eh, tengo una idea!

¡Pueden ser "pancamas"!

¿"Pancamas"? Nadie duerme en "pancamas".

Pero podría funcionar.

Y solo lo sabremos si probamos las camas de pan.

"Pancama, camapán, pancama, camapán".

Qué gracioso suena.

Vamos a decirlo tan rápido como podamos.

¿Listos?

(AMBOS) "Pancama, camapán. Pancama, camapán". (RÍEN)

Qué gracioso.

Vale, vale, tendremos que apañarnos con las "pancamas".

Y... ¡Acción!

Eh, estas camas de pan parecen muy cómodas.

Vamos a probar la pequeña.

Esta cama pan es demasiado pequeña para mí.

Probemos la siguiente.

Ah, esta cama pan no es muy cómoda.

Probaré la cama pan grande.

¡Ah, hala! Esta cama de pan es perfecta.

Es muy cómoda.

¡Ah, creo que voy a...!

Dormir un poco.

(RONCA)

Genial. Y... ¡Corten!

Vale, ¿qué quieres que corte?

Psss, Bebé Box,

cuando se hace una película, cortar es parar.

¡Oh, vale!

Bueno,

¡estaré por aquí!

¡Bien, necesito a los tres osos felinos!

Aquí estamos. Listos para la acción.

Ahora es cuando llegáis a casa.

Espera, que me meto en mi papel de papá oso.

Y... ¡Acción!

¡Oh, hogar, dulce hogar!

-Tengo mucha hambre.

Sí, mi barriguita de bebé oso también tiene mucha hambre.

Pues menos mal que me dejé hechas

mis tortitas especiales de papá oso.

Bien, qué ricas.

Oye, alguien mordido mi tortita.

-¡Ah! Pues alguien ha mordido mi tortita también.

Alguien no ha mordido mi tortita,

sino que se la ha zampado.

Y ha roto mi sillita.

Vamos a mirar en el dormitorio.

Alguien se ha tumbado en mi "pancama".

"Pancama, pancama". (RÍE)

Pues alguien también se ha tumbado en mi "pancama".

-Y alguien se ha acostado en mi "pancama"

y todavía sigue aquí.

(SE DESPEREZA)

¡Es Gabby Ricitos! Hola, chicos.

He llegado antes de lo previsto, así que me he puesto cómoda.

Ya, ya, claro, te pusiste cómoda y te zampaste mi tortita.

Te la has comido entera.

Lo siento mucho, Pandy, que diga, bebé osito felino.

Pero he traído la miel que pedisteis.

Genial, Gabby. ¿O debería decir Gabby Ricitos?

Ahora puedo hacer mi sirope especial de papá oso.

¿Quién quiere unas tortitas?

¡Yo! (RÍEN)

Y... ¡Corten!

Hemos acabado.

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

Vamos a ver la peli.

No tan deprisa,

a toda gran película le hace falta una buena música.

Ah, sí, es verdad.

¡Todos a la sala de música!

(RÍEN) ¡Vamos allá!

(RÍEN) (TODOS) ¡Bien!

Vamos a ver algunas escenas de la película

y les añadiremos música.

Y vamos a necesitar vuestra ayuda.

Vale, tenemos que añadir una música que sea adecuada para dormirse.

(TOCA LOS TAMBORES)

¿Es esta una música adecuada para dormirse?

No, no, es música para bailar. Vale.

¿Te quedarías dormido con esta música?

(TOCA UNA NANA)

¡Sí, esa música es perfecta!

Pues sí.

Ha funcionado con Sueñigata.

¡Ay! ¿Me he vuelto a quedar dormida?

Esa música ha sido perfecta.

Ahora, para este momento en que Gabby rompe la silla...

"¡Guau!"

Tenemos que añadir el sonido de una silla rompiéndose.

¿Suena esto como una silla al romperse?

(Mugido)

(RÍEN)

¿Es ese el sonido adecuado?

)(RÍEN)

¡Pero si era una vaca! ¡Una vaca!

(MUGE) (RÍEN)

¿Qué tal este sonido?

¿Es este el sonido de una silla al romperse?

(Bocina)

(RÍEN)

No, eso ha sido una bocina.

¿Es este el sonido de una silla al romperse?

(Tablones rotos)

¡Sí, ese sí! Gracias por tu ayuda.

(RÍEN)

¡Bien, genial! ¡Sí!

Llamado a todo el equipo que ha colaborado en la peli.

A la sala de música para nuestra noche de cine.

-¿Hay sitio para el pequeño Muffin?

-¡Uh! -¡Sí, bien, ya estamos aquí!

Estoy deseando verla.

Yo también.

Me lo he pasado genial interpretando a Gabby Ricitos.

¿Lo preparamos? Sí.

Mi compositor DJ Capucha y yo

vamos a dar los últimos retoques a la película.

Pandy, ¿te importaría pedirle a todos las entradas?

¡Voy!

Entradas, por favor. Entradas. Gracias.

Entradas, favor.

Gracias.

Su entrada, "madame".

(RÍE) Aquí está mi entrada. Y en la tuya, Pandy.

Muchas gracias.

(RÍEN)

Muy bien, listos para la peli.

Espera, Gabby, las palomitas. ¡Es verdad!

¿Quién quiere palomitas?

¡Sí!

¡Sí!

¡Ñam!

¡Bien!

Queridos gatos y gatitos, ¿quién quiere ver una peli?

Antes de ver nuestra película,

Capucha y yo hemos estado trabajando en algo

que queremos que veáis. ¡Luces fuera!

¡Oh! ¿Qué crees que será?

Madre mía, qué emoción. Está a punto de empezar, rápido.

Ya empieza.

"En una soleada playa,

Pandy se relajaba y disfrutaba del sol."

Esta es la película que hicimos con Floyd.

Oye, un momento, ese soy yo.

"Cuando de repente...

¡Tan, tan, tan!

¡Un pulpo gigante atrapar a Pandy!"

Mira qué pulpo más gracioso.

"Pero mirad, es Superfloyd, que ha venido a salvarle."

-¡Hola, Floyd!

"¡Floyd, salva a Pandy!

¡Llega volando!"

¡Vamos, Floyd! -¡Yuju!

"Envía al pulpo malo de vuelta al mar

y nuestro héroe Floyd evita la catástrofe!"

¡Bien hecho, Floyd!

"Y allá Floyd,

a salvar a alguien más."

(TODOS VITOREAN)

DJ Capucha, Yogato,

muchas gracias.

Ha sido "amiaucinante".

Sois los mejores.

No es para tanto, las películas son el trabajo de un director.

(RÍE)

Amigos, ha sido un día de película.

Dos películas en realidad. Gracias por vuestra ayuda.

¿Estáis listos para otra sorpresa?

# Gabby gatos. Gabby gatos.

# Gabby gatos.

# Gabby gatos. Gabby gatos.

# Gabby gatos. Gabby gatos. # Gabby gatos.

# Gabby gatos. Gabby gatos.

# Gabby gatos. Gabby gatos. # ¡Gabby gato del día! #

¡Soy yo, Bebé Box!

(Música)

# Purpurina y mucho más,

# con mil colores hay que pintar.

# Manualidades vamos a crear. # Oh, oh, oh, oh, oh.

# Hay tijeras, cosas para pegar,

# ahora nos debemos preparar.

# Estos ojos son lo más.

# Pues tú y yo, oh, oh, # crearemos un montón.

# Hagamos juntos

# manualidades.

# Creemos, decoremos juntos,

# en el día de hoy.

# Es divertido y feliz estoy.

# Recorta, pega, colorea.

# Vaya "gatofiesta".

# Hoy crearemos algo genial.

# Oh, oh, oh, oh, oh.

# Usaremos pegamento,

# coseremos todo en un momento.

# Crearemos mil cosas # estando juntos.

¡Ups!

# Piedras, brillos, lentejuelas.

# Mamá es mi maestra.

¡La purpurina lo mejora todo! ¡Es verdad!

# Hagamos animalitos,

# ponles un pompón y un palito.

# Hagamos juntos manualidades.

# Creemos, decoremos juntos

# en el día de hoy.

# Es divertido y feliz estoy. # Oh, oh, oh, oh, oh.

# Recorta, pega, colorea. # Vaya "gatofiesta".

# Hoy crearemos algo genial. # Oh, oh, oh, oh, oh.

# Hoy crearemos

# algo genial. #

Hoy ha sido un día de lo más entretenido.

Me encantan las canciones de Bebé Box, ¿y a ti?

Gracias por ayudarnos a hacer nuestra película.