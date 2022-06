"VOLUNTARIADO PERJUDICADO"

(Música)

¡He aquí la nueva Mini Miss Rayo de Sol!

-¡Oh! Gracias, gracias.

Esta es la corona más superfashion que nunca he llevado.

¡Lola, al teléfono!

Te llaman de Mini Miss Rayo de Sol.

¡Ay, ay, ay!

¿Hola? Soy Lola Loud, su futura Mini Miss.

¿Qué? ¿Han rechazado mi solicitud?

¿Por qué? Les llegó mi foto, ¿verdad? ¿Y la muestra holográfica

de mi vestido? ¿Qué se me ha pasado por alto?

(GRITA) ¿Servicios a la comunidad?

Pues se ve que una Mini Miss Rayo de Sol debe ser bella por dentro

y por fuera. ¿De dónde voy a sacar 10 horas para hacer de santurrona

antes del domingo? -Recoge basura,

conozco buenos sitios donde hacerlo.

-Podrías trabajar en la biblioteca organizando libros.

-¡Lisa! ¡Que no aguanto tanto tiempo a mi voz interior! ¡Ah!

¿Y como mentora de alumnos nuevos en el cole?

La secre Cheryl siempre está buscando voluntarias.

¡Lincoln, esa idea es horri...!

Espera, la verdad es que no suena tan mal.

ESCUELA

¡Oh! Nos encanta que vengas a ayudarnos, Lola.

Esta es nuestra nuevísima alumna, Meli Ramos.

-¡Ahí estás! ¡Hola!

¡Bienvenida al Colegio de Royal Woods!

(SUSURRA) -Te he visto antes en el patio.

-¿Qué has dicho, cariño? -Te he visto antes en el patrio.

-No os vais a creer la locura de sueño que he tenido esta noche.

(CUCHICHEAN)

-Ahí estaba yo, rodeada por dragones escupiendo fuego,

armada con solo una lima de uñas y...

-Pareces tan segura y popular...

¿Tú podrías ayudarme a... a que yo pueda encajar aquí?

-¡Oh, pues claro!

Conozco todos los secretos del éxito social, vas a ser la más querida

del cole. (RÍE)

(PIENSA) -Y el jurado del desfile me va a adorar.

Vale, para empezar, hay que hacerse notar,

que la gente hable siempre de ti.

-Yo solo quiero ser una más.

-No, no, no, ¿para qué ser una más cuando puedes entrar a lo grande?

(RÍE) Espera y verás. -¡Buenos días, clase!

¿Dónde está Lola?

(Música)

¡Viva mi hermana, viva mi hermana!

-Gracias, gracias, muy amables.

¿A que es guay? Deberías hacer algo parecido mañana.

-No estoy muy segura.

-Podríamos meterte en la clase dentro de una cesta para regalos

y salir en una pregunta sorpresa. Yo iba a hacerlo la semana que viene,

pero puedes hacerlo tú. -¡Ay!

Otra cosa fundamental para el éxito social es

dónde te sientas para comer. ¿Dónde nos sentamos hoy?

(RELINCHAN)

-¡Uy! Yo también tengo mis ponis, ¿por qué no vamos con ellos?

-Ay, cariño, no, esos son de preescolar,

hay que apuntar más alto,

como a esos de 4, junto a la fuente de agua.

(Música)

¿Los conoces?

-No, pero eso no me va a detener. Mira y aprende.

(RÍE) Yo me parto, lo habéis visto, ¿verdad?

-¿De qué está hablando? (RÍEN)

Siéntate, niña, quédate con nosotros.

(Continúa la música)

(Bullicio)

¡Oh, por fin, el recreo! -¿Podríamos pasarlo en la biblioteca?

Me ha parecido ver el nuevo libro del detective Teckel.

-¿La biblioteca? No, no, no, no. Venga, anda, vámonos al patio,

es hora de enseñarte otro de mis secretos.

No juegues a un juego, sé el juego.

(RÍEN)

(Silbato)

¡Venga, chicos! ¿Jugamos al pillapilla?

(EXCLAMAN)

Los toboganes son seguros, el barro es lava, y solo se corre de espaldas

o dando saltos. ¿Listos? ¡Ya!

Yo me voy a por todos, invéntate un juego para cuando vuelva.

-Pues... -¡Adiós!

-Gracias por invitarme a tu casa. -¡Yo encantada!

He pensado que podemos jugar a mi juego favorito:

¡cambio de look!

No te confundas, me encanta el gris, es muy... europeo,

pero, ¿has pensado alguna vez en llevar algo más... llamativo?

-Como una... ¿coleta?

-¿Una coleta? No.

Me refiero a esto.

¡Ah! Eres como una mariposa, una preciosa mariposa social,

lista para levantar el vuelo. Creo que ya hemos terminado la tarea.

-Lola, no me puedo creer que te pierdas un viaje a Villaeslaleche

por un desfile. -Algunas coronas requieren que hagas

algunos sacrificios.

-Muy bien, señorita Lana, vamos al autobús.

Y recuerda la regla de Villaeslaleche.

-Jo.

(A LA VEZ) Los chicles del suelo no se comen.

-¡Menos mal que estás aquí!

Me preocupaba pasar todo el día en Villaeslaleche yo sola.

-¡Ah, sí, esto! La verdad es que no voy a ir,

me voy al desfile de Mini Miss Rayo de Sol.

¿Pero por qué estás nerviosa?

Estás guapísima, además, te he enseñado todos mis secretos sociales.

-Bueno, sí... Y haces que parezcan fáciles,

pero no creo que me salgan bien.

-¡Oh, qué ropa más bonita!

Lola tiene justo lo mismo.

Tenemos que irnos, cariño, ya sabes que los padres de las modelos son

todos unos borricos aparcando.

-No te pasará nada, tu alegra esa cara y sonríe.

Písale, mamá.

(Música)

(EXCLAMAN)

(Continúa la música)

¡Oh, qué pirueta! ¡Qué talento! A ver si el jurado opina igual.

(Vítores, aplausos)

¡Bien hecho, Lola! Creo que ha sido tu mejor número con la cinta

hasta ahora. -Gracias, mami.

¡Oh! Qué bonita.

Mira la foto que ha mandado tu profe desde Villaeslaleche.

¿A que Lana está monísima con su gorra-ubre?

-¿Dónde está Meli? -Permiso, que voy con la corona.

-¡Hala, cómo brilla!

-¡Oh!

¡Asombroso!

El vestido es mejor todavía que la muestra holográfica.

(Flashes)

(Música terror)

(RÍEN)

Los dos podéis pasar.

Lo siento, es una atracción para parejas.

-Espera, ¿nos falta alguien? ¡Ah, ahí está!

Lana, ven aquí.

-¡He encontrado una manzana en el suelo!

-Señorita Loud, ¿señorita Loud?

-¡Oh, sí! Perdón.

Estate a lo que tienes que estar,

Meli se lo estará pasando de fábula en Villaeslaleche,

lo que tienes es demasiada imaginación,

pero debería preguntarle a Lana por si acaso.

Mamá, ¿me dejas el móvil?

-¿Qué pasa, hermana? ¿Te gustaría haber venido aquí en vez de estar

con zapatitos apretados? -No, quería saber

cómo os iba a todos, a ti, a la vaca Paca, a Meli, la nueva...

-¿A Meli? No sé yo,

se ha pasado casi todo el día en el baño,

se habrá tomado uno de esos batidos nuevos de queso azul,

seguro que eso da una flojera... -No, sé por qué se ha metido ahí,

y yo tengo la culpa. Gracias, Lana.

-¡Uy! Mamá no dijo nada del requesón.

¡Jo! Venga, hombre.

-¿Y esta qué te ha parecido? -Esta ha estado muy bien.

-Disculpa, señorita Loud,

pero el jurado no ha terminado de decidir sus puntuaciones.

-Perdón, pero me gustaría descalificarme de este desfile.

-¿Por qué? Lo tenías ganado.

-Eso da lo mismo, no he cumplido con los servicios a la comunidad.

Tenía que ayudar a alguien, pero solo me ayudé a mí misma.

(Música)

Adiós, dulce corona.

¡Mamá! ¿Cuánto tardamos en ir a Villaeslaleche?

(JADEA) ¡Meli! ¡Meli!

(Música)

¿Meli? Lo siento mucho. -Lola, no, el suelo está sucio.

-Tanto como yo,

tenía que ayudarte a encajar aquí, pero en vez de escuchar

tus necesidades te dije cuatro tonterías

que solo me vienen bien a mí.

Solo quería cumplir un requisito para un desfile.

-¡Ah! Vaya.

Bueno, ¿y lo has ganado?

-Abandoné, no me merecía esa corona.

Y yo no quería que lo pasaras mal en Villaeslaleche,

este sitio está bastante bien, ¿nos montamos en algo?

¿Compartimos una manzana de caramelo?

-Eso estaría bien. -Pero antes, te he traído esto.

-¡Oh! Mi color favorito.

(GRITAN)

Meli, este es Armen, también le gustan los ponis.

-Tinytrot es mi favorito. -Abigail, ¿conoces a Meli?

Creo que a las dos os gustan esos libros de detectives perrunos.

-¿Has leído el libro en el que atrapa a esa chichilla?

-Es buenísimo.

(Campana)

Muy buena.

-Menuda galleta se ha comido la galleta.

¡Bien hecho, chica! ¿Qué premio quieres?

-Toma, Lola, te la mereces.

-¡Una corona de queso!

Es la corona más maravillosa que he llevado en toda mi vida.

¡Lana!

-Perdón, tenía que comer algo.