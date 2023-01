# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo a vivir # en el Miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau, miau, miau.

# Mia, mia, mia, mia, miau.

# Hey, Gabby. # Miau, miau, miau, miau, miau.

# ¿Qué sorpresa hay? # Miau, miau, miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby. # Miau. #

¡Oh, hola! Pandy y yo jugamos al escondite.

Nos encanta.

¿Vamos a buscarlo?

Venga.

Cogeré mi cámara.

Pandy es un peluche con una cabeza grande y blanca.

Con dos orejas puntiagudas con el interior de color rosa.

Y una de las orejas tiene la punta negra.

¿Lo veis?

¡Ah, ahí está!

Lo encontramos, buen trabajo.

Me alegro de encontrarte siempre, Pandy.

# Miau, miau, miau, miau... #

¡Ya conocéis ese sonido!

Entrega especial para la casa de muñecas.

Venga, Pandy. Vamos.

# Miau, miau, miau.

# Miau.

# Miau.

# Miau. #

Muy bien, vemos qué hay en nuestro buzón Miau Miau hoy.

¡Oh!

¡Mirad esto!

¡Tienes piezas de juegos!

Están por arriba y por abajo.

¡Y mirad! Hay fichas y cartas.

¿Qué significará?

¿A ver?

(CON SORPRESA) ¡Ah!

¡Es una ruleta con forma de casita!

Mirad, incluso gira también.

Y tiene lucecitas de colores.

Me encantan todos estos brillos.

¡Oh! Y tiene dibujos para cada una de las habitaciones

de mi casa de muñecas.

Ya sé lo que significa:

es día de juegos en la casita, ¡vamos!

Hagamos girar la ruleta,

a ver dónde jugaremos el primer juego.

¡Gira la ruleta!

¡Uh, hala!

¿Dónde ha caído? ¡Ah!

¡Manualidades!

¡Es hora de jugar!

Con estas orejas de gato mágicas,

puedo encogerme y jugar con los gatos de Gabby

dentro de mi casa de muñecas.

¡A miniaturizarse!

# Pellizco por aquí, # pellizco por allá.

# Agárrate, Pandy, # que nos vamos ya. #

¡Uy!

¿A qué estáis esperando? Venid conmigo.

Bienvenidos a mi casa de muñecas.

¡Hala, mira qué grande es la ruleta!

¡El concurso de los gatos de Gabby!

Y yo soy vuestro increíble presentador

¡Yogato!

(RÍE)

Tenemos muchos juegos que jugar, así que no perdamos más tiempo.

Y para ayudaros,

tenemos a la preciosa y astuta caja de cartón Bebé Box.

¡Hola a todos! ¡Hola, Bebé Box!

Nuestro primer juego es una prueba a la que me gusta llamar

Rojo ruidos y oloroso.

Pero ¿huele bien o huele mal?

¡Ya lo veremos!

Dentro de uno de estos agujeros,

hay algo que es rojo, ruidoso y oloroso.

Cuando lo encuentres, aprieta el botón de este pulsador

antes de que se acabe el tiempo.

Muy, preparados, listos...

¡Algo rojo, ruidoso y oloroso!

¡Yo primero, yo primero!

Nos ayudáis a jugar, ¿verdad?

¡Genial!

¡Ah!

Aquí tengo algo.

¿Es rojo?

Sí.

¿Hace ruido?

No.

Y tampoco huele, esto no es.

Me toca a mí.

¡Uah!

¡Uh, un silbato!

¿Es rojo?

¡Sí!

(SOPLA EL SILBATO)

Y hace ruido.

¿Huele a algo? ¡Huélelo!

No huele, ¡uah, uah!

Tenemos que seguir probando.

¡Ahora yo!

¡Allá voy!

¡Oh, un robot!

¡Y es rojo!

(EL ROBOT HACE RUIDO)

¡Hala! Y es muy ruidoso.

¡Huélelo, Bebé Box!

No huele.

Esto tampoco es.

Déjame probar de nuevo.

¡Vamos, Pandy!

¡Hop!

¡Ah!

¿Es rojo?

Sí.

Pero ¿es ruidoso?

No, no hace ruido.

Pero, sin duda, huele mucho.

Y no precisamente bien.

Será mejor que os deis prisa, ¡el tiempo se está acabando!

Otra vez, Pandy.

¡Ah!

¡Oh, un camión de basura!

¿Es rojo?

¡Sí!

(OLFATEA) ¡Uf!

¡Y huele bastante!

(ACTIVA UNA SIRENA)

¡Y hace ruido!

Rojo, ruidoso y oloroso.

¡Lo encontramos!

(Música y timbre)

¡Tenemos un ganador!

¡Sí!

Y aquí tienes tus cupones.

¿Cupones? ¿Hay cupones?

¡Me encantan los cupones!

Así es, Pandy,

cada vez que ganas un juego, recibes unos cupones.

Si reúnes suficientes cupones al final del concurso,

¡podrás elegir un premio!

¿Cupones y premios?

¡Este es el día más miaulucinante de la historia!

Veamos a dónde vamos a continuación.

Muy bien, amigos, es hora de...

¡Girar la ruleta!

Decidlo conmigo.

(TODOS) ¡Girar la ruleta!

¿A qué habitación vamos ahora?

¡A la cocina!

¡Vamos allá!

¡Buena suerte!

Muy bien, Gabby y Pandy,

habéis llegado a nuestro segundo juego.

Y para ayudaros en este juego,

por favor, dad la bienvenida gatuna al rey de los dulces,

¡Muffin!

(RÍE) ¡Yuju!

¡Bien, Muffin!

¡Hola, chicos! ¡Estoy tan emocionado! (RÍE)

Este juego se llama...

¡Copa de helado especial!

¡Oh, me gustan mucho!

A mí también, Pandy,

especialmente cuando están hechas con mis ingredientes favoritos:

helado, pepinillos, pimientos y sardinas.

¡Argh! ¡Para gustos!

¡Hala!

¡Menudo tamaño tiene esta copa!

¡Jo, jo, es bien grande, Pandy!

Porque para ganar este juego,

tienes que llenar la copa hasta la línea roja.

Soy experto en copas de helado.

Pero este juego tiene una pequeña trampa. (RÍE)

¿Ves ese globo de ahí arriba?

Claro, se está llenando mientras hablamos con nata montada.

Si no termináis a tiempo,

¡ducha de nata montada!

Muy bien, preparados, listos...

¡Adelante!

Helado. Pepinillos.

Pimientos.

Sardinas.

Decidlo con nosotros.

Helado.

Pepinillos.

Pimientos.

Sardinas.

Helado.

Pepinillos. Pimientos.

¿Qué viene ahora?

(Reloj)

¡Sardinas!

Helados. Pepinillos.

¡Pimientos! Sardinas.

Helado. Pepinillos.

¿Qué viene ahora?

¡Pimientos!

Sardinas.

Daos prisa.

¡Ah! ¡Ahí hay mucha nata!

¡Yo me encargo, yo me encargo!

Pepinillos... Espera, no.

Pepinillos, helado, pimientos.

Pepinillos... ¡Oh!

¿Por qué hay tantos pepinillos?

(Alarma)

¡Va a explotar!

¡Oh, lo siento, amigos!

¡No lo habéis llenado a tiempo!

¡Oh, qué pena!

No hemos conseguido más cupones.

No pasa nada, Pandy, no hemos ganado más cupones...

Aún. Pero quedan más juegos por jugar.

Y te puedes quedar con la nata montada.

Tengo que decir

que de todas las cosas que nos han caído encima,

esta es la que está más rica.

Bien, amigos, es hora de...

¡girar la ruleta!

Decidlo conmigo.

(TODOS) ¡Girar la ruleta!

Dale fuerte, Muffin.

Gracias, Gabby.

¿A qué habitación vamos ahora?

¡Al baño!

Demasiado cargado de pepinillos, pero me encantan las sardinas.

¡Y nos vemos en el baño!

¡Vámonos!

¡Buena suerte!

¡Muffin os anima!

Muy bien, concursantes,

sé que el último juego no os ha ido muy bien,

pero ¿estáis listos para vuestro próximo reto?

Siempre estamos listos.

Entonces saludemos a la chica que hace brillar la ciencia,

¡Siregata!

¡Oh, ji, ji, esa soy yo!

¡Vaya, menuda entrada!

Pues preparémonos para jugar a nuestro próximo juego.

¡Patos a remojo!

(LOS PATOS HACEN RUIDO)

Para jugar a este juego,

hay que encontrar dos formas que sean iguales.

¡Dos estrellas!

Si cada uno de vosotros encuentra una pareja,

ganaréis el juego.

Empezaré yo.

¡En sus marcas!

¡Listos!

¡A emparejar los patos!

Ayudadme a encontrar una pareja.

Vamos a buscar los círculos.

¡Fijaos bien!

A ver, empezaré con el rosa.

¡Un círculo!

¿Dónde estaba el otro círculo?

¡El azul!

Dos círculos.

(LOS PATOS HACEN RUIDO)

Tenemos la primera pareja.

¡Bien hecho!

Te toca, Pandy. ¡Estoy listo!

Busquemos otra pareja.

¡Hop!

Intenta recordar dónde están los triángulos.

Recuerdo que el amarillo tenía un triángulo.

¡Sí!

¡Oh, oh!

¿Dónde estaba el otro?

¡El pato naranja!

¡Sí! ¡Dos triángulos!

(LOS PATOS HACEN RUIDO)

¡Qué bien!

¡Otra pareja!

(LOS PATOS HACEN RUIDO)

Buen trabajo.

Muy bien, Siregata,

necesitáis una más para ganar, y te toca.

¡Uh, pues menuda presión!

Voy a necesitar vuestra ayuda.

Mirad dónde están las formas.

Vale, patito rojo, empiezo contigo.

¡Ah, es un cuadrado!

Vale, ¿dónde está el otro cuadrado?

¡Violeta!

¡Dos cuadrados! ¡Coinciden!

(LOS PATOS HACEN RUIDO)

¡Lo conseguimos, hemos ganado! (LOS PATOS HACEN RUIDO)

¡Rápido, dale al pulsador!

(Reloj)

¡Habéis ganado!

Y, Pandy, mira lo que sale.

¡Mirad, cupones! ¡Son cupones!

¡Vamos, cupones, venid con Pandy!

¡Han salido un montón!

Creo que vamos a conseguir suficientes para ganar un premio.

Bueno, ya solo queda un juego.

¡Es hora de girar la ruleta!

¡Decidlo conmigo!

(TODOS) ¡Girar la ruleta!

Dale fuerte, Siregata. ¡Oh! ¡Je, je!

¿A qué habitación vamos ahora?

¡A la sala de música!

Gracias, Siregata.

Sí, gracias, Siregata.

Fue burbujeante.

(RÍE) ¡A ganar más cupones!

Bienvenidos. Habéis tardado mucho.

Es hora de nuestro último juego...

¡Canta culete!

¡No quiero perder!

Podríamos perder, pero también podemos ganar.

¡Vamos a jugar!

Por favor, denle una gran bienvenida minina

a nuestro invitado especial musical

¡DJ Capucha!

¡Uh!

¡Hola, a todos!

Bien, el sofá musical tocará una melodía

y vosotros tenéis que repetir esa melodía

¡con el culete!

¡Hala, me encanta este juego!

Empezaré yo.

Tengo que calentar mi culete.

Muy bien, Pandy, iniciemos el cronómetro.

(Reloj)

Veamos la primera culetemelodía.

# Amarillo, rojo, azul, azul. #

¡Cantadla conmigo!

# Amarillo.

# Rojo.

# Azul. #

Eh... ¿Qué viene ahora?

¡Azul!

¡Bien! ¡Yuju, lo conseguiste, Pandy!

Sí, buen trabajo. Gracias.

(Reloj)

Muy bien, esto se va complicando.

¡Estoy listo, estoy listo! ¡Venga, vamos allá!

# Amarillo, rojo, azul, azul, # naranja. #

¡Vamos, amiguitos, juntos podemos!

# Amarillo, rojo.

# Azul, azul.

¿Cuál sigue?

# Naranja. #

(Melodía de acierto)

¡Yuju!

¡Buen trabajo, DJ!

Solo queda una culetemelodía, pero es la más difícil.

Gabby, te toca.

No sé si podré hacerlo, pero... (RÍE)

¡Voy a intentarlo!

# Amarillo, rojo, azul, # azul, naranja, azul. #

Vale. # Amarillo, rojo, azul,

# azul, naranja, azul. #

Cantad conmigo.

# Amarillo.

# Rojo.

# Azul.

# Azul.

¿Qué viene ahora?

# Naranja.

¿Y ahora?

# Azul. #

(Melodía de acierto)

¡Sí! ¡Lo hemos conseguido!

¡Hemos ganado!

(Reloj)

¡El cronómetro! Pandy, rápido.

¡Sí, lo conseguimos!

¡Oh, cupones!

Pandy tiene los cupones, habéis conseguido un montón.

(SILBA)

Mirad todos los cupones que tenemos.

Bien, es el momento de la verdad.

Conforme vayas metiendo cupones, la luz irá subiendo.

Si llegas hasta arriba,

amigos míos, ¡podréis elegir un premio!

¡Yuju!

¡Vamos allá!

Vamos, Pandy, mete los cupones.

Ya están entrando, ya queda poco.

(Pitido)

Oh, oh, se acabó, no quedan más cupones.

¿Qué? ¡No!

¡Ah, más cupones!

(Campanilla)

¡Enhorabuena!

¡Habéis ganado el concurso de los gatos de Gabby!

¡Hemos ganado! ¡Felicidades!

¡Hemos ganado, hemos ganado! Habéis estado genial.

¡Acercaos, venid aquí! Cada ganador recibirá un premio.

¡Hala!

¡Qué cantidad de premios!

Bebé Box, ¿qué vas a elegir?

¡Oh, quiero el rotu azul, porfi!

Aquí tienes, Bebé Box.

¡Mmm, huele a arándanos!

Voy a dibujar una tarta de arándanos con esto.

¡Muffin!

Mmm...

Yo quiero ese bonito temporizador de cocina.

Aquí tienes. Gracias, Yogato.

Me vendrá genial para calcular el tiempo de mis tartas.

Siregata...

Esas gafas son ideales para mí.

¿Qué tal me quedan? Te quedan requetemiau.

¿Qué quiere tú, Capucha?

¡Oh, una armónica!

(TOCA LA ARMÓNICA)

¡Yeh, me encanta!

¿Qué quieres tú, Gabby?

Me llevaré ese juguete para gatos.

A Floyd le va a encantar.

Muy bien, Pandy, lo has hecho genial hoy.

¿Qué premio vas a elegir?

Mmm... Déjame ver.

¡Oh, ya sé!

Quiero llevarme ese trofeo.

Aquí tienes.

¡Este trofeo es lo mejor!

Brilla mucho.

¡Ah!

¡Sé a quién le va a encantar!

¡A Yogato!

Yogato, quiero darte este trofeo a ti.

¿En serio?

Por ser el mejor presentador de concursos, Yogato.

Gracias, Pandy.

Supongo que me lo merezco. (RONRONEA)

¡Oh, Pandy, ha sido muy bonito!

Sois los mejores.

¡Me encanta jugar con vosotros!

¡Pero aún queda otra sorpresa!

# Gabby gatos, Gabby gatos.

# Gabby gatos, Gabby gatos. # Gabby gatos.

# Gabby gatos, Gabby gatos.

# Gabby gatos, Gabby gatos. # Gabby gatos.

# Gabby gatos... # Gato del día. #

Soy yo.

Yogato.

Hay tantas cosas que me hacen el gato de Gabby más miaulucinante.

(Música)

# Esta canción # habla de un gato divino.

# Es un ser superior, # un astuto minino.

# El gato más valiente # que jamás existió.

# ¡Ahí va un spoiler!

# ¡Soy yo!

# Miau, cántalo conmigo.

# Miau, tú cántalo así.

# Miau, y hay que admitirlo.

# Sin mí, ya no puedes vivir.

# Sé que estás pensando: # "Yogato es lo más".

# Astuto, pillín. # ¿Mojado? Yo, jamás.

# Soy listo y audaz, # jamás me intentes engañar.

# Uh, tengo don de gentes. ¡Ajá!

# Miau, cántalo conmigo.

# Miau, tú cántalo así.

# Miau, y hay que admitirlo.

# Sin mí, ya no puedes vivir.

# Por las puertas me cuelo, # de un cajón aparezco.

# Y cuando no lo esperas, # te sorprendo.

# ¿Que cómo lo hago? ¡Ya ves! # Mi cuerpo gatuno guay es.

# Nunca lo olvides.

# Miau, cántalo conmigo.

# Miau, tú cántalo así.

# Miau, tienes que admitirlo.

# Sin mí, ya no puedes vivir.

# ¡Au! #

Adoro a este Yogato.

Y a ti también te adoro, Floyd, sí, esto es para ti.

Gracias por jugar en la casa de muñecas.

Otro día quedamos y descubriremos más sorpresas de la casa.