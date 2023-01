Gabby tiene hipo

(Música)

# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Hey, Gabby.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby.

# Miau. #

Oh, hola.

Estaba apunto de hacerle un chequeo a Pandy.

Vale, Pandy, respira hondo. (INHALA)

Ahora exhala. (EXHALA)

Buenas noticias.

Tu relleno está genial.

Estás perfectamente sano.

(Maullidos)

Ese sonido es porque ha llegado una entrega especial.

Vamos.

(Maullidos)

(Música)

Bien,

veamos qué tiene nuestro buzón miau miau para nosotros.

Hala, mirad.

Esta caja de gatitos

tiene notas musicales por todas partes.

¿Veis?

Incluso su nariz es una nota musical.

Vamos a abrirla.

¡Guau!

Es una cajita con una manivela en un nado.

¿Queréis que la giremos?

Sí.

A ver...

(Música)

¿Qué habrá adentro?

(Maullido)

¡Es una caja sorpresa en miniatura!

¿Y a quién le gustan las sorpresas?

¡A Muffin! Vamos a enseñársela.

Esta es mi casa de muñecas,

y de todos los gatos de Gabby,

a Muffin le encantan las sorpresas.

Estoy deseando entrar en la casita para enseñarle la caja sorpresa.

Le va a encantar.

Con estas orejas mágicas,

puedo encogerme y jugar con los gatos de Gabby

dentro de mi casa de muñecas.

¡A miniaturizarse!

(Música)

# Pellizco por aquí, # pellizco por allá, #

# ¡agárrate, Pandy, # que nos vamos ya!

(Música)

¡Hey! ¡Entrad conmigo!

Bienvenidos a mi casa de muñecas. Busquemos a Pandy.

¿Lo habéis visto?

¿Dónde está?

¡Abrazoataque!

(RÍEN)

Me encantan los abrazoataques.

¡Yo también quiero!

¡Abrazoataque de Muffin!

(RÍEN)

¿Os he sorprendido, chicos?

Claro que sí, Muffin.

Y hablando de sorpresas.

Mira la sorpresa que tengo para ti.

¡Estoy impaciente!

(Música)

¡Oh!

(RÍE)

Es que no me lo esperaba.

(RÍE)

¡Ah!

(HIPO)

Esta sorpresa me ha dado hipo.

(HIPO)

Vaya, menudo hipo tiene.

No te preocupes, Gabby.

El doctor Pandy te quitará el hipo en 1 segundo.

Gracias, doctor Pandy.

Bien, echemos un vistazo.

(RÍE)

(HIPO)

Ups. Lo siento, Pandy.

Tranquila, son gajes del oficio.

(RÍE)

Dime, doctor Pandy, ¿tienes una cura para mi hipo?

Claro, el doctor Pandy siempre tiene la cura perfecta.

La tengo aquí mismo, en el cuaderno del doctor Pandy.

(SUSURRA) Muffin, ¿sabes algún remedio

para curar el hipo?

Claro que sí.

Mis deliciosas gatitortas siempre curan el hipo.

Seguidme.

Bien.

Para hacerlas, necesitamos tortas de arroz,

mantequilla de girasol,

arándanos,

plátanos,

palitos de pan

y fresas.

Mmm.

Toma, Pandy.

Sí, muy rico.

Primer paso, untar la mantequilla en la torta de arroz.

Segundo, poner los arándanos como si fueran los ojos y la nariz.

(HIPO)

Luego, con el plátano hacemos las mejillas.

Pandy.

Después, con dos fresas hacemos las orejas.

No os olvidéis de otra fresas para hacer la boca.

(RÍE) (HIPO)

Bien, y ahora por último ponemos palitos de pan

para hacer los bigotes.

Tres a cada lado.

Uno, dos, tres.

(AMBOS) Uno, dos, tres.

¡Y tachán!

¡Mis gatitortas!

¿Qué te parece, doctor Pandy?

Mi recomendación médica es comérsela enseguida.

De acuerdo.

Esperemos que esto me quite el hipo.

Allá voy.

Dime, Gabby, ¿se ha ido el hipo?

Veamos.

(HIPO)

No.

¿Mis gatitortas no han funcionado?

Pero si siempre funcionan.

(LLORA)

Oh, Muffin.

No me has curado el hipo pero hemos comido algo delicioso.

Sí, es verdad.

¡Abrazo!

(RÍE)

Bien, doctor Pandy, ¿qué probamos ahora?

Bueno, como tu médico, recomiendo que...

Recomiendo una visita a Siregata.

Gran idea, doctor Pandy.

Entre tantas lociones y pociones,

seguro que tiene algo para curar el hipo.

¡Al baño!

(HIPO)

Buena suerte.

(Música)

(HIPO)

¿Qué es este alboroto?

Sabes lo difícil que es hacer algo sino paras de...

Hola, Yogato.

Ha sido Gabby.

Tiene un grave episodio de hipo.

¿Tiene hipo? Sí.

Esa caja sorpresa le dio hipo.

Resulta que yo, Yogato,

conozco el mejor remedio para el hipo,

uno que no falla nunca y funciona siempre.

¿Pero alguien me pide ayuda?

No.

Yogato tiene las respuestas.

¿Cuándo aprenderán?

Como siempre, tendré que encargarme yo

de solucionarlo todo.

Siregata, necesitamos tu ayuda.

(HIPO)

Por toda mis escamas, Gabby, tienes un hipo tremendo.

Por eso hemos venido.

Esperábamos que tuvieras un remedio.

Claro que lo tengo.

Seguidme.

Bien, probemos mi cura de burbujas brillantes volteadoras.

Sí, burbujas brillantes, muy buenas.

Espera, ¿qué hacen esas burbujas?

Ya lo verás.

Toma, Gabby.

Primer paso, ponte esto.

Y esto.

¡Estiloso y cómodo!

Y ahora, para completar el proceso...

Unas cuantas burbujas brillantes en las botas.

Verde centellante,

un poco de púrpura resplandeciente

y rosa ronroneante.

Chulísimo y pegajoso.

(HIPO)

Vale, ahora viene la mejor parte.

¿Estás lista para brillar?

¡Hala!

¡Por todos mis bigotes!

¡Esto es casi la cosa más gatástica del mundo!

¿Casi?

¡Estás colgada boca abajo con unas botas brillantes!

¿Qué hay mejor que eso?

¡Esto!

¡Hala!

Hace juego con mis botas.

Me gusta tu estilo, Gabby.

En toda mi corta vida como médico, jamás había visto nada igual,

y me encanta.

Vale, vas a hacer la burbuja más grande

que hayas hecho en tu vida

y tu hipo desaparecerá.

Un poco más grande.

Más grande.

Ya casi está. Ya casi está.

Solo un poquito más grande.

(HIPO)

¿Qué? ¿Cómo es que no funciona?

¡Mi ciencia spa nunca falla!

Siregata, no puedes llamar a eso un fallo.

El flotado boca abajo con unas botas que brillan.

Ha sido amiaucinante.

Me alegra que te guste.

Seguiremos buscando una cura para mi hipo.

Dime, doctor Pandy, ¿qué probamos ahora?

Veamos.

Es más complicado de lo que pensaba.

Mi recomendación es ir al jardín de los cuentos

para consultar con Hadigata.

¡En marcha!

Me parece muy buena idea. (HIPO)

Gracias, Siregata.

¡Bu!

¡Yogato!

Hola. ¿Y Gabby?

Ya se ha ido.

Iba al jardín de los cuentos.

Tiene un grave ataque de hipo, ¿sabes?

Lo sé.

Por eso la estoy buscando.

(Música)

Hola, Hadigata.

Hola, chicos.

Vaya, Gabby, menudo hipo tienes.

Por eso hemos venido.

Estamos buscando un remedio para mi hipo.

Has venido al lugar adecuado.

Tengo el remedio perfecto para el hipo.

Lo que necesitas es un poco de magia de jardín.

Hay un remedio muy sencillo de Hadigata para hacer

que tu hipo crezca.

¿No será que desaparezca?

No, quiero decir que crezca.

Para que se te quite el hipo,

solo hay que plantarlo en la tierra.

¿Puedes plantar el hipo?

¿Lo sabíais?

Ni yo.

Yo lo sabía.

Soy médico.

Seguidme.

(Música)

¿Recuerdas cuando el pobre Muffin

tuvo ese episodio tan grave de estornudos?

Pues planté uno de esos estornudos y creció este girasol estornudador

y Muffin se curó.

(ESTORNUDA)

(RÍE)

Salud.

(ERUCTA)

¡Mi madre!

Tranquila, no pasa nada.

Tendréis que perdonar a la flor que eructa,

no puede evitarlo.

Me encanta este jardín.

Así que para ti, Gabby, sembraremos una margarhipo.

¡Gatástico!

¿Cómo lo hacemos?

Bueno, primero tenemos que coger uno de tus hipos.

Vaya, tengo que ver esto.

Gabby, dale.

Lo intentaré.

¿Lista, Hadigata?

Siempre lo estoy.

(HIPO)

(HIPO) (HIPO)

¡Es tu hipo!

¡Mi hipo está dentro de esta burbuja!

¡Hadigata, es amiaucinante!

Y ahora, plantemos tu hipo.

Primero, hay que cavar en el sustrato.

Este sustrato parece tierra.

El sustrato es tierra, Pandy.

Sí, ya lo sabía.

Solo estaba...

Vale, no lo sabía.

Al igual que con una semilla,

colocamos la burbuja del hipo en el agujero

y luego la cubrimos con tierra.

¡Listo!

Ahora la regamos con un poco de agua

para que pueda crecer.

Y por último, las palabras mágicas.

Cuando cuente tres, diremos "hipo, hipo, vete ya".

¿Listos? Uno, dos, tres.

(TODOS) ¡Hipo, hipo, vete ya!

¡Funciona!

(HIPO)

Lo conseguiste.

Gracias, gracias.

(HIPO)

Oh no, no funciona.

Ese horrible hipo es demasiado fuerte.

No pasa nada, Hadigata.

Gracias por intentarlo.

Aquí estoy si me necesitas.

No vamos a solucionarlo.

Pandy, espera.

Adiós, Hadigata.

Pandy.

Buena suerte.

¡Pandy!

Pandy, ¿qué pasa?

El doctor Pandy se rinde.

Es imposible.

Vamos, Pandi,

eres mucho más fuerte de lo que crees.

No, lo hemos intentado todo y no hemos curado tu hipo.

Pandy, no hemos conseguido curar mi hipo... todavía.

Y sí, hemos probado muchas cosas,

pero aún quedan muchas otras que no hemos probado.

(SUSPIRA)

Si dejamos de intentarlo, nunca encontraremos la cura

Lo sé.

Oye, contigo a mi lado sé que lo conseguiremos.

Ven aquí.

Dime, ¿qué crees que deberíamos probar ahora,

doctor Pandy?

Bueno, Mamá Box suele tener buenas ideas.

Vamos a la sala de manualidades.

Bien pensado, doctor Pandy.

Sígueme.

¡A las manualidades!

Órdenes del médico.

¡Bu!

¡Ratas!

¡Ya no están aquí!

(ERUCTA)

Discúlpate, al menos.

¿Lo habéis visto?

No respetan a Yogato.

Hola, Bebé Box.

Hola, Mamá Box.

Pero bueno, ¿qué es eso?

Gabby tiene un fuerte ataque de hipo.

Ya veo.

Y esperábamos que supieras cómo quitárselo.

Bueno, para quitarte un hipo como ese

vas a necesitar una máquina para el hipo.

La máquina para el hipo.

Debería haberlo sabido.

¿Tienes una máquina para el hipo?

Todavía no, pero vamos a hacer una.

(SILBA)

(Música)

¡Hala!

Amiaucinante.

Ahora todo lo que hay que hacer es encenderla.

(GRITA)

¡Creo que funciona!

Bien, creo que es suficiente.

¿Cómo te encuentras, Gabby?

Ha sido una pasada.

¿Te ha quitado el hipo?

(HIPO)

Creo que no.

No pasa nada, Mamá Box. Me gusta el sombrero.

Pero nuestra máquina contra el hipo ha fallado.

Esto es lo que yo llamo un fantástico error.

Me encanta probar cosas.

Dime, ¿qué opinas, doctor Pandy?

Tiene que haber algo que no hayamos intentado.

Ya sé.

Podemos volver a la cocina y picar algo más.

¿Volver a la cocina?

¡Donde todo comenzó!

Es genial, Pandy.

¡Genial!

Espera, ¿por qué es...?

Buena suerte.

¿Dónde está la caja sorpresa? (HIPO)

La dejamos en la encimera.

Vaya, pero ya no está.

Necesitamos vuestra ayuda.

¿Dónde está la caja sorpresa?

¡En la sala de música!

Gracias.

Aquí está.

¡Bu!

Yogato, me has asustado.

Sí, de eso se trata.

Un susto te provocó el hipo

así que necesitabas un susto aun mayor

para hacerlo desaparecer.

¿Ves? Es sencillo.

Oye, es verdad.

Mi hipo por fin se ha ido.

¡Por supuesto!

El viejo remedio del susto doble.

Justo lo que el médico dijo.

(RÍE).

Gracias, Yogato.

Es estupendo que se haya ido el hipo.

¿Lo ves?

Es lo que os decía.

Yogato tiene todas las respuestas.

(RÍE)

Trataré de recordarlo.

Bueno, de nada.

Ni siquiera sé cómo te asustaste con esta cajita insignificante.

(GRITA)

Estás bien, Yogato?

Estoy bien. (HIPO)

¡Ahora Yogato tiene hipo!

(HIPO) ¡Ratas!

No te preocupes Yogato.

El doctor Pandy está aquí.

¡Bu!

(HIPO)

El doctor Pandy no se rendirá hasta que tu hipo se vaya.

¡Bu!

(GRITA) (HIPO)

¡Bu!

(GRITA) (HIPO)

¡Bu!

(GRITA) (HIPO)

¡Bu!

(RÍE)

Gracias por jugar en mi casa de muñecas.

¿Queréis otra sorpresa?

# Gabbygatos, # Gabbygatos,

# Gabbygatos, # Gabbygatos,

# Gabbygatos, # Gabbygatos,

# Gabbygatos, # Gabbygatos,

# Gabbygatos, # Gabbygatos,

# Gabbygatos, # Gabbygato del día. #

Soy yo, Siregata.

Aquí está Siregata con su ciencia spa.

¡Vamos!

# Mil burbujas veo yo, # remolinos de color.

# Vas a sonreír # y luego ver

# lo que la ciencia # puede hacer.

# Relájate, # mis mascarillas te pondré,

# hoy de ti me ocuparé. # Burbujeante mi mundo es.

# Con mi ciencia # puedo cuidarte.

# Con mi ciencia # burbujas tendrás.

# Con mi ciencia # mil descubrimientos verás.

¡Tengo montones de lociones!

# Mezcla aquí y mezcla allá, # gatásticas son todas mis pociones.

# Un baño de burbujas, # manicura y pedicura,

# un día perfecto será.

# Escamas brillantes, # vamos allá.

# Con mi ciencia # puedo cuidarte.

# Con mi ciencia # burbujas tendrás.

# Con mi ciencia # mil descubrimientos verás.

# Hay más frases, # tubos, frascos.

# Ponte un par de gafas, # siempre hazlo.

# Alegría ya, # prueba tu habilidad.

# Ciencia spa, # un mundo brillante a tus pies,

# hey, con mi ciencia. #

Estoy deseando compartir experimentos con vosotros.

Adiós.

Gracias, doctor Pandy,

por ayudarme a encontrar una cura para el hipo.

Me alegro de que se me haya quitado.