Hadigata se resfria

(Música)

# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Hey, Gabby.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby.

# Miau. #

Vamos a auscultarte, Floyd.

¡Hola!

El doctor Pandy le está haciendo un chequeo a Floyd.

Está resfriado, así que le estamos cuidando bien.

¿Verdad que sí, Floyd?

Y voy a arroparlo con su manta favorita.

¿Cómodo?

Y le voy a dar su ratoncito preferido.

Aquí tienes, Floyd.

Esto te mejorará.

El doctor Pandy dice que con un poco de descanso

y unos mimos volverás a ponerte bien en poco tiempo.

(Maullidos)

¿Oís eso? Entrega especial de la casa.

Venga, vamos a ver qué es.

Que te mejores, Floyd.

(Maullidos)

Veamos qué hay hoy en nuestro buzón miau miau.

A ver.

¡Hala!

¿Habéis visto?

La caja está cubierta de tiritas

y hay un estetoscopio como el de doctor Pandy.

Tal vez alguien de la casa no se encuentre bien, no lo sé.

A ver.

Vale, hay un pequeño cuenco.

Qué monada.

Y tiene dibujada la cara de un gatito.

¿La veis?

Y el cuenco viene con su cuchara.

Qué pequeñito.

¿Qué es esto?

Es un bote de sopa.

Ya sé lo que es.

Sopa del diente de león.

Es lo que suele tomar Hadigata cuando no se encuentra bien.

Un momento.

¿Crees que Hadigata está enferma?

Tendremos que entrar a la casa para ver cómo está.

Oye, ¿quieres venir a la casa a ayudarnos a cuidar de Hadigata?

Genial.

Bien,

tenemos que meter en la mochila

la sopita, el cuenco, y la cuchara.

Ya estamos listos.

Hora de miniaturizarse.

# Pellizco aquí, pellizco allá, # ¡agárrate, Pandy, vamos ya! #

Estoy en el jardín de los cuentos, venid.

Bienvenidos a mi casa de muñecas.

Venga, Pandy. Vamos a ver a Hadigata.

¿Pandy?

¿Veis a Pandy?

¡Abrazoataque!

Pandy, me ha sorprendido.

Tengo mucha práctica.

(ESTORNUDA)

¡Esa parece Hadigata!

Vamos.

(ESTORNUDA)

Hola, Hadigata.

Hola, Gabby.

Hola... (ESTORNUDA)

... Pandy.

Parece que te has pillado un buen resfriado.

Sí, deberías estar en la cama descansando.

No, no puedo descansar.

No soy la única que está enferma.

Las flores cantarinas tienen dolor de garganta,

el árbol gatito arcoíris ha perdido su color

y las pequeñas florecillas están inquietas

y hay que mecerlas para dormir. Me necesitan.

No te preocupes.

La ayuda ha llegado.

Nos ocuparemos de todo y podrás descansar.

Oh, no, no puedo.

Tengo la responsabilidad de cuidar de todos.

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

Requetemiau, maratón de estornudos.

(ESTORNUDA)

Espera, yo te cojo.

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

Te tengo.

Gracias, Pandy.

De nada.

Creo que debería acostarme.

¿Seguro que podéis ocuparos de todos?

Para nosotros será pan comido.

Está controlado.

Toma, come un poco de sopa de diente de león.

Y a la cama a descansar.

Qué rica, muchas gracias a los dos.

(Silbato)

¿Habéis oído ese silbido?

Sí, ¿qué es eso?

Es que alguien necesita mi ayuda.

¿Ah, sí?

Sí, le di a cada uno de mis amigos enfermos

del jardín un instrumento diferente.

Así, cuando necesitan algo,

tocan su instrumento y yo sabré quién necesita mi ayuda.

El silbato significa que las flores cantarinas

me están llamando.

(ESTORNUDA)

Eh, eh. Tú métete en la cama a descansar.

Pandy y yo nos llevaremos tu tarjeta

y Nos encargaremos de todo. Gracias a los dos.

Sí, no te preocupes.

El jardín está en buenas manos. Y patas. (RÍE)

(SUSPIRA)

Bien, así que las flores cantarinas

tienen dolor de garganta.

(Pandereta)

¿Otro instrumento?

Que no cunda el pánico, Pandy.

A ver el gráfico.

(Pandereta)

¿Suena como un silbato?

¿Una pandereta?

¿O un tambor?

(Pandereta)

(Pandereta)

¡Una pandereta!

Ese es el árbol arcoíris.

Las flores cantarinas y el árbol arcoíris nos necesitan.

Yo me encargo de las flores cantarinas

y tú, del árbol arcoíris.

Sí, me parece bien.

(Tambor)

Oh oh. ¿Otro instrumento?

(Tambor)

Eso suena como un tambor.

Bien, vale.

Las pequeñas florecillas necesitan que las acunen para dormir.

Todos necesitan nuestra ayuda.

Al mismo tiempo.

¿Cómo?

Tenemos que pedir ayuda.

Pero le dijimos a Hadigata que nosotros cuidaríamos de todos.

No pasa nada por pedir ayuda si la necesitas, Pandy.

Pedir ayuda es como un superpoder.

¿A quién le vamos a pedir que cuide de las florecillas?

Bola de pelo,

¿qué está pasando aquí?

¡Yogato!

Menos mal que has venido.

Tenemos que cuidar a varios enfermos

y nos vendría muy bien tu ayuda con las florecillas.

Si eso hace que pare todo este escándalo,

contad conmigo. Genial.

Necesitan a alguien que acune para dormir.

¿Acunar a las florecillas para que se duerman?

Pan comido. Voy para allá.

Nosotros también.

(Silbato)

Hola, flores cantarinas.

Hadigata dice que os duele la garganta

y he venido para cuidaros.

(TOSEN)

(GRITAN)

Tenéis la voz muy ronca.

(CANTAN CON VOZ RONCA)

Creo que os vendrá bien un poco de agua.

(CANTAN)

Bien, ahora suena un poco mejor.

(CARRASPEAN)

(TOSEN)

Aquí tienes.

(GRITAN)

Ya voy.

Esperad.

(TOSEN)

Necesito otra estrategia.

No puedo seguir el ritmo. No tengo suficientes manos.

Necesito ayuda.

Pedir ayuda es un superpoder.

Y conozco un Gabbygato que tiene muchas manos.

¡DJ Capucha!

"¿Qué hay de nuevo, Gabby?"

Hola, DJ.

Las flores cantarinas están enfermas y necesito tu ayuda.

"Vale, estaré allí en dos golpes de maraca"

(Música)

DJ capucha, presente.

Qué rapidez.

(TOSEN)

Vaya, no te ofendas, pero esa voz está muy ronca.

He estado intentando regarlas

para que se les quite el dolor de garganta, pero no doy abasto.

Necesito que me echen una mano.

Pues has llamado al gato correcto.

(CANTAN)

(CANTAN)

¡Lo conseguimos!

Gracias, DJ Capucha.

Oye, para eso están los amigos.

Choca esos cinco.

Muévelo, muévelo, muévelo ya.

Seguid cantando, flores.

(CANTAN)

Las flores cantarinas han recuperado la voz, hecho.

Vamos a ver cómo le va a Pandy con el árbol arcoíris.

Adiós, flores cantarinas.

(CANTAN)

Dime, Pandy, ¿cómo está el árbol arcoíris?

Bueno, lo he estado abrazando durante un buen rato.

Pero no recupera su color.

Tenemos que ponerte sano para que recuperes tu color.

Como tu hermana.

¿Qué tenemos que hacer?

No lo sé aún,

pero estoy segura de que vamos a averiguarlo.

Tal vez deberíamos usar el poder de pedir ayuda.

¿A quién llamamos?

Siregata tiene una loción o una porción para todo.

Tal vez pueda ayudarnos.

Buena idea, Pandy.

"Hola, Gabby Gabby."

Siregata, nos vendría muy bien tu ayuda en el jardín.

"Ahora mismo voy."

¡Yuju!

Me encanta reventar burbujas.

¿Cómo os puedo ayudar?

¡Conchascóncholis!

El pobre árbol arcoíris ha perdido todo su color.

Nos comprometimos a hacer que mejore.

¿Podrías ayudarnos a devolverle el color?

Por supuesto que puedo, con un poco de... ¡Cienciaspa!

Vamos a recuperar el arcoíris de este pequeñín en un periquete.

Empecemos con un poco de agua de sirena.

Listo.

Ahora, necesito tres cosas del jardín.

Algo rojo, algo amarillo y algo azul.

Rojo, amarillo y azul.

Vamos a buscar algo rojo.

¿Veis algo rojo?

¡Fresas rojas!

Gracias.

¡Hala! Yo también quiero.

Voy a buscar algo amarillo.

¡Limones amarillos!

Vaya miau,

el limón está muy ácido.

Ya solo nos falta algo azul.

Arándanos azules.

Solo necesitaremos una pequeña gotita.

Observad.

¡Re miau!

La franja amarilla ya se ve.

Déjame probar el rojo.

Me toca, me toca.

Ahora el azul.

¡Gatástico!

Siregata, ha sido amiaucinante.

Pero al árbol arcoíris aún le faltan el resto de colores.

¿Dónde los conseguimos?

Ya tenemos todos los colores que necesitamos.

Seguidme.

Con el rojo, el amarillo y el azul,

puedes hacer todos los colores del arcoíris.

¿Sí?

¿Cómo?

Os lo enseñaré con mi maravillosa canción del arcoíris.

# Para crear nuestros colores # con gran exactitud

# solo hay que usar el rojo, # el amarillo y el azul.

# Un buen verde obtendrás # de un modo sencillo

# si mezclas el azul # con algo de...

# ¡Amarillo! #

El azul y el amarillo forman el verde.

Me encanta la cienciaspa.

¿Hacemos el naranja?

# Si buscas naranja, # solo hay que tener ojo.

# Mezcla el amarillo # con un poco de...

# ¡Rojo! #

¡El amarillo y el rojo forman el naranja!

¡Por todos mis bigotes!

¡Qué pasada!

Solo falta un color más.

¡Morado!

# Si quieres un morado, # esto haz de hacer tú.

# Mezclar el rojo # con algo de...

# ¡Azul! #

¡Hala!

¡El rojo y el azul forman el morado!

Ya lo tenéis.

# Para crear nuestros colores,

# rojo y amarillo y azul,

# mézclalos y crea otros, # ahora lo puedes hacer tú. #

Me alegro de que te sientas mejor, amigo.

Gracias por todo, Siregata.

Gabby, sabes que siempre que me necesites vendré burbujeante.

Adiós. Adiós, Siregata.

El árbol arcoíris ha recuperado los colores. Hecho.

No llores.

Me parece que a Yogato le vendría bien algo de ayuda

con las florecillas.

Shh...

No, no lloréis, por favor, no lloréis. Yogato está aquí.

Duérmete, florecilla... Anda.

(LLORAN)

Yogato, ¿cómo va todo?

No muy bien.

Cada vez que consigo que una se duerma,

el resto la despierta de nuevo.

(LLORAN)

¿Veis?

Tal vez deberías mecerlas a todas al mismo tiempo.

¿Y cómo quieres que haga eso?

Hay un montón.

Pensemos.

(RONCA)

Tal vez podríamos construir algo

para mecerlas a todas al mismo tiempo.

Sí.

Podemos llamar a Bebé Box y pedirle ayuda.

Es una gran idea, Pandy.

"Hola, Gabby". Hola, Bebé Box.

Estamos en el jardín

intentando que los bebés florecillas se duerman

y nos vendría muy bien tu ayuda.

"Voy para allá."

(LLORAN)

Madre mía.

No deja de llorar.

Necesitamos construir algo para mecerlas a todas

y que se duerman a la vez.

¿Nos ayudas?

Por supuesto.

(SILBA)

¡Atención! Coged todos ramas y palitos.

(Música)

Una cuna para las florecillas.

Pues vamos a mecerlas.

A ver qué pasa.

(LLORAN)

(Música)

(RONCAN)

(SUSPIRA)

Eso está mejor.

Gracias, Bebé Box.

(SUSURRA) De nada.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

No hay de qué.

-Sí, nos encanta ayudar.

-Y construir.

Bebé Box, eres toda una experta constructora.

Eso es porque llevo practicando toda mi vida.

La práctica hace al maestro.

Cuando necesites ayuda, llámanos con un silbido.

(SILBA)

Gracias. Lo haré.

Adiós. Adiós.

Comprobemos el gráfico.

Florecillas, todas dormidas.

Hecho.

Mirad.

Nos hemos ocupado de todos los amiguitos del jardín.

Ha sido todo coser y cantar.

Chócala.

Hola, chicos, ¿cómo va todo?

¡Hadigata!

Va muy bien, todos están ya mucho mejor.

¿Y cómo estás tú?

¡Me siento flortástica!

Esa sopita y el descanso me han sentado genial.

Muchas gracias a los dos.

De nada.

También tuvimos ayuda de nuestros amigos.

Sí.

DJ Capucha nos ayudó, y Siregata, y Bebé Box y, por supuesto,

Yogato fue de gran ayuda para hacer dormir a nuestras florecillas.

(RONCA)

¿Qué?

Tú tranquila, florecilla.

Parece que Yogato necesitaba echar una cabezadita.

Fiu, ha sido mucho trabajo.

Pero Pandi y yo nunca lo habríamos conseguido

si no hubiéramos pedido ayuda.

Tenemos suerte de tener tan buenos amigos.

Como tú.

¿Estás listo para otra sorpresa?

# Gabbygatos # Gabbygatos

# Gabbygatos # Gabbygatos

# Gabbygatos # Gabbygatos

# Gabbygatos # Gabbygatos

# Gabbygatos # Gabbygato del día #

Soy yo, Hadigata.

(Música)

# El sonido del jardín # me despierta.

# Adoro ver cómo todo está en flor.

# Las semillas que plantamos # ya recibieron la magia

# y creciendo están.

# Tengo una sensación de felicidad # en mi interior.

# El jardín es pura magia. # Pura magia.

# Y la brisa nos va a acariciar.

# La vida en el jardín me encanta.

# Todo es magia en el jardín, # ya lo verás.

# Todo el jardín puedo ver # desde mi árbol.

# ¡Flortástico!

# Las luciérnagas llenan # de brillo el jardín.

# Va creciendo la hierba # bajo mis pies,

# vente conmigo, verás qué bien.

# Es un soplo de aire fresco, # canta otra vez.

# El jardín es pura magia. # Pura magia.

# Y la brisa nos va a acariciar.

# La vida en el jardín me encanta.

# Todo es magia en el jardín, # ya lo verás.

# Las cerezas sonríen # y las uvas son felices

# y las frutas del jardín # muy ricas son.

# Si la brisa llega, # las flores se resfriarán.

# El jardín es pura magia. # Pura magia.

# Y la brisa nos va a acariciar.

# La vida en el jardín me encanta.

# Todo es magia en el jardín, # ya lo verás. #

Mi jardín es un lugar súper especial.

Me encanta vivir en mi jardín.

Me alegro mucho de que Hadigata se haya recuperado del todo.

Creo que se alegró de que la ayudáramos

a cuidar su jardín.

¿Y sabéis qué?

Cuidar de Hadigata y del jardín

también me ha hecho sentir muy bien a mí.

Gracias, Hadigata.

¿Y queréis saber quién está mejor?

¡Floyd!

¿Verdad que sí?