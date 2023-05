# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"TRUCOS Y RISAS"

(Música)

Nada como leer un cómic en un día de verano.

(Bocina)

¿Me ayudas?

Hola, Luan, ¿vienes de otro cumpleaños?

Mi tercera actuación del finde.

Lo bien que me vendría un ayudante.

¡Eh! Oye, ese podrías ser tú.

Te llevas bien con Gary.

¡Eh, ya vale!

Creía que te ayudaba Lucy.

FELIZ CUMPLEAÑOS

Y ahora, si mi ayudante me entrega un último globo,

tendremos un pterodáctilo.

-¡Has matado al dinosaurio!

(LLORAN Y ABUCHEAN)

DESPEDIDA

-Lucy no encaja.

Ni tampoco Lynn.

Es un santo o un día, dame una sandía.

(VITOREAN)

DESPEDIDA

Tampoco Leni.

¿Qué fruta nos gusta a los payasos? Pues muy fácil, la guinda del pastel.

(CARRASPEA) He dicho, pues muy fácil, la guinda del pastel.

(Silencio)

(CELEBRAN)

DESPEDIDA

Y menos Lisa.

Eh, cumpleañero, ¿por qué no te sientas en el trono del rey?

(Flatulencia)

(TODOS RÍEN)

-No, quietos, que nadie se la coma

ya que provoca malestares gastrointestinales.

(LLORAN)

DESPEDIDA

Bueno, pues es un honor ser tu quinta opción.

Venga, Lincoln, porfi. Necesito que me ayudes.

No sé, no se me da muy bien actuar.

No quiero hacer el ridículo en escena.

No lo harás, ese es mi trabajo,

solo me tienes que ayudar con el atrezo.

No creo que yo... ¿Eso qué es?

Un trozo de tarta, siempre me mandan a casa con las sobras.

Suelo compartirlas con mi ayudante.

Pero como este trabajo no te va mucho...

¿Cuándo he dicho eso?

¡CONTRATADO!

¿Qué fruta nos gusta a los payasos?

Pues está claro, la guinda del pastel.

Perdona.

(APLAUDEN)

Menuda pasada, yo solo tropezaba y el público se reía

y me aplaudía. ¡Fue brutal!

Me alegra que te guste, ahora necesito que limpies esto,

Gary se ha hecho caca.

¿Un santo o un día? Dame una sandía.

(CELEBRAN)

(APLAUDEN)

Un público entregado, ¿eh? Sí, muy bueno.

Oye, ¿a qué ha venido el numerito de la sandía?

Bueno, como al público le encanta ver cómo caigo al suelo, pues...

Ya me ocupo yo del público.

Tú de echar desodorante a estos zapatos.

¡Uh! ¡Voy, voy!

(RÍEN)

¿Veis? Sé lo que le gusta a la gente.

Y ahora, si mi ayudante me entrega un último globo,

tendremos un pterodáctilo.

(VOZ AGUDA) Creo que me he pasado con el helio.

¡Voy, voy, voy!

(VITOREAN)

FELIZ CUMPLEAÑOS

¿Que cuál es mi plato favorito?

El plato de ducha.

(TODOS RÍEN)

¡Voy, voy, voy!

(RÍEN)

Por cómo hueles, no se nota.

(RÍE) Es buenísimo.

-Ya te digo, "LOL". Acabo de saber qué significa.

-Muy bien, cumpleañero, ¿por qué no te sientas en el trono del rey?

¡Voy, voy, voy!

(PÚBLICO RÍE)

(Bullicio)

Estamos triunfando, hermana.

Pero he pensado que tal vez deberías hablar un poquito menos

y hacer más caídas.

(ENFADADA) ¿Te burlas de mí? ¿Qué?

Mira, Lincoln, que hayas sacado unas pocas risas

no te hace experto de las payasadas.

Ser payaso es algo más que caerte de espaldas.

Pues parece que al público le gustan.

¡Lincoln, basta! ¡No harás más caídas!

Yo soy la payasa y tú el ayudante.

Ahora llena estos sacos de pedos.

Pero si ya están llenos.

Ahora ya no.

¿Ah, sí? Pues tendrías más gracia si te hubieras caído de espaldas.

¿Cómo se atreve a hablarme así?

Después de todo lo que he hecho por este negocio.

Pensaba que me tendría un poco de... ¡Ah!

Trucos y Risas, nuestro truco es tu risa, Lincoln al habla.

Sí, estamos disponibles el 11.

¿Qué?

¡No me diga!

Muy bien, nos vemos el 11.

¿Qué nos ha llamado?

La verdad es que la pregunta correcta sería: ¿qué me ha llamado?

(LISA) ¡Os equivocáis los dos! ¡Es "quién"!

Han preguntado por mí. Sí, venga ya.

¡Es cierto! Puede que no reconozcas mi talento,

pero parece que la comunidad cumpleañera sí que lo hace.

¿Y qué harás en tu número, tirarte al suelo durante una hora?

¡Es justo lo que voy a hacer! ¡Porque le encanta a la gente!

Ahora, si me disculpas, voy a buscar mis calzones acolchados.

Bueno, ¿cuántos años tiene la cumpleañera, cuatro, cinco?

13.

(Música electrónica)

Ah... Es algo mayor que mi público habitual pero no pasa nada.

Mi humor no tiene edad.

FELIZ CUMPLEAÑOS, MAGGIE

¡Hola, gente! ¿Preparados para reír?

¡Voy, voy, voy!

¿Pero quién ha dejado esto?

Eh... Tú antes, obviamente.

Puede que vea mejor con estas gafas para ver mejor.

¡Voy, voy, voy!

Me parece que me las voy a tener que graduar otra vez.

Mamá, ese payaso tan cutre ha roto mi poster.

¡Ah, fíjate! Me han escrito un mensaje.

Mamá, ¿no te dije que no me escribas mientras...?

Y recordad, ¡no estéis siempre con el móvil!

¡Buaj! ¿Y ahora nos va echar un sermón?

(FURIOSA) -Ha roto mi tarta.

¿Mamá, por qué le has llamado?

Te juro que si tuviera una puerta,

le daba un portazo en todos los morros.

Disculpadme un momento,

vamos a tener un breve descanso fuera de programa.

Mandad mensajes mientras...

¿Adónde vas? Te he pagado para que estés una hora.

Pero estoy haciendo lo mejor que tengo y me odian.

Pues prueba otra cosa, ¿eres un payaso profesional?

-Recordadme que no llame a Trucos y Risas para el cumple de mi hijo.

-Lo mismo digo. -Yo igual, no quiero que me odie.

Lo siento, he de ir al baño de payasos.

Aquí Trucos y Risas, nuestro truco es tu risa.

¡Luan! (SIMULA INTERFERENCIAS)

¡Lo siento, no te oigo!

Me estoy metiendo en un túnel.

(Teléfono)

Luan, soy yo. Por eso te he colgado antes.

Es el teléfono de trabajo, Lincoln, ¿qué rayos quieres?

Luan, aquí me estoy humillando, tienes que ayudarme, porfa.

Oh, ¿y cómo podría hacerlo yo?

Tú eres el experto en el público. No, no lo soy, tú sí.

Me dijiste que ser payaso es algo más que caerme de espaldas

y tenias razón, ¿puedes venir a ayudarme?

No sé, Lincoln,

creo que a lo mejor te vendría bien que aprendas la lección.

Bueno, hay otro problema,

creo que estoy chafando la reputación de Trucos y Risas.

Estos padres son muy bestias.

¡No te muevas, enseguida llego!

(Chof)

¡Oh, Gary!

¡Luan! Espera, ¿cómo sabias que estaba aquí?

Bueno, esto era una buena pista.

¿Cuál es el plan?

Vale, a ver qué tenemos.

Adolecentes emos, una panda muy dura.

Pero tranqui, no es mi primera fiesta de aburridos.

(Música de acordeón)

Ah, ya lo pillo, está como atrapada en una caja.

Es lo mismo que sentí

cuando mi madre dijo que no podía tener el pelo morado.

-Vaya, es como la inutilidad arrolladora de estudiar secundaria.

¿Estás preparado ya?

No lo sé.

No pasará nada, tú sígueme la corriente.

Vaya, hablan de que todos somos como... clones.

-Es lo que iba a decir.

-Exacto.

(APLAUDEN LENTO)

-Tengo que pedirle su tarjeta.

(TODOS ASIENTEN)

-Me pido el fin de semana del 22.

(Vítores)

Gracias por salvarme el pescuezo, has estado increíble.

Y lo siento por cómo me he comportado.

No es nada, recuerdo lo que sentí con mis primeras carcajadas,

no debería haber sido tan dura, ¿sigues de ayudante?

¡Sigo de ayudante! Espera, te llevo eso.

(RÍE) ¿Sabes? Esto sí que ha tenido gracia.

Te echo una ma... ¡Ah!

(AMBOS RÍEN)

(AMBOS) ¡Voy, voy, voy!

"AGUANDO LAS NIEVES"

(Música)

(TELEVISIÓN) "Buenas tardes a todos, no se enfríen y cambien de canal

porque veremos el tiempo de mañana después de la publicidad".

-Oh, espíritu del cielo, concédeme mi deseo.

¡Cruzo los dedos!

Y yo cruzo todo.

(ERUCTA Y RÍE)

-Tengo aquí mi pata de conejo. -Y yo tengo aquí mi moco,

me ayudó a pasar la preescolar.

-Yo tengo mi protector de la suerte.

Os preguntaréis qué narices está pasando,

os lo enseñaré.

¿La veis? Un montón de nieve preciosa.

Y si sigue cayendo, a lo mejor mañana cierran los colegios.

Así que hacemos todo lo que podemos para que sea realidad.

"Soy Patchy Drizzle y me la voy a pegar con el tiempo.

Me voy a arremangar.

¡Y se va enterar!

Id poniéndoos las botas de nieve, chicos,

porque podríamos tener hasta 50 cm de caspa de la madre naturaleza.

Perdona, mamá.

(CARRASPEA) Estos son los colegios que estarán cerrados todo el día".

(TODAS) ¡Royal Woods! ¡Royal Woods! ¡Royal Woods!

"Beaverton, Hazeltucky, Huntington Oaks y...

¡Ya está!".

(DECEPCIONADOS) ¡Oh!

-¡Eres un sinvergüenza!

-"Era una broma, también Royal Woods".

(TODOS) ¡Bien!

-"¡Día de nieve!".

-Última hora, mañana no habrá día de nieve,

cuando eche mi sal superfuerte por las calzadas de la ciudad,

no habrá problemas para acceder al colegio.

(ABUCHEAN)

-¿Por qué quieres aguarnos el día?

(CARRASPEA) -Porque cada día lectivo que os perdéis,

vuestra capacidad cerebral disminuye aproximadamente un 0,006 %.

Pero, Lisa, los días libres mulan mucho.

¡Mulan!

Concluyo mi alegato.

No entiendo qué tiene de bueno retozar en temperaturas glaciales

como si fuésemos papanatas.

¿Y si demostramos cuánto molan los días de nieve?

¿Entonces cancelarías la sal?

(TODAS LO APOYAN)

¡Sí! ¡Esto mula! ¡Esto mula!

(TODAS) ¡Esto mula! ¡Esto mula!

¡Vale! Pero solo porque no os aguanto pronunciando mal las palabras.

(CELEBRAN)

Espera, ¿no estábamos diciendo "mola"?

Bueno, tenéis cuatro horas,

sorprendedme u os volvéis al colegio, vagos.

¡Uh, los trineos! ¿Qué me dices, Lis?

Te digo que mis posaderas están frías.

Y ahora también con dolores.

Otro clásico de los días de nieve. ¡Los iglús!

Métete, así ves los portavasos incorporados.

Mm... Le faltan vigas, muros de carga, cimientos sólidos.

Lo he diseñado así. Pff, no cumple la normativa.

Y además es plegable.

¿Quieres que la buena de Lana se ocupe?

Haz lo que tú quieras, tengo el culo frío y con dolores.

Saluda a don Braziárbol.

-¿Y qué es lo que hace don Braziárbol?

-Eh... Nada, pero es muy divertido.

-Quizás si apreciaras tu educación podrías construir algo con más vida.

Saluda a don Brazos de titanio reforzado.

Lo siento, olvidé que tiene láseres bromistas.

Ya ha regresado la campeona, ¡Lola Loud!

Que va a hacer un salchow triple.

¡Vamos, Lisa, es tu turno!

-Según la densidad del agua, la temperatura del aire

y el peso de la humana, ese hielo se romperá en tres, dos...

-¡Cachis!

-Sí, cachis, un segundo corta.

¿Qué estamos haciendo?

-Jugar al cadáver helado, mi juego favorito en la nieve.

-¿Cómo se gana? ¿Sufriendo una hipotermia?

-Sí.

-Ahora verás, Lis, te van a encantar estas bromas.

¡Culo helado!

(GRITA) ¡Frío, frío!

(RÍE) ¡Mecachis! Un clásico de Luan.

¡Frío, frío, frío!

Como nos enseñó la famosa expedición de Shackleton,

perder una nalga congelada no es para reírse.

-Como me ponga con los chistes fríos, me voy a helar el trasero.

(RÍE) ¿Lo pillas?

-Por desgracia sí.

¡Frío, frío, frío!

Representando a Royal Wood en la final del tableo de bobsleigh,

¡van Lynn y Lisa Loud! ¡Bien! ¡Sí!

-¡Eh, eh! ¡Para, para! (GRITA ASUSTADA)

Esto no puede acabar bien.

(GRITA)

¿Ángel de nieve?

Se acabó, gente, los días de nieve son inútiles y un peligro,

ergo voy a echar la sal.

(TODAS) ¡No!

(TODAS SE QUEJAN)

Mi decisión es final, no vais a poder convencerme.

¡Ostras!

(FURIOSA) Muy bien, ¿quién ha sido?

-Sois unas chivatas.

-Ahora verás lo que es bueno.

(RÍE) -¿Y qué vas a hacer?

-¡Ja! Eso ha sido muy satisfactorio.

-Vamos, Lana. Te auparemos.

Eh, pero si esto... ¿Mola?

¡Sí, esto mula! Digo, mola.

(TODAS RÍEN)

Oye, Lincoln, gracias por lo de hoy,

me has convencido con los días de nieve.

Me alegra que te gusten

porque Patchy dice que mañana volveremos al cole.

¡Lincoln, despierta! Ha ocurrido un milagro.

¿Linn, de qué estás hablando?

¡Mira afuera!

¡Pero qué narices! ¿Cómo ha sido posible?

Gracias a mi moco de la suerte.

-Incorrecto, llamé a unos amigos de la NASA, movieron unos hilos

y después de una siembra de nubes, ¡hemos ganado otro día de nieve!

¡Pero qué pasote! ¡Gracias, Lisa!

Sigo pensando que has sido tú, moquete.

(Música)

¡Sí!

(RÍE)

No hay nada como tener un día más para lanzar proyectiles helados.

¡Yuju!

¡Un día de nieve!

-Muchísimo mejor.

¡Don Braziárbol!, ¿qué ha pasado?

-Despierta, Lana, porque don Braziárbol ya no lo hará.

¡Hola, Lynn! ¡Saluda a mi amigazo presente!

(RÍE) ¡Día de nieve!

¡Porras!

¡Eh, tropa! Quiero mostraros mi último invento,

el ultralanzanieves, lo voy a patentar.

¿Chicas? ¿Adónde han ido?

Porras, hemos creado un monstro.

Aquí estamos a salvo.

Sí, no será capaz de meter nieve dentro de casa.

(LISA) ¡Contemplad mi ultimísimo invento!

¡Nieve de interior!

Voy a patentarla.

Bobbybito, Lisa está loca, descontrolada.

No, al contrario, nunca había tenido tanto control, ni tanta vida.

Ya te volverá a llamar, Bobbybito.

Te quiero.

(GRITOS)

¿Es que no hay nada sagrado?

Creo que estaremos a salvo aquí.

He traído castañas para asarlas.

¡Eh! Érase una vez un muñequito de nieve...

¡Ay, porras!

Esa lunática no me encontrará aquí. -¿Me puedes hacer un sitio?

-Entre los espíritus y yo estamos abarrotados,

pero así estoy cerca de la bisabuela Harriet.

-Uf, por fin a salvo.

(GRITAN)

Oh, espíritu del cielo, acaba con esta locura.

Basta de nieve, venga, por favor.

Sí, no aguanto ni un día más así.

(ERUCTA, RÍE)

¿Cómo se anula una pata de conejo? -Moquete, cómo te has pasado, colega.

Silencio, ya empieza.

Vaya, nadie se lo esperaba,

pero parece que tendremos medio metro de nieve esta noche

y eso significa... colegios cerrados.

(TODAS DECEPCIONADAS)

¡Sí! ¡Gracias, NASA!

¿Estáis preparadas para mañana? Porque mi cañón motorizado lo está.

(TODAS) ¡No!

Lisa, por fa, ya vale, tienes que cancelar el día de nieve.

Se siente, la siembra de nubes no es reversible.