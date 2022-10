# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal,

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Casa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

(Música)

"TODO UN RETO"

(Continúa la música)

(HABLAN A LA VEZ)

Vente, Lisa, deja eso y ponte a ver "Double Dare" con nosotros.

Ni hablar, estoy a punto de dividir un átomo.

-"Vale, primera pregunta:

¿Qué elemento de la tabla periódica está representado por el número 1:

Hidrógeno, helio o 'primerio'?".

-Hidrógeno, obvio.

¿Quién en su sano juicio diría 'primerio'?

-Si no vas a verlo, no digas nada. -"Esperad, amantes del 'slime',

'Double Dare' va a hacer una gira nacional

y vamos a ir a vuestra ciudad, así que preparaos...

¡Royal Woods, Michigan!".

¡Van a venir! -¡Qué guay!

(BALBUCEA)

Tenemos que ir al concurso, es la oportunidad

de que nos "slimeen". ¿Quieres "slime"?

-Pero cada equipo solo puede tener dos jugadores, ¿a quién cogemos?

-Una tiene que ser Lisa, ella es la que sabe las cosas.

-"¡Sácalos! ¡Vamos, sácalos! ¡Uy! ¡Eso es!".

-Ay... No tengo interés en esas payasadas infantiles.

-"¡Eh! ¿He dicho que tenemos premios grandes y nuevos?

Deportivas vistosas, tocadores deluxe y...".

(A LA VEZ) Una cápsula espacial Galacti-X.

He cambiado de parecer.

(TOSE) Debemos competir en el programa.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Bueno, la otra plaza debería ser mía, soy la más fotogénica.

-Debería ser mía, hago 200 sentadillas.

¡Debería ser mía, soy una estrella del rock!

(A LA VEZ) ¡Elígeme a mí!

¡Eh, eh, eh, eh! Si queremos ganar, tendré que elegir

a aquel que sea el más idóneo para concursar en "Double Dare".

Mm... Hora de planificar pruebas.

(SE ESFUERZAN)

¡Deja de usarme como peso!

-Muy bien, familia. -¡Ay!

-Bueno, gracias por participar en este ejercicio.

Me he ocupado de construir un robot

que me ayude a valorar vuestro potencial para "Double Dare".

Os presento... al Retobot.

Lo primero que vamos a hacer es poner a prueba vuestra templanza

con un ejercicio que llamo "Piensa o mójate".

Vale, concursantes,

voy a lanzar una serie rápida de preguntas simples.

Si dudáis u os equivocáis,

os caeréis en la piscina y de la selección.

-¡Bomba va!

¿He ganado? ¡Ha sido un ladrillazo!

-Ah... Descalificada.

Es fundamental saber seguir las instrucciones.

Vale, primera pregunta.

Luna, ¿cuál es la inicial de padre? Ah... Ah....

¡Ah! Lenta.

¡Ah! Lincoln, la misma pregunta.

Ah... ¿La P? Correcto.

Lucy, ¿cuál es la 10 letra del alfabeto?

-A, B, C, D...

-¡Tarde! -¡Ay!

-Lori, 50 en números romanos. Ah... Ah...

¡Ah!

Lily, ¿la masa de Júpiter? (BALBUCEA)

(GRITA)

-Lola. -Me aburro.

-Ay, ay, ay. Solo quedan cuatro.

Retobot, ya sabes lo que significa.

(VOZ ROBÓTICA) Sí, eliminaré a las perdedoras.

-¡No, no, no! ¡Significa que ellas no pasarán de ronda!

(SUSPIRA) Protones...

Ahora pondremos a prueba una habilidad crucial

en "Double Dare", descubrir banderas ocultas.

-¡Eh! ¿Y esto nos lo pide la gafotas del grupo?

Vaya ojo tenemos.

-Insultar a la capitana del equipo es descalificación inmediata.

Retobot...

-¡No he sido yo, ha sido Don Coquito!

¡No es justo!

-Muy bien, concursantes,

he escondido una bandera dentro del sofá.

Tenéis 20 segundos para hallarla.

Y... ¡Ya!

(JADEAN)

¡La encontré!

Lincoln, eso es un trozo de pizza.

¡Mm! ¡Pepperoni con pelusa!

-Otra descalificación. Por pura repugnancia.

-Me de igual.

-¡Seguid buscando, chicos!

¡Ay! Debe estar por aquí.

Ay... Geo es el ganador, prosigamos.

Vale, concursantes, como sabréis,

las pruebas físicas exigen velocidad y agilidad,

así que la última prueba es simple, gana quien atrape a Charles.

Eso va a estar chupado.

No si está cubierto de grasa antiadherente vegetal.

Láser, por favor. -Iniciando pasatiempo canino.

(LADRA)

(JADEAN)

¡Cógelo!

(A LA VEZ) ¡Ay!

¿Qué tal hemos estado? Hay que valorar las puntuaciones...

¡Ah! ¡Uh, uh!

Y mis moratones.

¡Ay! ¿A quién voy a elegir? Estos catetos son inútiles.

Puede que ni sepan quién descubrió el radio.

-Marie Curie, nacida en 1867 en Varsovia, Polonia.

Su perro está seco.

-¡Por las bobinas de Tesla, tengo una idea!

Gracias por participar.

Tras analizar los datos,

he decidido que el compañero más cualificado,

ágil, agudo y agradable es...

¡Retobot!

(A LA VEZ) ¿Qué? Pero ¿cómo?

¿Por qué? Sí, ninguno estáis a la altura

del conocimiento y habilidad física de Retobot.

Y quiero esa nave espacial. -Choca esos cinco.

-¡Te voy a enseñar yo!

¡Ah! -¿Alguien más quiere decir algo?

(A LA VEZ) No.

A sus puestos, por favor. Concursantes, a sus puestos.

-Ay, alabadas sean las pedalinas.

Vaya, qué sorpresa,

no pensé que vendríais a animarme, dadas las circunstancias.

¿Animarte a ti? ¡Ja!

Hemos venido a ganaros.

Y ellas nos están animando a nosotros.

(VITOREAN)

Ay, lo hicisteis decente en las pruebas,

pero, francamente, no tenéis ninguna oportunidad

contra mí y Retobot. -Afirmativo.

Vuestros cerebros humanos dan pena.

¿Ah, sí? Pues a ti te quedaría fatal una blusa corta.

¡Ay! Eso duele.

-¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

Hoy en "Double Dare" tenemos a Loud contra Loud.

Recordad, equipos, quien meta más anillos

ganará el control de la ronda.

El equipo azul lo está pasando un poco mal.

¡Ah! ¡Ay! No es tan fácil.

El equipo rojo va con mucha calma y... ¡Ah! ¡Ring, ding, ding!

El equipo rojo controla la primera ronda.

¡Ah! ¡Está chupado!

(CANTA) "Viva Retobot, viva Retobot".

-¡Zasca! Iros acostumbrando.

-Estamos de vuelta con los cuernos fuera

y las gorras de pensar dentro. Equipo rojo, vamos allá.

¿Cuál de estos no forma parte de un átomo:

protones, neutrones o "jumbotrones"?

-"Jumbotrones", obviamente.

Y debo decir que sus intentos humorísticos son muy juveniles.

-Oye, yo solo hago las preguntas, no las escribo.

Siguiente pregunta.

¿Cuál de estos deportes no se juega con tacos:

Béisbol, fútbol o croquet?

-Ay, deportes, mi talón de Aquiles... Menos mal que tengo.

-Decidió no programar en mí datos deportivos,

favoreciendo el sarcasmo y el descaro.

Sugiero retarles. -Ay... Reto.

-¡Vaya, un reto! ¿Equipo azul?

¡Una pregunta de calzado!

¡Me sé la respuesta, me sé la respuesta!

Espera, ellos no se la saben,

pidamos un reto doble y les metemos en un apuro.

(A LA VEZ) Reto doble.

¡Uy, qué suspense!

Equipo rojo, ¿os enfrentaréis a la pregunta o al desafío físico?

-Parece que no tengo elección. Haremos el desafío físico.

-Vale, desafío físico para el equipo rojo.

En "El martillo cabezón",

los concursantes deberán usar el coco para romper una docena de huevos.

¿Sencillo? No con una mesa vibradora.

-¡Pff! Unos cuantos huevos no deberían ser un problema

para el Retobot. -¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

-No hay huevo que se resista a Retobot.

Retobot aplasta. -Ah, todo controlado.

¡Ah!

Retobot, ¿qué está ocurriendo? Te había programado de otra manera.

-Antepuso el humor a la impermeabilidad.

Lo tenía a huevo. -Pues tendré que recambiarte.

-Oh, parece que necesitáis más huevos para la tortilla,

así que los puntos van al equipo azul.

(Vítores)

Ay...

Tres una ronda alucinante, el equipo azul pierde por 200 puntos,

pero tienen el control del juego, a ver si consiguen remontar.

Equipo azul, ¿qué famosa exportación tiene su origen

en la ciudad de Nimes, Francia? Oh, qué fácil, el denim,

que es derivado del francés "sergé de Nîmes".

¡Vaya, correcto! Puntos para el equipo azul.

¿Una pregunta geográfica con un giro de economía internacional?

No sabía que tuviera ese talento. -¡Y tenemos un empate!

Ya sabéis lo que significa, que esto acabará...

¡en circuito de obstáculos!

Aquí estamos. El primer equipo que complete el circuito

con el mayor número de banderas será el ganador

y podrá elegir uno de los increíbles premios

que tenemos preparados.

Equipos, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya!

(JADEAN)

(Música acción)

Según la probabilidad estadística de los últimos episodios,

la bandera estará, probablemente, bajo... Bajo... Bajo...

-¡Venga! ¿Bajo dónde? -La segunda tortita.

-¡Aj! No está aquí, Retobot. -No computa. Tortitas.

Marie Curie, Polonia, Polonia, Polonia.

-El equipo azul se pone en marcha. ¡La tengo!

¡Espabila, Retobot!

¡No puedo encontrarla! ¡Vamos, vamos! ¡Uh!

¡Retobot, vamos, por aquí!

-Venga, chicos, encontrad esa bandera, ¡vamos!

(VITOREAN)

Conseguido. -Buen chico, Retobot.

La victoria sigue a nuestro alcance. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!

El equipo rojo va en cabeza... Y pierde la delantera.

Ahora toca un paseíto por el lago Gelatina.

¡Vamos, vamos, Lincoln!

¡Uh! La habéis perdido por muy poco, equipo rojo.

-Hay más de una forma de cruzar un lago de gelatina.

¡Yas!

¡Vamos, pequeño! -Eso sí que es creatividad.

-No he sido construido para esto. -El equipo rojo remonta.

(A LA VEZ) Ahí está la bandera. Voy.

¡Y todavía sigue habiendo un empate!

Quien se haga con la bandera

de lo alto del monte "Double Dare" ganará.

¡Oh! ¡Cuidado!

¡Mirad dónde pisáis! ¡Ah!

(Música acción)

¡Ah!

(GRITA)

Me encanta este juego, chicos.

(GRITA)

(COREAN) ¡Leni, Leni, Leni!

(Aplausos)

(SUSPIRA)

Hermanos, mi enhorabuena.

Ahora comprendo que subestimé vuestras habilidades.

Ay, lo siento.

Tranquila, sabemos lo mucho que querías esa cápsula espacial.

Sí, pero debería haber confiado en mi familia.

-Odio estropear este momento, pero, Lincoln y Leni,

es hora de elegir vuestro premio de la increíble lista de novedades

que tenemos preparada.

Tranquilo, Marc, sé lo que vamos a coger.

(Pitidos)

¡Oh! No me digáis que compartís mi interés

por la ingeniería aeroespacial. No, tonta, es para ti.

Pero si fui una...

Tranquila, yo solo quería conocer a Marc Summers.

Y yo aprovecho el programa

para mejorar mi marca como "influencer".

Ay, protones, sois los mejores.

-¡Sí!

(RÍE)

¡Mm!

(Música)

"DE COTILLEO"

(Pitidos y música videojuego)

¡Ah! Perdón, Lincoln.

¡Vamos! Perdón, Lincoln.

Ah... ¿Te ayudo en algo, Leni?

Tengo que leerme una novela para Lengua,

pero Lily ha cogido todas para hacerse un fuerte.

(RÍE)

Uy, aquí hay una.

Y una rosquilla verde. Me la quedo.

¡Anda! La protagonista se llama Luna y tiene una hermana llamada Luan

y un hermano llamado Lincoln. Para. ¿Qué? Déjame ver.

¡Oh! Esto no es un libro, sino un diario, el de Luna.

No puedes leerlo. ¿Qué me estás contando?

Claro que no, yo jamás invadiría así su intimidad.

Aunque... me estoy preguntando a qué gran secreto se refería.

¿Gran secreto? (ASIENTE)

(CITA) "Pero sé que no puedo

contar nunca mi gran secreto a mi familia, ya que...".

(CANTA) "Vuelvo de ensayar. ¿Dónde dejé las llaves?".

(GRITAN)

(Música tensión)

Escóndete. ¡Ah!

¡Ah!

(TARAREA)

¡Uf! Por los pelos. Ya te digo.

¿Te imaginas el enfado que cogería Luna

si se enterara de que hemos leído su diario?

Técnicamente, quien lo ha encontrado has sido tú.

¡Oye! Vale, vale, los dos lo hemos leído,

pero ha sido por accidente,

y mientras no sigamos leyéndolo, no pasará nada.

Por muy grande que sea el secreto que esconde a toda la familia.

Eso.

Ay...

Me voy a tocar con Sam. Vuelvo pronto.

¡Eh, familia, estoy juntando ropa para la colada!

¿Tenéis algo?

¡Ah! Vale, ya estamos, a ver ese diario.

(GRITAN)

¡Quietos!

¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí?

Oh, esto... ¿Haciendo la colada?

La colada fue el martes. ¡Desembucha!

¡Bueno, vale! Buscamos el diario de Luna.

Escribió que tenía un gran secreto y necesitamos saber cuál es.

¡Chicos! ¡Ah!

¡Esto está tan mal que no puedo hacer ni chistes!

Anda, chata, no te hagas la tonta,

que sé que quieres saber lo que guarda tu hermanita.

Si anda presumiendo en su diario, es que tendrá mucha chicha.

¡Mm! Bah, vale, os ayudaré a buscar. Me conozco todos los escondites.

Lincoln, mira en ese cajón.

¡Ah!

¡Luan!

Lo siento, no he podido evitarlo.

(Música intriga)

(CHILLA) ¡Creo que lo tengo!

Vale, vale, a ver dónde me quedé.

(LEE) "Pero sé que no puedo contar nunca mi secreto

a mi familia, ya que... hice novillos el viernes pasado

para ver una peli de miedo".

(A LA VEZ) ¡Ah!

(NARRA) "Álgebra estaba siendo un peñazo".

¿Y tu carné?

(RONCA)

"Así que a Roxy y a mí se nos ocurrió escaquearnos.

¡Cómo mola saltarse las reglas!".

(RÍE)

No me lo puedo creer, ¿Luna ha estado haciendo novillos?

¿Y quién es esa tal Roxy? Parece una mala influencia.

Tenemos que hablar con Luna ahora mismo.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡No podemos hacer eso!

Entonces se enterará de que hemos leído su diario.

Lo que, como acordamos, está mal.

Pero supongo que lo que hace Luna no es para tanto.

Así que dejemos el diario en su sitio y hagamos como si nada.

Vale. Sí. Qué muermo.

(A LA VEZ) ¡Ay!

He oído que hacíais la colada. Gracias. Eso lavadlo dos veces.

(Pitidos y música videojuegos)

Ay... Ah.

(SILBA)

Ay. Ah... ¿Estás bien, Luna?

Sí. Ah... Me habrá picado un... bicho o algo así.

(Ladrido)

¿Eh? No nos miréis, estamos desparasitados.

(Música intriga)

(Puerta)

Mm...

¡Ah!

"Querido diario: ¡Por fin lo hice!

¡Tengo un tatuaje!".

(Música rock)

(RÍEN)

¡Ah!

(RONCA)

(Ruido)

¿Mm?

(Música suspense)

¡Oh!

Oh.

Ah...

(Música intriga)

"¡Qué pasada de noche! En vez de estudiar, me escapé

para ir a un club clandestino con Roxy".

¡A dar caña!

(GRITAN)

¡Ah!

¡Pff! Mírala, haciéndose la santita delante de papá y mamá

para despistarlos.

No sé yo. ¿No estará dando un giro a su vida?

¡Chicos, Luna se está convirtiendo en un monstruo!

¡Mirad la última entrada de su diario!

Está un poco borrosa. Solo he tenido 5 segundos.

¡Luna y Roxy están planeando montar una escabechina en Royal Woods!

"Primero llenaremos la fuente del pueblo

con queso para nachos,

luego soltaremos a las cabras del zoológico,

montaremos bronca en el garito de los moteros

y quitaremos la R del cartel del ayuntamiento, baby".

¿Colarse en el zoo? ¿Robar?

¿Destrozar un monumento del pueblo? ¡Qué escándalo!

Eso podría cargarse todo el futuro de Luna.

Hay que decírselo a papá y a mamá. ¡Pero Luna nos odiará!

Por chivatos y por leer su diario.

Hum... Las dos tenéis razón.

¿Podría haber una forma de detener a Luna

sin tantas complicaciones?

Vale, conocemos el itinerario exacto de la escabechina de Luna.

Si nos adelantamos a ella y a Roxy, frustraremos todos sus planes

sin que Luna sepa que la hemos pillado.

¡Chachi! Estupendo.

Oye, ¿cómo voy a cambiar el agua al canario con esto?

No tiene cremallera.

(SUSPIRA) No entiendo por qué Don Coquito era imprescindible,

pero andando.

Flip, buen hombre, quiero comprar tu queso para nachos.

Todo lo que tengas.

He sido listo, ¿eh?

Así Luna no podrá tirar ningún queso a la fuente del pueblo.

¡Bien! Pero, eh... ¿Qué hacemos con él?

No he traído nachos. Tirarlo y punto.

No, si está bueno, no se tira.

¡Ah!

Ay, qué rico, está buenísimo, ni siquiera hacen falta los nachos.

Vale, con las cabras lo mismo.

Si no encuentra ninguna cabra que soltar, Luna no podrá liarla.

Creo que no tenemos cascos de sobra como para llevarnos las cabras.

Yo había pensado en reubicarlas en aquel establo de allí.

Vale, chicas, vamos, tranquilas.

(GRITA)

(Balidos)

¡Eh, pisa el freno, que mis piernas son de madera!

¡Oh, ven aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Oh!

Liam, necesito consejos sobre... ¿Controlar cabras?

(RÍE) Me parece que te has buscado un buen lío.

Solo tienes que atraerlas con algo sabroso.

Si tienes más preguntas, dame un toque, tío.

(SORBEN)

Oh, estáis aquí.

Vamos, Leni, creo que oigo a Luna.

Tía, ¿dónde están las cabras?

¡Sí! Otro plan frustrado.

Vaya, Linc, ¿cómo sabes dónde está el garito de los moteros?

¿Abierto a la bulla?

Ah, astuto. Y aterrador.

(Ruidos de pelea)

(Música rock)

Este sitio parece chungo, ¿seguro que tenemos que entrar?

Claro que no. He pensado que Luna no vendrá

si parece que está cerrado desenchufando ese cartel de ahí.

Hecho, listos. ¡Eh, vosotros, niñatos!

(A LA VEZ) ¿Ah?

Nadie nos toca cartel.

(Crujidos)

(Música tensión)

¡Uf! Parece que aquí nadie toca tampoco una pastilla de jabón.

-¿Qué has dicho, mocoso?

(Música tensión)

¡Esos han insultado nuestra higiene personal!

¡Se van a enterar! -¡Pelea!

-¡Vamos! -¡Se van a enterar!

(GRUÑE)

-Bueno, mirándolo bien,

ya no hay moteros con los que Luna pueda meterse.

Calla, Don Coquito, que estás castigado.

Queda el ayuntamiento.

Hay que llegar antes de que Luna robe la R.

Tarde.

(Música tensión)

¡Oh, no, la poli!

¡Larguémonos antes de que nos trinquen

por allanamiento de morada! No, hay que salvar a Luna.

Ah, pero entonces se enterará de lo del diario.

No nos queda otra.

¡Para! ¡No arruines tu vida!

¿Eh? Pero ¿qué estáis haciendo aquí?

(A LA VEZ) Hemos leído tu diario.

¿Que qué?

Sentimos mucho haber invadido tu privacidad

y entenderemos que nos odies de por vida,

pero no podíamos dejar que arruinaras la tuya.

¡Tíos, si sabía que me estabais cotilleando el diario!

Por eso me inventé el numerito rebelde.

(A LA VEZ) ¿Qué?

Todo esto empezó el otro día tras el ensayo.

(TARAREA)

¡Uf, por los pelos! Ya te digo.

¿Te imaginas el enfado que cogería Luna

si se enterara de que hemos leído su diario?

Así que borré lo que ponía de verdad en la última entrada

y en su lugar me inventé la historia de los novillos.

¿Y lo del tatuaje?

¿Y que pasa con lo de escaparte a los clubes?

Nunca me he escapado. Hice como si entrara a escondidas.

Tuve que hacer ruido como seis veces para despertarte.

Pero ¿y qué pasa con esa tal Roxy?

(A LA VEZ) ¿Sam?

Lo siento, chicos, tenía que ayudarla con esto.

Sabéis que yo nunca haría esas cosas tan chungas, ¿verdad?

Solo quería que confesarais que habéis leído mi diario.

Sentimos haber dudado de ti. Tranquis, troncos.

Siento haberme metido con vosotros para daros una lección.

Pues lo has dado todo,

este guardia de seguridad es supercreíble,

solo que no da ningún miedo.

Oh, ahora sí.

¡Tíos, no es un colega! ¡Corred!

(RÍE)

(CHILLA)

(Música acción)

Bueno, Luna, ¿cuál era el secretito?

Tengo que saberlo. ¿Malas notas? ¿Un piercing?

¿Le debes dinero a unos matones o tienes que...?