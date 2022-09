# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"YA NO PUEDO ESPERAR"

(Música)

(GRITA)

¡Mira lo que ha llegado el correo,

el catálogo de cursos de la Universidad de Golf Fairway!

¿Qué cursos me cojo, papá?

¿Bioquímica y Bogeys o Búnkeres y Sociología?

¡Uf! Qué palo, ambos libros cuestan 100 pavos.

¿Qué camiseta me pongo, papá, la del plátano o la del gatito?

Anda, papá, dijimos que no nos pondremos tristes.

Lo siento, cariño, es que...

Mi pequeña se va a ir pronto

y ya no me tendrás para nuestras sesiones de medianoche

o nuestras peleas de harina o nuestros desayunos con chocolate.

Lo sé, papá, pero tampoco me voy a ir a Marte.

Pues casi casi.

Esa universidad está a 330,7 km.

Es una suposición, no lo he calculado tanto.

(RÍE) Papá...

Es verdad, levantemos la cabeza

y disfrutemos de lo que nos queda juntos.

Pero he de irme al restaurante, cielo, la cosa ha pegado fuerte.

Sí, a lo mejor necesitas más empleados.

(A LA VEZ) ¡Oh, un momento!

¿Y si trabajas en el restaurante? ¿Y si trabajo en el restaurante?

Yo tendré un empleado más. ¡Yo ahorraré para la uni...!

¡Y podremos estar juntos todo el día! ¡Es superperfecto!

(RÍEN)

¡Ay, ay, ah!

Me alegro por vosotros,

pero ¿podrías saltar en otra parte hasta que me termine mis cereales?

(RÍEN)

Vale, Lori-Lou, he de ponerme con la cocina.

Tú observa a Kotaro mientras atiende las mesas.

Cuando creas que estás preparada, empieza.

Muy bien, papá.

(CANTA) "Mi mejor amigo enseña a mi Lori.

Este es un día muy finolis".

(IMITA UNA BATERÍA)

Ya veo por qué sois tan amigos.

Todo camarero que se precie debe memorizar un pedido

sin tener que apuntarlo.

Hola, soy Kotaro y hoy seré su camarero.

¿Qué les apetece? -A ver...

(FARFULLAN)

No sé yo, no lo tengo claro.

-Vale, una hamburguesa sin pepinillo, dos Lynn-sañas,

una docena de bolas de queso y... les voy a dar una cesta de patatas

porque me caen bien. -Eres un tío legal.

-Te vas a llevar un propinón. -Me mola tu rollo.

-Consejo para ahorrar tiempo: lleva todos los platos la vez.

Uy, que me dejo la salsa de queso. -Aquí la tienes.

¿No pesa mucho?

He usado una gorra con pesas para el cuello.

Vaya, qué supermotivado.

Siempre hay que pensar en las necesidades de la clientela.

-Camarero, no me ha llegado el pan.

-Perdón por la espera, joven, lo quería recién hecho.

¿Salsa de queso? -Que corra.

-Y con eso estaría todo.

Y si alguna vez te ves en un aprieto, saca los caramelos gratis.

Gracias por la ayuda, Kotaro. Estoy lista para mi primera mesa.

(SUSPIRA)

Ah, hola, director Huggins, hola, Cheryl. ¿Qué van a querer?

¿No vas a sacar algún utensilio de escritura?

¡No! Tengo muy buena memoria. Si no recuerdo mal,

te costaba memorizar la tabla de multiplicar,

pero si tú lo dices...

Quiero la ensalada de pollo barbacoa con las salsas aparte y un té.

-Yo quiero un French dip y té helado

con bastante azúcar moreno. Vale.

Ensalada de pollo, salsas aparte, té caliente, dip francés,

té helado con bastante azúcar moreno...

Camarera, ¿qué salsas hay para las ensaladas?

Ah... Si me deja que mande este pedido,

la atenderé enseguida. ¿Tenéis ranchera?

(SUSPIRA) Sí, y también queso azul, balsámica, césar y vinagreta.

¿Cuál va a pedir? No he pedido ensalada,

era por saberlo. Ay.

Vale, ¿qué me pidieron Cheryl y Huggins?

¿Guarnición? No. ¿Ensalada Cobb sin salsa?

(NIEGA)

¿Sin ensalada y extra de salsas?

Recuerdo que había mucho azúcar, pero eso no puede ser. Mecachis...

Más perdido que un burro en un garaje.

Lo siento, pero he olvidado su pedido.

Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Eh... ¿Quieren unos caramelos?

¡Ay! ¡Ah!

(Música tensión)

(CANTA) "¡La comanda!".

Mesas cinco y siete. Gracias, papá.

Un segundo, Kotaro dijo de llevarlo todo a la vez.

Ah, ah.

Ah, puedo hacerlo, es cuestión de equilibrio.

Como una comadreja comiendo boniato.

No, no, no, quita, bicho. ¡Quita!

¡Ah!

Déjalo, cariño, vamos a comer palitos de pescado en el colegio.

Hola, mamá, hola, Lis. ¿Habéis venido a comer?

Sí, queríamos desearte lo mejor para tu primer día.

Bueno, ¿cómo te va?

¡Me va fatal, no valgo para esto!

No me acuerdo de los pedidos, se me cae la comida

y cada vez que paso por la mesa de Scoots

me pide cosas raras.

Acaba de pedirme que le caliente unos limones.

No temas, hermana mayor,

puedo ayudarte con tus tribulaciones, me viene bien el desafío.

He tardado apenas segundos en resolver el laberinto

del menú para infantes. No tardo.

(Golpes, herramientas)

(PADRE) Lisa Marie, ¿adónde llevas mi rallador bueno?

Se lo diré a papá Noel. -Ponte esto en la espalda.

¡Ah! Observa, brazos robóticos.

Sujetan platos, llevan un dispensador de condimentos

y triturador de pimienta.

Y lo mejor es que funciona por voz, igual que tu smartphone.

Vaya, Lisa, muchísimas gracias.

Espero que te sea de ayuda, hermana.

Mientras, ¿puedo pedir un asiento auxiliar?

¡Marchando!

¿Nos traes la cuenta?

(VOZ ROBÓTICA) "¿Ha dicho pimienta? Marchando".

-Espera, la pimienta me da... ¡Ah, basta, brazos, parad!

"¿Quiere trocear? Ahora mismo".

¡No, tienes que ir más lento!

"¿Condimento? Marchando".

¡Lisa, ayúdame!

¡Abre el panel de atrás!

(CHILLA)

¡Ah!

(Música tensión)

¡Ah, ah!

¡Ah!

(Pitidos)

O eso también.

Lo siento, papá, pero soy una camarera superhorrible,

con brazo robot y todo.

Supongo que nuestro sueño de trabajar juntos

no se hará realidad. No te rindas todavía,

Lori, tú sí "molis", puedes hacer otras cosas.

Ahora que lo pienso, la verdad es que me vendría bien un pinche.

Además, si estás aquí, pasaríamos más tiempo juntos.

(RÍE) Perfecto. ¿Por dónde puedo empezar?

¿Podrías... ir pasando esas cebollas por el cuchillo?

Ya voy.

(RÍE)

(CANTA) "Trabajo nuevo, me va a encantar.

Estas cebollas me van a hacer llorar".

¡Ay!

¡Au, au!

¡Toalla, necesito una toalla!

¡Para, no!

¡Mis entrecots madurados!

-¡Ah!

-¡Mi mejor amigo!

¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, Kotaro!

¿No habrá por ahí otro trabajo que pueda hacer?

APARCACOCHES

¿Tendrás los filetes para las cuatro?

Genial, gracias, Vera.

¡Ah!

(Explosión)

¿Eres la aparcacoches? Sí.

Bonito garito. Toma. No me lo rayes.

¡Oh!

Oh, ¡uh!

Tendré que respirar por la boca.

¡Oh, vamos!

¡Ah!

Eso no es bueno. ¡Ah!

(ARRANCA)

Ay, ¿por qué no cambia esto de marcha? ¡Ah!

¡Ay!

Au.

¡Ah!

¿A lo mejor hay otro trabajo que pueda hacer?

(Música animada)

(GRITA)

Oh, ah, ah.

¡Ah! ¿Qué narices...?

(Continúa la música)

¡No!

(CANTA) "Mejor así".

¡Vaya, qué buen baño! Podría tirarme toda la tarde en él.

¡Ah!

¡Perdón, olvidé poner la señal de aviso!

¡Ah! ¡El queso quema!

¡Uy, está rico!

Vale, es lo único que me queda.

No puedo meter la pata, solo tengo que cerrarlo

y darle al "start".

(Zumbido)

¡Ay, no, he olvidado el jabón!

¡Ah! ¡Apágate, apágate! ¡Ah!

(Música tensión)

¡Ay, no, cariño! ¡Yo... yo te ayudo!

¡Oh!

(Pitido)

Papá, lo siento en el alma,

pero he fallado en todos los trabajos.

No me queda nada que pueda hacer. ¡Me rindo!

Oh, tranquila, pequeña, ya se nos ocurrirá algo.

No, papá, deberías tener a alguien que te ayude,

no alguien... que te complique la vida.

Oh, casi lo olvido,

he pedido más filetes a la proveedora

para compensar los entrecots, llegarán a las cuatro.

Y he ajustado los turnos de Kotaro y Grant del sábado,

no hace falta que estén los dos por la mañana si no hay ajetreo.

Oh, pues no se me había ocurrido.

Y he puesto el menú del día en internet

para que los clientes lo vean antes de venir.

Vaya, es una idea muy...

(SUSPIRA) Mejor me voy antes de que vuelva a liar alguna.

Tú no vas a ninguna parte. ¿Eh?

Acabo de caer en que hay un trabajo perfecto para ti, encargada.

¿Qué? Todo lo que me acabas de contar,

los pedidos, los horarios, la promoción,

son cosas que hace una buena encargada.

Y me vendría bien una, he usado el gorro como archivador.

¿Qué me dices, pequeña?

¿De verdad crees que puedo ser una encargada?

(CANTA) "Voy cortando esta fruta.

Soy el rápido que disfruta, ¿no me ves, no me ves?".

¡Oh, mi dedo! Oye, papá, he limpiado los manteles.

Ah, y he encontrado más sillas en el sótano, no hay que pedir más.

Y he arreglado el puzle del menú infantil,

por petición de Lisa. ¡Vaya! ¿Todo eso en una mañana?

(ASIENTE)

Chica, eres la mejor encargada que podía tener.

Gracias, papá.

Yo me alegro de que podamos pasar más tiempo juntos.

¡Ay, y yo, cariño!

Vamos a disfrutar mientras... sigas aquí.

(Risas)

Ah, y he hecho algo más.

Me he ocupado de nuestra clienta más dura.

Cómo mola. -Eso sí es una burra.

Scoots solo necesitaba amigos. Pedimos una ronda de queso fundido

y os cuento la historia de cuando llevé esta burra hasta Las Vegas.

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Música)

"A CARA DE PERRO"

(Continúa la música)

(Música animada)

(RÍE) ¡Sí!

¡Epa!

Charles, busca.

(LADRA Y JADEA)

¡Ah!

(TOSE)

Cachis, lo siento.

(LADRA)

-¡Mm! Aquí huele de maravilla.

Ay.

-Vaya, vaya, pero si es Lana Loud en su hábitat natural.

-¡Ah, hola, Lacey! No sabía que tenías perro.

-Oh, Victorie es más que eso,

es un maltés de pura raza de un linaje de campeones.

-¡Oh, encantada, Vicky! Oye, Charles, ven a saludar.

-¡Ah! Victorie, no te acerques a alguien tan vulgar.

-¡Eh, no hables de esa manera de mi Charles!

-Yo me refería a ti.

Pero tu perro es igualito. -¡Oh!

-Las mascotas se parecen a sus dueños, ¿no?

(GRUÑEN)

No tienes ni idea de lo que dices, Charles es un buen perro.

No, ¡el mejor del mundo! -¿Quieres demostrarlo?

El concurso canino es este fin de semana

y el campeón se lleva un trofeo dorado.

Lo sé porque la caseta de Victorie tiene tres ahora mismo.

-Pues no pienses en el cuarto

porque este año se lo va a llevar Charles.

(RÍEN)

O sea, buena suerte.

Vamos, Victorie, que llegamos tarde para rizarte las pestañas.

-Tranqui, esa pija se va a enterar y su perrita también.

Vale, encontré un vídeo del concurso del año pasado.

Con él deberíamos saber cómo podemos ganar a Vic... Vi...

Tú ya sabes lo que quiero decir.

(Redoble)

"Bienvenidos al concurso canino anual de Royal Woods número 75.

Hoy la 'crème de la crème' canina

competirá por el codiciado título de campeón.

Para ganar deberán dar una actuación asombrosa

en la clase de agilidad,

mostrar sus grandes galas en la clase de vestuario

y portarse perfectamente en la clase de clase".

-Vale... Vaya, no sé qué me esperaba,

pero podemos con esto, ¿verdad, Charles?

(RONCA)

-Oh, oh.

Primero, la clase de agilidad.

Oye, oye, he hecho una réplica del circuito del año pasado.

Recuerda, es todo velocidad y precisión.

Y... ya.

(Tictac)

Eh... Vale. Te haré una demostración.

(LADRA)

¡Uh, 7 segundos! ¿Podrás superarlos, Charles?

(LADRA) -¿Charles?

(LADRA)

-Fuera, largo.

(RÍE) Y... ¡Ya!

(LADRA Y JADEA)

-Hoy no toca columpiarse, tío, tienes que saltar a través.

Ven, probemos con el túnel.

Si puedes correr de un lado al otro, te haré carantoñas en las orejas.

(LADRA) -Oh.

(LADRA Y JADEA)

-Vale, para lo del disfraz había pensado

que llevaras un disfraz de Halloween de Lily.

¡Mira! Este no está mal.

(GRUÑE Y GIMOTEA)

-Venga, pruébate el lazo.

(LADRA)

-¡Ay!

(GRUÑE)

-Bueno, chico, voy a enseñarte cómo comportarte

en la clase de clase.

Yo haré de perro y Lincoln de dueño.

¿Lo ves? El dueño va con traje

y representa que no está montando un pollo.

El mío es para el simulacro de funeral de Lucy.

¿Empezamos?

Lana, "sit".

(Música suave)

Muy bien. Y patita.

Habla. (LADRA)

Buena chica.

(MASTICA RUIDOSAMENTE)

¿Lo ves, Charles? Está chupado.

¿Quieres probar a sentarte cuando diga "sit"?

(LADRA)

-Oh, ¿tú otra vez? ¡Largo, mariposilla!

Oh, bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, vale. Charles, patita.

¡Oh!

¡Vamos, sé que puedes hacerlo!

(CARRASPEA) Charles, habla.

¡Uh! ¡Ah, ah! ¡Ah!

(LADRA)

-No tiene gracia.

Si no empiezas a portarte como en el concurso,

no vamos a ganar a Lacey y a Victorie.

¿No quieres darles una lección?

(RESOPLA)

-Ah, ah... ¡Ah!

Oh, Lana, justo a ti te estaba buscando.

Mi motor ha empezado a hacer ruidos raros, en plan...

(HACE RUIDOS)

Oye, ¿qué te pasa?

-Quiero que Charles gane una competición lujosa,

pero no hay manera. Déjame que vea el motor.

-¡Ah, no, no, no, no! ¿Has dicho "competición lujosa"?

Qué interesante, cuenta.

-Bueno, Lacey St. Clair piensa que su perro es mejor que Charles

porque ha ganado unos cuantos trofeos,

así que le dije que Charles podía ganar uno,

pero tiene que ir en plan elegante y muy digno y... Bueno...

(GRUÑE)

-Lo dicho, no hay manera. -Puede que la haya.

He visto transformaciones milagrosas en mi carrera como modelo.

Mm... Tiene la estructura ósea, solo necesita concentración

y autodisciplina. -¿Y cómo le enseño todo eso?

-Veamos, tú encárgate de reparar el motor

y yo entraré a Charles.

-¿De verdad? -Pero te lo aviso,

me tomo las competiciones muy en serio,

no me corto un pelo. -Lo que sea para ganar a esas pijas.

-Dame 48 horas.

Ven conmigo, Charles, ahora atenderás a la "coach" Lola.

-¡Uf! Debería despertarle antes del funeral.

-La verdad... -¡Ay!

-Es que así me vale.

CENTRO DE CONVENCIONES DE ROYAL WOODS

ESCENARIO

(Música)

Venga, Lola, ¿dónde estás?

-Cálmate, hemos parado para un raspado de lengua.

¡Oh! ¿Charles?

(TITUBEA) ¿Eres tú?

-Vamos, Charles, patita.

-¡Oh!

Buen trabajo, chico. Eso se merece unas carantoñas.

(Frenazo)

Correcto, Charles, no nos conviene despeinarnos.

-Vaya, vaya, pero si es Lana Loud y su chucho Charles. ¡Oh!

Espera, ¿has cambiado de perro? -No, este perro es mi Charles.

-¡Oh!

-Bien, os conviene practicar esa cara para cuando os gane.

(RÍE)

-Vamos, Victorie, hay que repasarte el flequillo.

¡Hum!

(A LA VEZ) Lo tenemos en el bote.

CONCURSO CANINO DE ROYAL WOODS

Una vuelta impecable de nuestra campeona vigente,

Victorie St. Clair.

(Aplausos)

Y una delicia, como siempre.

El siguiente, ¡oh!, un recién llegado, Charles Loud.

(Aplausos)

¿Estás nervioso? ¿Quieres un abrazo?

(LADRA)

-Oh.

(Redoble)

Prepárate, Charles, y... adelante.

(Música suave)

(Aplausos)

Y un aterrizaje perfecto, muy bien.

-¡Así se hace, chico! Ah, sí, sí, el pelo.

-Vente, Charles, ahora, la clase de vestuario.

(RÍE) -A ver si eres capaz de ponérselo.

(Música suave)

(Murmullos de asombro)

(Aplausos)

¡Oh! -¡Maravilloso!

-Charles, "sit".

(Murmullos de asombro)

Charles, patita.

Charles, habla. (LADRA)

(Murmullos de asombro)

¡Oh! -Asombroso.

-Qué perfección. -Simplemente asombroso.

(MURMURA)

-Eh... Charles, ¿sirve el té?

(Murmullos de asombro)

Magnífico. -Quién lo diría.

-Este perro está dando clase a la clase de clase.

(Aplausos)

Los jueces han contado sus puntos

y el campeón del concurso canino de este año es...

¡Oh! En un giro de los acontecimientos,

tenemos un empate entre Victorie St. Clair y Charles Loud.

(TODOS) ¡Ah!

¿Cómo se decide el ganador, con un enfrentamiento?

¿Un combate? ¿Yo contra Lacey?

-¡Oh, no! Con un desfile.

Ambos perros darán un último desfile ante los jueces.

Victorie, al ser la campeona vigente, serás la primera.

-¡Hum!

-¿Un desfile? ¡Oh!

Va a hacer falta un poco más de laca.

Llevo en la guantera. Ahora vuelvo.

-Está chupado, Charles. Un desfile más para ganar el trofeo

y luego podremos celebrarlo como tú quieras.

¿Quizás buscamos sándwiches en la basura? ¿Qué te parece?

(TOSE)

-Oh, vale.

¿Y si buscamos un buen charco de barro?

(GRUÑE)

-¿No? Si te encanta...

(Música triste)

(GRUÑE)

-¿Qué te pasa? Esas cosas te hacían muy feliz.

Oye, sé que te he hecho ir tan elegante por el concurso,

pero sigues siendo mi amigo del barro, ¿verdad?

(GRUÑE)

(SORBE)

(LLORA) ¿Qué he hecho?

¡No puedo creer que haya perdido a mi Charles

para demostrarle algo a una pija!

(SORBE)

Ya sé que ahora no te gustan los abrazos,

pero necesito uno.

¿Qué pasa, chico?

¡Oh, tu pelota de tenis, te has acordado!

Ay, sabía que mi perro seguía ahí dentro.

-Lana, Charles, el público os espera.

-La verdad es que lo vamos a dejar. -¡Ah!

-Pero ¿no quieres que tu perro sea un campeón?

-No, solo quiero que sea él mismo. ¿Quieres que nos vayamos, chico?

(GRUÑE) -¡Ay!

(RÍE)

Gracias por tu ayuda, Lola,

pero Charles y yo tenemos una cita en el parque.

-Espera, ¿vas a abandonar un trofeo? ¿Quién hace eso?

(LADRA)

(JADEA)

(RÍE)

-Vaya, vaya, pero si son Lana Loud y su perro sarnoso

de vuelta a sus ordinarieces.

-Sí, y las prefiero por encima de todo.

-¡Ah!