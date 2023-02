La casa patas arriba

# Es Gabby

# y su casa de muñecas.

# Hey, Gabby,

# llévanos contigo # a vivir en el Miau.

# Miau, miau, miau.

# Miau, miau, miau.

# Hey, Gabby.

# Miau, miau, miau. # ¿Qué sorpresa hay?

# Miau, miau, miau.

# Encógenos y entremos ya.

# Hey, Gabby.

# Miau. #

Hola. Mirad esto,

estoy haciendo un dibujo de Floyd.

Aquí está su cuerpo peludo, su linda cabecita,

dos orejas y su cola peluda.

Ya.

¡Tachán!

¿Qué os parece?

A mí me parece un tazón de espaguetis.

Sí, ya lo veo.

Floyd y espaguetis, dos de mis cosas favoritas juntas.

(Música)

Ya conocéis eso.

Entrega especial para la casa de muñecas. Vamos.

# Miau, miau, miau. #

(Música)

Veamos lo que hay hoy en nuestro buzón Miau Miau.

Espero que sea algo bueno.

¡Uh!

Es una caja muy brillante.

¿Queréis que la abra?

Sí.

Un papel superbrillante.

¡Es una bola de cristal!

¡Con la casa de muñecas dentro!

Eh, un momento.

Aquí hay algo raro.

El tejado está en la parte de abajo.

La oreja está en el lado.

En esta casa está todo patas arriba.

A ver qué pasa cuando la agitamos.

Uh, eso no ha sonado bien.

Suena como si estuviera rota.

Tal vez en la casa puedan ayudarnos a arreglarlo.

Vamos.

Oye, ¿qué pasa aquí?

La bañera está en la sala de música,

eso no debería de estar ahí.

Eso va en el baño.

Creo que al agitar la bola,

se mezcló la casa de muñecas.

Será mejor que entremos a arreglarlo.

A miniaturizarse.

# Pellizco por aquí, # pellizco por allá.

# Agárrate, Pandy, # que nos vamos ya. #

¡Entrad todos, rápido!

¡Gabby!

¿Siregata?

Menos mal que has venido,

me estaba preparando para darme un baño

cuando escuché unos ruidos muy raros y, ¡buf!

Aparecí aquí.

Creo que sé lo que ha pasado, Siregata.

Vamos a buscar a Pandy y te lo enseñaré.

¿Veis a Pandy?

Yo no lo veo.

¿Dónde está?

¡Abrazoteque!

Oh, Pandy.

Hola, hola, ¿qué pasa, colegas?

Hola, DJ Capucha.

Hala...

¿Una bañera en la sala de música?

Esto es un poco fuerte,

pero ahora no tendré que subir escaleras para bañarme.

-Lo siento, DJ, la bañera no puede quedarse aquí.

Tranquila, lo solucionaremos.

Creo que todo pasó al agitar esta bola de purpurina.

Bueno, tal vez si la agitamos otra vez,

se soluciona el problema.

¡No, Pandy! Eso podría empeorar las cosas.

Tendremos que encontrar otra forma

de llevar la bañera de vuelta al baño.

Yo me encargo.

(JADEA)

¿Me ayudáis, porfa?

(JADEAN)

Pesa mucho.

Vamos a necesitar otra solución.

Pensemos.

¿Sabéis?

A veces un poco de música, me ayuda a tener nuevas ideas.

Lo intentaré.

(Música)

Uh, es una melodía burbujeante.

Me gusta.

¿Una melodía burbujeante?

Eso me da una idea.

Podemos resolver este problema con un poco de...

# Ciencia spa. #

¿Qué es eso? Mis burbujas de viaje.

¿Burbujas de viaje?

Nunca salgas de casa sin ellas.

DJ Capucha, acércate con esa tuba.

¿Te importa que meta algunas burbujas dentro?

-Hazlo, me encantan las burbujas.

(Música)

Ahora sí que es una melodía burbujeante.

¡Hala! Mirad cuántas burbujas.

Gabby, Pandy, adentro.

¡Bien!

Hala...

¡Estamos flotando!

Esto es "miaualucinante".

Es como siempre digo, las burbujas lo solucionan todo.

# Si se atasca tu bañera, # no tengas dudas.

# Burbujas, burbujas, burbujas.

# En el baño te relajas # y también disfrutas.

# Burbujas, burbujas, burbujas.

# Mezcla agua y jabón, # ¿y qué obtendrás?

# Burbujas, burbujas, burbujas.

# Si quiero estar límpido, # ¿qué necesito?

# Burbujas, burbujas, burbujas.

# Libre quiero estar, # nadando en un mar de...

# Burbujas, burbujas, burbujas. #

Oh, oh. Nos hemos pasado el baño.

No hay problema,

solo hay que explotar algunas burbujas y bajaremos.

Sí, me encanta explotar burbujas.

# Burbujas, burbujas, burbujas. #

Ya casi llegamos.

(TODOS) ¡Lo conseguimos!

Gracias por ayudarme con este problema de la bañera.

Sois la bomba. Gracias a ti.

Tu ciencia spa es "gatotal".

(Música)

¡Hey! ¿Estáis todos bien?

Sí, todo arreglado.

Gracias, DJ Capucha.

¡De nada, amigos!

(Música)

Me había parecido oír música aquí abajo.

¿Qué hay, Yogato?

Estaba tocando para hacer que la bañera

volara de vuelta al baño.

Oh. Te veo luego.

Espera,

¿acaba de decir que estaba tocando para hacer

que la bañera volara de vuelta al baño?

Tengo que revisarme los oídos.

Oh...

¿Qué tenemos aquí?

El brillo es lo mío.

Unas cuantas chispitas para ti.

Oh, no me olvido de ti, galletita.

Chispitas, chispitas, chispitas.

Chispitas para todas...

Hola, Yogato. Hola, Muffin.

Solo estoy de paso.

Hay algo que no me cuadra en esta bola de purpurina.

Tal vez si la agito...

Creo que está rota.

Hey, ¿qué ha pasado?

¿Qué pasa?

¡Socorro! ¡Gabby, Pandy!

Parece que es Muffin. Vamos a ver qué le pasa.

Adiós, Siregata. Adiós y buena suerte.

Hala, me encanta lo que Muffin a hecho aquí.

Muffin, ¿dónde estás, amigo?

¡Estoy aquí debajo!

¡Ayuda! ¡Aguanta, Muffin!

Gracias.

No hay de qué, amigo.

¿Qué ha pasado aquí?

Yogato vino con una bola de purpurina y, de repente,

oí unos ruidos muy raros.

Lo siguiente que sé

es que estaba cubierto de chispitas.

Oh, oh.

Yogato debe de haber agitado la bola de purpurina.

Y ahora toda mi cocina está cubierta de chispitas.

Voy a tardar una eternidad en limpiarla.

(LLORA)

Tú tranquilo, Muffin, te ayudaremos a limpiarla.

¿En serio?

Pues claro.

Luego, buscaremos a Yogato

para decirle que no vuelva a agitar la bola.

Mirad lo que hago.

Un patinador con estilo, Pandy.

Tengo una idea.

¡Funciona! ¿Habéis visto?

Estoy barriendo con estilo.

Pandy, es una idea "gatutástica".

Podemos limpiar la cocina utilizando ese paso de baile.

Tengo lo que necesitamos.

Poneos estas esponjas en los pies.

# Barrer bailando. #

¡Lanza y anota!

# Barre el suelo al bailar.

# Barrer bailando. #

Limpiar requiere esfuerzo.

Ya casi está. Aterrizaje perfecto.

# Barrer bailando. #

Para la limpieza no hay pereza

y hay que amontonar toda esta purpurina.

¿Habéis visto?

# Barrer bailando. #

¡Sí! Buen trabajo.

Ups, lo siento.

Vale, ahora tenemos que averiguar qué hacer

con este montón gigante de chispitas.

Lo acabamos de barrer del suelo.

No puedo ponérselo a mis galletas.

Eso me da una idea.

Pelo de galletas.

Ahora, mirad esto.

"Miauchachi", me encanta la casa de muñecas.

Creo que en estas galletas

podemos echar chispitas de purpurina, ¿verdad?

Las chispitas de purpurina se quedan pegadas.

Prueba tú con esta.

¿Listo?

Sopla.

Qué chula.

Muy bien.

Para deshacernos de este montón gigante,

vamos a tener que soplar todos juntos.

A la de tres, soplad. Contad.

Uno, dos, tres,

¡soplad!

¡Hala, qué guay!

¿Pared con galletas brillantes?

Es un sueño hecho realidad.

Buen trabajo.

Resultan tan apetecibles...

Eso me recuerda a algo.

¿Quién quiere una galleta?

A mí no me importaría.

Un bocadillo para luego.

(AMBOS) ¡Ñam!

Gracias por ayudarme a limpiar.

De nada, Muffin.

Me alegro de que hayamos podido solucionar el problema.

Si encontramos a Yogato a tiempo, no habrá más contratiempos.

(Música)

Hola, Carlita.

Tienes que ver este extraño artilugio.

Un segundo, Yogato,

estoy en pleno entrenamiento de tenis.

¿Quieres unirte?

¿Y ponerme a sudar?

Sabes que odio mojarme.

Diviértete.

¿Cómo voy a arreglar esta cosa?

Oh, tal vez si lo agito rápido...

No, sigue roto.

¿Eh? ¿Papel higiénico?

(GRITA)

Papel higiénico volador.

Rollos que rebotan.

¡Socorro!

Oh, no. ¡Carlita!

Pandy, cuidado.

¿Desde cuándo vuela el papel higiénico?

Cuidado, Gabby.

Mis pelotas de tenis se han convertido

en papel higiénico.

¡Cuidado!

Un momento, ¿habéis visto eso?

Dejadme probar una cosa.

¡Funciona!

Cuando golpeo el rollo de papel,

vuelve a convertirse en una pelota de tenis.

Vamos, Pandy.

¿Alguien quiere un partido de "papel-tenis"?

Me apunto.

Siempre dispuesta para un partido.

Muy bien, que cada uno se ponga en frente de un lanza pelotas.

Yo en el rojo. Yo en el azul.

Yo en el amarillo.

El lanza pelotas se enciende antes de lanzar.

Dinos qué color se enciende para poder darle.

¿Listos? Vamos allá.

¿Qué color se ilumina?

¡El rojo!

¿Y ahora qué color?

¡El amarillo!

¡Azul!

¡Funciona!

Sigamos.

¿Qué color?

¡Azul!

¡Rojo!

¡Azul!

¡Amarillo!

Esa es mía.

¡Sí!

¡Lo conseguimos!

Hemos convertido todos los rollos en pelotas de tenis.

¡Yuju, bien!

Gracias por vuestra ayuda.

Habéis estado "gatíficos".

Me habéis salvado el pellejo, chicos.

Es la primera vez que juego al tenis con papel higiénico.

Me encantan las experiencias nuevas.

Hola, Bebé Box. Hola, Yogato.

Todo esto está patas arriba,

¿puedes ayudarme a arreglarlo?

Claro.

Escucha, hace un ruido raro cuando la agitas.

¡Yogato!

(GRITA) ¿Qué me ha pasado?

Soy... ¡Soy de cartón!

Es horrible.

Hala, Yogato, ¿qué ha pasado?

Agitó esa bola y, de repente, era él,

pero de cartulina.

Parezco una cosa de esas que se pegan a la nevera

con imanes.

Alguien tiene que arreglarme.

¿Te animaría una galleta?

No puedo comer galletas con una cabeza de cartón.

Claro, te la guardaré para luego.

No te preocupes, Yogato,

encontraremos la forma de que vuelvas a ser desaliñado

y peludo como antes.

Vale...

¿Cómo vamos a arreglar esto?

No lo sé...

Aún.

Pero tal vez si arreglamos la bola de purpurina,

podamos arreglar a Yogato.

Ya estoy trabajando en ello, Gabby.

Aquí están las piezas mezcladas de la bola.

Y aquí está el plano de la casa de muñecas.

Solo tenemos que hacer coincidir las piezas.

¡Como un puzle!

Vamos allá.

¿A dónde va esta pieza?

Justo aquí.

¿Dónde va esta pieza?

Sí, es aquí.

Me toca.

¿Dónde pongo estas piezas?

Aquí y aquí.

¿Dónde va esto?

Sí, la cola.

Yogato, ¿quieres poner la última pieza?

Lo intentaré.

Con estas manos es imposible, no puedo coger nada.

Lo haré por ti, Yogato.

¿Dónde va el gato ascensor?

Sí, justo en medio.

¡Ya está!

¡Arreglado!

¡Yuju!

Pero aún no soy normal.

Creo que tenemos que hacer una cosa más.

¿Agitarla? ¿Hay que agitarla?

Claro que sí.

Sí, por fin.

Bien, decid todos...

"Agitar, agitar, agitar".

(TODOS) "Agitar, agitar, agitar".

Soy yo otra vez, ¡sí!

Me echaba de menos.

Gracias, chicos.

Siempre te ayudaremos, Yogato.

Ya me puedes dar esa galleta.

Muchas gracias.

Pipi...

-Oye, ¿habéis arreglado la bola de purpurina?

Claro que sí, ¿quieres enseñárselo, Pandy?

¿Puedo agitarla? Pues allá voy.

Agitar, agitar, agitar.

Qué bonito.

-Hala...

Gracias por ayudarme a arreglar la bola de purpurina.

¿Estáis listos para otra sorpresa?

# Gabby gatos, Gabby gatos...

# Gabby gato del día. #

Pompones y lunares, soy yo, Bebé Box.

¿Queréis ver algo que me encanta?

Esta es mi bola de purpurina.

Cuando me enfado por algo y quiero calmarme,

agito mi bola de purpurina y respiro hondo.

Así.

(RESPIRA HONDO)

Y luego expiro.

Y observo cómo cae la purpurina.

Me ayuda mucho a sentirme bien.

¿Quieres hacer una conmigo?

Manualidades.

Vamos a necesitar un frasco con tapa, unos bastoncillos,

un rotulador, dos pequeños triángulos de papel,

una barra de pegamento,

un poco de agua y purpurina brillante.

Me encanta, brilla tanto...

Bien, primero vamos a dibujar la cara de gatito en el tarro.

Por el tarro boca abajo, para que la abertura quede abajo.

Luego con el rotulador dibuja dos ojos del gatito,

una linda naricilla y una gran sonrisa, ya está.

Ahora, pondremos los bastoncillos de bigotes.

Con la barra de pegamento pega los bigotes

a cada lado de la cara del gatito, de esta manera.

Así.

Mientras el pegamento se seca, llena el frasco con agua.

Ups, así vale.

Ahora, echamos la purpurina.

Cómo brilla.

Pon la tapa y asegúrate de que quede bien cerrada,

para que no se escape nada de agua.

Y ahora, dale la vuelta para el toque final.

¡Orejas de gatito!

Tienes que doblar un poco la parte inferior

de las orejas de gatito para poder ponerles pegamento.

Y ahora, pégalas. Una y dos.

¡Tachán!

Vamos a probarla.

Agítala así, inspira...

Expira...

Eso me hace sentir mejor.

Estoy deseando que pruebes el tuyo.

Adiós.

Bebé Box tiene razón,

la purpurina hace que todo sea mejor.

Nos vemos la próxima vez y compartiremos otra aventura.