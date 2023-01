Escuela de gatos

# Es Gabby # y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby. # Miau. #

¡Miau, miau! ¡Hola!

Estoy aprendiendo a hablar gatuno.

Estas tarjetas ayudan a aprender palabras

en el lenguaje de los gatos.

Este significa "hola".

¡Miau, miau!

Y esta indica cómo decir "es hora de comer".

Miau.

Oh, eso me recuerda dar de comer a Floyd.

¡Vamos!

Digámosle a Floyd que es hora de comer.

Decidlo conmigo.

Miau.

¡Funciona! Buen trabajo.

# Miau, miau, miau. #

Ey, ya sabéis lo que significa eso.

Entrega especial para la casa.

¡Vamos!

(Música)

Vale, veamos lo que hay hoy

dentro de nuestro "buzón miau miau".

¡Hala! Mirad.

Es un pequeño autobús escolar.

¿Veis? Tiene ruedas y ventanas.

Y tiene de nariz una señal de Stop.

Bien, veamos lo que hay dentro.

¡Oh! Es una mochilita gatuna.

Con sus diminutas orejas y sus correas.

Y lleva un pequeño bolsillo con lunares

y una carita preciosa de gatito.

Abriré la cremallera.

Veamos qué hay aquí dentro.

A ver...

¡Qué intriga!

Es una lista.

Hay música, cuentos,

juegos y comida.

Un momento, son cosas que se hacen en el colegio.

¡Ya sé lo que es!

Hoy es día de colegio en La Casa de Muñecas.

Pero no es cualquier colegio.

¡Colegio de gatos!

Venga, vamos allá.

Me encanta aprender cosas,

sobre todo cosas acerca de gatos.

Veamos dónde tenemos que ir primero.

¿Qué es lo primero del horario?

Clase de Música.

¡A la sala de Música!

¡Genial!

Hora de miniaturizarse.

# Pellizco allí, pellizco allá.

# Agárrate, Pandy, vamos ya. #

¡Yupi!

Vamos al colegio de gatos.

Bien, lo primero de todo es encontrar a Pandy.

Ayudadme a buscarlo.

¡Pandy Patitas!

¡Abrazo ataque! ¡Hala! Hola, Pandy.

Hola, gatos y gatas.

¿Estáis listos para el Cole de Gatos?

Lo estamos deseando. DJ Capucha,

¿eres nuestro profe de Música? ¡Ya te digo!

(CANTA)

Atención, acercaos todos. Es hora de música.

Dejadme un momento que pase lista.

En el Colegio de Gatos, cuando diga tu nombre,

se contesta "miau, miau".

Gabby. ¡Miau, miau!

Pandy. ¡Miau, miau!

¿Y tú qué?

¿Estás listo para la clase de música?

A ver cómo dices "miau, miau".

¡Genial!

Yogato.

¿Yogato?

Oh, oh. Yogato llega tarde.

¿Yogato? ¡Ya llego, ya llego!

"Tranqui", tronco.

Hola, Yogato.

Yogato. ¡Miau, miau!

Que empiece la fiesta.

Muy bien, gatitos. Hoy vamos a cantar

una de mis canciones gatunas favoritas:

"Todos los gatitos". Me encanta esta canción.

Fantástico. Pero espera, deja que le meta algo de ritmo.

Y esta bonita canción dice así.

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau".

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau". #

¡Todos juntos!

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau".

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau". #

¡Bien!

Ahora vamos a saltar así.

Salto, salto.

Salta con nosotros.

# Todos los gatitos saltan, saltan.

# Todos los gatitos saltan ya. #

Ahora, todos los gatitos lamen, lamen.

Así. Lamed, lamed.

Lamed con nosotros.

# Todos los gatitos lamen, lamen.

# Todos los gatitos lamen ya. #

¡Sí! Ha salido de maravilla, Gabby.

Se nota que has practicado con tu ukelele.

¡Yuju! Sí, ha estado genial.

Gabby, déjame ver el horario.

Lo habéis hecho genial en la clase de música.

Y en el Cole de Gatos, cada vez que se acaba una clase,

recibes una pegatina.

Oh, me encantan las pegatinas.

Sobre todo las de gatitos.

Bien, veamos. Hemos tenido clase de Música.

¿Qué nos va a tocar ahora?

¡Clase de Cuentos!

Muy bien cantado, chicos. Gracias, DJ Capucha.

De nada, mis gatitos.

(Claxon)

Oh, eso debe de ser el "Gatcensor".

Adiós, DJ Capucha. ¡Vamos!

"Gatcensor", al dormitorio.

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau".

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau". #

¡Hola, clase! ¿Listos para un cuento?

Claro que sí.

Es uno de los clásicos.

"Los tres cerditos".

Lo estamos deseando.

(RÍE) En el Cole de gatos,

no solo leemos los cuentos, ¡los interpretamos!

¿Quién quiere ser un cerdito conmigo?

¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Yo, yo!

(HACEN EL SONIDO DEL CERDO)

Esperad, si vosotros sois los tres cerditos,

¿a quién interpreto yo?

Tú serás el gran lobo feroz.

¿Quieres que haya del lobo gruñón que intenta derribar

las casas de los cerditos?

Bueno, si no quieres, Yogato... ¿Me lo estás diciendo en serio?

¡Me encanta ese lobo! ¡Sí!

¿Sabéis qué?

Deberíamos hacer nuestra propia versión

del cuento de "Los tres cerditos". Tengo una gran idea.

Hola, armario de disfraces. ¿Puedo entrar?

Soy un cerdito astronauta.

Oh, me toca.

Voy a entrar.

¡Tachán! Soy un cerdito baloncestista.

Dejad que busque mi disfraz.

¡Voy a entrar!

Soy el cocinero.

Las tortitas son mi especialidad.

Oh, me toca. Ahora voy yo.

Hora de ponerme mi disfraz de lobo feroz.

Oye, aquí no hay disfraz de lobo.

No pasa nada, Yogato, improvisa algo.

Está bien.

¿Qué es esto?

Oh, esto no me vale. Esto es absurdo.

Está bien, me adaptaré.

¡Ajá!

Soy yo, ¡el gran y feroz pollo!

Y cacarearé, y cacarearé y vuestras casas picotearé.

(CACAREA)

¡El gran pollo feroz! Es genial, Yogato.

Vamos, juntémonos todos.

Hoy vamos a interpretar "Los tres cerditos".

Uh, os va a encantar.

¡Cerrad el telón de arcoíris!

Vamos a empezar con el cuento.

"Erase una vez, tres cerditos.

Cerdito baloncestista,

cerdito cocinero y cerdito astronauta.

Los tres cerditos estaban a sus cosas de cerdos,

cuando, de repente, oyeron..." (CACAREA)

Eso parece el gran pollo feroz.

¡Viene hacia aquí!

Rápido, construyamos una casa para escondernos.

"Cerdito baloncestista decidió construirse

una casa..." ¡Pelotas!

¡Cógela!

¡Pase de espalda!

¡Lo hicimos! ¡Yuju!

(CACAREA) Rápido, vayamos dentro.

(CACAREA)

Cerditos, cerditos, dejadme entrar.

(CACAREA)

Eso ni lo sueñes, Pollito Feroz.

Decidlo con nosotros.

(TODOS) Eso ni lo sueñes, Pollito Feroz.

Pues cacarearé, y cacarearé y vuestra casa picotearé.

"El gran Pollo Feroz picoteó la casa de pelotas

hasta derribarla."

¡Vámonos de aquí!

Oh, ratones.

"Los tres cerditos necesitaban una nueva casa,

así que el cerdito cocinero comenzó a construir

una casa de..." ¡Tortitas!

"El cerdito cocinero se puso a hacer tortitas."

¡Allá van!

Los tengo.

Eso es.

Oh, podemos pegarlas con un poco de mantequilla.

"Voilà", está lista.

(CACAREA)

¡El gran Pollo Feroz!

(CACAREA)

Cerditos, cerditos, dejadme entrar.

Con nosotros.

(TODOS) Eso ni lo sueñes, Pollito Feroz.

Pues cacarearé, y cacarearé y vuestra casa picotearé.

"El gran Pollo Feroz picoteó y acabó con la casa de tortitas."

¡Vámonos de aquí!

"Los tres cerditos salieron huyendo."

Y al gran Pollo Feroz le dolía la barriga.

Oh, estoy lleno.

"Entonces, el cerdito astronauta

decidió construir una cada de..." ¡Rocas!

(CACAREA)

Entremos.

Cerditos, cerditos, dejadme entrar.

Ya sabéis qué decir.

(TODOS) Eso ni lo sueñes, Pollito Feroz.

Muy bien.

Pues entonces, cacarearé, y cacarearé

y vuestra casas picotearé.

(CACAREA)

Oh, me rindo.

Prometo no cacarear ni picotear vuestra casa.

Vaya, pobre Yogato.

Ha hecho muy bien de Pollo Feroz.

Creo que merece un regalo espacial.

Espera un momento.

"Así que los tres cerditos trajeron al gran Pollo Feroz

un helado espacial."

Muchas gracias.

Qué rico.

Y todos fueron felices y comieron perdices.

¡Fin!

¡Bien! ¡Genial!

Gracias, Sueñigata, ha sido un cuento "gatástico".

Gracias por interpretar a los cerditos conmigo.

Oh, Yogato, ha sido el mejor Pollo Feroz

que he visto nunca.

Gracias. Creo que es mi nuevo personaje favorito.

(CACAREA)

Os habéis ganado una pegatina en esta clase de Cuentos.

Bien, se acabó la clase de Cuentos.

Veamos qué va ahora.

Una pelota y un silbato.

¡Es hora de jugar!

¡A la sala de juegos!

¡Allá vamos!

(Claxon)

Oh, ahí está el "Gatcensor".

Adiós, Sueñigata. Adiós.

¡A la sala de juegos!

Podíamos usar nuestra habilidades de salto en la sala de juegos.

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau".

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau". #

Hola, gatitos. Hola, Carlita.

¡Chócala!

Estamos listos para jugar.

¿A qué jugamos hoy?

No lo sé, a mí no me toca.

Pues si tú no eres la entrenadora, entonces, ¿quién es?

(Silbato)

¡Soy yo!

Entrenador Yogato aquí.

Muy bien, clase. En fila.

Jugaremos al juego favorito de todos los gatos:

seguir la luz.

¡Seguir la luz!

Voy a por ella.

Ven aquí.

¡La tengo!

Este juego es un poco como el "pilla pilla"

y un poco como "el escondite".

Yo me esconderé y tendréis que encontrar

la luz y seguirla.

Si sigues la luz,

me encontrarás a mí.

(Silbato)

Chao.

Vayamos a buscar la luz.

Bien, ¿habéis visto la luz?

En la pared de escalada. ¡Bip, bip! Subid.

Mirad.

Ahí está la luz.

Vamos a escalar.

Ups, lo siento, Pandy.

No pasa nada, soy de peluche.

Creo que ya la alcanzo.

Un poco más, Carlita.

La tengo.

¡Por mis cuatro ruedas! Se ha ido.

Busquemos de nuevo.

¿Veis la luz por alguna parte?

Está allí, al final del puente colgante.

¡Vamos!

¡Mola! Se mueve.

Se ha parado.

Yo me encargo.

Te tengo.

¡Oye!

Yogato...

Tenemos que seguir esa luz.

¿Dónde se ha metido esta vez?

En la piscina de bolas. Sí.

Esto me encanta.

¡Bomba!

¡Bomba! ¡Bomba!

(RÍE) La tengo.

¿Eh?

Pandy, está en tu cabeza.

No dejaré que te escapes, lucecita.

Tengo algo. Sí.

Yogato.

¡Habéis ganado! Habéis encontrado a Yogato.

(TODOS) ¡Yuju! ¡Ha sido muy divertido!

Yogato, te encontramos. Claro que sí.

Y os lleváis una pegatina.

¡Mola!

Bien, gatitos, ¿cuál es nuestra última actividad?

La comida. ¡Sí!

La hora de la comida es mi favorita del día.

(Claxon)

El "gatcensor" ya está aquí.

¡"Bip, bip"! ¡"Brum"!

Ya que nos vamos a comer,

creo que es hora de que los gatitos vayan a...

lamer, lamer, lamer. ¡Y cantar!

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau".

# Todos los gatitos dicen: # "Miau, miau, miau". #

(Rugido de estómago)

Vaya, barriguita, ¿quieres algo de comer?

(Rugido de estómago)

Creo que sí.

Pues habéis llegado en el momento justo.

¡La comida está lista!

¡Bien! ¿Qué hay de comer?

Hoy he hecho algo especial para vosotros.

¡Pizza de gatito!

Me encantan las pizzas de gatito.

Qué buena pinta.

Gracias. ¿Cómo las haces?

Primero, se pone la masa en un molde de gatito.

Luego, se añade la salsa de tomate y queso.

¿Los ojos son aceitunas negras? Ajá.

Y espinacas frescas para el interior de las orejas.

Pimientos rojos para los bigotes, la nariz y la boca.

Está monísimo.

Y delicioso.

(Claxon)

Hemos oído que ya está la comida.

-Sí, hay para todos.

Qué rico. ¡Sí!

¡Viva la hora de la comida!

-Y como esto es un cole de gatitos,

todos tendrán un platito de leche con su pizza.

# Todos los gatitos...

# Todos los gatitos... #

Bien hecho, gatitos. Vuestra pegatina.

¡Completo! ¡Tenemos todas las pegatinas!

(TODOS) ¡Sí!

¡Mola!

Qué gran día en el colegio de gatos.

Gracias por jugar con nosotros. Tú también eres un gatito más.

Oh, ¿estás listo para otra sorpresa?

Gabby gatos. -Gabby gatos.

-Gabby gatos. -Gabby gatos.

-Gabby gatos. -Gabby gatos.

-Gabby gatos. -Gabby gatos.

# ¡Gabby gato del día! #

¡Soy yo, DJ Capucha!

# La sala de música os espera ya.

# Espera ya.

# Según Gabby, # buscáis un nuevo ritmo genial.

# Habéis llegado, este es el lugar. # Este es el lugar.

# Juntos el ritmo vamos a hallar.

# Esta tuba es la más chula # y la fiesta animará.

# Con esta mesa de mezclas # encontraré el ritmo más genial.

# Este sofá de colores es la caña, # si lo toco va a sonar.

# Siéntate y ya verás.

# ¡Es el no va más!

# ¡Uh!

# Este es tu ritmo.

# ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

# Cántalo conmigo.

# Hoy la música no se va a detener.

# ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

# Todo puede suceder.

# Eh, Gabby.

# ¿Sabes que encontramos # el ritmo ya?

# Y ya no habrá nada # que no podramos lograr.

# Soy tu DJ, este es tu disco # todos vais a bailar.

# Siente el ritmo en tu piel, # mueve el cuerpo

# y no habrá nada que te pare ya.

# Con la percusión seguirás tu son, # silbarás así tu canción.

# Sube el volumen así # y verás qué subidón.

# ¡Uh!

# Este es tu ritmo.

# ¡Uh!

# Cántalo conmigo.

# ¡Uh!

# Hoy la música no se va a detener.

# ¡Uh!

# ¡Todo puede suceder!

# Hallarás tu ritmo al fin.

# En lo que tú hagas, sí.

# Al encontrarlo en ti.

# Dentro lo vas a sentir. #

¡Eh, mirad! Freud ya ha encontrado su ritmo. ¡Uh!

(RÍE)

Me he divertido mucho con vosotros en el colegio de gatos.